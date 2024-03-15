كيفية تحسين إنتاجية فريقك

منذ فترة، أحدثت اليونان تغييرًا جذريًا منذ بعض الوقت من خلال طرح أسبوع عمل "موجه للنمو" مدته ستة أيام في الأسبوع. وقد منح ذلك أصحاب العمل في صناعات محددة الحق في أن يطلبوا من الموظفين العمل يومًا إضافيًا - مع زيادة 40% في أجرهم اليومي.

في الوقت نفسه، قررت ألمانيا وبلجيكا اتخاذ الطريق المعاكس، حيث قررتا تطبيق أسبوع عمل لمدة أربعة أيام بهدف تحسين الإنتاجية ومنح العمال توازنًا أفضل بين العمل والحياة.

أما هولندا، فقد فازت بالميدالية الذهبية في الانسجام بين العمل والحياة. فوفقًا للبيانات الحكومية، يعمل العمال الهولنديون 29 ساعة فقط في الأسبوع في المتوسط، وهو أقصر أسبوع عمل في العالم. (هل يمكننا الانتقال إلى هناك بالفعل؟)

في السنوات الأخيرة، احتدم النقاش العالمي حول كيفية زيادة الإنتاجية في مكان العمل في السنوات الأخيرة، حيث تقوم البلدان بتجربة تدابير مختلفة.

ولكن ماذا لو كانت زيادة إنتاجية الفريق لا تتطلب جداول زمنية قصوى؟ بدلاً من ذلك، يمكن أن يكمن السر في بعض الاستراتيجيات المجربة من قائد فريق فعال وأدوات إدارة المهام الصحيحة.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

احترام التوازن بين العمل والحياة : عزز الإجازات والجداول الزمنية المرنة للحفاظ على انتعاش فريقك وتحفيزه وإنتاجيته

: عزز الإجازات والجداول الزمنية المرنة للحفاظ على انتعاش فريقك وتحفيزه وإنتاجيته فهم وتعزيز إنتاجية الفريق : يعتمد العمل الجماعي الفعال على الأهداف الواضحة والتعاون والتواصل وإدارة المهام بفعالية

: يعتمد العمل الجماعي الفعال على الأهداف الواضحة والتعاون والتواصل وإدارة المهام بفعالية الاحتفاء بالعمل الجيد : الاعتراف بإسهامات الموظفين لرفع الروح المعنوية وتعزيز ثقافة التقدير

: الاعتراف بإسهامات الموظفين لرفع الروح المعنوية وتعزيز ثقافة التقدير خلق بيئة عمل صحية : منع الإرهاق من خلال أعباء العمل الواقعية، والديناميكيات الإيجابية، والثقة المتبادلة بين أعضاء الفريق؛ مما يؤثر إيجابًا على إنتاجية الفريق ويساعد على تحسين أداء الفريق

: منع الإرهاق من خلال أعباء العمل الواقعية، والديناميكيات الإيجابية، والثقة المتبادلة بين أعضاء الفريق؛ مما يؤثر إيجابًا على إنتاجية الفريق ويساعد على تحسين أداء الفريق استفد من التكنولوجيا : استخدم ClickUp لأتمتة المهام المتكررة وتتبع التقدم المحرز وتبسيط سير العمل لتحقيق الكفاءة

: استخدم ClickUp لأتمتة المهام المتكررة وتتبع التقدم المحرز وتبسيط سير العمل لتحقيق الكفاءة تحديد أهداف ومسؤوليات واضحة : تحديد الأهداف القابلة للتنفيذ، وتفويض المهام بشكل عادل، وضمان توازن عبء العمل بين أعضاء الفريق

: تحديد الأهداف القابلة للتنفيذ، وتفويض المهام بشكل عادل، وضمان توازن عبء العمل بين أعضاء الفريق اعتماد نهج قائم على البيانات : استخدام تقارير وتحليلات ClickUp لتتبع المقاييس الرئيسية مثل رضا العملاء ومشاركة الموظفين وأداء الفريق

: استخدام تقارير وتحليلات ClickUp لتتبع المقاييس الرئيسية مثل رضا العملاء ومشاركة الموظفين وأداء الفريق تشجيع التعاون : عزز التواصل المفتوح من خلال عمليات تسجيل الوصول المنتظمة، والأدوات التعاونية، وثقافة الفريق الشاملة، مما يساعد على خلق بيئة عمل إيجابية

: عزز التواصل المفتوح من خلال عمليات تسجيل الوصول المنتظمة، والأدوات التعاونية، وثقافة الفريق الشاملة، مما يساعد على خلق بيئة عمل إيجابية الاستثمار في التدريب : توفير فرص لتطوير المهارات باستخدام مقاطع وقوالب ClickUp لتمكين أعضاء الفريق الواثقين من أنفسهم وتعزيز الأداء

: توفير فرص لتطوير المهارات باستخدام مقاطع وقوالب ClickUp لتمكين أعضاء الفريق الواثقين من أنفسهم وتعزيز الأداء إعطاء ملاحظات بناءة: تقديم ملاحظات متوازنة مقترنة بأهداف قابلة للتنفيذ لتوجيه التحسين والحفاظ على الروح المعنوية أثناء اجتماعات الفريق

فهم إنتاجية الفريق

لنبدأ بالسؤال الكبير: ماذا تعني إنتاجية الفريق؟

في أبسط العبارات، إنتاجية الفريق هي مدى كفاءة عمل مجموعة من الأفراد معًا لتحقيق أهداف الشركة ضمن إطار زمني محدد.

لكن الأمر لا يقتصر فقط على مخططات جانت. تعتمد الإنتاجية على مزيج دقيق من التعاون والتواصل وتوزيع المهام وإدارة الوقت (عدم القيام بذلك يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفريق)

بشكل أساسي, تُقاس الإنتاجية من خلال مقارنة جودة وكمية المخرجات بالموارد (مثل الوقت والجهد) التي بُذلت فيها.

📌مثال: فريق تسويق مكلف بإطلاق حملة منتج. إذا التزموا بالمواعيد النهائية، وبقوا في حدود الميزانية، ونجحوا في إطلاق حملة إبداعية جديرة بالانتشار، فهذه هي إنتاجية الفريق. ولكن إذا كان نصف الفريق يتدافع للحصول على التحديثات بينما النصف الآخر مدفون في رسائل البريد الإلكتروني غير ذات الصلة... حسنًا، ليس كثيرًا.

اقرأ أيضًا: 10 طرق لتكون أكثر إنتاجية في العمل

العوامل التي تؤثر على إنتاجية الفريق

ليس سراً أن التعاون يعزز الإنتاجية. 70% من أصحاب العمل العالميين يصنفون التواصل كأهم مهارة يبحثون عنها في الموظفين المحتملين.

إذا كان فريقك يعاني من صعوبات في التواصل، فإن أداة تعاون شفافة مثل ClickUp قد تساعد في زيادة الإنتاجية .

مع ميزات مثل تعيين التعليقات في ClickUp يمكنك وضع علامة على زملائك في الفريق مباشرةً في مهام مشروعك ومستنداتك والمزيد. هذا يقلل من تبديل السياق ويضمن بقاء المحادثات ذات صلة بالمهمة.

تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام تعليقات ClickUp المعينة لتحسين إنتاجية الفريق

من المشاكل الأخرى التي تواجهها الفرق هي المستندات غير المتصلة والمنصات المبعثرة والمجموعة التقنية المفككة. ويتمثل أحد الحلول في وضع كل شيء في مكان واحد.

ولهذا السبب انقر فوق الدردشة يركّز كل شيء - المهام والمستندات والأفكار والمحادثات - في مكان واحد. لا مزيد من سلاسل رسائل Slack المبعثرة أو البريد الإلكتروني المظلم.

تعزيز إنتاجية الفريق مع دردشة ClickUp من خلال مركزية جميع الاتصالات

💡 نصيحة احترافية مطلقة: عزز دفء الفريق!

دعونا لا ننسى العنصر البشري. يمكن لديناميكيات الفريق الإيجابية أن تحوّل الفريق الجيد إلى فريق عظيم. وإليك الطريقة:

الثقة : عندما يثق أعضاء الفريق ببعضهم البعض, تعاون الفريق يزدهر. لا تخمينات ثانية، لا أفكار مترددة، لا أفكار مترددة

: عندما يثق أعضاء الفريق ببعضهم البعض, تعاون الفريق يزدهر. لا تخمينات ثانية، لا أفكار مترددة، لا أفكار مترددة حل النزاعات : الخلافات أمر لا مفر منه، لكن حلها بشكل بنّاء يمكن أن يؤدي إلى قرارات أقوى

: الخلافات أمر لا مفر منه، لكن حلها بشكل بنّاء يمكن أن يؤدي إلى قرارات أقوى الأهداف المشتركة : أهداف واضحة ومشتركة توحد الفريق وتحافظ على تركيز الجميع

: أهداف واضحة ومشتركة توحد الفريق وتحافظ على تركيز الجميع السلامة النفسية: الشعور بالأمان النفسي: يؤدي الشعور بالأمان لمشاركة الآراء دون خوف من إصدار الأحكام إلى حل المشاكل والابتكار بشكل أفضل. كسر الجليد من خلال أنشطة بناء الفريق، أو مجرد تخصيص وقت لتقدير انتصارات بعضنا البعض

استراتيجيات لتحسين إنتاجية الفريق

لا تتعلق الإنتاجية بإنجاز العمل فحسب، بل تتعلق بكيفية إنجازه معًا.

🌻 تذكر: الإنتاجية المعززة = موظفون أكثر سعادة = عملاء راضون.

ومع ذلك، فإن الجزء الأصعب هو معرفة كيفية الوصول إلى هناك. لتبسيط الأمور، جرب هذه الاستراتيجيات العملية.

الاستراتيجية 1: الاحتفاء بالعمل الجيد

التقدير ليس مجرد أمر لطيف - إنه ضروري. في الواقع، وفقًا لدراسة استقصائية 46% من الموظفين تركوا وظائفهم لأنهم شعروا بعدم التقدير.

ينطوي تقدير الموظفين لجهودهم على خلق ثقافة يشعر فيها الجميع بالتقدير. تذكّر: ردود الفعل الإيجابية لا تقل أهمية عن النقد البناء.

إذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ, انقر فوق يمكن أن يرشدك إلى الطريق.

استخدم أهداف النقر لتحديد أهداف واضحة للمشروع، وتصور الجداول الزمنية، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي لتشجيع المساءلة. ويوفر فرصًا للاحتفال عند تحقيق المعالم الرئيسية.

سر إنتاجية الفريق يكمن في تحديد أهداف واضحة باستخدام ClickUp Goals

بالحديث عن ذلك معالم ClickUp Milestones يجعل من السهل تتبع إنجاز المهام والمساهمات الفردية. تضمن لك مراقبة من يتفوقون في العمل تقديم التقدير في الوقت المناسب.

الاستراتيجية 2: خلق بيئة عمل صحية

لا توجد وصفة سحرية لثقافة الشركة الرائعة. المفتاح هو أن تعامل موظفيك بالطريقة التي تود أن يعاملوك بها

ريتشارد برانسون

بيئة العمل الصحية ضرورية لتنمية مهارات فريقك والاحتفاظ بأفضل المواهب.

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى مكتب عصري به أكياس فاصوليا وكومبوتشا في الصنبور. ولكن فكر بطريقة أبسط، مثل وضع توقعات واقعية لتجنب الإرهاق والحفاظ على إنتاجية الفريق.

اقرأ أيضًا: 10 عوامل تؤثر على الإنتاجية في العمل

الإستراتيجية 3: تعزيز السلامة النفسية في مكان العمل

غالبًا ما يكون الأمان النفسي حجر الزاوية في إنتاجية الفريق. عندما يشعر الموظفون بالأمان في التحدث أو اقتراح الأفكار أو حتى الاعتراف بالأخطاء دون خوف من الحكم عليهم، يحدث السحر.

في دراسة عن الفرق عالية الأداء, تم تصنيف السلامة النفسية كعامل رقم 1 المساهمة في النجاح. فالفرق التي تعزز الثقة والانفتاح تشهد تواصلاً أفضل، ومشاركة أعلى، ونعم، وأخطاء أقل بكثير.

ولكن كيف تخلق مثل هذه البيئة؟ ابدأ بتطبيع الضعف. اعترف بأخطائك كقائد لتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه.

📌 📌مثال: تخيل مشروعًا تتأخر فيه المواعيد النهائية. بدلاً من لعبة اللوم، شجع الفريق على مناقشة العوائق بصراحة. ربما يحتاج أحد زملاء الفريق إلى الدعم، أو ربما تم التقليل من نطاق العمل. تظهر الحلول بشكل أسرع عندما تكون هناك ثقة في الغرفة.

بالنسبة لفرق العمل عن بُعد، استخدم نماذج الملاحظات للسماح للموظفين بمشاركة الملاحظات دون الكشف عن هويتهم إذا كانوا غير مرتاحين للقيام بذلك مباشرة.

💡 نصيحة احترافية: اسأل فريقك بانتظام، "ما الذي يمكننا القيام به بشكل أفضل؟ ستندهش من الأفكار والمشاركة التي يجلبها هذا السؤال البسيط.

الاستراتيجية 4: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية

الإنتاجية هي نقطة التقاء المدخلات والملاحظات والمخرجات. وللحفاظ على التدفق السلس للعمل، من الضروري البقاء على رأس كل ذلك. يمكن أن تدعمك ClickUp هنا من خلال أتمتة العديد من المهام اليدوية. أتمتة ClickUp يتيح لك تخصيص الإجراءات المملة والمتكررة (وغالبًا ما تكون منخفضة القيمة) حسب رغبتك.

زيادة إنتاجية الفريق من خلال أتمتة المهام المتكررة وتشغيل الإجراءات بناءً على شروط محددة باستخدام أتمتة ClickUp

هل تحتاج إلى تحديث أولوية المهمة تلقائيًا عند تعيينها؟ أو أن تتغير الحالة عند وضع علامة عليها؟ ستتأكد الأتمتة من تنفيذ ذلك.

إذا وجدت نفسك حائراً في أي خطوة، فإن ClickUp يساندك مع ClickUp AI وآلاف القوالب المدمجة.

ClickUp Brain يتوقع المهام ويحسّن سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك المستخدم واحتياجات المشروع. وهو يوفر قدرات الجدولة التلقائية وترتيب المهام، مما يقلل بشكل كبير من وقت التخطيط ويساعدك على التركيز على المهام الهامة

ClickUp Brain: أدوات الإنتاجية التنفيذية

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية (حالات الاستخدام والأدوات)

قوالب مثلاستخدام قالب ClickUp للإنتاجية مثالية لتحقيق التوازن بين عملك وحياتك الشخصية - وهو تحدٍ يعرفه الكثير منا جيدًا

قالب الإنتاجية ClickUp

اقرأ أيضًا: 10 أدوات برمجية لتتبع إنتاجية الموظفين في عام 2024

الاستراتيجية 5: إدارة أهداف ومسؤوليات الفريق

إليك حقيقة واقعية: تقريبًا 43% من العاملين في الولايات المتحدة الشعور بالتوتر أو الإجهاد خلال يوم عملهم. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من انخفاض السلامة النفسية، يرتفع هذا الرقم إلى 61%. يا للقرف!

ولكن لا يجب أن يكون التوتر رفيقًا دائمًا. فالقليل من الإدارة الاستباقية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأهداف وتفويض المسؤوليات، يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن إنتاجية الفريق.

وكيف نفعل ذلك؟ من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق يفهمها الجميع ويمكنهم الالتفاف حولها.

لقد ناقشنا في وقت سابق كيف تتقدم ClickUp في مثل هذا السيناريو، ولكن دعنا نضعها في منظورها الصحيح بمثال.

📌مثال:

الهدف: زيادة درجات رضا العملاء لمتجر بيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

الأهداف: تقليل متوسط وقت الاستجابة من أربع ساعات إلى ساعتين في غضون خمسة أشهر. زيادة صافي نقاط المروجين (NPS) من 25 إلى 50 في غضون سبعة أشهر.



بمجرد وضع الأهداف، قسّمها إلى مراحل وقم بتجميع المهام تحت كل مرحلة للحصول على خارطة طريق واضحة. ثم شارك المهام وفوّضها.

بعد ذلك تأتي الخطوة الأهم وهي إدارة عبء العمل.

يتعلق الأمر بضمان توازن عبء العمل.

وهنا يأتي دور عرض عبء العمل الخاص بـ ClickUp يضيء فهو يقوم بتصوير سعة فريقك بالأشعة السينية:

شاهد مقدار الوقت المتاح لكل عضو في الفريق

تصور أعباء العمل حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر

اضبط المهام لضمان عدم إثقال كاهل أي عضو من أعضاء الفريق

باستخدام طريقة عرض عبء العمل من ClickUp، يمكنك زيادة إنتاجية فريقك وتحديد اختلالات عبء العمل بسهولة

بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من عدم شعور أي شخص بأنه يتحمل عبء العمل بينما يتنقل الآخرون في العمل.

اقرأ أيضًا: كيفية التخطيط للسباق السريع المنتج وتنفيذه

الاستراتيجية 6: النهج القائم على البيانات للإنتاجية

يمنحك النهج المستند إلى البيانات صورة واضحة عن المجالات التي يتفوق فيها فريقك، وأين يوجد مجال للتحسين، وكيفية تحسين أداء الفريق في جميع المجالات.

ابدأ بمراجعات منتظمة مع فريقك - فهي ضرورية لفهم ما إذا كانوا يحققون مقاييس الأداء أو يتجاوزونها أو يقصرون عنها

على سبيل المثال، قد يركز فريق دعم العملاء على:

درجة رضا العملاء (CSAT) : ما مدى رضا عملائك عن الخدمة؟

: ما مدى رضا عملائك عن الخدمة؟ وقت الرد الأول (FRT) : ما مدى سرعة الرد على الاستفسارات؟

: ما مدى سرعة الرد على الاستفسارات؟ نتيجة جهد العميل (CES): ما مدى سهولة حل مشكلات العملاء؟

تعمل أدوات مثل ClickUp على التخلص من التخمين في تتبع الإنتاجية وتحليلها. استخدمها لمراقبة التقدم المحرز من خلال أهداف رقمية أو نقدية أو صواب/خطأ أو أهداف قائمة على المهام. لوحات تحكم ClickUp القابلة للتخصيص مفيدة لتتبع التقدم المحرز واستخلاص الرؤى.

يمكنك تعديلها لتتناسب مع ألوان العلامة التجارية لمؤسستك وشعاراتها وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك, طرق العرض المخصصة لـ ClickUp توفر المرونة: قم بالتبديل بين القائمة أو مخطط جانت أو لوحة كانبان أو أي شيء يناسب أسلوبك.

تصوَّر الجدول الزمني لمشروعك وقم بإدارته باستخدام لوحات معلومات ClickUp

📌 📌مثال: خذ بعين الاعتبار لوحة معلومات عمليات هندسة البرمجيات. إنها أداة ممتازة للحصول على معلومات فورية عن جميع أنشطة التطوير الخاصة بك. يمكنك تتبع العديد من المقاييس، بما في ذلك سرعة العدو السريع، ومعدلات الإنهاك والإنهاك، والوقت المستغرق، ووقت الدورة، ومخططات التدفق التراكمي. يساعد هذا النوع من الرؤية قادة وأعضاء الفريق على زيادة الإنتاجية.

مع ClickUp، أنشأنا لوحات معلومات حيث يمكن للعملاء مراقبة الأداء والإشغال والمشاريع في الوقت الفعلي. فهي تسد الفجوة بالنسبة للعملاء عبر القارات، مما يجعلهم يشعرون بالتواصل مع فرقهم.

دايانا ميليفا، مديرة حسابات في شركة بونتيكا سوليوشنز

التالي, قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp هو أداة منقذة لمراقبة مخرجات الفريق. إنه مصمم لتسجيل بيانات الأداء وتتبع الاتجاهات بمرور الوقت حتى تتمكن من ضمان بقاء الجميع على المسار الصحيح - حتى في عالم اليوم المليء بالتشتيت.

تتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات والتعرف على الإنجازات باستخدام إمكانيات إعداد التقارير في ClickUp

للحصول على عرض تفصيلي لمساهمات فريقك, تتبع وقت المشروع في ClickUp تسهّل ميزة تسجيل ساعات العمل.

من خلال الجداول الزمنية الآلية، يمكن للفرق تتبع الوقت بدقة، وتقليل الأخطاء، والحصول على رؤى حول تقدم المشروع في الوقت الفعلي وحجم العمل

اقرأ أيضًا: 12 نموذجًا مجانيًا للإنتاجية في Excel و ClickUp

الاستراتيجية 7: توفير فرص الإرشاد داخل الفريق

يمكن لبرنامج إرشادي جيد التصميم أن يحول ديناميكيات الفريق. حيث يساعد الموجهون المتدربين على التغلب على التحديات، بينما يقوم الموجهون أنفسهم بتعزيز مهاراتهم القيادية - وهي فرصة نمو متبادلة.

حدد أهدافًا واضحة لعملية الإرشاد، مثل تحسين مهارات معينة أو فهم دور جديد.

وعلى الرغم من أن الجلسات الرسمية مفيدة، إلا أن نقاط التواصل غير الرسمية - مثل الدردشة السريعة أثناء احتساء القهوة أو المناقشة غير الرسمية أثناء فترات الاستراحة - يمكن أن تكون أكثر تأثيراً في بعض الأحيان. مثل ربط مصمم منتج بشكل غير رسمي مع مدير تنفيذي للمبيعات لتبادل الرؤى حول احتياجات العملاء وتحسين ملاءمة المنتج للسوق.

💡 نصيحة احترافية: شجع الإرشاد العكسي! قم بإقران كبار الموظفين مع أعضاء الفريق الجدد لتبادل الأفكار ووجهات النظر الجديدة. يساعد هذا الأمر كبار الموظفين على البقاء على اطلاع دائم على الأدوات والاتجاهات الناشئة، بينما يطور الموظفون المبتدئون الثقة والمهارات القيادية. إنه طريق ذو اتجاهين نحو النمو!

الاستراتيجية 8: تشجيع التعاون والتواصل

تسمح البيئة التعاونية للموظفين بتبادل المعرفة وطلب المساعدة من الأقران.

ولكن بكل صراحة، يتطلب الأمر أكثر من الأدوات المناسبة لجعل الناس يتحدثون. تلعب ثقافة الشركة الإيجابية دورًا كبيرًا في خلق جو يزدهر فيه التواصل المفتوح والعمل الجماعي.

خذ على سبيل المثال مستندات ClickUp على سبيل المثال

تحرير المستندات في الوقت الحقيقي، وإضافة التعليقات، وتتبع التغييرات لضمان أن الجميع على نفس الصفحة مع ClickUp Docs

هذه ليست مجرد صفحات ثابتة، بل هي مستندات حية تتنفس، حيث يمكن لأعضاء الفريق تحريرها والتعليق عليها والتعاون في الوقت الفعلي. لا مزيد من التساؤل عما إذا كنت تعمل على أحدث إصدار، فكل شيء يبقى متزامناً، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة (حرفياً).

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة للفرق التي تفضل التواصل غير المتزامن، فإن تعليقات ClickUp المترابطة داخل المهام تجعل التعليقات والتحديثات سهلة للغاية.

وعندما يحين وقت الاجتماعات، يمكنك استخدام ClickUp لضمان عدم تفويت أي اجتماع. تتيح لك طريقة عرض التقويم إدارة المهام جنبًا إلى جنب مع جداول الاجتماعات ومزامنتها مع تقويم Google، بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم.

الاستراتيجية 9: إعطاء الأولوية للشمولية والتنوع في تخطيط الفريق

فرق العمل الشاملة لا تؤدي بشكل أفضل فحسب - بل تبتكر بشكل أفضل.

يكشف تقرير ماكنزي أن الشركات التي تتمتع بالتنوع العرقي أكثر احتمالاً بنسبة 36% أن تتفوق مالياً على منافسيها الذين لا يعطون الأولوية للشمولية.

لكن الشمولية لا تتعلق بوضع علامة في خانة معينة؛ بل تتعلق بخلق بيئة يكون فيها كل صوت مهم. ابدأ بإشراك أعضاء الفريق غير الممثلين تمثيلاً كافياً في عملية صنع القرار والتخطيط.

📌📌مثال: لنفترض أنك تخطط لإطلاق منتج. احرص على أن تساهم فرق التسويق والتصميم والهندسة جميعًا بوجهات نظرهم. ستكتشف رؤى قد يتم تجاهلها بخلاف ذلك - مثل التأكد من أن ميزات المنتج متاحة لجميع المستخدمين.

الاستراتيجية 10: فرص التدريب والتطوير

إن إبقاء الفرق في حالة من التحدي والرضا هو وصفة للنجاح.

إذا كنت قد عملت في عالم الشركات لفترة من الوقت، فأنت تعلم أن الموظفين لا يريدون فقط تسجيل الحضور والانصراف، بل يريدون النمو والتعلم والتقدم في حياتهم المهنية.

وعلاوة على ذلك، فإن تعيين موظف جديد وتأهيله يكلف أكثر بكثير من الاحتفاظ بموهبتك الحالية وصقل مهاراتها. لذا، فهو وضع مربح للجانبين.

المشكلة الوحيدة هي متاعب الاجتماعات التي لا تنتهي. كليك أب كليب تحل هذه المشكلة! تتيح لك هذه الميزة إنشاء تسجيلات سريعة للشاشة وإضافة تعليقات صوتية ومشاركتها مع فريقك. هل تحتاج إلى شرح عملية أو تقديم ملاحظات؟ تخطَّ المكالمة التي تستغرق 20 دقيقة وأرسل مقطع فيديو موجزاً بدلاً من ذلك.

تسجيل رسائل الفيديو ومشاركتها لتقديم تعليمات وملاحظات واضحة

اقرأ أيضًا: 15 أسلوباً لإدارة الوقت لزيادة إنتاجية فريقك

الاستراتيجية 11: التغذية الراجعة والتحسين المستمر

التغذية الراجعة هي شريان الحياة لفريق عمل مزدهر. إنها الطريقة التي تساعد الأفراد على النمو، وتحديد مجالات التحسين، والاحتفال بالمكاسب.

ما هي الحيلة؟ تحقيق التوازن بين الملاحظات الإيجابية والبناءة.

يجب أن تأتي الملاحظات البناءة دائمًا بأهداف قابلة للتنفيذ - شيء ملموس يمكن لفريقك العمل على تحقيقه لتحسين إنتاجية الموظفين. وبغض النظر عن مدى قسوة الملاحظات، يجب أن تنتهي بملاحظة إيجابية للحفاظ على الروح المعنوية.

أدخل قالب مراجعات الأداء في ClickUp هو أداتك المفضلة لجلسات الملاحظات المنظمة والفعالة. يتيح لك هذا النموذج الملائم للمبتدئين تنظيم التقييمات الذاتية ومراجعات المديرين والمناقشات المهنية التعاونية.

🧠 هل تعلم: يتوق الموظفون إلى الحصول على تقييمات الأداء لتعزيز مهاراتهم وإطلاق العنان لإمكاناتهم؟ في الحقيقة تكشف الدراسات أن 80% من الموظفين الذين يتلقون تعليقات هادفة أسبوعيًا يفيدون بأنهم منخرطون تمامًا في العمل.

اقرأ أيضًا: 10 نصائح حول كيفية العمل بشكل أسرع وإنجاز المهام باستخدام ClickUp

الإستراتيجية 12: إدارة واقعية لعبء العمل

عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية، فالمزيد ليس دائماً أفضل.

قد يبدو التواصل مع فريقك بشأن عبء العمل وإجراء التعديلات حسب الحاجة أمراً غير بديهي لتعزيز الإنتاجية، ولكنه الأسلوب الأكثر ذكاءً.

يقلل عبء العمل الواقعي من الأخطاء ويسمح لزملاء الفريق بمساعدة بعضهم البعض عند الحاجة. قالب عبء عمل الموظف في ClickUp يساعد في مراقبة عبء العمل. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن شيء أكثر شمولاً، فإليك هذه الفكرة:

تخيّل أنك تدير إطلاق حملة تسويقية ذات أجزاء متحركة متعددة - التصميم وإنشاء المحتوى وجدولة الإعلانات.

باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني في ClickUp، يمكنك تجميع المهام حسب المكلفين لضمان عدم إرهاق مصمم الجرافيك بمواعيد نهائية متعددة في نفس اليوم.

اقرأ أيضًا: 15 مقياسًا للإنتاجية لتعزيز أداء فريقك وفي الوقت نفسه، إذا كنت تشرف على مشروع إنشائي بمواعيد نهائية ضيقة, طريقة عرض مخطط جانت البياني في ClickUp يساعدك على مراقبة تبعيات المهام - مثل ضمان اكتمال العمل الأساسي قبل بدء التأطير. يقوم مخطط جانت الديناميكي بإعادة حساب الجداول الزمنية والمسار الحرج في حالة حدوث تأخيرات.

_تتبع التقدم المحرز، وحدد المسارات الحرجة، وتأكد من تسليم المشروع في الوقت المناسب باستخدام طريقة عرض مخطط جانتانت في ClickUp

اقرأ أيضًا: إطلاق العنان لمستقبل الإنتاجية مع ClickUp

الإستراتيجية 13: بناء الثقة والاستقلالية

الثقة هي الغراء الذي يجمع الفرق معًا. وفقًا للبحث فإن الموظفين يثقون في القادة الذين يظهرون تواصلًا واضحًا وثقة في المستقبل والتزامًا حقيقيًا بدعم التغيير الإيجابي.

لبناء الثقة، ابدأ من القمة. درب المدراء على التواصل بشفافية، واتخاذ قرارات مدروسة، والقيادة بالقدوة. فالثقة معدية - عندما يرى الموظفون قادتهم يجسدون هذه السمات، فإن ذلك ينتقل إلى بقية الفريق.

وفي الوقت نفسه, ميزات ClickUp، مثل تعيين المهام، مثل تعيين المهام مع تحديد مواعيد نهائية وتوقعات واضحة، تساعد الموظفين على إدارة مسؤولياتهم دون الحاجة إلى مراجعة مستمرة.

الاستراتيجية 14: وضع معايير تواصل واضحة لفرق العمل عن بُعد

تزدهر فرق العمل عن بُعد بالوضوح - أو تنهار بدونه. يساعد وضع معايير التواصل على إدارة التوقعات داخل الفرق المنتجة، ويساعد على تحسين إنتاجية كل فرد.

يمكنك البدء في تحسين إنتاجية الفريق من خلال إنشاء:

القنوات المفضلة للتواصل (على سبيل المثال، سلاك للأسئلة السريعة، والبريد الإلكتروني للتحديثات المفصلة)

(على سبيل المثال، سلاك للأسئلة السريعة، والبريد الإلكتروني للتحديثات المفصلة) توقعات وقت الاستجابة (على سبيل المثال، الرد خلال 24 ساعة للمهام غير العاجلة)

(على سبيل المثال، الرد خلال 24 ساعة للمهام غير العاجلة) آداب الاجتماع (على سبيل المثال، تشغيل الكاميرات أو إيقاف تشغيلها، والقراءات المسبقة التي تتم مشاركتها مسبقاً)

اقرأ أيضًا: خذ هذه الدقائق الـ 5 السريعة لمعرفة ما مدى إنتاجية مؤسستك؟

الإستراتيجية 15: عقد اجتماعات دائمة

لا أحد يرغب في التعامل مع مدير دقيق، ولكن لنكن صادقين - المدير الغائب ليس أفضل بكثير.

تحقق الاجتماعات الدائمة التوازن المثالي، حيث توفر مساحة ثابتة للموظفين لمشاركة تحديثات المشروع أو الاحتفال بالمكاسب أو معالجة التحديات المتعلقة بالعمل مع مديريهم.

💡 نصيحة احترافية: ضع دائمًا جدول أعمال مسبقًا. سواء كان الأمر يتعلق بمناقشة عوائق المهام أو مراجعة أهداف الفريق، فإن إخبار فريقك بما هو مدرج في جدول الأعمال يضمن أن يكون الجميع مستعدًا وأن يكون الاجتماع مثمرًا.

الإستراتيجية 16: احترام ساعات العمل وأوقات الراحة

إذا كان فريقك ملتصقًا برسائله الإلكترونية أو رسائله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فهو لا يستريح، بل يعمل وقتًا إضافيًا مجانًا. وهذه تذكرة ذهاب بلا عودة إلى مدينة الإرهاق.

إن تشجيع فريقك على عدم الانشغال خلال فترة الراحة الإضافية أو خارج ساعات العمل ليس تساهلاً، بل هو تصرف ذكي. فالفريق المرتاح جيدًا يكون منتجًا وينجز المهام بشكل أسرع وبأخطاء أقل.

🧠 هل تعلم؟ كشفت دراسة حديثة أن ضعف التوازن بين العمل والحياة الشخصية يؤثر على أكثر من مجرد العمل - فهو يؤثر على الحياة الشخصية، حيث أبلغ 48.8% من الموظفين عن تضرر علاقاتهم الأسرية و37.8% منهم يواجهون تحديات صحية جسدية وعاطفية وروحية.

روما لم تُبنَ في يوم واحد، لكن "كليك أب" يساعدك بين عشية وضحاها

قال الكاتب اللاتيني بوبليوس سيروس ذات مرة: _"أن تفعل شيئين في وقت واحد هو ألا تفعل أي منهما"

كلمات حكيمة، خاصة في عالم اليوم المهووس بتعدد المهام. لهذا السبب تتولى ClickUp المهام اليدوية، مما يحرر فريقك للتركيز على ما هو مهم حقًا.

خذها من شركات مثل يوغا إنترناشيونال وفرق البرمجيات في شركة Pressed Juices، التي شهدت زيادة في إنتاجية الفريق بنسبة 50% و30% على التوالي - كل ذلك دون توسيع نطاق فرقهم.

بفضل ميزات مثل الأتمتة للتعامل مع مهام سير العمل المتكررة، ولوحات المعلومات المخصصة لتركيز البيانات وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي، يضمن ClickUp قضاء وقت فريقك في العمل المؤثر.

هل أنت مستعد لتحويل طريقة عمل فريقك؟ أنشئ حسابًا مجانيًا على ClickUp اليوم !