Wie erstellt man einen Plan für den Inhalt einer Website, der funktioniert?

Warum benötigen Sie als Gründer, Vermarkter oder Content-Stratege einen Plan für die Inhalte Ihrer Website?

Denn Ihre Website ist Ihre Visitenkarte für die Welt. Wenn Sie einfach nur die grundlegenden Seiten "Über uns", "Produkte/Dienstleistungen" und "Kontakt" ohne einen soliden Plan für den Inhalt hinzufügen, wird Ihre Website eher wie eine digitale Schublade für Krimskrams aussehen und weniger wie das Aushängeschild Ihrer Marke im Internet.

Die Erstellung und Strukturierung der Inhalte einer Website ist eine Wissenschaft für sich. Ihre Webseiten sollten Ihrer Zielgruppe nicht zu ausführlich erklären, was Sie tun. Aber Sie sollten auch nicht zu wenig Informationen bieten.

Im Kern sorgt ein solider Plan für den Inhalt Ihrer Website dafür, dass Ihre Website Ihre Zielgruppe anspricht, sie bindet und zu einer positiven Entscheidung zu Ihren Gunsten bewegt.

Wenn Sie sich fragen, wo Sie anfangen sollen, helfen wir Ihnen gerne weiter. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Plan für den Inhalt Ihrer Website erstellen, der Ihre Zielgruppe dazu bewegt, den nächsten Schritt zu tun.

Legen wir los, denn Ihre zukünftigen Kunden sind nur einen Plan davon entfernt, auf "Let's talk" zu klicken. 😎

Was ist ein Plan für Website-Inhalte?

Ein Website-Inhaltsplan ist ein strategischer Entwurf, der definiert, welche Inhalte Sie erstellen, warum sie wichtig sind, für wen sie bestimmt sind und wo sie auf Ihrer Website zu finden sind. Er umfasst alles von Details zu Landing Pages und Blogs bis hin zu FAQs und Produktbeschreibungen – jeweils zugeordnet zu einem klaren Ziel wie der Steigerung der Konversionsrate, der Verbesserung der SEO oder der Aufklärung der Benutzer.

Kurz gesagt handelt es sich um ein strukturiertes System, das Ihre Botschaften, Produktpositionierung und Customer Journey in einem einheitlichen Rahmen zusammenführt.

Schlüsselelemente eines Plans für den Inhalt einer Website

Ganz gleich, ob Sie Inhalte zur Steigerung der Markenbekanntheit erstellen, die Suchmaschinenoptimierung verbessern, den Vertrieb und andere Teams unterstützen oder eine Kombination aus all dem (was am wahrscheinlichsten ist) – Ihr Plan für Website-Inhalte sollte diese Kernelemente enthalten.

Zielgruppe: Bevor Sie Inhalte erstellen oder mit dem Webdesign beginnen, müssen Sie zunächst wissen, an wen Sie sich wenden. Definieren Sie Ihre Zielgruppe. Was interessiert sie, wo liegen ihre Probleme und wie interagieren sie normalerweise mit Ihrer E-Commerce-Website? Kundendaten geben Ihnen Aufschluss über den Ton, die Absicht und die Struktur Ihrer Website

Kernpunkte und Themen: Skizzieren Sie die Schlüsselthemen, die Ihre Website abdecken sollte, basierend auf den Interessen der Benutzer Ihrer Website. Dies hilft Ihnen dabei, Inhalte zur Stärkung Ihrer Autorität zu erstellen. Betrachten Sie dies als Ihren Leitstern bei der Planung der Inhalte Ihrer Website

Formate für Inhalte: Fügen Sie einen relevanten Blog-Artikel, Serviceseiten, Fallstudien, Tutorials, FAQs oder herunterladbare Ressourcen hinzu, um Ihren Aufwand für das Content-Marketing zu unterstützen

Einzelziel-Schlüsselwörter: Verwenden Sie SEO-Tools, um spezifische Schlüsselwörter zu identifizieren, Trends zu erkennen und Suchabfragen Ihrer Zielgruppe zu nutzen. Jede Seite sollte ein primäres Schlüsselwort und verwandte Begriffe als Einzelziel haben. Relevante Schlüsselwörter machen Ihre Website in Suchmaschinen leicht auffindbar

Seitenspezifische Ziele: Jeder Inhalt sollte einem bestimmten Zweck dienen, z. B. Anmeldungen fördern, Demos buchen, Benutzer schulen oder ein Ranking für ein wettbewerbsfähiges Keyword erzielen. Wenn Ziele im Voraus definiert werden, wird Ihre Inhaltsstrategie fokussierter und messbarer

💡 Profi-Tipp: Führen Sie eine "Heatmap der Benutzerreise" durch, bevor Sie die Struktur Ihrer Website fertigstellen. Ordnen Sie jeden Inhalt bestimmten Phasen der Customer Journey (Bekanntheit, Überlegung, Entscheidung, Kundenbindung) auf einer Karte zu und identifizieren Sie Lücken visuell. Die meisten Websites überladen versehentlich die Phase der Bekanntheit und vernachlässigen dabei Inhalte für die Mitte des Trichters.

Warum benötigen Sie einen Plan für den Inhalt Ihrer Website?

Ohne einen Plan für den Inhalt Ihrer Website können Sie nur raten, welche Inhalte Sie erstellen sollen. Dies führt häufig zu doppelten Seiten, inkonsistenten Botschaften und verpassten Chancen, Besucher zu konvertieren.

Warum ein Plan für den Inhalt Ihrer Website wichtig ist:

Sie richtet die Inhalte an den Zielen des Geschäfts aus: Jeder Inhalt sollte einem Zweck dienen, sei es, um auf Social-Media-Plattformen Aufmerksamkeit zu erregen, Produktanmeldungen zu fördern oder Support-Tickets zu reduzieren

Verbessert die SEO-Leistung: Durch die frühzeitige Identifizierung von Einzelzielen, Lücken mittels einer Inhaltsprüfung und internen Verknüpfungsmöglichkeiten wird Ihre Website für Suchmaschinen leichter zu crawlen und für Benutzer einfacher zu navigieren

Unterstützt die Benutzerführung: Berücksichtigt, wie Besucher sich auf Ihrer Website bewegen, und führt sie ohne Verwirrung von der Landing Page zum Entscheidungspunkt

Sie sorgt für eine einheitliche Markenbotschaft: Ein dokumentierter Plan stellt sicher, dass alle Mitglieder des Teams für die Erstellung von Inhalten hinsichtlich Ton, Sprache, Prioritäten bei der Übermittlung von Botschaften und Schlüssel-Leistungsindikatoren auf derselben Seite sind

Sie sparen Zeit und Ressourcen: Mit einem klaren Fahrplan wird die Erstellung von Inhalten effizienter, Doppelarbeit wird vermieden und alle an der Content-Strategie und -Implementierung Beteiligten konzentrieren sich auf wirkungsvolle Aufgaben

🔍 Wussten Sie schon? Artikel mit 2500 bis 3000 Wörtern erzielen mehr Traffic, werden häufiger geteilt und erhalten mehr Backlinks als durchschnittliche Blogbeiträge. Das beweist, dass Leser tatsächlich bleiben, wenn die Inhalte hochwertig sind

So erstellen Sie einen Plan für den Inhalt Ihrer Website (Schritt für Schritt)

1. Definieren Sie Ihre Zielgruppe und die Customer Journey

Sie können keine effektiven Inhalte erstellen, wenn Sie Ihre Zielgruppe nicht kennen. Beginnen Sie also damit, die Menschen, die auf Ihre Webseiten gelangen, und ihre Probleme zu verstehen.

Beginnen Sie damit, Ihre wichtigsten Zielgruppensegmente zu identifizieren. Gehen Sie dabei über oberflächliche Merkmale wie Alter oder Titel hinaus. Was sind ihre Ziele? Was motiviert sie? Was frustriert sie? Welche Fragen geben sie in Suchmaschinen ein, wenn sie nicht weiterkommen?

Erstellen Sie anschließend eine Karte der Phasen der Buyer Journey:

Bewusstsein: Mit welchem Problem sind sie konfrontiert?

Überlegung: Welche Lösungen werden verglichen?

Entscheidung: Welche Informationen helfen ihnen bei der Auswahl?

Dieser Weg gibt Ihrer Content-Strategie einen Rahmen. Ihre Zielgruppe hat Sie vielleicht über Social-Media-Plattformen entdeckt. Oder ein Blog-Artikel weckt das Interesse, aber eine Vergleichsseite oder eine Kundenreferenz ist letztendlich ausschlaggebend für den Kauf.

Wenn Sie verstehen, woher jeder Benutzer kommt (und wohin er gehen muss), können Sie Inhalte erstellen, die nicht nur informieren, sondern auch anleiten.

📚 Weiterlesen: Die besten Softwareplattformen für Content-Marketing

2. Überprüfen Sie vorhandene Inhalte

Bevor Sie mit der Veröffentlichung von Inhalten beginnen, sollten Sie eine Website-Content-Prüfung durchführen.

Wenn es sich beispielsweise um einen bestehenden Online-Shop handelt, verfügen Sie möglicherweise bereits über veraltete, leistungsschwache oder markenfremde Inhalte. Und auch über Seiten, die still und leise Traffic oder Conversions generieren.

Beginnen Sie damit, alle Seiten Ihrer Website in einer Liste aufzulisten. Überprüfen Sie dann jede einzelne Seite auf Folgendes:

Leistung : Welche Seiten generieren den meisten Traffic, Backlinks oder Conversions?

Genauigkeit : Sind die Informationen aktuell und auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung abgestimmt?

Relevanz : Entsprechen die Inhalte noch den Bedürfnissen und Suchabsichten Ihrer Zielgruppe?

Struktur: Ist das Format klar, übersichtlich und leicht zu navigieren?

Gruppieren Sie Ihre Ergebnisse in vier Kategorien:

Beibehalten ☑️

Update ⚒️

Wiederverwenden ♻️

Entfernen 🗑️

Audits vor der Erstellung von Inhalten helfen dabei, Duplikate zu vermeiden, schnelle Erfolge zu identifizieren (z. B. die Aktualisierung von Top-Seiten mit veralteten Statistiken) und Lücken im Inhalt aufzudecken, die es zu füllen gilt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um den Fortschritt Ihrer Website-Inhaltsprüfung zu verfolgen. Erstellen Sie Widgets für die Gesamtzahl der überprüften Seiten, die Anzahl der erforderlichen Aktualisierungen, den Zustand der Inhalte nach Themen oder sogar die Top-Performer nach Traffic. So verwandeln Sie Ihre Prüfung von einem chaotischen Tabellenkalkulationsprogramm in ein visuelles Command-Center in Echtzeit, auf das sich Ihr gesamtes Team stützen kann. Verfolgen Sie den Fortschritt und überwachen Sie Aufgaben mit ClickUp Dashboards

3. Legen Sie Ihre Ziele für den Inhalt fest

Ihre Content-Strategie muss klare Ziele haben.

Sie können alles in drei Content-Marketing-Trichter unterteilen:

Top of Funnel (TOFU): Wenn Sie ein Unternehmen sind, das CRM-Software verkauft, denken Sie an Blog-Beiträge wie "10 Fehler, die Sie bei der Auswahl eines CRM vermeiden sollten" oder informative Leitfäden, die ein Problem vorstellen und erklären. Diese Seiten sollten für die Sichtbarkeit in Suchmaschinen optimiert sein und Content-Marketing-KPIs wie Impressionen, Klicks und neue Benutzer nachverfolgen

Mittlerer Teil des Trichters (MOFU): Beispiele hierfür sind Vergleichsseiten, Webinare oder Fallstudien, in denen Sie Ihre Dienstleistung als beste Lösung präsentieren. Hier könnten Ihre Ziele auf Metriken zur Interaktion wie Scrolltiefe, Verweildauer auf der Seite oder Anmelderaten für Demos ausgerichtet sein

Bottom of Funnel (BOFU): Dazu gehören Produktseiten, Landing Pages und FAQs. Die Ziele sollten sich auf Conversions konzentrieren – Übermittlung von Formularen, Käufe oder gebuchte Anrufe

Obwohl die Customer Journey nicht mehr linear verläuft, sollte Ihr Plan für Inhalte den Benutzer von der Wahrnehmung bis zur Konversion begleiten.

📚 Weiterlesen: Die besten Plattformen für die Zusammenarbeit bei Inhalten

4. Inhaltstypen und Seiten auf einer Karte festhalten

Ihre Karte für den Inhalt Ihrer Website hilft Ihnen dabei, wichtige Inhalte zu entwickeln und zu entscheiden, wo diese platziert werden sollen. Die wichtigsten Seiten sind:

Startseite : Stellt Ihre Marke und Ihr Wertversprechen vor

Seite "Über uns" : Schafft Vertrauen und vermittelt Ihre Mission

Seiten zu Dienstleistungen oder Produkten : Präsentieren Sie Ihr Angebot und zeigen Sie, wie es bestimmte Probleme löst

Blog oder Ressourcen : Steigert den Traffic am Anfang des Trichters durch informative Inhalte

Fallstudien oder Erfahrungsberichte : Dienen als sozialer Beweis, um Entscheidungen am Ende des Trichters zu unterstützen

Kontakt- oder Konversionsseiten: Erfassen Sie Leads und fordern Sie zum Handeln auf, basierend auf Kundeninformationen

Darüber hinaus sollten Sie über zusätzliche Arten nachdenken, die zu Ihrem Content-Workflow passen, z. B. Landing Pages für bezahlte Kampagnen, Vergleichsseiten für Käufer mit hoher Kaufabsicht oder geschützte Ressourcen, die die Lead-Generierung unterstützen.

Verwenden Sie hier Vorlagen für die Erstellung von Inhalten, um den Schreibprozess zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihr Team hochwertige Assets für Conversions erstellt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um die Struktur Ihrer Website zu visualisieren. Sie können Seitentypen per Drag & Drop verschieben, sie mit Aufgaben oder Inhaltsbesitzern verknüpfen und sogar interne Verlinkungsmöglichkeiten auf einer Karte darstellen. So erstellen Sie eine Inhaltsarchitektur, die sowohl für Benutzer als auch für Suchmaschinen logisch aufgebaut ist. Probieren Sie ClickUp Whiteboards aus Arbeiten Sie gemeinsam an Ihrem Plan für die Inhalte Ihrer Website und sammeln Sie Ideen mit den Whiteboards von ClickUp

5. Zu erledigen

Die Keyword-Recherche ist das Rückgrat jeder guten Content-Strategie. Sie müssen verstehen, wonach Ihre Zielgruppe in jeder Phase der Customer Journey sucht, und Ihre Inhalte darauf ausrichten.

Hier erfahren Sie, wie Sie die einzelnen Schritte aufteilen und welche Tools Sie dafür benötigen:

Finden Sie mit einem kostenlosen Tool wie Google Keyword Planner oder durch Durchsuchen von Social-Media-Plattformen heraus, wonach Ihre Zielgruppe sucht. Erstellen Sie eine erste Liste mit Ideen, die zu Ihrem Produkt- oder Dienstleistungsangebot passen

Nutzen Sie Ahrefs oder SEMrush , um die Wettbewerbsfähigkeit von Keywords, die Domain-Autorität der bestplatzierten Seiten und den potenziellen Wert des Traffics zu bewerten

Verwenden Sie AnswerThePublic , um zu sehen, was die Leute zu einem Thema fragen, und gehen Sie über Keywords hinaus, um Inhalte zu planen, die Fragen besser beantworten als alle anderen

Kombinieren Sie dies mit Surfer SEO , um Struktur und Relevanz zu optimieren

💡 Profi-Tipp: Speichern Sie alle Ihre Keyword-Recherchen in einer ClickUp-Tabellenansicht. Fügen Sie Felder wie "Keyword", "Suchabsicht", "Volumen", "Schwierigkeit" und "Zugewiesene Seite" hinzu. Verknüpfen Sie jede Zeile mit einer Aufgabe oder Seite in Ihrer Website-Inhaltskarte, damit Ihr Team genau weiß, worauf jeder Inhalt abzielen soll.

6. Erstellen Sie einen Kalender für Inhalte

Wie wissen Sie, was als Nächstes in Ihrem Zeitplan für die Veröffentlichung von Inhalten ansteht? Welche Marketingstrategien sollten priorisiert werden?

Ein Kalender für Inhalte ist wie ein Leitfaden. Ihr Team weiß genau, was wann veröffentlicht werden soll, welche Ziele verfolgt werden und so weiter.

Das müssen Sie beachten:

Jede Inhaltsaktivität, sei es auf der Seite oder außerhalb der Seite, sollte einen verantwortlichen Eigentümer haben

Verwenden Sie Workflow-Status wie "Briefing", "Entwurf", "Überprüfung", "Genehmigt" und "Geplant", um genau anzuzeigen und nachzuverfolgen, in welcher Phase sich jeder Teil befindet

Weisen Sie nicht nur Termine für die Veröffentlichung, sondern auch für die Übergabe zu. Entwurf für soziale Medien fällig am Dienstag. Überprüfung bis Donnerstag. Live am Freitag

Eine freigegebene Ansicht sorgt für die Synchronisierung aller Beteiligten, da Ihr Marketingteam wissen muss, wann das Produkt-Update live geht. Außerdem möchte das Vertriebsteam sehen, wann die neue Vergleichsseite online geht

Vorlagen für die Content-Strategie für Marketing-Teams sind eine hervorragende Möglichkeit, all diese Details an einem zentralen Speicherort zu sammeln, auf den die jeweiligen Teams leicht zugreifen können.

Hier finden Sie einen Beispiel-Kalender für Inhalte, der Ihnen einen Überblick über die erforderlichen Inhalte gibt:

Veröffentlichungsdatum Titel des Inhalts Typ Trichterphase Ziel Eigentümer Mai 2 So wählen Sie das richtige CRM für Ihr Team aus Blogbeitrag TOFU Organischen Traffic generieren Rachel 6. Mai Kundenbericht: Steigerung der Produktivität um 30 Fallstudie MOFU Bauen Sie Vertrauen bei potenziellen Kunden auf Priya 8. Mai Vorlage für einen Kalender für Inhalte (kostenloser Download) Ressourcen-Seite BOFU Steigern Sie die Konversionsrate Alex 10. Mai LinkedIn-Beitrag: Workflow hinter den Kulissen Soziale Medien TOFU Sichtbarkeit der Marke verbessern Taylor 13. Mai E-Mail: Monatliche Zusammenfassung und Blog-Highlights E-Mail-Newsletter BOFU Abonnenten wieder aktivieren Lily 15. Mai Wie unser Produkt im Vergleich zu Mitbewerbern abschneidet Vergleichsseite BOFU Entscheidungsfindung unterstützen Omar

Um Zeit zu sparen, können Sie die ClickUp-Vorlage für einen Inhaltskalender verwenden. Diese bietet mehr als nur eine Liste mit Blog-Titeln. Mit benutzerdefinierten Feldern für Inhaltstyp, Trichterphase, zugewiesener Autor und SEO-Priorität stellt diese Vorlage sicher, dass jeder Inhalt den erforderlichen Kontext erhält und nicht nur ein Fälligkeitsdatum.

Kostenlose Vorlage Planen und organisieren Sie Ihre Content-Strategie mit der anpassbaren Vorlage "Kalender" von ClickUp

Sie können jede Aufgabe über ClickUp Docs direkt mit ihrer Kurzbeschreibung verknüpfen und je nach Ihrer bevorzugten Arbeitsweise ganz einfach zwischen der Kalender- und der Listenansicht wechseln. Fügen Sie Unteraufgaben für Dinge wie Meta-Beschreibungen, visuelle Assets oder endgültige Freigaben hinzu, um sicherzustellen, dass alles, was Sie für die Umsetzung Ihres Inhaltsplans benötigen, an einem Ort zu finden ist.

7. Richtlinien für Inhalte festlegen

Ihre Inhalte sind nur so gut wie ihre Konsistenz. Ohne klare Richtlinien können selbst hervorragende Autoren Inhalte produzieren, die nicht zum Markenimage passen, übermäßig formell sind oder überhaupt nicht auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind.

Legen Sie Richtlinien fest, damit alle veröffentlichten Inhalte in Ton, Format und Struktur einheitlich sind, unabhängig davon, wer sie im Marketing- oder Content-Team veröffentlicht.

Tonfall : Ist Ihre Marke freundlich und gesprächig oder direkt und professionell? Definieren Sie ihn anhand von Beispielen

Formatierungsregeln : Verwenden Sie kurze Absätze, Unterüberschriften alle 200 Wörter, Aufzählungen zur besseren Übersichtlichkeit und Großschreibung in allen Kopfzeilen. Definieren Sie, was als überfliegbarer Inhalt gilt

SEO-Best Practices : Beziehen Sie Regeln für die Verwendung von Einzelzielen (z. B. in H1, URL und Meta), Anforderungen an interne Verknüpfungen und Standards für Bild-Alt-Texte ein

Verknüpfungsstrategie : Klären Sie, wann interne Verknüpfungen sinnvoll sind, wie Sie Ankertexte natürlich verwenden und wo externe Verknüpfungen gesetzt werden sollten (z. B. nur vertrauenswürdige Quellen)

Markenbegriffe und Formulierungen: Notieren Sie Produktbegriffe, bevorzugte Schreibweisen (z. B. "E-Mail" oder "E-Mail") oder Formulierungen, die Sie vermeiden möchten

🔍 Wussten Sie schon? Vielleicht haben Sie schon einmal von der 8-Sekunden-Aufmerksamsspanne des Menschen gehört, aber moderne Neurowissenschaftler und Forscher halten diese Angabe für weitgehend irreführend. Heute wird die durchschnittliche Zeit, die eine Person sich auf eine Sache konzentrieren kann, auf etwa 45 Sekunden geschätzt. Das ist immer noch sehr wenig Zeit, um jemanden dazu zu bewegen, Ihre Schlagzeile zu lesen, Ihren Inhalt zu überfliegen und (im besten Fall) sich für den Kauf/die Anmeldung für Ihr Angebot zu entscheiden.

8. Messen Sie die Leistung und optimieren Sie

Wenn Sie nicht nachverfolgen, was nach der Veröffentlichung passiert, verpassen Sie Verbesserungspotenzial.

Beginnen Sie damit, jeden Inhaltstyp mit den relevantesten KPIs für Content Marketing abzugleichen:

Blogbeiträge : Organische Sitzungen, Absprungrate, durchschnittliche Verweildauer auf der Seite, Scrolltiefe

Landing Pages : Konversionsrate, Übermittlung von Formularen, CTA-Klicks

Fallstudien : Klickrate zu Produktseiten, Verweildauer auf der Seite

Herunterladbare Ressourcen : Fertigstellung der Übermittlung, Kosten pro Lead, Engagement durch E-Mail-Follow-up

SEO-optimierte Seiten: Keyword-Rankings, Seitenautorität, gewonnene Backlinks

Tools wie Google Analytics 4 helfen Ihnen dabei, den Traffic und das Verhalten der Benutzer zu verfolgen, während Search Console die Suchleistung überwacht. Und wenn Sie wissen möchten, wie Nutzer mit Ihren Seiten interagieren, fügen Sie Hotjar oder Microsoft Clarity hinzu, um Heatmaps und Aufzeichnungen des tatsächlichen Benutzerverhaltens anzuzeigen.

📚Weiterlesen: Beispiele für Evergreen-Inhalte, die den Traffic langfristig steigern

Wie ClickUp Ihnen beim Erstellen und Verwalten eines Website-Inhaltsplans hilft

Eine der größten Herausforderungen bei der Verwaltung von Website-Inhalten ist nicht das Schreiben selbst, sondern alles, was damit zusammenhängt.

Verstreute Briefings in E-Mails, unklare Fristen, verlorenes Feedback und Teammitglieder, die isoliert voneinander arbeiten. Hinzu kommen verschiedene Inhaltstypen, wechselnde Prioritäten und die Notwendigkeit, alles mit den Ergebnissen zu verknüpfen – und schon beginnen selbst die besten Strategien zu scheitern.

In Zeiten, in denen eine gesamte Content-Marketing-Initiative zu scheitern droht, kommt ClickUp zur Rettung.

ClickUp-Dokumente

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Teams dabei unterstützt, den gesamten Lebenszyklus eines Website-Inhaltsplans zu verwalten, von der Strategie über die Erstellung der Inhalte bis hin zur Veröffentlichung. Eines der leistungsstärksten Features ist ClickUp Docs.

Entwerfen Sie Briefings, planen Sie die Produktion von Inhalten und arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen mithilfe von ClickUp-Dokumenten zusammen

So können Sie sie nutzen:

Erstellen Sie detaillierte Inhaltsbeschreibungen für jede Webseite, einschließlich Zielen, Schlüsselwörtern und CTAs

Organisieren Sie Abschnitte mithilfe von verschachtelten Kopfzeilen für eine einfache Navigation (z. B. Startseite, Über uns, Produktseiten, Blogs)

Betten Sie visuelle Elemente wie Wireframes, Screenshots oder Inspirationsboards direkt in das Dokument ein

Verwenden Sie Slash-Befehle, um schnell Tabellen, Checklisten, Banner, feststehende Inhaltsverzeichnisse und umfangreiche Formatierungen für eine strukturierte Inhaltsplanung einzufügen

Verwenden Sie ClickUp AI , um Ihre Inhalte zu redigieren, den Ton zu verbessern, Zusammenfassungen zu erstellen und vieles mehr

Verknüpfen Sie verwandte Dokumente wie Personas, Styleguides und Dokumente zur Keyword-Recherche miteinander

Taggen Sie Teammitglieder direkt im Text, um ihnen Abschnitte zuzuweisen oder Input anzufordern

Fügen Sie Kommentare oder Vorschläge direkt neben den Inhaltsabschnitten ein, um schnellere Feedback-Schleifen in einem einzigen Content-Management-Tool zu ermöglichen

📚 Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für einen Kalender mit Inhalten für soziale Medien

ClickUp Boards

Nachdem die Inhaltsbeschreibungen in ClickUp Docs fertig sind, besteht der nächste Schritt darin, die Produktion auf Kurs zu halten. Da mehrere Stakeholder beteiligt sind (Autoren, Editoren, Social-Media-Vermarkter, Content-Strategen, Designer, SEO-Teams ), kann man leicht den Überblick verlieren.

Nutzen Sie die Kanban-Boards von ClickUp. Eine einfache Möglichkeit, komplexe Workflows ohne ständige Nachverfolgung zu verwalten.

Passen Sie Spalten an, legen Sie Limits für "In Bearbeitung" (IB) fest und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Kanban Boards zusammen

Sie erhalten eine klare Übersicht über den Status jedes Inhaltselements, von "Zu erledigen" über "In Überprüfung" bis hin zu "Veröffentlicht". Sie können Aufgaben zwischen Phasen verschieben, Eigentümer zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und sogar Dokumente direkt an die Karte anhängen. Auf diese Weise lassen sich komplexe Workflows ganz einfach und ohne ständige Nachverfolgung verwalten.

💡 Profi-Tipp: Führen Sie eine Content-Lückenanalyse durch, bevor Sie Ihren Kalender für Inhalte fertigstellen. Identifizieren Sie die fünf wichtigsten Keywords, mit denen Ihre Mitbewerber ranken, die Sie jedoch nicht verwenden, und erstellen Sie dann hochwertigere, detailliertere Inhalte zu diesen Themen.

ClickUp Brain

Und gerade als Sie dachten, es könnte nicht besser werden, bringt ClickUp den ultimativen KI-Assistenten für die Arbeit: ClickUp Brain 🧠.

Angenommen, Ihr Entwickler verwendet einen Website-Builder, um die Seite "Über uns" zu codieren, und stellt fest, dass die Meta-Beschreibung fehlt. Anstatt sich an das SEO-Team zu wenden, kann er ClickUp Brain als KI-Inhaltsgenerator verwenden, um eine 160 Zeichen lange Beschreibung zu erstellen.

Oder Sie arbeiten an einer Landing Page am Ende des Trichters und benötigen umsetzbare CTAs. Versuchen Sie: "Schlagen Sie 5 hochkonvertierende Call-to-Action-Phrasen für eine Preisseite vor, die auf Unternehmenskunden als Einzelziel ausgerichtet ist. "

Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren Brainstorming-Partner bei der Erstellung von Inhalten

Noch besser: Mit Brain können Sie eine Blog-Einleitung in einen Social-Media-Beitrag umwandeln, komplexe Produktbeschreibungen in ansprechendere Texte umschreiben oder den Ton Ihrer Website-Texte an verschiedene Zielgruppen anpassen – alles innerhalb von ClickUp (können Sie sich das vorstellen!?).

Verwenden Sie ClickUp Brain zum Verfassen, Wiederverwenden und Verfeinern von Marketinginhalten

Für Content-Leads, die den Plan für die Website-Inhalte überwachen, ist diese Art von Support im Flow eine enorme Zeitersparnis. Sie hilft dabei, Termine einzuhalten, wiederholte Bearbeitungen zu reduzieren und die Qualität an allen Berührungspunkten Ihrer Website aufrechtzuerhalten.

📮 ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Tools täglich für persönliche Aufgaben, 55 % sogar mehrmals täglich. Wie sieht es mit KI bei der Arbeit aus? Mit einer zentralisierten KI, die alle Aspekte Ihres Projektmanagements, Wissensmanagements und Ihrer Zusammenarbeit unterstützt, können Sie jede Woche bis zu 3+ Stunden sparen, die Sie sonst mit der Suche nach Informationen verbringen würden, genau wie 60,2 % der ClickUp-Benutzer!

ClickUp Ziele

Natürlich ist die Veröffentlichung von Inhalten nur die halbe Miete. Die eigentliche Frage lautet: Funktioniert Ihre Content-Strategie?

Um sicherzustellen, dass dies der Fall ist, verwenden Sie ClickUp Goals.

Verwenden Sie ClickUp-Ziele, um den Fortschritt Ihrer Inhaltsstrategie anhand von numerischen, aufgabenbasierten und Ja/Nein-Einzelzielen zu überwachen

Ein Plan für Website-Inhalte umfasst viele bewegliche Teile – SEO, Lead-Generierung, Engagement und Conversions. Mit ClickUp Goals können Sie klare Ergebnisse definieren und diese mit Ihrer Content-Strategie und deren Erfolg (oder Misserfolg) verknüpfen.

Beispiel:

Legen Sie ein Ziel fest, z. B. "Organischen Traffic im zweiten Quartal um 20 % steigern", und verknüpfen Sie es mit Blog-Aufgaben, die auf Keywords mit hohem Suchvolumen abzielen

Verfolgen Sie "10 neue Serviceseiten starten" und verbinden Sie jede Seite mit dem zugewiesenen Eigentümer, der Frist und dem Workflow

Überwachen Sie Marketing-KPIs wie die Übermittlung von Leads oder Demo-Buchungen von bestimmten Landing Pages

Probieren Sie es selbst aus: Gehen Sie zur Seitenleiste und wählen Sie Ziele (oder klicken Sie auf Mehr, wenn diese Option nicht angeheftet ist) Klicken Sie oben rechts auf + Neues Ziel und geben Sie Ihr Ziel ein, z. B. "15 neue Seiten in diesem Quartal veröffentlichen" Fügen Sie Ziele hinzu, um das Ziel in konkrete, nachverfolgbare Schritte zu unterteilen: Anzahl: Ideal für die Nachverfolgung von beispielsweise veröffentlichten Blogbeiträgen oder gewonnenen Sitzungen Richtig/Falsch: Verwenden Sie diese Option für Ja/Nein-Meilensteine wie "Inhaltsprüfung abgeschlossen" Währung: Ideal für umsatzorientierte Ziele wie MQLs oder inhaltsbezogene Verkäufe Aufgabe: Verknüpfen Sie diese Option mit tatsächlichen ClickUp-Aufgaben oder -Listen, damit der Fortschritt automatisch aktualisiert wird Nummer: Ideal für die Nachverfolgung von beispielsweise veröffentlichten Blogbeiträgen oder gewonnenen Sitzungen Richtig/Falsch: Verwenden Sie diese Option für Ja/Nein-Meilensteine wie "Inhaltsprüfung fertiggestellt" Währung: Ideal für umsatzorientierte Einzelziele wie MQLs oder verkaufsbezogene Inhalte Aufgabe: Verknüpfen Sie mit tatsächlichen ClickUp-Aufgaben oder -Listen, damit der Fortschritt automatisch aktualisiert wird Nummer : Ideal für die Nachverfolgung von beispielsweise veröffentlichten Blogbeiträgen oder gewonnenen Sitzungen

Richtig/Falsch : Verwenden Sie diese Option für Ja/Nein-Meilensteine wie "Inhaltsprüfung abgeschlossen"

Währung : Ideal für umsatzorientierte Einzelziele wie MQLs oder verkaufsbezogene Inhalte

Aufgabe: Verknüpfen Sie mit tatsächlichen ClickUp-Aufgaben oder -Listen, damit der Fortschritt automatisch aktualisiert wird

ClickUp für Marketing

Von der Ideenfindung bis zum Schreiben, von Workflows bis zur Nachverfolgung der Leistung – mit ClickUp müssen Sie keine Systeme mehr selbst zusammenfügen. Denn hier wurde an alles gedacht.

Um alles miteinander zu verbinden, wurde die ClickUp Marketing Team Solution entwickelt, um Lücken zwischen den Abteilungen zu schließen. Autoren, Designer, SEO-Verantwortliche und Marketingmanager können alle von einem einheitlichen Space aus arbeiten und haben vollständige Sichtbarkeit darüber, wer was wann und warum tut.

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit, optimieren Sie Workflows und verfolgen Sie die Leistung mit der Marketing-Team-Lösung von ClickUp

Sie enthält zahlreiche Features, die die Umsetzung zum Kinderspiel machen 👇

Mit dem ClickUp-Kalender können Sie Kampagnen, Inhaltsstrategien und Seitenstarts in einer synchronisierten Ansicht planen. powered by AI

ClickUp Automatisierungen eliminieren manuelle Nachverfolgungen durch automatisch zugewiesene Aufgaben, Terminauslöser und benutzerdefinierte Workflows

Und mit einer Liste von über 1.000 ClickUp-Vorlagen müssen Sie nie wieder bei Null anfangen. Eines der Highlights ist die ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne.

Kostenlose Vorlage Passen Sie Ihre gesamte Inhaltsstrategie mit der Vorlage für Inhaltspläne von ClickUp an und organisieren Sie sie

Das erhalten Sie mit dieser kostenlosen Vorlage:

✅ Vordefinierte Status für jede Phase der Inhalte: Von "Briefing" über "Bearbeitung" bis hin zu "Geplant" – ein vollständiger Workflow ist bereits auf der Karte verzeichnet. Fügen Sie einfach Ihre Inhalte ein und legen Sie los

📊 Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Format, Trichterphase und SEO-Priorität: Sie können sofort nach Asset-Typ (z. B. Blog, Landing Page) filtern, sehen, wo es in den Trichter passt (TOFU, MOFU, BOFU), und anhand der Suchmöglichkeiten Prioritäten setzen

📅 Kalenderansichten per Drag & Drop für Echtzeit-Sichtbarkeit: Wechseln Sie sofort von der Liste zum Kalender. Sehen Sie, was wann veröffentlicht wird, wer dafür verantwortlich ist und wie es mit Ihren Kampagnen übereinstimmt

Erstellen Sie mit ClickUp einen Plan für den Inhalt Ihrer Website, der zum Erfolg führt

Die meisten Pläne für Website-Inhalte beginnen mit viel Enthusiasmus und Checklisten … und enden mit einem Ordner voller halbfertiger Dokumente, Terminlücken und null Sichtbarkeit darüber, wer was zu erledigen hat.

Genau dafür gibt es ClickUp. Es ist eine zentrale Quelle für Ihren Website-Inhaltsplan. Ihre Content-Strategie ist nicht über verschiedene Tools verstreut. Relevante Keywords sind nicht in Tabellenkalkulationen vergraben. Inhalte sind nicht über verschiedene Ordner verteilt.

Müssen Sie eine Fallstudie skizzieren? Öffnen Sie Dokumente. Möchten Sie sehen, was nächste Woche live geht? Schauen Sie in Ihrem Kalender nach. Fragen Sie sich, warum dieser Blog nicht über den Status "Überprüfen" hinausgekommen ist? Boards zeigen es Ihnen in Sekundenschnelle. Sie können sogar echte Ziele nachverfolgen, ohne eine weitere Registerkarte zu öffnen.

Und das Beste daran? Sie müssen nicht bei Null anfangen. Sie erhalten Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen mit einem fertigen Workflow, sodass Sie direkt mit der Arbeit beginnen können.

Melden Sie sich bei ClickUp an, um Ihren Plan für Inhalte von "Wir sollten uns wirklich besser organisieren" zu "Wow, wir sind sogar vor dem Zeitplan" zu bringen