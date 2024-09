Die wichtigsten Plattformen für die Zusammenarbeit mit Inhalten im Jahr 2024

Erinnern Sie sich an die "Dream Crazy"-Kampagne von Nike? Im Mittelpunkt der Kampagne stand ein von Colin Kaepernick gesprochener Werbespot mit Sportlern wie Serena Williams und LeBron James, der ihre unglaublichen Leistungen vorstellte und die Zuschauer dazu aufforderte, trotz aller Widrigkeiten durchzuhalten. Die Kampagne ging erwartungsgemäß in den sozialen Medien viral.

Aber können Sie sich die Arbeit hinter den Kulissen vorstellen, die dahinter steckt? Die Koordinierung des Drehbuchs, der Videos, der sozialen Medien, der Pressemitteilungen usw. muss eine meisterhafte Zusammenarbeit und Managementfähigkeiten erfordert haben. Auch wenn Sie keine millionenschwere Werbung mit Sportlegenden produzieren, kennen Sie die Art von Kommunikation und Echtzeit-Zusammenarbeit, die für die Erstellung wichtiger Dokumente und Botschaften mit hoher Sichtbarkeit erforderlich ist.

Software für die Zusammenarbeit an Inhalten wurde entwickelt, um diese Probleme frontal anzugehen. Sie bietet einen zentralen Hub für alle Ihre Inhalte, rationalisiert die Kommunikation und hilft Ihnen, den Fortschritt zu verfolgen. Anstatt sich mit einem Wirrwarr von E-Mails und verstreuten Dokumenten herumzuschlagen, erhalten Sie eine klare, organisierte Ansicht Ihres Projekts.

Ich habe viel Zeit damit verbracht, verschiedene Plattformen für die Zusammenarbeit mit Inhalten zu erforschen. Auf der Grundlage meiner praktischen Erfahrungen und der vom ClickUp Team erledigten Recherchen habe ich eine Liste der 15 besten Tools für die Zusammenarbeit an Inhalten zusammengestellt. Diese Tools können Ihnen helfen, Ihre Projekte effektiver zu managen, genau wie bei einer so ambitionierten Kampagne wie der von Nike.

Worauf sollten Sie bei einer Plattform für die Zusammenarbeit mit Inhalten achten?

Es gibt zahlreiche Optionen, die die Wahl der richtigen Plattform für die Zusammenarbeit mit Inhalten zu einer Herausforderung machen. Sie sollten ein Tool finden, das den Workflow-Anforderungen Ihres Teams entspricht.

Der folgende Leitfaden hilft Ihnen, die beste Wahl zu treffen:

Wie wird die Versionskontrolle gehandhabt? Überlegen Sie, wie wichtig die Nachverfolgung von Änderungen und Aktualisierungen für Ihre Projekte ist. Achten Sie auf Features, mit denen Sie Ansichten und Versionen von Dokumenten anzeigen, rückgängig machen und verwalten können. Wenn Ihr Team regelmäßig Inhalte überprüft und aktualisiert, hilft eine Plattform mit robuster Versionskontrolle dabei, Fehler zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle mit der neuesten Version arbeiten Können Sie in Echtzeit zusammenarbeiten? Ermitteln Sie, ob Ihr Team in Echtzeit an Projekten arbeiten muss. Prüfen Sie, ob die Plattform die gleichzeitige Bearbeitung und Live-Aktualisierung unterstützt. Wenn Sie beispielsweise ein Brainstorming veranstalten oder schnelle Änderungen vornehmen müssen, sorgt ein Tool mit soliden Echtzeit-Features dafür, dass alle auf derselben Seite stehen und keine Verwirrung entsteht Zu erledigen? Beurteilen Sie, wie gut sich die Plattform in Ihre bestehenden Tools integrieren lässt. Listen Sie die Software auf, die Sie bereits verwenden, und suchen Sie eine Plattform, die sich nahtlos mit diesen verbinden lässt. Wenn Ihr Team Slack für die Kommunikation nutzt, erleichtert eine Plattform, die sich in Slack integrieren lässt, die Synchronisierung von Diskussionen und Dokumenten Ist sie einfach zu bedienen? Stellen Sie zunächst fest, wie benutzerfreundlich die Plattform für Ihr Team ist. Achten Sie auf Features, die sich an Ihren täglichen Aufgaben orientieren. Wenn Ihr Team beispielsweise an das einfache Freigeben von Dateien gewöhnt ist, könnte eine Plattform mit einer komplexen Schnittstelle die Produktivität eher bremsen als verbessern Ist die Plattform über mobile Geräte zugänglich? Überlegen Sie, wie oft Ihr Team von mobilen Geräten aus auf die Plattform zugreifen muss. Wählen Sie ein Tool mit starker mobiler Unterstützung, wenn Ihr Team von unterwegs aus arbeitet oder häufig reist. Wenn Ihr Team beispielsweise unterwegs Aktualisierungen vornehmen muss, sorgt eine Plattform mit einer hervorragenden mobilen App dafür, dass Ihr Workflow nicht unterbrochen wird

Sobald Sie diese Fragen beantwortet haben, können Sie die Lücken in Ihren derzeitigen Prozessen für die Zusammenarbeit mit Inhalten ermitteln und die spezifischen Anforderungen eingrenzen, für die Sie ein neues System oder eine neue Plattform benötigen.

Die 15 besten Plattformen für die Zusammenarbeit mit Inhalten

Wir haben die 15 besten Plattformen für die Zusammenarbeit mit Inhalten ermittelt, die Sie im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollten - jede bietet einzigartige Features zur Verbesserung der Teamarbeit, zur Rationalisierung von Aufgaben und zur Erzielung außergewöhnlicher Ergebnisse.

1. ClickUp (am besten für die Erstellung, Verwaltung und Zusammenarbeit von Inhalten)

Wenn es Ihnen wie mir geht, müssen Sie mehrere inhaltliche Projekte gleichzeitig bewältigen, ClickUp wird schnell zu Ihrer bevorzugten Plattform werden. ClickUp ist ein umfassendes Projektmanagement tool, mit dem Sie jede Phase des Projekts rationalisieren können - von der Ideenfindung für Inhalte bis zur endgültigen Freigabe erstellung von Inhalten prozess.

Mit ClickUp Dokumente können Sie Dokumente in Echtzeit erstellen, freigeben und gemeinsam bearbeiten. Ich fand es besonders nützlich für die Erstellung von Blogbeiträgen, die Planung von Kalendern für Inhalte und die Zusammenarbeit mit Editoren.

Schreiben und bearbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team in ClickUp Docs

Sie können diese Dokumente in Ihre Workflows integrieren, um sicherzustellen, dass die Dokumente mit umsetzbaren Aufgaben verknüpft sind, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. Der Docs Hub hilft beim Organisieren und schnellen Auffinden von Informationen, während Datenschutzkontrollen sensible Inhalte schützen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die auf meinen Erfahrungen mit diesem Feature basieren:

Erweitern Sie Ihre Dokumente durch das Einbetten von Videos und Bildern, um reichhaltige, interaktive Inhalte bereitzustellen, die Ihr Team einbeziehen

Legen Sie verschiedene Zugriffsebenen (Ansicht, Kommentar, Bearbeitung) für verschiedene Mitglieder Ihres Teams fest, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen die entsprechende Kontrolle haben

Verknüpfen Sie verwandte Dokumente untereinander mitClickUp Beziehungen zum Erstellen einer umfassendenwissensbasis oder Projektdokumentation einstellen ClickUp Gehirn ist ein weiteres herausragendes Feature. Dieses leistungsstarke KI-Tool kann sich an verschiedene Rollen und Anforderungen anpassen. Es hilft bei der Erstellung, Verwaltung und Verfeinerung von Inhalten in Teams.

Wenn Sie einen kreativen Block haben, generieren Sie Ideen mit ClickUp Brain

ClickUp Brain kann auf der Grundlage Ihrer Eingaben hochwertige Inhalte generieren und so den Schreibprozess beschleunigen. Dieses Feature ist praktisch für Teams, die unter Zeitdruck arbeiten oder einen kreativen Block haben. Es ermöglicht eine schnellere Generierung von Inhalten mit weniger manuellem Aufwand.

ClickUp beste Features

Verwenden SieClickUp Projektmanagement features mit ClickUp Brain, um Aufgaben zuzuweisen, Fristen zu setzen und den Fortschritt zu überwachen. Diese Integration stellt sicher, dass Projekte mit Inhalten mit den Zielen und Zeitleisten des gesamten Teams abgestimmt sind

Nutzen Sie KI-Vorschläge, um Inhalte zu verbessern und Texte zu verfeinern, damit das Endprodukt sowohl ansprechend als auch kostenlos ist

Verwalten von Aufgaben, Zeitleisten und Kalendern für Inhalte an einem zentralen Ort

Verwenden SieClickUp-Checklisten für Ihr technisches Team, damit es keine Details übersieht

Notieren Sie schnell Ideen, die Sie beim nächsten Meeting zum Thema Social Media Marketing vorstellen möchten, oder verwenden Sie ClickUp's Notepad für die Nachverfolgung von Meeting-Protokollen

Verwenden SieClickUp Collaboration-Erkennung für Aktualisierungen in Echtzeit, z. B. wenn andere Personen gerade tippen, Kommentare hinzufügen oder eine Ansicht einer Aufgabe anzeigen

Dokumente gemeinsam plattformübergreifend bearbeiten und auf dem neuesten Stand bleiben mit ClickUp Instant Collaboration Detection

ClickUp Limitierungen

Keine Tabellen-Ansicht in der mobilen App (noch)

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,700+ Bewertungen)

4.7/5 (9,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

So sieht es aus Sid Babla, Koordinator des Wohlfühlprogramms für das Dartmouth College Student Wellness Center, sagt über ClickUp:

Wir verwenden ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status jedes Inhalts (In Bearbeitung, muss bearbeitet werden, geplant usw.) und den verantwortlichen Designer sehen. Außerdem entfällt die gesamte Hin- und Her-Kommunikation per E-Mail, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe genutzt werden kann, um Aufgaben und nächste Schritte zu besprechen und zu delegieren (was der Nachverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient). ClickUp hat den Bedarf an E-Mail-Kommunikation reduziert und die Zusammenarbeit in unserem Team für die Erstellung von Inhalten rationalisiert. Wir können jetzt von der Ideenfindung/Brainstorming bis zum ersten Entwurf bis zu 2-3 Mal schneller vorankommen. Sid Babla , Koordinator des Wohlfühlprogramms für das Studenten-Wellness-Center des Dartmouth College

2. Bitrix24 (am besten für CRM)

über Bitrix24 Bitrix24 ist eine umfassende Plattform, die die Zusammenarbeit an Inhalten ermöglicht. Sie bietet tools für Projekt- und content-Marketing-Management , CRM und Kommunikation. Es ist eine großartige Option, wenn Sie nach einer einzigen Lösung suchen, um mehrere Aspekte Ihres Geschäfts zu verwalten.

Ich schätze das Social Intranet Feature von Bitrix24, das die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team in einer eher informellen Einstellung fördert.

Bitrix24 beste Features

Erstellen und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten online, Verwalten und Freigeben von Dateien in einem sicheren Cloud-Speicher

Schneller Austausch von Feedback und Dateien über Chats und Videoanrufe

Planen Sie Ereignisse und organisieren Sie Meetings auf der Plattform

Bitrix24 Beschränkungen

Sehr restriktiv für den normalen Benutzer. Nur der Super Administrator kann einige Einstellungen ändern

Die Oberfläche kann unübersichtlich und überwältigend wirken

Bitrix24 Preise

Free

Basic: $49/Monat für fünf Benutzer

$49/Monat für fünf Benutzer Standard: 99 $/Monat für 50 Benutzer

99 $/Monat für 50 Benutzer Professional: 199 $/Monat für 100 Benutzer

199 $/Monat für 100 Benutzer Enterprise250: $399/Monat für 250 Benutzer

*Preisangaben stammen aus einer externen Quelle

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (530+ Bewertungen)

4.1/5 (530+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (850+ Bewertungen)

3. Citrix Sharefile (Am besten für die elektronische Unterzeichnung von Dokumenten)

über Citrix Citrix ShareFile ist ein Tool für die Zusammenarbeit mit Inhalten, das speziell für den Umgang mit sensiblen Informationen entwickelt wurde. Die Verschlüsselung auf Bankenniveau sorgt dafür, dass Ihre Daten stets geschützt sind. Ich empfehle diese Plattform, wenn Sie viele digitale Verträge unterzeichnen oder häufig Client-Signaturen benötigen.

ShareFile ist ein hervorragendes Tool für den Austausch vertraulicher Dokumente mit Clients. Seine sicheren Speicher- und Freigabeoptionen sind erstklassig.

Citrix Sharefile beste Features

Speichern Sie alle Listen mit Dokumentenanfragen, Dateien, Aufgaben und Kommentaren in einem zentralen Space, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen

Einfügen von Links zu Dateien, Hochladen und Senden neuer Dateien und Anfordern von Dateien direkt aus Microsoft Outlook- oder Gmail-Nachrichten

Einfaches Auffinden von projektspezifischen Unterhaltungen, Dateien, Aufgaben und Kommentaren, um die Synchronisierung zu gewährleisten

Ansicht und Unterzeichnung von Dokumenten in demselben sicheren Tool, ohne sie drucken, scannen oder per E-Mail versenden zu müssen

Citrix Sharefile Beschränkungen

Häufige Fehler und Störungen im Feature zum Hochladen von Dateien

Synchronisierungsverzögerungen, insbesondere bei großen Dateien

Preise für Citrix Sharefile

Erweitert : $17.60/Monat pro Benutzer

: $17.60/Monat pro Benutzer Premium : 27,50 $/Monat pro Benutzer

: 27,50 $/Monat pro Benutzer Industrievorteil : 45,83 $/Monat pro Benutzer

: 45,83 $/Monat pro Benutzer Virtueller Datenraum:: 75 $/Monat pro Benutzer

Citrix Sharefile Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1400+ Bewertungen)

4.2/5 (1400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (390+ Bewertungen)

über Dropbox Dropbox ist ein Synonym für das Freigeben von Dateien, und das aus gutem Grund. Es ist eine der benutzerfreundlichsten Plattformen auf dem Markt, die das Freigeben von Dateien, die Zusammenarbeit an Dokumenten und die sichere Speicherung von Inhalten erleichtert. Sie können Dropbox nutzen, um große Dateien für Clients freizugeben und gemeinsam mit Mitgliedern Ihres Teams an Entwürfen für Inhalte zu arbeiten.

Dropbox beste Features

Einfaches Zusammenarbeiten, Bearbeiten und Freigeben von Inhalten

Gleichzeitige Arbeit an Dokumenten mit mehreren Mitgliedern eines Teams zur Steigerung der Effizienz

Nutzen Sie App-Integrationen für Slack und Zoom innerhalb der Plattform

Dropbox Limits

Die Synchronisierung kann sich etwas verzögern, so dass Sie warten müssen, wenn Sie in Eile sind

Der Cloud-Speicher ist möglicherweise nicht so effizient wie für bestimmte Anwendungsfälle erforderlich

Dropbox-Preise

Plus : $11,99/Monat pro Benutzer

: $11,99/Monat pro Benutzer Essentials : $19.99/Monat pro Benutzer

: $19.99/Monat pro Benutzer Business : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Business Plus: $30/Monat pro Benutzer

Dropbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (27,000+ Bewertungen)

4.4/5 (27,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,000+ Bewertungen)

5. Box (Beste Lösung für die Verwaltung von Inhalten in Unternehmen)

über Box Box ist eine cloud-basierte Plattform die für die Verwaltung von Inhalten und die Zusammenarbeit in Unternehmen entwickelt wurde. Sie eignet sich besonders gut für große Organisationen mit komplexen Inhalten projektzusammenarbeit bedürfnisse. Box ist ein hervorragendes Tool für die Verwaltung großer Mengen von Inhalten, insbesondere wenn strenge Compliance- und Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind.

Box beste Features

Erweiterte Sicherheits-Features für die Verwaltung von Inhalten

Bearbeiten Sie Dokumente und hinterlassen Sie Kommentare für Ihr Team in Echtzeit

Integration mit über 1.500 Apps, einschließlich Google Workspace und Microsoft Office

Limits für Box

Hohe Latenzzeit beim Freigeben oder Hochladen großer Dateien

Manchmal gibt es eine Verzögerung bei der Synchronisierung von Dateien, was zu Problemen führt

Preise für Boxen

Business : $18,42/Monat pro Benutzer

: $18,42/Monat pro Benutzer Business Plus : $31,41/Monat pro Benutzer

: $31,41/Monat pro Benutzer Enterprise: $43,34/Monat pro Benutzer

Box Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (4,900+ Bewertungen)

4.2/5 (4,900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5,400+ Bewertungen)

6. Amazon WorkDocs (am besten geeignet für die Integration mit dem AWS-Ökosystem)

über Amazon Amazon WorkDocs ist eine sichere Plattform für die Zusammenarbeit mit Inhalten, die nahtlos mit dem AWS-Ökosystem zusammenarbeitet. Wenn Ihr Unternehmen stark in Amazon Web Services investiert ist, ist WorkDocs eine natürliche Ergänzung. Ich habe WorkDocs mit anderen AWS-Diensten verwendet, und die Integration ist nahtlos.

Amazon WorkDocs beste Features

Sichere Verschlüsselung Ihrer Inhalte während der Übertragung und im Ruhezustand in der globalen AWS Cloud-Infrastruktur

Bleiben Sie mit internen Teams und externen Benutzern mit sicherem Speicher und Dateifreigabe verbunden

Integrieren Sie WorkDocs in bestehende Anwendungen und Prozesse, um Inhalte zu verwalten, wie und wo Sie wollen

Amazon WorkDocs Limits

Mehr als eine Person kann ein Dokument nicht gleichzeitig bearbeiten

Häufige Probleme beim Speichern und Hochladen von Dateien

Amazon WorkDocs Preise

Die Preisstruktur von Amazon WorkDocs ist ein Pay-as-you-go-Modell, d. h. Sie zahlen nur für die Benutzer und den Speicher, die Sie nutzen. In den meisten Regionen betragen die Kosten 5 US-Dollar pro Benutzer und Monat, was 1 TB Speicher für jeden Benutzer einschließt. Neue Benutzer können WorkDocs mit einer kostenlosen 30-tägigen Testversion mit bis zu 50 Benutzern und 1 TB Speicher pro Benutzer ausprobieren.

Amazon WorkDocs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ Bewertungen)

7. M-Files (am besten für Dokumentenmanagement und Compliance)

über M-Dateien M-Files ist eine Plattform für die Zusammenarbeit mit Inhalten, die für Geschäfte entwickelt wurde, die Dokumente mit strengen Compliance-Anforderungen verwalten müssen. M-Files ist besonders nützlich in Branchen wie dem Rechts- und Finanzwesen, in denen die Verwaltung von Dokumenten und die Einhaltung von Vorschriften entscheidend sind.

M-Files beste Features

Organisieren und Suchen von Dokumenten anhand von Metadaten

Gemeinsames Verfassen, Genehmigen oder Unterzeichnen von einheitlichen Dateien mit Ihren Clients als Wahrheitsquelle

Zeit- und Kostenersparnis für die IT-Abteilung durch die Erstellung eingebetteter Workflows mit Echtzeitsteuerung, Regeln und Weiterleitung, die allen autorisierten Benutzern zur Verfügung stehen

M-Files Beschränkungen

Steilere Lernkurve

Langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit in der Cloud

M-Files Preise

Benutzerdefinierte Preise

M-Files Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

4.3/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (180+ Bewertungen)

8. BoostHQ (Am besten für Lernen und Wissensaustausch)

über BoostHQ BoostHQ ist eine Plattform zum Freigeben von Wissen, die von Skyprep entwickelt wurde. Sie ist mit einer zentralen Ressourcenbibliothek und Tools zur Rekrutierung von Fachexperten abgeschlossen und eignet sich vor allem für Remote-Arbeit-Einstellungen.

Mir gefällt, dass es sich auf das Lernen und den Wissensaustausch konzentriert, anstatt sich auf die Erstellung und das Freigeben von Inhalten zu limitieren. Es erstellt regelmäßig Berichterstellungen, die Ihnen helfen, den Bedarf Ihres Schulungssystems zu ermitteln.

Boost HQ beste Features

Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern, ihre Gedanken und Erfahrungen freizugeben und ihr Wissen mit Features wie Kommentaren und Fragen und Antworten zu erfassen und für spätere Referenzen zu speichern

Organisieren Sie Ihre Inhalte nach Gruppen, Kategorien und Tags, damit Sie bei Bedarf leichter auf Informationen zugreifen können

Einfaches Freigeben von Lerninhalten wie Arbeitshilfen, Verfahrensrichtlinien oder Tutorials von praktisch überall aus

Boost HQ Beschränkungen

Das Zu erledigen von großen Gruppen von Personen in 500-Personen-Gruppen kann für kleinere Organisationen ein Limit darstellen

Preise für Boost HQ

Benutzerdefinierte Preise

Boost HQ Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (150+ Bewertungen)

9. Microsoft OneDrive (Am besten für Microsoft Office Benutzer)

über Microsoft Microsoft OneDrive for Business ist die bevorzugte Plattform für die Zusammenarbeit mit Inhalten für Unternehmen, die bereits Microsoft Office verwenden. Es ist eng mit Tools wie Word, Excel und PowerPoint integriert und erleichtert die gemeinsame Arbeit an Dokumenten in Echtzeit. Ich habe OneDrive for Business ausgiebig genutzt, und seine Integration in Microsoft Office ist unschlagbar.

Microsoft OneDrive beste Features

Nahtlose Integration mit Microsoft Office Apps

Zusammenarbeit an Office-Dokumenten in Echtzeit

Sicheres Freigeben von Dateien innerhalb und außerhalb Ihres Unternehmens

Microsoft OneDrive Limits

Limitierte Features für die Zusammenarbeit bei Nicht-Office-Dokumenten

Höhere Kosten für erweiterte Features

Microsoft OneDrive Preise

OneDrive für Business : $4,95/Monat pro Benutzer

: $4,95/Monat pro Benutzer Microsoft Business 365 Basic : $1,73/Monat pro Benutzer

: $1,73/Monat pro Benutzer Microsoft Business 365 Standard: $9,18/Monat pro Benutzer

Microsoft OneDrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

10. Confluence (Am besten für Wissensmanagement und Zusammenarbeit)

über Atlassian Confluence von Atlassian ist eine Plattform zur Zusammenarbeit von Inhalten für Wissensmanagement und team-Zusammenarbeit . Es wurde für Software-Entwicklungsteams entwickelt, ist aber ebenso hilfreich für die Verwaltung von Projekten mit Inhalten und die Zusammenarbeit bei der Dokumentation.

Confluence beste Features

Erstellen Sie Inhalte mit vielseitigen Tools wie Whiteboards, Video-Nachrichten und Dokumentations-Features

Laden Sie Ihre Teams zur gemeinsamen Nutzung und Zusammenarbeit mit Echtzeit-Bearbeitung und Inline-Kommentaren ein

Einbetten und Bearbeiten von Inhalten aus anderen Tools, die Sie bereits verwenden, wie z. B. Designdateien, Code Repositorys, Tabellenkalkulationen und vieles mehr

Confluence-Einschränkungen

Das Exportieren von Dokumenten in verschiedenen Formaten kann schwierig sein

Die Suchfunktion erscheint manchen Benutzern kompliziert

Preise für Confluence

free : kostenlos

kostenlos Standard : $4,89/Monat pro Benutzer

: $4,89/Monat pro Benutzer Premium: $8.97/Monat pro Benutzer

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,700+ Bewertungen)

4.1/5 (3,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,400+ Bewertungen)

11. Notion (am besten geeignet für All-in-One Workspace und Zusammenarbeit)

über Notion Notion ist ein All-in-One Workspace, der Notizen, Aufgabenmanagement und die Zusammenarbeit an Inhalten vereint. Es ist ideal für Teams, die eine flexible Plattform für die Verwaltung von Projekten und die Zusammenarbeit an Dokumenten benötigen. Notion ist ein vielseitiges Tool für jedes Team, das bei der Organisation von Ideen für Inhalte, der Zusammenarbeit an Entwürfen und der Verwaltung von Inhaltskalendern von Nutzen sein kann.

Notion beste Features

Einfaches Überwachen des Status mehrerer Projekte in verschiedenen Phasen

Verschaffen Sie sich mit Kalendern und Kanban Boards einen Überblick und setzen Sie Prioritäten für Ihre Aufgaben

Erstellen Sie benutzerdefiniertevorlagen für Inhalte workflows

Grenzen der Notion

Einige Benutzer berichten, dass das System extrem langsam ist, wenn man es zum Speichern großer Datenmengen verwendet, z. B. 2000+ Seiten

Die Oberfläche ist unübersichtlich und für viele Benutzer überwältigend

Notion Preise

Free

Plus : $12/Monat pro Platz

: $12/Monat pro Platz Business: $18/Monat pro Platz

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,700+ Bewertungen)

4.7/5 (5,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

12. Google Drive (am besten für Cloud-Speicher und Zusammenarbeit)

über Google Drive Google Drive ist ein von Google entwickelter Cloud-Speicher- und Dateifreigabedienst. Er ermöglicht das Speichern, Zugreifen und Freigeben von Dateien von jedem Gerät mit einer Internetverbindung aus. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform und die Integration mit anderen Google-Diensten wie Google Mail, Google Docs und Google Tabellen machen sie zu einer beliebten Wahl für die private und berufliche Nutzung.

Die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit ist ein herausragendes Feature von Google Drive, das die nahtlose Zusammenarbeit an Inhalten erheblich verbessert.

Google Drive beste Features

Integration mit Docs, Sheets und Slides zur Erstellung von Inhalten und zur effektiveren Zusammenarbeit in Echtzeit

Keine Versionskontrolle mehr erforderlich und das Risiko widersprüchlicher Bearbeitungen wird verringert, was die effiziente und effektive Zusammenarbeit von Teams erleichtert

Speichern, Freigeben und gemeinsames Bearbeiten von Dateien und Ordnern von Ihrem Mobilgerät, Tablet oder Computer aus

Google Drive Limits

Einige Benutzer berichten von Fehlern bei der Formatierung von Dokumenten

Die Verknüpfung mit internen Ordnern ist verwirrend

Langsame Synchronisierung von Videos und Cloud-Dateien mit Desktop Versionen

Google Drive Preise

Persönlich: Keine Kosten

Keine Kosten Business Starter : $1,63/Monat pro Benutzer

: $1,63/Monat pro Benutzer Business Standard : $8,78/Monat pro Benutzer

: $8,78/Monat pro Benutzer Business Plus: $16,46/Monat pro Benutzer

Google Drive Bewertungen und Rezensionen

Gartner: 4.6/5 (8.000+ Bewertungen)

4.6/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (27,000+ Bewertungen)

13. Wordable (am besten für nahtlose WordPress-Integration)

über Wordable Wordable ist eine Online App für Content Manager und Editoren. Für jeden, der mit WordPress arbeitet, ist Wordable ein absolutes Must-have. Es vereinfacht den Export von Google Docs nach WordPress, HubSpot und Medium und spart mir viel Zeit und Ärger.

Wordable beste Features

Exportieren Sie Ihre Inhalte aus Google Docs in WordPress mit nur einem Klick

Automatisches Herunterladen, Komprimieren und Formatieren Ihrer Bilder für Ihren Blogbeitrag

Eliminieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Einfügen und Formatieren von Inhalten durch automatische Formatierung

Wordable Beschränkungen

Das Tool ist speziell für WordPress entwickelt worden. Wenn Sie also ein anderes CMS verwenden, ist Wordable keine große Hilfe

Sie müssen mit Google Docs eingerichtet sein, um Wordable optimal nutzen zu können, was für einige Teams ein Limit darstellen kann

Wordable Preise

Hobbyist: Free

Free Basic : $29/Jahr

: $29/Jahr Pro : $149/Jahr

: $149/Jahr Premium: $349/Jahr

Wordable Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (12+ Bewertungen)

3.5/5 (12+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

14. Bit.ai (Am besten für interaktive Dokumente)

über Bit.ai Bit.ai ist eine Kollaborationsplattform für Dokumente in verschiedenen Formaten. Sie erregte meine Aufmerksamkeit wegen der Modernisierung zusammenarbeit von Dokumenten . Wenn Ihr Team interaktive Dokumente mit Rich Media erstellen muss, ist Bit.ai eines der besten Tools. Ich habe es als besonders nützlich für Präsentationen und Angebote empfunden.

Bit.ai beste Features

Einbetten von Videos, Tabellenkalkulationen und anderen Medien, wodurch Ihre Dokumente viel ansprechender werden

Suche nach digitalen Ressourcen in Ihrer Inhaltsbibliothek anhand von Schlüsselwörtern, Titeln und Beschreibungen

Beschleunigen Sie erstellung von Inhalten mit KI und Dokumentenvorlagen in Kategorien wie Kundenservice, Design, Bildung, HR und mehr

Bit.ai Limits

Bit.ai ist zwar fantastisch für die Erstellung interaktiver Dokumente, aber bei der traditionellen Bearbeitung von Dokumenten ist es nicht so stark wie einige andere Tools

Die Plattform kann sich aufgrund der Nummer der verfügbaren Features anfangs etwas überwältigend anfühlen, so dass es eine Lernkurve gibt

Bit.ai Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $12/Monat pro Mitglied

: $12/Monat pro Mitglied Business: $20/Monat pro Mitglied

Bit.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (20+ Bewertungen)

4.0/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

15. ProofHub (Am besten für Projekt- und Aufgaben-Management)

über Proofhub ProofHub ist ein All-in-One-Projektmanagement- und kollaborationstool und ist damit ideal für Teams, die Projekte mit Inhalten von Anfang bis Ende verwalten.

ProofHub beste Features

Zusammenarbeit an kreativen Assets, Überprüfung und Freigabe von Feedback mit Anmerkungen zu Dateien in Echtzeit

Sofortige Einladung externer Mitarbeiter und Nachverfolgung von Änderungen mit Speicherung mehrerer Versionen von Dateien

Planen und abonnieren Sie Personen für Ankündigungen zu verschiedenen Projekten und geben Sie diese automatisch in der Zeitleiste des Teams frei

ProofHub Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann ein wenig unregelmäßig sein

Benachrichtigungen können überwältigend, ablenkend und schwer zu handhaben sein

Preise für ProofHub

Wesentlich : $45/Monat

: $45/Monat Ultimale Kontrolle: $89/Monat

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

4.6/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

Wählen Sie die beste Software für die Zusammenarbeit von Inhalten

Die von mir getesteten und in die engere Wahl gezogenen Plattformen funktionieren gut und ermöglichen die Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit im Team. Aber nur wenige von ihnen gehen darüber hinaus.

Ich bevorzuge ein Tool, das die Erstellung von Inhalten, die Zusammenarbeit und das Projektmanagement durch seine Vielseitigkeit an Features und Integrationen vereinfacht. In dieser Hinsicht sticht ClickUp hervor. Im Gegensatz zu einfachen Kalendern für Inhalte oder Plattformen zum Freigeben von Dokumenten bietet ClickUp eine umfassende Lösung, die auf die Bedürfnisse von Teams jeder Größe zugeschnitten ist.

Das zentralisierte Projektmanagement hilft Ihnen, alle Projekte mit Inhalten an einem Ort zu verwalten. Sie können Workflows erstellen, die auf die individuellen Prozesse Ihres Teams abgestimmt sind. Ob Sie einen traditionellen Redaktionskalender oder einen agilen Ansatz verfolgen, ClickUp ist flexibel genug, um sich anzupassen. Testen Sie ClickUp noch heute! Sie werden es nicht bereuen.