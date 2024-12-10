أفضل 15 تطبيق لإدارة الفرق لعام 2025

تجلب إدارة الفرق المتنامية تحديات فريدة من نوعها - تنسيق التحديثات، وتجنب الاجتماعات غير الضرورية، وضمان التعاون السلس.

وبصفتي محترفاً في إدارة الفرق والمشاريع ولديّ سنوات من الخبرة، فقد رأيت عن كثب كيف يمكن للأدوات الصحيحة أن ترفع من أداء الفريق. فهي لا تنظِّم المهام فحسب، بل تُغيِّر طريقة تواصل الفرق وعملها معاً.

بالاعتماد على خبرتي وأبحاث فريقي، قمتُ بتقييم شامل للعديد من تطبيقات إدارة الفرق لتحديد أفضل 15 خيارًا من أفضل التطبيقات التي تقدم أداءً حقيقيًا. استكشف القائمة للعثور على التطبيق الذي يتوافق تمامًا مع احتياجات فريقك ويعزز جهود التعاون.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات إدارة الفريق؟

لا يتعلق الأمر بالعثور على تطبيق فعال لإدارة الفريق باختيار الأداة الأكثر شيوعاً، بل بالعثور على الأداة المناسبة لك ولفريقك. إليك ما هو مطلوب في الأداة التي تدعم حقًا إنتاجية فريقك دون إضافة تعقيدات:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون أداة إدارة الفريق بديهية وسهلة الاستخدام، حتى يتمكن فريقك من التكيف معها بسرعة

يجب أن تكون أداة إدارة الفريق بديهية وسهلة الاستخدام، حتى يتمكن فريقك من التكيف معها بسرعة ميزات إدارة المهام: ابحث عن أداة تسمح لك بتعيين المهام وتتبعها وتحديد أولوياتها بسهولة لتحديد المسؤوليات بوضوح وتعزيز التنسيق

ابحث عن أداة تسمح لك بتعيين المهام وتتبعها وتحديد أولوياتها بسهولة لتحديد المسؤوليات بوضوح وتعزيز التنسيق أدوات التعاون: تأكد من أن تطبيق إدارة الفريق يحتوي على ميزات تواصل غنية مثل الدردشة أو مشاركة الملفات أو التحديثات في الوقت الفعلي

تأكد من أن تطبيق إدارة الفريق يحتوي على ميزات تواصل غنية مثل الدردشة أو مشاركة الملفات أو التحديثات في الوقت الفعلي فرص التكامل: اختر أداة تعمل بشكل جيد بالتعاون مع أدوات أخرى تستخدمها بالفعل

اختر أداة تعمل بشكل جيد بالتعاون مع أدوات أخرى تستخدمها بالفعل إعداد التقارير والتحليلات: سيوفر التطبيق الجيد رؤى حولإدارة أداء الفريقوتقدم المشروع وأي اختناقات حتى تتمكن من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

سيوفر التطبيق الجيد رؤى حولإدارة أداء الفريقوتقدم المشروع وأي اختناقات حتى تتمكن من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات قابلية التوسع: أخيرًا، اختر تطبيقًا يمكن أن ينمو مع فريقك، سواء كنت مجموعة صغيرة اليوم أو فريقًا أكبر في المستقبل

أفضل 15 تطبيقًا لإدارة الفريق

فيما يلي أفضل تطبيقات إدارة الفريق التي تقدم تطبيقات ذات قيمة - تتبع المشروع المحسّن، أو مواءمة أفضل للفريق، أو قنوات اتصال مدمجة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الفريق من جميع النواحي وإدارة المهام)

اجمع المحادثات والمهام والمشروعات في منصة واحدة واضمن التعاون والتواصل السلس مع ClickUp Chat كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين المشروع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. كليك أب لإدارة المشاريع يحتوي على العديد من الأدوات للحفاظ على تواصل فريقك بشكل جيد وواضح بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم.

إحدى الميزات البارزة في برنامج ClickUp لإدارة المشاريع هي دردشة ClickUp . يمكنك الحصول على مساحة للمراسلة الفورية مباشرةً حيث توجد مهامك، مما يسمح لأعضاء الفريق بمناقشة الأفكار ومشاركة التحديثات السريعة وطرح الأسئلة دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بهم. يمكنك تحديث المهام والاطلاع على حالات المهام في الوقت الفعلي مباشرةً من بيئة الدردشة.

مع ClickUp، كل ما لديك من اتصالات الفريق يحدث في مكان واحد. لا مزيد من ضريبة التبديل!

أحب ClickUp Whiteboards لجلسات العصف الذهني للفريق. إنها أداة تعاون مرئي ممتازة لتطوير الاستراتيجيات ورسم خرائط للأفكار.

يحتوي ClickUp أيضًا على ميزة أخرى للتعاون في الوقت الفعلي, مستندات ClickUp . أقوم بتدوين جميع أفكاري هنا وربط مستنداتي بسير العمل. وهذا يخلق مساحة استثنائية لـ حلقات التغذية الراجعة لتحسين رضا العملاء والموظفين.

يحتوي ClickUp على العديد من النماذج المفيدة لتسريع إدارة الفريق بأقل جهد ممكن. إن نموذج خطة إدارة فريق ClickUp لإدارة الفريق ينظم عمل فريقك من خلال تعيين المهام، وتحديد المعالم، وتتبع المواعيد النهائية. سواء كنت تدير فريقاً صغيراً أو كبيراً، يساعدك هذا القالب على ضمان بقاء الجميع على نفس الصفحة.

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انقر فوق أفضل الميزات

احصل على ملخصات تلقائية للمشروع وتحديثات التقدم المحرز لإبقاء فريقك متقدمًا على أهدافه وإدارة التأخير بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في النقر فوق Brain href

إنشاء مهام سير عمل تلقائية وتعزيز التعاون مع العديد من التكاملات مثل Zoom وSlack وGoogle Workspace

مثل Zoom وSlack وGoogle Workspace أتمتة المهام المتكررة مثل تعيين المهام أو تحديث الحالة باستخدام أتمتة ClickUp Automations

قم بتخصيص كيفية تعيين المهام وتتبعها بالكامل باستخدام مهام ClickUp تعيين الأهداف وتتبعها بسهولة باستخدام تتبع أهداف ClickUp وقوالب OKR



قيود ClickUp

يمكن أن يكون العدد الهائل من خيارات المرونة والتخصيص بمثابة منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. أسانا (الأفضل لإدارة الفريق بطريقة اللعب)

عبر أسانا Asana هو الأنسب إذا كنت تبحث عن برنامج سهل الاستخدام ومرن لإدارة الفريق. يبدو أن Asana قد حفزك في كل مرة تنهي فيها مهمة ما! كما أنه يقلل من الشعور بالإرهاق؛ حيث يمكنك بسهولة تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز.

وهو يوفر مجموعة متنوعة من طرق العرض - مثل القوائم، واللوحات، والجداول الزمنية - ويتيح لك إعداد أولويات المهام عند الضرورة.

أفضل ميزات Asana

تقليل الأعمال المتكررة عن طريق إعداد أتمتة مخصصة

مراقبة قدرة الفريق في الوقت الفعلي لـإدارة عبء العمل تصور خطة مشروعك من خلال جدول زمني بالسحب والإفلات



قيود أسانا

إذا كنت تحتاج إلى وظائف للمهام المتكررة، فقد تصاب بخيبة أمل

في بعض الأحيان، تضيع الإشعارات في صندوق البريد الوارد

من الصعب فهم المعلومات التي يمكن الوصول إليها لمن عند العمل على مهام مختلفة

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي: مجانًا

مجانًا المبتدئ: 10.99 دولارًا أمريكيًا

10.99 دولارًا أمريكيًا متقدم: 24.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: 11 قالب مجاني لتحديد الأهداف وقوالب تعقب الأهداف لبرنامج Excel و ClickUp

3. Monday.com (الأفضل لإدارة الفريق القابل للتخصيص)

عبر Monday.com سواء كنت تدير مهام بسيطة أو مشاريع معقدة، يضمن لك Monday.com أن يكون كل شيء واضحًا ومنظمًا ومضيًا قدمًا. باستخدام واجهته المرئية وإمكانيات التشغيل الآلي، يمكنك تبسيط التعاون في المشروع حتى بالنسبة للفرق الكبيرة والمشاريع المعقدة.

تسمح لك واجهة هذه الأداة سهلة الاستخدام بتخصيص التجربة بالكامل لتناسب احتياجات فريقك. ميزة أخرى بارزة هي وظيفة البحث. لن تضطر إلى قضاء ساعات في تحديد موقع ملف مهم.

Monday.com أفضل الميزات

تدفقات عمل قابلة للتخصيص لتناسب عمليات فريقك

لوحات ومخططات مرمزة بالألوان لمساعدتك على تصور كل جانب من جوانب مشروعك

الأتمتة للتعامل مع المهام العادية مثل تحديثات الحالة والإشعارات

قيود يوم الاثنين

هناك مقاييس تقارير محدودة متاحة، وهناك تخصيص محدود للتقارير

التخطيط مربك بعض الشيء، مما يجعل من الصعب متابعة سلسلة أحداث المهام المختلفة

من الممل إنشاء عمليات تلقائية أو الحصول على متغيرات متسقة في جميع المجالات

الاثنين.com التسعير

مجاني للأبد

الأساسي: 27 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

27 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) المعيار: 36 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

36 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الإحترافي: 57 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

57 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4. مايستر تاسك (الأفضل لإدارة الفريق المركزية)

عبر ميستر تاسك MeisterTask هو برنامج مركزي ومباشر لإدارة العمل من أجل قيادة الفريق. يساعد على توضيح حالة المشروع بسهولة، وإنشاء قاعدة معرفية لأصحاب المصلحة، وتتبع تقدم المشروع بثقة. يحتوي التطبيق أيضًا على نظام بطاقات يسمح لك بإضافة التواريخ ومشاركتها مع الآخرين لجعل العمليات أكثر سلاسة.

العامل المميز لهذا البرنامج هو أمن البيانات الذي يمنحك راحة البال بأن بيانات الشركة آمنة.

مايستر تاسك أفضل الميزات

التقديم السريع للمشاريع باستخدام قوالب مصممة خصيصاً لهذا الغرض لإنجاز العمل بشكل أسرع

تيسير التعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والإشارات والمرفقات لإبقاء الجميع على اطلاع دائم

توفير الوقت وتقليل الأخطاء من خلال إعداد الأتمتة التي تؤدي إلى تشغيل الإجراءات

قيود MeisterTask

ميزات إعداد التقارير والميزات التحليلية للتطبيق محدودة

لا يوجد تقويم لسير العمل لتوفير صورة كاملة لإنتاجية المشروع

تسعير تطبيق MeisterTask

الأساسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 7 دولارات/مستخدم/شهرياً

7 دولارات/مستخدم/شهرياً الشركات: 12.5 دولار/مستخدم/شهرياً

12.5 دولار/مستخدم/شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

مستر مايسترالتقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

5. Bitrix24 (الأفضل للتواصل الفوري والفعال)

عبر بيتريكس 24 إن المجموعة الواسعة من ميزات التعاون في Bitrix24 أكسبته مكاناً بين أفضل 15 تطبيقاً للإدارة. فهو يتميز بكل ما هو ضروري لتعاون الفريق المثمر والتواصل، من الدردشة والاجتماعات عبر الإنترنت إلى تخزين الملفات وأتمتة سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل أيضاً على مساحة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعمل كشريك لك في العصف الذهني وتساعدك على توليد أفكار ونصوص أصلية. الجزء الأفضل؟ هذا البرنامج سهل الاستخدام حتى لو كنت جديداً على استخدام تطبيقات إدارة الفريق.

أفضل ميزات Bitrix24

مدمج فيبرنامج إدارة المهام لإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها

اتصال محسّن مع تدفق النشاط حيث يمكن لأعضاء الفريق التعليق والإعجاب ومشاركة التحديثات

تواصل سلس وتحديثات في الوقت الفعلي مع أشكال تواصل مختلفة

قيود Bitrix24

خدمة العملاء ليست على المستوى المطلوب في حال واجهتك مشكلة أثناء إدارة مهامك

الأداة مكلفة نسبيًا مقارنة بتطبيقات إدارة الفريق الأخرى

تسعير Bitrix24

بدءًا من 61 دولارًا شهريًا (المصدر:كابيترا)

Bitrix24 التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

6. سلاك (الأفضل لإدارة الفريق المصنف)

عبر سلاك يجمع Slack كل شيء - المحادثات والملفات والأدوات - في مكان واحد.

ما أثار إعجابي هو أنه يتيح لك إنشاء قنوات مختلفة لمشاريع مختلفة، بحيث يكون كل فرد من فريق معين متزامناً دائماً ويكون سير العمل منظماً. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بدء اجتماع للدردشة المباشرة مع فريقك وحتى تسجيل مقطع عند الضرورة.

سلاك أفضل الميزات

إنشاء مساحات مخصصة لفرق أو مشاريع أو مواضيع مختلفة لمحادثات محددة

إدارة المهام، وتتبع التقدم المحرز، والتعاون دون مغادرة سلاك بفضل توافقه مع أكثر من 2400 تطبيق

البحث في المحادثات والتبادلات السابقة للحفاظ على إمكانية الوصول إلى كل شيء

قيود سلاك

في بعض الأحيان، من الممكن أن تضيع في منتصف القنوات المختلفة وتفقد مسار المحادثات

من الصعب تتبُّع كلمات المرور المختلفة لكل قناة من قنوات Slack

تسعير سلاك

المحترفون: 17.25 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد في الشهر

17.25 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد في الشهر الشركة +: 22.50 دولارًا أمريكيًا للفرد في الشهر

22.50 دولارًا أمريكيًا للفرد في الشهر شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

7. Trello (الأفضل لإدارة الفريق عن بُعد)

عبر تريلو جدول أعمال Trello هو "احتفظ بكل شيء في نفس المكان - حتى لو لم يكن فريقك كذلك." تساعدك ميزات التعاون عن بُعد في بناء فريق عالي الأداء والحفاظ عليه .

وهو غني باللوحات والقوائم والبطاقات ليمنحك رؤية واضحة للمهام قيد التنفيذ وخط سير العمل. أفضل جزء هو أنه يقدم وظائف رائعة للفرق الصغيرة حتى في خطته المجانية. يمكنك إنشاء مساحات عمل مختلفة، مما يجعلك أكثر تنظيماً.

أفضل ميزات Trello

حافظ على سير المهام على المسار الصحيح من خلال الحصول على لمحة عن خط سير العمل من خلال عرض الجدول الزمني

الوصول إلى رؤية واضحة لما ينتظرك مع عرض التقويم

الاحتفاظ بجميع المعلومات باستخدام البطاقات لتمثيل جميع المعلومات المتعلقة بمهمة معينة

قيود Trello

محدودية ميزات إعداد التقارير وتتبع الوقت التي تمنعه من أن يكون برنامجاً متكاملاً

قد تكون واجهة التطبيق معقدة الفهم عندما تعمل على مشاريع متعددة في وقت واحد

تسعير Trello

مجاني: للأبد

للأبد قياسي: 5 دولارات/مستخدم/شهرًا

5 دولارات/مستخدم/شهرًا القسط: 10 دولارات/مستخدم/شهرياً

10 دولارات/مستخدم/شهرياً المؤسسة: 17.50 دولار/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

8. بوديو (الأفضل لإدارة الفريق منخفض الكود)

عبر بوديو إذا كنت تريد حل أعمال منخفض الكود لتسهيل إدارة الفريق والتواصل بسهولة، فإن Podio هو الحل. ما هو أكثر من ذلك؟ يعمل Podio متزامنًا مع ShareFile وDropbox وGoogle Drive ليمنحك وصولاً سلسًا إلى ملفاتك من أي منصة تريدها.

تفتخر هذه الأداة أيضًا بثباتها بنسبة 99.99% من وقت التشغيل في العام الماضي، مما يجعلها خيارًا آمنًا. يمكنك أيضًا إنشاء أدواتك لتناسب احتياجاتك وحتى تخصيصها وتجربتها دون الحاجة إلى الكثير من المعرفة التقنية.

بوديو أفضل الميزات

إنشاء تقارير بنظرات عامة مختلفة لتصور مشاريعك دون عناء

إدارة رحلة العميل مع نماذج الويب المدمجة وتتبع كل عميل محتمل

تعظيم الشفافية من خلال تتبع جميع التحديثات من خلال تدفقات أنشطة مساحة العمل

قيود بوديو

قد تكون واجهة مستخدم البرنامج مربكة للمستخدمين الجدد وقد يكون من الصعب التنقل فيها

يفتقر التطبيق إلى ميزة الفاصل الزمني لتتبع المدة التي تستغرقها كل مهمة

تسعير #### تسعير بوديو

مجاني للأبد

الإضافة: 11.20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

11.20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القسط: 19.20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

بوديو التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. العمل الجماعي (الأفضل لإعداد التقارير والتحليلات المتعمقة)

عبر العمل الجماعي مع العمل الجماعي، لا داعي للتساؤل عن المسؤول عن عمليات التسليم أو ما إذا كان تخصيص الموارد في مكانه الصحيح. يساعدك العمل الجماعي على تحقيق التوازن بين قدرات الفريق لضمان الاستخدام السليم للموارد عبر المشاريع.

يبرز تركيزها على رؤية المشروع وتتبع الوقت وتفويض المهام التفصيلي، مما يجعلها مثالية لإدارة المشاريع المعقدة. يمكنك أيضًا الحصول على مجموعة من الوظائف الإضافية التي تلبي متطلباتك.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

تتبع الوقت والمعدلات والأموال المنفقة لتحسين الإيرادات

تعظيم أداء الفريق من خلال الحصول على تقارير عن ساعات عمل الموظفين المدفوعة ونقص الاستخدام والإفراط في الاستخدام

تعزيز تخطيط المشروع وتنفيذه باستخدام نموذج إدارة المشروع

قيود العمل الجماعي

الواجهة الجديدة بطيئة الاستخدام نسبياً

لا توجد ميزة الدردشة للتواصل مع الفريق

تسعير العمل الجماعي

التوصيل: 10.99 دولار/مستخدم/شهرياً

10.99 دولار/مستخدم/شهرياً النمو: 19.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا

19.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا النطاق: 54.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا

54.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي:####

G2: 4.4/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

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10. بروفهوب (الأفضل لإدارة الفرق المتنوعة)

عبر بروفهاب يساعدك هذا التطبيق على توفير الوقت والحفاظ على تركيزك وزيادة الإنتاجية سواء كنت فريقًا مكونًا من 4 أفراد أو 40 فردًا، سواء كنت فريق تسويق أو تطوير أو فريق إبداعي. فهو يوفر مصدرًا مركزيًا للمعلومات لسهولة الوصول إليها ويزيد من الشفافية من خلال التتبع خطوة بخطوة.

علاوة على ذلك، يمكنك إنشاء قوالب لتسريع إدارة الفريق والبقاء منظمًا. ميزة أخرى لهذا التطبيق هي واجهته متعددة اللغات وأدواره المخصصة للحفاظ على الخصوصية.

ProofHub أفضل الميزات

تعيين وتتبع المهام بأولويات ومواعيد نهائية واضحة

تقارير مرئية وملخصات المشروع للحصول على رؤى أفضل

تصور تقدم المشروع باستخدام عرض اللوحة وعرض الجدول ومخططات جانت

قيود بروفهاب

هناك وحدات تدريبية محدودة للتطبيق

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على ميزات محدودة

تجربة واجهة المستخدم/تجربة المستخدم في التطبيق ليست جيدة، ومن الصعب التنقل بين الميزات مثل لوحات كانان

تسعير #### ProofHub

أساسي: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا تحكم كامل: 89 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

11. Basecamp (الأفضل لإدارة الفرق الصغيرة)

عبر Basecamp باستخدام Basecamp، يمكنك إنشاء صفحة مخصصة لكل مشروع، مع الاحتفاظ بجميع تفاصيله وموارده المهمة. بهذه الطريقة، يمكن لفريقك بأكمله الوصول إلى كل معلومة من المعلومات.

يدعم Basecamp أيضًا الفوترة الموحدة ويبسط عملية الإعداد. إنه يعمل كتطبيق واحد يبسط التنظيم والفوترة والإعداد لفريقك.

أفضل ميزات Basecamp Basecamp

إمكانية الوصول إلى لوحة تحكم مركزية من صفحة واحدة للمشاريع والمهام والجداول الزمنية

تتبع ما إذا كانت المشاريع تسير على المسار الصحيح أو تحتاج إلى مساعدة من خلال التحكم في المهام

تتبع الوقت مباشرةً في Basecamp باستخدام الوظيفة الإضافية TimeSheet

قيود Basecamp

يمكن أن تكون واجهة المستخدم مربكة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى التأخير

لا يوجد دعم عملاء كافٍ في حال واجهتك مشكلة ما أثناء استخدام التطبيق

تسعير Basecamp #### تسعير Basecamp

Basecamp: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع شهريًا)

15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع شهريًا) Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

12. بامبل (الأفضل للتواصل الجماعي الشامل)

عبر بامبل Pumble هو تطبيق مباشر وسهل الاستخدام لإدارة الفريق. كما أنه مزود بالعديد من الميزات، مثل الرسائل الفردية والقنوات والمواضيع ومشاركة الملفات، لجعل التواصل الداخلي مضمونًا. يمكنك بدء مؤتمرات الفيديو وإرسال الرسائل وعرض سجل الرسائل بنقرة واحدة.

يمكنك أيضاً التواصل مع فريقك عبر المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. يتيح لك ذلك عرض العروض التوضيحية وتقديم الدعم من خلال وظيفة مشاركة الشاشة.

بامبل أفضل الميزات

الوصول إلى جميع المحادثات السابقة دون قيود على سجل الرسائل

تسجيل الأفكار وحفظ الملاحظات لنفسك في DM الخاص بك

تحميل ملفات متعددة في وقت واحد بسحب وإفلات بسيط ومشاركتها في قنوات بامبل أو الرسائل المباشرة

قيود Pumble

يحتوي التطبيق على ميزات محدودة لمساحة عمل خاصة

لا يسمح للمستخدمين بتخصيص مساحة العمل بشعارهم أو أنظمة الألوان الخاصة بهم

تسعير #### بامبل

مجاني للأبد

المحترف: 2.49 دولار/مقعد/شهر

2.49 دولار/مقعد/شهر الأعمال: 3.99 دولار/مقعد/شهرياً

الشركات: 6.99 دولار/مقعد/شهرياً

بامبل التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

13. سكورو (الأفضل لإدارة الفريق من البداية إلى النهاية)

عبر سكورو Scoro هو الأنسب للوكالات الاستشارية وشركات الخدمات المهنية. فهو يجمع بين المبيعات والتسليم والبيانات المالية معًا ويعمل بمثابة برنامج التواصل الداخلي .

الميزة البارزة في Scoro التي لفتت انتباهي هي تقرير الاستخدام. فهو يساعدك في إدارة الموارد من خلال مساعدتك على اكتشاف النقص في الموارد قبل حدوثه حتى تتمكن من اتخاذ قرارات استباقية بشأن الاستعانة بمصادر خارجية أو التوظيف.

أفضل ميزات Scoro

عرض مركزي للمشاريع والمهام والبيانات المالية للتحكم الكامل

توحيد الفواتير باستخدام قوالب محددة مسبقًا وتتبع الوقت

اكتساب رؤى لاتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية لإدارة المشاريع

قيود Scoro

هناك منحنى تعليمي طفيف في فهم التخصيصات المختلفة التي يقدمها Scoro

قالب PDF لأوامر الشراء والفواتير وعروض الأسعار محدود

تسعير سكورو

أساسي: 26 دولارًا/مستخدم/شهريًا

26 دولارًا/مستخدم/شهريًا قياسي: 37 دولارًا/مستخدم/شهريًا

37 دولارًا/مستخدم/شهريًا المحترف: 63 دولارًا/مستخدم/شهريًا

63 دولارًا/مستخدم/شهريًا أساسي: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سكورو

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

14. Google Meet (الأفضل للتعاون الافتراضي الآمن)

عبر Google Meet بالنسبة للكثيرين، يأتي Google Meet في المقدمة عندما يتعلق الأمر بتلبية احتياجات التعاون الافتراضي. فهو سهل الاستخدام بشكل لا يُصدَّق، حيث يمكنك استضافة اجتماع للفريق ببضع نقرات فقط. كما أنه يتكامل بسلاسة مع Google Workspace، لذا فإن جدولة الاجتماعات ومشاركة المستندات والتعاون في الوقت الفعلي تبدو سهلة للغاية.

إذا كان الأمان مصدر قلق (وهو دائمًا ما يكون كذلك بالنسبة لي)، فإن Google Meet يوفر كل شيء. إنه آمن للغاية، مع تشفير لمكالمات الفيديو وبيانات الاجتماعات، حتى تعرف أن خصوصية فريقك محمية.

أفضل ميزات Google Meet

التكامل مع مستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google للتعاون المباشر

تسجيل الاجتماعات وتخزينها مباشرةً في Google Drive

الاتصال بأكثر من 65 لغة مع ترجمة التعليقات التوضيحية

استخدام Gemini لتدوين ملاحظات الاجتماع نيابةً عنك

قيود Google Meet

قد تكون جودة المحتوى غير متناسقة، مما يؤدي أحيانًا إلى تعطيل الاجتماعات المهمة

تكون التسميات التوضيحية غير دقيقة في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى حدوث ارتباك

أسعار Google Meet

مجانًا: يمكنك دعوة ما يصل إلى 100 مشارك والاجتماع لمدة تصل إلى 60 دقيقة لكل اجتماع. لا يوجد حد زمني للمكالمات عبر الهاتف المحمول و1:1.

متوفرة كجزء من اشتراك Google Workspace للاجتماعات الأكبر حجمًا

خدمة Business Starter: 7.20$/مستخدم/شهريًا

7.20$/مستخدم/شهريًا خدمة Business Standard: 14.40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا

14.40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا خدمة Business Plus: 21.60 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Meet

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

15 . nTask (الأفضل لتعاون الفريق المصمم خصيصًا)

عبر ن مهمة هذا التطبيق مناسب لك إذا كنت تدير مشروعًا بميزانيات صارمة وقيود زمنية صارمة. يوفر NTask تتبع التكلفة إلى الإنجاز لمساعدتك على تتبع كل ثانية والحفاظ على الميزانية بسلاسة.

يمكنك أيضًا الحصول على خدمات إدارة الفريق من البداية إلى النهاية مع العديد من الميزات التي تشمل مخططات جانت، ولوحات كانبان، وتتبع المشكلات، وإعداد التقارير. وأخيراً، تتيح لك وظيفة الملف حجز بعض المهام لوقت لاحق بينما تركز على المهام ذات الأولوية القصوى.

nTask أفضل الميزات

التحكم في الوصول من خلال الأدوار والأذونات المرنة مثل أذونات عرض الضيف فقط وأذونات المهام

تواصل مع فريقك لمناقشة المشاريع المهمة باستخدام ميزة الدردشة المدمجة

إدارة البيانات المالية وطرق الفوترة والمهام من البداية إلى النهاية

قيود nTask

تطبيق الهاتف المحمول ليس محدّثاً ويمكن أن يكون بطيئاً في بعض الأحيان

دعم العملاء ضعيف ويمكن أن يؤخر العمليات إذا علقت في مكان ما باستخدام التطبيق

تسعير تطبيق nTask

مجاني: 7 أيام تجريبية

7 أيام تجريبية القسط: 3 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا

3 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا الشركات: 8 دولارات شهريًا/شهريًا تُدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا/شهريًا تُدفع سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

nTask التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحسين إدارة الفريق مع ClickUp

يمكن لتطبيق إدارة الفريق المناسب أن يحول عمليات فريقك بالكامل. بفضل الميزات التي تعمل على أتمتة المهام اليومية، وتنظيم سير العمل، وحتى إدارة الميزانيات والفواتير، تساعدك هذه الأدوات على التركيز على الأهداف الاستراتيجية بدلاً من المهام الروتينية.

يدمج ClickUp كل ما تحتاجه على منصة واحدة - يمكنك إنشاء المهام، وإنشاء مهام مخصصة، واستخدام قوالب جاهزة، والتواصل مع فريقك في الوقت الفعلي.

مع وجود مهارات إدارة الفريق وأداة فعالة مثل ClickUp، يمكنك مواءمة فريقك دون عناء، وتبسيط المهام، وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح. اشترك في ClickUp اليوم لتجمع كل أدوات إدارة فريقك تحت منصة واحدة سهلة الاستخدام.