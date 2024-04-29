11 قالبًا مجانيًا لتحديد الأهداف وتتبعها

يعد تحديد الأهداف عملية مهمة لأي فرد أو مؤسسة. عند القيام بها بشكل صحيح، يمكن أن يساعدك تحديد الأهداف على تحديد أولويات المهام، وتحديد المعالم، والتأكد من أنك على المسار الصحيح لتحقيق تحقيق أهدافك .

ومع ذلك، يجد الكثير من الناس أن تحديد الأهداف أمر صعب ويستغرق وقتًا طويلاً. وهنا يأتي دور القوالب!

في هذه المدونة، سنغطي فوائد تحديد الأهداف ونقدم لك مجموعة متنوعة من القوالب لمساعدتك في تحديد وتحقيق أي أهداف في مجال الأعمال والتنمية الشخصية والحياة.

ما هو تحديد الأهداف؟ تحديد الأهداف الاستراتيجية هو شيء غالبًا ما يتم تجاهله في كثير من الأحيان، ولكنه أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل تطورك الشخصي ونموك في جميع مجالات حياتك.

عندما تقوم بتحديد الأهداف، فأنت في الأساس تضع خارطة طريق لمساعدتك في الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب). ومع وجود مخطط واضح لأهدافك، فمن المرجح أن تعمل على تنفيذ خططك. بالإضافة إلى الأدوات المناسبة، فإن تحديد الأهداف يمكن أن تساعدك على اتخاذ أكثر الطرق فعالية لتحقيق أهدافك القصيرة والطويلة الأجل، وتشجعك على قياس التقدم المحرز بانتظام.

المكافأة: أهداف ذكية للطلاب يساعد تحديد الأهداف الفرق على تحديد الأولويات، ووضع أهداف واقعية محددة زمنيًا، ويضمن أن يدير فريقك الوقت والموارد الأخرى بفعالية أثناء عمله على تحقيق الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها

يعزز السلوك الإيجابي: يمكن أن يؤدي تحديد الأهداف ذات الخطوات القابلة للتحقيق إلى تحفيز السلوكيات والعادات الإيجابية التي تتحول بمرور الوقت إلى أسلوب حياة وعقلية

وغني عن القول أنه يمكنك الاستفادة كثيرًا من تحديد الأهداف. لذا سواء كنت جديدًا في تحديد الأهداف أو ترغب في تحسين عملية تحديد الأهداف، فإن نماذج تحديد الأهداف هذه يمكن أن توفر لك الإرشاد وإطار عمل لمساعدتك على البدء في البداية الصحيحة.

تم تصميم كل واحد منها لمساعدتك على تحقيق أهدافك بطريقة محددة. تعرف على الغرض من كل منها وكيف يمكنك استخدامها لرفع مستوى استراتيجية تحديد أهدافك!

11 نموذجاً مجانياً لتحديد الأهداف

1. قالب الأهداف الذكية من ClickUp

قم بتنزيل هذا القالب

ما الذي تريد تحقيقه هذا العام؟ ماذا عن هذا الشهر؟ هذا الأسبوع؟

عندما تضع أهدافًا وتحققها، فإنك تخلق نمطًا من النجاح يؤدي إلى المزيد من النجاح. لكن تحديد الأهداف أكثر من مجرد كتابة قائمة بالأهداف. تحتاج إلى استخدام أهداف SMART إذا كنت تريد أن ترى نتائج حقيقية.

يرمز SMART إلى أهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا. يمكن أن يساعدك وضع الأهداف مع وضع هذا النهج في الاعتبار على التركيز على شيء واحد في كل مرة ويمنعك من وضع الكثير من الأهداف التي يمكن أن تعرقل تقدمك.

حدِّد أهدافك في ClickUp واستفد من ميزة نموذج أهداف ClickUp SMART Goals لإعطائك إطار عمل لتحديد الأهداف، ومساعدتك على تنظيم أهدافك وغاياتك في نظام يمكن التحكم فيه. يمكنك أيضًا تخصيص هذا القالب بأي شكل من الأشكال لضمان ملاءمته لما تحتاجه وتهيئتك للنجاح. قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب OKR من ClickUp

استخدم قالب OKR هذا لتتبع وتحديد الأهداف لفريقك.

يرمز OKR إلى "الهدف والنتائج الرئيسية" - تعتبر الأهداف هي "ماذا"، والنتائج الرئيسية هي "كيف" وغالبًا ما يتم إنشاء هذه الأهداف كل ثلاثة أشهر وعادةً ما تكون أهدافًا قصيرة الأجل، وتساعد الأفراد والفرق التي ترغب في وضع أهداف طموحة مع إحراز تقدم قابل للقياس.

مع هيكلية ClickUp المرنة وبمساعدة من قالب OKRs الخاص بـ ClickUp, ستتمكن من بناء فريق العمل والقسم وأهداف العمل على مستوى الشركة بشكل أكثر فعالية!

استخدم هذا القالب لإعداد الأهداف لمساعدتك في إنشاء قائمة منظمة ووظيفية وعالية المستوى لقائمة أهدافك في OKRs، وقياس التقدم الذي تحرزه في كل خطوة على الطريق.

مكافأة: برنامج OKR للشركات الناشئة ! تنزيل هذا القالب

3. قالب بطاقة الأداء المتوازن من ClickUp

تحميل هذا القالب

A بطاقة الأداء المتوازن (BSC) هو مقياس لتحديد الأهداف والأداء الإداري الاستراتيجي تستخدمه المؤسسات للمساعدة في تحسين أدائها وعملياتها. يوفر BSC للشركات إطار عمل لتتبع وإدارة استراتيجيتها ويعطي صانعي القرار صورة عالية المستوى لأداء المؤسسة.

وبعبارات بسيطة، تتيح هذه المؤشرات الرئيسية للمؤسسات معرفة ما إذا كانت تحقق أهدافها وما إذا كانت على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المستقبلية.

خطط بشكل أكثر ذكاءً وابدأ بقوة باستخدام قالب بطاقة الأداء المتوازن ClickUp ! يمكن أن يساعد نموذج تحديد الأهداف هذا من خلال توفير أساس لتحديد أولويات مهامك ومشاريعك وتتبعها ووضع خطة عمل واضحة. قم بتنزيل هذا النموذج

4. قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp

تحميل هذا القالب

إذا كنت تعمل في مجال المبيعات، فأنت تعلم بالفعل أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك تتبعها. قم بتخفيف العبء عن كاهلك من خلال إنشاء نظام منظم وعملي لتتبع مقاييس المبيعات الخاصة بك في مكان واحد.

مع قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعات ClickUp ، ستتمكن من بناء رؤية ضخمة ومفصلة لمقاييس مبيعاتك من زوايا متعددة. استخدم هذا القالب كجزء من استراتيجية تحديد أهدافك لتحسين أداء مبيعاتك، وتحديد الفرص بسهولة، وتتبع العملاء المحتملين، وتسريع نمو المبيعات. قم بتنزيل هذا النموذج

5. قالب الأهداف المهنية من ClickUp

استخدم قالب المسار الوظيفي الخاص بـ ClickUp لتخطيط وتتبع الانتقال الوظيفي الرأسي أو الأفقي

كيف تريد أن تبدو حياتك المهنية؟ هذا سؤال يطرحه العديد من المهنيين على أنفسهم، ولكن قد لا تكون لديهم إجابة واثقة لأنهم لم يخططوا لها بعد.

لهذا السبب فإن إنشاء خارطة طريق لمسارك المهني المرغوب فيه مهم! يمكن أن تساعدك على تصور رحلتك المهنية، وإنشاء أهداف التطوير الوظيفي وإرشادك للبقاء على المسار الصحيح، ومنعك من الانحراف بعيدًا عن أهدافك.

استخدم قالب المسار الوظيفي في ClickUp لإعطائك نقطة انطلاق قوية، ورسم مسارك الوظيفي بسهولة من الألف إلى الياء. يمكنك أيضًا تخصيصه ليناسب احتياجاتك وأهدافك وتفضيلاتك الخاصة.

لذا، سواء كنت قد بدأت للتو في حياتك المهنية أو كنت تتطلع إلى تغيير مسارك المهني، سيساعدك هذا القالب على إنشاء خطوات قابلة للتنفيذ يمكن أن توجهك في الاتجاه الصحيح! قم بتنزيل هذا القالب

6. قوالب مقاييس إشارات أهداف ClickUp

ضع الأهداف، وحدد الإشارات لإبقائك على الطريق الصحيح، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام قالب مقاييس إشارات الأهداف من ClickUp

ال قالب مقاييس إشارات أهداف ClickUp مصمم لمساعدتك على وضع أهداف واضحة، وتعيين علامات إشارات للتأكد من أنك تسير على الطريق الصحيح، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بفعالية. هذا القالب مثالي للفرق التي تتطلع إلى تبسيط عمليات التتبع وإبقاء الجميع على نفس الصفحة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

استخدم قالب تحديد الأهداف هذا لجعل أهدافك أكثر وضوحاً وقابلية للإدارة والتحقيق. قم بتخصيصه وفقًا لاحتياجاتك وأنشئ طريقة منهجية للتعامل مع الأهداف - بدءًا من الإنشاء وحتى الإنجاز. تحميل هذا القالب

7. قالب سجل التمرين ClickUp

ابقَ على المسار الصحيح وزد من كفاءة تمارينك مع قالب ClickUp Exercise Log قالب سجل التمارين

قد يبدو هذا في غير محله قليلاً، ولكن اسمعنا. نحن نؤمن بشدة بضرورة تحقيق توازن قوي بين العمل والحياة، لذلك نشجعك بشدة على إعادة التواصل مع قيمك الأساسية وتحديد أهدافك الشخصية!

إن قالب سجل تمرين ClickUp مصمم مع وضع أهداف لياقتك البدنية في الاعتبار. بغض النظر عما إذا كنت تتدرب لسباق ماراثون، أو ببساطة تريد طريقة منظمة لتسجيل تمارينك، استخدم هذا القالب كدفتر لياقة بدنية من أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك، كل الانتصارات الكبيرة والصغيرة!

تقدم ClickUp أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب الأخرى للاستخدام الشخصي. استكشف قوالب أخرى مفيدة مثل نموذج الرعاية الذاتية, قرار العام الجديد ونماذج التنمية الشخصية من خلال زيارة موقعنا مركز القوالب ! تحميل هذا القالب

8. قالب ورقة عمل Excel لتحديد الأهداف

عبر مايكروسوفت يعرف معظم الناس برنامج مايكروسوفت إكسل من خلال جداول البيانات الخاصة به، ويستخدمونه لتبويب النتائج والخروج بتحليلات ونتائج إضافية تتناسب مع توقعاتهم في الشركة، ولكن هل تعلم أنه يمكنك استخدامه أيضًا لأغراض تحديد الأهداف أيضًا؟

سواءً كنت تخطط لأهدافك الأسبوعية أو الشهرية، استخدم ورقة عمل تحديد الأهداف القابلة للطباعة من Microsoft Excel لتحديد أهدافك SMART، وتخطيط أعمالك، وتتبع التقدم المحرز، والمساعدة في إبقاء أهدافك مرئية وفي مقدمة أولوياتك. قم بتنزيل هذا النموذج

9. قالب مخطط مكافأة المهام والأهداف في Microsoft Word

عبر مايكروسوفت

تحقيق الأهداف أمر مبهج. ويكون الأمر أفضل عندما يكون لديك نظام مكافآت خاص بك لمساعدتك على الاحتفال بانتصاراتك.

اجعل نفسك مسؤولاً عن تحقيق أهدافك باستخدام قالب مخطط مكافأة المهام والأهداف في Word. يعزز هذا القالب الخاص بتحديد الأهداف المساءلة الشخصية والتعزيز الإيجابي من خلال تمكينك من التخطيط لأسبوعك، وتصور أدائك، وتحديد ما إذا كنت قد فعلت ما يكفي لتحقيق أهدافك.

قم بتنزيل ورقة عمل تحديد الأهداف هذه وابدأ في مكافأة نفسك على القيام بالعمل! قم بتنزيل هذا النموذج

10. قالب أهداف باور بوينت الذكية

عبر مايكروسوفت

يقدم قالب أهداف PowerPoint الذكية مفهوم تحديد الأهداف في PowerPoint. باستخدام هذا القالب، يمكن لمستخدمي PowerPoint استخدام ميزات التطبيق لإنشاء صور مرئية قوية مثل الرسوم البيانية لإظهار أهدافهم المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق والواقعية والمستندة إلى الوقت، وإضافة محتوى نصي لإعطاء المزيد من السياق حول عملية تحديد الأهداف. قم بتنزيل هذا النموذج

11. قالب الأهداف الرئيسية لباور بوينت

عبر مايكروسوفت

يعد قالب أهداف المراحل الرئيسية في PowerPoint مفيدًا لإبراز المعالم الرئيسية في مشروعك بصريًا. هذا القالب رائع لتحديد الأهداف حيث يمكن أن يساعدك على رسم معالمك بشكل مرئي باستخدام الرسوم البيانية الحديثة لإظهار صور مقنعة وواضحة وسهلة المتابعة ضمن جدول زمني. قم بتنزيل هذا النموذج

5 الأسئلة الشائعة حول قالب تحديد الهدف ## 5 الأسئلة الشائعة حول نموذج تحديد الهدف

ما هي 5 R's لتحديد الأهداف؟

إن 5 R's لتحديد الأهداف هي:

الصلة - يجب أن تتوافق أهدافك مع قيمك وأولوياتك. واقعية - ضع أهدافًا قابلة للتحقيق يمكنك العمل على تحقيقها بشكل واقعي. الموارد - تأكد من أن لديك الموارد والدعم والأدوات اللازمة لتحقيق أهدافك. المكافأة - كافئ نفسك عندما تصل إلى مراحل مهمة أو تحقق هدفك بنجاح. المراجعة - قم بمراجعة أهدافك والتفكير فيها بانتظام للتأكد من أنك تحرز تقدماً وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

ما هي أنواع الأهداف الأربعة؟

أنواع الأهداف الأربعة هي:

الأهداف طويلة المدى - الأهداف التي يستغرق تحقيقها شهوراً أو سنوات. الأهداف قصيرة المدى - الأهداف التي يمكن تحقيقها في أسابيع أو أشهر. أهداف العملية - الأهداف التي تركز على الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق نتيجة محددة. أهداف النتائج - الأهداف التي تركز على النتيجة النهائية أو المحصلة النهائية.

ما هي أهداف SMART؟

SMART هي اختصار لـ "محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً". تساعدك هذه المعايير على وضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ لزيادة فرص نجاحك.

ما هي OKRs؟

يرمز OKR إلى الأهداف والنتائج الرئيسية. وهو إطار عمل لتحديد الأهداف يستخدمه الأفراد والفرق والمؤسسات لتحديد الأهداف وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف.

كيف يمكن أن تساعدني قوالب تحديد الأهداف في تحقيق أهدافي؟

توفر قوالب تحديد الأهداف هيكلاً وإرشادات لوضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ. كما أنها تساعدك على تتبع التقدم الذي تحرزه ومراجعة أهدافك بشكل منتظم، مما يضمن لك الحفاظ على تركيزك وتحفيزك نحو تحقيقها. باستخدام نماذج تحديد الأهداف، يمكنك توفير الوقت والجهد في تخطيط وتنظيم أهدافك، مع زيادة فرص تحقيقها بنجاح.

## حقق أهدافك بشكل أسرع باستخدام قوالب تحديد الأهداف

تحديد الأهداف عملية مهمة يمكن أن تساعدك على النجاح في أي مجال من مجالات حياتك. ومع ذلك، نحن نعلم أن الأمر ليس دائماً بهذه السهولة، خاصةً عندما لا تعرف من أين تبدأ أو عندما لا تعرف كيفية إنشاء أنظمة فعالة لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح. لهذا السبب يمكن أن تكون نماذج تحديد الأهداف مفيدة للغاية!

سواء كنت تضع أهدافًا للعمل أو التطوير الشخصي أو أي أهداف حياتية أخرى، يمكن أن تساعدك القوالب أعلاه على تحديد أهداف قابلة للتحقيق، ووضع خطة عمل، وتحديد أولوياتك بطريقة منظمة وعملية.

بمجرد حصولك على النموذج الذي تختاره، انتقل إلى انقر فوق الأهداف لربط أهدافك بعملك، ومساعدتك على تتبع تقدمك، وإدارة جميع أهدافك في مكان واحد! جرب ClickUp مجانًا اليوم