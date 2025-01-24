أفضل 13 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة الفريق في 2025

هل ستختار هاتفاً ذكياً جديداً أنيقاً أم هاتفاً عتيقاً من التسعينيات؟ أو الأفضل من ذلك، هل تفضل إرسال رسائل نصية أم الاعتماد على الحمام الزاجل؟

"ما نوع هذه الأسئلة؟"

بالضبط - من هو العاقل الذي سيختار الخيار الأخير؟

إذن لماذا لا تزال العديد من الفرق عالقة بأساليب إدارة الفريق القديمة التي تتطلب المزيد من الوقت والجهد ويمكن أن تؤدي إلى سوء الفهم؟

ما تحتاجه هو أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة الفريق.

🧠 هل تعلم: 77% من مديري المشاريع أن الذكاء الاصطناعي أثر بشكل إيجابي على عملهم.

لقد قمنا بتغطيتك إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ. تحقق من هذه المجموعة التي تضم أفضل 13 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتحسين تعاون فريقك.

ابدأ إدارة فريقك في ClickUp-إنه مجاني!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص سريع لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة الفريق وما هي أفضل ما لديها:

/href/ https://app.clickup.com/signup النقر فوق /%مرجع/ : الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتعاون الجماعي أسانا: الأفضل لإدارة المهام بسهولة Notion AI: الأفضل لإدارة المعرفة وتوثيق الفريق Wrike: الأفضل لتصور المشروع المتقدم تريلو: الأفضل للتصور البسيط وإدارة المهام المرئية6. **Monday.com: الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص وتنسيق الفريق Taskade: الأفضل لتعاون الفريق الخفيف وسير العمل المعزز بالذكاء الاصطناعي الحركة: الأفضل للجدولة التلقائية للمهام المعززة بالذكاء الاصطناعي والتحسين Todoist: الأفضل لإدارة المهام البسيطة مع دعم متعدد المنصات Lattice: الأفضل لتقييم الأداء ومشاركة الموظفين سلاك: الأفضل لتواصل الفريق وتحديثات المشروع يوم العمل: الأفضل للإدارة الشاملة للموارد البشرية والمالية جيرا: الأفضل لتطوير البرمجيات وتتبع المشكلات

جرب ClickUp - أفضل أداة ذكاء اصطناعي لإدارة الفريق

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة الفريق؟

عند الدردشة مع فريقك أو عند عرض أدوات الذكاء الاصطناعي على كبار المسؤولين، ستسمع مصطلحات خيالية مثل التحليلات التنبؤية وخوارزميات التعلم الآلي.

بالتأكيد، ستساعدك هذه الأدوات على المدى الطويل - ولكن لا ينبغي أن تكون محور تركيزك منذ البداية.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ ببساطة - حدد مشاكل سير العمل التي تبطئك أنت وفريقك.

سواء كانت تحديد أولويات المهام، أو تتبع المشروع، أو تحسين تعاون الفريق، اختر أداة تعالج هذه المشاكل بشكل مباشر. ونقاط إضافية إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي تضيف بعض الوظائف الإضافية (مثل إدارة المهام الآلية أو التكامل المتعدد مع التطبيقات) وتبدو بديهية للغاية لدرجة أنك تتساءل كيف عملت مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

بعض الأهداف الرئيسية التي يجب تحقيقها في أداة الذكاء الاصطناعي المثالية لإدارة الفريق:

تبدو بديهية وسهلة الاستخدام

تتعامل مع المشاريع وعمليات إدارة المهام والمهام الفرعية كالمحترفين

تحافظ على تفاعل الفريق، ولا تغرقه في التعقيدات

يبسِّط الاتصالات للمشاريع والمهام

يوفر خيارات تكامل لتوسيع نطاق عملك

من الأشياء الأخرى التي يجب مراعاتها هي مدى جودة محاكاته أو تحسينه للمدخلات البشرية، وعمق وظائف الذكاء الاصطناعي، ولنكن صادقين - ولنكن صادقين - التسعير.

اعثر على الأداة التي تحقق هذه المربعات، وستوفر الوقت، وتقلل من المهام الروتينية المتكررة، وتعزز الإنتاجية بسهولة.

## أفضل 13 أداة ذكاء اصطناعي لإدارة الفريق

يمكن أن توفر لك المهام المؤتمتة 2 ساعة و24 دقيقة في اليوم .

هل أنت مقتنع بمدى روعة ذلك بالنسبة لفريقك؟ دعنا نلقي نظرة على أفضل 13 أداة ذكاء اصطناعي يمكنها مساعدتك في تحقيق ذلك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة والتعاون الجماعي)

أفضل طريقة لتجنب تضارب الفريق هي جعل كل فرد مسؤولاً عن كل فرد.

ولكن هل من الممكن تتبع تقدم الجميع يدوياً دون أن تفقد عقلك؟ نعم، إذا كنت تستخدم انقر فوق .

العمل اليوم معطل، مع 60% من وقتنا نقضيه في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة. يعمل ClickUp على إصلاح ذلك من خلال أن يصبح تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً من خلال أتمتة المهام لفريقك.

ولكن قبل الغوص في المهام، يحتاج فريقك إلى هدف واضح. انقر فوق الأهداف تتيح لك تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات أصغر قابلة للتنفيذ عبر جداول زمنية يومية أو أسبوعية أو حتى سنوية.

أهداف ClickUp

يمكنك أيضًا إنشاء قوائم مرجعية لتحديد أولويات المهام، مما يضمن معرفة الجميع بالأكثر أهمية.

وبالحديث عن تحديد أولويات المهام، لا شيء يفعل ذلك أفضل من الذكاء الاصطناعي الأصلي في ClickUp, ClickUp Brain .

يقوم بتحليل البيانات السابقة والمواعيد النهائية لاقتراح المهام الأكثر صلة بالموضوع، ويلخص التحديثات، ويُنشئ مهام جديدة في ثوانٍ. يمكن بعد ذلك تحويل هذه الاقتراحات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ مهام ClickUp التي تتوافق تمامًا مع أهدافك.

كليك أب برين

يمكنك أيضًا استخدام قالب خطة إدارة فريق ClickUp's ClickUp لتنظيم مشروعك ومساعدة فريقك على التوافق مع ما هو أكثر أهمية للنجاح الجماعي.

كل ما تبقى الآن هو توصيل هذه المهام مع فريقك. يكمن جمال ClickUp في قدرته على دمج الأهداف مباشرةً في الوظائف. وهذا يعني أنه لا أحد يحك رأسه متسائلاً عن سبب قيامه بشيء ما - فالأمر واضح تماماً.

يحقق ClickUp Brain ذلك بسهولة من خلال تحويل الأهداف ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل إلى مهام بنقرة زر واحدة. والجزء الأفضل؟ هذه المعرفة متاحة لك بسهولة - فقط اطرح سؤالاً باللغة الإنجليزية البسيطة على Brain واحصل على المعلومات الصحيحة من مساحة عملك في ثوانٍ.

الربط بين المهام والأهداف في ClickUp للبقاء دائمًا متوائمة ومطلعة

بالحديث عن الرسائل - يمكنك الإشارة إلى أعضاء الفريق وتحديد الأولويات وحتى مشاركة التحديثات أو الملفات أو الملاحظات السريعة مع انقر فوق الدردشة . إنه يشبه وجود تطبيق مراسلة فورية مدمج في نظام إدارة فريقك مباشرةً. هذه هي الوصفة المثالية لتعاون الفريق بسلاسة.

ابقَ على اتصال دائم بفريقك مع ClickUp Chat

#### أفضل ميزات ClickUp

التلخيص : لخص بسرعة المواضيع الطويلة أو تحديثات المشروع أو المستندات للحصول على سياق فوري

: لخص بسرعة المواضيع الطويلة أو تحديثات المشروع أو المستندات للحصول على سياق فوري تدوين الاجتماعات : نسخ مناقشات الاجتماعات إلى مستندات قابلة للتنفيذ بالتعاون في الوقت الفعلي

: نسخ مناقشات الاجتماعات إلى مستندات قابلة للتنفيذ بالتعاون في الوقت الفعلي التواصل الفوري : تواصل فوري: استخدم ClickUp Chat لمشاركة التحديثات والملفات والروابط بسلاسة

: تواصل فوري: استخدم ClickUp Chat لمشاركة التحديثات والملفات والروابط بسلاسة ملاحظات قابلة للتنفيذ : تعيين التعليقات مباشرة في الملفات أو المهام لضمان الحصول على ملاحظات دقيقة وقابلة للتنفيذ

: تعيين التعليقات مباشرة في الملفات أو المهام لضمان الحصول على ملاحظات دقيقة وقابلة للتنفيذ عمليات التكامل: تواصل مع Slack وZoom وGoogle Workspace من أجلالتواصل المركزي 🧠 هل تعلم: تكشف الدراسات أن عدم كفاءة التعاون تكلف 64% من الموظفين ما لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع 20% يخسرون ما يصل إلى ست ساعات في الوقت الضائع.

قيود ClickUp

قد يكون النطاق الواسع من خيارات التخصيص مربكًا للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 7 دولارات لكل مستخدم/شهر للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

✨ ✨ مراجعات المستخدم: يقدّر المستخدمون طبيعة الكل في واحد، حيث يمزج بين إدارة المشروع وتنظيم المعرفة والمساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في تجربة سلسة. وكما قال الكثيرون، "يتكيف ClickUp مع سير عملك، وليس العكس"

2. أسانا (الأفضل لإدارة المهام البديهية)

via أسانا عندما تلوح المواعيد النهائية في الأفق، ويتراكم العمل، يقوم Asana بتنظيم كل شيء وحتى أتمتة الأشياء المملة.

تربط هذه الأداة الأهداف الاستراتيجية بالمهام اليومية، مما يضمن معرفة الجميع بالأمور المهمة.

وعلاوة على ذلك، فهي تحتوي على ميزات ذكاء اصطناعي قادرة على تقليل الأعمال اليدوية المتكررة، مما يساعد الفرق على التركيز على الأعمال المهمة الأخرى.

أفضل ميزات Asana

ربط الأهداف الاستراتيجية بالمهام، مما يحافظ على تركيز الفريق على أهداف الشركة

أتمتة مهام سير العمل لتقليل الانشغال وتعزيز الإنتاجية

الوصول إلى أكثر من 300 عملية تكامل، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams

تعزيز العمل الجماعي من خلال التعليق، والتحديثات في الوقت الفعلي، والاطلاع على المهام الشخصية

استخدم قوالب معدة مسبقاً لبدء المشاريع وإدارة المهام بفعالية

قيود أسانا

يمكن لوفرة الميزات أن تجعل المهام البسيطة تبدو أكثر تعقيداً من اللازم

يمكن تعيين مستخدم واحد فقط لمهمة واحدة، مما قد يعيق التعاون في المسؤوليات المشتركة

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي : مجاني

: مجاني مبتدئ : 10.99 دولار لكل مستخدم/شهر

: 10.99 دولار لكل مستخدم/شهر متقدم: 24.99 دولارًا لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

✨ مراجعات المستخدمين: تمت الإشادة بـ Asana لسهولة استخدامه، وتعدد استخداماته، و ميزات الذكاء الاصطناعي السلس . يعمل تكامله مع التطبيقات الشائعة مثل Slack وEverhour على تعزيز الإنتاجية، بينما تلبي التخطيطات القابلة للتخصيص وميزات إعداد التقارير احتياجات الفريق المختلفة.

3. Notion AI (الأفضل لإدارة المعرفة وتوثيق الفريق)

via مفهوم الذكاء الاصطناعي تخيّل هذا: موظف جديد لديه 20 سؤالاً حول سير عمل فريقك، ونصف الفريق مشغول جداً للإجابة عليها. ادخل إلى Notion AI، وهو المساعد الشخصي للذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة.

يسمح لك بمركزية وثائق الفريق، وإنشاء مواقع ويكي مشتركة، وإدارة الأذونات حتى يعرف كل عضو ما يجب فعله ومتى.

وعلاوةً على ذلك، تتيح ميزة الأسئلة والأجوبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأعضاء الفريق طرح الأسئلة بلغة واضحة وتلقي إجابات دقيقة ومقتبسة، مما يقضي على التأخير الناجم عن البحث أو سوء التواصل.

🧠 هل تعلم: سوء التواصل مسؤول عن 28% من المواعيد النهائية الفائتة مع التأكيد على أهمية قنوات الاتصال المنظمة لضمان مواءمة الفريق وكفاءته.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

مركزية معلومات الفريق وتنظيمها في مواقع الويكي التي يسهل الوصول إليها

تعيين المهام ومشاركة التحديثات وإدارة الأذونات للتنسيق الفعال للفريق

استخدم قوالب قابلة للتخصيص للإعداد وإدارة العمليات وتخطيط الفريق

اتصل بأدوات مثل Slack وGitHub لضمان تكامل سير العمل بسلاسة

قيود الذكاء الاصطناعي

قد يكون مربكاً للفرق الجديدة على أدوات إدارة المعرفة

يمكن أن يتباطأ عند التعامل مع قواعد البيانات الكبيرة

يتطلب وصولاً ثابتًا إلى الإنترنت لمعظم الميزات

تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاني

بالإضافة إلى : 10 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر الشركات : 15 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 15 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات برنامج Notion AI

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,930 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5,930 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,430+ تقييمات)

✨ مراجعات المستخدمين: يحظى برنامج Notion بتقدير كبير لمرونته وسهولة استخدامه و قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تجعل إدارة المعرفة وتنظيم المهام سلسة. تعمل قوالبه، ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل مع أدوات مثل Slack على تعزيز التعاون، سواء للمهام المهنية أو المشاريع الشخصية.

🧠 هل تعلم: 41% من الموظفين يعانون من التعاون بين الإدارات أكثر من العمل داخل فرقهم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى كسر الصوامع التنظيمية من أجل تنسيق أفضل.

4. Wrike (الأفضل لتصور المشروع المتقدم)

via وريك تخيل فرق متعددة تعمل على جوانب مختلفة من مشروع ما، لكل منها سير العمل والأولويات الخاصة به. ومع ذلك فإن تقدم الجميع متناسق ومرئي على منصة واحدة. هذا هو Wrike في العمل.

يتميز Wrike بقدرته على جعل المشاريع مركزية, أتمتة المهام المتكررة وتوفير أدوات تصور ديناميكية مثل مخططات جانت ولوحات كانبان. يمكن للفرق تخصيص مهام سير العمل وإنشاء مخططات المشروع واستخدام الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

أفضل ميزات Wrike

تصميم مهام سير العمل بما يتناسب مع احتياجات الفريق والمشروع المحددة

أتمتة المهام المتكررة مثل الموافقات والإشعارات لزيادة الكفاءة

السماح بالتعليق المباشر على الملفات والمهام لتبسيط التعليقات والتحديثات

الاتصال بأدوات مثل Microsoft Teams وSlack وAdobe Creative Cloud

قيود Wrike

يمكن أن تكون الميزات المميزة مكلفة للمستخدمين الفرديين أو الفرق الصغيرة

قد تواجه بعض عمليات التكامل، مثل Outlook، تأخيرات في الإشعارات

لا توجد ميزة دردشة مدمجة؛ تتطلب أدوات اتصال خارجية

تسعير Wrike

مجاني

فريق : 10 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر شركة : 24.80 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 24.80 دولارًا لكل مستخدم/شهر المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (أكثر من 3,730 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 3,730 تقييم) Capterra: 4.3/5 (2,740+ تقييم)

اقرأ أيضًا: استراتيجيات إدارة العمل التعاوني الفعال لفرق العمل

5. Trello (الأفضل لإدارة المهام البسيطة والمرئية)

via تريلو فكر في Trello كنظام الملاحظات اللاصقة للعصر الرقمي.

إنه خيار جيد للفرق التي تبحث عن طريقة مباشرة لإدارة المهام دون تعقيد سير العمل. باستخدام اللوحات والقوائم والبطاقات، يقدم Trello طريقة مرئية لتتبع التقدم وتنظيم المهام بطريقة بديهية للجميع.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم التحديثات في الوقت الفعلي، والتشغيل الآلي بدون رموز، والتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive.

أفضل ميزات Trello

تصور المهام باستخدام لوحة وقائمة ونظام بطاقات بديهي

عكس التغييرات التي تطرأ على المهام على الفور، مع إبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة

أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة الخادم المدمج في Trello

الاتصال بأدوات مثل Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams

اعثر على خطط تسعير متاحة ومناسبة للأفراد والفرق الصغيرة

قيود Trello

يفتقر إلى أدوات مثل مخططات جانت والتقارير الشاملة للمشاريع المعقدة

يواجه صعوبات مع الفرق الكبيرة أو أحجام المهام الكبيرة

يتطلب تطبيقات الطرف الثالث أو Power Ups لسد الثغرات في الوظائف

تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 5 دولارات لكل مستخدم/شهر قسط : 10 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر مؤسسة: 17.50 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,650 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (23,310+ تقييمات)

✨ مراجعات المستخدمين: تم الإشادة ب Trello على نطاق واسع بسبب لوحات بديهية على غرار كانبان التي تجعل تنظيم المهام والتعاون سهلًا وسريعًا. يقدر المستخدمون مرونته وميزات إدارة الفريق والقدرة على التكامل مع أدوات مثل Slack. وتوفر ميزات مثل أتمتة "بتلر" الوقت، في حين أن بساطة Trello تجعله المفضل للاستخدام الشخصي والمهني على حد سواء.

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات

6. كوم (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص وتنسيق الفريق)

via Monday.com كوم Monday.com هو موقع قابل للتخصيص بدرجة كبيرة منصة إدارة المشاريع مصممة لتلبية احتياجات الفرق من جميع الأحجام والصناعات.

بدءاً من تتبع المهام الفردية إلى إدارة المشاريع على مستوى المؤسسة، تقدم منصة Monday مجموعة من الأدوات، مثل اللوحات القابلة للتخصيص، والأتمتة القائمة على القواعد، والتكامل مع أكثر من 200 تطبيق.

أفضل ميزات موقع Monday.com

تخصيص لوحات المشاريع لتتناسب مع احتياجات فريقك الخاصة

توفير الوقت من خلال أتمتة المهام والعمليات المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي من Monday AI

الوصول إلى أكثر من 200 قالب لإعداد سريع للمشروع

حافظ على تحديث جميع أعضاء الفريق من خلال تتبع المهام بسلاسة واللوحات المشتركة

الاتصال بأدوات مثل Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams لتبسيط العمليات

قيود موقع Monday.com

قد تبدو خيارات التصفية مقيدة لبعض المستخدمين

يفتقر إصدار الهاتف المحمول إلى الميزات مقارنة بتطبيق سطح المكتب

يتوفر تطبيق Monday AI فقط في الباقات ذات المستوى الأعلى، مما يحد من وصول المستخدمين الأساسيين

تسعير موقع Monday.com

مجاني

أساسي : 9 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 9 دولارات لكل مستخدم/شهر عادي : 12 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 12 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً محترف : 19 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 19 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,680 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,680 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,360+ تقييم)

اقرأ أيضًا: 11 نموذجًا مجانيًا لإدارة المهام في ClickUp & Excel

7. Taskade (الأفضل لتعاون الفريق الخفيف وسير العمل المعزز بالذكاء الاصطناعي)

via تاسكاد Taskade هي منصة إنتاجية شاملة مصممة لتعزيز التعاون وتبسيط إدارة المشاريع. وبفضل ميزات مثل التعاون في الوقت الفعلي، يمكن للمستخدمين التواصل بسلاسة من خلال الدردشة ومكالمات الفيديو المدمجة أثناء إدارة المهام .

يعمل مُنشئ سير العمل بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام الروتينية، بينما يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصون في إنشاء المحتوى وتنظيم المستندات. كما أن واجهته سهلة الاستخدام، وإعداداته المرنة، وأدواته التعاونية المرنة تجعله منافسًا قويًا للفرق الأصغر أو تلك التي تبدأ في إدارة المشاريع.

Taskade أفضل الميزات

أتمتة المهام وإنشاء المحتوى باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة

تصور المشاريع بشكل أفضل باستخدام قوائم المهام والخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية ولوحات كانبان والتقويمات

تنظيم المشاريع باستخدام مساحات عمل ومجلدات قابلة للتخصيص

قيود تاسكاد

عدم وجود مخططات جانت وأدوات تتبع الوقت للمشاريع المعقدة

يمكن أن يتسبب تحميل الكثير من المستندات في حدوث خلل أو تباطؤ في العمل

يتطلب اتصالاً بالإنترنت لجميع الوظائف

تسعير #### تسعير تاسكاد

مجاني

تاسكاد برو : 8 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 8 دولارات لكل مستخدم/شهر تاسكيد للفرق: 16 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات تاسكاد #### تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

🧠 هل تعلم: ضغوط التواصل غير الواضحة 80% من الموظفين بينما يقضي 46% منهم ما يصل إلى 40 دقيقة يوميًا في حلّ المشاكل، مما يؤثر على الإنتاجية والرفاهية.

8. الحركة (الأفضل للجدولة التلقائية للمهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسينها)

via الحركة إذا كان فريقك قد وقع ضحية لقوائم المهام التي لا تنتهي، والمواعيد النهائية المتداخلة، والاجتماعات التي تستغرق نصف اليوم، فإن Motion يمكن أن تساعدك.

تعمل Motion تلقائيًا على إعادة توزيع المهام، وتحسين سير العمل، والتنبؤ بالجداول الزمنية للتسليم حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا: إنجاز المهام.

من خلال الجدولة القائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل ، تمكّن Motion فرق العمل من تجنب فوضى التخطيط اليدوي.

أفضل ميزات #### Motion

تعظيم كفاءة الفريق من خلال تحديد أولويات المهام وجدولتها تلقائيًا

تبسيط العمليات المتكررة وتقليل العمل اليدوي

تتبع تقدم المشروع والمواعيد النهائية بشكل مرئي

الحصول على رؤى قيمة حول جداول الفريق وأولويات المهام

الاتصال بأدوات مثل Zoom وتقويم Google وZapier لسير عمل سلس

قيود الحركة

عدد قليل من خيارات التخصيص لعرض المشاريع والمهام

يمكن أن تؤثر مواطن الخلل العرضية على سهولة الاستخدام

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الوظائف مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير #### الحركة

فرد : 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر معيار الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا شركة محترف: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الحركة

G2 : 4.0/5 (90+ تقييمات)

: 4.0/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.3/5 (45+ تقييم)

✨ مراجعات المستخدمين: حازت Motion على التقدير لخاصية الجدولة التلقائية التي تُغني عن العبء الذهني لتحديد أولويات المهام ويساعد المستخدمين على تحقيق الأهداف الصغيرة والكبيرة بكفاءة. تضيف ميزات مثل تنبيهات التحذير من فوات المواعيد النهائية وإعادة الجدولة الديناميكية ومحفزات المشروع قيمة إلى سير عمل المستخدمين.

اقرأ أيضًا: أفضل 10 مديري مهام للذكاء الاصطناعي

9. Todoist (الأفضل لإدارة المهام البسيطة مع دعم متعدد المنصات)

via تودويست يساعد Todoist، المعروف بواجهته البسيطة والبسيطة، الأفراد والفرق على إدارة مهامهم بسلاسة عبر الأجهزة.

الميزة البارزة في Todoist هي ميزة إدخال اللغة الطبيعية، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء المهام وإضافتها إلى القوائم بعبارات مثل "إرسال التقرير غدًا الساعة 3 مساءً"

كما أنه يعمل أيضًا كـ أداة تعاون للذكاء الاصطناعي مع المشاريع المشتركة وتعيين المهام وأدوات تتبع الإنتاجية، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للاستخدام الشخصي والمهني.

Todoist أفضل الميزات

مزامنة المهام بسلاسة عبر الأجهزة، بما في ذلك سطح المكتب والهاتف المحمول وإضافات المتصفح

إنشاء المشاريع، وتعيين التسميات، وتحديد الأولويات لإدارة المهام بكفاءة

تحديد الأهداف ومراقبة التقدم باستخدام المخططات والإحصائيات المرئية

قيود Todoist

بعض الوظائف الأساسية مقفلة وراء الخطط المدفوعة

ليست مثالية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تقسيم المهام بشكل متقدم

قد يكون السعر مكلفاً للمجموعات الكبيرة

تسعير تودويست

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً محترف : 4 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 4 دولارات لكل مستخدم/شهر شركة: 6 دولارات لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات تودويست

G2 : 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (2,530+ تقييم)

اقرأ أيضًا: كيفية تحسين مهاراتك في إدارة فريقك

10. الشبكة (الأفضل لتقييم الأداء ومشاركة الموظفين)

via الشبكة الموظفون المتفاعلون بشكل كبير هم شريان الحياة للمؤسسات الناجحة - حتى أن الدراسات تشير إلى أن الشركات التي لديها موظفين متفاعلين بشكل كبير يمكن أن تشهد زيادة بنسبة 21% في الربحية .

أنت بحاجة إلى منصة لمراجعات الأداء، وملاحظات الموظفين، وتحديد الأهداف، واستطلاعات المشاركة للحفاظ على ذلك.

أدخل Lattice. تساعد ميزة OKRs والأهداف الخاصة بها الشركات على مواءمة الأفراد والفرق مع أهداف الشركة، في حين أن أدوات مثل 1:1 واستطلاعات المشاركة تعزز المناقشات المثمرة والتغذية الراجعة الهادفة.

أفضل ميزات Lattice

تتبع التقدم المحرز نحو أولويات الشركة بأهداف شفافة وقابلة للقياس

تسهيل اجتماعات مثمرة مع جداول الأعمال وبنود العمل المقترحة

جمع ملاحظات الموظفين وتحليل الاتجاهات لتحسين الرضا في مكان العمل

إجراء مراجعات منظمة باستخدام أمثلة موثقة للتقييمات العادلة

تصور وفهم مقاييس القوى العاملة الرئيسية وفهمها لإبلاغ القرارات الاستراتيجية

قيود الشبكة

يمكن أن تبدو الاستطلاعات الآلية زائدة عن الحاجة وتؤدي إلى فك الارتباط

يفتقر إلى وحدات الرواتب وتتبع الوقت لإدارة الموارد البشرية الشاملة

قد لا يقدم دعمًا مباشرًا مكثفًا للمؤسسات التي تضم أقل من 50 موظفًا

تسعير #### التسعير الشبكي

إدارة المواهب : 11 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 11 دولارًا لكل مستخدم/شهر المشاركة : إضافة مقابل 4 دولارات لكل مستخدم/شهر

: إضافة مقابل 4 دولارات لكل مستخدم/شهر النمو : إضافة مقابل 4 دولارات لكل مستخدم/شهر

: إضافة مقابل 4 دولارات لكل مستخدم/شهر تعويض : إضافة مقابل 6 دولارات لكل مستخدم/شهر

: إضافة مقابل 6 دولارات لكل مستخدم/شهر HRIS Core: 5 دولارات لكل مستخدم/شهر (التسعير المبكر)

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (3,890+ تقييمات)

: 4.7/5 (3,890+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (180+ تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 20 أداة برمجية لإدارة المهام للارتقاء بسير عملك

11. Slack (الأفضل لتواصل الفريق وتحديثات المشروع)

via سلاك على مر السنين، أعاد تطبيق Slack تعريف كيفية تواصل الفرق وتوافقها.

في البداية كأداة للمراسلة، تطورت Slack لتصبح منصة قوية تجمع بين التواصل الجماعي مع ميزات لإدارة المهام ومشاركة التحديثات ودمج مهام سير العمل.

وسواء كان تتبع التقدم المحرز من خلال القوائم أو أتمتة مهام سير العمل باستخدام أداة إنشاء سير العمل، يحافظ Slack على تواصل الفرق وإنتاجيتها - كل ذلك في مساحة عمل رقمية واحدة.

أفضل ميزات سلاك

حافظ على تنظيم المناقشات حسب المشاريع أو الأقسام أو الموضوعات باستخدام قنوات مخصصة

تتبع المهام وإدارتها مباشرة داخل Slack لتحسين المساءلة باستخدام القوائم

أتمتة العمليات المتكررة مثل الموافقات وتحديثات الحالة

الاتصال بتطبيقات مثل Google Drive وClickUp وJira للتعاون السلس

استضافة المناقشات المباشرة أو مشاركة تحديثات الفيديو السريعة لتقليل فوضى البريد الإلكتروني

قيود Slack

قد تجد المؤسسات الكبيرة أن إدارة قنوات متعددة أمر فوضوي

يفتقر إلى مخططات جانت أو لوحات كانبان، مما يتطلب عمليات تكامل لإدارة المشاريع المتقدمة

يمكن أن تؤدي الإشعارات إلى تشتيت التركيز بسهولة، خاصة في مساحات العمل النشطة

يمكن أن تتصاعد التكاليف بشكل كبير مع زيادة حجم الفريق

تسعير سلاك

مجاني

إيجابي : 8.75 دولار لكل مستخدم/شهر

: 8.75 دولار لكل مستخدم/شهر الأعمال + : 15 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 15 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2 : 4.5/5 (أكثر من 33,745 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 33,745 تقييم) Capterra: 4.7/5 (23,481+ تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم لوحة التحكم القابلة للتخصيص في ClickUp لتصور مقاييس المشروع باستخدام المخططات والرسوم البيانية، وتصفية البيانات باستخدام أدوات تفاعلية، وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد.

12. Workday (الأفضل للإدارة الشاملة للموارد البشرية والمالية)

via يوم العمل بالنسبة للشركات المتخصصة في الموارد البشرية والتخطيط المالي وكشوف المرتبات، يوفر Workday واجهة سهلة الاستخدام وقابلية التخصيص الخاصة بالصناعة التي تلبي احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات.

مع التركيز على القدرة على التكيف، يسمح للشركات بإدارة التغييرات التنظيمية دون عناء باستخدام أدوات السحب والإفلات والنمذجة في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيقات Workday للأجهزة المحمولة لكشوف المرتبات, تخصيص الموارد ومهام الموارد البشرية لتمكين الموظفين والمديرين من البقاء على اتصال من أي مكان.

أفضل ميزات Workday

إنشاء مخططات تنظيمية وتعديلها باستخدام وظيفة السحب والإفلات لإعادة هيكلة سلسة

إنشاء نماذج فريدة من نوعها للمؤسسات الإشرافية أو المصفوفية أو الجغرافية لتتناسب مع التسلسل الهرمي لأعمالك

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الموظفين والتكاليف من خلال لوحات معلومات ديناميكية

تطبيقات جوال ذات تصنيف عالٍ لنظامي التشغيل iOS وAndroid تتيح لك كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة مهام الموارد البشرية

أكثر من 600 عملية تكامل مُصممة مُسبقاً، بما في ذلك موفرو كشوف المرتبات مثل ADP، لضمان سلاسة الاتصال بالبيانات

قيود Workday

لا يفصح Workday عن الأسعار علناً، مما يتطلب من الشركات طلب عرض أسعار مخصص

لا تزال الأعطال المتكررة، خاصة مع تتبع الوقت، دون حل على الرغم من ملاحظات المستخدمين

تسعير يوم عمل يوم العمل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات يوم العمل

G2 : 4.0 (أكثر من 1,300 تقييم)

: 4.0 (أكثر من 1,300 تقييم) Capterra: 4.5 (1,500+ تقييم)

اقرأ أيضًا: 11 قالب مجاني لتحديد الأهداف وقوالب تعقب الأهداف لبرنامج Excel و ClickUp

13. جيرا (الأفضل لتطوير البرمجيات وتتبع المشكلات)

via جيرا هل ترغب في الحصول على مركز قيادة افتراضي يتتبع كل مهمة ويتنبأ بالاختناقات المحتملة ويجعل فريقك متناسقًا دون عناء؟ إذن تحقق من Jira.

وُلدت Jira من مهمة Atlassian لتمكين فرق العمل الرشيقة، ونمت Jira لتصبح أداة قوية لإدارة المشاريع من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Jira

تكييف مهام سير العمل لتناسب أي فريق أو متطلبات المشروع

إنشاء المشكلات وتحديد أولوياتها ومراقبتها باستخدام ميزات غنية مثل الحقول المخصصة والمرفقات

التعامل مع كل شيء بدءًا من مهام الفريق الصغيرة إلى التعقيدات على مستوى المؤسسة

استخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

تواصل بسهولة مع أدوات مثل Slack وZoom وFigma دون عناء

قيود Jira

قد تبدو مربكة للمبتدئين بسبب الإعداد الغني بالميزات

يمكن أن يكون السعر مرتفعًا للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

يجد بعض المستخدمين أن التنقل أقل بديهية مقارنة بالأدوات الأبسط

تسعير جيرا

مجاني

قياسي : 7.53 دولار لكل مستخدم/شهر

: 7.53 دولار لكل مستخدم/شهر قسط : 13.53 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 13.53 دولارًا لكل مستخدم/شهر مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2 : 4.2 (770+ تقييم)

: 4.2 (770+ تقييم) Capterra: 4.4 (14,990+ تقييم)

لا تكتفِ بمواكبة - بل تابع لعبتك

_المواصلة هي البداية. الاستمرار معاً هو التقدم. العمل معًا هو النجاح

هنري فورد

كلمات حكيمة للعيش بها، ولكن دعونا نواجه الأمر - العمل معًا بفعالية أسهل قولًا من فعله.

خذ VMware على سبيل المثال. لقد عانت الشركة من طلبات المشاريع المبعثرة عبر قنوات متعددة، وسير عمل غير مترابط، ورؤية محدودة، مما أدى إلى فوضى في تسليم المشاريع والتأخير.

إليك ما حدث بعد ذلك: ClickUp تبسيط مهام سير العمل لـ VMWare من خلال الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعمليات موحدة باستخدام القوالب، وزودت القيادة برؤى قائمة على البيانات من خلال لوحات المعلومات، مما أدى إلى تحسين 8 أضعاف في استيعاب المشاريع وتحديد أولوياتها. قصة نجاح أخرى من ICM.S حيث أفاد 90% من مديري المشاريع أنهم راضون جدًا عن مرونة ClickUp مقارنةً بأدواتهم السابقة.

عندما تفكر في ميزاتها، فإن ClickUp تبدو منطقية. مع سير العمل الآلي، ومواءمة الأهداف، وتحديد أولويات المهام، والتعاون في الوقت الفعلي، فلا عجب أن تكون هذه الأداة هي الأداة الرئيسية لإدارة المشاريع والمهام على حد سواء.

إذن، هل أنت مستعد للانتقال إلى الخطوة التالية؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر الفرق.