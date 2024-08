Von den Anforderungen zur Implementierung: Wie man eine Matrix zur Rückverfolgbarkeit von Anforderungen verwendet

Der Schlüssel zum Erfolg einsatz eines Projekts ist es, die Anforderungen an die Ausgabe gründlich zu verstehen und spürbare Anstrengungen zu unternehmen, um sie bei der Entwicklung zu berücksichtigen test- und Überprüfungsphase . Dies ist jedoch in der Regel eine Herausforderung, da innerhalb der Prozesse mehrere viele-zu-viele Beziehungen bestehen, die häufig zu Lieferlücken und Mängeln führen.

Wenn Sie anstreben die Crème de la Crème der Produkte zu bauen reicht eine Checkliste nicht aus. Sie brauchen ein System, das Anforderungen mit Tests, Tests mit Ergebnissen und Probleme mit Lösungen verknüpft.

Eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie alle Grundlagen abgedeckt haben, ist der Vergleich der Funktionen Ihrer endprodukts mit den ursprünglichen Anforderungen . Aber es ist weder einfach noch produktiv, mehrere Dokumente zu durchforsten, um den Überblick über die sich ständig ändernden Anforderungen zu behalten!

Genau hier kommt eine Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrix (RTM) ins Spiel, die den Projektmanagern dabei hilft, die Teamprozesse mit den Anforderungen an einem zentralen Ort in Einklang zu bringen. 😁

Dieser umfassende Leitfaden wird Ihnen helfen:

Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrizen zu verstehen

Die Matrix von Grund auf zu erstellen

Die besten Praktiken für den Rückverfolgbarkeitsprozess zu nutzen

Was ist der Zweck einer Rückverfolgbarkeitsmatrix?

Die Nachverfolgung des Projektfortschritts auf granularer Ebene war schon immer eine mühsame Aufgabe für Projektmanager, insbesondere in Softwareteams. Eine Traceability-bezogene To-Do-Liste hilft Ihnen zwar dabei, die Aufgaben der Projektorganisation im Auge zu behalten, ist aber auf lange Sicht nicht sehr hilfreich.

Die Sache ist die - jede Entscheidung oder veränderung in der Sichtweise eines Stakeholders innerhalb des Projekts kann die Dinge ins Wanken bringen und neue Anforderungen hervorbringen. Dies wirkt sich direkt auf die Arbeit des Testteams aus, da sich die Mitarbeiter in den Informationen verloren fühlen und nicht zu wissen, was zu priorisieren ist .

Hier bringt eine Rückverfolgbarkeitsmatrix Transparenz für alle Beteiligten. Sie dient als zentrales, rasterförmiges Dokument für Geschäftsanforderungen, das Projekt- und Softwaretestteams hilft:

Planen von Projektaufgaben gemäß den aktuellen Anforderungen

Aufgaben zu delegieren für optimierte Qualität und Lieferzeiten

Einen klaren Überblick über den Status aller Testaktivitäten haben

Vermeiden Sie Entscheidungen, die das übergreifende projektziele Eine Rückverfolgbarkeitsmatrix stellt sicher, dass jede Kernaufgabe des Projekts abgehakt wird, und hilft, ein mehr solides und brauchbares Endprodukt .

Was ist eine Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrix?

Eine Matrix zur Rückverfolgbarkeit von Anforderungen (RT) oder RTM wird üblicherweise als Ankerdokument in wachsenden Softwareprojekten verwendet.

Wenn zwei oder mehr Projektgrundlagendokumente miteinander in Beziehung gesetzt werden müssen und ihre vielen Beziehungen auf Vollständigkeit überprüft werden müssen, ist das Ergebnis eine Anforderungsverfolgbarkeitsmatrix. Sie ist ein nützliches Werkzeug, um die anfänglichen Anforderungen Ihres Projekts abzubilden und sie mit den folgenden Dokumenten zu verknüpfen testskripten oder -fällen die ihnen entsprechen, um zu verhindern, dass Anforderungen übersehen oder verwaist werden. 🌷

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Checkliste sind, ist dies nicht das Richtige. Ein RTM ist ein detailliertes, lebendiges Dokument, das den Überblick über die sich entwickelnden Projektanforderungen zu behalten und schließlich ein Produkt zu liefern, das die ursprünglichen Erwartungen der Benutzer erfüllt, wenn nicht sogar übertrifft. Die Änderungswünsche können von Benutzern, bestimmten Interessengruppen oder internen Abteilungen wie der vertriebsabteilung .

Sie finden RT-Matrizen in Form von Diagrammen oder Tabellen mit getrennten Zeilen für jede Anforderung und die dazugehörigen Testverfahren. Je nach Branche können Sie Abschnitte für folgende Bereiche haben:

Anforderungs-ID

Anforderungsbeschreibung

Rechtfertigung oder geschäftliche Notwendigkeit

Testfall-ID

Testergebnis oder Ausführungsstatus

Testskripte

Lieferbar

Projektstrukturplan oder WBS

Anmerkungen

Arten von Rückverfolgbarkeitsmatrizen für Anforderungen

Die Rückverfolgbarkeit stellt Verbindungen zwischen Anforderungen, Prozessen, Testfällen und endgültigen Ausgabeelementen her. Die Richtung der Rückverfolgbarkeit gibt an, wie die Korrelation hergestellt wird - ob als Reaktion auf eine Anforderung oder als deren Bestätigung.

Je nach Richtung können Sie drei Haupttypen von Rückverfolgbarkeitsformaten in Matrizen erwarten:

Weiterführende Rückverfolgbarkeit: Die Anforderung schreibt eine weiterführende oder zukünftige Aktion vor, z. B. einen Test. Sie bietet einen Überblick über diedie Entwicklung des Projekts von den Anfängen bis zur Fertigstellung ▶️ Rückverfolgbarkeit: Bei der Rückverfolgbarkeit wird jeder Testfall auf eine Anforderung zurückgeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Test so konzipiert ist, dass er Abweichungen von der Anforderung verhindertumfang des Projektssowie unnötige Aktionen ◀️ Bidirektionale Rückverfolgbarkeit: Sie ist eine Kombination aus Vorwärts- und Rückwärtsmodell und stellt die vollständigste Form der Rückverfolgbarkeit dar. Sie unterstützt den Verifikationsprozess des Abgleichs von Testfällen mit Anforderungen 🔁

Wie man eine Matrix zur Rückverfolgbarkeit von Anforderungen erstellt: 5 Schritte

Wie bereits erwähnt, wird eine Anforderungsverfolgbarkeitsmatrix in Form eines Diagramms oder einer Tabelle dargestellt. Für viele Benutzer ist Excel die erste Wahl für die Erstellung des Diagramms, aber es bietet möglicherweise keine umfassende Unterstützung, um alle Wendungen eines Projekts zu notieren.

Viele Produktteams verwenden jetzt vorzugsweise projektmanagementsoftware um vielseitige Rückverfolgbarkeitsmatrizen von Grund auf zu entwickeln. Es ist ein schnellerer Ansatz, da diese Tools die Erfassungs- und Anordnungsprozesse vereinfachen und dem gesamten Team eine Echtzeitsichtbarkeit der Komponenten bieten. Denken Sie also darüber nach, mehr als nur den Standard zu erfüllen Excel-Tabelle -Wir reden:

Verfolgung von Zielen

Erstellen von Dokumenten zur Erfassung der Kundenanforderungen

Zusammenstellen von Aufgabenlisten

Sicherstellung einer vollständigen Testabdeckung

Felder anpassen

Akribische Überprüfung Ihrer Arbeit

**All das, übersichtlich zusammengestellt an einem Ort ClickUp ! 🤩

Erhalten Sie durchgängige Unterstützung beim Aufbau und der Pflege einer Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrix mit ClickUp

Als umfassende Projektmanagement-Softwarelösung macht es ClickUp jedem leicht, eine Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrix innerhalb des Tools zu erstellen. Darüber hinaus bietet es praktische Kommunikations- und workflow-Planungsfunktionen halten Ihnen über alle Projektphasen hinweg den Rücken frei!

Im Folgenden finden Sie die fünf Standardschritte zur Erstellung einer nützlichen Matrix für die Rückverfolgbarkeit von Anforderungen.

Schritt 1: Zusammenstellung der RTM-Ziele der verschiedenen Stakeholder

RTM-Ziele sind Anforderungen, die von Kunden, internen Teams oder anderen Interessengruppen gesammelt werden. Diese Ziele können vom Hinzufügen neuer Funktionen zu Ihrem Produkt bis hin zur Verbesserung des Risikomanagements reichen.

Nehmen wir an, in Ihrem Projekt geht es um die Entwicklung einer Fitness-App mit Schwerpunkt auf dem Benutzererlebnis. In diesem Fall hebt der Kunde zwei Schlüsselfunktionen hervor: Integration von personalisierten Trainingsplänen auf der Grundlage von Benutzerpräferenzen und Einbindung von Echtzeit-Tracking-Funktionen zur nahtlosen Überwachung der Fortschritte. Ziel dieses Projekts ist es, eine umfassende Fitness-Plattform zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen gerecht wird und eine gesundheitsbewusste Gemeinschaft fördert.

Idealerweise würde der Projektleiter die geschäftlichen Anforderungen des Kunden zusammenstellen und dann mit dem Team sprechen, um die spezifischen Anforderungen für die Umsetzung des Ergebnisses zu notieren. Dann würde er jedes große Ziel in kleinere, machbare Schritte aufteilen.

Wenn Sie alle Ihre Ziele und Anforderungen an einem Ort abbilden möchten, ClickUp-Ziele ist der richtige Weg. Es hilft Ihnen, RTM-Ziele beliebiger Größe zu definieren und sie mit bestimmten Beteiligten oder Beauftragten zu verknüpfen.

Sobald Sie ihren ClickUp-Arbeitsbereich einrichten rufen Sie die Seite Ziele in der linken Seitenleiste auf, indem Sie auf + Neues Ziel klicken. Sobald Sie ihre Ziele zusammengefasst haben unterteilen Sie sie in kleinere, messbare Teile durch die Erstellung von Targets. Die Plattform unterstützt vier Arten von Targets für Matrizen:

Zahl: Verfolgen Sie die Zunahme oder Abnahme innerhalb eines Zahlenbereichs Wahr/Falsch: Markiert ein Ziel als Erledigt oder Nicht-Erledigt Währung: Verfolgt Änderungen an monetären Zielen Aufgabe: Überwacht die Erledigung einer einzelnen Aufgabe, Teilaufgabe oder einer ganzen Liste

Wählen Sie aus verschiedenen Zieltypen, um nach Währung, Prozentsätzen, Zahlen und wahr oder falsch zu messen

Mit ClickUp können Sie Ordner und Sprints erstellen, um bestimmte Ziele zu verfolgen und sogar meilensteine einrichten um kritische Testmatrixaufgaben und Fortschrittspunkte hervorzuheben.

Schritt 2: Sammeln von Projektartefakten und Definieren von Aufgaben Projekt-Artefakte sind die vielen Dokumente, wie zum Beispiel die

projektcharta , änderungsprotokoll und projektplan , die Ihren Arbeitsabläufen Charakter verleihen. Sie bilden den Kern Ihrer Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrix und helfen Ihnen, Testfälle mit den relevanten Artefakten zu verbinden.

Dieser Schritt zielt darauf ab, Ihrem Produkt- oder Softwaretestteam alle kontextbezogenen Dokumente an die Hand zu geben, um einen besseren Einblick in Aufgaben, Teilaufgaben und produktrückstände . ClickUp Docs verwenden um alle notwendigen Projektdokumente, Testfälle und Testergebnisse zu erstellen und zu speichern. Dokumente bearbeiten live mit mehreren Teammitgliedern, organisieren Sie sie in Ordnern oder verknüpfen Sie sie mit Ihren RTM-Aufgaben - alles einfach KLICKEN! 🥳

Das ClickUp Business Requirements Document ist der perfekte Weg, um jeden Aspekt eines Geschäftsprojekts zu skizzieren, bevor Sie beginnen

Wollen Sie Zeit bei der Dokumentation sparen? Verwenden Sie ClickUp AI um mit nur wenigen Eingaben gut strukturierte Projektdokumente zu erstellen! Die Plattform bietet auch mehrere vorgefertigte Vorlagen wie:

Sobald Sie Ihre Projektartefakte zusammengestellt haben, verwenden Sie Aufgaben in ClickUp um eine Liste der Aufgaben und Unteraufgaben in Bezug auf Ihren Rückverfolgungsprozess zu erstellen. Dadurch erhalten Sie eine bessere Visualisierung des Netzwerks von ablieferungen die Sie in der Testmatrix verfolgen werden. Sie können mehrere Aufgabenlisten erstellen, die jeweils eine bestimmte Anforderung behandeln, und abhängigkeiten erstellen um die Reihenfolge der miteinander verbundenen Aufgaben festzulegen.

Anzeigen, Hinzufügen oder Entfernen einer Aufgabe zu oder aus anderen Aufgabenlisten, um die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern

Schritt 3: Erstellen der Matrix

Sind Sie bereit, die RT-Matrix zu erstellen? 🏗️

Wenn Sie mit Schritt 2 fertig sind, wählen Sie die tabellenkalkulation oder Charting um die Matrix zur Rückverfolgbarkeit der Anforderungen zu erstellen. Im Folgenden finden Sie eine grobe Übersicht über die zu befolgenden Schritte:

Wählen Sie aus, welche Spalten in Ihre RTM aufgenommen werden sollen. Benötigen Sie eindeutige Anforderungs-IDs, deren Beschreibungen, Testfallbezeichner oder mehr? Legen Sie die Zeilen und Spalten je nach Art der Matrix fest. Im Falle der Vorwärtsverfolgbarkeit würden die Zeilen und Spalten beispielsweise die Anforderungen bzw. die Testfall-IDs darstellen (für eine bessere Rückverfolgbarkeit können Sie alles farblich kodieren) Erstellen Sie Verknüpfungen zwischen Anforderungen und zugehörigen Parametern innerhalb der Matrix

Ziel ist es, eine visuelle Schnittstelle in einem einzigen Fenster zu haben, um die Beziehung zwischen verschiedenen Anforderungen darzustellen und die erreichten Ziele abzuhaken.

Wenn Sie mit Tabellenkalkulationen vertraut sind, können Sie die ClickUp Tabellenansicht kann ein hervorragendes Werkzeug sein, um Ihre RT-Matrix in jedem Maßstab anzupassen! Fügen Sie so viele Spalten hinzu, wie Sie wollen, erstellen Sie Benutzerdefinierte Felder für Informationen und verwenden Sie Drag-and-Drop-Aktionen, um Ihr RTM zu ändern.

Organisieren, sortieren und filtern Sie Aufgaben in der ClickUp 3.0-Tabellenansicht, um schneller einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

Wenn Sie umfangreiche Visualisierungen bevorzugen, können Sie auch Das unendliche Whiteboard von ClickUp um Verbindungen zwischen Anforderungen und Testfällen herzustellen.

Für einen zusätzlichen Schub nutzen Sie ClickUp's vielfältige matrix-Vorlagen um Ihr RTM zu erstellen. Unser Favorit ist die ClickUp Rückverfolgbarkeitsmatrix-Vorlage . Verwenden Sie es, um Zusammenhänge systematisch darzustellen und Ihre Fähigkeit zu schärfen:

Bestimmen Sie die Beziehung zwischen Anforderungen und Testergebnissen

Die Änderungen zu visualisieren, die in derlebenszyklus der Projektentwicklung* Verstehen Sie die Gründe für bestimmte Entscheidungen

Verwenden Sie diese fortschrittliche Vorlage für eine Rückverfolgbarkeitsmatrix, um Testfälle für jeden Bedarf zu überprüfen!

Schritt 4: Start der Nutzung des RTM

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie über die Matrixstruktur und die entsprechenden Überschriften verfügen. Jetzt müssen Sie nur noch die RT-Matrix ausfüllen! 📝

Sie können damit beginnen, die Testfälle mit Ihrem Testteam abzubilden und sicherzustellen, dass alle Punkte des Backlogs berücksichtigt werden.

Einer der vielen Vorteile von ClickUp ist, dass Sie nicht zwischen Backlogs und Aufgaben-Checklisten hin- und herwechseln oder kopieren müssen. Sie können einfach alle zuvor erstellten Listen mit allen Details in Ihr RTM verschieben, und sie werden in jeder beliebigen Ansicht angezeigt, die Sie wählen.

Sehen Sie sich die mehr als 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Zum Beispiel können Sie die Liste , Vorstand , oder Kalender ansicht, um eine Vogelperspektive aller laufenden Aufgaben zu erhalten, kategorisiert nach ihrer Benutzerdefinierter Status wie z. B. Passed, Failed, oder On Hold. Betrachten Sie voneinander abhängige Aufgaben und handhaben Sie die Kapazitätsplanung mit dem Gantt-Diagramm und Workload-Ansichten .

Die Plattform ermöglicht außerdem nahtlose abteilungsübergreifende Kommunikationskanäle durch die Chat-Ansicht , zuweisbare Kommentare und Workflow-Kontrollwerkzeuge, die sicherstellen, dass keine Anforderung übersehen wird!

Schritt 5: Überprüfen, validieren und pflegen

Betrachten Sie die Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrix als ein Dokument, das sich ständig ändert. Wenn sich Dinge ändern, z. B. wenn Anforderungen wegfallen oder neue Testfälle auftauchen, müssen Sie die Matrix anpassen, damit alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben.

Erinnern Sie sich: Die ursprüngliche Anforderungs-ID-Nummer bleibt dieselbe, auch wenn Sie Dinge neu anordnen oder wieder verwenden. ⚠️ Dashboards in ClickUp helfen Ihnen überprüfung der Ergebnisse und verfolgen Sie die Projektleistung anhand von Testmetriken. Nutzen Sie die anpassbare Lösung, um:

Teamaufgaben einfach zu verteilen, Blockaden zu besprechen und den Fortschritt zu verfolgen

Visualisierung der Ressourcenzuweisung, Identifizierung effizienter und ineffizienter Bereiche

Ziele durch Aufgabenerfüllung zu bewerten,projekt-Zeiterfassungund Workflow-Analyse in einem sicheren Kontrollzentrum

Aufschlüsselung von Zielen, Aufgaben, agilen Punkten und Projektstatus im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

Mit diesen Dashboards wird die Verfolgung des prozentualen Fertigstellungsgrads von Projekten zum Kinderspiel. Außerdem können Sie auch Automatisierungen in ClickUp um automatische Benachrichtigungen zu erhalten oder den Status von Tests allgemein zu aktualisieren, ohne viel manuelles Eingreifen.

Vorteile der Requirements Traceability Matrix im Projektmanagement

Eine Anforderungsrückverfolgbarkeitsmatrix ist mehr als nur ein technisches Dokument. Sehen wir uns einige ihrer bemerkenswertesten Vorteile an:

Entscheidungsunterstützung: Die RTM gibt Ihnen einen klaren Überblick darüber, wie verschiedeneprojektanforderungen zusammenhängen. Und wenn sich eine Anforderung ändert, können Sie analysieren, wie sich dies auf die Entwicklung auswirkt, was eine fundierte Entscheidungsfindung erleichtert Reibungsloses Änderungsmanagement: Wenn sich Leistungen im Projekt ändern, behält das RTM den Überblick, so dass Verbesserungen oder Aktualisierungen gut dokumentiert und zugänglich sind Risikomanagement: Durch die Verknüpfung von Anforderungen und Tests hilft das RTM dabei, mögliche Probleme oder fehlende Verknüpfungen frühzeitig zu erkennen, so dass Sie die Möglichkeit haben, Dinge schnell zu beheben Verbesserte Einhaltung von Regeln: In Branchen mit strengen Regeln und Vorschriften stellt das RTM sicher, dass Sie diese einhalten. Es hilft Ihnen dabei, zu überprüfen, ob Ihr Projekt die festgelegten Anforderungen einhält und Ihr Unternehmen konform bleibt Durchführung der richtigen Tests: Das RTM dient dem Qualitätssicherungsteam als Leitfaden, der anzeigt, was getestet werden muss und die Tests mit den genauen Anforderungen verknüpft. So führen die QA-Teams die wirklich wichtigen Tests effizient durch

Best Practices für die Matrix zur Rückverfolgbarkeit von Anforderungen

Auch wenn Sie die besten Projektmanagement-Tools verwenden, können Sie bei der Erstellung der Matrix auf einige Hindernisse und Einschränkungen stoßen. Zum Glück lassen sich diese leicht vermeiden, wenn Sie sich an die folgenden RTM-Best Practices halten, mit denen Sie den Ansatz problemlos einführen können. 💪

Erstellen Sie eine systematische Liste der Bedürfnisse

Bei der Erstellung eines RTM müssen alle Projektanforderungen gut formuliert und logisch und systematisch geordnet werden. Es hilft den Teams festzustellen, ob Testszenarien, Anforderungen und andere Artefakte in geeigneter Weise aufeinander abgestimmt sind, um Rückverfolgbarkeitslücken beim Testen zu schließen.

Verwendung eindeutiger IDs

Um die Verknüpfung von Anforderungen und Testfällen zu erleichtern, sollten Sie besonders darauf achten, dass jede Anforderung in der Rückverfolgbarkeitsmatrix einen eigenen eindeutigen Code hat. Auf diese Weise können die Teams Änderungen verwalten, die Fehlererkennung verbessern und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Komponenten verfolgen und auswerten. Dies ist unerlässlich, wenn Sie unterschiedliche Systeme erhalten wollen, wenn Sie versuchen, Testfälle zu kombinieren management-Tools und Rückverfolgbarkeitsmatrizen.

Prioritäten setzen

Wenn Sie Prioritäten setzen, können Sie die Ressourcen für das Testen und Entwickeln der wichtigsten Funktionen effizienter einsetzen, indem Sie sich auf Folgendes konzentrieren anforderungen mit hoher Priorität zuerst. In einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses können die Teams die Projektrisiken minimieren, mögliche Probleme erkennen und qualitativ hochwertige Produkte herstellen.

Tipp: Verwenden Sie ClickUp Prioritäten um Ihren Aufgaben farblich gekennzeichnete Prioritäten hinzuzufügen!

Verwenden Sie ClickUp, um eine Backlog-Listenansicht mit benutzerdefinierten Feldern wie Priorität, ARR, und mehr zu erstellen

Halten Sie Ihr RTM auf dem neuesten Stand

Regelmäßige RTM-Aktualisierungen sind wichtig, um den Projektfortschritt zu verfolgen und Änderungen zu verwalten. Dadurch wird das Risiko von Dateninkonsistenzen und Implementierungslücken verringert.

Fördern Sie die Teamarbeit unter den Mitarbeitern

Wenn es um die Sichtbarkeit von Anforderungen geht, sollten Sie sicherstellen, dass Tester, Entwickler, Geschäftsanalysten und Entwickler alle auf derselben Seite stehen. Dies fördert eine effiziente kommunikation und Teamarbeit und unterstützen auch Entscheidungen, die zu hervorragenden Ergebnissen führen.

ClickUp's Universal Search-Funktion stellt sicher, dass Ihre Projektartefakte und Rückverfolgbarkeitsmatrizen für alle Beteiligten mit einem einzigen Klick zugänglich sind. Sie können die Berechtigungseinstellungen für einzelne Dokumente anpassen, wenn Sie bestimmte Dateien privat halten möchten.

Erstellen, bearbeiten und organisieren Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp und vereinfachen Sie Ihre Suchlogistik

Win Big: Verwalten Sie Ihre Requirements Traceability Matrix mit ClickUp 39% der Projekte scheitern aufgrund eines Mangels an angemessener Planung und Ressourcenverfolgung und Sie wollen sicher nicht, dass Ihr Projekt zu dieser Statistik gehört. Keine Sorge, das werden Sie nicht!

Wir haben einen großen Gewinn mit ClickUp versprochen, und den großen Gewinn bekommen Sie auch! 🏆

Verschiedene Ansichten, benutzerdefinierte Felder, mehr als 1.000 Integrationen, Tracking-Funktionen und vieles mehr - Sie erhalten alle nützlichen Funktionen kostenlos! Registrieren Sie sich noch heute für die Erstellung Ihrer RTM-Matrix !