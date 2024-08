Stärken Sie Ihr Team im Jahr 2024: 10 erstklassige Collaboration-Tools für kleine Unternehmen

Die Macht der erfolgreichen Zusammenarbeit ist in der Welt des Business kein Geheimnis. Wenn die Köpfe zusammenkommen, entstehen schnell neue Projektideen und Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen. Wenn also das gesamte Team an der Entscheidungsfindung beteiligt ist, ist dies ein Rezept für garantierten Erfolg. 👨‍🍳

Die Koordination von Projekten über mehrere Teams hinweg kann sich jedoch oft wie eine gewaltige Aufgabe anfühlen und erfordert eine sorgfältige Organisation und Planung. An dieser Stelle kommt die Unterstützung durch erstklassige Tools für die Zusammenarbeit in kleinen Geschäften ins Spiel.

Wir haben eine Liste der Top 10 Tools für die Zusammenarbeit in kleinen Geschäften zusammengestellt, die dazu dienen die Kommunikation im Team zu verbessern . Sie erhalten Einblicke in die Vor- und Nachteile, die Bewertungen der Benutzer und die Preise, damit Sie die beste Wahl für Ihr Team treffen können.

Collaboration tools for small businesses sind Software-Plattformen, die die Zusammenarbeit, Kommunikation und Teamarbeit zwischen Partnern, Mitarbeitern und Clients erleichtern. Diese tools sind unerlässlich für optimierung von Workflows und Steigerung der Produktivität in einem kleinen Geschäft. 💪

Obwohl ein Tool zur Zusammenarbeit für kleine und große Geschäfte ähnliche Features bietet, verwendung von Kollaborationssoftware die speziell für kleinere Unternehmen entwickelt wurde, bietet eine ganze Reihe von Vorteilen, wie z. B:

Einfachheit: Diese Tools sind oft einfacher gestaltet, da sie sich in der Regel an kleinere Teams mit weniger Benutzern richten Kosteneffizienz: Kleine Geschäfte verfügen in der Regel über knappere Budgets und weniger IT-Ressourcen, so dass diese Tools in der Regel budgetfreundlich sind Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzeroberfläche der Kollaborationssoftware ist benutzerfreundlicher, da kleinere Teams über begrenzte Ressourcen für umfangreiche Schulungen verfügen

Bei der Auswahl von Collaboration tools für Ihr kleines Business sollten Sie die folgenden Schlüssel beachten:

Zusammenarbeit und benutzerdefinierte Anpassung: Suchen Sie nach bestimmten Features der Collaboration-Software, die Sie benötigen, z. B. Messaging in Echtzeit, Videokonferenzen, das Freigeben von Dokumenten undaufgabenverwaltungund prüfen Sie, ob Sie diese an Ihre Arbeitsabläufe anpassen können

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und beschleunigen Sie projektdurchführung mit der umfassenden Arbeitsplattform von ClickUp

Skalierbarkeit : Stellen Sie sicher, dass das Tool mit Ihrem Geschäft wachsen kann und Sie Benutzer und Features hinzufügen oder entfernen können, wenn sich Ihre Anforderungen ändern

: Stellen Sie sicher, dass das Tool mit Ihrem Geschäft wachsen kann und Sie Benutzer und Features hinzufügen oder entfernen können, wenn sich Ihre Anforderungen ändern Benutzer-Support und Schulung : Prüfen Sie, ob die Software Schulungsressourcen und Dokumentationen anbietet, damit Ihr Team das Tool schnell erlernen und sich mühelos darin zurechtfinden kann

: Prüfen Sie, ob die Software Schulungsressourcen und Dokumentationen anbietet, damit Ihr Team das Tool schnell erlernen und sich mühelos darin zurechtfinden kann Integrationsmöglichkeiten : Prüfen Sie, ob sich die Tools für die Zusammenarbeit nahtlos in Ihre bestehenden Softwareprodukte wie E-Mail und Kalender integrieren lassen,CRM-Systemeund Projektmanagement tools

: Prüfen Sie, ob sich die Tools für die Zusammenarbeit nahtlos in Ihre bestehenden Softwareprodukte wie E-Mail und Kalender integrieren lassen,CRM-Systemeund Projektmanagement tools Sicherheits-Features: Achten Sie auf robuste Sicherheits-Features wie Datenverschlüsselung, Authentifizierung der Benutzer und Zugriffskontrollen, um sensible Geschäftsinformationen zu schützen

Es gibt zwar mehr Tools für die Zusammenarbeit als Geschmacksrichtungen in einer Eisdiele, aber wir haben unsere Favoriten für kleine Geschäfte sorgfältig herausgesucht. 🍦

Schauen wir uns an, welche einzigartigen Features sie zu bieten haben!

Sehen Sie sich die mehr als 15 Ansichten in ClickUp an, um den Workflow Ihres kleinen Geschäfts an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist der harte Beweis dafür, dass man Schätze finden kann, ohne zu tief zu graben! Diese Software ist ein wahres Juwel im Bereich der Collaboration-Tools für kleine Geschäfte. Sie vereint Team-Chats, Sofortkommunikation und interaktive Whiteboards in einer einzigen Plattform. 💎

Die Zusammenarbeit im Team ist kinderleicht mit dem erweiterten Feature zur Erkennung von Zusammenarbeit , die Sie benachrichtigt, wenn ein Mitglied des Teams eine Aufgabe ansieht oder einen neuen Kommentar hinzufügt. Sie erhalten sofortiges, automatisches Feedback zu Statusänderungen, neuen Kommentaren und allen aufgabenbezogenen Aktivitäten, während diese ablaufen.

Nahtlose Echtzeit-Zusammenarbeit in ClickUp Dokumente -Während der Bearbeitung können Sie Teammitglieder in Kommentaren taggen, Elemente zuweisen und den Text in umsetzbare Aufgaben umwandeln, um organisiert und effizient zu bleiben.

Durch die Verbindung von Dokumenten und Aufgaben haben Sie stets Zugriff auf Ihre gesamte Arbeit. Integrieren Sie Widgets in Ihre Dashboards, um Aktualisierungen des Workflows zu erleichtern, änderungen des Status von Projekten und Aufgabenzuweisungen. Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Verknüpfungen und verwalten Sie mühelos Berechtigungen, sei es für Team, Gäste oder die Öffentlichkeit.

Im Bereich der visuellen Zusammenarbeit, ClickUp Whiteboards stehen im Rampenlicht und dienen als kreative Spielwiese für Ihr Team. 🌟

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen zu verwandeln

Dieses vielseitige Tool bietet eine beispiellose benutzerdefinierte Anpassung und Flexibilität und ist damit perfekt für:

Brainstorming,mindmappingund Projektplanung

Freigeben von Ideen für Ihr Team durch Einfügen von Haftnotizen, Kommentaren, Dokumenten, Mediendateien und Links

Zusammenarbeit bei der kreativen Problemlösung mit Diagrammen, Graphen und farbcodierten Formen

Verwenden Sie die ClickUp Chat-Ansicht um die gesamte Kommunikation in einem einheitlichen Workspace abzuwickeln, so dass das lästige Wechseln zwischen dashboards für das Projektmanagement und Messaging-Plattformen. Kommunizieren Sie in Echtzeit, feiern Sie individuelle Beiträge und führen Sie aufgabenspezifische Diskussionen innerhalb eines einzigen Threads.

ClickUp beste Features

Großzügiger kostenloser Free-Plan

Kommunikation und Bearbeitung in Echtzeit

Einfachvisuelle Zusammenarbeit mit anpassbarerWhiteboard-Vorlagen* Projekt-Management Feature zur Nachverfolgung der Zeit und zum Aufbau von Workflows

Unterstützt asynchrone Zusammenarbeit * 15+ ClickUp Ansichten für einfachere Zusammenarbeit

Skalierbar für wachsende Geschäfte

Integrierbar mit über 1.000+ Plattformen wie Slack und Zoom

Benutzerfreundlichremote collaboration tools Großartig fürfunktionsübergreifende Zusammenarbeit im Team Leicht teilbarClickUp Formulare fürzusammenarbeit mit Clients ClickUp Beschränkungen

Die Lernkurve für Anfänger kann steil sein

Die mobile App hat weniger Features als die Web App

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Clarizen

Über: Klarizen Clarizen, auch bekannt als Planview Adaptive Work, ist eine Software für kollaboratives Arbeitsmanagement, die unternehmensübergreifendes Projektmanagement, kontextbezogene Zusammenarbeit und workflow-Automatisierung . 🔀

Obwohl dieses tool am besten für Unternehmen geeignet ist, können auch kleine Geschäfte von seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen sozialen Features profitieren.

Die Software eignet sich hervorragend zur Erleichterung von unternehmensweiten Diskussionen und Ankündigungen. Sie verwandelt die Kommunikation in strukturierte Workflows und steigert so die Leistung des Teams erheblich. Benutzer können ganz einfach Diskussionsgruppen erstellen, die automatisch über den Diskussions-Feed verknüpft werden. Interne Benutzer werden der All Company Group hinzugefügt.

Die innovative soziale Schnittstelle verbindet Unterhaltungen mit Projektelementen und ermöglicht Diskussionen in Echtzeit, die zu umsetzbaren Ergebnissen führen. Außerdem können Sie Teammitglieder durch Erwähnungen im News Feed bequem taggen und einbinden.

Clarizen beste Features

Vereinfachte In-Context-Kommunikation

Tags und Erwähnungen zur Steigerung des Engagements

E-Mail-Benachrichtigungen für Mitglieder von Diskussionsgruppen

Anheften und Hervorheben von Nachrichten

Clarizen-Einschränkungen

Die Software kann einen gewissen Aufwand erfordern, um sie richtig zu konfigurieren

Kein Desktop Client

Preise für Clarizen

Auf Anfrage erhältlich

Clarizen Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (500+ Bewertungen)

: 4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (170+ Bewertungen)

3. Airtable

Über: Airtable Airtable ist ein Organisations- und Kollaborationstool, das Teams jeder Größe eine zentrale Plattform für die effiziente Verwaltung von Projekten, Kunden und innovativen Ideen bietet. 💡

Zwei Arten von Mitarbeitern spielen eine Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit in Airtable:

Basis-Kollaborateure: Benutzer, die berechtigt sind, innerhalb einer bestimmten Basis zusammenzuarbeiten Arbeitsplatz-Kollaborateure: Benutzer mit Zugriff auf alle Workspace-Basen

Durch den Zugriff auf Airtable-Basen können mehrere Mitglieder eines Teams auf organisierte Weise an einer gemeinsamen Datenbank oder einem Projekt arbeiten.

Administratoren können Teammitgliedern Berechtigungen für Aufgaben wie das Anzeigen, Bearbeiten, Hinzufügen oder Löschen von Datensätzen erteilen. Sie können den Mitarbeitern auch erlauben, Tabellen, Ansichten und andere Basiselemente zu erstellen oder zu ändern.

Airtable verfügt über Desktop- und mobile Apps für iOS und Android, sodass Sie von überall aus auf die Dateien zugreifen können.

Airtable beste Features

Freigegebene Basen für einfachezusammenarbeit im Projektmanagement* Anpassbare Berechtigungen für Mitwirkende

Kommentare und Notizen für Echtzeit-Diskussionen

Benachrichtigungen für Aktualisierungen und Erwähnungen

Integriert mit beliebten tools wie Slack, Gmail und Facebook

Airtable Limits

Anfangs kann es eine steile Lernkurve geben

Das Feature "Kommentare" könnte besser organisiert sein

Airtable Preise

free : kostenlos

kostenlos Team : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Business : $45/Monat pro Benutzer

: $45/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Rezensionen)

4. monday.com

Über: monday.com Monday.com ist ein Star unter den Tools für die Online-Zusammenarbeit und schafft mühelos den Spagat zwischen seinen Rollen als Kommunikations-App und als spezielle Lösung für Projektmanagement-Teams. ⭐

Schöpfen Sie mit monday.com workdocs das volle Potenzial der Zusammenarbeit in kleinen Geschäften aus. Sie können in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, Kommentare freigeben und Text nahtlos per Drag & Drop verschieben, ohne die Arbeitsabläufe im Team zu unterbrechen. Prozesse in Karten abbilden und geben Sie Ideen und Bilder auf einer flexiblen Arbeitsfläche frei, die die kreative Zusammenarbeit im Team fördert.

Bleiben Sie über den Fortschritt von Aufgaben und Zeitleisten mit Zu erledigen-Listen und Zuweisungen auf dem Laufenden. Organisieren Sie Ihren Workload, indem Sie eine Checkliste mit wöchentlichen Aufgaben in einem freigegebenen Dokument erstellen und so sicherstellen, dass Ihre Projekte auf Kurs bleiben.

monday.com beste Features

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Zentrales Dashboard für die gesamte Kommunikation und Dokumentation

Möglichkeit zum Taggen von Mitgliedern des Teams in Diskussionen

GitHub- und Gitlab-Integrationen fürsoftware-Entwicklungsplan zusammenarbeit

Integrationen mit Zoom, Slack, Outlook, Gmail, etc.

monday.com Beschränkungen

Die benutzerdefinierte Gestaltung des Hauptbildschirms könnte etwas verbessert werden

Features zur Berichterstellung könnten besser sein

monday.com Preise

Free

Basic : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

_Lesen Sie unseren vollständigen Vergleich auf Airtable vs Monday.com

5. Podio

Über: Podio Podio ist wie ein Notfall-Toolkit für Teamkollegen, da es bei der Verwaltung von Aufgaben, automatisierten Workflows, sozialer Zusammenarbeit, Kalenderintegration, Chat-Funktionen und der Planung von Meetings hilft. 🧰

Podio zeichnet sich durch seine Facebook-ähnlichen Benachrichtigungen und seine benutzerfreundliche Oberfläche aus. Die Plattform hilft Ihnen bei der Organisation und Überwachung der Kommunikation, da alle Unterhaltungen übersichtlich an einem einheitlichen Speicherort gespeichert werden, so dass die Benutzer sie mühelos nachverfolgen und verwalten können. Außerdem können Sie Dateien anhängen, den Status von Aufgaben überprüfen und Kommentare hinzufügen.

Die Verwaltung von Aufgaben in Echtzeit ist ein Kinderspiel, denn Sie können sie zuweisen und über Kommentare feinere Details diskutieren. Dieser rationalisierte Ansatz bietet einen klaren Überblick über die laufende Arbeit, macht ständige Status-E-Mails überflüssig und verhindert unnötige Verzögerungen.

Benutzer profitieren außerdem von Features wie benutzerdefinierten Optionen, personalisierten Dashboards, Zugriffskontrolle und CRM-Integration.

Podio beste Features

Ein zentraler Hub für Inhalte, Unterhaltungen, Projekte und Dateien

Gemeinsame Bearbeitung von Dateien

Integration mit beliebten Tools wie ShareFile, Dropbox und GoToMeeting

iOS- und Android-Apps

Praktische Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben

Podio Beschränkungen

Kostenlose Version kann für organisatorische Anforderungen unzureichend sein

Einige grundlegende Aufgaben in der Berichterstellung erfüllen die Anforderungen der Benutzer möglicherweise nicht vollständig

Podio Preise

Free

Plus : $11.20/Monat

: $11.20/Monat Premium: $19.20/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Podio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (400+ Bewertungen)

: 4.2/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

6. Bienenstock

Über: Hive Hive optimiert das kollaborative Projektmanagement in der Cloud und bietet Unterstützung für Teams, die im Büro, an anderen Standorten oder in gemischten Teams arbeiten. Es verfügt über Features wie Aufgabenmanagement, Dateifreigabe und Chatten, damit Ihr Team stets auf dem Laufenden bleibt.

Nutzen Sie Hive chat, um mit Kollegen einzeln, in Gruppen oder innerhalb von Projekt-Threads in Verbindung zu treten, und signalisieren Sie Ihrem Team Ihren Verfügbarkeitsstatus, um es zu informieren, wenn Sie beschäftigt oder abwesend sind.

Video Meetings sind innerhalb der Plattform verfügbar, so dass Sie direkt vom Chat aus teilnehmen, Notizen machen und in Minutenschnelle Folgeaktionen zuweisen können. Wenn der Text-Chat nicht ausreicht, können Sie zu einem Video-Chat übergehen oder Verknüpfungen nutzen, um Zoom und Google Meet zu starten. 🤝

Verwenden Sie Hive Notes für die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit vor, während und nach Meetings. Sie lassen sich nahtlos mit Ihrem Kalender synchronisieren und ermöglichen so einen einfachen Zugriff auf alle Meeting-bezogenen Dokumente.

Vereinfachen Sie außerdem die Datenerfassung durch die Zentralisierung von Informationen mit Hive Formularen, die sich nahtlos in Projekte und Aufgaben integrieren lassen und die Zuweisung an Teammitglieder erleichtern.

Hive beste Features

Feature für Gruppenchats

Integriert mit Zoom und Google Meet

Notizen mit Echtzeit-Bearbeitungsfunktion

Video-Chat innerhalb der Plattform

Freigeben von Dateien im Chat

Hive-Einschränkungen

Desktop- und mobile Apps sind verbesserungsbedürftig

Die Verwaltung von Berechtigungen und der Hierarchie von Projekten ist schwerfällig

Preise für Hive

Solo :Free Forever

:Free Forever Teams : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (450+ Bewertungen)

: 4.6/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (180+ Bewertungen)

Über: Arbeitsplatz Workplace von Meta ist ein privates soziales Netzwerk für Privatpersonen und Geschäfte. Es ist dem Format von Facebook nachempfunden und bietet Features wie das Erstellen personalisierter Profile und Gruppen, das Organisieren von Ereignissen und das Freigeben von Informationen. Die Plattform zeichnet sich durch ihre Kommunikations- und Messaging-Tools aus, die die Teamarbeit vereinfachen. 📨

Innerhalb von Workplace können Benutzer mühelos Nachrichten versenden, Videos aufnehmen und Ereignisse planen. Die Instant-Messaging-Funktion ermöglicht es Teams, sich in Sekundenschnelle zu verbinden, während die Erstellung von Gruppen die Zusammenarbeit zwischen Kollegen aus gemeinsamen Abteilungen ermöglicht.

Die Business-Kommunikation wird durch Workplace-Gruppen vereinfacht, mit denen Sie so viele Gruppen wie nötig einrichten, ihre Namen benutzerdefinieren, Datenschutz-Einstellungen auswählen und die gewünschten Mitglieder einladen können.

Genau wie bei Facebook können Sie mit Workplace Kommentare in Gruppen verfassen oder direkt in Ihrem Profil posten. Geben Sie Fotos, Umfragen und Dateien frei, um Ihrem Team Ihre Gedanken und Ideen mitzuteilen.

Workplace von Meta beste Features

Q&A-Posts ermöglichen es Benutzern, ihre bevorzugten Inhalte hochzustufen

Integriert mit OneDrive, SharePoint, Dropbox oder Google Drive

Videokonferenz- und Chat-Feature für Gruppen-Meetings

Die Möglichkeit, Ankündigungen an den Anfang des News Feeds zu heften

Umfragen und Erhebungen, um die Meinung des Teams einzuholen

Workplace von Meta-Beschränkungen

Eine große Zahl von Gruppen kann zu einer unübersichtlichen Arbeitsumgebung führen

Die Integration mit anderen Facebook-Produkten ist etwas limitiert

Core Plan : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Erweiterter Administrator und Support Add-On : $2/Monat pro Benutzer

: $2/Monat pro Benutzer Enterprise Live Add-On: $2/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Arbeitsplatz aus Meta-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,300+ Bewertungen)

8. Samepage

Über: Samepage Samepage ist Maßgeschneidert für kleine Geschäfte - es fördert die Zusammenarbeit durch eine Reihe von Tools, einschließlich Instant Messaging, Diskussionen, Unterhaltungen, Terminplanung, Dateifreigabe und Listen mit Aufgaben.

Die Lösung fördert die Zusammenarbeit durch die effiziente Organisation und Speicherung eines breiten Bereichs von Dateien, z. B. Videos, Bilder und Karten, auf einer einzigen Seite. Sie können die Seiten für jedes Mitglied Ihres Teams freigeben, um die Synchronisierung der Arbeit und Aktualisierungen in Echtzeit zu gewährleisten.

Mit nur wenigen Klicks können Sie Video- oder Audioanrufe mit anderen Mitgliedern der Organisation und Gästen starten. Sie können Ihren Bildschirm auch über die Desktop-App freigeben, um Ihre Ideen noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen.

Für privatere Unterhaltungen können Sie einzelne Chats mit einem Mitglied oder Gast Ihrer Organisation führen. Um breitere Diskussionen zu fördern, erstellen Sie Gruppenchats und bringen Sie alle für gemeinsame Unterhaltungen zusammen. 🗣️

Samepage beste Features

Integriert Dateien, die auf Plattformen wie Dropbox, Google Drive und OneDrive gespeichert sind

Mobile App für einfachen Zugriff von überall und zu jeder Zeit

Benutzerfreundliches Feature zum Suchen von Nachrichten, Ereignissen, Aufgaben oder Anhängen

Private oder Gruppen-Sofortnachrichten

Videoanrufe und Bildschirmfreigabe

Samepage-Beschränkungen

Die Videoqualität ist möglicherweise nicht immer zuverlässig

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Workspace Ordner

Preise für Samepage

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $7.50/Monat pro Benutzer

: $7.50/Monat pro Benutzer Pro: $9/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Samepage Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (200+ Bewertungen) Crozdesk: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

9. Microsoft Schleife

Über: Microsoft-Schleife Microsoft Loop ist Ihr Tool für asynchrone Kommunikation und nahtlose Verbindungen, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Es ist mit einer mobilen App und einem breiten Bereich von Komponenten ausgestattet, die die Zusammenarbeit im Team optimieren und eine erfolgreiche Durchführung von Projekten gewährleisten. ✅

Erschließen Sie das Potenzial von Loop mit diesen Schlüsselkomponenten:

Co-Authoring: Arbeiten Sie mühelos mit Ihrem Team zusammen, um Inhalte zu verfeinern, egal ob Sie einen Beitrag für soziale Medien oder eine E-Mail an einen Client verfassen Organisiertes Brainstorming: Verwenden Sie Aufzählungen oder nummerierte Listen, um mit Ihrem Team in geordneter und effizienter Reihenfolge Ideen zu sammeln Zusammenarbeit in Echtzeit:Tabellen und Listen ermöglichen es Ihnen, Änderungen sofort in Ihrem Chat zu bearbeiten und anzuzeigen. Erstellen und teilen Sie Tabellen mit eindeutigen Spalten und Zeilen und geben Sie die Daten an, die Sie von Ihrem Team benötigen Effiziente Aufgabenverwaltung: Weisen Sie Arbeiten mit Fälligkeitsdaten zu und benachrichtigen Sie Mitglieder Ihres Teams durch Erwähnungen. Zu erledigte Aufgaben können als erledigt markiert werden, was eine reibungslose Überwachung des Fortschritts gewährleistet Fokussierte Diskussionen: Ermöglicht die Konzentration auf bestimmte Themen innerhalb des Chats, was besonders für eine schnelle Entscheidungsfindung von Vorteil ist

Microsoft Loop beste Features

Kommunikation und Bearbeitung in Echtzeit

Kommentare, Stupser, Reaktionen und Emojis, um Ihre Gedanken auszudrücken

Mobile App Benachrichtigungen zur Nachverfolgung von Aufgaben, Erwähnungen und Antworten

Integriert mit Microsoft 365

Einfaches Freigeben von Seiten

Microsoft Loop Limits

Keine Bewertungen verfügbar (da es sich um eine relativ neue Version handelt)

Microsoft Loop Preise

Free

Microsoft Loop Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen vorhanden

10. Spike

Über: Spike Spike ist eine All-in-One-Lösung für Teams, die eine nahtlose Kommunikation und ein effizientes Kalender-Management für Projekte auf einer einzigen Plattform suchen.

Arbeiten Sie einfach in Dokumenten mit Text, Bildern oder Videos zusammen. Hängen Sie Dateien an, fügen Sie Aufgaben hinzu, und stellen Sie sogar Erinnerungen für ein einfaches Projektmanagement ein. Bei der Bearbeitung werden Notizen mit Benachrichtigungen automatisch an den Anfang Ihres einheitlichen Feeds gestellt, sodass Sie andere nicht mehr über die Änderungen informieren müssen. 🔔

Mit dem Feature Konversations-E-Mail von Spike können Sie Ihre gesamte vergangene und aktuelle Kommunikation unter einzelnen Kontakten organisieren, einschließlich E-Mails, Threads, Dateien, sozialen Profilen und Anhängen.

Fördern Sie die Teamarbeit durch Spike Channels, Spaces für projektbezogene Diskussionen. Nutzen Sie die Tools für die Zusammenarbeit im Team, um Dateien freizugeben, an Teamanrufen teilzunehmen und sicherzustellen, dass alle auf dem Laufenden bleiben.

Spike beste Features

Freigegebener Kalender

Integration mit Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive und Dropbox

Dateiverwaltung und Suchfunktionen

Videokonferenzen für Meetings

Collaborative Docs für die Bearbeitung in Echtzeit

Spike Beschränkungen

Benutzer können nur einzelne E-Mails und nicht ganze E-Mail-Threads weiterleiten

Keine Möglichkeit, Teammitglieder in den Notizen zu taggen

Spike-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Team : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business+: $9/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Spike-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

Steigern Sie das Potenzial Ihres Unternehmens, indem Sie die Teamarbeit fördern, eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglichen und ein effizientes Projektmanagement sicherstellen. Diese 10 Tools für die Zusammenarbeit in kleinen Geschäften können Ihnen auf Ihrem Weg zum Erfolg als verbindende Kraft dienen. 🏆

Für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team, kostenlos bei ClickUp anmelden ! Die kostenlose Version verfügt über praktische Features, die Ihnen helfen, effizient zu kommunizieren und den Fortschritt des Projekts zwischen den Aufgaben besser zu verstehen als je zuvor!