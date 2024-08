10 Tools zur kontinuierlichen Bereitstellung für Software-Teams im Jahr 2024

Die kontinuierliche Bereitstellung ist zu einem Schlüssel für erfolgreiche Software Teams geworden app entwicklung tools und Prozesse. Es spart Teams Zeit beim Testen und Bereitstellen von Quellcode in einer Produktionsumgebung und ermöglicht es Unternehmen, die Entwicklung zu beschleunigen und automatisierung vieler Business-Prozesse .

Softwareentwicklern stehen viele Tools für die kontinuierliche Bereitstellung zur Verfügung, aber einige sind deutlich besser als andere. Werfen wir einen Blick auf einige der besten Optionen im Jahr 2024, damit Sie entscheiden können, welches Tool für Ihr Team am besten geeignet ist.

Was ist Continuous Deployment?

Unter kontinuierlicher Bereitstellung versteht man die Automatisierung von Software-Releases in einer Produktionsumgebung. Es ist eine logische Weiterentwicklung der kontinuierlichen Integration, d. h. der automatisierten Erstellung und Prüfung von Quellcode-Änderungen.

Continuous-Deployment-Tools gehen noch einen Schritt weiter und stellen die validierten Builds aus einem Continuous-Integration-Tool bereit, so dass die Benutzer schneller auf wichtige Bugfixes und interessante neue Features zugreifen können.

Diese zweistufige Kombination aus kontinuierlicher Integration und kontinuierlicher Bereitstellung (CI/CD) wird für moderne Softwareentwicklungsteams immer wichtiger. Zusammen reduzieren sie den Bedarf an manuellen Eingriffen und eliminieren viele menschliche Fehlerquellen, was sie zu einem großartigen Tool für Teams macht, die versuchen, herauszufinden wie man schneller arbeiten kann .

Wenn Sie nach Tools für die kontinuierliche Bereitstellung suchen, sollten Sie sicherstellen, dass das von Ihnen gewählte Tool Ihren Anforderungen entspricht, sowohl jetzt als auch bei der Erweiterung Ihres Geschäfts. Bei der Auswahl sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

Ihr Team arbeitet wahrscheinlich mit anderen Softwareentwicklungsprogrammen. Die von Ihnen gewählte Lösung sollte sich gut mit den Tools in Ihrem Bereitstellungsprozess integrieren lassen Automatisierte Rollbacks: Bei der Bereitstellung von Code kann einiges schief gehen. Wenn Sie etwas kaputt machen, sollte Ihr kontinuierliches Integrationssystem die Rückgängigmachung der Änderungen einfach machen

Ihr Geschäft mag jetzt nur minimale Anforderungen haben, aber das wird nicht immer so sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Tools für die kontinuierliche Bereitstellung größere, komplexere Projekte bewältigen können Mehrere Umgebungen: Software-Entwicklungsteams arbeiten in Phasen, wobei Test- und Produktionsumgebungen oft getrennt bleiben. Die Tools, die Sie auswählen, sollten dies ermöglichen

Wenn bei einem Ihrer Bereitstellungsprozesse ein Fehler auftritt, müssen Sie dies sofort erfahren. Gute Tools suchen nach Fehlern und benachrichtigen die zuständigen Mitglieder des Teams Anpassung: Der Entwicklungsprozess eines jeden Unternehmens kann sich im Laufe der Zeit ändern. Ihre Tools sollten so flexibel sein, dass sie sich an die veränderten Anforderungen des Geschäfts anpassen lassen

Um Ihnen die Suche nach dem richtigen Continuous Deployment Tool für Ihre Anforderungen zu erleichtern, haben wir eine Liste mit einigen der besten Optionen zusammengestellt, die derzeit auf dem Markt sind.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für Projektmanagement, und die spezielle features für Software Teams kann es zu einem wichtigen Bestandteil des Entwicklungsprozesses Ihres Teams werden.

ClickUp's Integrationen mit wichtigen DevOps und CI/CD-Tools machen es zu einem wichtigen produktmanagement tool für jedes Softwareprojekt. Mitglieder des Teams können gemeinsam an der Erstellung von Roadmaps und Dokumentationen arbeiten, während sich der Entwicklungsprozess entfaltet. Sie können den Fortschritt der Entwicklung durch Sprint-Backlogs steuern und Aufgaben einfach nachverfolgen und zuweisen. Sie können auch Folgendes hinzufügen projektziele auf ein ClickUp Dashboard, weisen sie einem Mitglied des Teams zu und verfolgen ihren Fortschritt.

ClickUp bietet eine große Sammlung von Vorlagen für jeden Schritt des Projektmanagement-Prozesses in verschiedenen Disziplinen, einschließlich Vorlagen für die Produktionsplanung und Vorlagen für die Bereitstellung nach dem Produkt, um die Kundenbeziehungen zu verwalten. ClickUp bietet Lösungen, mit denen Sie Ihr Projekt nachverfolgen und Ihre Kunden zufriedenstellen können.

ClickUp beste Features

Umfassende Tools für die Zusammenarbeit bei der Erstellung von Roadmaps und Dokumenten

Support für die Verwaltung von Sprint Backlogs und Nachverfolgung von Problemen

Integration von Git tools für automatisierte Workflows

Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit mit agilen Dashboards

Integration von KI-Tools zur Förderung der Kreativität des Teams und zur Lösung von Problemen

ClickUp Limits

Steile Lernkurve für diejenigen, die versuchen, alle Features zu nutzen

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne zum Preis von 5 $ pro Mitglied und internem Gast von Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. AWS CodeDeploy

Über Amazon AWS Als Teil von Amazons weitreichendem AWS-Ökosystem ist CodeDeploy eine einfache Wahl für Geschäfte, die bereits in dieser Umgebung tätig sind. Benutzer von Amazons EC2- oder Lambda-Services können Code-Änderungen problemlos auf diesen Plattformen bereitstellen. CodeDeploy funktioniert auch mit lokalen Servern für diejenigen, die nicht mit Amazons Cloud arbeiten.

Dieses Software Deployment Tool bietet automatische Rollbacks, ein zusätzliches Sicherheitsnetz, falls etwas schief geht. Dank der zentralen Steuerung können Sie Anwendungen für verschiedene Einzelziele über die CodeDeploy-Konsole oder die Amazon CLI bereitstellen, was einen zuverlässigeren und konsistenteren Prozess ermöglicht.

Beste Features von AWS CodeDeploy

Automatisierte Bereitstellungen

Integration mit AWS-Diensten

Zentralisierte Kontrolle

Minimierte Ausfallzeit

Lambda-Bereitstellungen

AWS CodeDeploy-Einschränkungen

Das anfängliche Setup kann für Anfänger komplex sein

Begrenzt auf das AWS-Ökosystem

Es kann gelegentlich zu Verzögerungen bei der Bereitstellung kommen

Preise für AWS CodeDeploy

Free für EC2, Lambda, ECS-Bereitstellungen

0,02 $ pro Instanz-Update für die Verwendung vor Ort

AWS CodeDeploy-Bewertungen und -Überprüfungen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (3 Überprüfungen)

3. CircleCI

Über CircleCI CircleCI legt großen Wert auf Geschwindigkeit und Flexibilität. Es lässt sich problemlos in die gängigsten Versionskontrollsysteme integrieren und unterstützt Docker, so dass Entwickler eine konsistente Entwicklungs- und Produktionsumgebung aufrechterhalten können. Hochgradig anpassbar workflows erhöhen die Flexibilität der Plattform und ermöglichen es den Teams, den CI/CD-Prozess an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Durch Parallelität und Caching stellt CircleCI sicher, dass die Software so schnell wie möglich läuft. Entwicklungsteams können Performance Dashboards nutzen, um Engpässe in ihren Anwendungsbereitstellungspipelines zu erkennen und zu beseitigen.

CircleCI beste Features

Docker Support

Anpassbare Workflows

Performance Dashboards

Parallelität und Caching

Integration mit gängigen Systemen zur Versionskontrolle

CircleCI Beschränkungen

Komplexe Konfiguration für größere Projekte

Limitierte Free Tier Build-Minuten

Debugging von fehlgeschlagenen Builds kann schwierig sein

CircleCI-Preise

Free

Leistung: $15/Monat

Skalierung: $2.000/Monat

Selbstgehostet: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

CircleCI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (450+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4. Gitlab

Über Gitlab Dieses Tool zur kontinuierlichen Bereitstellung begann als einfaches Versionskontrollsystem mit Git. Seine Entwicklung zu einem vollständigen DevOps tool bedeutet, dass es jetzt Tools für jede Phase des Entwicklungslebenszyklus anbietet. Die CI/CD-Pipeline ist ein Schlüssel zu diesem Schwerpunkt. Wenn Entwickler Änderungen an in Gitlab gehostetem Code committen, finden die CI/CD-Prozesse innerhalb von Gitlab statt und müssen nicht von separaten Anbietern übernommen werden.

Gitlab ist bekannt für seinen starken, von der Community getragenen Ansatz. Es bietet regelmäßige Updates und neue Features, die den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen. Kleine Teams und größere Unternehmen sind herzlich eingeladen, der Community beizutreten und Feedback für zukünftige Verbesserungen zu geben.

Gitlab beste Features

Integrierte CI/CD

Quellcode-Verwaltung

Tools für das agile Projektmanagement

Automatisierte DevOps

Kubernetes-Integration

Gitlab Limits

Komplexe Schnittstelle für Anfänger

Einige gelegentliche Probleme mit der Leistung

Limits für CI/CD-Minuten in der kostenlosen Version

Gitlab Preise

Free

Premium: $29/Monat pro Benutzer

Ultimate: $99/Monat pro Benutzer

Gitlab Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (750+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (950+ Bewertungen)

5. Octopus Deploy

Über Octopus Deploy Diese Software zur kontinuierlichen Bereitstellung zielt darauf ab, den Bereitstellungsprozess durch Automatisierung zu vereinfachen und tools für die Versionsverwaltung . Octopus Deploy ermöglicht die Bereitstellung von Anwendungen in Test-, Staging- und Produktionsumgebungen und erleichtert den Teams die Verwaltung von Programmänderungen. Es unterstützt fortschrittliche Bereitstellungsmuster wie Canary Release und Blue-Green oder Rolling Deployments.

Octopus Deploy beste Features

Bereitstellungen in mehreren Umgebungen

Freigabe-Management

Integration mit gängigen CI-Servern

Erweiterte Bereitstellungsmuster

Eingebaute Konventionen

Octopus Deploy Beschränkungen

Steiler anfänglicher Lernprozess für das Setup

Nicht-intuitive Schnittstelle

Limitierte integrierte Integrationen im Vergleich zur Konkurrenz

Octopus Deploy Preise

Gemeinschaft: $10/Monat

Professionell: $12/Monat

Unternehmen: $18/Monat

Octopus Deploy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (mehr als 50 Bewertungen)

6. Bamboo

Über Atlassian Bamboo von Atlassian ist ein leistungsstarkes Tool für CI/CD, das nahtlos mit den anderen Produkten von Atlassian zusammenarbeitet. Unternehmen, die JIRA für die Nachverfolgung von Problemen und Bitbucket für die Versionskontrolle können Bamboo für ihre CI/CD-Bedürfnisse nutzen und erhalten eine einheitlichere Erfahrung, als sie andere Tools für die automatisierte Softwareverteilung bieten können.

Support für automatisiertes paralleles Testen hilft dabei optimierung Ihres Workflows . Bamboo legt auch großen Wert auf die Zusammenarbeit, mit vielen Features, die die kommunikation im Team während der gesamten CI/CD-Pipeline.

Bamboo beste Features

Integrierte Git Branching Workflows

Parallele automatisierte Tests

Projekte für die Bereitstellung

Anpassbare Build-Agenten

Integration mit Atlassian-Produkten

Bamboo-Einschränkungen

Hohe Lizenzierungskosten für größere Teams

Veraltete UI

Limitiertes Plugin-Ökosystem im Vergleich zu Jenkins

Bamboo-Preise

Beginnend bei $1.200 jährlich

Bamboo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

7. Codeship

Über Cloudbees Bei dieser Cloud-basierten CI/CD-Plattform steht die Einfachheit im Vordergrund. Sie zeichnet sich durch ein schnelles Setup aus, das es Teams ermöglicht, mit der Bereitstellung von Code zu beginnen, ohne eine steile Lernkurve zu durchlaufen. Die parallelen Testpipelines von Codeship machen das Testen von Code effizienter. Dank der Docker-Unterstützung können Teams den Code-Lebenszyklus vom Testen bis zur Bereitstellung problemlos verwalten.

Codeship lässt sich in gängige Repositorys wie GitHub und Bitbucket integrieren, um sicherzustellen, dass es sich an die gängigsten Entwicklungsprozesse anpasst.

Codeship beste Features

Parallele Test-Pipelines

Docker Support

Einfaches Setup

Integration mit gängigen Repositorys

Schnelle Build-Zeiten

Codeship-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Gelegentliche Fehler bei der Erstellung

Limitierte Integrationen im Vergleich zu anderen Plattformen

Codeship-Preise

Starter: $49/Monat

Essential: $99/Monat

Power: $399/Monat

Codeship Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (15 Bewertungen)

8. Travis CI

Über Travis CI Ursprünglich war Travis CI auf eine enge Integration mit GitHub ausgerichtet, aber inzwischen funktioniert es mit einer Vielzahl von Repositorys für Quellcode. Es automatisiert die Anwendungsbereitstellung mit mehreren fortschrittlichen Features, wie z. B. den Matrix-Builds, die das Testen in mehreren Umgebungen ermöglichen.

Es kann den Code automatisch in der richtigen Umgebung bereitstellen und bietet Teams eine hochgradig anpassbare Möglichkeit zur Bereitstellung von Apps, so dass die Integration in alle Workflows gewährleistet ist.

Beste Features von Travis CI

GitHub-Integration

Matrix-Builds

Docker Support

Support für mehrere Sprachen

Auto-Deployment-Funktionen

Beschränkungen von Travis CI

Ausführliche Konfiguration

Build-Zeiten können langsamer sein als bei der Konkurrenz

Preise für Travis CI

Bootstrap: $64/Monat

Startup: $119/Monat

Small Business: $229/Monat

Premium: $449/Monat

Platin: 779 €/Monat

Travis CI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

9. Jenkins

Über Jenkins Jenkins, der größte Name unter den Open-Source CI/CD-Tools, verfügt über ein umfangreiches Plugin-Ökosystem, das Entwicklern mehr Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungen ermöglicht als die meisten Konkurrenten. Plugins gibt es nicht nur für die Bereitstellung von Code, sondern auch für die Phasen der Erstellung, des Testens und der Überwachung des Projekts.

Dank seines Open-Source-Charakters und der großen, aktiven Community wird Jenkins häufig mit den neuesten CI/CD-Verfahren aktualisiert.

Jenkins beste Features

Umfangreiches Plugin-Ökosystem

Pipeline als Code

Verteilte Builds

Integration mit den wichtigsten Systemen zur Versionskontrolle

Hochgradig anpassbar

Jenkins Einschränkungen

Erfordert regelmäßige Wartung und Updates

Komplexes anfängliches Setup

Einige Plugins können Probleme mit der Kompatibilität haben

Jenkins Preise

Free

Jenkins Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (450+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 500 Bewertungen)

10. Marionette

Über Puppet Puppet ist eines der führenden Tools für die kontinuierliche Bereitstellung, das es Entwicklern ermöglicht, ihre Bereitstellungsinfrastruktur mithilfe von Code zu definieren. Seine Konsistenz und Skalierbarkeit ermöglichen eine schnelle und einfache Übertragung des Setups.

Mit der automatisierten Bereitstellung sorgt Puppet für eine effiziente Zuweisung von Ressourcen für die kontinuierliche Bereitstellung. Die Berichterstellung in Echtzeit bietet Einblicke in die Continuous-Deployment-Pipeline zur proaktiven Problemlösung. Dieses Tool lässt sich in gängige Cloud-Plattformen integrieren, so dass Entwickler Puppet für die Bereitstellung von Software unabhängig vom Speicherort verwenden können.

Puppet beste Features

Infrastruktur als Code

Automatisiertes Provisioning

Kontextabhängige Berichterstellung in Echtzeit

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Integration mit gängigen Cloud-Anbietern

Puppet-Einschränkungen

Steile Lernkurve für Anfänger

Die domänenspezifische Sprache (DSL) kann eine Herausforderung sein

Erfordert dedizierte Ressourcen für groß angelegte Einsätze

Preise für Puppet

Offener Quellcode: Free

Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Puppet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (43 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (24 Bewertungen)

Beginnen Sie noch heute mit effizienteren Deployments

Wir haben jetzt viele großartige Tools gesehen, die Ihr Team nutzen kann, um einen Großteil der mühsamen Arbeit zu automatisieren, die durch software-Entwicklung dadurch haben sie mehr Zeit, sich auf das Hinzufügen von Features und die Beseitigung von Fehlern zu konzentrieren als auf das Kompilieren und Bereitstellen von Code.

Um die Produktivität weiter zu steigern, sollten Sie Ihr nächstes Projekt mit ClickUp verwalten. Tausende von kostenlose Vorlagen sind verfügbar, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern und die Lernkurve zu verkürzen.