10 kostenlose Inhaltskalender-Vorlagen für Social Media und Blogs im Jahr 2024

Als Marketingleiter sind Sie ständig auf der Suche nach Ansätzen, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Erstellung maßgeblicher, informativer und relevanter Inhalte ist wahrscheinlich ein Bereich, in den Sie viel investiert haben.

Aber wissen Sie auch, dass es wichtig ist, Inhalte für soziale Medien zum richtigen Zeitpunkt zu erstellen und zu veröffentlichen? Ja - wie bei allem im Leben kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an, auch bei content-Marketing .

Wie stellen Sie also sicher, dass Sie und Ihr Team rechtzeitig qualitativ hochwertige Inhalte produzieren und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben und mit den sich ständig ändernden Trendthemen Schritt halten? Ganz einfach: Planen Sie voraus und planen Sie strategisch!

Und in diesem Fall können Sie sich auf Folgendes stützen inhaltskalender vorlagen, die Ihnen helfen, schneller loszulegen, Ihre Inhalte zu planen, den Trends voraus zu sein und auf strategische Änderungen vorbereitet zu sein.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie kostenlose Vorlagen für Inhaltskalender zu Ihrem Vorteil nutzen können, und vermittelt Ihnen Möglichkeiten, Ihre Planung und Veröffentlichung von Inhalten auf die nächste Stufe zu heben. 🚀

Was ist eine Inhaltskalender-Vorlage?

Eine Vorlage für einen Inhaltskalender ist ein Zeitplan, mit dem Sie Ihre Inhalte im Voraus planen und organisieren können. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt bei der Erstellung Ihrer Inhalte verfolgen, lücken erkennen und messen Sie Ihre Leistung an bestimmten Zielen.

Inhaltskalender sind entscheidend für Social Media Manager da sie dazu beitragen, dass alle Inhalte zur richtigen Zeit und am richtigen Ort veröffentlicht werden. Social Media Manager verwalten die Planung und Veröffentlichung ihrer Inhalte mit verschiedenen Tools wie Google Sheets, Excel und anderen projektmanagementsoftware . Während sind diese Werkzeuge effektiv bei der Verwaltung von Inhalten können sie ziemlich schwierig zu bedienen sein, vor allem für diejenigen, die nicht technisch versiert sind.

Deshalb haben wir eine Liste der 10 besten kostenlosen Inhaltskalender zusammengestellt vorlagen, mit denen Sie Ihre Beiträge in den sozialen Medien planen können und Ideen für Inhalte.

10 Vorlagen für Inhaltskalender

1. ClickUp Content Management Vorlage

Verwenden Sie das ClickUp Content Management Template, um benutzerdefinierte Kalender für mehrere Kanäle anzuzeigen

ClickUp ist eine All-in-One-Projektmanagement-Software, mit der Sie Ihre Projekte an einem Ort planen, organisieren und zusammenarbeiten können. Die vollständig anpassbare Plattform macht es möglich, jeden Aspekt Ihres Projekts zu personalisieren content-Workflow .

ClickUp bietet in seinem Template Center Hunderte von gebrauchsfertigen Vorlagen an, aber es gibt eine, die für die Planung von Inhalten besonders geeignet ist - die ClickUp Inhaltsmanagement-Vorlage . Diese Vorlage steht an der Spitze unserer Liste, weil sie völlig flexibel und an Ihren spezifischen Content-Workflow anpassbar ist.

Die Vorlage verfügt nicht nur über einen Inhaltskalender, mit dem Sie all Ihre Inhalte kanalübergreifend verfolgen können (d. h. Blog, soziale Medien, Website oder E-Mail), sondern sie enthält auch separate Kalenderansichten für jeden Kanal!

Mit der Content-Management-Vorlage erhalten Sie umfassende Einblicke in alle Bereiche, vom Erhalt von Anfragen über die Erstellung eines Plans mit Dokumenten bis hin zur Verwaltung eines Redaktionskalenders und der Bereitstellung von Inhalten.

Diese Vorlage ist Ihr absoluter One-Stop-Shop für erstellung und Verwaltung von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg zu erstellen und zu verwalten, wobei für jeden Kanal eine eigene Kalenderansicht zur Verfügung steht. Diese Vorlage herunterladen Bonus: Blogging-Software !

2. ClickUp Content Kalender Vorlage

Content Kalender Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Inhaltskalender-Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Planung und Veröffentlichung Ihrer Inhalte zu unterstützen. Diese Vorlage bietet eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche, die das Ziehen und Ablegen von Dateien, das Hinzufügen von Kommentaren und das Verfolgen des Fortschritts Ihrer Inhalte erleichtert.

Mit der kostenlosen Kalendervorlage von ClickUp können Sie ganz einfach Kommentare und Anhänge zu Ihren Inhalten hinzufügen. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt Ihrer Inhalte verfolgen und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Social Media Inhalt Kalender Vorlage

Die ClickUp Vorlage für den Social Media Content Kalender hält alle Ihre Kanäle auf Kurs

Da ClickUp eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche bietet, ist es ein Leichtes, Dateien zu ziehen und abzulegen, Kommentare hinzuzufügen und den Fortschritt Ihrer Inhalte zu verfolgen. Und mit der ClickUp Vorlage für Social Media Posts können Sie das:

Planen und organisieren Sie Ihre Beiträge und Inhalte für soziale Medien, veröffentlichen Sie den Status und vieles mehr Visualisierung und Priorisierung Ihrer Beiträge, Partnerschaften, Einblicke und vieles mehr Strategisieren und planen beiträge, wenn sich neue Trends entwickeln

Darüber hinaus können Sie mit dieser Vorlage die Leistung Ihrer Social-Media-Kampagnen leicht nachverfolgen und verbesserungsbedürftige Bereiche identifizieren, um Ihre Social-Media-Aktivitäten und Marketingkampagnen zu optimieren.

Bonus: AI Content GeneratorsDiese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Inhalt Kalender Liste Vorlage

Über ClickUp

In der ClickUp Inhaltskalender-Listenvorlage können Sie Ihre Themen planen, Ihre Fristen im Auge behalten und sicherstellen, dass Ihre Inhalte mit Ihren redaktionellen Zielen übereinstimmen.

Diese Vorlage kann Ihnen helfen bei der Erstellung Ihrer Inhalte , die Bearbeitung und die Produktion von Inhalten mit internen und externen Mitarbeitern und verschafft Ihnen gleichzeitig einen klaren Überblick über Ihren Veröffentlichungskalender. Mit einer Inhaltskalenderliste können Sie sich einen Überblick über Ihre anstehenden Inhalte verschaffen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp A/B-Test-Vorlage

A/B-Tests bringen eine Menge hilfreicher Informationen für Ihre Projekte. Deshalb ist es genauso wichtig, dass alle Daten an einem zentralen und übersichtlichen Ort gespeichert werden

Testen ist entscheidend für die Entscheidung, wie Sie Inhalte schreiben, formatieren oder für Ihr Publikum darstellen wollen. Aus diesem Grund ist die ClickUp A/B-Testvorlage ist eine hervorragende Wahl für Content-Teams, die Kampagnenpläne, Testvarianten, Konversionsraten und andere wichtige Tests visuell verfolgen möchten.

Die Durchführung von A/B-Tests kann schnell unübersichtlich werden, wenn Sie die Ergebnisse nicht über mehrere Experimente hinweg verfolgen. In diesem Fall kann eine A/B-Testvorlage helfen. Eine gute Vorlage sorgt für Ordnung in Ihrem Testprogramm und spart Ihnen außerdem Zeit.

Mit den Statusanzeigen sehen Sie genau, in welchem Stadium sich jede Kampagne befindet. Außerdem können Sie die Registerkarte Conversion Rate & Performance Tracking verwenden, um einen Überblick über alle Ihre Kampagnen und deren Fortschritt zu erhalten, damit Sie genau wissen, wie sie abschneiden. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Redaktionskalender Vorlage

Einfaches Verfolgen, Verwalten und Erstellen von Zeitplänen für die Veröffentlichung von Inhalten mit dieser Kalendervorlage

Die ClickUp-Redaktionskalender-Vorlage bietet einen gebrauchsfertigen Kalender, den Sie bearbeiten können, um an Ihre Bedürfnisse bei der Planung von Inhalten anpassen können -Anpassung des Inhalts in jeder Spalte der Vorlage an Ihre Anforderungen.

Sie können Ihren Inhalten auch Tags hinzufügen, um sie besser zu organisieren, den Status der einzelnen Beiträge verfolgen und Teammitgliedern Aufgaben zuweisen. Dieser gemeinsame Kalender vorlage ist perfekt geeignet, um Ihre Ziele bei der Erstellung von Inhalten zu organisieren und auf dem Laufenden zu halten! Diese Vorlage herunterladen

7. Vertex Google Sheets Inhalt Kalender Vorlage

Über Scheitelpunkt42 Wenn Sie eine Vorlage für einen Inhaltskalender suchen, die speziell für Google Sheets entwickelt wurde, ist diese Vorlage von Vertex42 genau das Richtige für Sie. Mit dieser Kalendervorlage für soziale Medien können Sie Ihre Content-Ideen und -Aktivitäten für alle Ihre Plattformen planen und im Überblick behalten.

Außerdem können Sie damit den Fortschritt Ihrer Inhalte leicht verfolgen und sicherstellen, dass Sie Ihre Content-Ziele konsequent einhalten. Diese Vorlage ist anpassbar, sodass Sie sie an die Bedürfnisse Ihres Projekts anpassen können. Diese Vorlage herunterladen

8. Vertex42 Excel Inhaltskalender Vorlage

Über Vertex42

Wenn Sie derzeit Excel verwenden oder gut damit vertraut sind, dann ist die Vertex42-Vorlage für den Inhaltskalender genau das Richtige für Sie. Genau wie andere Vorlagen ermöglicht Ihnen die Excel-Kalendervorlage von Vertex42, den Fortschritt Ihrer Inhalte auf einfache Weise zu verfolgen, so dass Sie Ihre inhaltlichen Ziele regelmäßig erreichen.

Diese Vorlage bietet außerdem eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Sie sie leicht anpassen und auf Ihre speziellen Bedürfnisse abstimmen können. Sie können die Schriftfarbe ändern, Zellen hervorheben, Zeilen und Spalten hinzufügen und vieles mehr, um Ihren Inhaltskalender an Ihre Bedürfnisse anzupassen ihre Content-Marketing-Strategie . Diese Vorlage herunterladen

9. Template.net Blanko Social Media Kalender Vorlage

Über Template.net

Wenn Sie es vorziehen, eine Vorlage von Grund auf zu verwenden, dann könnte eine leere Kalendervorlage für soziale Medien das Richtige für Sie sein.

Leere Vorlagen sind Vorlagen zum Ausfüllen, die ein einfaches Layout und eine unmittelbare Struktur bieten und Ihnen eine leere Leinwand zum Arbeiten geben. Diese Art von Vorlage kann Ihnen dabei helfen, Ihre Inhaltsideen zu verwalten, Ihren wöchentlichen Veröffentlichungszeitplan für Ihre sozialen Medienplattformen zu planen und konsistente und wiederholbare Prozesse für Sie und Ihr Team zu schaffen. Diese Vorlage herunterladen

10. Template.net Jahreskalender für soziale Medien Vorlage

Über Template.net

Jährliche Social-Media-Kalendervorlagen sind ideal für die kurz- und langfristige Planung. Es ist eine umfassende Vorlage, die alle Grundlagen abdeckt, und sie ist perfekt für Content Manager, die einen vollständigen Überblick über ihre Social Media-Kampagnen haben möchten - planen Sie Ihren Content-Kalender für das gesamte Jahr und planen Sie detailliert nach Monat, Woche und Tag.

Dieser umfassende Kalender dient als Leitfaden für die Erstellung von Inhalten in den sozialen Medien für ein ganzes Jahr und stellt sicher, dass Sie alle wichtigen Termine und Ereignisse einhalten. Als Ergebnis werden Sie und Ihre team den Veröffentlichungszeitplan und -rhythmus proaktiver gestalten können und bei Bedarf Änderungen vorwegnehmen. Diese Vorlage herunterladen

Vorteile der Verwendung von Inhaltskalender-Vorlagen

Inhaltskalender schaffen ein System, das es Ihnen ermöglicht, Inhalte im Voraus strategisch zu planen und zu erstellen, so dass Sie sich nicht in letzter Minute um etwas Neues bemühen müssen.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile, warum Sie einen Inhaltskalender verwenden sollten:

Vorteil 1: Ihr Team bleibt organisiert und abgestimmt

Eine Vorlage für einen Social-Media-Inhaltskalender hilft Ihrem Team, sich zu organisieren und aufeinander abzustimmen, da jeder sehen kann, welche Inhalte erstellt und wann sie veröffentlicht werden müssen - und so Verwirrung oder Missverständnisse innerhalb Ihres Teams vermieden werden. Die Abteilungen für soziale Medien und Inhalte müssen so kohärent wie möglich zusammenarbeiten, und ein Inhaltskalender wird Ihnen dabei helfen.

Die Kalenderansicht von ClickUp in der Home-Ansicht

Vorteil 2: Sorgt für Konsistenz

Einer der wichtigsten Schlüssel zu einer effektiven Social-Media-Strategie ist Konsistenz. Wenn Sie einen Content-Kalender verwenden, um Ihre Social-Media-Posts und andere Inhalte strategisch zu planen, sind Sie und Ihr Team in der Lage, Ihren Veröffentlichungszeitplan zu organisieren und zeitnahe Inhalte zu liefern. Dieses Maß an Konsistenz bietet Ihrem Team nicht nur einen vertrauten Rhythmus, mit dem es arbeiten kann, sondern hilft Ihrem Publikum auch dabei, sich darauf einzustellen, wann Ihre nächsten Beiträge verfügbar sein werden.

Vorteil 3: Proaktiv in Bezug auf Social-Media-Posts, Zeitpläne und Zeitersparnis

Die Erstellung von Inhalten kann zeitaufwändig sein, daher ist eine vorausschauende Planung der Schlüssel zur Einhaltung von Fristen und Zeitplänen. Ein Inhaltskalender kann Ihren Teams helfen, die Zeitpläne für die Erstellung von Inhalten einzuhalten und vorauszusehen, wann die wichtigsten Termine anstehen. Darüber hinaus können Inhalts- und Social-Media-Kalender Ihnen und Ihrem Team helfen, potenzielle Engpässe und andere Hindernisse zu planen.

Wie für inhaltserstellung kann Ihr Team eine Content online-Kalender zur Organisation zu organisieren und Inhalte im Voraus zu bündeln, um an einem Themenkomplex auf einmal zu arbeiten, anstatt verstreut zu arbeiten, was die Produktivität hemmt. Auf diese Weise sparen Sie auf lange Sicht Zeit, Energie und Stress.

Vorteil 4: Verbessert Ihren ROI

Content-Kalender verbessern Ihre Kapitalrendite (ROI). Sie sorgen dafür, dass Ihr Social-Media-Management-Team organisiert ist und Inhalte erstellt, die auf Ihre monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Geschäftsziele abgestimmt sind. Dies wird Ihnen helfen, Ihren ROI zu verbessern, da Sie in der Lage sind, Ihre Marketingbemühungen und den Fortschritt Ihrer Social-Media-Kampagnen zu verfolgen. Außerdem hilft Ihnen ein Inhaltskalender zeit zu sparen und verbessern Sie Ihren Gewinn im Geschäftsleben.

Vorteil 5: Das Interesse des Publikums wird aufrechterhalten

Es kann schwierig sein, das Interesse Ihres Publikums aufrechtzuerhalten, aber es ist entscheidend, wenn Sie es halten wollen für Ihre Marke zu begeistern . Ein Inhaltskalender kann Ihnen dabei helfen, das Interesse Ihres Publikums aufrechtzuerhalten, denn er ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig Inhalte zu planen und zu veröffentlichen, die für das Publikum relevant und interessant sind. Außerdem können Sie mit einem Inhaltskalender sicherstellen, dass Sie Ihre Inhalte regelmäßig veröffentlichen, was für die Aufrechterhaltung des Interesses Ihres Publikums entscheidend ist.

Vorteil 6: Effizientere Leistungsverfolgung

Es kann schwierig sein, die Leistung Ihrer sozialen Medien zu verfolgen, aber es ist wichtig, wenn Sie wissen wollen, was funktioniert und was nicht. Ein Inhaltskalender hilft Ihnen, Ihre Leistung effizienter zu verfolgen, da Sie sehen können, wann bestimmte Inhalte veröffentlicht wurden und wie sie abgeschnitten haben. Darüber hinaus können Sie mit einem Inhaltskalender sicherstellen, dass Sie mit Ihren Inhalten konsistent sind, was für die Verfolgung Ihrer Leistung ebenfalls wichtig ist.

Verwenden Sie die Dashboard-Ansicht von ClickUp, um die Leistung zu visualisieren und zu verfolgen

Vorteil 7: Besseres Planen von Social-Media-Marketing-Maßnahmen

Die Planung Ihres Social-Media-Marketings kann schwierig sein, ist aber unerlässlich, wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihre Kampagnen erfolgreich sind. Ein Inhalt kalendervorlage hilft Ihnen bei der Planung Ihres Social-Media-Marketings besser zu planen, da Sie sehen können, wann bestimmte Inhalte veröffentlicht werden müssen. Sie wollen besser abschneiden als Ihre Konkurrenten, und ein Inhaltskalender wird Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen.

Ein schneller Start für Ihren Inhaltskalender mit hilfreichen Vorlagen

Ein Content-Kalender ist eines der wichtigsten Instrumente in Ihrem Marketing-Werkzeugkasten. Er dient als Rahmen für Ihre Geschäftspläne, als Drehscheibe für alle Ihre Content-Marketing-Aktivitäten und ist Ihre Eintrittskarte zur rechtzeitigen Bereitstellung von Inhalten für Ihr Publikum.

Ohne sie wäre es ziemlich schwierig, den Überblick über den Zeitplan für die Erstellung von Inhalten und die Veröffentlichungstermine zu behalten und den Online-Trends einen Schritt voraus zu sein.

Ganz gleich, ob Sie ein Neuling auf dem Gebiet der Content-Kalender sind oder ein erfahrener Content- oder Social-Media-Vermarkter, der einfach nur nach einer effektiveren Möglichkeit sucht, seine Inhalte zu planen und zu organisieren - die oben bereitgestellten Vorlagen helfen Ihnen bei den ersten Schritten. Sofort einsatzbereite und anpassbare Social Media- und Content-Kalendervorlagen stehen für Sie bereit!

Und wenn Sie nach einem umfassenden Kalender suchen projektmanagement-Tool für Ihr gesamtes Marketingteam, ClickUp ist voll ausgestattet mit anpassbaren Funktionen und Vorlagen für jedes Team und jeden Anwendungsfall. Es ist Zeit, mit ClickUp aufzusteigen 🚀