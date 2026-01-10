nTask مقابل ClickUp: أي أداة إدارة المشاريع أفضل؟

لقد قمت بتكوين فريق، وحصلت على بعض العملاء، وأخيرًا بدأت المشاريع تتدفق. قبل أن تدرك ذلك، لم يعد الجزء الأصعب هو الحصول على العمل، بل الحفاظ على تنظيمه.

عندما تتحول المهام البسيطة إلى مشاريع كاملة، يحين وقت وضع هيكل حقيقي. حان الوقت لاستخدام منصة قوية لإدارة المشاريع تعمل بالطريقة التي تعمل بها. وبالنسبة للعديد من الفرق، ينحصر الاختيار بين nTask و ClickUp.

في هذه المدونة، سنقوم بتحليل الاختلافات بين nTask و ClickUp، وكيف تتراكم ميزاتهما، وأيهما قد يساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل.

نظرة عامة على ClickUp و nTask

إليك مقارنة سريعة بينهما قبل أن نستكشف الأدوات بعمق:

المعايير ClickUp nTask التخصيص سير عمل قابل للتخصيص بدرجة عالية، ولوحات معلومات، وأذونات، وأنواع مهام، وقوالب إدارة المهام خيارات تخصيص محدودة مقارنة بـ ClickUp المشاهدات قائمة، لوحة، تقويم، مخططات جانت، جدول زمني، جدول، خريطة ذهنية قوالب مشاريع القائمة واللوحة والتقويم ومخطط جانت الأتمتة ميزات وأدوات أتمتة قوية الأتمتة الأساسية التكاملات شامل: Google Drive و Slack و Dropbox و Trello و GitHub والمزيد محدود: Slack و Google Calendar و Outlook و Zoom إدارة المهام إنشاء مهام متقدم، والتبعيات، والأولويات، وتتبع الوقت، والتذكيرات إدارة المهام الأساسية والتبعيات وتتبع الوقت أدوات التعاون دردشة مدمجة ومشاركة المستندات والتعليقات والتعاون في الوقت الفعلي التعليقات وإدارة الاجتماعات ومرفقات الملفات التقارير ولوحات المعلومات لوحات معلومات غنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقارير قابلة للتخصيص وتتبع تقدم الأهداف والمشاريع لوحات معلومات محدودة لإعداد التقارير دعم الأجهزة المحمولة الويب، iOS، Android الويب، iOS، Android منحنى التعلم أكثر تعقيدًا (بسبب الميزات المتقدمة والعمق) أكثر ملاءمة للمبتدئين، وأسهل في الاستخدام

ما هو ClickUp؟

العمل اليوم معطل.

تتوزع مشاريعنا ومعرفتنا واتصالاتنا عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض. وهذا يؤدي إلى تضخم العمل، ويجعلنا نضيع 61% من وقتنا في البحث عن المعلومات، ويبطئنا.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، والتي تجمع مشاريعك ومعارفك ومحادثاتك في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي السياقي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ميزات ClickUp

عندما يتم تقسيم العمل والسياق عبر أدوات متعددة، عليك الاستمرار في تبديل السياق لإنجاز المهام. يؤدي هذا التبديل المستمر بين علامات التبويب إلى استنزاف التركيز، ويؤدي إلى تكرار العمل، ويخلق توتراً صامتاً يتراكم بمرور الوقت. دعنا نرى كيف يتعامل برنامج إدارة المشاريع المجاني ClickUp مع مثل هذه المشاكل.

الميزة رقم 1: قدرات إدارة المشاريع

تتكيف حلول إدارة المشاريع من ClickUp مع أي فريق أو سير عمل أو حجم مشروع. إذا كنت تدير إطلاق مشروع أو دورة سريعة أو تسليم للعميل أو مشروع عمليات داخلية، فإنها تجمع كل شيء في مساحة عمل واحدة متصلة.

للتنفيذ، لديك ClickUp Tasks. فكر فيها على أنها وحدات عمل فردية يمكنك تعيينها وتتبعها وقياسها.

قسّم المشاريع الكبيرة إلى خطوات أصغر وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks

لنفترض أنك مؤسس شركة ناشئة تخطط لإطلاق منتج. يمكنك إنشاء مهمة لكل مرحلة رئيسية، مثل "إنهاء نسخة الصفحة المقصودة" أو "عرض توضيحي للمنتج" أو "جدولة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإطلاق".

ضمن كل مهمة، يمكنك إضافة تعليمات مفصلة وتعيينها لعدة زملاء في الفريق وتحديد مواعيد نهائية وتتبع الوقت وإرفاق المستندات أو الروابط ذات الصلة للسياق. إذا كنت ترغب في تقسيمها بشكل أكبر، أضف مهام فرعية لكل خطوة، مثل كتابة النسخة ومراجعتها مع القسم القانوني والموافقة النهائية.

وأفضل ما في الأمر؟ لا يتعين عليك القيام بأي من ذلك يدويًا! يمكنك استخدام:

إنشاء مهام بالذكاء الاصطناعي لتحويل أي رسالة في سلسلة محادثة داخل ClickUp إلى مهمة

إنشاء المهام تلقائيًا من الدردشات والمستندات والمزيد عبر ClickUp AI

ملء تلقائي بالذكاء الاصطناعي لملء خصائص المهام تلقائيًا مثل الأولويات والمكلفين بالمهام والمزيد

حقول AI لتلخيص وتحديد فئات ومشاركة تحديثات التقدم في المهام تلقائيًا

كل هذا يبسط إدارة المهام، حتى تتمكن من تحقيق تقدم حقيقي.

استمع إلى رأي Dane Dusthimer من RevPartners:

بدون ClickUp، لن نتمكن من رؤية الثغرات في العمل والعمليات بسرعة. تساعدني القدرة على رؤية المهام التي ليس لها مواعيد نهائية، والمهام المتأخرة، والمهام التي ليس لها نقاط سبرينت، والمهام التي ليس لها منسقون، في الحفاظ على الزخم بين الفرق والمشاريع. هذه المقاييس غير متوفرة في معظم خيارات برامج إدارة المشاريع.

بدون ClickUp، لن نتمكن من رؤية الثغرات في العمل والعمليات بسرعة. تساعدني القدرة على رؤية المهام التي ليس لها مواعيد نهائية، والمهام المتأخرة، والمهام التي ليس لها نقاط سبرينت، والمهام التي ليس لها مسؤولون، في الحفاظ على الزخم بين الفرق والمشاريع. هذه المقاييس غير متوفرة في معظم خيارات برامج إدارة المشاريع.

الميزة رقم 2: قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة

يفتخر ClickUp بامتلاكه أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي شمولاً ووعياً بالسياق في العالم، وهو ClickUp Brain. صُمم هذا النظام لفهم مشاريعك ووثائقك ومهامك واجتماعاتك وحتى ديناميكيات فريقك، وهو يربط بين النقاط ليجد لك رؤى ذات صلة من مساحة عملك والتطبيقات المتصلة. مع Brain كمساعد ذكاء اصطناعي، لن تضطر إلى إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات يدويًا.

استخدم ClickUp Brain لتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع:

حوّل الأفكار إلى أفعال عن طريق إنشاء المهام وتحديث الحالات وتعيين المالكين أو صياغة المستندات مباشرة من استجابة الذكاء الاصطناعي.

لخص ودمج جميع أعمالك في مساحة العمل — من سلاسل التعليقات الطويلة وملاحظات الاجتماعات إلى المشاريع بأكملها.

اطلب من ClickUp Brain تحديثات التقدم المحرز في أي شيء عبر مساحة العمل الخاصة بك

صياغة وإعادة كتابة وتخصيص المحتوى في سياقه، سواء كان تحديثات للمشروع أو إجراءات تشغيلية قياسية أو متطلبات المنتج أو رسائل لأصحاب المصلحة تستند إلى عملك الفعلي.

هل تحتاج إلى الاطلاع بسرعة على مهمة لم تكن جزءًا منها؟ ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain. هل تريد إنشاء خطة مشروع من جملة واحدة؟ تم. يمكنك حتى تشغيل أتمتة سير العمل وتحديث لوحات المعلومات باستخدام اللغة الطبيعية.

استخدم ClickUp BrainGPT لتصفح وإدارة العمل عبر تطبيقات متعددة

اذهب إلى أبعد من ذلك مع ClickUp BrainGPT. فهو يركز الذكاء الاصطناعي عبر ClickUp وأدوات الطرف الثالث مثل Google Drive و Notion و GitHub، بحيث يمكنك العثور على أي شيء واتخاذ إجراءات عبر منصات متعددة والتخلص من فوضى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة غير المتصلة (المعروفة أيضًا باسم AI Sprawl ). هناك أيضًا Talk to Text للأوقات التي تفضل فيها إملاء التعليمات ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات بدلاً من كتابتها!

💡 نصيحة احترافية: مع ClickUp، لن تكون مقيدًا بنموذج واحد من نماذج الذكاء الاصطناعي. يتيح لك ClickUp Brain الاختيار من بين ChatGPT وClaude وGemini وغيرها لتناسب مهام المشاريع المختلفة.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة باستخدام قواعد "إذا حدث هذا، فافعل ذلك"

اقترن هذه القدرات مع ClickUp Automations و ClickUp Super Agents، وست حصل على ثنائي يحافظ على سير العمل على الطيار الآلي.

تتعامل الأتمتة مع سير العمل القائم على القواعد على نطاق واسع، حيث يتم تشغيل التحديثات فور استيفاء الشروط. يذهب Super Agents إلى أبعد من ذلك، حيث يقوم بالتفكير في السياق واتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات عبر المهام والمستندات والأدوات.

على سبيل المثال، أنت مدير مشروع تشرف على إطلاق منتج متعدد الوظائف. يمكنك إنشاء أتمتة تقوم على الفور بتعيين مهمة لمصممك عندما تنتقل مهمة المحتوى إلى "جاهز للتصميم". يذهب Super Agent إلى أبعد من ذلك — حيث يراجع موجز المهمة بحثًا عن المدخلات المفقودة، ويشير إلى المتطلبات غير الواضحة، ويضع علامات على أصحاب المصلحة المناسبين للتوضيح، ويقوم بتحديث الجدول الزمني إذا تم اكتشاف أي تأخير — حتى يظل المشروع على المسار الصحيح دون الحاجة إلى تدخل منك.

تعمل الأتمتة معًا على ضمان الاتساق، بينما تتكيف Super Agents بذكاء — بحيث يتم تنفيذ الأعمال الروتينية تلقائيًا، وتستمر الأعمال المعقدة في التقدم بسرعة.

الميزة رقم 3: ميزات الاتصال

يجمع ClickUp Chat بين التواصل والعمل في مكان واحد. على عكس أدوات الدردشة التقليدية التي تعمل خارج سير عمل مشروعك، فإنه متكامل تمامًا، بحيث ترتبط المناقشات بشكل طبيعي بالمهام والوثائق والمواعيد النهائية.

يمكنك إنشاء مهام مباشرة من الرسائل، وربط المحادثات بمجلدات أو مشاريع محددة، وتنظيم الدردشات حسب الفريق أو الوظيفة أو المبادرة.

قم بإدارة الاتصالات الداخلية والخارجية بسهولة باستخدام ClickUp Chat

لنفترض أن فريقي المنتج والتسويق لديك بصدد الانتهاء من خطة الإطلاق. أثناء محادثة حول الجداول الزمنية للمشروع، يذكر أحدهم أن التصميم الإبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي لا يزال قيد الموافقة. باستخدام ClickUp Chat، يمكنك على الفور تحويل هذه الرسالة إلى مهمة، وتعيينها إلى زميل الفريق المناسب، وربطها بمجلد "حملة الإطلاق"، دون مغادرة سلسلة المحادثة.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص قنوات ClickUp Chat للحصول على تحديثات فورية

يمكن للدردشة، المدعومة من ClickUp Brain، أيضًا إنشاء ملخصات ذكية للمحادثات التي فاتتك، واستخراج القرارات الرئيسية، وحتى اقتراح الخطوات التالية. يمكنك مطالبة الذكاء الاصطناعي بصياغة رسائل متابعة، ووضع علامات على الأطراف المعنية ذات الصلة، وتلخيص نصوص المكالمات الصوتية أو المرئية.

💡 نصيحة احترافية: عندما لا تعمل الرسائل النصية، انتقل إلى ClickUp SyncUps لإجراء مكالمات صوتية ومرئية في الوقت الفعلي مع فريقك. يمكن لـ AI Notetaker من ClickUp تسجيلها وتدوينها وتلخيصها لك حتى تتمكن من البقاء حاضرًا تمامًا في المناقشة!

الميزة رقم 4: تتبع الوقت

عندما تقترب المواعيد النهائية، غالبًا ما يكون السؤال هو: "هل نستغل وقتنا في الأمور الصحيحة؟"

يسهل ClickUp Project Time Tracking الإجابة على هذا السؤال. تتيح لك المنصة تشغيل وإيقاف المؤقتات من أي مكان: سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو المتصفح.

هل تفضل تسجيل ساعات العمل بعد انتهائها؟ يمكنك القيام بذلك أيضًا، حتى اللحظة الأخيرة.

سجل كيف يقضي فريقك وقته باستخدام ClickUp Project Time Tracking

لنفترض أنك مؤسس شركة ناشئة تدير مهام فريق صغير ولكنه ذو موارد كبيرة. يتتبع كل زميل في الفريق المهام والوقت الذي يقضيه في إنجازها. في نهاية الأسبوع، يمكنك مراجعة جدول الدوام، وعرض توزيع الساعات عبر الأقسام، ومقارنتها بالتقديرات لتحديد الاختناقات أو التوزيعات الخاطئة.

هل تحتاج إلى إصدار فواتير للعملاء أو تبرير الجداول الزمنية لأصحاب المصلحة؟ استخدم لوحات معلومات ClickUp وجداول العمل لإنشاء تقارير تفصيلية ومرئية حسب المهمة أو المشروع أو زميل الفريق.

📮ClickUp Insight: 16٪ من المديرين يواجهون صعوبة في دمج التحديثات من أدوات متعددة في عرض متماسك. عندما تكون التحديثات مبعثرة، ينتهي بك الأمر إلى قضاء المزيد من الوقت في تجميع المعلومات وقضاء وقت أقل في القيادة. النتيجة؟ أعباء إدارية غير ضرورية، وفقدان الرؤى، وعدم التوافق. مع مساحة العمل الشاملة من ClickUp، يمكن للمديرين تجميع المهام والوثائق والتحديثات في مكان واحد، مما يقلل من الأعمال الروتينية ويبرز الرؤى الأكثر أهمية، في الوقت المناسب. 💫 نتائج حقيقية: اجمع 200 متخصص في مكان عمل واحد على ClickUp، باستخدام قوالب إدارة المشاريع القابلة للتخصيص وتتبع الوقت لتقليل النفقات العامة وتحسين أوقات التسليم عبر مواقع متعددة.

أسعار ClickUp

ما هو nTask؟

عبر nTask

nTask هي منصة قائمة على السحابة مصممة لإدارة المشاريع والمهام والتعاون وتنظيم سير العمل.

يتميز هذا التطبيق بواجهته سهلة الاستخدام وسعره المعقول، مما يجعله في متناول العاملين المستقلين والشركات الصغيرة والفرق المتنامية في مختلف القطاعات. تدعم المنصة كلاً من نهج إدارة المشاريع المرنة والتقليدية.

🧠 حقيقة ممتعة: أظهرت دراسة بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن دماغك يضطر إلى بذل مجهود أكبر للتكيف كلما قمت بتبديل المهام. فهو يقوم بتنشيط مراكز التحكم لإعادة الضبط وإعادة التركيز، مما يبطئ من سرعتك ويزيد من احتمالات ارتكاب الأخطاء.

ميزات nTask

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى هيكلية دون تعقيد، يوفر nTask تجربة إدارة مشاريع مباشرة. دعنا نستكشف بعض ميزاته.

الميزة رقم 1: تتبع المخاطر والمشكلات

تتبع المشكلات المفتوحة والأخطاء التي تم إصلاحها باستخدام nTask

يحتوي nTask على أدوات مدمجة لتتبع المخاطر والمشكلات. يمكنك تسجيل الأخطاء أو العوائق، وتعيين مستويات الخطورة، وتحديد تواريخ الحل. هناك حتى مصفوفة مخاطر كاملة وسجل إذا كنت تعمل في بيئة مشاريع عالية المخاطر.

لنفترض أنك بصدد إطلاق تطبيق جديد. يمكنك تتبع الأعطال المحتملة في واجهة برمجة التطبيقات (API) ومشاكل سعة النطاق الترددي للفريق أو مشاكل الامتثال في مكان واحد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

الميزة رقم 2: إدارة الاجتماعات

تتبع الاجتماعات بين الأقسام باستخدام أدوات إدارة الاجتماعات في nTask

الاجتماعات في nTask هي مساحات عمل قابلة للتتبع بالكامل. يمكنك إنشاء جداول أعمال وتدوين ملاحظات مباشرة وتعيين عناصر عمل ومراجعة المحاضر مباشرة داخل التطبيق.

هل تخطط لإجراء مراجعة سريعة أو تسجيل دخول؟ اضبطها لتتكرر أسبوعيًا، واربطها بتقويم Google الخاص بك، وأضف رابط Zoom مباشرة في دعوة الاجتماع. فهي تحافظ على ترابط كل شيء دون الحاجة إلى البحث في سلاسل الرسائل الإلكترونية.

الميزة رقم 3: ميزات التعاون الجماعي

تعاون بسلاسة مع الفرق الداخلية في nTask

تضمن الدردشة داخل التطبيق والتعليقات على مستوى المهام بقاء المحادثات مرتبطة بالعمل نفسه. لا داعي للتنقل بين الأدوات أو التساؤل عن مكان ترك شخص ما تعليقاته. يمكن للفرق استخدام @mentions أو تحميل الملفات أو الردود المتسلسلة مباشرةً أسفل المهمة.

اجمع بين ميزات التعاون الجماعي هذه ومساحات العمل المخصصة وأذونات الأدوار، وسيكون من السهل إشراك الأشخاص المناسبين في التفاصيل المناسبة.

أسعار nTask

مجاني

شهريًا: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp مقابل nTask: مقارنة الميزات

يعد كل من ClickUp و nTask بتبسيط التخطيط وزيادة الإنتاجية والحفاظ على تماسك الفرق. ومع ذلك، عندما تنظر عن كثب إلى الميزات، تظهر الاختلافات بوضوح.

دعنا نستكشف كيف تتألق أدوات برامج إدارة المهام هذه في مختلف الفئات. 👇

الميزة رقم 1: مرونة إدارة المشاريع

يوفر كل من ClickUp و nTask أدوات إدارة المشاريع الأساسية التي تتوقعها. ومع ذلك، يكمن الاختلاف في مدى قابليتهما للتوسع والتكيف مع نمو احتياجات إدارة المشاريع لديك.

nTask

nTask سهل الاستخدام ومتاح للجميع، خاصةً للفرق الصغيرة أو تلك التي لا تملك خبرة في استخدام برامج إدارة المشاريع. يغطي البرنامج الأساسيات بشكل جيد: المهام والمهام الفرعية ومواعيد الاستحقاق والعروض المتعددة مثل لوحات Kanban ومخططات Gantt والتقويم.

ومع ذلك، فإن تخصيص سير العمل المتقدم محدود.

تتوفر طرق عرض Kanban و Gantt في الخطط المدفوعة، وعلى الرغم من أنك تحصل على التبعيات والمهام المتكررة، إلا أن التحكم فيها بسيط إلى حد ما.

ClickUp

من ناحية أخرى، تم تصميم ClickUp بحيث تركز على المرونة. وهي قابلة للتوسع من حالات الاستخدام في الشركات الناشئة وصولاً إلى التعقيدات على مستوى المؤسسات. توفر لك طرق عرض (قائمة، لوحة، جانت، جدول زمني، تقويم)، وأدوات أتمتة، وأدوات تصور البيانات، وحقول مخصصة لتخصيص مساحة العمل وفقًا للاحتياجات المحددة لفريقك.

لنفترض أنك تطلق حملة تسويقية متعددة المراحل. يمكنك إنشاء عرض لوحة لسير العمل الإبداعي، وتعيين تبعيات المهام بين مراحل المراجعة، وأتمتة التذكيرات، وتتبع التقدم في لوحة المعلومات.

🏆 الفائز: ClickUp بفضل مرونته التي لا مثيل لها وسير العمل الآلي وقدرته على دعم فرق العمل من جميع الأحجام.

الميزة رقم 2: تعاون سلس

دعنا نستكشف كيف تساعد هذه الأدوات الفرق على التواصل خلال المشاريع المعقدة التي تتطلب تعاونًا كبيرًا.

nTask

يتعامل nTask جيدًا مع التعاون على مستوى المهام، من خلال التعليقات المترابطة ومرفقات الملفات و@mentions. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى ميزات التعاون الأعمق في الوقت الفعلي مثل المستندات المشتركة أو الدردشة المخصصة.

إنه خيار مناسب إذا كان فريقك يتواصل بشكل أساسي في الاجتماعات أو يستخدم أدوات أخرى إلى جانب ذلك.

ClickUp

يحول ClickUp مساحة مشروعك إلى مركز تعاون متكامل. يمكنك المشاركة في تحرير المستندات، وبدء استخدام السبورات البيضاء لتبادل الأفكار، وتعيين التعليقات كمهام قابلة للتتبع، وحتى الدردشة في مساحات ClickUp Chat المخصصة أو الرسائل المباشرة. بالنسبة للفرق سريعة الحركة أو غير المتزامنة، تساعد هذه الميزات في تقليل تبديل السياق وتركيز الاتصال.

يمكنك حتى المشاركة في الاجتماعات المجدولة على Google Meet وZoom وأدوات أخرى، مباشرة من تقويم ClickUp الخاص بك . هناك أيضًا أداة تدوين مدمجة لتسجيل الاجتماع وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي نيابة عنك.

🏆 الفائز: ClickUp، لتعاون أعمق وأكثر تنوعًا مدمج في كل طبقة من طبقات مساحة العمل الخاصة بك.

🔍 هل تعلم؟ 48% فقط من المشاريع تنجح حقًا. حوالي 40% منها تقع في منطقة غريبة بين النجاح والفشل حيث لا أحد متأكد من كيفية سيرها، و 12% منها تفشل. يساعدك ClickUp على البقاء على اطلاع على كل شيء حتى يصل مشروعك إلى خط النهاية بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها.

الميزة رقم 3: تتبع الوقت

يتعلق تتبع الوقت بفهم أين تذهب الجهود، وتحسين أحمال العمل، والالتزام بالمسؤولية. فيما يلي نهج هذه الأدوات.

nTask

يوفر nTask تتبعًا مدمجًا للوقت مع مؤقت بدء وإيقاف بسيط وإدخال يدوي للوقت وموافقات على جداول العمل.

يمكن لأعضاء الفريق تسجيل الوقت الذي يقضونه في المهام، ويمكن للمديرين إنشاء تقارير لتقييم الإنتاجية أو ساعات العمل القابلة للفوترة. وهو مفيد للفرق الصغيرة والمستقلين الذين يحتاجون إلى تتبع وقت خفيف الوزن ومدمج دون تكاملات خارجية.

ClickUp

تتسم ميزة تتبع الوقت في ClickUp بنفس القدر من الكفاءة، حيث توفر مؤقتات وإدخال يدوي وتسجيل نطاق التواريخ وجداول العمل. يمكنك تتبع الوقت من أي جهاز أو استخدام ملحق Chrome المجاني.

بالنسبة للفرق المتقدمة، يتيح ClickUp أيضًا تتبع الوقت الإجمالي عبر المهام الفرعية ويتيح لك مقارنة الوقت المقدر بالوقت الفعلي. ومع ذلك، لا يتضمن مراقبة لقطات الشاشة، مع إعطاء الأولوية للشفافية على المراقبة.

🏆 الفائز: التعادل! تغطي كلتا الأداتين الأساسيات بشكل جيد. يحافظ nTask على تنظيم الأمور للفرق الصغيرة، بينما يوفر ClickUp عمقًا إضافيًا لسير العمل المعقد والمؤسسات الكبيرة.

ClickUp مقابل nTask على Reddit

للاطلاع على آراء المستخدمين الحقيقيين لكلا الأداتين، لجأنا إلى Reddit. على الرغم من عدم وجود مواضيع محددة تقارن بينهما، إلا أن هناك إجماعًا عامًا.

يحدد هذا المستخدم بالضبط ما يعجبه في nTask:

أفضل ميزة أحبها في nTask هي لوحات nTask Kanban، فهي تبسط عمليات العمل لدي وتساعدني في التواصل مع الفريق بفضل التعاون الديناميكي في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني في لوحات Kanban مراجعة أداء مهام فريقي بنظرة واحدة. الميزة التي ينقصها nTask هي إدارة علاقات العملاء (CRM).

أفضل ميزة أحبها في nTask هي لوحات nTask Kanban، فهي تبسط عمليات العمل لدي وتساعد التعاون الديناميكي في الوقت الفعلي بشكل كبير في التواصل بين أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني في لوحات Kanban مراجعة أداء مهام فريقي بنظرة واحدة. الميزة التي ينقصها nTask هي إدارة علاقات العملاء (CRM).

يشارك مستخدم آخر على Reddit سبب كون ClickUp خيارًا مثاليًا للشركات الكبيرة:

ClickUp أداة رائعة. إن استخدام 1000 شخص لنفس التطبيق بشكل مستمر سيمنحك رؤية واضحة للعمل والمشاريع. إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح، فإن لوحات التحكم وحدها ستكون رائعة.

ClickUp أداة رائعة. إن استخدام 1000 شخص لنفس التطبيق بشكل مستمر سيمنحك رؤية واضحة للعمل والمشاريع. إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح، فستكون لوحات التحكم وحدها رائعة.

كما شارك أحد مستخدمي Reddit ما يلي:

أدير فريقًا من مصممي الويب في جميع أنحاء العالم، و ClickUp رائع! إنه ليس مثاليًا، ولكنه يتحسن باستمرار والشركة شفافة جدًا. غالبًا ما أجرب تطبيقات أخرى مثل Basecamp و Asana، معتقدًا أن العشب أكثر خضرة، لكنني أعود دائمًا إلى ClickUp. على الرغم من أن تلك التطبيقات الأخرى قد تكون أكثر دقة في بعض الجوانب الصغيرة، إلا أنها لا تؤدي وظائف ClickUp.

أدير فريقًا من مصممي الويب في جميع أنحاء العالم، و ClickUp رائع! إنه ليس مثاليًا، ولكنه يتحسن باستمرار والشركة شفافة جدًا.

غالبًا ما أجرب تطبيقات أخرى مثل Basecamp و Asana، معتقدًا أن العشب أكثر خضرة، لكنني أعود دائمًا إلى ClickUp. على الرغم من أن تلك التطبيقات الأخرى قد تكون أكثر دقة في بعض الجوانب الصغيرة، إلا أنها لا تؤدي وظائف ClickUp.

🔍 هل تعلم؟ 47% فقط من الفرق تتابع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشاريع في الوقت الفعلي. أما البقية، فتضيع أيامًا كاملة في محاولة استخراج التقارير. يوفر لك ClickUp هذه البيانات بشكل مباشر، حتى تكون دائمًا على دراية بآخر المستجدات في الوقت الفعلي.

ما هو برنامج إدارة المهام الأفضل؟

الحكم صدر، وكما توقعت، فاز ClickUp!

بينما يغطي nTask الأساسيات وقد يعمل بشكل جيد مع الفرق الصغيرة أو سير العمل الأبسط، إلا أنه يبدأ في إظهار حدوده مع نمو مشاريعك (وتوقعاتك).

من ناحية أخرى، يتقدم ClickUp بخطى واسعة. من العروض القابلة للتخصيص والأتمتة الذكية إلى المستندات الأصلية واللوحات البيضاء والمساعدة السياقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يوفر ClickUp للفرق المرونة والهيكل والرؤية التي يحتاجونها للتحرك بسرعة أكبر.

هل تريد التخلص من انتشار الأدوات وتوحيد عملك؟

