Kostenlose Vorlagen für Inhaltspläne zur Optimierung Ihrer Content-Strategie

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie bei der Erstellung von Inhalten gegen Deadlines kämpfen? Oder hatten Sie schon einmal einen Moment, in dem Sie Ihre Inhalte planen mussten, aber Ihnen nichts einfiel?

Wir alle kennen das. Die meisten von uns stecken in einer Sackgasse: Auf Tage, an denen wir konsequent hochwertige Inhalte produzieren, folgen Zeiträume, in denen wir nichts von uns hören lassen. Diese Inkonsistenz schadet dem Engagement, stört Ihre Content-Strategie und führt zu einer Entfremdung zwischen Ihnen und Ihrem Publikum.

Ein wenig Struktur im Prozess hilft jedoch dabei, Themen zu organisieren, Fristen zu setzen und einen stetigen Flow an Inhalten aufrechtzuerhalten. Wir stellen Ihnen eine Sammlung von 18 Vorlagen zur Verfügung, die Ihnen vielleicht die gefürchtete Panikattacke um 3 Uhr morgens ersparen, wenn Ihnen nichts für den nächsten Tag einfällt.

Was sind Vorlagen für Inhaltspläne?

Eine Vorlage für einen Inhaltsplan ist ein Rahmenwerk zum Organisieren von Ideen, Planen von Veröffentlichungszeitplänen und Sicherstellen der Konsistenz in der Kommunikation. Sie bietet einen klaren Fahrplan dafür, was wann und wo veröffentlicht werden soll, und macht Content-Workflows transparenter.

Egal, ob Sie allein als Ersteller von Inhalten arbeiten, Teil eines Marketingteams sind oder ein Unternehmen besitzen – jeder kann von einer Vorlage für einen Inhaltsplan profitieren. Schließlich sorgt sie für die Abstimmung Ihrer Aufwände und Ziele.

In Verbindung mit einer Content-Marketing-Software erleichtert eine Vorlage für einen Content-Plan den gesamten Aufwand für die Erstellung von Inhalten, um eine wirkungsvolle Content-Strategie umzusetzen, unabhängig von den beteiligten Stakeholdern und Kanälen.

🔎 Wussten Sie schon? Business-Websites mit Blogs erhalten 55 % mehr Besucher als solche ohne!

Was macht eine gute Vorlage für einen Inhaltsplan aus?

Eine effektive Vorlage für einen Inhaltsplan ist mehr als nur ein Kalender mit Terminen. Es ist ein Tool, das Klarheit, Struktur und umsetzbare Erkenntnisse über Ihre Content-Strategie bietet.

Hier sind einige Features einer hervorragenden Vorlage für einen Inhaltsplan:

Themen- und Keyword-Planung : Es sollte einen eigenen Bereich geben, in dem Sie Ideen für Inhalte sammeln, diese relevanten Keywords zuordnen und die Ausrichtung auf Ihre SEO-Ziele sicherstellen können

Ziele für Inhalte : Die Vorlage für den Inhaltsplan sollte klar definieren, wie jeder Inhalt in die Marketingstrategie passt – sei es Markenbekanntheit, Lead-Generierung, Zielgruppenbindung, Strategie zur Wiedergewinnung von Kunden oder mehr

Inhaltstypen und Details : Die Vorlage sollte eine klare Aufschlüsselung der Inhaltstypen (Blog, Video, Social-Media-Beitrag, Infografik usw.) sowie die Einzelheiten der zu liefernden Ergebnisse enthalten

Kanäle für die Verteilung von Inhalten : Neben den detaillierten Angaben zum erwarteten Inhalt sollte die Vorlage auch den Kanal angeben, über den er verteilt werden soll (Website, soziale Medien, Streaming-Plattform usw.)

Veröffentlichungsfrist und Status : Der Inhaltskalender sollte das geplante Veröffentlichungsdatum enthalten, um die Nachverfolgung von Fristen zu erleichtern. Außerdem sollte er den aktuellen Status der Inhalte (in Bearbeitung, in Überprüfung, veröffentlicht, zurückgesetzt usw.) anzeigen, um die Verwaltung zu verbessern

Leistungsnachverfolgung : In diesem Abschnitt der Vorlage für den Inhaltsplan werden Metriken zur Interaktion und Leistung wie Klicks, Freigaben, Absprungraten, Konversionen, Verweildauer usw. nachverfolgt, um hervorzuheben, was funktioniert, damit Sie die Strategie verfeinern können

Zusammenarbeit: Kollaborative Features wie die Zuweisung von Aufgaben, Kommentarfunktionen usw. ermöglichen es den Erstellern von Inhalten, zusammenzuarbeiten und die Genehmigungs-Workflows zu unterstützen. Dies erleichtert den reibungslosen Übergang von der Idee zur Veröffentlichung

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie verschiedene Inhaltstypen – fügen Sie Infografiken zu Ihren Blogs hinzu, integrieren Sie Memes in Ihre Videos usw. –, um herauszufinden, was bei Ihrer Zielgruppe am besten funktioniert.

Über 15 Vorlagen für Inhaltspläne

Bevor wir uns die kostenlosen Vorlagen für Inhaltskalender von ClickUp ansehen, werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie ClickUp Ihre Inhalte und Ihre Marketingstrategie bereichert.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und kann als All-in-One-Tool zur Optimierung Ihres Content-Marketings eingesetzt werden. Der durchschnittliche Prozess der Inhaltserstellung umfasst unterschiedliche Tools wie Google Docs, Google Tabellen, Microsoft Office, Grammarly, Hemingway Editor, Canva und viele andere – und das nur für die Erstellung; die Veröffentlichung erfordert noch mehr.

Mit ClickUp verfügen Sie über ClickUp Brain, einen KI-Assistenten, der alles von der Erstellung von Inhalten bis zur Automatisierung von Workflows erledigt. Damit können Sie in nur wenigen Minuten schriftliche Inhalte erstellen und bearbeiten.

Dann gibt es noch ClickUp Docs, ein Textverarbeitungs-Tool, mit dem Sie Inhalte erstellen und Dokumente in umsetzbare Aufgaben umwandeln können. Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Clips Ihren Bildschirm aufzeichnen, während ClickUp Whiteboards Ihnen beim Brainstorming von Inhaltsideen helfen.

Auch die Kommunikation ist abgedeckt. Mit ClickUp Chat können Sie zusammenarbeiten und sofort Feedback geben, während das Zeiterfassungstool von ClickUp Zeitprotokolle führt. Die Liste ist wirklich endlos.

Das sagt Sid Babla, Koordinator des Wohlfühlprogramms am Dartmouth College – Student Wellness Center, über ClickUp:

Wir verwenden ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status jedes einzelnen Inhalts (in Bearbeitung, muss bearbeitet werden, geplant usw.) sowie den verantwortlichen Designer einsehen. Außerdem entfällt die gesamte E-Mail-Kommunikation, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe zur Besprechung und Delegierung von Aufgaben/nächsten Schritten genutzt werden kann (was der Nachverfolgung und Weiterverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient).

Wir verwenden ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status jedes einzelnen Inhalts (in Bearbeitung, muss bearbeitet werden, geplant usw.) sowie den verantwortlichen Designer einsehen. Außerdem entfällt die gesamte E-Mail-Kommunikation, da der Kommentarbereich jeder Aufgabe zur Besprechung und Delegierung von Aufgaben/nächsten Schritten genutzt werden kann (was der Nachverfolgung und Weiterverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient).

ClickUp ist eine App aus einer Hand für Ihre Content-Workflows, und ihre unzähligen Vorlagen sparen Ihnen Zeit und Aufwand. Sehen wir uns einige der besten an:

1. ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne

Kostenlose Vorlage Seien Sie Trends immer einen Schritt voraus und optimieren Sie die Erstellung von Inhalten mit der ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne

Die ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne ist ein umsetzbarer Kalender, der die Planung und Veröffentlichung von Inhalten optimiert. Damit können Sie Ihre Ziele für Inhalte festlegen, sodass der Aufwand für die Erstellung von Inhalten mit der Gesamtstrategie übereinstimmt.

Verwandeln Sie jede Inhaltsanforderung in eine nachvollziehbare Aufgabe, vereinfachen Sie die Verwaltung von Aufgaben und Terminen, verfolgen Sie Fortschritte und stellen Sie die rechtzeitige Bereitstellung von Inhalten sicher. Der strukturierte Workflow bietet Ihnen außerdem Flexibilität für Trendbeobachtungen, da Sie Inhaltsanforderungen je nach Branchentrends oder Marktbedingungen hinzufügen oder ändern können.

Was Sie daran lieben werden

Verfolgen Sie Ideen für Inhalte, Fristen und Veröffentlichungstermine an einem zentralen Ort

Nutzen Sie kommende Trends im Bereich Inhalte

Arbeiten Sie mit Autoren, Designern und Strategen zusammen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Workflows zur Erstellung von Inhalten zu beschleunigen

Ideal für: Marketingteams und Content-Strategen, die einen strukturierten Ansatz für die Planung von Inhalten von der Idee bis zur Umsetzung suchen.

➡️ Weiterlesen: Die besten KI-Content-Generatoren und -Tools zum Ausprobieren (kostenlos und kostenpflichtig)

2. ClickUp-Vorlage für einen redaktionellen Kalender für Content-Marketing

Kostenlose Vorlage Organisieren und realisieren Sie Ihre Content-Marketing-Strategie mit der Vorlage "Redaktionskalender für Content-Marketing" von ClickUp

Die Vorlage für den redaktionellen Kalender für Content-Marketing von ClickUp bietet eine klare Übersicht über Ihre Content-Pipeline und erleichtert so die effektive Planung und Terminierung von Beiträgen.

Sie definiert klar die Rollen und Verantwortlichkeiten für jede Aufgabe, sodass die Mitglieder des Teams leichter verstehen, was von ihnen erwartet wird. Dies verbessert auch die Transparenz, stärkt die Zusammenarbeit und sorgt für mehr Verantwortlichkeit.

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt. Die Kalender-Ansicht für Inhalte ermöglicht einen einfachen Zugriff auf umfassende Informationen auf einen Blick, während die farblich gekennzeichneten Prioritäten sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Was Sie daran lieben werden

Erstellen Sie einen redaktionellen Kalender, der auf Ihre kurz- und langfristige Content-Strategie abgestimmt ist

Weisen Sie Autoren, Fristen und Prioritäten zu, um redaktionelle Workflows zu optimieren

Visualisieren Sie anstehende Inhalte in Kalenderformaten

Sorgen Sie für eine kontinuierliche Content-Pipeline, indem Sie sicherstellen, dass Sie keine Fristen verpassen

Ideal für: Redaktionelle Teams, die große Mengen an Inhalten mit mehreren Mitwirkenden verwalten.

3. Vorlage für einen ClickUp-Content-Marketing-Plan

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Ihre Content-Marketing-KPIs und optimieren Sie Ihre Kampagne mit der ClickUp-Vorlage für Content-Marketing-Pläne

Verwenden Sie die Vorlage "ClickUp Content Marketing Plan", mit der Sie verschiedene Inhaltstypen nach Typ klassifizieren können – Blogbeitrag, Video, Artikel, Infografik, Poster oder jeden anderen anpassbaren Inhaltstyp.

Ebenso können Sie die Kanäle für die Verteilung der Inhalte erwähnen – Facebook, Instagram und LinkedIn. Die visuellen Markierungen erleichtern auch die Angabe der Prioritäten.

Solche Datenpunkte ermöglichen es auch, eine kohärente Strategie zu entwickeln.

Mit dieser Vorlage werden Ihre Content-Marketing-KPIs in die Höhe schnellen!

Was Sie daran lieben werden

Definieren Sie Ihre Ziele für Inhalte, Zielgruppen-Personas und Marketingstrategien

Messen Sie den Erfolg mit integrierten Tools zur Nachverfolgung wichtiger Metriken und KPIs

Koordinieren Sie funktionsübergreifende Teams, die am Content-Marketing beteiligt sind

Optimieren Sie Marketingkampagnen mit klar definierten Zeitleisten, Abhängigkeiten, Meilensteinen usw.

Ideal für: Unternehmen, die ihre Strategie zur Inhaltsplanung strukturieren möchten, indem sie die Marketingleistung anhand messbarer KPIs nachverfolgen.

🔎 Wussten Sie schon? 87 % der Marketer halten eine dokumentierte Content-Strategie für bis zu einem gewissen Grad effektiv.

4. ClickUp-Vorlage für einen Kalender für Inhalte

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für den Inhaltskalender, um Ihren Inhaltskalender zu planen, zu terminieren und zu verwalten

Die ClickUp-Vorlage für den Inhaltskalender hilft Ihnen dabei, einen konsistenten und organisierten Zeitplan für Ihre Inhalte einzuhalten. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Inhaltsziele anhand eines wöchentlichen Veröffentlichungsplans und ihres aktuellen Status kartieren: Briefing, Schreiben, Korrekturlesen, Veröffentlichung und Fertiggestellt.

Das Stern-Bewertungssystem zeigt visuell die Wichtigkeit oder den Wert des Inhalts an, wodurch die Priorisierung der Arbeit erleichtert wird. Um diese Vorlage für einen Inhaltskalender nach Ihren Wünschen zu verwenden, passen Sie alles an, von der Periodizität bis zum Status, je nach Ihrem Workflow.

Was Sie daran lieben werden

Organisieren Sie Ihren Kalender für Inhalte mit Themen, Fristen und Veröffentlichungsplattformen

Planen Sie Inhalte für verschiedene Plattformen, um eine gleichmäßige Veröffentlichungsfrequenz zu gewährleisten

Verfolgen Sie den Fortschritt von Entwürfen, Bearbeitungen und Genehmigungen für mehr Effizienz

Integrieren Sie die Aufgabenverwaltung, um Engpässe bei den Inhalten zu vermeiden

Ideal für: Zentralisierung von Inhaltskalendern zur Planung, Terminierung und Nachverfolgung anstehender Inhalte über verschiedene Kanäle hinweg.

5. ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie Ihren Schreib-Workflow mit der ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten

Die Vorlage "ClickUp Content Writing " erleichtert das Verfassen von Inhalten. Sie ist ein unschätzbares Tool für Autoren, die den Prozess der Inhaltsplanung verbessern oder letzte Bearbeitungen vornehmen möchten.

Diese kostenlose Vorlage enthält alle Details, die Sie zum Erstellen von Inhalten benötigen. Jeder Abschnitt enthält Abschnitte zum Experimentieren mit verschiedenen Inhaltsideen, zum Skizzieren wichtiger Punkte, zum Integrieren von SEO-Keywords und zum Festlegen von Fristen.

Durch die Vereinheitlichung aller Aktivitäten im Bereich Content-Erstellung können Sie eine Inhaltsdatenbank erstellen, die Zugriff auf Entwürfe, Recherchematerialien und fertige Texte bietet.

Was Sie daran lieben werden

Speichern Sie alle Entwürfe, Ideen für Inhalte und Recherchen in einer zentralen Datenbank

Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch Echtzeit-Feedback und Versionskontrolle

Erstellen Sie Workflows für reibungslose Übergaben zwischen Autoren und Editoren

Optimieren Sie die Produktion von Inhalten mit KI-gestützten Vorschlägen

Ideal für: Autoren, Editoren und Content-Teams, die einen organisierten Workflow für das Entwerfen, Überprüfen und Fertigstellen von Inhalten suchen.

➡️ Weiterlesen: Beispiele für Evergreen-Inhalte, die den Traffic langfristig steigern

6. ClickUp-Vorlage für Content-Management

Kostenlose Vorlage Die Vorlage für das Inhaltsmanagement von ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Inhalte organisiert und zugänglich sind, sodass eine nahtlose Zusammenarbeit möglich ist

Die Vorlage für das Inhaltsmanagement von ClickUp optimiert die Organisation und Überwachung der gesamten Inhaltsstrategie. Sie hilft Ihnen dabei, ein zuverlässiges und effektives System für die Planung, Organisation und Nachverfolgung von Inhalten aufzubauen.

Mit integrierten Features wie benutzerdefinierten Status und Feldern können Sie den Fortschritt jedes einzelnen Inhalts von der Idee bis zur Veröffentlichung kategorisieren und überwachen. Die freigegebene Sichtbarkeit durch nahtlose Zusammenarbeit sorgt für eine einheitliche Ausrichtung des Teams und stellt sicher, dass jeder Inhalt sein strategisches Ziel erreicht.

Was Sie daran lieben werden

Zentralisieren Sie alle Inhalte und verfolgen Sie den Fortschritt von der Idee bis zur Veröffentlichung

Standardisieren Sie Inhaltsprozesse für mehr Konsistenz und Branding auf allen Plattformen

Beseitigen Sie Content-Silos, indem Sie Content-Teams in einem kollaborativen Arbeitsbereich zusammenbringen

Verbessern Sie die Sichtbarkeit der Content-Performance mit integrierter Nachverfolgung und Analyse

Ideal für: Agenturen und Unternehmen mit mehreren Teams, die gemeinsam Inhalte für verschiedene Plattformen erstellen.

7. Vorlage für die Erstellung von Webinhalten von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für die Erstellung von Webinhalten von ClickUp, um die Produktion von Webinhalten zu optimieren

Suchen Sie eine Vorlage für einen Inhaltskalender zum Erstellen und Verwalten von Webinhalten? Dann ist die Vorlage für die Produktion von Webinhalten von ClickUp genau das Richtige für Sie.

Die Vorlage erleichtert die Organisation von Aufgaben, die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und die Nachverfolgung von Fortschritten, um die Qualität Ihrer Webinhalte zu gewährleisten. Die Standardvorlage enthält sieben Hauptkategorien, die den Status anzeigen.

Diese sind als reduzierte Liste verfügbar und interaktiv. Durch Aktivieren der Elemente werden diese aus der Liste entfernt und als automatisch vervollständigt markiert.

Was Sie daran lieben werden

Optimieren Sie die Aktualisierung von Website-Inhalten in verschiedenen Formaten

Koordinieren Sie verschiedene Stakeholder für eine effektive Projektumsetzung

Halten Sie sich vor der Veröffentlichung von Inhalten an SEO- und Branding-Richtlinien

Verfolgen Sie Überarbeitungen und Genehmigungen für erstklassige Qualität

Ideal für: Unternehmen, Marketingfachleute und Webentwickler, die Website-Inhalte, Blogs und Landing Pages verwalten.

🧠 Wissenswertes: Besucher bilden sich möglicherweise bereits nach 50 Millisekunden eine Meinung über Ihre Website! Nutzen Sie diese Zeit mit fesselnden Inhalten.

8. Vorlage für ClickUp-Schreibrichtlinien

Kostenlose Vorlage Standardisieren Sie Ihren Prozess zum Verfassen von Inhalten mit der Vorlage "ClickUp-Richtlinien zum Verfassen von Texten"

Sie möchten Inhalte, die vollständig mit Ihrer Vision übereinstimmen? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für Schreibrichtlinien aus. Sie hilft Ihnen dabei, die Konsistenz und Qualität aller schriftlichen Materialien zu gewährleisten.

Diese Vorlage für die Erstellung von Inhalten dient als zentrales Dokument, in dem die Standards für Sprache, Tonfall, Formatierung und andere Details der Inhalte festgelegt sind. So wird sichergestellt, dass alle Inhalte mit der Markenstimme übereinstimmen.

Außerdem enthält es klare Anweisungen zu den Dos und Don'ts beim Schreiben sowie nützliche Beispiele, die Ihre Autoren bei der Erstellung hochwertiger Inhalte unterstützen.

Was Sie daran lieben werden

Legen Sie klare Richtlinien für Stil, Ton und Formatierung für alle Ersteller von Inhalten fest

Sorgen Sie für Markenkonsistenz über verschiedene Formate und Plattformen hinweg

Schaffen Sie eine einzige Quelle für alle inhaltsbezogenen Prozesse

Vereinfachen Sie die Einarbeitung neuer Autoren mit vordefinierten Best Practices

Ideal für: Vereinheitlichung mehrerer Content-Teams und Festlegung eines einheitlichen Schreibstils, einer einheitlichen Tonalität und einheitlicher Formatierungsregeln.

9. Vorlage für ClickUp-Marketingkampagnen

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Marketingkampagnen-Briefings von ClickUp, um fokussierte Marketing-Briefings zu erstellen

Planen Sie Ihre Marketingkampagne mit der Vorlage "ClickUp Marketing Campaign Brief". Sie enthält alle wesentlichen Elemente Ihrer Marketingstrategie, wie z. B. das Profil der Zielgruppe, Schlüsselbotschaften, Ziele, Ergebnisse und vieles mehr.

Die Dokumentation dieser Informationen fördert die Kommunikation und das Verständnis zwischen allen beteiligten Abteilungen oder Stakeholdern und bringt Sie Ihren Marketingzielen näher.

Ob Sie ein neues Produkt einführen oder eine Dienstleistung bewerben möchten, diese Vorlage wird Ihren Marketing-Aufwand in die richtige Richtung lenken.

Was Sie daran lieben werden

Legen Sie Kampagnenziele, Zielgruppen und Botschaften in einem Standardformat fest

Richten Sie Teams auf Schlüssel-Deliverables, Fristen und erwartete Ergebnisse aus

Weisen Sie Aufgaben zu und sorgen Sie für Transparenz, um eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten

Zentralisieren Sie Informationen zu Marketingkampagnen und vermeiden Sie Missverständnisse

Ideal für: Marketingteams, die detaillierte, strukturierte Briefings erstellen möchten, damit alle über die Ziele, Botschaften, Zielgruppen und Schlüsselaufgaben einer Kampagne auf dem Laufenden sind.

10. ClickUp-Vorlage für das Management von Marketingkampagnen

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie die End-to-End-Kampagnenausführung mit der ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement

Die Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement von ClickUp bietet Ihnen Klarheit, während Sie Ihre Marketingkampagnen von der Konzeption bis zum Abschluss leiten.

Es ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Kampagnen effektiv planen, überwachen und messen können. Seine kollaborativen Features helfen dabei, eine effektive Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Stakeholdern zu schaffen und Kommunikation und Ressourcen zu zentralisieren.

Die Vorlage zentralisiert außerdem alle marketingbezogenen Aktivitäten, sodass alle auf dem gleichen Stand sind und in Echtzeit auf den Status der Kampagne zugreifen können.

Was Sie daran lieben werden

Verwalten Sie groß angelegte Kampagnen mit integrierter Nachverfolgung von Aufgaben und Erinnerungen an Fristen

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Marketing-, Design-, Content- und Vertriebsteams

Optimieren Sie Kampagnen-Workflows mit automatisierten Erinnerungen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben usw.

Überwachen Sie die Kampagnenleistung und nehmen Sie Anpassungen in Echtzeit vor

Ideal für: Unternehmen und Agenturen, die Multi-Channel-Marketingkampagnen steuern, überwachen und durchführen möchten.

🔎 Wussten Sie schon? Eine Marketingkampagne aus dem 20. Jahrhundert war so erfolgreich darin, Speck als Frühstücksspeise zu etablieren, dass er bis heute ein fester Bestandteil des Frühstücks ist!

11. ClickUp-Vorlage für SEO-Content-Briefings

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mühelos suchmaschinenoptimierte Inhalte mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Content-Briefings

Das Verfassen äußerst hilfreicher Inhalte ist sinnlos, wenn diese nicht ganz oben in den SERPs erscheinen. Gleichzeitig sind SEO-freundliche Inhalte nicht immer gut lesbar.

Die Vorlage "SEO Content Brief" von ClickUp hilft Autoren dabei, die Interaktion mit dem Publikum und die Suchmaschinenoptimierung in Einklang zu bringen. Sie enthält eine Zusammenfassung aller Informationen, die Sie für das SEO-Projektmanagement benötigen, sodass Sie informative Artikel verfassen können, die bei den Lesern Anklang finden.

Was Sie daran lieben werden

Skizzieren Sie wichtige SEO-Anforderungen wie Keywords, Dichte, Metadaten und mehr

Integrieren Sie SEO-Richtlinien in die Workflows zur Erstellung von Inhalten

Standardisieren Sie Inhaltsbeschreibungen, um SEO-freundliche Inhalte zu erhalten

Führen Sie Optimierungsprüfungen durch und protokollieren Sie die Leistung Ihrer Inhalte

Ideal für: SEO-Spezialisten, Autoren und Marketingfachleute, da sie die Produktion von SEO-freundlichen Inhalten optimieren.

12. ClickUp-Vorlage für einen Social-Media-Kalender

Kostenlose Vorlage Stärken Sie Ihre Social-Media-Präsenz mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender

Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für einen Social-Media-Kalender, um Ihren Marketingaufwand zu optimieren. Diese Vorlage bietet Ihnen außerdem eine einheitliche Ansicht Ihrer Social-Media-Inhalte über alle Kanäle hinweg, sodass Sie relevante Inhalte veröffentlichen können.

Für ein optimiertes Projektmanagement in sozialen Medien können Sie verschiedene Ideen für Inhalte ausprobieren, Beiträge auf Social-Media-Plattformen planen und Metriken zur Interaktion nachverfolgen, um die Botschaften und die Wirkung Ihrer Social-Media-Kampagnen zu optimieren.

Was Sie daran lieben werden

Führen Sie einen Kalender mit allen Anforderungen an Ihre Inhalte in sozialen Medien

Planen und terminieren Sie Social-Media-Beiträge für verschiedene Plattformen

Organisieren Sie Assets, Bildunterschriften und Hashtags an einem zentralen Speicherort

Verfolgen Sie die Leistung von Inhalten und nehmen Sie entsprechende Anpassungen vor

Ideal für: Social-Media-Manager, die Beiträge für verschiedene Plattformen planen, organisieren und terminieren.

13. ClickUp Social Media Advanced Template

Kostenlose Vorlage Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Social-Media-Strategie mit den erweiterten Planungstools in der ClickUp-Vorlage "Social Media Advanced"

Die ClickUp-Vorlage "Social Media Advanced " wurde für anspruchsvolle Social-Media-Kampagnen entwickelt. Sie enthält zahlreiche erweiterte Features und Funktionen, die Sie bei der Planung, Durchführung und Analyse der Erstellung von Inhalten für soziale Medien unterstützen.

Sie können einen detaillierten Kalender für Social-Media-Inhalte erstellen, Team-Mitgliedern Aufgaben zuweisen, Veröffentlichungstermine für konsistente Posts festlegen und die Performance datengestützt nachverfolgen. Das anpassbare Dashboard bietet eine klare Übersicht über alle Social-Media-Aktivitäten und hilft Ihnen, Lücken zu identifizieren und wertvolle Inhalte zu erstellen.

Was Sie daran lieben werden

Implementieren Sie komplexe Social-Media-Kampagnen mit dedizierter Nachverfolgung und Automatisierung

Analysieren Sie Interaktionsdaten, um zukünftige Content-Strategien zu optimieren

Koordinieren Sie den Aufwand Ihres Teams über verschiedene Social-Media-Plattformen hinweg

Sorgen Sie für Konsistenz bei Botschaften, Branding und Veröffentlichungsplänen

Ideal für: Marken und Agenturen, die komplexe Social-Media-Kampagnen durchführen, die eine detaillierte Planung, Nachverfolgung und Leistungsanalyse erfordern

💡 Profi-Tipp: Konzentrieren Sie sich beim Erstellen von Social-Media-Inhalten auf den dialogorientierten Aspekt, um einen Dialog mit Ihrem Publikum anzuregen.

14. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Inhalte

Kostenlose Vorlage Meistern Sie das Content-Management für eine markengerechte Social-Media-Präsenz mit der Vorlage "Social-Media-Content-Plan" von ClickUp

Haben Sie unzählige Ideen, was Sie auf Social-Media-Plattformen posten könnten? Mit der Vorlage "Social-Media-Inhaltsplan" von ClickUp können Sie alles strategisch planen. So erstellen Sie einen hochwirksamen Kalender für Inhalte, der auf Ihre Marketingziele abgestimmt ist.

Verwenden Sie sie, um alle Ihre Ideen zu notieren, klare Ziele festzulegen, den Prozess der Inhaltsverwaltung zu überwachen und alles planmäßig zu veröffentlichen. Die visuelle Gestaltung der Vorlage erleichtert die Planung und Nachverfolgung aller Beiträge.

Was Sie daran lieben werden

Erstellen Sie ein strategisches Content-Management-Framework für die Veröffentlichung von Social-Media-Beiträgen

Organisieren Sie Ideen für Beiträge, Bildunterschriften und Grafiken für eine einfache Planung und Veröffentlichung

Sorgen Sie für ein Gleichgewicht zwischen werblichen und organischen Inhalten

Verfeinern Sie Ihre Social-Media-Strategien auf der Grundlage von Analysen und Erkenntnissen

Ideal für: Unternehmen, die nach einem zuverlässigen Rahmen für die Veröffentlichung von Social-Media-Inhalten nach einem klar definierten Zeitplan suchen.

15. ClickUp-Vorlage für einen Aktionskalender

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für einen Aktionskalender, um Ihre Aktionen im Voraus zu planen

Sie führen eine Werbekampagne durch und benötigen Unterstützung? Die Vorlage "Aktion-Kalender" von ClickUp hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.

Diese Vorlage für einen Inhaltskalender unterstützt Sie bei der Organisation von Kampagnen, der Planung von Produkteinführungen und der Markierung wichtiger Termine in einem zentralen Kalender. So stellen Sie sicher, dass alle Ihre Werbeaufwendungen sichtbar und strategisch aufeinander abgestimmt sind.

Nutzen Sie sie, um Ihr Zeitmanagement zu verbessern, Terminkonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Werbeaktionen wie geplant stattfinden.

Was Sie daran lieben werden

Planen Sie Produkteinführungen, saisonale Aktionen und Sonderkampagnen

Verfolgen Sie wichtige Termine, Ergebnisse und Genehmigungsprozesse

Richten Sie Aktionen an den Themen Ihrer Inhalte aus, um den Marketingaufwand zu optimieren

Halten Sie Termine dank automatischer Erinnerungen und Aufgabenverteilungen stets ein

Ideal für: Marketing-Teams, die an saisonalen Aktionen, Produkteinführungen und zeitkritischen Kampagnen arbeiten.

➡️ Weiterführende Literatur: Kostenlose Vorlagen für Content-Marketing-Strategien | ClickUp

16. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihre Beiträge für verschiedene Social-Media-Plattformen mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge

Die Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp hilft Ihnen beim Erstellen und Verwalten von Social-Media-Beiträgen. Diese Vorlage für einen Social-Media-Kalender strukturiert die Planung von Inhalten, die Terminierung von Beiträgen und die Nachverfolgung von Metriken zum Engagement auf verschiedenen sozialen Plattformen.

Benutzerdefinierte Status wie "In Überprüfung", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" verfolgen den Lebenszyklus jedes Beitrags. Außerdem können Sie KI für die Erstellung von Bildunterschriften verwenden, um im Handumdrehen einen Beitrag zu erstellen.

Was Sie daran lieben werden

Erstellen Sie ansprechende Beiträge mit gut geplanten Inhalten

Verfolgen Sie Ideen für Beiträge, Themen und Hashtags an einem zentralen Speicherort

Beschleunigen Sie Genehmigungen durch einfache Feedback-Integration

Sorgen Sie für Markenkonsistenz auf verschiedenen sozialen Plattformen

Ideal für: Ersteller von Inhalten und Marken, die ihre Strategie für Social-Media-Inhalte optimieren möchten, unabhängig von der Anzahl der beteiligten Plattformen.

17. Vorlage für einen Social-Media-Beitragsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Die Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp sorgt für einen übersichtlichen Kalender für Ihre Social-Media-Inhalte

Die Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp erstellt einen einheitlichen Plan für alle Ihre Inhalte in sozialen Medien.

Es hilft Ihnen dabei, Ideen für Inhalte zu organisieren, Veröffentlichungstermine zu planen und ansprechende Inhalte zu erstellen, um Ihre Zielgruppen anzusprechen. Die kollaborativen Features verbessern die Verwaltung des Inhaltskalenders, da Teams ihre Aufgaben verwalten und den Status in Echtzeit aktualisieren können.

Außerdem werden verschiedene Stakeholder zusammengebracht, während der Prozess der Erstellung von Social-Media-Inhalten vom Brainstorming bis zur Umsetzung verläuft.

Was Sie daran lieben werden

Führen Sie einen strukturierten Kalender für Inhalte, um Social-Media-Beiträge und Kampagnen zu planen

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Verantwortlichkeiten zu, um eine nahtlose Ausführung zu gewährleisten

Automatisieren Sie Erinnerungen für Beiträge und Veröffentlichungspläne, um Konsistenz zu gewährleisten

Verfolgen Sie Metriken zu Engagement und Leistung für datengestützte Verbesserungen

Ideal für: Content-Marketing-Teams, die ihre Reichweite und Wirkung in sozialen Medien maximieren möchten, indem sie zum optimalen Zeitpunkt posten.

🧠 Fun Fact: Es gibt keinen "magischen Zeitpunkt" für die Veröffentlichung von Social-Media-Beiträgen. Sie müssen experimentieren und herausfinden, was für Sie funktioniert!

18. ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Kostenlose Vorlage Schreiben Sie Skripte, verwalten Sie die Produktion und optimieren Sie Videoprojekte mit der ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion hilft Ihnen bei der Erstellung von End-to-End-Videoinhalten. Damit können Sie Aufgaben in der Vorproduktion planen und organisieren, Produktionsressourcen terminieren und Aktivitäten in der Postproduktion reibungslos verwalten.

Ganz gleich, ob Sie damit ein Videoskript schreiben oder es bis zur Perfektion bearbeiten möchten, die Vorlage ist so strukturiert, dass sie alle Aspekte des Videoproduktionsprozesses berücksichtigt. Die Zentralisierung aller Projektelemente verbessert auch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams.

Was Sie daran lieben werden

Planen Sie Videoaufnahmen vom Konzept bis zur endgültigen Bearbeitung

Schreiben Sie Video-Briefings, Skripte und andere Details

Koordinieren Sie Produktionspläne und verwalten Sie Workflows in der Postproduktion

Arbeiten Sie mit Drehbuchautoren, Videografen, Editoren und Marketingfachleuten zusammen

Ideal für: Videomarketing-Teams, YouTuber, Streamer, Produktionsstudios und andere Ersteller von Videos, die Videoprojekte vom Konzept bis zur Verteilung verwalten.

Mit ClickUp immer auf dem Laufenden bleiben

Die Verwaltung einer gesunden Content-Pipeline kann überwältigend sein. Aber es ist nicht unmöglich, vor allem nicht mit ClickUp.

Die App für alles rund um die Arbeit hat einiges zu bieten und erfüllt alle Ihre Anforderungen an die Erstellung von Inhalten, egal ob Text oder Video.

Neben den integrierten Features spielen Vorlagen wie die oben beschriebenen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Effizienz in jeder Phase. Diese Vorlagen zentralisieren Ihre Content-Workflows, verbessern die Sichtbarkeit und erleichtern die nahtlose Teamarbeit.

Seien Sie Ihren Inhaltsanforderungen immer einen Schritt voraus und melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.