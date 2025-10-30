Las 11 mejores herramientas de gestión de proyectos que se integran con Microsoft Teams (2025)

Microsoft Teams es el centro de colaboración central dentro de Microsoft 365. Para los equipos que ya utilizan el ecosistema de Microsoft 365, aquí es donde se llevan a cabo el chat y la reunión. Aunque Teams se creó para la conexión de las personas, no funciona bien para la gestión de proyectos complejos. Además, no encontrarás diagramas de Gantt, seguimiento de sprints ni reglas de automatización integradas.

Cuando las tareas se distribuyen entre diferentes herramientas, tu equipo dedica más tiempo a buscar información que a terminar el trabajo, lo que provoca una dispersión del trabajo, un factor que reduce silenciosamente la productividad. Por lo tanto, el software de gestión de proyectos que se integra con Microsoft Teams puede ser una gran ventaja para tu equipo.

En este blog, analizamos nuestras mejores opciones de software de gestión de proyectos con integración en Microsoft Teams. ¿Estás listo para multiplicar por diez tu productividad?

👀 ¿Sabías que... Microsoft quería comprar Slack en 2016 por unos 8000 millones de dólares? Tras un debate interno (en el que, según se dice, Bill Gates se opuso a la idea), Microsoft decidió crear su propia plataforma: Teams.

¿Por qué utilizar una herramienta de gestión de proyectos que se integra con Teams?

Si ha utilizado Microsoft Planner, Pendiente dentro de Teams o ha explorado herramientas como Listas, DevOps o Power Automate, ya sabe de qué se trata.

No se puede hacer una mención a los miembros del equipo en los comentarios. Subir varios adjuntos es una tarea tediosa. Las actualizaciones de tareas inundan la bandeja de entrada con notificaciones desordenadas. Las listas y DevOps requieren configuración y conocimientos técnicos. Todo esto funciona para listas básicas.

Pero, como dijo un usuario de Reddit:

En este momento, está ralentizando el flujo de trabajo de nuestro equipo. Nos gustaría dejar de usar Planner y To Do hasta que se mejore.

Y lo que es más importante, la información y las actualizaciones clave se distribuyen entre hojas de cálculo, Microsoft To-Do y el correo electrónico, lo que provoca una dispersión del trabajo que cuesta a las organizaciones 2,5 billones de dólares al año. Esto demuestra una ineficiencia inadecuada para el torrente diario de tareas, proyectos y solicitudes interfuncionales de la fuerza laboral moderna. Creemos que es hora de decir adiós a eso.

Funciones clave que debe buscar en una herramienta de gestión de proyectos integrada en Teams

Si gestionas proyectos dentro de Microsoft Teams, necesitarás una herramienta que haga algo más que simplemente permanecer en una pestaña. A continuación, te indicamos los aspectos que debes tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta de gestión de proyectos integrada en Teams:

Gestión de tareas dentro de Teams: deben permitirle crear, asignar y actualizar tareas directamente desde los chats o canales de Teams. Se valorará que las tareas se puedan convertir directamente desde un mensaje en un elemento procesable con fechas de límite y personas asignadas.

Visibilidad clara del proyecto: proporciona proporciona tableros Kanban , diagramas de Gantt, hojas de ruta y paneles de control para realizar el seguimiento del progreso y gestionar las dependencias entre equipos.

Compatibilidad con flujos de trabajo ágiles, en cascada o híbridos: se adapta a diversos estilos de proyecto mediante funciones como se adapta a diversos estilos de proyecto mediante funciones como la planificación de sprints , el seguimiento de tareas pendientes y la gestión de hitos.

Colaboración basada en rol y controles de acceso: el software de gestión de proyectos debe permitirle definir quién puede tener vista, edición o comentario, al tiempo que mantiene protegidos los datos confidenciales del proyecto.

Funciones avanzadas de gestión de proyectos: aunque la gestión de proyectos de Microsoft Teams cubre la comunicación, el mejor software de gestión de proyectos ofrece compatibilidad con dependencias, planificación de sprints, control de tiempo y asignación de recursos.

Automatización del flujo de trabajo: busca aplicaciones de gestión de proyectos que te permitan crear automatizaciones basadas en reglas (por ejemplo, «cuando el estado cambie a "En revisión", asignar a control de calidad») directamente en Teams o sincronizar a la perfección con la plataforma de gestión de proyectos.

🧠 Dato curioso: A principios del siglo XX, la gestión de proyectos se realizaba con portapapeles y cronómetros. El seguimiento de los proyectos consistía en recorrer la fábrica con un portapapeles, un cronómetro y un libro de contabilidad. El enfoque de «gestión científica» de Frederick Taylor consistía en dividir el trabajo en tareas y optimizar los flujos de trabajo manualmente, una forma temprana de control de tiempo y análisis de tareas.

A continuación se muestran las herramientas de gestión de proyectos de Microsoft Teams que sirven como soporte estructural y mejoran la gestión de proyectos, en lugar de ser complementos.

ClickUp (la mejor opción para la gestión de proyectos y la comunicación en equipo todo en uno con tecnología de IA)

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la comunicación en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo. Y se integra con Microsoft Teams.

Veamos un ejemplo. Eres un gestor de proyectos que supervisa un lanzamiento complejo. Tu equipo se coordina en Microsoft Teams, pero las acciones críticas a menudo se pierden en el flujo de chats. Dentro de Teams, has añadido la integración de ClickUp Microsoft Teams. Cuando un desarrollador escribe: «Necesitamos un prototipo de interfaz de usuario para Monday», lo conviertes en una tarea de ClickUp.

La herramienta de gestión de proyectos ClickUp se integra con Microsoft Teams para una colaboración fluida.

A continuación, asígnala al diseñador, realiza el ajuste de la fecha límite y enlázala a la carpeta del proyecto correspondiente. Esa tarea aparecerá directamente en Teams, para completar con todos los detalles.

Realice un seguimiento y gestione las solicitudes de proyectos con ClickUp para la gestión de proyectos.

ClickUp también potencia el espacio de trabajo de gestión de proyectos de Microsoft Teams, lo que proporciona a su equipo una visión visual del estado de las tareas, los sprints pendientes, los próximos hitos y las cargas de trabajo del equipo. Puede supervisar el progreso y gestionar las dependencias directamente donde se realiza el trabajo, sin tener que cambiar de herramienta. Vea este breve vídeo sobre cómo integrar ClickUp con MS Teams:

Cuando hagas una lluvia de ideas en ClickUp Chat, tú y tu diseñador podéis proponer ideas de interfaz de usuario y anotar requisitos, convertir cualquier mensaje de chat en una tarea con un solo clic, adjuntar tus mensajes a tareas o proyectos relevantes, para mantener todo el trabajo sincronizado a través de la aplicación de comunicación del equipo.

Utiliza ClickUp Chat para estar al tanto de todas las conversaciones.

ClickUp Brain es tu asistente con inteligencia artificial dentro de ClickUp. Si le pides que «resumir nuestro chat sobre diseño y genere acciones como tareas», Brain genera listas de tareas con propietarios asignados y pasos a seguir basados en el contexto de la conversación, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.

Y si eres un gestor de proyectos tecnológicos que colabora con ingenieros, también puedes solicitar sugerencias de código.

Utiliza ClickUp Brain como tu asistente de IA dentro de ClickUp.

Por último, durante una reunión de revisión de sprint, ClickUp Meetings se ejecuta en segundo plano. Captura las decisiones automáticamente y realiza un seguimiento de las tareas de seguimiento. Incluso puede indicarle que genere resúmenes de la reunión que se pueden publicar directamente en Teams. Y ClickUp AI Notetaker se une a sus reuniones con usted o le sustituye como un práctico asistente personal si está ocupado. Como herramienta de reunión en línea basada en IA, graba audio, crea transcripciones con función de búsqueda, resume los puntos clave y destaca los elementos pendientes en un documento de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatice los flujos de trabajo repetitivos: utilice utilice los agentes de IA de ClickUp para actualizar proyectos y generar tareas, sin necesidad de indicaciones ni configuraciones.

Edición en tiempo real: redacta, edita y colabora en documentos con comentarios en directo, páginas anidadas y vinculación de tareas dentro de redacta, edita y colabora en documentos con comentarios en directo, páginas anidadas y vinculación de tareas dentro de ClickUp Docs

Permisos avanzados y privacidad: gestione la visibilidad con controles de acceso granulares basados en roles para carpetas, tareas y documentos.

Gestión simplificada de la carga de trabajo: visualice la capacidad del equipo con más de 15 visualice la capacidad del equipo con más de 15 vistas de ClickUp , incluidas las vistas de carga de trabajo y cronograma, para que pueda equilibrar las asignaciones antes de que se produzca el agotamiento.

Graba y comparte contexto: utiliza utiliza ClickUp Clips para capturar rápidamente grabaciones de pantalla con audio y compartirlas directamente en tareas o chats.

Visualice los cronogramas con diagramas de Gantt: plan y gestione proyectos complejos utilizando la vista Gantt de ClickUp

Cree una base de conocimientos con función de búsqueda: organice los POEEs internos, las instrucciones y las referencias de proyectos, vincúlelos a las tareas y haga que todo sea fácil de buscar con la Búsqueda universal de ClickUp.

Límites de ClickUp

Puede resultar un poco abrumador para los nuevos usuarios, ya que hay muchas funciones y opciones entre las que elegir.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

ClickUp ofrece una impresionante gama de funciones que facilitan la personalización de los flujos de trabajo, la gestión de tareas y el seguimiento del progreso en un solo lugar. Me encanta poder crear vistas adaptadas a cada proyecto, configurar automatizaciones e integrarlas con otras herramientas que ya utilizo.

ClickUp ofrece un impresionante intervalo de funciones que facilitan la personalización de los flujos de trabajo, la gestión de tareas y el seguimiento del progreso en un solo lugar. Me encanta poder crear vistas adaptadas a cada proyecto, configurar automatizaciones e integrarlas con otras herramientas que ya utilizo.

💡 Bonificación: ¿Buscas una aplicación de escritorio que elimine el desorden y te ofrezca todo lo que deseas en una IA para el trabajo? ClickUp Brain MAX puede ser lo que necesitas. Transforme la forma en que gestiona los proyectos con: Automatización perfecta: sustituya múltiples herramientas de IA desconectadas y obtenga acceso a modelos de IA externos de primera calidad, como ChatGPT, Gemini y Claude, con una plataforma inteligente que automatiza las tareas rutinarias, realiza un seguimiento del progreso y ofrece información útil para cada proyecto.

Información centralizada: busca y accede al instante a planes de proyectos, cronogramas y archivos en ClickUp, Google Drive, SharePoint y todas tus apps de conexión, además de la web.

Talk to Text: utilice comandos de voz para transcribir notas, crear tareas, actualizar el estado de los proyectos y asignar responsabilidades sin necesidad de utilizar las manos, lo que agiliza y hace más eficiente la gestión de proyectos. utilice comandos de voz para transcribir notas, crear tareas, actualizar el estado de los proyectos y asignar responsabilidades sin necesidad de utilizar las manos, lo que agiliza y hace más eficiente la gestión de proyectos. ClickUp Brain MAX es la superaplicación de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para terminar tu trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

2. Wrike (la mejor para optimizar los flujos de trabajo)

a través de Wrike

Wrike es una herramienta de gestión de proyectos basada en la nube diseñada para la gestión visual de la carga de trabajo y los recursos. Ofrece gráficos de carga de trabajo de arrastrar y soltar e informes dinámicos de utilización de recursos que proporcionan a los gestores de proyectos visibilidad en tiempo real de la capacidad del equipo.

Como herramienta visual de gestión de proyectos, Wrike también le permite crear diagramas de Gantt interactivos y paneles personalizables, lo que facilita el planear, secuenciar y ajustar tareas en proyectos complejos.

Con la integración de Wrike en Microsoft Teams, puedes integrar la plan y ejecución de proyectos directamente en el flujo de comunicación diario de tu equipo. También te permite añadir funciones de edición de tareas y actualizaciones bidireccionales para mejorar la eficiencia de los proyectos.

Añada un proyecto de Wrike como pestaña en cualquier canal de Teams para gestionar tareas en vista de lista o Gantt, actualizar estados, asignar propietarios y edición de plazos. Las tareas se pueden crear directamente desde conversaciones de chat, y las vistas previas en directo facilitan el uso compartido de actualizaciones o la consulta del trabajo durante una reunión.

Las mejores funciones de Wrike

Automatice los flujos de trabajo con sugerencias basadas en IA y utilice Work Intelligence® para obtener recomendaciones y reducir las tareas rutinarias.

Utilice formularios de solicitud para recibir y asignar automáticamente tareas repetitivas del proyecto, basándose en reglas y procesos personalizados.

Configura reglas de automatización del flujo de trabajo en diferentes ámbitos, ya sea en toda la cuenta o dentro de espacios/proyectos individuales.

Límites de Wrike

El proceso de gestión de tareas puede resultar abrumador tanto para los usuarios nuevos como para los ya existentes.

Precios de Wrike

Free: 0 $ al mes por usuario

Equipo : 10 $ al mes por usuario

Empresa : 25 $ al mes por usuario

Corporación : precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,0/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Aquí tienes una reseña de G2:

Llevamos más de seis años utilizando Wrike y se ha convertido en el núcleo de nuestro proceso de revisión y aprobación de contenido. Lo que comenzó como una solución rápida de gestión de proyectos acabó convirtiéndose en una pieza fundamental del flujo de trabajo de toda nuestra empresa.

Llevamos más de seis años utilizando Wrike y se ha convertido en el núcleo de nuestro proceso de revisión y aprobación de contenidos. Lo que comenzó como una solución rápida de gestión de proyectos acabó convirtiéndose en una pieza fundamental del flujo de trabajo de toda nuestra empresa.

3. Microsoft Project (ideal para planear y gestionar el trabajo)

a través de Microsoft Proyecto

Microsoft Planner es un software de gestión de proyectos diseñado para equipos que ya forman parte del ecosistema de Microsoft 365. Su interfaz basada en tarjetas permite a los usuarios organizar tareas y gestionar plazos de forma visual.

Con tableros de arrastrar y soltar y cubos visuales, Planner ofrece un diseño familiar para los equipos que buscan gestionar el trabajo diario sin la complejidad del software tradicional de gestión de proyectos. La plataforma de bajo código/sin código le permite configurar, automatizar y ampliar Planner para adaptarlo a sus flujos de trabajo.

Como app de Microsoft Teams, Planner se integra directamente en los canales de Teams, lo que permite a los usuarios tener vista y gestionar tableros de tareas sin salir de su entorno de trabajo. Puede anclar pestañas de Planner a canales específicos de Teams, crear tareas a partir de mensajes y asignar propietarios con fecha límite.

Aunque carece de funciones avanzadas como el seguimiento de dependencia o la automatización de la gestión de proyectos, Planner funciona bien para la planificación básica en combinación con Microsoft To Do y Outlook.

Las mejores funciones de Microsoft Proyecto

Automatice las actualizaciones de los proyectos con correos electrónicos de informes de estado generados por IA que resumen el progreso, los hitos y las próximas tareas.

Unifique la gestión de tareas a través de la nueva aplicación Microsoft Planner en Teams, que combina To Do y Planner para el trabajo individual y colaborativo.

Colabora por uso compartido de archivos, chatear y organizar reuniones directamente en Microsoft Teams y Planner.

Límites de Microsoft Proyecto

No incluye la función de chat integrada como lo haría una aplicación de chat colaborativo para equipos.

Precios de Microsoft Proyecto

Microsoft Planner: 0 $

Planner Plan 1: 10 $ por usuario/mes

Planner y Plan de Proyecto 3: 30 $ por usuario al mes.

Planner y Plan de Proyecto 5: 55 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Microsoft Project

G2: 4,0/5 (más de 1600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Project?

Aquí tienes una reseña de G2:

Una de las funciones destacadas de Microsoft PPM es su interfaz intuitiva y fácil de usar. Navegar por el software y acceder a las distintas funciones es muy sencillo, incluso para usuarios con conocimientos técnicos limitados.

Una de las funciones más destacadas de Microsoft PPM es su interfaz intuitiva y fácil de usar. Navegar por el software y acceder a las distintas funciones es muy sencillo, incluso para usuarios con conocimientos técnicos limitados.

4. Basecamp (ideal para que las pequeñas empresas gestionen proyectos)

a través de Basecamp

Basecamp es una sencilla herramienta de gestión de proyectos basada en listas de pendientes, foros de mensajes, calendarios y documentos compartidos. Funciona bien para equipos pequeños que desean asignar tareas y centralizar las discusiones sobre los proyectos.

Aunque Basecamp no ofrece una integración nativa con Microsoft Teams, se puede establecer una conexión (a internet) a través de aplicaciones de terceros como Zapier, Make o Integrately. Estas integraciones le permiten actuar como desencadenante de actualizaciones en Microsoft Teams basadas en la actividad de Basecamp.

Por ejemplo, al enviar un mensaje del canal de Teams cuando se crea una tarea pendiente, se añade un comentario o se alcanza un hito del proyecto. Aunque no están tan integradas como otras herramientas, estas flujos de trabajo ayudan a incorporar el seguimiento de tareas de Basecamp al entorno de Teams con un esfuerzo mínimo.

Las mejores funciones de Basecamp

Configure el acceso de los clientes dentro de las plantillas de proyecto para controlar lo que los clientes pueden ver y lo que permanece privado desde el principio.

Enlaza herramientas externas como Documentos de Google o Notion mediante la función Doors para integrar tu flujo de trabajo.

Realice un seguimiento de sus listas pendientes con Hill Charts y utilice Hilltop View para ver todos los gráficos de proyecto de todas las cuentas en una sola pantalla.

Límites de Basecamp

Carece de funciones avanzadas como (diagrama de) Gantt, dependencias y planing de sprints

Precios de Basecamp

gratis, gratuito/a : 0 $

Plus : 15 $ por usuario al mes.

Pro Unlimited: 299 $ al mes (tarifa plana)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,0/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Basecamp es lo fácil que es de usar. Desde el principio, te das cuenta de que no tienes que perder tiempo configurando un millón de ajustes. Todo está organizado de forma muy clara: tareas, mensajes, calendarios, todo en un solo lugar.

Lo que más me gusta de Basecamp es lo fácil que es de usar. Desde el principio, te das cuenta de que no tienes que perder tiempo configurando un millón de ajustes. Todo está organizado de forma muy clara: tareas, mensajes, calendarios, todo en un solo lugar.

5. ProjectManager (ideal para planear proyectos y crear flujo de trabajo)

a través de ProjectManager

Cuando la comunicación de Teams fluye, pero las actualizaciones del proyecto se atascan, ProjectManager llena el vacío. ProjectManager es una herramienta de gestión de proyectos visual basada en la nube con diagramas de Gantt, tableros Kanban, listas de tareas, paneles y gráficos de carga de trabajo.

Con la integración de gestión de proyectos de Teams, puede crear, buscar y actualizar tareas mediante sencillos comandos de barra inclinada. Las ediciones realizadas en Teams se sincronizan al instante con la herramienta de gestión de proyectos, lo que garantiza la armonía entre ambas plataformas.

Ya sea para actualizar el estado de las tareas desde un mensaje de canal o para hacer referencia a un ID de tarea en el chat, ProjectManager integra tus flujos de trabajo en la colaboración diaria. Ofrece automatización de flujos de trabajo sin código en todas las vistas del proyecto para reducir la dependencia de tu organización de proyectos del equipo de TI.

Las mejores funciones de ProjectManager

Asigna y equilibra la capacidad del equipo con gráficos de carga de trabajo, hojas de ruta de carteras y control de tiempo integrado.

Realice un seguimiento del estado de su proyecto con el panel de control del proyecto, que incluye seis widgets: estado del proyecto, tareas, progreso, tiempo, coste y carga de trabajo.

Importa planes de proyecto desde Microsoft Excel, CSV o MS Project con correlación de campos y detección automática de encabezados.

Límites de ProjectManager

Integración con límite, especialmente en la app, aplicación; el sitio web también es lento en comparación con otras aplicaciones.

Precios de ProjectManager

Equipo : 17 $ por usuario al mes.

Empresas : 30 $ por usuario al mes.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ProjectManager

G2: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProjectManager?

Aquí tienes una reseña de G2:

La interfaz de usuario es fácil de usar y facilita la comunicación con los demás. Ofrece un excelente entorno de trabajo en equipo para llevar a cabo las actividades habituales de gestión de proyectos. Cuenta con un panel de control y un informe fáciles de usar, lo que lo convierte en una herramienta muy potente para la gestión de proyectos.

La interfaz de usuario es fácil de usar y facilita la comunicación con los demás. Ofrece un excelente entorno de trabajo en equipo para llevar a cabo las actividades habituales de gestión de proyectos. Cuenta con un panel y un informe fáciles de usar, lo que lo convierte en una herramienta muy potente para la gestión de proyectos.

6. Trello (la mejor para la gestión visual de proyectos)

a través de Trello

Trello es una herramienta de gestión de proyectos basada en tarjetas que ayuda a los gestores de proyectos a organizar el trabajo de forma visual. Piensa en ella como un tablero digital en el que puedes arrastrar y soltar listas. En estas listas, puedes asignar propietarios e incluso realizar un seguimiento del progreso.

En Trello, puedes convertir tus correos electrónicos en tareas procesables. Solo tienes que reenviarlos a tu bandeja de entrada de Trello y Atlassian Intelligence (IA) los convertirá en pendientes organizadas, con enlaces relevantes.

Dentro de Microsoft Teams, Trello te permite convertir los mensajes directos en una acción concreta, por ejemplo, durante una reunión de equipo. Puedes anclar un tablero a cualquier canal para acceder rápidamente a él, crear nuevas tarjetas a partir de mensajes de chat y recibir notificaciones cuando tus compañeros de equipo comenten, actualicen una tarea o completen una lista de control.

Las mejores funciones de Trello

Integre herramientas como UBit Trello Tool, BetterBugs, Pegasus y Costello para ampliar su flujo de trabajo dentro de Trello.

Mejora tus tableros con Power-Ups que añaden funciones como calendarios, tareas periódicas, campos personalizados e informes.

Vea los detalles del proyecto en múltiples vistas, como vista Tablero, Tabla, Calendario, Cronograma, Mapa y Panel, para obtener la claridad que necesita.

Límites de Trello

Trello no ofrece dependencias de tareas integradas, por lo que necesitarás Power-Ups como Planyway o Elegantt para simular la secuenciación.

Precios de Trello

Free: 0 $

Estándar: 6 $ por usuario al mes.

Premium: 12,50 $ por usuario/mes

Corporación: 17,50 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que me encanta de Trello es lo fácil que es de usar y lo visual que es todo. Soy de esas personas a las que les gusta tenerlo todo claro, y Trello lo hace a la perfección. Los tableros y las tarjetas me permiten organizar mis tareas exactamente como quiero, y es muy fácil asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso.

Lo que me encanta de Trello es lo fácil que es de usar y lo visual que es todo. Soy el tipo de persona a la que le gusta ver todo claramente organizado, y Trello lo hace a la perfección. Los tableros y las tarjetas me permiten organizar mis tareas exactamente como quiero, y es muy fácil asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso.

👀 ¿Sabías que...? Un grupo central de ocho personas creó inicialmente Microsoft Teams en secreto, después de que Microsoft decidiera no adquirir Slack, con el fin de crear su propio competidor. Dirigido por Jigar Thakkar y Brian MacDonald, el pequeño equipo tenía la tarea de crear una plataforma de colaboración basada en el chat para mejorar la suite de productividad de Microsoft y competir con la creciente popularidad de Slack en el lugar de trabajo.

7. Jira (ideal para gestionar proyectos complejos de desarrollo de software utilizando Agile)

Jira es una herramienta de gestión de proyectos diseñada para que los equipos de software e ingeniería realicen su trabajo utilizando flujos de trabajo ágiles. Cuando se producen conversaciones sobre errores, funciones o incidencias en Microsoft Teams, Jira facilita su captura y permite actuar sobre ellas al instante.

Con la aplicación Jira Cloud, puedes convertir cualquier mensaje de Teams en un problema de Jira. El escritor de IA integrado te permite rellenar automáticamente resúmenes y descripciones basados en el contexto del mensaje. La tarjeta de problema aparece directamente en el chat, mostrando el estado, la persona asignada y la prioridad.

Desde allí, puedes buscar, ver, actualizar o comentar problemas sin salir de Teams. Los comandos de barra inclinada, como /jira find, @Jira Cloud o /create, ayudan a los usuarios a incorporar tickets a la conversación o a recibir notificaciones cuando se les hace una mención o se les asigna una tarea.

Las automatizaciones de Jira también pueden enviar actividades clave, como transiciones de problemas o nuevos informes de errores, directamente a los canales de Teams.

Las mejores funciones de Jira

Cree elementos de trabajo directamente desde las conversaciones de Teams utilizando un agente de IA para la gestión de proyectos

Actualiza los problemas de Jira (asigna, comenta, cambia el estado o la prioridad) directamente desde la interfaz de Teams.

Utilice una lista de tareas pendientes dinámica para priorizar tareas y planear sprints con el fin de equilibrar la carga de trabajo del equipo.

Límites de Jira

La integración con Teams se basa en reglas de automatización de Jira (por ejemplo, webhook) que están sujetas a límites de ejecución.

Precios de Jira

Free : Free Forever para 10 usuarios.

Estándar : 8 $ por usuario/mes

Premium : 14 $ por usuario al mes.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Jira es que todo se encuentra en un solo lugar y es fácil gestionar proyectos complejos. Su capacidad para ofrecer flujos de trabajo personalizados, crear tickets descriptivos y realizar un seguimiento visual del progreso realmente ayuda a la organización.

Lo que más me gusta de Jira es que todo se encuentra en un solo lugar y es fácil gestionar proyectos complejos. Su capacidad para personalizar los flujos de trabajo, crear tickets descriptivos y realizar un seguimiento visual del progreso realmente ayuda a la organización.

8. Teamwork (ideal para la gestión de recursos)

a través de Teamwork

Teamwork es una plataforma de gestión de proyectos y recursos diseñada para empresas centradas en el cliente. Resuelve la desconexión entre la conversación y la acción para los equipos orientados al cliente que trabajan dentro de Microsoft Teams.

Al integrarse con Teams, los usuarios no necesitan cambiar de app, sino que permanecen en Teams mientras convierten el chatear en trabajo estructurado. Esto reduce el esfuerzo y crea transparencia en torno a los resultados.

Las pestañas de Teamwork ancladas dentro de los canales de Teams hacen que los tableros de proyecto (como Kanban o diagrama de Gantt) tengan visibilidad para todos. Incluso puede añadir actualizaciones de tareas y sincronizar plazos dentro de Teams.

Las mejores funciones de Teamwork

Actualiza las tareas directamente desde Teamwork Espacios y enlaza los proyectos a Espacios para centralizar los POEEs y los informes de los clientes.

Cree tareas de Teamwork a partir de mensajes de Teams seleccionando un mensaje y convirtiéndolo directamente en una tarea, con selección de proyecto, fecha límite, persona asignada y etiquetas mediante un código corto, completada.

Comenta y responde a las tareas, vista las actualizaciones y colabora en contexto sin tener que volver a la app, aplicación Teamwork.

Límites del trabajo en equipo

Aunque las tareas y los comentarios se sincronizan entre Teamwork y Teams, las plantillas, la configuración de automatización o los flujos de trabajo administrativos deben seguir gestionándose en el portal de Teamwork.

Precios de Teamwork

Gratis : 0 $

Entrega : 13,99 $ por usuario/mes.

Grow : 25,99 $ por usuario/mes.

Escala: precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre el trabajo en equipo

G2: 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork?

Aquí tienes una reseña de G2:

Teamwork nos permite compartir fácilmente la carga de trabajo entre compañeros con total visibilidad del progreso hasta el momento. Las tareas se asignan, se siguen y se archivan con total sencillez, lo que significa que todo nuestro equipo tiene una visión global continua.

Teamwork nos permite hacer un uso compartido fácil de la carga de trabajo entre compañeros con total visibilidad del progreso hasta el momento. Las tareas se asignan, se siguen y se archivan con total sencillez, lo que significa que todo nuestro equipo tiene una visión global continua.

👀 ¿Sabías que... En 2019, Microsoft anunció que Skype for Business se retiraría en favor de Teams. La transición fue completada en 2021, convirtiendo a Teams en la herramienta de comunicación insignia de Microsoft.

9. Todoist (la mejor para la gestión de tareas)

a través de Todoist

La app, aplicación de gestión de tareas Todoist ayuda a los usuarios a capturar ideas, organizar proyectos y priorizar acciones en ámbitos personales y profesionales mediante la introducción de texto en lenguaje natural.

Los usuarios pueden convertir rápidamente cualquier mensaje de Teams en una tarea de Todoist sin salir del chat: solo tienen que hacer clic en el menú «Más acciones» de un mensaje y seleccionar «Añadir tarea a Todoist».

Más allá de la integración nativa, Todoist también funciona con herramientas de automatización sin código como Zapier para automatizar los flujos de trabajo entre Microsoft Teams y Todoist. Por ejemplo, puedes crear automáticamente una tarea de Todoist cuando se publique un nuevo mensaje de Teams en un canal específico, o enviar una notificación de Teams cuando una tarea sea completada. Estas integraciones reducen el trabajo manual y mantienen a todos sincronizados.

Las mejores funciones de Todoist

Utilice vistas filtradas para crear cualquier vista que desee, por ejemplo, todas las tareas con el rótulo @en espera en su proyecto «Trabajo».

Haz uso compartido de las tareas y los detalles de Todoist con tus compañeros de equipo desde Microsoft Teams.

Establece plazos y prioridades para tus proyectos.

Límites de Todoist

Temas e iconos con límite en la versión gratuita.

Precios de Todoist

Principiante : 0 $

Pro : 2,50 $ por usuario/mes

Empresa: 8 $ + impuestos locales por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Todoist?

Aquí tienes una reseña de G2:

Utilizo Todoist desde 2016. Hasta ahora he completado 57 500 tareas. En los últimos años, he visto mucho progreso en la vida de este programa. Creo que es un programa fácil de usar con muchas herramientas y opciones útiles. No puedo imaginar mi vida sin una herramienta como Todoist.

Utilizo Todoist desde 2016. Hasta ahora he completado 57 500 tareas. En los últimos años, he visto mucho progreso en la vida de este programa. Creo que es un programa fácil de usar con muchas herramientas y opciones útiles. No puedo imaginar mi vida sin una herramienta como Todoist.

10. Zoho Projects (la mejor para la gestión de proyectos escalables)

a través de Zoho Proyectos

El informe de Grammarly estima que las empresas estadounidenses incurren en pérdidas anuales por valor de 1,2 billones de dólares debido a fallos de comunicación. ¿Una de las posibles razones? La gestión de proyectos que se lleva a cabo fuera de la herramienta de comunicación principal de su equipo.

Zoho Projects se integra profundamente con Microsoft Teams para cerrar esa brecha, convirtiendo la conversación en una colaboración estructurada. Aporta listas de tareas, diagramas de (diagrama de) Gantt, hitos y seguimiento de problemas directamente en la interfaz de Teams.

Puede anclar vistas completas de proyectos como pestañas dentro de los canales, crear tareas a partir de mensajes de chat y utilizar el bot de Zoho Projects para asignar trabajo, establecer plazos y marcar los entregables.

Cuando un compañero de equipo señala un obstáculo en el chat, no es necesario copiarlo en otra herramienta. Convierte ese mensaje en una tarea, asígnalo en el acto y comprueba cómo se refleja inmediatamente en el panel de tu proyecto en Microsoft Teams.

Las mejores funciones de Zoho Proyectos

Automatice los flujos de trabajo de los proyectos con Blueprint Editor definiendo el estado de las tareas y activando acciones como actualizaciones de campos o alertas por correo electrónico.

Compatibilidad con la gestión de carteras de proyectos mediante diagramas de (diagrama de) Gantt entre proyectos, paneles de carteras e integración con Zoho Analytics para obtener (elaboración de) informes más detallados.

Desencadenante de automatizaciones inteligentes con funciones personalizadas, por ejemplo, reasigne automáticamente problemas, notifique a las partes interesadas por SMS o correo electrónico, active webhooks o ejecute lógica compleja.

Límites de Zoho Projects

Solo los usuarios que forman parte del portal Zoho Projects pueden acceder a las pestanas de proyecto en los canales de Teams.

Precios de Zoho Proyectos

plan Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4,3/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Proyectos?

Aquí tienes una reseña de G2:

Zoho Projects es sorprendentemente fácil de usar para ser una herramienta de gestión de proyectos con todas las funciones. Pudimos empezar a utilizarla rápidamente sin necesidad de realizar una compleja configuración inicial.

Zoho Projects es sorprendentemente fácil de usar para ser una herramienta de gestión de proyectos con todas las funciones. Pudimos empezar a utilizarla rápidamente sin necesidad de realizar una compleja configuración inicial.

🧠 ¿Sabías que...? Henry L. Gantt, ingeniero mecánico y consultor de gestión estadounidense, inventó el (diagrama de) Gantt en la década de 1910 para representar visualmente las actividades de un proyecto en función del tiempo.

11. Hive (la mejor para optimizar la gestión de proyectos)

a través de Hive

Cuando gestionas proyectos, lo último que necesitas es otra pestaña que consultar. Hive ayuda a los equipos a planear y ejecutar el trabajo con herramientas integradas para el control de tiempo y la gestión de la carga de trabajo. Sus paneles muestran la actividad del entorno de trabajo en tiempo real, y puedes ajustar los filtros y los widgets para centrarte en lo que importa.

La integración de Hive te permite acceder a todas las funciones de la app, aplicación Hive directamente desde MS Teams. También puedes acceder al entorno de trabajo del proyecto directamente desde los canales en los que colabora tu equipo.

Simplemente fije un proyecto como pestaña para proporcionar a todos acceso en tiempo real a las tareas, los cronogramas y las actualizaciones.

Las mejores funciones de Hive

Visualice sus proyectos utilizando ocho vistas diferentes.

Realice comunicaciones empresariales específicas para equipos y proyectos con la función de mensajería integrada de Hive.

Centralice los ciclos de retroalimentación mediante formularios de solicitud personalizables y flujos de aprobación, sin necesidad de realizar un seguimiento de las cadenas de correo electrónico.

Límites de Hive

No se pueden adjuntar archivos o medios directamente a las tarjetas de tareas, solo texto.

Precios de Hive

Free

Starter : 1,50 $ por usuario/mes.

Teams : 5 $ por usuario al mes.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hive

G2: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hive?

Aquí tienes una reseña de G2:

Hive realmente ayuda a nuestro equipo a mantenerse organizado en muchos proyectos diferentes. Somos un equipo grande de aproximadamente 21 personas que trabajamos en diferentes campus. Hive nos mantiene sincronizados y puntuales, como si todos estuviéramos en la misma oficina.

Hive realmente ayuda a nuestro equipo a mantenerse organizado en muchos proyectos diferentes. Somos un equipo grande de aproximadamente 21 personas que trabajamos en diferentes campus. Hive nos mantiene sincronizados y puntuales, como si estuviéramos todos en la misma oficina.

