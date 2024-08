Schlauer arbeiten, nicht härter: die 10 besten Softwarelösungen für Workflow-Design im Jahr 2024

Warum sollten Sie sich mit banalen Tabellenkalkulationen zufrieden geben, wenn Sie dem Aufgaben- und Projektmanagement einen Hauch von Aufregung verleihen können? Listen erledigen die Arbeit, aber haben Sie es schon einmal mit einer bunten Grafik oder einem dynamischen Flussdiagramm versucht, um Ihrer Arbeit Leben einzuhauchen? T

ie sind nicht einfach nur Werkzeuge - sie sind der Schlüssel zu einem visuelleren, kooperativeren und ansprechenderen Aufgabenmanagement.

Hier kommt die Workflow-Design-Software ins Spiel! Sie ist Ihr treuer Helfer beim Erstellen, Organisieren und Optimieren von Aufgaben und Prozessen mit Finesse. Wie das funktioniert, fragen Sie? Sie nutzt visuelle Darstellungen, um komplexe Aufgaben und Automatisierungsprozesse zu vereinfachen und Ihnen Zeit und Mühe zu sparen.

Doch die Wahl der perfekten Software für die Gestaltung von Arbeitsabläufen ist eine Reise für sich. Zum Glück für Sie haben wir den Sprung in die Recherche gewagt. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 der Workflow-Designsoftware mit ihren Vor- und Nachteilen und Preisen vor. Legen wir los! 🦘

Was ist Workflow-Design-Software?

Workflow-Designsoftware ist ein vielseitiges Werkzeug, das visuelle Formate wie Ablaufdiagramme oder Flussdiagramme nutzt, um Aufgaben und Prozesse effektiv zu skizzieren. Benutzer können Workflows von Grund auf konstruieren, indem sie detaillierte Schritte, zugewiesene Rollen und erforderliche Genehmigungen angeben.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Diese Software automatisiert auch Aufgaben, die in der Regel sequentiell ausgeführt werden, um eine präzise und geordnete Ausführung der Aufgaben zu gewährleisten. Sie verfolgt sorgfältig den Fortschritt und bietet eine intuitive, klare Workflow-Visualisierung.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Verwendung von Workflow-Design-Tools gehören:

Transparenz: Ermöglicht eine einfachere Fortschrittsüberwachung, das Erkennen von Engpässen und fundierte Entscheidungen für Prozessverbesserungen Genauigkeit: Automatisierung und standardisierte Prozesse minimieren das Potenzial für menschliche Fehler, was zu einer Verringerung von kostspieligen Fehlern, Nacharbeiten und Verzögerungen führt Produktivität: Die klare Visualisierung von Aufgaben und Zielen hilft den Teams, effizienter zu arbeiten, und dank automatisierter Arbeitsabläufe können sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren

So wählen Sie die beste Workflow-Design-Software

Achten Sie bei der Auswahl einer Workflow-Design-Software auf die folgenden wesentlichen Merkmale:

Aufgabenzuweisungen : Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Aufgaben einfach zuzuweisen, selbst in komplexen Szenarien wie Genehmigungen durch den Manager oder formelbasierte Zuweisungen

: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Aufgaben einfach zuzuweisen, selbst in komplexen Szenarien wie Genehmigungen durch den Manager oder formelbasierte Zuweisungen Unterschiedliche Workflow-Typen : Wählen Sie eine Software, die verschiedene Workflow-Typen wie sequentielle und parallele Workflows unterstützt

: Wählen Sie eine Software, die verschiedene Workflow-Typen wie sequentielle und parallele Workflows unterstützt Unter-Workflows : Die Möglichkeit, Sub-Workflows zu erstellen, bietet Flexibilität, vereinfacht Prozesse und verbessert das Testen zur Identifizierung von Engpässen

: Die Möglichkeit, Sub-Workflows zu erstellen, bietet Flexibilität, vereinfacht Prozesse und verbessert das Testen zur Identifizierung von Engpässen Freigeben: Achten Sie auf Funktionen zum Kopieren, Exportieren und Freigeben von Workflows, damit Sie sie replizieren oder Teammitgliedern und Interessengruppen leicht zugänglich machen können

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu ClickUp 3.0 Docs, so dass Sie schnell freigeben, Berechtigungen festlegen oder an interne oder externe Benutzer exportieren können

No-code builder :Bietet eine benutzerfreundliche, no-code Schnittstelle mit Drag-and-Drop-Funktionen für Nicht-Programmierer

:Bietet eine benutzerfreundliche, no-code Schnittstelle mit Drag-and-Drop-Funktionen für Nicht-Programmierer Zusammenarbeit : Entscheiden Sie sich für ein Tool, das die Eingabe und Zusammenarbeit aller Beteiligten unterstützt, um umfassende Arbeitsabläufe zu erstellen

: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das die Eingabe und Zusammenarbeit aller Beteiligten unterstützt, um umfassende Arbeitsabläufe zu erstellen Erinnerungen und Benachrichtigungen:Es sollte Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Erinnerungen hinzuzufügen, um die rechtzeitige Ausführung des Workflows sicherzustellen

10 beste Workflow Design Software im Jahr 2024

Wir sind dabei, die Top-Anwärter auf dem Markt zu untersuchen, um Ihnen zu helfen, das perfekte Workflow-Design-Tool für Ihr Unternehmen zu finden. Lassen Sie uns die Ärmel hochkrempeln und loslegen! ⛏️

Nutzen Sie ClickUp zur Gestaltung von Arbeitsabläufen mit praktischen Funktionen wie Whiteboards, Mind Maps, Automatisierungen und zahlreichen Vorlagen

Lernen Sie ClickUp kennen - eine All-in-One-Lösung für alle Ihre workflow-Management und Designanforderungen! Mit dieser leistungsstarken Software können Sie Arbeitsabläufe von Grund auf neu erstellen und bieten praktische Vorlagen für diejenigen, die zeit sparen wollen indem sie auf vorgefertigte Rahmenwerke zurückgreifen. 🙌 ClickUp-Whiteboards sind der kreative Zufluchtsort für Ihr Team. Sie ermöglichen unendliche Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität, was sie zu Ihrer ersten Wahl für:

Gemeinsames Brainstorming2. Erleichterung des Ideenaustauschs zwischen Teams durch Einbettung von Kommentaren, Haftnotizen, Dokumenten, Links und Mediendateien Bewältigung von Herausforderungen mit Hilfe von interaktiven Diagrammen, Graphen und Formen

Nutzen Sie ClickUp Mind Maps als Ihre Leinwand, um Verbindungen zu zeichnen, Arbeitsabläufe abzubilden und Ihre Ideen durch einfaches Ziehen und Ablegen zum Leben zu erwecken. Sie können Aufgaben direkt in Ihrer Mind Map hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Erstellen Sie aufgabenbasierte Maps durch Verknüpfung von ClickUp-Aufgaben auf Ihrer Map, oder erstellen Sie Ihr visuelles Meisterwerk mit knotenbasierten Mind Maps.

Optimieren Sie die Projektvisualisierung mit einem klaren und präzisen Überblick über Ihren Arbeitsablauf mit dem ClickUp Process Flow Whiteboard Template

Egal, ob Sie einen brandneuen Prozess erstellen oder einen bestehenden feinjustieren wollen, die ClickUp Prozessablauf Whiteboard-Vorlage ist hier, um zu helfen. Sie vereinfacht die Visualisierung Ihrer Prozesse und deckt Phasen wie Planung, Entwicklung, Ausführung und Evaluation ab. Sie verfügt über vollständig anpassbare, farbkodierte Formen und eine Legende für eine einfache Navigation, die für Benutzerfreundlichkeit und effizientes Arbeiten sorgt.

Mühelose Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Docs . Während der Bearbeitung können Sie Teammitglieder in Kommentaren markieren, Aktionspunkte zuweisen und sogar Text in umsetzbare Aufgaben umwandeln, damit Ihre Arbeit organisiert und effizient bleibt. ⚡

Plus, ClickUp-Automatisierungen sind dazu da, Ihr Leben einfacher zu machen, indem sie optimierung der Arbeitsabläufe und die Erledigung von Routineaufgaben. Wählen Sie aus vorgefertigten Automatisierungen oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Trello

Über: Trello Trello dient als dynamische digitale Pinnwand, die Ihre Aufgaben zum Leben erweckt! Diese visuelle projektmanagement-Tool können Sie Ihre Arbeit nach Belieben organisieren und überwachen, indem Sie mehrere Projektansichten, Automatisierungen und Vorlagen verwenden.

Sie sehen Aufgaben in Trello als digitale Haftnotizen oder Karten auf einem Kanban-Tafel die Sie einfach per Drag-and-Drop neu anordnen können. Außerdem bietet es verschiedene Layouts, von klassischen Tafeln bis hin zu projektmanagement-Zeitleisten , Kalender, Tabellen und Karten, die auf Ihre individuellen Projektanforderungen abgestimmt sind. 🎨

Mit Butler, dem eingebauten Automatisierungsassistenten von Trello, können Sie Regeln, Schaltflächen und Befehle erstellen, um sich wiederholende Aufgaben mühelos zu bewältigen. Die workflow-Management-Software versteht sogar Regeln der natürlichen Sprache und schlägt mit einem einzigen Klick Automatisierungslösungen vor.

Trello beste Eigenschaften

100+ Vorlagen

Mehrere Projektansichten

Integrierbar mit Software wie Jira, Slack und Miro

Assistent zur Automatisierung von Aufgaben ohne Code

Einschränkungen von Trello

Benutzer könnten von zusätzlichen integrierten Berichten und Analysen profitieren

Am besten geeignet für kleinere Aufgaben mit 3-5 Personen

Preise für Trello

Kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17.50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

:4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

3. Montag.de

Über: monday.com Verbessern Sie die Abstimmung, Effizienz und Produktivität Ihres Teams mit monday.com, der Plattform, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Sie ist ein zentraler Knotenpunkt für Projektpläne, die Verfolgung des Teamfortschritts und ein umfassendes Projektmanagement.

Wählen Sie aus verschiedenen Projektansichten wie dem Gantt-Diagramm, Kanban-Boards und Zeitleistenansichten, um projektleistungen zu verwalten . ⏳

Zoomen Sie sich mit anpassbaren Dashboards einen Überblick über Ihr Unternehmen verschaffen. Es hilft Ihnen, Entscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe mühelos zu skalieren, wenn sich Ihre Anforderungen entwickeln.

Die Automatisierungsfunktionen der Workflow-Management-Tools erledigen zeitaufwändige Aufgaben wie E-Mail-Erinnerungen und Projektgenehmigungsanfragen, sodass Sie mehr Zeit für sich selbst haben. Außerdem gibt es zahlreiche kostenlos anpassbare Vorlagen, darunter Marketingkampagnen, Redaktionskalender, Veranstaltungsplanung und CRM-Diagramme.

monday.com beste Eigenschaften

Anpassbare Dashboards

Unzählige Vorlagen

Skalierbare Projektansichten

Integrierbar mit Tools wie Trello und Google Drive

Aufgabenautomatisierung für ein einfaches Workflow-Management-System

monday.com Einschränkungen

Das Einrichten kann im Vergleich zu anderen Workflow-Management-Tools einige Zeit in Anspruch nehmen

Eine Verbesserung der Flexibilität bei der Anpassung des Hauptbildschirms wäre von Vorteil

monday.com Preise

Kostenlos

Basic : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

4. ProcessMaker

Über: ProcessMaker ProcessMaker ist eine Softwarelösung für Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) und Workflow-Management. Der Arbeitsablauf automatisierungssoftware ermöglicht Ihnen die Entwicklung, Ausführung, Verfolgung und ihre Geschäftsprozesse effizient zu gestalten und zu verbessern .

Sie können beliebte Anwendungen über vorkonfigurierte Optionen verbinden oder Ihre Workflows mit APIs erstellen.

Prozessvorlagen sind Ihr praktisches Werkzeug, um die Erstellung von Prozessen zu beschleunigen. Speichern Sie Ihre benutzerdefinierten Prozesse als Vorlagen, um sie als Ausgangspunkt für zukünftige Projekte zu verwenden. Sie können sie leicht ändern und weitergeben. Geschäftsanwender können verfeinerte Formulare und Bildschirme für die Workflow-Integration entwerfen.

ProcessMaker steigert die Automatisierung, indem es sie mit KI kombiniert. So kann sich Ihr Team auf strategische Aufgaben konzentrieren und die Produktivität steigern. 📈

ProcessMaker beste Eigenschaften

Intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP)

Natürliche Sprachsuche auf Basis von KI

End-to-End-Prozessautomatisierung

Formularintegrationen wie JotForm, Formstack und Typeform

ProcessMaker Einschränkungen

Der Entwurf komplexer Arbeitsabläufe kann gelegentlich zu Verzögerungen führen

Neuerer Workflowmanagement-Funktionen erfordern Online-Zugang

ProcessMaker Preise

Plattform : $1475/Monat für unbegrenzte Benutzer

: $1475/Monat für unbegrenzte Benutzer Pro : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ProcessMaker Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (250+ Bewertungen)

: 4.3/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

5. Lucidchart

Über: Lucidchart Lucidchart ist ein visueller Arbeitsbereich, ein dynamischer Knotenpunkt, der Diagrammerstellung, Datenvisualisierung und Zusammenarbeit miteinander verbindet. Dieses Cloud-basierte Workflow-Design-Tool ist Ihr Verbündeter bei der Erstellung von Geschäftsprozessabläufen und der gemeinsamen Nutzung prozesslandkarten mit Ihrem Team. 🗺️

Die Vorlagenbibliothek umfasst Kategorien wie Content-Marketing-Workflows, Support-Prozesse und Management-Workflows. Passen Sie Ihre Vorlagendiagramme mühelos mit benutzerfreundlichen Anpassungsoptionen an, darunter Linien, Formen, Schriftarten und das praktische Hinzufügen von Swimlanes zur Aufgaben- oder Phasenbezeichnung.

Die Plattform eignet sich hervorragend für die Erstellung von Organigrammen, Flussdiagrammen, Wireframes und Netzwerkdiagrammen. Außerdem ermöglicht die Echtzeit-Kollaborationsfunktion mehreren Benutzern die nahtlose Zusammenarbeit an einem Dokument.

Lucidchart beste Eigenschaften

Add-ons für Google Sheets, Google Docs und Google Slides

Zahlreiche Vorlagen für individuelle Geschäftsprozesse und Arbeitsmanagementlösungen

Zusammenarbeit in Echtzeit

ChatGPT-Plugin und AI Prompt Flow zur automatischen Erstellung von Diagrammen

Einfache Erstellung von Geschäftsprozessdiagrammen

Lucidchart Einschränkungen

Es kann zu Ladeproblemen innerhalb der App kommen

Das Erlernen der Nutzung einiger Funktionen kann im Vergleich zu anderen Workflow-Automatisierungssoftware-Optionen auf dieser Liste zeitaufwändig sein

Lucidchart Preise

Kostenlos

Einzelperson : $7,95/Monat pro Benutzer

: $7,95/Monat pro Benutzer Team : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

GetApp : 4.5/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

6. Smartsheet

Über: Smartsheet Smartsheet ist von traditionellen Tabellenkalkulationen inspiriert und hilft Benutzern, Aufgaben, Prozesse und Zeitpläne durch verschiedene Ansichten, Berichte und Dashboards zu organisieren.

Innerhalb dieser Plattform finden Sie eine benutzerfreundliche, low-code Schnittstelle zur Erstellung von Workflows, die auf Ihre Geschäftsprozesse zugeschnitten sind. Diese Workflows können durch Ereignisse oder Zeitpläne in Gang gesetzt werden, wobei die Flexibilität besteht, Aufgabenblöcke einzubinden. 🧱

Mit Smartsheet können Sie Daten auf einer vollständig anpassbaren Leinwand zentralisieren, anordnen und präsentieren. Personalisieren Sie Dashboards, um Ihren Stil widerzuspiegeln oder sich an Ihrer Markenidentität auszurichten. Verwenden Sie Widgets, um Blätter, Berichte, Diagramme, Formulare und Inhalte aus externen Quellen wie Google Docs und Tableau zu präsentieren.

Eine praktische Funktion sind die Bridge-Workflows von Smartsheet, die eine Automatisierung einführen, um manuelle Aufgaben zu eliminieren und effiziente Abläufe in größerem Umfang zu gewährleisten.

Smartsheet beste Eigenschaften

Low-Code-Workflow-Automatisierung

Blattübergreifender Datenaustausch

Integriert mit Google Drive, Jira, Slack, etc.

Fortschrittsvisualisierung durch Gantt-Diagramme

Zahlreiche Widgets

Smartsheet-Einschränkungen

Hat eine steile Lernkurve

Die Workflow-Automatisierungssoftware und -funktionen sind etwas begrenzt

Smartsheet Preise

Kostenlos

Pro : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business : $22/Monat pro Benutzer

: $22/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (14.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (14.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

7. Creately

Über: Kreativ Das unendliche Whiteboard von Creately ist eine Leinwand, auf der Brainstorming, Projektvisualisierung, Planung und Strategieentwicklung zum Leben erweckt werden. 🌱

Mit Creately können Sie Diagramme, Flussdiagramme und Mind Maps an einem einzigen Ort erstellen. Es verfügt über 70 Diagrammstandards und über 1.000 Formen und Konnektoren für eine schnelle Diagrammerstellung.

Es vereinfacht den Illustrations- und Anmerkungsprozess durch freihändiges Zeichnen und Textformatierung mit Markdown-Shortcuts. Verknüpfen Sie Shapes auf einfache Weise, um Navigationsstrukturen innerhalb und zwischen Arbeitsbereichen aufzubauen.

Arbeiten Sie mit zahlreichen Teilnehmern in Echtzeit zusammen, um Strukturen zu erstellen und zu organisieren, die Ihren Vorstellungen entsprechen. Ziehen Sie Shapes oder Datensätze per Drag & Drop, integrieren Sie externe Inhalte und erstellen Sie eine zentrale Aufgabenverwaltung in einem einzigen Arbeitsbereich.

Die besten Funktionen von Creately

über 8.000 professionelle Vorlagen

Tastaturkürzel mit der PlusCreate-Funktion

Unendliche Leinwand

Unzählige Diagramme und Formen

Eine großartigealternative zu Lucidchart Einschränkungen von Creately

Die Oberfläche der mobilen App kann sich für manche Benutzer veraltet anfühlen

Gelegentliche Verzögerungen und langsames Laden sind im gesamten Workflow-Management-Tool möglich

Preise für Creately

Kostenlos

Persönlich : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Geschäftskunden : $89/Monat pro Benutzer

: $89/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

8. Cflow

Über: Cflow Cflow bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Sie mühelos wichtige Geschäftsabläufe abbilden können, ob einfach oder komplex. 🤝

Automatisieren Sie zeitaufwändige, sich wiederholende Prozesse, die Sie ausbremsen, mit dem auf Flussdiagrammen basierenden Visual Workflow Builder. Er nutzt visuelle Anhaltspunkte und Abläufe zur Unterstützung des Projektmanagements.

Eine weitere praktische Funktion ist der Visual Workflow Designer - ein webbasiertes Tool, das die Modellierung und Visualisierung von Arbeitsabläufen vereinfacht. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Prozessstufen per Drag & Drop zu verschieben, automatisch Regeln zu erstellen und jeden Prozess einfach zu implementieren.

Die Flexibilität von Cflow erstreckt sich auch auf die vorgefertigten Vorlagen, die ein breites Spektrum an Prozessen abdecken. Erstellen Sie eigene workflow-Vorlagen in Minutenschnelle ohne Programmierung mit dem visuellen Drag-and-Drop-Formularersteller.

Cflow beste Eigenschaften

Visueller Workflow-Builder und Designer

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Codefreie Gestaltung von Arbeitsabläufen

Einfache Integration mit Tools wie Office 354 und G Suite

Vorgefertigte Vorlagen für die Arbeitsautomatisierung

Cflow-Einschränkungen

Die Plattform kann bei hohem Arbeitsaufkommen langsamer werden

Die Funktionen neigen dazu, neue Benutzer zu überfordern

Cflow-Preise

Glücklich : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Freude : $11/Monat pro Benutzer

: $11/Monat pro Benutzer Glück: $16/Monat pro Nutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Cflow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (50+ Bewertungen)

: 5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

9. SmartDraw

Über: SmartDraw SmartDraw vereint Diagrammerstellung, Whiteboarding und Daten in einem benutzerfreundlichen Unternehmenstool. Mit SmartDraw kann Ihr Team verschiedene visuelle Darstellungen erstellen, von Flussdiagrammen und Organigrammen bis hin zu detaillierten CAD-Zeichnungen (Computer-Aided Design). ✍

Als bestes Workflow-Design-Tool vereinfacht diese Plattform den Diagrammerstellungsprozess durch integrierte Automatisierung. Wenn Sie Formen hinzufügen, löschen oder verschieben, passt sich Ihr Diagramm automatisch an und behält seine Verbindungen bei. Außerdem können Sie mit einem einzigen Klick ein koordiniertes Farbschema anwenden, um ein professionelles Aussehen zu gewährleisten.

Nutzen Sie die Funktion Whiteboarding AI für die nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team. Es passt sich automatisch an und erweitert und formatiert sich, wenn Sie Ihre Ideen eingeben. Diese Plattform kombiniert Freiform-Brainstorming mit strukturierten Diagrammen wie Flussdiagrammen und Roadmaps, die direkt aus Entwürfen importiert werden.

Darüber hinaus enthält SmartDraw Vorlagen für verschiedene Diagrammtypen wie Grundrisse, UML und Netzwerkdiagramme.

SmartDraw beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Whiteboards

Diagramm-Erstellung

Integriert mit Google Workspace, Microsoft Teams, etc.

Zusammenarbeit in Echtzeit

Raum- und Grundrisswerkzeuge für Architekten

Einschränkungen von SmartDraw

Remote-Zusammenarbeit ist nicht möglich

Das Auswählen und Verschieben mehrerer Objekte kann schwierig sein

SmartDraw Preise

Einzelperson : $9,95/Monat pro Benutzer

: $9,95/Monat pro Benutzer Team : $8,25/Monat pro Benutzer (mindestens 3 Benutzer)

: $8,25/Monat pro Benutzer (mindestens 3 Benutzer) Site: $2.995/Jahr

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

10. Gliffy

Über: Gliffy Gliffy ist die ursprüngliche Diagramm-Anwendung für Confluence, die als software für die Erstellung von Flussdiagrammen und Diagrammen. Arbeiten Sie innerhalb der Confluence- und Jira-Umgebung oder nutzen Sie das eigenständige Diagramm-Tool Gliffy Online.

In Confluence glänzt Gliffy als außergewöhnliches Werkzeug für die Erstellung interaktiver Diagramme. Es erlaubt dem Betrachter, die Diagrammebenen umzuschalten und so verschiedene Detailstufen zu enthüllen, was es ideal für die Visualisierung komplexer Strukturen und Prozesse macht.

Mit der Plattform können Sie mühelos professionell aussehende UML-Diagramme, Flussdiagramme und Entity-Relationship-Diagramme mit einfachem Drag-and-Drop erstellen. Verwenden Sie Vorlagen für Brainstorming-Mind- oder Concept Maps und betten Sie bearbeitbare Organigramme nahtlos in die Tools Ihres Teams ein. 🛠️

Mit Gliffy können Teams auch gemeinsam präzise visuelle Darstellungen in Confluence erstellen, komplett mit Whiteboarding-Funktionen, einem pixelgenauen Detailgrad und einer intuitiven Oberfläche.

Die besten Funktionen von Gliffy

Zusammenarbeit in Echtzeit in der Confluence-Cloud

Entwickelt für Confluence und Jira

Die Atlassian-Apps von Gliffy für die Erstellung besserer Dokumentationen

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Integriert mit Anwendungen wie Slack, Trello und monday.com

Einschränkungen von Gliffy

Die Benutzeroberfläche könnte verbessert werden

Neue Benutzer könnten eine Lernkurve erleben

Gliffy Online Preise

Professionell (1-9 Benutzer) : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Professionell (10-50 Benutzer) : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Gliffy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (200+ Bewertungen)

: 4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer erstklassigen Workflow-Design-Software

Teams sind am leistungsfähigsten, wenn sie nahtlos zusammenarbeiten, ihre Arbeitsabläufe nach ihren Wünschen gestalten und sich von langweiligen, sich wiederholenden Aufgaben verabschieden können. Diese Spitzenlösungen für Workflow-Design-Software sind Ihre Geheimwaffe, um die Produktivität Ihres Teams in die Höhe zu treiben und das Projektmanagement zu einem Kinderspiel zu machen.

Wenn Sie keine Lust auf Entscheidungen haben, testen Sie ClickUp kostenlos . Machen Sie sich bereit für eine Spritztour voller inspirierender Whiteboards, tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit und ein Tresor mit Vorlagen bereit, Ihr Arbeitsleben zu verändern. ✨