15 kostenlose Gantt-Diagramm-Vorlagen in Excel & ClickUp

Das Management von Projekten ohne Gantt-Diagramme ist wie der Versuch, etwas in einem überfüllten Koffer zu finden. Vielleicht finden Sie, was Sie suchen, aber nicht, ohne vorher eine Menge Zeit damit zu verbringen, das Durcheinander zu durchforsten.

Die immer größer werdende Auswahl an

projektmanagementsoftware

und Methoden ist das, was das Leben für Manager so spannend (und ein wenig stressig) macht. Es ist zwar fast garantiert, dass es für jedes Team einen perfekt passenden Prozess gibt, aber es stellt auch eine gewisse Herausforderung dar, wenn man durch Versuch und Irrtum seinen bevorzugten Ansatz herausfinden muss.

Gantt-Diagramme sind ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie sich in dieser Situation befinden, und wir haben die besten Vorlagen für Sie!

Gantt-Diagramme sind ein beliebtes und

sehr visuelle Methodik

mit der Sie Ihre Aufgaben im Verhältnis zu der für ihre Erledigung veranschlagten Zeit darstellen können.

Auf einen Blick sehen Sie alle Überschneidungen zwischen mehreren Aufgaben, alle am Projekt beteiligten Aufgaben, die wichtigsten Fristen sowie das Start- und Enddatum des gesamten Projekts. Ziemlich toll!

Wenn Sie bereits knietief in einem anderen Projektmanagementprozess stecken, aber Gantt-Diagramm-neugierig darauf sind, wie diese andere Methodik Ihrem Team zugute kommen könnte, sind Sie hier genau richtig, mein Freund.

Wir werden nicht nur jedes Schlüsselelement des Gantt-Chart-Projektmanagements und seine Vorteile aufschlüsseln, sondern haben auch zehn unserer Lieblingsvorlagen mit Tipps hinzugefügt, wie Sie den Ball (mit Höchstgeschwindigkeit) ins Rollen bringen können.

Was ist eine Gantt-Diagramm-Vorlage?

Eine Gantt-Diagramm-Vorlage stellt graphisch alle Aufgaben und Ergebnisse eines laufenden Projekts dar. Jede Aufgabe wird als horizontaler Balken dargestellt, und der Beginn der Balken steht für das Startdatum der jeweiligen Aufgabe. Die Länge des Balkens zeigt dann an, wie viel Zeit Sie für die Erledigung der Aufgabe haben.

Bei jeder Aufgabe wird der Balken gedehnt und

entlang Ihrer Zeitachse gestapelt

können Sie den Fortschritt Ihres Teams, den Umfang der verbleibenden Arbeit und den aktuellen Status des Projekts leicht feststellen. So sind alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand und Sie können

realistische Ziele zu setzen

für die künftige Projektplanung.

Außerdem können Sie so sicherstellen, dass es nicht zu Überschneidungen kommt! Idealerweise sollten Ihre Aufgaben in einer Art von Wasserfall auf Ihrem

projektzeitplan

wenn Sie jedoch feststellen, dass sich die Balken im gleichen Zeitraum fast senkrecht stapeln, ist es an der Zeit, einige Fälligkeitsdaten zu verschieben.

Hier erfahren Sie alles, was Sie über Gantt-Diagramme wissen müssen, einschließlich ihrer Verwendung, ihrer Grenzen und der Eigenschaften, die sie besonders machen.

15 kostenlose Gantt-Diagramm-Vorlagen

1. Einfache Gantt-Diagramm-Vorlage von ClickUp

Gantt Chart Vorlage von ClickUp

Anwenden der

Einfache Gantt Chart Vorlage von ClickUp

zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen, um einen Gesamtüberblick über Ihr Projekt zu erhalten, Abhängigkeiten zu visualisieren und Blockaden vorzubeugen, bevor sie entstehen. Wer würde das nicht lieben?

Mit dieser ClickUp-Vorlage können Sie Aufgaben aus Ihrer Liste sofort in ein einfaches Diagramm mit der Gantt-Ansicht von ClickUp übertragen. In dieser Vorlage finden Sie auch drei Aufgabenstatus, die Ihnen helfen werden, Ihr Diagramm durch Farbkodierung zu verstehen! Wenn Sie sich Ihr Diagramm ansehen, sehen Sie anhand der Farbe der einzelnen Balken, ob eine Aufgabe offen, in Bearbeitung oder abgeschlossen ist.

Mit vier verschiedenen Projektansichtstypen kann diese Vorlage an tausende verschiedene Anwendungsfälle angepasst werden. Von kreativen und

entwurf

bis hin zur Konstruktion und Produktentwicklung,

HR

, Betrieb, IT und mehr. Die Möglichkeiten, die Sie mit Ihrer Vorlage für ein einfaches Gantt-Diagramm haben, sind schier unbegrenzt. 🚀

Diese kostenlose Vorlage ist nicht nur für Anfänger geeignet, sondern auch ein guter Ausgangspunkt für erfahrene Projektenthusiasten, die einfach schneller vorankommen wollen.

2. Blog Management Gantt Chart Vorlage von ClickUp

über ClickUp

Das beste Tool zur Verwaltung von Blogs ist eine Vorlage, die Teams nachweislich Zeit bei der Organisation, Planung und Zusammenarbeit an Blogs spart. Verwenden Sie

ClickUp's Blog Management Gantt Chart Vorlage

um Ihren Blog-Veröffentlichungsprozess zu rationalisieren.

Diese ClickUp-Vorlage wird mit 7 Ansichten geliefert. Die Gantt-Ansicht ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt Ihres Blogs zu verfolgen und häufige Engpässe während des Blog-Prozesses zu vermeiden.

Diese Gantt-Diagramm-Vorlage ist ein Zwischenprodukt. Sehen Sie sich unsere

Gantt Chart Beispiele Leitfaden

für alles, was Sie über die Verwendung dieser Gantt-Diagramm-Vorlage wissen müssen.

3. Gantt Zeitleiste Vorlage von ClickUp

über ClickUp

Diese

Gantt Zeitleiste Vorlage von ClickUp

bietet eine interaktive Möglichkeit, Ihre Geschäftsabläufe auf täglicher, monatlicher und jährlicher Basis zu betrachten.

Diese Gantt Chart Vorlage kommt mit 5 verschiedenen Ansichten, um Ihr Projekt zu visualisieren. Diese Zeitleiste ist so vielseitig, dass sie für jeden Anwendungsfall geeignet ist, egal ob es sich um Technik, Marketing oder irgendetwas dazwischen handelt, diese Vorlage wird für Sie und Ihr Team funktionieren.

Diese Gantt-Diagramm-Vorlage ist anfängerfreundlich und eine großartige Option für jeden in Ihrem Team!

4. Webseiten erstellen Gantt Chart Vorlage von ClickUp

über ClickUp

Diese

Webseiten Gantt Chart Vorlage von ClickUp

wurde für die Erstellung von Webseiten entwickelt. Mit dieser Vorlage können Sie einen klaren Plan und ein System für die Verwaltung Ihrer Website-Produktion erstellen, Website-Workflows in den Bereichen Inhalt, Design und Entwicklung ausführen und gleichzeitig den Fortschritt Ihrer Website, Zeitpläne und Interessengruppen visualisieren.

ClickUp's Building Webpages Template ist eine großartige Lösung für die Organisation und Verwaltung der Produktion Ihrer Website.

Diese Webseiten-Gantt-Diagramm-Vorlage ist ein Zwischenprodukt.

5. Baumanagement Gantt Chart Vorlage von ClickUp

Über ClickUp

Verwenden

ClickUp's Baumanagement Gantt Chart Vorlage

um das Projekt Ihres Bauteams auf Kurs zu halten.

Diese kostenlose Gantt-Diagramm-Vorlage verfügt über vorgefertigte Benutzerdefinierte Felder, die es Ihrem Team ermöglichen, wichtige Details hinzuzufügen (z. B. Fortschrittsbalken in Prozent, Konfidenzniveaus und Projektnotizen), zusätzlich zu Benutzerdefinierten Status, die jedem helfen, auf einen Blick zu verstehen, wo jedes Inhaltselement steht.

Zusätzlich zur Gantt-Diagramm-Vorlage enthält diese Vorlage vier hochgradig visuelle Ansichten, die für jeden Bedarf angepasst werden können, vom Organisieren

arbeitsabläufe im Bauwesen

auf einer Liste und Tafel, um die Planung per Drag-and-Drop auf Kalender und Zeitleiste zu ziehen.

Diese Vorlage ist eine Zwischenvorlage. Schauen Sie sich dieses Hilfedokument an, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten die Verwendung der Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp !

6. Produkteinführungs-Checkliste Vorlage von ClickUp

über ClickUp

Um eine erfolgreiche Produkteinführung zu gewährleisten, ist eine perfekte Checkliste unerlässlich. Diese

Checklisten-Vorlage für die Produkteinführung stammt von ClickUp

enthält alle notwendigen Aktivitäten und Meilensteine für einen effektiven Einführungsplan. Verwenden Sie diese Gantt-Diagramm-Vorlage, um Ihre Entwicklung vom ersten Entwurf über den Bau von Prototypen, das Sammeln von Kundenrezensionen, Werbeinitiativen und die Analyse nach der Markteinführung zu überwachen - damit Sie kein Detail übersehen!

7. Gantt Excel Vorlage von Gantt Excel

über Gantt Excel

Gibt es eine kostenlose Excel-Gantt-Diagramm-Vorlage? Und ob!

Dieses Gantt-Diagramm in Excel

vorlage kann Ihnen helfen, bestimmte Aufgaben zu priorisieren

im Projektplan und sogar

abhängigkeiten anzeigen

zwischen ihnen an.

Wenn Sie

mit Excel vertraut sind

und planen, Ihr Diagramm anderen häufigen Excel-Benutzern zu präsentieren, werden Sie diese Vorlage wahrscheinlich nützlich und intuitiv finden.

Sie sollten jedoch bedenken, dass Excel zwar hervorragend in der Lage ist, Tabellen, Pivot-Tabellen und Formeln zu erstellen, dass ihm aber wertvolle Funktionen zur Aufgabenverwaltung und Kommunikation fehlen. 😳

Aber wenn Sie den "Profi" in Microsoft Project sehen und diese Einschränkungen umgehen können, dann freuen wir uns auf diese Reise für Sie! Sie tun es!

Und denken Sie daran: Auch wenn Ihr Unternehmen Microsoft nutzt, können Sie immer noch auf

ClickUp's Integration

mit Teams und SSO, um andere Gantt-Optionen zu erkunden, ohne den Bürofrieden zu stören! 🤗

Bonus: Lernen Sie, wie man ein Gantt-Diagramm in Microsoft Word erstellen !

8. Wasserfall Management Gantt Chart Vorlage von ClickUp

über ClickUp

Diese

ClickUp Wasserfall Management Gantt Chart Vorlage

ist ideal für Software-Entwickler, die in einer Wasserfall-Management-Umgebung arbeiten. Es enthält Aufgaben, die nach Phasen organisiert sind, und jede Aufgabe kann einem bestimmten Teammitglied oder einer Abteilung zugewiesen werden. Außerdem enthält sie Spalten für Aufgabendetails wie Prioritätsstufe, Zuweiser und Dauer. So lässt sich das Projekt leicht im Auge behalten.

Darüber hinaus enthält die Vorlage eine Ansicht des Gantt-Diagramms, das sich hervorragend eignet, um sich einen Überblick über das Projekt zu verschaffen und zu sehen, wie die Aufgaben der Reihe nach erledigt werden. Sie können den Aufgaben im Gantt-Diagramm auch Notizen und Kommentare hinzufügen, was für die Zusammenarbeit sehr hilfreich ist. Außerdem können Sie Meilensteine und Beschriftungen hinzufügen, um den Fortschritt bei wichtigen Aufgaben zu verfolgen.

9. Einfache Gantt Diagramm Vorlage von Google Sheets

Über Google Sheets

Diese Gantt-Diagramm-Vorlage von Google Sheets ist ideal, wenn Sie nach einer schnellen Möglichkeit suchen, ein Gantt-Diagramm in Google Sheets zu erstellen.

Obwohl Google Sheets ein kostenloses und benutzerfreundliches Tool ist, ist es kein robustes Gantt-Diagramm-Tool und seine Verwendung zur Erstellung von Gantt-Diagrammen birgt Herausforderungen.

Wenn Sie Google Sheets zum Erstellen eines Gantt-Diagramms erhalten Sie keine Aufgabenverwaltungsfunktionen oder mobile Funktionen.

10. Unternehmensplanung Gantt Chart Vorlage von ClickUp

über ClickUp

Diese ClickUp Business Account Planung Gantt Chart Vorlage ermöglicht es Ihnen, Projekte zu verfolgen und Aufgaben mit bestimmten Fristen einzurichten. Es ist auch nützlich für die Zuweisung von Ressourcen und die Verfolgung des Fortschritts im Laufe der Zeit. So können Sie potenzielle Engpässe oder Verzögerungen leicht erkennen dem Projektzeitplan so dass bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können. Außerdem lässt sich die Vorlage durch ihr einfaches Design leicht an die Bedürfnisse jeder Organisation anpassen. Diese Gantt-Diagramm-Vorlage ist der perfekte Weg, um einen erfolgreichen Projektabschluss zu gewährleisten.

11. Verwendet Akzeptanztests Gantt Chart Vorlage von ClickUp

über ClickUp

Verwenden Sie diese Checkliste für Benutzerakzeptanztests Gantt Chart Vorlage von ClickUp bevor Sie Ihr nächstes Produkt auf den Markt bringen. Sie hilft Ihnen, alle Bereiche zu identifizieren, die vor der Veröffentlichung mehr Aufmerksamkeit oder Tests benötigen, und ermöglicht einen rationalisierten Ansatz zur Verfolgung und Organisation von Aufgaben - perfekt, um das bestmögliche Ergebnis sicherzustellen!

12. Verfügbares Gantt-Diagramm von PowerSlides

via PowerSlides

Diese Gantt-Diagramm-Vorlage ist zwar weniger ein Aufgabenverwaltungssystem, aber dennoch eine gute Option, wenn Sie den Beteiligten mehrere wichtige Punkte präsentieren möchten.

Diese herunterladbare Vorlage von PowerSlides enthält vier Folien und mehrere Farben zur Verwendung mit fast jeder PowerPoint-Version.

13. Gantt-Diagramm Vorlage von Cacoo

via Cacoo

Diese Cacoo-Vorlage spricht direkt zu Ihrer minimalistischen Seele. 🧼

Das heißt, sie lässt Ihnen mehr Raum für Ihre eigene Gestaltung!

14. Gantt Chart Vorlage von LibreOffice

via LibreOffice

Wenn Sie mit Excel vertraut sind, werden Sie diese LibreOffice-Gantt-Diagrammvorlage wahrscheinlich schnell verstehen!

Sie ist wie eine Tabellenkalkulation aufgebaut und Sie können Ihre Projektinformationen in diese Vorlage herunterladen und eingeben, um sie gleichzeitig als Gantt-Diagramm zu sehen.

15. IT-Fahrplan Gantt Chart Vorlage von ClickUp

über ClickUp

Diese IT-Roadmap-Gantt-Diagramm-Vorlage ist für IT-Manager und Abteilungsleiter unerlässlich, um den Fortschritt des Teams auf dem Weg zu bestimmten Zielen zu verfolgen. Mit dieser Vorlage können Sie einen Fahrplan erstellen, der Aufgaben, Zeitplan, benötigte Ressourcen und vieles mehr enthält, um diese Ziele zu erreichen. Diese Vorlage enthält auch wichtige Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs), so dass Sie die Leistung des Teams leicht bewerten können.

Mit der Gantt-Diagramm-Funktion von ClickUp können Sie jedes Element dieses Gantt-Diagramms individuell gestalten und nach Bedarf anpassen. Sie können es auch mit anderen Aufgaben und Projekten synchronisieren, um sicherzustellen, dass

alle Mitglieder des IT-Teams

gemeinsam auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Mit dieser Gantt-Diagramm-Vorlage können Sie den Fortschritt auf unkomplizierte und organisierte Weise verwalten und verfolgen.

Wie man eine Gantt-Diagramm-Vorlage erstellt

Vorlagen eignen sich hervorragend für den Einstieg, aber es liegt an Ihnen, die Funktionen zu erforschen und mit ihnen zu experimentieren, die für Sie am besten geeignet sind

ihren eigenen Arbeitsablauf verbessern

.

Bonus: Scrum Templates Wenn es um Gantt-Diagramme geht, ist ClickUp's

Gantt-Diagramm-Ansicht

ist der Ausgangspunkt, nach dem Sie gesucht haben.

Hinzufügen eines interaktiven Gantt-Diagramms

zu Ihrem Arbeitsbereich in ClickUp hinzuzufügen, ist so einfach wie ein paar schnelle Klicks:

➡️ Wählen Sie das ➕ in einem beliebigen

Liste, Ordner oder Leerzeichen

➡️ Wählen Sie Gantt

➡️ Benennen Sie Ihr Diagramm

➡️ Wählen Sie eine Persönliche Karte

➡️ Pinnen Sie die Ansicht für schnellen Zugriff

fügen Sie die Gantt-Ansicht zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu, um ein Gantt-Diagramm für Ihr Projekt in Sekundenschnelle in ClickUp zu erstellen

Und jetzt kommt der lustige Teil...Anpassen Ihr Gantt-Diagramm! 🎨

In der seitlichen Taskleiste des Diagramms können Sie auswählen, welche Daten Sie sich ansehen möchten. Wählen Sie aus den Ebenen Räume, Ordner und Listen in Ihrem Projekt, um mit der Erstellung von Projektaufgaben zu beginnen. Weisen Sie dann eine

fälligkeitsdatum

zu Ihrem

aufgaben und Unteraufgaben

um sie in Ihrem Gantt-Diagramm zu finden.

Wie das Ziehen von Verbindungen zwischen

formen auf einem Whiteboard

können Sie auf einfache Weise abhängige Aufgaben darstellen, indem Sie Linien zwischen zwei Aufgaben auf Ihrem Diagramm ziehen!

zeichnen Sie eine Verbindung zwischen Aufgaben, um Aufgabenabhängigkeiten in der Gantt-Ansicht von ClickUp anzuzeigen

Wenn Sie die ClickApp Abhängigkeiten neu planen aktivieren, können Sie die gleichen Drag-and-Drop-Aktionen verwenden, um die Termine für die Abhängigkeiten der Aufgaben zu ändern. Sogar eine ganze Gruppe von Projektaufgaben kann auf diese Weise als Liste, Ordner oder Bereich neu geplant werden.

Das nennt man Multitasking! 🤩

Und wenn Sie einmal wissen möchten, wie nah Sie Ihrem Ziel sind, können Sie mit dem Mauszeiger über den Fortschrittsbalken fahren, um schnell den Prozentsatz des Fortschritts Ihres Projektplans zu ermitteln. 🙌🏼

die Gantt-Ansicht in ClickUp berechnet automatisch Ihren Fortschritt, indem sie die Anzahl der erledigten Projektaufgaben durch die Anzahl der Aufgaben dividiert

Auch für die Berechnung des Fortschritts auf dem kritischen Pfad bietet die Gantt-Ansicht von ClickUp eine Lösung!

verwenden Sie die Pfadberechnung in der Gantt-Ansicht von ClickUp, um den Fortschritt auf Ihrem kritischen Pfad automatisch zu berechnen

Aber in Ihrem Bestreben, den Termin einzuhalten, verpassen Sie nicht die

größten Meilensteine

-Aufgaben, die mit einer Raute in Ihrem Diagramm markiert sind. Außerdem können Sie

jede Aufgabe in einen Meilenstein verwandeln

mit einem einfachen Rechtsklick!

wichtige Meilensteine werden in der Gantt-Ansicht von ClickUp durch eine rautenförmige Kennzeichnung von anderen Aufgaben abgegrenzt

Nachdem Sie nun alle wichtigen Details zu Ihrem Online-Gantt-Diagramm in ClickUp hinzugefügt haben, können Sie deren Darstellung ändern.

In der oberen Menüleiste sehen Sie eine Option Anzeigen mit einem Dropdown-Menü:

Spalten : Spalten im Online-Gantt-Diagramm aktivieren und deaktivieren

: Spalten im Online-Gantt-Diagramm aktivieren und deaktivieren Live-Updates zulassen : alle Teammitglieder sofort über Änderungen informieren

: alle Teammitglieder sofort über Änderungen informieren Andere Sortieroptionen : Sortieren von Aufgaben nach Beauftragten, Fälligkeitsdatum, letzter Aktualisierung usw.

: Sortieren von Aufgaben nach Beauftragten, Fälligkeitsdatum, letzter Aktualisierung usw. Aufgabenposition beim Ziehen hervorheben : Sehen Sie einzelne Aufgaben, die Sie verschieben, deutlicher

: Sehen Sie einzelne Aufgaben, die Sie verschieben, deutlicher Abhängigkeiten neu planen : Aktivieren Sie die Drag & Drop-Funktion, um Abhängigkeiten von Aufgaben neu zu planen

: Aktivieren Sie die Drag & Drop-Funktion, um Abhängigkeiten von Aufgaben neu zu planen Wochenenden ausblenden: alle am Wochenende geplanten Aufgaben automatisch auf den folgenden Montag verschieben

ordnen und sortieren Sie schnell die wichtigen Details, die in Ihrem Gantt-Diagramm in ClickUp sichtbar sind!

Für den letzten Schliff können Sie verschiedene Farbschemata verwenden, um unterschiedliche

priorität

ebenen.

Und zum Abschluss lassen Sie uns über Folgendes sprechen freigabe und Berechtigungen .

Geben Sie das Online-Gantt-Diagramm direkt für Personen innerhalb oder außerhalb Ihres Arbeitsbereichs frei. Passen Sie die Berechtigungen an, um festzulegen, wer das Diagramm bearbeiten darf und wer nicht.

Während das

Öffentliches Teilen

können Sie das Dokument auch als PDF herunterladen und an externe Beteiligte weitergeben.

laden Sie Ihr Gantt-Diagramm mit ClickUp als PDF herunter, um es mit externen Stakeholdern zu teilen

Wenn ein einfaches Online-Gantt-Diagramm so umfassend sein kann, dann stellen Sie sich vor, was ClickUp sonst noch für Sie bereithält!

Schauen Sie sich in Ihrem aktuellen Projektmanagement-Tool nach ähnlichen Funktionen und Integrationen um, um Ihre Gantt-Chart-Prozesse zu verbessern, oder schauen Sie sich eines der folgenden Tools an ClickUp's mehrere Preispläne um zu sehen, wie diese Plattform Ihnen helfen kann, sich noch weiter zu entwickeln.

Was ist unser Lieblingstarif, fragen Sie?! Free Forever, natürlich. 🥳

Weitere Vorlagen-Ressourcen:

3 Vorteile der Verwendung von Gantt-Diagramm-Vorlagen

1. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über Ihr gesamtes Projekt

Kennen Sie das ängstliche Gefühl, das Sie bekommen, wenn Sie ein Flugzeug besteigen und denken, dass Sie etwas ganz Wichtiges vergessen haben?

Gantt-Diagramme sind die Lösung für diesen Albtraum, denn sie zeigen Ihnen alles. So wissen Sie sofort, ob Sie etwas vergessen haben!

Die visuelle Natur dieser Methodik hilft Ihnen, das Gesamtbild Ihres Projekts schnell zu verstehen. Außerdem sind sie einfach zu begreifen! Man muss kein Projektleiter sein, um ein Gantt-Diagramm zu betrachten und genau zu wissen, was vor sich geht. Das bedeutet

funktionsübergreifendes Team

mitglieder, Stakeholder und andere Abteilungsleiter können die wichtigsten Punkte ebenfalls leicht einsehen - und wer liebt nicht volle Transparenz?!

2. Verfolgen Sie den Projektfortschritt in Echtzeit

Besonders wenn Ihr

team asynchron arbeitet

ist dies ein großer Vorteil.

Heutzutage können Sie die Lieferung Ihres Mittagessens in Echtzeit verfolgen, warum also nicht auch den Zeitplan für Ihr Projekt?

Ein Gantt-Diagramm ist wie ein Geotracking-Gerät für Ihr Projekt.

Jetzt mit Hilfe von

Gantt-Diagramm-Software

können Projektmanager ihren digitalen Plan einfach mit Informationen über die Projektaktivitäten füttern, ihn ein paar Mal aktualisieren, und schon läuft er von alleine.

Diese Diagramme gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie Ihnen die

kritischen Pfad

für Ihren Projektplan. Dies ist die Mindestanzahl von Aufgaben, die Sie erledigen müssen, um den Projekttermin einzuhalten.

3. Projekttransparenz aufrechterhalten

Das Gantt-Diagramm war ursprünglich ein Werkzeug, das ausschließlich von Projektmanagern verwendet wurde, um Entscheidungen auf höchster Ebene zu treffen. Heute ist es ein normales und unverzichtbares Werkzeug für alle Mitglieder eines Projektteams.

Projektmanager können ein Gantt-Diagramm routinemäßig aktualisieren und mit dem Team teilen. Oder, wenn Sie Folgendes verwenden

leistungsstarke Gantt-Diagramm-Software

wie ClickUp, wird Ihr Diagramm automatisch aktualisiert, wenn Ihre Aufgaben einen neuen Status erhalten! 👏

So kann jedes Teammitglied sehen, wie sich seine Arbeit auf den Rest des Teams auswirkt, und Ihr Gantt-Diagramm ist die zuverlässigste Methode, um das Gesamtbild darzustellen und alle Beteiligten an Bord zu holen. Das Erkennen dieser Zusammenhänge kann auch die offene Kommunikation zwischen den Teammitgliedern fördern, die Teamarbeit insgesamt verbessern und die Mitglieder motivieren, sich selbst zur Verantwortung zu ziehen!

Eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie bei der Planung Ihrer Projekte alle Bereiche abdecken, ist die Verwendung einer Gantt-Diagramm-Vorlage, die genau zu diesem Zweck erstellt wurde, und zum Glück kennen wir 15 hervorragende Vorlagen, mit denen dieser Traum Wirklichkeit wird!

Projekte mit Gantt-Diagramm-Vorlagen managen

Wir alle haben schon einmal den Punkt in einem Projekt erreicht. Wir wünschen uns einfach, dass die Dinge wie von Zauberhand vorankommen

Wir haben diese Lösung zwar noch nicht gefunden, aber wir haben Gantt-Diagramme gefunden! Und wir sind uns fast sicher, dass sie die nächstbeste Lösung sind 🙂

Eine solide Gantt-Diagramm-Vorlage ist der erste Schritt, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Arbeit in die richtige Richtung lenken. Fast wie ein Satz von Stützrädern, die Ihrem Team helfen, mit dieser neuen Methodik in Schwung zu kommen!

Experimentieren Sie mit Ihrem eigenen Gantt-Diagramm in ClickUp oder stöbern Sie in der wachsenden Bibliothek mit kostenlosen Vorlagen, die Ihnen helfen sollen

ihre Effizienz zu verbessern

.

und beobachten Sie, wie Ihr Projekt aus den Charts herausragt! 🚀