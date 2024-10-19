10 أدوات برمجيات لتتبع إنتاجية الموظفين في عام 2025

مع ازدياد العمل عن بُعد وفرق العمل الموزعة عالمياً اليوم، يمكن أن يصبح تتبع إنتاجية الموظفين مشكلة كبيرة.

التعلم كيف تكون أكثر إنتاجية يأخذ نهجًا دقيقًا. وسواء كنت تشرف على العاملين شخصيًا أو عن بعد، يجب أن يكون برنامج مراقبة الموظفين أحد أدوات الإنتاجية التي تستخدمها.

ستحتاج بالطبع إلى العثور على الخيار _المناسب لاحتياجاتك. يجب أن تضيف أفضل أدوات تتبع إنتاجية الموظفين قيمة لمشاركة الموظفين، وليس الانتقاص منها.

ما هي أدوات تتبع إنتاجية الموظفين؟

تساعدك أدوات تعقب إنتاجية الموظفين في الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء ومشاركة أعضاء فريقك. وباستخدام الأداة المناسبة، يمكنك تتبع نشاط الموظفين للفرق البعيدة والأجهزة المحمولة وغير ذلك.

تتضمن الميزات الشائعة لبرامج مراقبة إنتاجية الموظفين ما يلي:

التتبع التلقائي للوقت

تحليلات سلوك المستخدم

تقارير إنتاجية مفصلة باستخدام مقاييس الإنتاجية وتتبع وقت الموظف

التكامل مع إدارة المهام برنامج لتتبع الوقت الذي يقضيه الموظفون في مهام محددة

التحكم في سطح المكتب عن بُعد لتسجيل المقاييس، بما في ذلك تسجيل ضغطات المفاتيح وتتبع التطبيقات

تستخدم معظم أدوات الإنتاجية الحديثة الأتمتة. وهذا يعني أن برنامج مراقبة الموظفين الخاص بك سيقوم بتحليل إنتاجية فريقك بشكل ديناميكي ومستمر في الخلفية. يمكنك إنشاء تقرير مفصّل من هذه المعلومات لمساعدتك في إدارة أداء الموظفين بشكل أكثر فعالية.

الحق برنامج مراقبة الموظفين يمكّنك من إدارة عبء عمل فريقك وتحسين الإنتاجية. حتى أنه يتيح لك تحديد الموظف الأفضل أداءً خلال فترة معينة والاحتفاء به.

يمكنك استخدام جميع الرؤى التي تكتسبها لبناء أفضل وأكثر موضوعية ونجاحًا مراجعات الأداء .

فوائد أدوات تتبع الإنتاجية

أفضل برنامج لمراقبة الموظفين لا يتضمن فقط الوظائف الأساسية لتتبع الوقت. بل يمكن أن تساعد في مراقبة الموظفين عن بُعد، مما يساعد في نهاية المطاف على تحسين الأداء على مستوى المؤسسة.

أو، بعبارة أخرى، قد تكون هذه هي اختراق الإنتاجية الذي ينتظره فريقك.

استخدمه لتتبع أداء فريقك مؤشرات الأداء الرئيسية ، وتحسين كيفية قضاء موظفيك عن بُعد لساعات عملهم، وتحديد التهديدات الداخلية لإنتاجية الفريق، ومراجعة تقارير المشروع التفصيلية لبناء تدفقات عمل أكثر كفاءة.

أفضل ما في الأمر هو أنه باستخدام ميزات مراقبة إنتاجية الموظفين المناسبة، لا يجب أن تؤدي أدواتك إلى تنفير أعضاء فريقك. يمكنك استخدامها لتعزيز كفاءة نماذج الإدارة بدلاً من ذلك، مثل نموذج نضج إدارة العمل الذي يساعد الموظفين عن بُعد والموظفين الذين يعملون عن بُعد.

## 10 أدوات لمراقبة إنتاجية الموظفين في 2022**4

1.

ClickUp

تتبّع إنتاجية الموظفين وحسّنها باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات والقوالب من ClickUp

نبدأ قائمتنا بأداة أكثر بكثير من مجرد برنامج بسيط لمراقبة الموظفين. إنه حل شامل لإدارة العمل، والذي يتضمن بطبيعة الحال أدوات التتبع وإدارة المهام لمساعدة فريقك على النجاح.

نعم، يتضمن تتبع الوقت الأساسي، لكن ClickUp يتجاوز هذه الميزة الأساسية بكثير. فهو يركز على الأدوات المتقدمة التي تصلح لتحليل الإنتاجية، مثل التقارير التفصيلية على مستوى المهام أو المشاريع.

أفضل ميزات #### ClickUp

تتبع وقت ClickUp : أداة لتتبع نشاط الموظفين يمكن استخدامها على أي جهاز لتعزيز مراقبة الإنتاجية. حتى أنها تتضمن امتدادًا لمتصفح كروم

ClickUp Dashboards : أداة توفر رؤى شاملة وعالية المستوى حول المشاريع الفردية، مما يعزز الإنتاجية

أهداف ClickUp : ميزة تربط النتائج المقصودة بالعمل النشط، مما يعزز إدارة المهام ويجعل عملك أكثر استراتيجية

طرق عرض مشروع ClickUp : من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات، تحصل فرقك على رؤى أفضل لعملهم بالطريقة التي تناسبهم

مستندات ClickUp : وظيفة التحرير في الوقت الحقيقي التي تعزز إنتاجية القوى العاملة عن بُعد ويمكن أن تعمل مع فرق العمل من أي حجم

قيود النقر فوق المستندات

ليس حلاً برمجيًا مخصصًا لمراقبة الموظفين، مما يعني عدم توفر بعض الميزات (مثل تتبع موقع الموظف أو استخدام الماوس ولوحة المفاتيح)

بعض الوظائف المحدودة مع تطبيقات ClickUp للأجهزة المحمولة الأخرى، مع توفر بعض الميزات المتقدمة غالباً لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فقط

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. تيراميند

عبر تيراميند Teramind هو برنامج أكثر وضوحًا لمراقبة الموظفين. فهو يوفر القدرة على مراقبة سلوك الموظفين وموقعهم عبر الأجهزة، مما يساعد على منع التهديدات الداخلية، خاصةً بين الموظفين عن بُعد.

أفضل ميزات تيراميند

تقارير ذكاء الأعمال المتقدمة التي تحول مراقبة نشاط المستخدم إلى رؤى قابلة للتنفيذ

أدوات إدارة خصوصية الموظفين التي تحمي بيانات الشركة الهامة دون المساس بفعالية المراقبة

تسجيل الفيديو عن بُعد الذي يعزز مراقبة الموظفين ويمكنه تأكيد سلوك الموظف المشتبه به

تسجيل ضغطات المفاتيح والوصول إلى سطح المكتب عن بُعد الذي يمنع الأعمال الضارة قبل أن تصبح تهديدًا للشركة

قيود تيراميند

دعم محدود لنظام التشغيل macOS ولا يوجد دعم لنظام التشغيل Linux، مما يعني أن الشركات التي تعمل على نظام التشغيل Microsoft Windows والأجهزة المحمولة فقط هي التي يمكنها التفكير في هذا الخيار بشكل واقعي

الإعداد الأولي المعقد يمكن أن يقلل من الفوائد الفورية لأدوات المراقبة المتقدمة للموظفين

أسعار تيراميند

البداية: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم UAM: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم DLP: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات تيراميند

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

3. طبيب الوقت

عبر طبيب الوقت لعله أكثر خيارات تتبع إنتاجية الموظفين شهرةً في هذه القائمة، لطالما كان Time Doctor معيارًا لتتبع الوقت ورؤى الإنتاجية.

ومع ذلك، يزدهر Time Doctor بأكثر من مجرد سمعته. يستغرق تثبيته خمس دقائق فقط، مما يجعله أداة مفيدة لكل من المشرفين والمهنيين الأفراد الذين يتطلعون إلى تتبع جداولهم وتحسين الإنتاجية.

أفضل ميزات تايم دكتور تايم

بدء التشغيل التلقائي عندما يقوم العامل بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص به، مما يسهل تتبع حضور الموظفين وساعات العمل

خيار التتبع التلقائي للوقت، مما يعني أن Time Doctor يمكن أن يبدأ المراقبة بمجرد أن يبدأ الموظف في مهمة ما

تصنيفات الإنتاجية للمواقع الفردية، مما يساعد أعضاء الفريق على تحديد الأماكن التي يمكن قضاء وقتهم فيها بشكل أفضل

تتبُّع الخمول، وهو إصدار من تسجيل ضغطات المفاتيح، يتعرف على الوقت الذي لا يستخدم فيه الموظفون لوحة المفاتيح أو الفأرة ويضع علامة على أنهم غير نشطين

قيود طبيب الوقت

وظائف محدودة على الهاتف المحمول، والتي قد تكون صعبة عند العمل عن بُعد

واجهة معقدة قد يكون من الصعب التنقل فيها

تسعير تطبيق تايم دكتور

الأساسي: 5.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.90 دولار شهريًا لكل مستخدم المعيار: 8.40 دولار/شهريًا لكل مستخدم

8.40 دولار/شهريًا لكل مستخدم القسط: 16.70 دولار/شهريًا لكل مستخدم

16.70 دولار/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 360 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. ما فيكس

عبر واتفيكس Whatfix عبارة عن منصة اعتماد وتحليلات رقمية. على الرغم من أنها لا توفر مراقبة الموظفين بمعناها الدقيق، إلا أنها يمكن أن تساعد الفرق على قضاء وقت أقل في تعلم البرامج الجديدة ووقت أطول في الاستفادة من مزاياها.

أفضل ميزات Whatfix

الإرشادات التفاعلية وأدوات المنتج، مما يعني أنه يمكن للموظفين تبني البرامج الجديدة بسهولة

رؤى متقدمة حول المكان الذي يقضي فيه الموظفون الوقت على المنصة، مما يتيح فرص تدريب أكثر ملاءمة

سهولة إنشاء المحتوى لمديري التأهيل الذين يتطلعون إلى تحسين مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم

مكتبة عناصر واجهة مستخدم واسعة النطاق لتخصيص الأداة حسب احتياجاتك

قيود Whatfix

تعمل بشكل أفضل مع التطبيقات ذات التدفق الفردي، لذا فهي تكافح لتتبع إنتاجية الموظفين للتطبيقات الأكبر ذات المسارات المتعددة

عدم وجود تحليلات متقدمة، مما يجعل من الصعب الحصول على مزيد من الرؤى حول نشاط الموظفين

تسعير Whatfix

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Whatfix

G2: 4.6/5 (أكثر من 290+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 290+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

5. هبستاف

عبر هبستاف هذا برنامج شائع لتتبع إنتاجية الموظفين لدرجة أننا أنشأنا قائمة بـ بدائل Hubstaff . لكن مكتبته الواسعة من الميزات، بما في ذلك إدارة القوى العاملة عن بُعد وتتبع الوقت الآلي، لا تزال تجعله إضافة جديرة بالاهتمام إلى هذه القائمة.

أفضل ميزات Hubstaff

الجداول الزمنية الآلية تجعل تتبع الوقت وجدولة الموظفين أمراً سهلاً

أدوات إنتاجية مُدارة ذاتياً، مثل تتبع العادات والمراقبة اليومية للوقت، ليستخدمها أعضاء الفريق بشكل فردي

التتبع الجغرافي للموظفين لمراقبة الوقت الذي يقضيه أعضاء فريقك في كل موقع عمل

التكامل مع مواهب Hubstaff Talent و Hubstaff Tasks، مما يضيف إدارة المهام وإدارة الموارد البشرية إلى مجموعة مراقبة الموظفين لديك

قيود Hubstaff

يمكن أن يكون تتبع الوقت النشط والمفتوح مرهقًا لأعضاء الفريق الفردي، مما قد يؤدي إلى تحريف مقاييس تتبع الإنتاجية

لا توجد كسور عشرية للساعات في بعض التقارير، مما يزيد من صعوبة مراقبة فريقك على مستوى دقيق وتحسين إدارة الوقت

تسعير فريق العمل

البداية: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم النمو: 7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.50 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 420 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 420 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

6. أكتيف تراك

عبر أكتيف تراك يتألق ActivTrak من خلال قدراته التحليلية. على الرغم من أنه يقدم معظم أدوات تتبع الإنتاجية نفسها التي يقدمها الآخرون في هذه القائمة، إلا أن رؤاه المتقدمة ولوحات المعلومات تميزه عن غيره ويمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

أفضل ميزات ActivTrak

لوحة معلومات شاملة للقوى العاملة توفر رؤى شاملة حول أداء الفريق

يعزز التتبع الآلي للوقت ورؤى الموقع من تتبع الإنتاجية للموظفين الموزعين

يساعدك تحليل التأثير على تحديد التأثير المحتمل للتغييرات التنظيمية على أداء الفريق

تسمح لك التقارير المتقدمة بتحليل أداء أفضل موظف لديك في مهمة معينة وتطبيق هذه الرؤى على فريقك

قيود أكتيف تراك

يستغرق التثبيت والإعداد وقتًا أطول من معظم حلول برامج مراقبة الموظفين الأخرى في هذه القائمة

قد يستغرق تصنيف المواقع والأنشطة وقتاً طويلاً، مما يؤخر النتائج الأولية

تسعير ActivTrak

مجاني

الأساسية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات أكتيف تراك

G2: 4.4/5 (أكثر من 210 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 210 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 540 تقييم)

7. أنا فعلت هذا

عبر قمت بذلك I Done This هو برنامج أساسي لمراقبة الوقت، يتضمن بعض إدارة المهام. وهو خفيف الميزات عن قصد للسماح بأكبر قدر ممكن من إنتاجية الموظفين.

أنا فعلت هذا أفضل الميزات

ميزة تسجيل الوصول اليومي التي تسمح لأعضاء الفريق بإطلاع الآخرين بسرعة على التقدم المحرز كل صباح

ميزة التعليق على التقارير التي تسمح بتقديم مبررات لأنواع مختلفة من المهام

تتيح مزامنة الفريق للمشرفين وفرقهم الاحتفال بالنجاحات والتعلم من الأخطاء

واجهة نظيفة ومبسطة تجعل التنفيذ والاستخدام اليومي سهلاً

قمت بهذه القيود

التركيز المتعمد على البساطة يعني ميزات أقل من بعض برامج المراقبة الأخرى في هذه القائمة

وظيفة بحث محدودة، مما يجعل من الصعب العثور على المهام السابقة وتسويتها

أنا فعلت ذلك

اتصل لمعرفة الأسعار

أنا فعلت هذا التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)

8. بروفهوب

عبر بروفهاب إذا كنت تبحث عن برنامج لتتبع الإنتاجية يركز على إدارة المشاريع، فإن ProofHub هو الحل المناسب لك. فهو يضيف إدارة مشاريع مبسطة وبديهية إلى ميزات مراقبة الموظفين الأساسية، مما يسمح لك ببناء المشاركة والإنتاجية بمرور الوقت.

أفضل ميزات برنامج ProofHub

ميزات تتبع الوقت التي ترتبط مباشرةً بالمهام الفردية

تتيح الحقول المخصصة وسير العمل المخصص حتى أكثر المشاريع تفرداً

تقارير على مستوى الموظفين تجعل مراقبة الفريق بسيطة

تجعل عمليات التكامل بين Slack وMicrosoft Teams التواصل مع القوى العاملة عن بُعد أمراً سهلاً

قيود بروفهاب

نظام إشعارات محدود يعني أن أعضاء الفريق قد لا يتلقون تذكيرات بالمهام

غير مناسب لإدارة المشاريع المتقدمة، لأنه يفتقر إلى ميزات مثل الملاحظات المركزية، وطرق العرض المتعددة للمشروع، والرؤى المتقدمة

تسعير بروفهاب

أساسي: 45 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

45 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين التحكم المطلق: 89 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

9. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي على الرغم من أن Teamwork هو في المقام الأول برنامج لإدارة المشاريع، إلا أنه لا يزال يوفر الكثير من خيارات إنتاجية الموظفين. فمن خلال تتبع الوقت وإدارة الموارد، يمكنك تعزيز المشاركة بينما ينجز فريقك المزيد من المهام.

أفضل ميزات العمل الجماعي

تساعد التقارير المتقدمة وميزات الإدارة على تحقيق التوازن بين قدرة الفريق لأعباء عمل أكثر واقعية وتوازنًا

تسمح ميزات إدارة العميل للمستخدمين بتخزين سجلات العملاء، بما في ذلك الاتصالات والشؤون المالية، في مساحة واحدة

تتبع الوقت والميزانيات والنفقات يسمح بإدارة أفضل للإيرادات المتكررة

قيود العمل الجماعي

بعض عمليات التكامل الخارجية، مثل وظائف الدردشة وإدارة علاقات العملاء، لا تعمل بشكل جيد مثل الحلول المخصصة

تسجيل الوقت ليس بديهيًا دائمًا، مما يحد من إمكانيات مراقبة الموظفين

أسعار العمل الجماعي

مجاني للأبد

المبتدئ: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم التوصيل: 9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

9.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم النمو: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

10. سمارت تاسك

عبر مهمة ذكية SmartTask هو برنامج آخر مخصص لإدارة المشاريع. إمكانياته في تتبع الوقت تجعله أداة برمجية قابلة للتطبيق لتتبع الإنتاجية. يمكن لكل عضو من أعضاء فريقك تتبع الوقت الذي يقضيه في كل مهمة إما يدوياً أو تلقائياً، مما يوفر سياقاً أفضل لاحتياجات المشروع ونجاحه.

أفضل ميزات برنامج "سمارت تاسك"

يتدفق تتبع الوقت والميزانية تلقائيًا إلى تقارير المشروع المتقدمة للحصول على رؤى أكثر شمولاً

خيارات تخصيص واسعة النطاق تجعل الأداة مناسبة لكل قطاع وحجم أعمال

التدريب المجاني والإعداد المجاني يجعل الإعداد الأولي عملية أسهل

قيود أداة "سمارت تاسك"

يمكن أن تتوقف ميزة تتبع الوقت عند فتح علامات تبويب متعددة، مما يحد من وظائفها

واجهة المستخدم مشغولة، مما يزيد من صعوبة العثور على معلومات المشروع والمهام الأساسية

تسعير SmartTask

مجاني للأبد

القسط: 7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تطبيق SmartTask

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

عزّز أداء موظفيك باستخدام أدوات مراقبة الموظفين من ClickUp

قد يكون من الصعب العثور على أفضل برامج مراقبة الموظفين. هناك العديد من الخيارات والطرق لضمان إنتاجية فريقك لدرجة أنه من السهل تأخير اتخاذ قرارك.

لكنك لست بحاجة إلى ذلك. لماذا تبحث عن أدوات خارجية في حين أن الحساب المجاني مع ClickUp يعني أنك لست بحاجة إلى البحث أكثر من ذلك؟ أنشئ حسابك المجاني اليوم وابدأ في جني فوائد هذه الأداة الشاملة لإدارة العمل!