أفضل 15 مدير مهام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية

هل أنت مستعد لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

تقوم برامج إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي بتغيير طريقة عملنا من خلال زيادة كفاءة إنجاز المهام والمشاريع بنسبة 53%! لا عجب أن سوق برامج إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي من المتوقع أن ينمو إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2032.

في هذا المدونة، نستكشف أفضل برامج إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدتك في إدارة المهام وتنفيذ المشاريع بكفاءة لا مثيل لها.

⏰ ملخص في 60 ثانية تعمل أدوات إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وإدارة الأولويات وتوفير رؤى مخصصة. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

Taskade (الأفضل للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع والمهام)

Motion (الأفضل لجدولة المهام وترتيب أولوياتها تلقائيًا)

Todoist (الأفضل لإدارة المهام الشخصية البسيطة المعززة بالذكاء الاصطناعي والتذكيرات)

TimeHero (الأفضل لتخطيط المهام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تركز على المواعيد النهائية)

Notion (الأفضل لعمليات سير العمل القابلة للتخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة)

Reclaim AI (الأفضل لتخصيص الوقت بذكاء وتحسين التوازن بين العمل والحياة)

Asana (الأفضل للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى تتبع المشاريع على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي)

Wrike (الأفضل لإدارة المهام مع سير عمل مخصص وتتبع في الوقت الفعلي)

Clockwise (الأفضل لجدولة الاجتماعات الذكية وتحسين التقويم)

Monday (الأفضل لتخصيص المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون بين أعضاء الفريق)

Scheduler AI (الأفضل لضبط تذكيرات المواعيد النهائية والحفاظ على تنظيم جدولك الزمني)

Otter. ai (الأفضل لاستخراج المهام وإدارة الاجتماعات من النصوص)

Trevor AI (الأفضل لتكامل التقويم في الوقت الفعلي مع قوائم المهام)

Trello (الأفضل لإدارة المهام المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام لوحات السحب والإفلات)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مدير مهام الذكاء الاصطناعي؟

تتمثل الوظيفة الأساسية لأداة إدارة المهام في مساعدتك على إدارة المهام المعقدة. ولكن بفضل تطبيق الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الأدوات الآن تقوم بأكثر من ذلك بكثير.

إليك بعض الميزات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها في مدير المهام بالذكاء الاصطناعي:

ميزات أتمتة المهام: اختر أداة تقوم بأتمتة المهام المتكررة، مثل الجدولة والتذكير وما إلى ذلك. سيؤدي ذلك إلى توفير وقتك، مما يتيح لك التركيز على الأنشطة الأكثر أهمية فقط 🧐

ميزات تحديد أولويات المهام: ابحث عن أداة تحدد أولويات المهام حسب الأهمية والموعد النهائي وما إلى ذلك. سيساعدك ذلك على إنشاء قائمة مهام يومية قوية وتجنب الإهمال 😌

سير عمل قابل للتخصيص: اختر أداة تتناسب مع أسلوبك في إدارة المهام. على سبيل المثال، إذا كنت تفضل تصور المهام من خلال لوحة Kanban، فيجب أن يدعم البرنامج هذه الميزة 🫡

معالجة اللغة الطبيعية: اختر أداة مزودة بقدرات NLP. سيؤدي ذلك إلى تقليل الإدخال اليدوي، مما يساعدك على إنشاء المهام وتعيينها من خلال الأوامر الصوتية 🔉

ميزات التعاون: ابحث عن أداة تتيح لك التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين. فهذا يسهل مشاركة الاقتراحات القابلة للتنفيذ وتنفيذها 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

أمان البيانات: اختر تطبيقات إدارة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بمعايير وبروتوكولات أمان بيانات قوية. فهذا يساعد على تجنب تهديدات الأمن السيبراني، ويحافظ على أمان وسلامة بياناتك المهمة 🔒

التكامل مع تطبيقات أخرى: اختر أداة تتكامل بسلاسة مع أدوات وبرامج إدارة المشاريع الأخرى في سير عملك. هذا يجعل إدارة المهام أكثر سهولة 🤝🏻

أفضل 15 تطبيقًا لإدارة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي

فيما يلي 15 تطبيقًا من أفضل تطبيقات إدارة المهام التي تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إدارة المهام وتوزيعها لإعادة تحديد روتينك اليومي:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عزز ClickUp مكانته كمنصة إدارة المهام المثالية للأفراد والمهنيين والفرق. إنه ليس مجرد مدير مهام؛ إنه التطبيق الشامل للعمل الذي يقسم سير العمل إلى أقسام قابلة للتواصل ويحافظ على سير العمل ضمن المسار الصحيح بفضل ميزاته المتقدمة القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بفضل ميزات مثل ClickUp Tasks و ClickUp Brain، تتيح هذه المنصة للمستخدمين إدارة وقتهم بفعالية وأتمتة المهام الروتينية وتعزيز التعاون السلس ضمن واجهة واحدة عند التعامل مع المشاريع المعقدة.

استكشف مهام ClickUp أنشئ خرائط ذهنية وقوائم مراجعة وقوائم مهام وما إلى ذلك، لتبقى على اطلاع على كل مهمة في المشروع باستخدام ClickUp Tasks

تبدأ كل دورة إدارة المهام بالتخطيط. تحتاج إلى تصور الموارد المتاحة، وتحديد نطاق المشروع، والجداول الزمنية للتسليم، وما إلى ذلك. ClickUp Tasks يبسط هذه العملية.

يمنحك عرضًا موحدًا لجميع مشاريعك الحالية والمستقبلية، مما يتيح لك التخطيط بشكل أكثر فعالية. استخدمه لتعيين المهام تلقائيًا، وتحديد الأولويات، والتحقق من التقدم المحرز، وما إلى ذلك. قم بالتبديل بين طرق العرض — من القائمة إلى اللوحة وأحيانًا إلى التقويم — لضمان توافق كل شيء مع خطتك.

يتيح لك ClickUp Tasks أيضًا إنشاء قوائم المهام والخرائط الذهنية لتتبع المهام المتقدمة والتعاون بين أعضاء الفريق.

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ClickUp Brain لجدولة المهام تلقائيًا وتلخيص تفاصيلها وتعديل التبعيات والحصول على تحليلات مفصلة!

علاوة على ذلك، نظرًا لأن Brain يعمل كشبكة عصبية داخلية، فإنه يربط جميع فرقك ومواردك ومشاريعك وما إلى ذلك، ويقلل من احتمالات حدوث أخطاء.

لذا، إذا كنت بحاجة إلى أداة إدارة المهام الأكثر شمولاً التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فلا تبحث أكثر — ClickUp هو الحل المناسب لك!

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

يحب مستخدم Capterra ميزات إدارة المهام في ClickUp لسهولتها وتنظيمها:

لقد أحدث ClickUp ثورة في إدارة المهام المتعلقة بإنجاز أعمال العملاء. كنت بحاجة إلى أداة لتنظيم المهام بدلاً من الاحتفاظ بكل شيء في ذهني، ولم يكن Excel كافياً. أثبت ClickUp أنه حل فعال وسهل الاستخدام لعملي.

لقد أحدث ClickUp ثورة في إدارة المهام المتعلقة بإنجاز أعمال العملاء. كنت بحاجة إلى أداة لتنظيم المهام بدلاً من الاحتفاظ بكل شيء في ذهني، ولم يكن Excel كافياً. أثبت ClickUp أنه حل فعال وسهل الاستخدام لعملي.

2. Taskade (الأفضل للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع والمهام)

عبر Taskade

إذا كنت تبحث عن أداة شاملة لإدارة المهام، فإن Taskade هو خيار ممتاز.

تُروّج المنصة لنفسها على أنها مساحة عمل موحدة، وهي محقة في ذلك. سواء كنت ترغب في تنظيم المهام أو إنشاء ملاحظات مفصلة أو طرح الأفكار، يتيح لك Taskade القيام بكل شيء مدعومًا بقوة الذكاء الاصطناعي.

كما يوفر لك فريق الذكاء الاصطناعي الخاص بك، الذي يمكنك الدردشة والتعاون معه لتسريع كل مهمة في سير عملك.

أفضل ميزات Taskade

قم بتصور المهام بمرونة من خلال طرق عرض مثل القوائم واللوحات والتقويمات والخرائط الذهنية والمخططات التنظيمية

بسّط سير العمل باستخدام قوالب المهام التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وأدوات الأتم

قم بإدارة المهام أثناء التنقل من خلال تطبيقات متزامنة بالكامل على الهاتف المحمول والكمبيوتر المكتبي والويب

قيود Taskade

صعوبة في فهم جميع الميزات المتضمنة

يحتوي البرنامج المجاني على ميزات محدودة مقارنة ببرامج إدارة المهام الأخرى

أسعار Taskade

مجاني إلى الأبد

Taskade Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Taskade for Teams: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Taskade

G2: 4. 6/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

أحد أكبر مزايا Taskade للمستخدمين هو سهولة استخدامه:

بشكل عام، أستمتع باستخدام Taskade مع فريقي وعملائي. إنه سهل الاستخدام والتصفح، وقد غيرت تقنية الذكاء الاصطناعي Taskade قواعد اللعبة بالنسبة لي.

بشكل عام، أستمتع باستخدام Taskade مع فريقي وعملائي. إنه سهل الاستخدام والتصفح، وقد غيرت تقنية الذكاء الاصطناعي Taskade قواعد اللعبة بالنسبة لي.

3. Motion (الأفضل لجدولة المهام وترتيب أولوياتها تلقائيًا)

عبر Motion

يعد Motion من بين أفضل تطبيقات إدارة المهام للمبتدئين والمحترفين، حيث يجمع كل شيء في أداة واحدة.

بفضل ميزات الأتمتة القوية، تتيح لك هذه التطبيقات جدولة المهام وترتيبها حسب الأولوية بفعالية. كما يمكنك دمج التقويم الخاص بك لإنشاء مهام متكررة ونوافذ زمنية مخصصة وملاحظات مفصلة. وتعد واجهة الأداة سهلة الاستخدام ميزة إضافية تجذب العديد من المستخدمين الجدد.

أفضل ميزات Motion

استخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة الجدولة من خلال ترتيب المهام حسب الأولوية ومواعيد الاستحقاق

نظم المهام بسهولة باستخدام ميزة حجز الوقت لتخطيط يومك بالكامل

تتبع التقدم بصريًا من خلال تحليلات الإنتاجية في الوقت الفعلي

قيود الحركة

لا يمكن الوصول إلى الميزات المتقدمة للتطبيق إلا عبر الإنترنت، مما يعيق الإنتاجية في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت

لاحظ بعض المستخدمين عدم وجود خيارات تخصيص متعمقة

أسعار متغيرة

فرد: 34 دولارًا شهريًا

معيار الأعمال: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Pro: أسعار مخصصة

تقييمات الحركة والتعليقات

G2: 4/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4. Todoist (الأفضل لإدارة المهام الشخصية البسيطة المعززة بالذكاء الاصطناعي والتذكيرات)

عبر Todoist

التالي في قائمة أفضل برامج إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي هو Todoist. بفضل مجموعة ميزاته الرائعة، يعد هذا البرنامج مثاليًا لإدارة الحياة المهنية والشخصية.

ومن بين هذه الميزات ميزة Quick Add و Todoist Karma. تتيح لك ميزة Quick Add تسجيل المهام وتنظيمها من خلال أوامر باللغة الطبيعية. من ناحية أخرى، Todoist Karma هو حل تفاعلي وممتع يحفز المستخدمين من خلال منحهم نقاطًا مقابل إنجاز المهام.

أفضل ميزات Todoist

ينظم المهام حسب المشاريع والمهام الفرعية، مما يتيح لك إدارة أحمال العمل الكبيرة بسهولة

حدد أولويات المهام باستخدام تسميات وفلاتر ملونة للتركيز على الإجراءات الأكثر أهمية

ابدأ مشاريعك بسرعة مع أكثر من 50 نموذجًا مدمجًا لمهام مختلفة

قيود Todoist

يحتوي البرنامج المجاني على قيود على عدد المشاريع والوظائف المتقدمة مثل التذكيرات

قد يحتاج المستخدمون الذين يعتمدون بشكل كبير على إدارة الوقت إلى تكامل مع تطبيقات خارجية لتتبع ساعات العمل

أسعار Todoist

مبتدئ: مجاني إلى الأبد

المحترف: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

بالنسبة لهذا المستخدم، بساطة Todoist هي أفضل ما في هذه الأداة. إليك ما قاله:

إنه برنامج مهام بسيط وسريع. من السهل جدًا إضافة المهام. كما أن تعلم استخدامه سهل جدًا مقارنة ببرامج المهام الأخرى. أستخدمه كل يوم، يمكنني إدخال شيء ما فيه ليذكرني به أو يظهر في قائمة مهامي بعد أيام.

إنه برنامج مهام بسيط وسريع. من السهل جدًا إضافة المهام. كما أن تعلم استخدامه سهل جدًا مقارنة ببرامج المهام الأخرى. أستخدمه كل يوم، يمكنني إدخال شيء ما فيه ليقوم بتذكيري به أو إظهاره في قائمة مهامي بعد عدة أيام.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إدارة المهام الشخصية وزيادة إنتاجيتك

عبر TimeHero

Time Hero هو أداة فريدة لإدارة المهام مصممة لأتمتة جدولة المهام والمساعدة في تحديد أولوياتها.

يقوم الذكاء الاصطناعي المدمج فيه تلقائيًا بتسجيل المهام وجدولتها بناءً على المواعيد النهائية القادمة، وهو أمر مفيد للغاية عند إدارة عدة مشاريع معقدة في وقت واحد. كما يقوم الأداة بتمييز المهام المتأخرة واقتراح طرق لإعادتها إلى المسار الصحيح.

سواء كنت فردًا تريد إدارة يومك أو فريقًا ينسق بين سير عمل معقد، فإن TimeHero يتكيف مع احتياجاتك ويبقيك في الصدارة.

أفضل ميزات TimeHero

أعد جدولة المهام في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي عندما تتغير الأولويات وتأكد من البقاء على المسار الصحيح

يتتبع التقدم المحرز من خلال تقارير مفصلة عن الوقت المستغرق مقابل الوقت المقدر

جدول المهام الأسبوعية المتكررة قبل الموعد النهائي بوقت كافٍ لتمنح نفسك المرونة

قيود TimeHero

تعد تخصيصات ميزات الجدولة أقل مرونة بالنسبة لعمليات سير العمل عالية الدقة

لا توجد خطة مجانية للمستخدمين الجدد

أسعار TimeHero

الأساسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 27 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات TimeHero

G2: 4. 5/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (20+ تقييم)

6. Notion (الأفضل لعمليات سير العمل القابلة للتخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة)

عبر Notion

Notion هو اسم مألوف في مجال برامج إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي، ومن السهل معرفة السبب. فمن واجهة المستخدم إلى الميزات، يتفوق هذا الأداة على جميع العوامل التي تحدد نجاح أو فشل برنامج إدارة المهام. وبفضل أكثر من 100 تكامل، يتكامل أيضًا بسلاسة مع سير عملك.

علاوة على ذلك، فإن خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة في Notion و Notion AI المدمجة تجعل من السهل أتمتة المهام المتكررة، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، والتحقق من تقدم المشروع، وتصور المهام.

أفضل ميزات Notion

استخدم Notion AI لتلخيص الملاحظات وإنشاء المحتوى وإنشاء قوائم المهام بناءً على أوامر اللغة الطبيعية

صمم لوحات أو تقاويم أو قوائم أو عروض كانبان وفقًا لأسلوبك في إدارة المهام

يوفر محرر محتوى غني لتضمين الوسائط المتعددة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو

قيود Notion

قد يجد الكثيرون أن ميزات إدارة المشاريع محدودة

على الرغم من بعض الوظائف التي تعمل دون اتصال بالإنترنت، إلا أن الاتصال المستقر بالإنترنت ضروري للاستخدام الكامل

أسعار Notion

مجاني إلى الأبد

بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Notion AI: 10 دولارات شهريًا كإضافة إلى الخطط الأخرى

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (5,800+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

سهولة إعداد Notion ووظائفه هما اثنان من الجوانب التي نالت إعجاب المستخدمين:

كان Notion سهل الإعداد للغاية ووجد فريق العمل أن المحتوى والوظائف سهلة الاستخدام. إنه المكان الوحيد الذي يجد فيه فريق العمل كل ما يحتاجونه فيما يتعلق بأعمالنا.

كان Notion سهل الإعداد للغاية ووجد فريق العمل أن المحتوى والوظائف سهلة الاستخدام. إنه المكان الوحيد الذي يجد فيه فريق العمل كل ما يحتاجونه فيما يتعلق بأعمالنا.

🔎 هل تعلم؟ غالبًا ما تُقارن مساحة العمل القابلة للتخصيص في Notion ببناء مكعبات LEGO! 🤭

7. Reclaim AI (الأفضل لتخصيص الوقت بذكاء وتحسين التوازن بين العمل والحياة)

عبر Reclaim AI

هل تبحث عن مدير مهام يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بأتمتة حجز الوقت؟ نوصيك باستخدام Reclaim AI.

يعرض برنامج Dropbox هذا المهام اليومية أو الأسبوعية لسير عملك في شكل تقويم واضح. أثناء تصفحك لقوائم المهام، تقوم ميزة الجدولة الذكية تلقائيًا بإنشاء فترات زمنية للأسبوع التالي، مما يضمن عدم تداخل المهام أو حدوث أخطاء في اللحظة الأخيرة.

علاوة على ذلك، تحتوي الأداة على وضع تركيز منفصل يقلل من المقاطعات ويسمح لك بالتركيز على المهمة.

استرجع أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

اضبط تلقائيًا فترات التخزين المؤقت بين الاجتماعات والمهام لمنع الحجز الزائد وتقليل التوتر

حدد عادات متكررة ودمجها في جدولك باستخدام الذكاء الاصطناعي

ادمجها مع Google Tasks و Slack و Asana لمساعدتك في إدارة قوائم المهام

تخلص من قيود الذكاء الاصطناعي

لا توجد تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة تحد من إمكانية الوصول أثناء التنقل

قد لا يناسب الاعتماد الكبير على تقويم Google المستخدمين الذين يفضلون خدمات تقويم بديلة

استرد أسعار الذكاء الاصطناعي

Lite: مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

استرجع تقييمات وتصنيفات الذكاء الاصطناعي

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

8. Asana (الأفضل للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى تتبع المشاريع على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Asana

لا يحتاج Asana إلى تعريف. إنه برنامج إدارة مهام معروف يتميز بالعديد من الميزات المتقدمة، وأفضل ما أضيف إليه مؤخرًا هو مساعد المهام بالذكاء الاصطناعي، Asana AI.

يعمل على أتمتة جميع أنشطتك اليومية اليدوية — إنشاء قوائم المهام، وتحديد أولويات المهام، وتخصيص الموارد، وما إلى ذلك — حتى تتمكن من إدارة جدولك الزمني بشكل أفضل. قم بتخصيص سير العمل لفريقك باستخدام الحقول المخصصة وقواعد الأتمتة التي تتوافق مع متطلبات المشروع المحددة.

تقوم الأداة أيضًا بتحديثك لضمان عدم تفويت أي مهمة مهمة.

أفضل ميزات Asana

قم بتعيين المهام للأفراد والفرق، مما يساعد على تتبع الملكية والمسؤوليات

افهم التبعيات لتجنب التأخير من خلال ربط المهام وترتيب إنجازها.

احصل على أدوات إعداد تقارير مفصلة توفر رؤى حول أداء الفريق وحالة المشروع

قيود Asana

تتطلب الميزات الشاملة وقتًا للتكيف معها واستخدامها

في المقام الأول، تكون الوظائف عبر الإنترنت مقيدة في البيئات التي تتوفر فيها اتصال محدود بالإنترنت

أسعار Asana

شخصي: مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13,100+ تقييم)

على الرغم من أن Asana تتمتع بالعديد من المزايا، إلا أن المستخدمين يحبون بشكل خاص واجهتها سهلة التصفح:

تتميز واجهة Asana بسهولة الاستخدام والبديهية، مما يسهل التنقل في المنصة وأداء المهام المحددة. مجموعة واسعة من الوظائف: يمكنك إنشاء المهام وتعيينها ومراقبة تقدمها والتعاون في فرق والتواصل مع أعضاء الفريق، من بين أمور أخرى. وهذا يجعلها أداة متعددة الاستخدامات ومفيدة للغاية لمختلف أنواع المشاريع.

تتميز واجهة Asana بسهولة الاستخدام والبديهية، مما يسهل التنقل في المنصة وأداء المهام المحددة. مجموعة متنوعة من الوظائف: يمكنك إنشاء المهام وتعيينها ومراقبة تقدمها والتعاون في فرق والتواصل مع أعضاء الفريق، من بين أمور أخرى. وهذا يجعلها أداة متعددة الاستخدامات ومفيدة للغاية لمختلف أنواع المشاريع.

9. Wrike (الأفضل لإدارة المهام مع سير عمل مخصص وتتبع في الوقت الفعلي)

عبر Wrike

على الرغم من أن Wrike معروف بشكل أساسي بحلوله لإدارة المشاريع، إلا أن ميزات إدارة المهام التي يوفرها مفيدة أيضًا.

إذا كانت تحديد أولويات المهام هو التحدي الأساسي الذي تواجهه، فإن Wrike يوفر لوحة تحكم سهلة الاستخدام تُنشئ قوائم مهام موجزة ومهام أساسية. تساعد ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام الروتينية، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ، وتحسين تخصيص الموارد، مما يجعله مناسبًا للفرق من جميع الأحجام التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية.

يعمل مدير المهام بالذكاء الاصطناعي هذا أيضًا على تبسيط التعاون من خلال أدوات داخل التطبيق تتيح لك العمل مع أعضاء فريقك على مهمتك الحالية. هذا ليس كل شيء — يوفر Wrike مجموعة واسعة من أدوات التدقيق والقوالب لتسريع عملية تقديم الملاحظات.

أفضل ميزات Wrike

استخدم ميزة Work Intelligence المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Wrike للتنبؤ بمخاطر المشاريع وتوصية أولويات المهام

أنشئ وصفًا للعناصر وتعليقات عليها باستخدام إمكانات GenAI

تتبع تقدم المهام بصريًا باستخدام لوحات Kanban وعروض حجم العمل

قيود Wrike

أسعار هذه التطبيقات باهظة بالنسبة للفرق الصغيرة

تحدث أحيانًا مشكلات في الأداء عند إدارة المشاريع الكبيرة الحجم

أسعار Wrike

مجاني إلى الأبد

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعات

G2: 4. 2/5 (3,700+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,700+ تقييم)

10. Clockwise (الأفضل لجدولة الاجتماعات الذكية وتحسين التقويم)

عبر في اتجاه عقارب الساعة

يعد الجدولة جزءًا كبيرًا من إدارة المهام. وهنا يأتي دور Clockwise.

تم تصميم هذا المساعد الذكي لتحسين جدولك الزمني من خلال ترتيب الاجتماعات والمهام بذكاء لتعظيم وقت التركيز دون انقطاع. من خلال تحليل أنماط عملك وتفضيلاتك، يقوم Clockwise بتعديل تقويمك ديناميكيًا لتقليل التضارب من خلال اقتراحات جدولة مخصصة.

أفضل ما يميز Clockwise هو سهولة استخدامه. سواء كنت ترغب في إنشاء مهام على التقويم الخاص بك أو حجز وقت لاجتماع، لن تضطر إلى القيام بأي من ذلك يدويًا.

أفضل الميزات في اتجاه عقارب الساعة

تتبع الوقت المستغرق في المهام لتحسين عادات العمل والإنتاجية

نظم الاجتماعات والمهام تلقائيًا لإنشاء فترات زمنية مخصصة للتركيز بشكل كبير

اعثر على أوقات اجتماعات مناسبة لجميع أعضاء الفريق مع الحفاظ على فترات التركيز الفردية

قيود في اتجاه عقارب الساعة

نظرًا لكونها في الأساس تطبيقًا لجدولة المهام، فإن ميزات إدارة المهام محدودة إلى حد ما

يفتقر التطبيق المحمول إلى جميع الوظائف المتنوعة الموجودة في إصدار سطح المكتب

الأسعار حسب اتجاه عقارب الساعة

مجاني إلى الأبد

الفرق: 6.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 11.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والتعليقات في اتجاه عقارب الساعة

G2: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (50+ تقييم)

بالنسبة لهذا المستخدم، تتميز Clockwise بقدراتها على التخصيص والتكامل:

Clockwise هو طريقة رائعة لمعرفة أين تذهب وقتك بالتحديد. تعجبني حقًا إمكانية تخصيص الاجتماعات بناءً على معايير معينة بحيث يصبح تقويمك وسيلة سريعة لفهم وقتك. كما أقدر كثيرًا تكامل Slack بحيث يتم كتم صوت Slack تلقائيًا أثناء الاجتماعات وإمكانية إضافة عناصر مثل الغداء دون بذل مجهود كبير.

Clockwise هو طريقة رائعة لمعرفة أين تذهب وقتك بالتحديد. تعجبني حقًا إمكانية تخصيص الاجتماعات بناءً على معايير معينة بحيث يصبح تقويمك وسيلة سريعة لفهم وقتك. كما أقدر كثيرًا تكامل Slack بحيث يتم كتم صوت Slack تلقائيًا أثناء الاجتماعات وإمكانية إضافة عناصر مثل الغداء دون بذل مجهود كبير.

💡 نصيحة احترافية: هل تعتقد أن الجدولة ليست من اختصاصك؟ جرب "قاعدة الدقيقتين"! ابدأ يومك بأداء المهام التي تستغرق دقيقتين أو أقل. هذا يقلل من تراكم المهام ويحافظ على جدولك (وعقلك) خاليًا من الفوضى!

11. Monday (الأفضل لتخصيص المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون بين أعضاء الفريق)

عبر Monday

إذا كان علينا اقتراح برنامج واحد فقط لإدارة المهام التعاونية لجميع أنواع الفرق، فسيكون ذلك هو Monday.

تستخدم أداة إدارة المهام هذه الذكاء الاصطناعي لتمنحك أفضل تجربة تعاون في الوقت الفعلي. وهذا يسهل العديد من جوانب إدارة المهام، بدءًا من عرض التقدم المحرز وحتى تقديم الملاحظات.

علاوة على ذلك، يتوافق Monday أيضًا مع متطلبات المشاريع وسير العمل المختلفة، مما يسهل العملية بشكل أكبر.

أفضل الميزات ليوم الاثنين

ادمجها مع أدوات مثل Zoom و Slack لتركيز الاتصالات ومشاركة الملفات

تصور تقدم المشروع من خلال عرض الجدول الزمني ولوحات Kanban

أتمتة الإشعارات لضمان تحديث جميع أعضاء الفريق بشأن حالة المهام

قيود يوم الاثنين

تتطلب الخطط المدفوعة ثلاثة مستخدمين على الأقل وقد تكون باهظة الثمن للاستخدام الشخصي

هناك نقص في ميزات إعداد التقارير التفصيلية للمشاريع المعقدة

أسعار يوم الاثنين

مجاني إلى الأبد (لما يصل إلى مستخدمين)

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات يوم الاثنين

G2: 4. 7/5 (12,500+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,200+ تقييم)

12. Scheduler AI (الأفضل لتعيين تذكيرات المواعيد النهائية والحفاظ على تنظيم جدولك)

عبر Scheduler AI

على الرغم من أن Scheduler AI هو أداة اجتماعات في المقام الأول، إلا أنه يحتوي أيضًا على ميزات ذات صلة بإدارة المهام والمشاريع بكفاءة.

باستخدامها، يمكنك تصور جدولك الزمني وإضافة المهام حسب راحتك. صُممت للتفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين بشكل استباقي، وهي تعمل على تحسين الجدولة من خلال التكامل المباشر مع تطبيقات المراسلة الشائعة، مما يقلل الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية.

إذا اقترب موعد استحقاق مهمة ما، فسوف يخطرك الذكاء الاصطناعي الذكي في Scheduler مسبقًا لضمان عدم تفويتها. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الواجهة العامة للبرنامج وسهولة استخدامه تعدان من المزايا الإضافية.

أفضل ميزات Scheduler AI

اضبط الذكاء الاصطناعي ليكون وكيلًا مستقلًا يقوم ببدء المحادثات وجدولة الاجتماعات ومراقبتها والتعامل مع إعادة الحجوزات

تكامل سلس مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتحسين ترتيب أولويات المهام

قم بتخصيص هوية مساعد الجدولة وأسلوب التواصل ليتوافق مع علامتك التجارية

قيود برنامج Scheduler AI

الأسعار باهظة نسبيًا مقارنة بتطبيقات إدارة المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

عدد عمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث محدود

أسعار Scheduler AI

Co-Pilot Meeting Assistant: 50 دولارًا شهريًا

مساعد الاجتماعات التلقائي: 500 دولار شهريًا

احترافي: 1000 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Scheduler AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تتبع المهام في العمل

13. Otter. ai (الأفضل لاستخراج المهام وإدارة الاجتماعات من النصوص)

تشتهر Otter.ai بقدراتها في النسخ في الوقت الفعلي، حيث تحول المحتوى المنطوق من الاجتماعات والمحادثات إلى نص دقيق.

ومع ذلك، فإن Otter. ai لا يقتصر دوره على النسخ، بل يعزز الإنتاجية من خلال تحديد وإدارة العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات، مما يجعله أداة قيّمة للفرق التي تهدف إلى تبسيط سير العمل وضمان المساءلة في عملية التخطيط.

يوفر Otter تفاصيل المهام ذات الصلة كلما كانت هناك حاجة إلى خطة عمل جماعية. ونظرًا لأن الأداة تتكامل أيضًا مع معظم أدوات إدارة المشاريع والتعاون، فإن دمجها في سير العمل أمر سهل للغاية.

أفضل ميزات Otter. ai

حدد المهام التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات وقم بتجميعها تلقائيًا باستخدام ميزة "بنود الإجراءات الخاصة بي"

قم بتمييز النقاط الرئيسية وإضافة التعليقات وتعيين المهام داخل النص، مما يتيح التعاون الفوري

قم بفرز النصوص حسب المشروع أو الاجتماع، مما يسهل العثور على الملاحظات المهمة

قيود Otter. ai

تطبيقات Otter.ai كأداة لإدارة المهام ليست شاملة

قد تختلف دقة النسخ وفهم المهام

أسعار Otter. ai

أساسي: مجاني إلى الأبد

المحترف: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 4/5 (280+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (80+ تقييم)

ساعدت دقة Otter وميزة النسخ في الوقت الفعلي العديد من المستخدمين، مثل هذا المستخدم:

استخدام Otter كان نقطة تحول في إنتاجيتي. لقد وفرت لي قدرته على تدوين الاجتماعات والملاحظات بدقة ساعات لا حصر لها.

استخدام Otter كان نقطة تحول في إنتاجيتي. لقد وفرت لي قدرته على تدوين الاجتماعات والملاحظات بدقة ساعات لا حصر لها.

14. Trevor AI (الأفضل لتكامل التقويم في الوقت الفعلي مع قوائم المهام)

عبر Trevor AI

إذا كنت تبحث عن أداة تساعدك في تخطيط مهامك اليومية، فقد يكون Trevor AI هو الحل.

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي الذكاء الاصطناعي لتنظيم قوائم المهام وجدولتها وإدارتها. استخدمه لتخطيط جدولك الزمني أو إنشاء قائمة مهام أو تحديد مدة كل نشاط في قائمتك. بالإضافة إلى ذلك، من خلال دمج المهام مع التقويم الخاص بك، يعمل Trevor AI على تحسين كفاءة التنظيم وتعزيز التركيز، مما يجعله مثاليًا للأفراد الذين يسعون إلى تبسيط سير عملهم.

أفضل ما في الأمر؟ واجهة المستخدم سهلة التصفح من Trevor والتكامل القوي مع تطبيقات الطرف الثالث.

أفضل ميزات Trevor AI

يمكنك جدولة المهام بسهولة عن طريق سحبها وإفلاتها في التقويم

يوفر تذكيرات خاصة بالمهام، مما يساعد المستخدمين على الالتزام بالمواعيد النهائية

يتيح ساعات عمل مخصصة لإنشاء جدول زمني يتوافق مع التفضيلات الفردية

قيود Trevor AI

هناك نقص في ميزات التعاون

خيارات التخصيص التي يقدمها Trevor AI أقل مقارنة بالآخرين في القائمة

أسعار Trevor AI

مجاني إلى الأبد

المحترف: 6 دولارات شهريًا

تقييمات وتصنيفات Trevor AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

➡️ اقرأ المزيد: قوالب جداول Google Sheets لتتبع المهام اليومية

15. Trello (الأفضل لإدارة المهام المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام لوحات السحب والإفلات)

عبر Trello

أخيرًا وليس آخرًا، نود أن نضيف Trello إلى قائمتنا لأفضل تطبيقات إدارة المهام بالذكاء الاصطناعي. تستخدم أداة إدارة المشاريع الشائعة من Atlassian نظامًا مرئيًا قائمًا على البطاقات لمساعدة الفرق على إدارة المهام وسير العمل بفعالية.

بفضل تكامل Atlassian Intelligence، يعزز Trello قدراته من خلال توفير ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إدارة المهام وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق. إذا كنت جديدًا في مجال إدارة المهام، فاستخدم قوالب Trello المصممة بخبرة لتبدأ بخطوة متقدمة.

أفضل ميزات Trello

حسّن أوصاف البطاقات والتعليقات من خلال إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصحيح النحو ومساعدة في العصف الذهني

خصص سير العمل باستخدام أتمتة Butler للمهام والإجراءات المتكررة

ادمج أكثر من 200 أداة مثل Slack وGoogle Drive والمزيد لتسهيل سير العمل

قيود Trello

لا توجد تقارير متقدمة أو ميزات أخرى لإدارة المهام

بطء التحميل عند التعامل مع عدد كبير من المهام

أسعار Trello

مجاني إلى الأبد

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 12.5 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم لـ 50 مستخدمًا (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتصنيفات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,200+ تقييم)

يبدو أن العديد من المستخدمين يحبون Trello لسهولة التعاون والتنظيم التي يوفرها — تلخص هذه المراجعة الأسباب:

أنا أحب Trello حقًا لأنه يسهل العمل في فريق، كما أنه يتيح لي تنظيم مشاريعي بسرعة. إنه سهل الاستخدام، ولم أواجه أي مشاكل، وأنا أستخدمه بشكل متكرر. في كل مرة أبدأ فيها مشروعًا، أقوم بإدراجه في Trello، ومنح حق الوصول للأشخاص الذين سيعملون على مشروعي، ويبدأ الجميع في تنفيذ المهام المخصصة لهم وتحديث كل بطاقة في Trello، لذلك لا يتعين عليّ سوى الدخول إلى Trello والاطلاع على ما أنجزه الجميع دون الحاجة إلى الاتصال بهم.

أنا أحب Trello حقًا لأنه يسهل العمل في فريق، كما أنه يتيح لي تنظيم مشاريعي بسرعة. إنه سهل الاستخدام، ولم أواجه أي مشاكل، وأنا أستخدمه بشكل متكرر. في كل مرة أبدأ فيها مشروعًا، أقوم بإدراجه في Trello، ومنح حق الوصول للأشخاص الذين سيعملون على مشروعي، ويبدأ الجميع في تنفيذ المهام المخصصة لهم وتحديث كل بطاقة في Trello، لذلك لا يتعين عليّ سوى الدخول إلى Trello والاطلاع على ما أنجزه الجميع دون الحاجة إلى الاتصال بهم.

حسّن عمليات إدارة المهام باستخدام أفضل أداة لإدارة المهام بالذكاء الاصطناعي — ClickUp!

بصفتك مدير مشروع، قد لا يكون من السهل دائمًا التوفيق بين مهام متعددة. بدون الأدوات المناسبة، قد يصبح الحفاظ على التنظيم والالتزام بالمواعيد النهائية تحديًا سريعًا، مما يؤثر على الإنتاجية والأداء.

هذا هو المجال الذي يتفوق فيه ClickUp.

يتميز ClickUp بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجموعة ميزات مبتكرة، مما يعيد تعريف إدارة المهام. من أتمتة سير العمل المتكرر إلى تحديد أولويات المهام بذكاء، يضمن هذا التطبيق سير كل مشروع على الطريق الصحيح بينما يساعدك على العمل بشكل أكثر ذكاءً.

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