Kostenlose Figma-Blogvorlagen für moderne Blog-Layouts

Jeden Tag werden im Internet rund 7,5 Millionen neue Blog-Beiträge veröffentlicht. Das ist das Ausmaß, mit dem Vermarkter konkurrieren müssen.

Dennoch verschwenden viele Stunden damit, ein übersichtliches und professionelles Blog-Layout von Grund auf neu zu entwerfen. Und genau hier beginnt das eigentliche Problem.

Warum sollten Sie Ihre Content-Pipeline verlangsamen, bevor Sie auch nur ein einziges Wort veröffentlicht haben? Probieren Sie einfach eine der vielen hochwertigen Blog-Vorlagen aus! Im Folgenden finden Sie kostenlose Figma-Blogvorlagen, die Ihnen anpassbare und responsive Blog-Layouts bieten, die Sie sofort in Ihren Workflow integrieren können. Außerdem stellen wir Ihnen als Bonus einige ClickUp-Vorlagen zur Verfügung.

Legen wir los mit dem Bloggen.

Kostenlose Blog-Vorlagen auf einen Blick

Bevor wir uns mit den Details befassen, finden Sie hier eine Übersicht über einige der besten Figma-Blogvorlagen mit den Bloggern, für die sie ideal sind, den besten Features und dem Format, in dem sie verfügbar sind.

Was sind Figma-Blogvorlagen?

Figma-Blogvorlagen sind vorgefertigte Layouts, mit denen Sie ganz einfach professionell aussehende und responsive Blogseiten erstellen können. Sie erhalten fertige Strukturen für die Gestaltung von Kopfzeilen, Featured Images, Seitenleisten, CTAs und mehr.

Diese Vorlagen ersparen Ihnen stundenlanges Entwerfen von Grund auf und sorgen für visuelle Konsistenz in allen Ihren Beiträgen.

Viele Vorlagen enthalten außerdem wiederverwendbare UI-Kits, für Mobilgeräte optimierte Frames und Blöcke für den Inhalt, die Sie per Drag & Drop verschieben, duplizieren und an verschiedene Arten von Artikeln anpassen können.

Ganz gleich, ob Sie einen langen Artikel, eine Produktankündigung oder einen kurzen Beitrag mit Tipps gestalten – mit den Figma-Blogvorlagen gelangen Sie schneller zu einem gut gestalteten endgültigen Layout.

Warum Figma-Blogvorlagen verwenden?

Die Figma-Blogvorlagen bieten Ihnen eine solide visuelle Grundlage, auf der Sie aufbauen können.

Mit diesen Vorlagen können Sie:

Benutzerdefinierte Einstellungen für Farben, Typografie, Abstände und Komponenten, um Ihre Marke zu passen, ohne die zugrunde liegende Struktur zu verändern.

Erstellen Sie ganz einfach responsive Seiten, die reibungslos geladen werden und auf allen Geräten perfekt lesbar sind.

Bessere Zusammenarbeit, da alle Team-Mitglieder an derselben Datei arbeiten können.

Konzentrieren Sie sich auf den Inhalt und nicht auf das Format, damit Ihre Produktionspipeline endlich reibungslos läuft.

Probieren Sie schnell verschiedene Layout-Varianten aus, bevor Sie sich für die beste entscheiden.

👀 Wussten Sie schon? Rund 80 % der Geschäfte erzielen messbare Marketingergebnisse durch Blogging. Aber hier kommt der Haken: Große Erfolge sind nach wie vor selten. Nur 21 % der Blogger gaben an, dass ihre Inhalte „starke Ergebnisse” liefern, während 60 % sagten, dass sie „einige Ergebnisse” liefern.

Was macht eine gute Figma-Blogvorlage aus?

Bevor Sie eine Figma-Blogvorlage für Ihren Workflow auswählen, sollten Sie auf Folgendes achten: 👇

Responsive Struktur: Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte Layout für alle Geräte (Mobilgeräte, Tablets, Desktop-PCs) geeignet ist.

Einfache benutzerdefinierte Anpassung: Suchen Sie nach einer Vorlage, bei der Sie Farbe, Schriftart, Abstände und alle anderen Bereiche ganz nach den Anforderungen Ihres Blogs anpassen können.

Wiederverwendbare Komponenten: Wählen Sie eine Vorlage mit vorgefertigten Blöcken wie Schaltflächen, Überschriften, Boxen für Verfasser und Bildrahmen, damit Sie diese nicht jedes Mal neu erstellen müssen.

Markenkompatibilität: Wählen Sie ein Figma-Design, das zur Persönlichkeit Ihrer Marke passt, egal ob minimalistisch, auffällig, ethisch oder modern.

Ausgewogenes Verhältnis von Bild und Text: Achten Sie darauf, dass die Vorlage sowohl visuell als auch im Hinblick auf den Inhalt ausgewogen ist, damit die Seite weder überladen noch zu leer wirkt.

Leistungsorientiertes Design: Vermeiden Sie Layouts, die zu komplex und schwer in Code umzusetzen sind, da dies letztendlich Ihre endgültige Website verlangsamen könnte.

Kollaborationsfreundliche Struktur: Überprüfen Sie, ob die Vorlage über organisierte Ebenen, eine angemessene Benennung und eine klare Gruppierung verfügt, damit jeder im Team genau weiß, wo sich die Elemente befinden und welche Funktion sie haben.

Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage nicht nur für einen Blogbeitrag, sondern für Ihre gesamte zukünftige Inhaltsbibliothek geeignet ist.

📈 Marketing-Einblick: Blog-Beiträge machen 19,47 % aller von Marketingfachleuten verwendeten Inhaltsformate aus. Damit sind Blogs das vierthäufigste Format, direkt nach Kurzvideos, Bildern und Interviews.

Kostenlose Figma-Blogvorlagen

Legen wir los! Hier ist unsere Liste der besten Figma-Blogvorlagen für eine moderne, auffällige Blogseite.

1. Figma-Vorlage für Beauty-Blogs

Die Figma Beauty Blog-Vorlage bietet Ihnen ein frisches Layout mit sanften Pastellfarben, das Ihren Beauty-Blog sofort hervorhebt. Sie können damit Hautpflegeroutinen, Make-up-Tipps, Produktbewertungen und interviewbasierte Geschichten veröffentlichen, indem Sie vorgefertigte Seiten verwenden, in die Sie einfach Ihre eigenen Bilder und Texte einfügen können.

Die gesamte Vorlage zeichnet sich durch ein sanftes rosa Farbverlaufsthema aus, dessen Ästhetik auf die Schönheits- und Hautpflegeindustrie abgestimmt ist. Sie können Schriftart, Farbe, Layout und Bilder benutzerdefiniert anpassen, um sie an Ihre Marke oder Ihren persönlichen Stil anzupassen.

Es enthält auch Registerkarten für Trendbeiträge, Artikelseiten, einen integrierten Abonnementbereich und einen speziellen Bereich für Video-Highlights, mit dem Sie Ihre Beauty-Inhalte ganz einfach in einem magazinähnlichen Format präsentieren können.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Präsentieren Sie Ihre Beauty-Geschichten mit Layouts für Karten, die jeden Beitrag übersichtlich gestalten.

Veröffentlichen Sie Artikel mit optimierten Meta-Titeln, Meta-Beschreibungen und Beschreibungen der Lesezeit.

Laden Sie Ihre Leser ein, über einen integrierten Newsletter eine Verbindung zu halten, mit dem Sie mehr E-Mail-Abonnenten gewinnen können.

✅ Ideal für: Beauty-Ersteller, die ein einfach zu bedienendes, aber elegantes Blog-Layout wünschen.

2. Figma-Vorlage für Reiseblogs

Wenn Sie gerne Geschichten über Orte erzählen, die Sie besucht haben, ist die Figma-Vorlage „Travel Blog“ eine gute Wahl. Ihre Leser werden von einem großen Hero-Bild begrüßt, in das Sie Ihre atemberaubenden Reisefotos einfügen können, sowie von einer Suchleiste, mit der sie verschiedene Reiseziele erkunden können.

Die Vorlage enthält außerdem eine unterhaltsame, thematische Überschrift mit der Frage „Wohin geht Ihre nächste Reise?“, die die Leser dazu animiert, Ihren Blog sofort zu erkunden. Es gibt vorgefertigte Bereiche wie den Kategorie-Slider, einen Slider für aktuelle Beiträge, eine Abonnement-Box zum Erweitern Ihrer Leserschaft und sogar eine kleine Karte, auf der Routen oder Sehenswürdigkeiten hervorgehoben werden können.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zeigen Sie verschiedene Reisethemen mit einem flüssigen Kategorie-Slider an, der den Lesern hilft, Abenteuer zu finden, die ihnen gefallen.

Heben Sie Ihre besten Geschichten mit ausgefeilten Bildkarten im Bereich „Featured Explore“ hervor.

Organisieren Sie Inhalte mithilfe integrierter Tags und einer Seitenleiste, damit Besucher sich leicht durch Ihren Blog bewegen können.

✅ Ideal für: Reiseblogger und Fotografen, die ein gebrauchsfertiges Layout suchen, um ihre Reisen und Reiseerlebnisse freizugeben.

✈️ Statistik-Spotlight: Laut der TGM Global Travel Survey geben 22 % der Reisenden weltweit an, dass sie am häufigsten Reiseblogs nutzen, um neue Reiseziele zu entdecken. Damit stehen sie gleich neben Reiseführern und Buchungswebsites als wichtige Entdeckungskanäle.

3. Persönliches Blog-Design in Figma-Vorlage

Die Vorlage „Personal Blog Design in Figma“ wurde so gestaltet, dass Ihre Artikel zu Thought Leadership und Ihre persönlichen Inhalte sich ganz natürlich einfügen. Anstelle einer einfachen Kopfzeile verwendet die Vorlage ein geschwungenes Wellen-Design, das das Top-Menü vom Hauptinhalt trennt.

Oben sehen Sie den Namen Ihres Blogs, eine übersichtliche Navigationsleiste und einige hilfreiche Tools wie Suche, Themenumschaltfläche und eine Abonnement-Schaltfläche. Direkt unter diesem Bereich finden Sie den Artikel-Feed mit zwei intelligenten Registerkarten: eine für Ihre beliebtesten Beiträge und eine für Ihre kürzlich veröffentlichten Artikel.

Jede Artikelvorschau enthält eine auffällige Miniaturansicht sowie eine kurze Beschreibung und Details wie Anzahl der Ansichten, Datum und Lesezeit.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Stellen Sie Ihre persönliche Identität durch eine Seitenleiste dar, die Ihr Profilfoto und eine kurze Biografie sowie wichtige Inhaltskategorien anzeigt.

Stellen Sie eine einfache Verbindung zu Ihren Lesern über Social-Media-Symbole her, die als Schnellzugriff-Links zu Ihrer Online-Präsenz dienen.

Verbessern Sie die Lesbarkeit durch gut formatierten Text, flüssige Typografie und spezielle Code-Blöcke für technische Inhalte.

Gewinnen Sie schnell neue Abonnenten mit einem einfachen Formular für Name und E-Mail-Adresse, das freundlich und unaufdringlich wirkt.

✅ Ideal für: Ersteller, Entwickler, Autoren und alle, die einen Ort suchen, um ihre Geschichten und Ideen freizugeben.

4. Veggieble – Figma-Vorlage für die Benutzeroberfläche eines Restaurant-Food-Blogs

Wenn Sie eine Restaurant-Website erstellen möchten, die eine warme, kulinarische Atmosphäre ausstrahlt, ist die Figma-Vorlage „Veggieble – Restaurant Food Blog UI“ eine gute Wahl. Die Startseite ist sorgfältig für Ihre Blog-Überschriften, lebendige Fotos von Gerichten und vertrauensbildende Bereiche gestaltet.

Sie können ganz einfach Ihre Sonderangebote präsentieren, von Köchen zubereitete Gerichte und KundenFavoriten hervorheben und sogar Videos hinter den Kulissen freigeben, wie Ihre Gerichte zubereitet werden. Die Vorlage enthält auch einen ganzen Abschnitt, der Rezepten und Wellness-Tipps gewidmet ist.

Darüber hinaus steht Ihnen eine Team-Seite zur Verfügung, auf der Sie Ihre Köche und Ernährungsberater vorstellen können. Es gibt auch eine Kontaktseite mit einem einfachen Formular und einer integrierten Karte für eine schnelle Kommunikation.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Heben Sie Ihre meistverkauften Gerichte mit gebrauchsfertigen Produktkarten und Tags hervor.

Präsentieren Sie Wellness-Tools wie einen integrierten BMI-Rechner, um Ihren Besuchern einen zusätzlichen Wert zu bieten.

Führen Sie Benutzer durch Filter, die Blog-Beiträge nach Rezepten, Lifestyle, Ernährung und mehr sortieren.

Präsentieren Sie Ihre Ernährungsexperten und Köche mithilfe übersichtlicher Team-Raster und Profilkarten.

✅ Ideal für: Restaurants, Marken für Fertiggerichte, Ernährungsberater und Food-Startups, die eine von der Natur inspirierte Food-Website wünschen, die Vertrauen schafft und die Konversionsrate steigert.

📊 Faktencheck: Die erfolgreichsten Food-Blogs gehören zu den profitabelsten Nischen im Blogging-Bereich und erzielen ein durchschnittliches monatliches Einkommen von 9.169 US-Dollar.

5. Figma-Vorlage für Blog-Miniaturansichten

Ein großartiges Blog-Miniaturbild kann darüber entscheiden, ob jemand auf Ihren Artikel klickt oder daran vorbeiscrollt, und diese Figma-Vorlage für Blog-Miniaturansichten macht diesen Teil ganz einfach. Das Layout zeichnet sich durch auffällige Typografie, große, moderne Zeichengrafiken und farbenfrohe Illustrationen aus.

Das Hauptdesign verwendet einen großen Überschriftenbereich, in den Sie Ihren Blog-Titel einfügen können, der für die Leser sofort sichtbar ist. Unterstützende Grafiken wie geometrische Formen und Zeichen tragen dazu bei, dem Blog Persönlichkeit zu verleihen.

Die Farbpalette ist ebenfalls anpassbar; Sie können ganz einfach Farben wechseln oder das Layout an den Stil Ihres Blogs anpassen. Da Alles in Figma editierbar ist, können Sie Texte ändern, Bilder ersetzen oder mit verschiedenen visuellen Stilen experimentieren, je nach Ihrem Themenbereich, wie z. B. Bildung, Lifestyle, Technik oder Produktivität.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Wenden Sie Ihre Markenfarben mühelos mit den Farbstilen von Figma an und stellen Sie sicher, dass alle Miniaturansichten mit Ihrer gesamten visuellen Identität übereinstimmen.

Organisieren Sie alle Ihre Miniaturansichten zusammen mit der vorgefertigten Rahmenstruktur.

Exportieren Sie hochwertige Miniaturansichten in jeder gewünschten Größe, die Sie direkt in Ihren Blog oder auf Social-Media-Plattformen hochladen können.

✅ Ideal für: Blogger, Autoren, Pädagogen und Content-Ersteller, die stilvolle, wirkungsvolle Miniaturansichten wünschen, die die Klickraten steigern.

6. Writing X – Blog-Figma-Vorlage

Die Figma-Vorlage „Writing X Blog“ eignet sich gut für die Erstellung eines hochwertig aussehenden, inhaltsorientierten Blogs. Sie ist am besten für inhaltsreiche Websites geeignet, wie SaaS-Blogs, Design- und Marketing-Blogs, Ratgeber zur Produktivität und sogar redaktionelle Websites.

Sobald Sie die Vorlage öffnen, finden Sie eine Suchleiste mit Verknüpfungen zu allen Seiten, Kategorien, Kontakt-, Anmelde- und Abonnement-Schaltflächen usw. Direkt darunter öffnet sich das Layout zu einem breiten Hero-Bereich, in dem Ihre vorgestellten Artikel im Rampenlicht stehen.

Der Lesebereich verfügt über großzügige Ränder, fettgedruckte Überschriften, gut lesbare Absatzabstände und eine optionale Seitenleiste. Die Seitenleiste enthält eine Box zum Abonnement des Newsletters, eine Biografie des Verfassers, Social-Media-Symbole und eine Liste beliebter Artikel.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Optimieren Sie die Veröffentlichung Ihrer Inhalte, indem Sie vorgefertigte Layouts verwenden, die vor der Veröffentlichung nur minimal bearbeitet werden müssen.

Präsentieren Sie Anzeigen und CTAs in dafür vorgesehenen Bereichen, die sich nahtlos in den Leseflow einfügen.

Schaffen Sie Vertrauen und Autorität mit Verfasser-Seiten, die Biografien, Links und personalisierte Artikel-Feeds enthalten.

✅ Ideal für: Blogger, Medienautoren, Newsletter-Ersteller oder SaaS-Content-Teams, die ein Blog-Layout im redaktionellen Stil suchen, das Klarheit und hochwertige Inhalte in den Vordergrund stellt.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Ihren Blog in Figma gestalten, besteht der nächste Schritt darin, ihn mit Inhalten zu füllen, die auch lange nach der Veröffentlichung noch für Sie arbeiten. Hier sind einige Beispiele für Evergreen-Inhalte , die zuverlässig langfristigen Traffic generieren.

Einschränkungen bei der Verwendung von Figma für Blogs

Zweifellos eignet sich Figma hervorragend für die Gestaltung von Blog-Layouts, hat jedoch auch seine Limite. Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie Ihren gesamten Blog-Workflow darin aufbauen:

Probleme mit der Leistung bei großen Designdateien: Benutzer berichten häufig von Verzögerungen, Störungen und sogar langen Ladezeiten bei der Arbeit mit großen Dateien.

Eingeschränkte Nutzung bei schlechter oder instabiler Internetverbindung: Für Ersteller, die viel unterwegs sind oder in Umgebungen mit schlechter Internetverbindung arbeiten, bietet die Plattform eingeschränkte Offline-Funktionen.

Lernkurve für Nicht-Designer: Obwohl Figma von Rezensenten als anfängerfreundlich bezeichnet wird, gibt es Situationen, in denen Marketingfachleute oder Autoren selbst Hand anlegen und die Blog-Layouts anpassen müssen.

Nicht ideal für die Bearbeitung langer Texte: Benutzer berichteten, dass die Bearbeitung von Rich Text eingeschränkt ist und die Formatierung manchmal fehlerhaft ist. Außerdem gibt es Berichte über Limite bei der Typografie-Steuerung und beim Exportieren langer, inhaltsreicher Designs.

Die Übergabe an Entwickler ist bei Free-Plänen eingeschränkt: Benutzer bemängelten, dass die Umwandlung von Figma-Blog-Designs in live-fähige CMS-Seiten stark von Dev-Modus abhängt, der nur im kostenpflichtigen Plan verfügbar ist.

Alternative Figma-Blogvorlagen

Um konsistente, hochwertige Blog-Inhalte zu erstellen, braucht es mehr als nur Schreibfähigkeiten. Redaktionsteams müssen Inhaltskalender koordinieren, Autorenaufträge verwalten, SEO-Checklisten pflegen und sicherstellen, dass jeder Beitrag denselben Qualitätsstandards entspricht – und das alles, während sie mehrere Artikel in verschiedenen Phasen der Produktion unter einen Hut bringen müssen.

Und genau hier glänzt ClickUp. Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Arbeitsanwendungen, Daten und Workflows zusammenführt.

Holen Sie sich alles, was Sie brauchen, genau dort, wo Sie es brauchen, innerhalb von ClickUp.

Es bietet Ihnen vorgefertigte Workflows, Inhaltskalender, SEO-Checklisten und Aufgabenstrukturen, mit denen Sie Ihren Blog von einem einzigen Ort aus betreiben können. All dies wird durch KI unterstützt, die Ihnen beim Entwerfen von Gliederungen, beim Vorschlagen von Verbesserungen und bei der Automatisierung wiederholender Aufgaben helfen kann.

Letztendlich beseitigt ClickUp alle Formen von Work Sprawl, um 100 % Kontext zu bieten – so sind Ihre Blog-Vorlagen nicht nur statische Dokumente, sondern lebendige Workflows, die mit der tatsächlichen Inhaltsproduktion, Autorenaufträgen und Veröffentlichungsplänen verbunden sind.

Lassen Sie uns nun einige der besten ClickUp-Blogvorlagen vorstellen, die Sie als workfloworientierte Alternativen zu den Designvorlagen von Figma verwenden können.

1. ClickUp-Blog-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mühelos visuell ansprechende Reiseblogs mit der ClickUp-Blog-Vorlage.

Die ClickUp-Blogvorlage ist eine gebrauchsfertige Blogstruktur, die für jede Art von Blog verwendet werden kann, darunter Reise-, Blogging-, persönliche Blogs, Tourismus, Nachrichten und Zeitschriften.

Am oberen Rand des Blogs befindet sich der Hero-Bereich, in dem Sie den Titel Ihres Blogs sowie eine überzeugende Einleitung schreiben können, die den Leser sofort in den Bann zieht. Direkt daneben befindet sich ein Bereich, in dem Sie den Verfasser Ihres Blogs nennen, das Veröffentlichungsdatum hinzufügen und kurze Kontaktdaten angeben können.

Von dort aus führt Sie das Layout zum Verfassen der Einleitung und des Hauptteils Ihres Blogs. Sie können Ihren Inhalt in definierte Abschnitte unterteilen und jedem Abschnitt verschiedene Fotos und Illustrationen hinzufügen, um ihn ansprechender zu gestalten. Schließlich haben Sie Platz, um eine Zusammenfassung, CTA-Schaltflächen oder interne Links zu Ihren anderen Blogs hinzuzufügen, was sich perfekt zur Steigerung der Interaktion eignet.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Optimieren Sie Ihren Schreibflow, indem Sie ganz natürlich von der Einleitung über die Einführung und den Kerninhalt bis hin zum CTA und den Kommentaren geführt werden.

Nutzen Sie vorgefertigte Storytelling-Abschnitte, um Highlights, Tipps, Vergleiche oder Feature-Artikel zu schreiben.

Steigern Sie die Interaktion mit Ihrem Publikum durch integrierte Bereiche für Kommentare, Social Sharing und Leser-Feedback am Ende jedes Beitrags.

✅ Ideal für: Autoren, Blogger, Vermarkter und Ersteller, die ein gebrauchsfertiges Blog-Layout suchen, mit dem sie lange Inhalte in attraktive Artikel in Publikationsqualität verwandeln können.

💡 Profi-Tipp: Die Einrichtung Ihres Content-Workflows ist ein Kinderspiel, wenn Ihr Workspace Sie wirklich versteht und den Kontext Ihrer Arbeit zu 100 % erfasst. ClickUp Brain ist ein direkt in ClickUp integrierter KI-Assistent, der Ihnen bei der Recherche und dem Verfassen von Inhalten hilft, ohne dass Sie zwischen verschiedenen tools wechseln müssen. Mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen können Sie: Erstellen Sie in Sekundenschnelle SEO-optimierte Blog-Entwürfe.

Verwandeln Sie ein Stichwort in einen vollständigen, gut geschriebenen Blog-Entwurf.

Ideen für Inhalte schneller entwickeln

Überarbeiten oder erweitern Sie Abschnitte mit einem einheitlichen Markenton.

Entwerfen Sie vollständige Artikel direkt in einer Aufgabe oder einem Dokument.

Greifen Sie direkt von Ihrem ClickUp-Workspace aus auf Premium-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini zu. Erstellen Sie mit ClickUp Brain Blog-Entwürfe, Wettbewerbsanalysen, Meta-Beschreibungen und vieles mehr. Unser eigenes Team nutzt ClickUp Brain täglich, um Inhalte effizient zu skalieren (ja, wir veröffentlichen mehr als 150 Blog-Beiträge pro Monat).

2. ClickUp-Blogplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, organisieren und verfolgen Sie jede Phase Ihrer Blog-Produktion mit der ClickUp-Blog-Planer-Vorlage.

Wenn Sie ein solides Command-Center für die gesamte Produktion Ihrer Blog-Inhalte benötigen, ist die ClickUp-Blogplaner-Vorlage genau das Richtige für Sie. Sie funktioniert fast wie ein kleines redaktionelles CMS, das direkt in ClickUp integriert ist. Sie kategorisiert jede Blog-Idee nach Blog-Typ, z. B. „Anleitungen“, „Videoblogs“, „Gastblogs“ und „persönliche Geschichten“.

Die ClickUp-Kanban-Board-Ansicht bietet Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Blogschreibens, von der Recherche und Gliederung bis hin zur Veröffentlichung und Aktion. Sie können Ihre Blogs per Drag & Drop durch die einzelnen Phasen ziehen. Und wenn Überarbeitungen anstehen, zeigt der spezielle Revision Tracker an, welche Blogs noch ausstehen, welche genehmigt wurden und welche noch überarbeitet werden müssen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie jede Blog-Aufgabe mit klarer Sichtbarkeit auf Fälligkeitstermine, Veröffentlichungstermine, Phasen des Schreibens, Status der Genehmigung, zugewiesene Autoren und Themen.

Verwenden Sie die ClickUp-Kalender-Ansicht , um Ihren gesamten Monat übersichtlich dargestellt zu sehen. So können Sie die Häufigkeit Ihrer Veröffentlichungen verwalten und den Rhythmus an bevorstehende Kampagnen oder Produkteinführungen anpassen.

Organisieren Sie jedes Detail mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern , die Ihren gesamten Inhalt-Workflow abbilden, vom Blog-Typ und Thema bis hin zu Fristen, Freigaben und Medienressourcen.

✅ Ideal für: Content-Teams, Blogger, Editors, Agenturen und Vermarkter, die ein professionelles System zur Planung des Inhalts suchen, das Struktur und Geschwindigkeit in ihren Blogging-Workflow bringt.

Hier ist, was ein ClickUp-Benutzer über die Verwaltung von Blog-Beiträgen innerhalb der Plattform zu sagen hat:

Ich schätze ClickUp wegen seiner kollaborativen Natur, die für meine Arbeit in einer Marketingagentur unglaublich vorteilhaft ist. Die Plattform ermöglicht es mir und meinen Kollegen, genau zu sehen, was jeder einzelne gerade macht oder woran er arbeitet, was die Koordination und Kommunikation in unserem Team erheblich verbessert. Dieses Feature hilft dabei, alle bei der Verwaltung von Blogbeiträgen auf dem gleichen Stand zu halten und die einzelnen Schritte des Prozesses zu verstehen. Diese Transparenz und die Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts der anderen sind für mich ein sehr wertvoller Aspekt der Nutzung von ClickUp.

Ich schätze ClickUp wegen seiner kollaborativen Natur, die für meine Arbeit in einer Marketingagentur unglaublich vorteilhaft ist. Die Plattform ermöglicht es mir und meinen Kollegen, genau zu sehen, was jeder einzelne gerade macht oder woran er arbeitet, was die Koordination und Kommunikation in unserem Team erheblich verbessert. Dieses Feature hilft dabei, alle bei der Verwaltung von Blogbeiträgen auf dem gleichen Stand zu halten und die einzelnen Schritte des Prozesses zu verstehen. Diese Transparenz und die Möglichkeit, den Fortschritt der anderen zu verfolgen, sind für mich ein sehr wertvoller Aspekt der Nutzung von ClickUp.

💡 Profi-Tipp: Da es sich bei der ClickUp-Blogvorlage um eine Vorlage im Dokument-Stil handelt, sind Sie bereits auf halbem Weg zur Veröffentlichung eines professionellen, ausgefeilten Blogs. Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Inhalte wie einen lebendigen Workspace behandeln. Mit ClickUp Docs erhalten Sie: Eine ablenkungsfreie Schreibumgebung

Echtzeit-Zusammenarbeit

Einfache Versionierung

Sofortige Veröffentlichungsworkflows Sie können Inline-Kommentare hinzufügen, Ihr Team für Feedback taggen, Referenzlinks anhängen, Bilder nahtlos einbetten und sogar Ihren Entwurf mit einem Klick in Aufgaben umwandeln. Erstellen Sie Ihren kompletten Blog mit ClickUp Docs. Das Beste daran? Sie können Ihren Blog wie eine echte Webseite gestalten, indem Sie Banner, farbige Callouts, Trennlinien, verschachtelte Seiten und umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten verwenden, die Ihren Texten ein hochwertiges Aussehen verleihen und sie leserfreundlich machen.

3. ClickUp-Vorlage für das Blog-Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie die Produktion umfangreicher Blogs mit der ClickUp-Vorlage für das Blog-Management.

Die ClickUp-Blog-Management-Vorlage verfügt über ein intelligentes Drei-Listen-System, mit dem Sie Ihren gesamten Blogging-Workflow von der Idee bis zur Veröffentlichung organisieren können. Eine Liste ist für eingehende Blog-Anfragen, eine für aktive Beiträge im Schreib- und Genehmigungsprozess und eine für Designer zur Nachverfolgung von Miniaturansichten und Grafiken.

Was diese Vorlage wirklich wertvoll macht, ist die Art und Weise, wie sie große Mengen an Inhalten verwaltet. Sie können beispielsweise Blog-Aufgaben über ein Kanban-Board ziehen, gruppiert nach Status oder sogar nach Kanal (Website, LinkedIn, Instagram, YouTube).

Außerdem verschaffen Ihnen die Kalender- und Zeitleistenansichten einen Überblick über Ihren Veröffentlichungsplan. Designer und Autoren arbeiten parallel, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen, da Assets auch über einen eigenen Workflow mit Status wie „Konzept“ → „In Prüfung“ → „Genehmigt“ verfügen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Halten Sie jeden Inhalt ganz einfach mit einem integrierten Blog-Anfrageformular fest, das automatisch Aufgaben erstellt.

Nutzen Sie die kanalbasierte Zeitleiste, um Website-, Social-Media- und Newsletter-Beiträge in einem scrollbaren Kalender zu planen.

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen , um genehmigte Ideen ohne manuelles Sortieren direkt in die Produktion zu überführen.

Sehen Sie den vollständigen Kontext eines Blogs mit benutzerdefinierten Feldern für Kategorie, Veröffentlichungsdatum, Editor, Kanal und sogar die endgültige Blog-URL.

✅ Ideal für: Teams oder Ersteller, die ein zentralisiertes und automatisiertes visuelles System für die Planung, Erstellung, Überprüfung und Veröffentlichung von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg suchen.

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren mit einer viermal höheren Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, nur eine Plattform zu verwenden?* Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, sorgt für Sichtbarkeit der Arbeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

4. ClickUp-Blog-Datenbank-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Lebenszyklus jedes Blogbeitrags mit der ClickUp-Blog-Datenbank-Vorlage.

Die ClickUp-Blog-Datenbankvorlage ist eine vollständige Datenbank für Ihren Blog, in der jeder Blogbeitrag einen Status und einen festgelegten nächsten Schritt hat. Sie können sehen, ob ein Blogbeitrag nur eine Idee ist, in Bearbeitung ist oder bereits veröffentlicht wurde, zusammen mit allen wichtigen Details.

Es gibt Spalten für Entwurfslinks, veröffentlichte URLs, Mitarbeiter, Kategorien und Phasen. Für eine tabellenartige Aufschlüsselung gibt es die Listenansicht, in der die Blogs nach ihrem Status angeordnet sind, z. B. „Veröffentlicht“, „In Bearbeitung“ und „Aktualisierung erforderlich“.

Ideal für wöchentliche Meetings oder Inhaltsprüfungen, da Sie Aufgaben erweitern, Metadaten überprüfen, Felder aktualisieren oder Fälligkeitstermine direkt aus der Liste zuweisen können, ohne einzelne Karten öffnen zu müssen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie die richtige Arbeit den richtigen Personen zu, indem Sie Beiträge nach Typ, Thema und Team-Mitglied organisieren.

Arbeiten Sie mühelos zusammen, dank integrierter Kommentarfunktion und Tags direkt in jeder Blog-Aufgabe.

Planen Sie intelligentere Inhalte, indem Sie Beiträge als Geschichten, Leitfäden, Tutorials oder SEO-Listen gruppieren und diese während Sitzungen sofort filtern.

Sorgen Sie für langfristige Qualität und SEO mit sichtbaren Signalen, welche Beiträge aktualisiert oder optimiert werden müssen.

✅ Ideal für: Content-Ersteller und -Manager, die einen datenbankähnlichen Workflow wünschen, der jeden Blogbeitrag von der Idee bis zur Pflege nach der Veröffentlichung mit vollständiger Nachverfolgung und Sichtbarkeit verfolgt.

📚 Weiterlesen: Möchten Sie die Organisation Ihres Blogs noch weiter verbessern? Lesen Sie unseren Leitfaden zum Aufbau einer Datenbank für Inhalte (mit Vorlagen).

5. ClickUp Wie man eine Blog-Vorlage erstellt

Kostenlose Vorlage herunterladen Befolgen Sie eine klare Schritt-für-Schritt-Checkliste, um Ihren ersten Blog mit der ClickUp-Vorlage „How to Start a Blog“ zu starten.

Wenn Sie neu im Bloggen sind oder Ihre eigene Website starten möchten, ist die ClickUp-Vorlage „How To Start A Blog“ die perfekte Wahl für Sie. Die Vorlage beginnt mit den Grundlagen, darunter der Name Ihres Blogs, der Eigentümer des Blogs und ein Link zur Website des Blogs, sobald diese erstellt ist.

Wenn Sie weiter scrollen, finden Sie eine Liste mit Unteraufgaben für jeden wichtigen Schritt, der für den erfolgreichen Start eines Blogs erforderlich ist. Dazu gehören die Auswahl einer Plattform, die Auswahl eines Anbieters für Hosting, die Erstellung des Blog-Namens und der Domain, die Gestaltung der Website, die Planung Ihrer Content-Strategie, das Verfassen Ihres ersten Beitrags und sogar Marketing und Monetarisierung.

Außerdem stehen Ihnen zwei dynamische Fortschrittsleisten zur Verfügung, die automatisch Ihren Fertigstellungsgrad berechnen, sobald Sie Unteraufgaben abhaken.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie große Schritte in einfache Checklisten auf, damit Sie keine kleineren Aufgaben wie das Erstellen eines Logos, die Einstellung von Analysen, die Recherche zu Wettbewerbern oder das Skizzieren von Blog-Themen übersehen.

Bewahren Sie alle Ihre Blog-Assets zusammen mit einem Anhangsbereich für Branding-Dateien, Screenshots, Entwürfe und kreative Ressourcen auf.

Erfassen Sie alle wichtigen Details mithilfe von benutzerdefinierten Feldern für Eigentümerschaft, Website-Links, Fortschritt, Zeitplanung, Kategorien und mehr.

✅ Ideal für: Ersteller und Anfänger, die einen schrittweisen Workflow wünschen, um einen Blog ohne Verwirrung und mit maximaler Klarheit zu starten.

📚 Weiterlesen: Entdecken Sie die nützlichsten Blogging-Tools, die Sie bei der Erstellung Ihrer Inhalte unterstützen und Ihnen zu schnellerem Wachstum verhelfen.

6. ClickUp-Vorlage für neue Blogbeiträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Schreib-Workflow mit der neuen Blog-Beitragsvorlage von ClickUp.

Die ClickUp-Vorlage für neue Blogbeiträge funktioniert wie ein Projektmanager für jeden Artikel, den Sie erstellen. Sie bietet Ihnen einen vollständigen Workflow für die Planung, das Verfassen, die Veröffentlichung und die Aktion für einen neuen Blogbeitrag. Sie verfügt über ein Aufgabenfenster, in dem Sie den Status des Blogs einstellen, Start- und Fälligkeitstermine hinzufügen, die Zeit schätzen, Teammitglieder zuweisen und sogar die Zeiterfassung aktivieren können.

Was diese Vorlage wirklich auszeichnet, ist der integrierte 10-stufige Leitfaden zum Verfassen von Blogbeiträgen. Er führt Autoren, insbesondere Neulinge, durch einen konsistenten Schreibprozess und sorgt dafür, dass sie nicht ins Stocken geraten und immer wissen, was als Nächstes zu erledigen ist.

Mit benutzerdefinierten Feldern für Details wie Blog-Kategorie, Entwurfs-Link, endgültige Version, Trichterphase, Startdatum, Post-URL und einer Fortschrittsleiste geht nichts verloren. Einfach ausgedrückt: Von TOFU/MOFU/BOFU über SEO-Tags bis hin zu Entwurfs-Links erfasst es alles, was ein Content-Team benötigt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Bleiben Sie organisiert mit einer integrierten Pipeline für den Inhalt, die Sie von Entwurf → Schreiben → Veröffentlichung → plattformübergreifender Verteilung begleitet, jeweils mit eigenem Mitarbeiter und Fälligkeitsdatum.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Checklisten für SEO, Bearbeitung oder Markenton, damit jeder Beitrag den Qualitätsstandards Ihres Teams entspricht.

Bewahren Sie alle Assets an einem Ort auf, indem Sie Anhang-Slots für Designs, Screenshots, PDFs, Keyword-Recherchen und Entwurfsdateien verwenden.

✅ Ideal für: Content-Autoren, SaaS-Vermarkter, Blogger, Agenturen und Teams, die ein wiederholbares und nachverfolgbares System benötigen, um jeden Blogbeitrag zu planen, zu schreiben, zu veröffentlichen und zu promoten.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp BrainGPT verwandelt Ihre neue Blog-Post-Vorlage in ein freihändiges, KI-gestütztes Schreib-Cockpit. Anstatt jede Gliederung einzutippen oder manuell zu aktualisieren, können Sie Ihre Ideen einfach laut aussprechen, und Talk to Text wandelt Ihre Stimme in formatierte Inhalte in Ihrem ClickUp-Dokument oder Ihrer Beschreibung der Aufgabe um. Beginnen Sie mit ClickUp BrainGPTs Talk To Text, Ihre Blog-Ideen zu diktieren. Das bedeutet, dass Sie Überschriften brainstormen, Einleitungsabsätze diktieren, SEO-Notizen hinzufügen oder Ihrem Editor Änderungen erklären können, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Es ist, als hätten Sie einen sprachgesteuerten Editor und Projektmanager, der Ihnen in ClickUp zur Seite steht. ⭐ Bonus: Verwenden Sie Premium-KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini direkt aus BrainGPT, um Ihre Absätze umzuschreiben, Ihre Hooks zu optimieren und SEO-optimierte Titel zu generieren.

7. ClickUp AI-Eingabeaufforderungen und Anleitung für Blog-Vorlagen

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit den ClickUp AI-Eingabeaufforderungen und dem Leitfaden für Blogbeitrag-Vorlagen schneller hochwertige Artikel.

Der Einsatz von KI zur Generierung von Blog-Inhalten ist mittlerweile weit verbreitet, aber eine effektive Nutzung ist noch selten. Die ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template schließt diese Lücke, indem sie eine einfache Vorlage im Dokument-Stil bereitstellt, mit der Sie Ihren gesamten Blog-Beitrag mit ClickUp Brain schreiben können.

Sie können damit beginnen, alle Ihre Ideen, Stichwörter, Beispiele und Referenzen einzutragen, damit das Brain den richtigen Kontext für die Arbeit hat. Sobald der Kontext fertig ist, können Sie das integrierte Blog-Framework einfügen, Ihren Tonfall und Ihren kreativen Stil auswählen.

Lassen Sie dann ClickUp Brain einen vollständigen ersten Entwurf mit Titel, Meta-Beschreibung, Einleitung, Hauptabschnitten und Schlussfolgerung erstellen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fordern Sie ClickUp Brain auf, perfekte Titel, Kopfzeilen, Beispiele und CTAs zu erstellen, die Ihren Blog genau nach Ihren Wünschen in seiner Form gestalten.

Folgen Sie einem einfachen Workflow mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Screenshots, die Ihnen zeigen, wie Sie ClickUp Brain in jeder Phase des Schreibens einsetzen können.

Arbeiten Sie ohne Ablenkungen, da alles, von Eingabeaufforderungen über die Struktur bis hin zu Tools für die Bearbeitung, bereits in einem einzigen ClickUp-Dokument eingerichtet ist.

✅ Ideal für: Blogger, SaaS-Autoren, Content-Teams und alle, die mit KI schnell und ohne Qualitätseinbußen hochwertige Blogs schreiben möchten.

🎁 Bonus: Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie mit ClickUp Brain Blogbeiträge schneller schreiben und optimieren können:

8. ClickUp Social Media Blog-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie plattformübergreifende Inhalte mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Blogs.

Bei über 5,24 Milliarden Benutzern von Social Media, die täglich mehr als zwei Stunden mit Scrollen verbringen, können Sie sich einen unkoordinierten Social-Media-Inhalt-Workflow nicht leisten.

Die ClickUp Social Media Blog-Vorlage bietet Ihnen ein einziges Dashboard, über das Sie alle Ihre Ideen, Entwürfe, Designs, Rezensionen und Veröffentlichungstermine für Social-Media-Beiträge verwalten können. Sie können jeden Blog nach Autor, Blog-Typ, Social-Media-Kanal, Phase, Designer usw. taggen und so eine zentrale redaktionelle Datenbank erstellen.

Sobald Beiträge hinzugefügt wurden, wird der Workflow vollständig visuell dargestellt. Die Board-Ansicht organisiert Ihre gesamte Beitrags-Zeitleiste in Phasen, darunter Ideen, Recherche, Entwurf, Inhalt, Bildmaterial, Qualitätssicherung und Veröffentlichung. Um die Arbeit voranzubringen, müssen Sie lediglich jede Karte in die nächste Phase ziehen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie Ihren Veröffentlichungszeitplan mühelos mit Drag-and-Drop-Ansichten, die genau anzeigen, wann jeder Beitrag live geht.

Verfolgen Sie die Leistung mit der ClickUp-Tabellenansicht , die Live-Tage, Seitenaufrufe, Kommentare und Social Shares aufzeichnet.

Erfassen Sie jedes Detail mit benutzerdefinierten Feldern für Fälligkeitstermine, Metriken, endgültige URLs und mehr.

Die Aufgaben sind nach Blog-Phase gruppiert und heben drei Überprüfungsfelder hervor: Entwurfsfreigabe, Freigabe des Inhalts und visuelle Freigabe.

✅ Ideal für: Social-Media-Manager und Content-Teams, die regelmäßig Beiträge in sozialen Medien veröffentlichen und die Nachverfolgung der Performance einfach durchführen möchten.

9. ClickUp-Blog-Redaktionskalender-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihren gesamten Inhalt-Pipeline-Prozess mit der ClickUp-Blog-Redaktionskalender-Vorlage.

Die ClickUp-Blog-Redaktionskalender-Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, alle Ihre Blogs und die damit verbundenen Aktivitäten zu verfolgen. Sie können die Veröffentlichungstermine einzeln festlegen und sie mit einem einfachen Drag-and-Drop in der Kalender-Ansicht anpassen.

Wenn Sie eine breitere oder engere Ansicht Ihres Zeitplans wünschen, können Sie mit einem einzigen Klick zwischen wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wechseln. Mit Feldern wie Blog-Phase, Veröffentlichungsdatum, Kanäle, Entwurfs-Link, Grafiken, Designfreigabe, Kopierfreigabe und endgültiger Blog-Link können Sie jedes Detail sehen, ohne mehrere Aufgaben öffnen zu müssen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sehen Sie die Prioritäten mit dem Swimlanes -Feature, das anzeigt, wo sich jeder Blog im Workflow befindet und wie dringend er ist.

Finden Sie alle Aufgaben auf einen Blick mit visuellen Vorschauen von Grafiken, Miniaturansichten und Entwurfslinks direkt in jeder Karte.

Erstellen Sie ein dauerhaftes Archiv, indem Sie die Live-URL jedes veröffentlichten Artikels im Feld „Final Blog Link“ speichern, sodass Sie jederzeit auf Ihre gesamte Historie des Inhalts zugreifen können.

✅ Ideal für: Content-Teams, die einen konsistenten Workflow für die Veröffentlichung von Blogs wünschen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie sich ein klares Bild von der Leistung Ihres Blogs machen möchten, können Sie sich mit ClickUp Dashboards viel Rätselraten ersparen. Es zeigt alle wichtigen Aktivitäten zu Ihren Inhalten auf einem Bildschirm an, sodass Sie sehen können, was gut läuft und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Verschaffen Sie Ihrem Team mit ClickUp Dashboards eine übersichtliche Ansicht über Ziele und Aufgaben.

10. ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und organisieren Sie Inhalte in verschiedenen Formaten mit der ClickUp-Vorlage für den Veröffentlichungskalender.

Die ClickUp-Vorlage für den Veröffentlichungskalender bietet Ihnen eine Ansicht über alles, was Sie in Ihren sozialen Medien veröffentlichen. Jeder Beitrag wird als Aufgabenkarte mit einer farbcodierten Kopfzeile angezeigt, die die Phase angibt, in der sich der Beitrag befindet: Recherche, Inhaltserstellung, Design, Freigabe oder Veröffentlichung.

Die Board-Ansicht zeigt sogar Ihre tatsächlichen Medien, wie z. B. Ihre Bilder, die mit jedem Beitrag veröffentlicht werden sollen, sodass Sie jeden Beitrag besser visualisieren können.

Wenn Sie Ihre Content-Strategie nach Format verstehen möchten, können Sie Ihre Beiträge auch nach Kategorien gruppieren, z. B. Blog-Artikel, Website-Inhalte, Live-Videos, Karussell oder Links, sodass Sie schnell überprüfen können, wie ausgewogen Ihr Content-Mix ist.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Ihren Zeitplan automatisch, indem Sie Beiträge in „Heute“, „Morgen“, „Freitag“ und „Zukunft“ sortieren, sobald Sie ein Veröffentlichungsdatum hinzufügen.

Macht Inhaltslücken und Überladungen deutlich sichtbar mit einem farbcodierten Monatskalender, der genau anzeigt, wo Sie Anpassungen vornehmen müssen.

Sorgen Sie für einen einheitlichen Ton und einheitliche Grafiken mit einem integrierten Brand Book, das den Stil und das Format jedes Beitrags vorgibt.

✅ Ideal für: Social-Media-Manager und Ersteller, die eine termingerechte Möglichkeit benötigen, Inhalte konsistent über mehrere Social-Media-Plattformen hinweg zu planen und zu veröffentlichen.

11. ClickUp-Vorlage für den Plan zur Veröffentlichung von Inhalten

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und terminieren Sie jeden Inhalt in einem visuellen Monatskalender mit der ClickUp-Vorlage für die Veröffentlichung von Inhalten.

Das Erstellen und Veröffentlichen von Inhalten wird einfacher, wenn Sie die ClickUp-Vorlage für den Plan zur Veröffentlichung von Inhalten verwenden. Sie hilft Ihnen dabei, jede Inhaltsidee als Aufgabe zu erfassen und automatisch nach der Priorität zu gruppieren, z. B. dringend, hoch, normal und niedrig.

Zu jeder Aufgabe können Sie auch Details wie durchgeführte Maßnahmen, deren Zweck, Inhaltstyp, Inhaltssäule, Zielgruppe, Schlüsselwörter und benötigte Ressourcen hinzufügen, um Informationen zu Ihren Inhalten anzugeben. Dieselbe Aufgabe kann in einem vollständigen Kalender-Format angezeigt werden, in dem Sie Inhalte einfach per Drag & Drop verschieben können, um Fristen anzupassen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Nutzen Sie ein Multi-Tag-Inhalt-System, mit dem eine einzige Idee gleichzeitig als Beitrag, Story, Blog und Infografik genutzt werden kann.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit farbcodierten Tags für Inhaltstyp, Säule, erforderliche Assets und Status der Genehmigung, sodass Sie den Fortschritt sehen können, ohne einzelne Aufgaben öffnen zu müssen.

Arbeiten Sie schneller mit integrierten Schnelltipps, die Ihnen eine Erinnerung an das Ablegen neuer Ideen direkt unter den Dringlichkeitsleisten geben.

✅ Ideal für: Teams oder Ersteller, die ein organisiertes System für das Publishing von Inhalt suchen, mit dem sich alle Ideen vom Brainstorming bis zur Veröffentlichung verwalten lassen.

⚡ Vorlagenarchiv: Es ist schwierig, eine konsistente Content-Engine aufzubauen, wenn Ideen, Entwürfe, Fristen und Freigaben überall verstreut sind. Ein solider Plan für den Inhalt gibt Ihrem Team Klarheit darüber, was erstellt werden soll, wann es veröffentlicht werden soll und wie jedes einzelne Element zu Ihren Marketingzielen beiträgt. Unsere kuratierte Liste von Vorlagen für Inhaltspläne erleichtert Ihnen diesen Prozess, indem sie Ihnen bei der Auswahl eines Inhaltsplans hilft, der: Gliedern Sie Ihren gesamten Inhalt in einfache, leicht verständliche Phasen.

Erleichtert die Abstimmung von Themen auf Zielgruppen und die Auswahl der richtigen Kanäle für die Verteilung.

Halten Sie Termine und Mitarbeiter auf dem Laufenden, damit Ihr Team niemals einen Veröffentlichungstermin verpasst.

12. ClickUp-Vorlage für die Erstellung von Webinhalten

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie jede Phase Ihres Schreibprozesses mit der ClickUp-Vorlage für die Produktion von Webinhalten.

Erstellen Sie Inhalte für mehrere Clients oder Kanäle? Wenn ja, benötigen Sie die ClickUp-Vorlage für die Produktion von Webinhalten. Sie enthält zwei wichtige Felder: Designkategorie und Fortschritt. Mit der Designkategorie können Sie Inhaltstypen wie Landingpages, Blogbeiträge oder Webtexte zusammenfassen.

Die Fortschrittsleiste, die sich automatisch aktualisiert, zeigt genau an, wie weit jede Aufgabe bereits fortgeschritten ist. Sie wird auch automatisch auf der Grundlage von Unteraufgaben aktualisiert, sodass Sie den Status jeder Aufgabe auf einen Blick ganz einfach überwachen können.

Das Herzstück der Vorlage ist eine Produktionspipeline mit 7 Unteraufgaben, die Alles von Recherche und Schreiben bis hin zu Änderungen, Ergänzungen und Schemata abdeckt. Jede Aufgabe stellt einen wichtigen Meilenstein in der Erstellung von Inhalten dar und macht den Prozess für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie detaillierte Mikro-Checklisten für On-Page-SEO, Formatierung, interne Verknüpfungen, Korrekturlesen oder Bildoptimierung.

Behalten Sie den Überblick mit einem Anhang -Bereich für Briefings, Screenshots, Referenzen und Markendokumente.

Erkennen Sie Verzögerungen frühzeitig dank automatischer Symbole für Achtung, wenn für eine Unteraufgabe kein Fälligkeitsdatum angegeben ist.

✅ Ideal für: Agenturen und Teams, die mehrstufige Content-Pipelines verwalten, bei denen Recherche, Schreiben, Freigaben, Überarbeitungen, SEO-Aufgaben usw. in einer Synchronisierung ablaufen müssen, ohne dass die Sichtbarkeit oder Termine aus den Augen verloren werden.

13. ClickUp SEO-Inhalt-Brief-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie detaillierte, SEO-optimierte Pläne für den Inhalt mit der ClickUp SEO Content Brief Vorlage.

Die Optimierung Ihrer Inhalte für Suchmaschinen zur Verbesserung des Rankings ist wahrscheinlich der erste Schritt zur Erstellung erfolgreicher SEO-Inhalte. Die ClickUp SEO Content Brief Vorlage fasst den gesamten SEO-Workflow in einem übersichtlichen Dokument zusammen.

Sie können den Eigentümer, die Mitwirkenden und den Genehmiger des Artikels mit Tags versehen, damit jeder von Anfang an seine Rolle kennt. Autoren erhalten außerdem genau die SERP-relevanten Elemente, die sie benötigen, wie z. B. einen anklickbaren Titel, einen SEO-Titel-Tag und eine Meta-Beschreibung.

Die Tabelle „Zielgruppe“ enthält Angaben zu Alter, Bildung, Beruf, Einkommen und Verhalten, damit der Autor weiß, an wen er sich wendet. Der Abschnitt „Messaging“ umreißt die Kernthemen, Verkaufsargumente, den Tonfall und den abschließenden CTA, um sicherzustellen, dass jeder Artikel mit den Zielen der Marke übereinstimmt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Priorisieren Sie Keywords mit Klarheit, indem Sie primäre und sekundäre Keywords getrennt verwenden.

Verwandeln Sie Ihre SEO-Strategie in einen konkreten Plan zum Schreiben mit einer Gliederung und Unterthemen, die erklären, was jeder Abschnitt enthalten sollte.

Speichern Sie projektspezifische Ressourcen wie Produktseiten oder Branding-Kits und zentralisieren Sie so alle Recherchen.

Erhalten Sie eine Übersicht über die SERP-Landschaft Ihrer Mitbewerber direkt im Briefing, damit Ihre Autoren genau wissen, was sie übertreffen müssen.

✅ Ideal für: SEO-Strategen und Content-Manager, die hochwertige, SEO-optimierte Inhalte erstellen möchten.

14. ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie professionelle Pressemitteilungen mit der ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten.

Die ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten kann für alle Arten von Inhalten verwendet werden, darunter Website-Seiten, Blogbeiträge, Pressemitteilungen, Fallstudien oder einfache Handlungsaufforderungen. Sie enthält separate Vorlagen für alle diese Arten von Inhalten.

Sie können Ihr Inhalt-Ziel, Ihre Zielgruppe, Ihren Veröffentlichungskanal, Ihre Zeitleiste und die erforderlichen Medien im Voraus festlegen, sodass jedes Projekt mit Klarheit beginnt. Jeder Inhalt-Typ verfügt über eine Struktur, die Ihnen als Orientierung dient.

In der Vorlage für die Landing Page einer Website finden Sie beispielsweise Felder, in denen Sie Ihre Blog-Ziele, Ihre Zielgruppe, Navigationsmenüs, Schlüsselwörter, Meta-Tags, Hero-Bereiche, Vorteile, Social Proof, Auszeichnungen und vieles mehr dokumentieren können, um den Inhalt Ihrer Website zu planen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie alle Inhalte (Bilder, Videos, Referenzlinks, Screenshots, Client-Logos) in einer speziellen Medientabelle.

Beenden Sie die Lähmung vor dem leeren Bildschirm mit geführten Eingabeaufforderungen („Wer ist Ihre Zielgruppe?“, „Wie stelle ich eine Verbindung zu ihr her?“ usw.) in jedem Abschnitt.

Sorgen Sie für ein einheitliches Branding mit einem speziellen Modul zum Einfügen von Logos in der Pressemitteilung-Vorlage.

✅ Ideal für: Alle, die ein geführtes All-in-One-System zur Planung von Inhalten suchen, mit dem sie von Grund auf veröffentlichungsfertige Inhalte verfassen können.

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie nach strukturierteren Schreibsystemen suchen, werden Sie unsere Vorlagen für das Verfassen von Inhalten lieben. Es handelt sich um eine kuratierte Sammlung von Plug-and-Play-Vorlagen für Artikel, Pressemitteilungen, Website-Texte, Newsletter, Skripte, Briefings und vieles mehr.

Kategorien von Figma-Blogvorlagen

Sie haben sich die verfügbaren Blog-Vorlagen angesehen. Aber was ist, wenn Sie gerade erst mit einem Blog beginnen möchten und sich noch nicht für einen Schwerpunkt entschieden haben?

Hier sind einige der gängigsten (und nützlichsten) Kategorien von Figma-Blogvorlagen, auf die Sie stoßen werden:

1. Vorlagen für Beauty- und Lifestyle-Blogs

Beauty- und Lifestyle-Blogs werden mit einem einfachen Ziel erstellt, nämlich Ihre Inhalte elegant und optisch unwiderstehlich zu gestalten.

In diesen Blogs finden Sie Features wie große Hero-Bilder, sanfte Farbpaletten, elegante Typografie und viel Weißraum. Die Layouts sind so gestaltet, dass sie Ihre Produktfotos, Vorher-Nachher-Bilder, Tutorials, Routineaufschlüsselungen und Influencer-Style-Storytelling perfekt zur Geltung bringen.

2. Vorlagen für Reiseblogs

Beim Reisen dreht sich alles um Geschichten und Erlebnisse. Diese Vorlagen konzentrieren sich stark auf immersive Grafiken, um Ihre Orte und Reiseziele optimal zur Geltung zu bringen. Die Typografie ist überwiegend schlicht gehalten, damit die Leser lange Reiseberichte oder Reiseführer ohne Überforderung lesen können.

Außerdem finden Sie Abschnitte für Karten, Reisehighlights, Tipps, Fotoraster usw., um sowohl visuelle Elemente als auch detaillierte Erzählungen zu präsentieren.

3. Vorlagen für persönliche Blogs

Das Highlight einer persönlichen Blog-Vorlage sind Sie selbst. Diese Vorlagen zeichnen sich in der Regel durch eine ausgewogene Typografie, weiche Spaces und eine minimalistische Optik aus, sodass die Leser sich leichter mit Ihren Gedanken und Geschichten identifizieren können.

Selbst bei den visuellen Elementen setzen sie auf subtile Designelemente, die lange Inhalte leicht lesbar und emotional ansprechend machen. Oft finden Sie dort Rubriken für Essays, Meinungen, Lebensberichte und fachliche Beiträge sowie einfache Biografien der Verfasser.

👀 Wussten Sie schon? Was Leser von persönlichen Blogs am meisten erwarten? Verletzlichkeit. Beiträge, die zeigen: Ihre Fehler

Herausforderungen

Kleine Erfolge

Und „echte” Probleme … schaffen Sie eine emotionale Verbindung. Blogs mit nur kurzen Schnappschüssen sind nicht so erfolgreich wie lange, storybasierte Inhalte.

4. Vorlagen für Food- und Restaurant-Blogs

Mit den Blog-Vorlagen für Lebensmittel und Restaurants sehen Ihre Gerichte und Geschichten genauso gut aus, wie sie schmecken. Dank der perfekten Kombination aus reichhaltigen Bildern und übersichtlichen Abschnitten eignen sie sich ideal für die Veröffentlichung von Rezepten, Zutatenlisten, Notizen des Kochs und Food-Fotografien.

Sie finden warme Farben und elegante Typografie, die sowohl das Essen als auch die Geschichte dahinter in den Vordergrund rücken.

Viele dieser Vorlagen enthalten auch Bereiche für Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Nährwertangaben, Restaurant-Highlights, Vorstellung der Köche und empfohlene Features.

5. Blog-Miniaturansicht-Vorlagen

Blog-Miniaturansicht-Vorlagen sollen dazu beitragen, dass Ihre Inhalte auffallen und sofort angeklickt werden. Diese Designs sind keine vollständigen Blog-Layouts.

Stattdessen enthalten sie scrollstoppende Miniaturansichten wie fette Titel, eine starke visuelle Hierarchie, einfache Farbblöcke oder sogar strategische Bildplatzierungen , die Sie für jeden Beitrag problemlos wiederverwenden können.

6. Vielseitige Vorlagen für redaktionelle Blogs

Die vielseitigen Vorlagen für redaktionelle Blogs eignen sich für fast jede Nische, darunter Business, Technologie, Schreiben und Vordenkerrolle. Sie umfassen übersichtliche Raster und eine gut strukturierte Typografie, um Layouts zu erstellen, die sowohl modern als auch professionell wirken.

Es gibt mehrere Bereiche für ausgewählte Beiträge, Listen, Leitfäden, Langformartikel, Verfasserprofile und mehr. Sie wurden außerdem mit Blick auf Skalierbarkeit erstellt.

Das bedeutet, dass Sie unabhängig davon, ob Sie einen einzelnen Artikel veröffentlichen oder eine Bibliothek mit hundert Blogs aufbauen, ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild erzielen, ohne Ihre Kreativität zu limitieren.

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie mehr als nur ein Blog-Layout erstellen möchten, finden Sie in diesem Archiv eine ganze Reihe von gebrauchsfertigen Vorlagen für Content-Marketing-Strategien, mit denen Sie Ihre Inhalte wie ein Profi planen und skalieren können.

Erstellen Sie mit ClickUp schneller schöne, konversionsfähige Blogs.

Mit Figma-Blogvorlagen lassen sich ganz einfach optisch ansprechende Layouts gestalten, ohne dass Sie bei Null anfangen müssen. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Ideen in wunderschöne Blog-Seiten umzusetzen, die auf jedem Gerät gut aussehen.

Aber ein großartiges Design ist nur die halbe Miete. Sie benötigen noch eine reibungslose Möglichkeit, Themen zu planen, Entwürfe zu verwalten, die Nachverfolgung von Änderungen durchzuführen, Assets zu organisieren, SEO zu handhaben und regelmäßig zu veröffentlichen.

Hier kommen die ClickUp-Vorlagen ins Spiel. Sie bieten Ihnen vorgefertigte Workflows, Kalender, Checklisten und Inhaltssysteme, mit denen Sie Ihren gesamten Blog-Prozess von der Idee bis zur Aktion organisieren können.

Wenn Sie Blogs erstellen möchten, die nicht nur gut gestaltet, sondern auch konsistent und konversionsfähig sind, ist ClickUp das richtige tool für Sie.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erstellen Sie einen Workflow für den Inhalt, der wirklich funktioniert.