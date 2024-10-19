أفضل 10 بدائل لـ ProofHub لإدارة المشاريع وفريق العمل بسلاسة

ProofHub هو أداة ممتازة مصممة لتبسيط مختلف جوانب إدارة المشروع وفريق العمل. إنها مليئة بالميزات التي تجعل التعاون وإدارة المهام وتتبع التقدم المحرز أمراً سهلاً.

ومع ذلك، مثل أي برنامج، فإن ProofHub لا يخلو من عيوبه. واجهته قديمة بعض الشيء، وقدرات التكامل والأتمتة الخاصة به تترك الكثير مما هو مرغوب فيه.

لحسن الحظ، هناك الكثير من الحلول البرمجية الرائعة لإدارة الفرق والمشاريع التي قد تتناسب بشكل أفضل مع متطلباتك. ولكن مع وجود العديد من الخيارات وكل منها يدعي أنه الأفضل، فإن اتخاذ القرار الصحيح ليس بالأمر السهل.

لهذا السبب بذلنا جهداً كبيراً من أجلك واستكشفنا العشرات من أداة إدارة المشاريع مع التركيز على ميزاتها الرئيسية ومراجعات المستخدمين وخيارات التسعير. والنتيجة-هذه القائمة الملائمة لأفضل 10 بدائل لـ ProofHub للتحكم في مشاريعك!

ما هو ProofHub؟

عبر بروفهاب يسمح ProofHub للفرق ب التعاون والتواصل والإدارة المشاريع والمهام بكفاءة*-كل ذلك ضمن محور مركزي واحد.

تتميز المنصة بمجموعة من الأدوات، بدءًا من طرق عرض المشاريع المتعددة وجداول الأعمال اليومية للحفاظ على تتبع المهام المتكررة إلى خيارات تتبع الوقت الأصلية والقوالب الجاهزة ونظام إدارة الملفات الملائم. 🛠️

مثل أي منصة إدارة مشاريع عالية الجودة، يسهل ProofHub التعاون في الوقت الحقيقي مع خيارات متنوعة مثل المناقشات المترابطة، وأدوات التدقيق والموافقة، والإعلانات، ووظيفة الدردشة الأصلية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ProofHub؟

يبدو أن عمليات التكامل والأتمتة وسهولة الاستخدام هي نقاط ضعف ProofHub. لذلك ، تأكد من أن البديل الخاص بك يتفوق في هذه المجالات مع مطابقة وظائف ProofHub على الأقل في أقسام أخرى مثل إدارة المهام وتحسين سير العمل ومشاركة الملفات.

فيما يلي بعض الصفات والميزات التي يجب وضعها في الاعتبار:

واجهة بديهية: سيكون من الجيد أن يكون التطبيق سهل التصفح دون تدريب مكثف أو خبرة سابقة بأدوات مماثلة عمليات التكامل: يجب أن يتصل بديل ProofHub الخاص بك، إما بشكل أصلي أو من خلال واجهة برمجة التطبيقات، مع أي تطبيق آخر تستخدمه بانتظام. انتبه بشكل خاص لعمليات التكامل مع التواصل, تتبع الوقت و أدوات إدارة علاقات العملاء الأتمتة: يجب أن تكون الأداة قادرة على تبسيط المهام المتكررة أو الروتينية من خلال الأتمتة، مما يوفر الوقت للأنشطة التي تحقق قيمة أكبر إدارة المهام بكفاءة: تأكد من أن النظام الأساسي يتيح لك تعيين المهام وتنظيمها وتتبعها والتعاون بشأنها لتبسيط سير العمل قوالب جاهزة: يجب أن يكون التطبيق مزودًا بقوالب مصممة مسبقًا لتسريع إعداد المشروع والتخطيط له التعاون: إعطاء الأولوية للأدوات التي تعزز تعاون الفريق، وتعزيز التواصل السلس ومشاركة الأفكار ميزات الذكاء الاصطناعي: توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع ليس من أقوى ميزات ProofHub، لذا تأكد من أن البديل يقدم مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ## أفضل 10 بدائل لـ ProofHub لاستخدامها في عام 2024 وما بعده

لقد بحثنا في السوق لانتقاء أفضل بدائل ProofHub - مع التأكد من أنها لا تفي فقط بالصفات الموضحة أعلاه ولكنها تقدم أيضًا بعض الميزات الفريدة.

هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى إدارة مشروعك؟ دعنا نبدأ! 🥳

1. انقر فوق

عزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

ClickUp هو منصة شاملة لإدارة المشاريع مصممة لتبسيط إدارة المهام وتتبع التقدم المحرز و تعاون الفريق . يتجاوز الحلول التقليدية ويوفر ميزات متقدمة للأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل وتعزيز الإنتاجية الإجمالية للفرق من جميع الأحجام. 💥

يتميز ClickUp بميزات قوية من خلال مجموعة ميزات إدارة المشاريع التي تشمل حلولاً رائدة في المجال لتنظيم العمل وتحديد أولوياته ومراقبته على أكمل وجه. وتشمل هذه 15+ مشاهدة لعرض مهامك ومشاريعك بأي طريقة تريدها.

التعاون في الوقت الحقيقي هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp حقًا، مع خيارات متنوعة مصممة لجلب فرق متعددة الوظائف أقرب نحو تحقيق أهداف المشروع .

مع ClickUp Whiteboards ، يمكنك العصف الذهني وتحديد الأولويات وتعيين المهام على لوحة تعاونية لا نهائية. إذا كنت لا ترغب في إنشاء السبورة البيضاء من الصفر، فامنح نفسك بعضًا من أكثر من 1000 قالب جاهز من ClickUp لأي حالة استخدام يمكن تخيلها.

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

سواء كنت تعمل على موجز مشروع، أو إجراءات التشغيل الموحدة، أو خارطة طريق المنتج , مستندات ClickUp هو السبيل للذهاب! يتيح لك محرر النصوص التعاوني ونظام إدارة المستندات الخاص بالمنصة إبقاء الفريق بأكمله على نفس الصفحة، وهذا ما يحدث حرفياً. 📃

إن انقر فوق التعليقات تأخذ الميزة خطوة إلى الأمام من خلال السماح بإجراء المناقشات والتعليقات في الوقت الفعلي داخل المهام مباشرةً. لن تفوتك أي تحديثات مهمة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل أثناء إنجاز مهامك أهداف التواصل .

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

أخيرًا لوحات معلومات ClickUp بمثابة مراكز قيادة لعمليات فريقك. كل ما عليك فعله هو التنقل بين بطاقات قابلة للتخصيص وفويلا! يمكنك تتبع المهام ومراقبة التقدم المحرز وقياس أداء الفريق دون عناء، مما يجعل التعاون سهلاً ويعزز كفاءة الفريق.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة المهام من الدرجة الأولى مع الحقول والحالات المخصصة

أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp لمقاربة العمل من جميع الزوايا

أتمتة ClickUp و ClickUp AI لتحسين سير العمل وتعزيز الإنتاجية

أدوات التعاون في الوقت الفعلي مثل السبورات البيضاء والمستندات والخرائط الذهنية وما إلى ذلك.

تحديد الأهداف وتتبعها للحفاظ على تركيز الفريق وتحفيزه

ClickUp Dashboards لمراقبة كل جانب من جوانب سير عمل فريقك

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق تابع لجهة خارجية وأدوات الإنتاجية

1,000+ 1,000 قالب جاهز

تطبيق الهاتف المحمول للوصول إلى المشاريع والمهام دون اتصال بالإنترنت أثناء التنقل

قيود ClickUp

نظرًا لكثرة الميزات، يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لتعلم التطبيق

التغييرات في إحدى طرق العرض لا تنعكس دائمًا في طرق العرض الأخرى

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بـ فريق المبيعات للحصول على خطة تسعير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

: اتصل بـ فريق المبيعات للحصول على خطة تسعير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك ClickUp Brain: متوفرة على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في مساحة العمل

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. Monday.com

عبر Monday.com يُعد Monday.com، المحبوب بسبب واجهته سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص القوية، حلاً ممتازًا لإدارة المشاريع التي تركز على العملاء مع ميزات ترفع من تعاون الفريق وإنتاجيته.

ومن بين أقوى مزايا هذا الحل تدفقات العمل ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، مما يوفر للفرق حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الخاصة. تضمن خارطة الطريق الفصلية الخاصة به مراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي، بينما توفر طرق عرض كانبان ومخطط جانت مرونة في تنظيم المهام وتصورها.

وأخيراً، توفر المنصة بيئة صندوق الرمل للفرق مساحة فريدة للتجريب والمدخلات الإبداعية. كما أنها مدمجة مع قوالب الترميز اللوني لتعزيز الوضوح والبساطة المرئية.

أفضل ميزات #### Monday.com

سير عمل ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

تتبع المهام بسلاسة

إدارة المشاريع على غرار كانبان ومخطط جانت البياني

قوالب مرمزة بالألوان لتحسين الرؤية والبساطة

بيئة عمل افتراضية لتعزيز تعاون الفريق

قيود موقع Monday.com

قد يكون من الصعب التنقل في بعض عمليات التكامل والأتمتة

ضعف خيارات تخصيص لوحة المعلومات

تسعير موقع Monday.com

مجاني

الأساسي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

3. كونفلوينس

عبر أطلسيان Confluence من Atlassian هو تطبيق قوي لإدارة المشاريع يعمل على تبسيط التواصل وتعزيز إنتاجية الفريق وإدارة سير العمل. وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها في الوقت الفعلي ومشاركة الأفكار وتنقيحها بسرعة. ومن ثم، غالبًا ما يُطلق عليه اسم _ويكيبيديا إدارة الشركات.

تعمل قوالب النظام الأساسي القابلة للتخصيص ووظيفة البحث المتقدم على تسهيل غربلة المعلومات بسرعة، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع وتوافق مع أهداف إدارة المشروع . 🎯

على الرغم من أن Confluence قد لا يتطابق مع اتساع نطاق أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp و Monday.com، فإن تكامله مع منتجات Atlassian الأخرى مثل Jira و Trello يضمن تجربة إدارة مشروع متماسكة - مما يجعله حلاً شاملاً للفرق من أي حجم.

كونفلوينس أفضل الميزات

كفاءة في التعامل مع حجم كبير من الوثائق

إنشاء المستندات وتحريرها وتعاون الفريق في الوقت الفعلي

التكامل مع منتجات Atlassian الأخرى مثل Jira و Suite

ضوابط الأذونات لخصوصية بيانات الفريق

سهولة إعادة الترتيب وإنشاء تسلسل هرمي للصفحات

قيود كونفلوينس

قد يكون من الصعب تتبع المساحات التي تم إنشاؤها

ضعف التكامل مع أدوات الطرف الثالث

تسعير Confluence

مجاني

عادي: 6.05 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.05 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Confluence

G2: 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4. باسيكامب

عبر Basecamp تستخدمه أكثر من 75,000 مؤسسة و وكالات التسويق ، يحتوي Basecamp على جميع الأدوات التي تحتاجها لتبسيط سير عمل إدارة مشروعك. يحتوي على ميزات مثل قوائم المهام، ومشاركة الملفات، و التعاون في المستندات التي تساعد الفرق على البقاء منظمين وعلى المسار الصحيح ✅

يوفر Basecamp لوحة تحكم مركزية حيث يمكن لأعضاء الفريق الوصول بسهولة إلى تحديثات المشروع والمواعيد النهائية. وبفضل ميزة الدردشة الجماعية، يمكن لأعضاء الفريق التواصل في الوقت الفعلي ومناقشة تفاصيل المشروع دون الحاجة إلى منصات مراسلة خارجية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي Basecamp تكوين عمليات تسجيل الوصول التلقائية والتقارير المرحلية لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة ومسؤولين عن مهامهم.

Basecamp أفضل الميزات

التواصل الفعال مع الفريق

تسجيل الوصول التلقائي والتقارير المرحلية

لوحة تحكم مركزية لسهولة التنسيق بين أعضاء الفريق

واجهة سهلة الاستخدام

أدوات تعاون مدمجة لمشاركة الملفات وإدارة المستندات

قيود برنامج Basecamp

تكامل محدود مع تطبيقات الجهات الخارجية

يتجمد روبوت المحادثة أو لوحة المراسلة في بعض الأحيان

تسعير Basecamp

أساسي: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي غير محدود: 299 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

5. نوكلينو

عبر نوكلينو Nuclino هي أداة بديهية أخرى لإدارة المشاريع تعمل بمثابة العقل الجماعي لمؤسستك. فهي تعمل على تبسيط سير عمل فريقك من خلال تنظيم المستندات والمعرفة وإدارة المهام وتصور البيانات ومعالجتها. 🧠

تتمثل إحدى السمات المميزة لـ Nuclino في قدرته على تصور هياكل المشروع من خلال أوضاع مختلفة مثل أوضاع الرسوم البيانية أو الجداول أو القوائم أو اللوحات العامة. يتيح ذلك للفرق اختيار التنسيق الأنسب لفهم وعرض التسلسل الهرمي لمشروعهم.

أفضل ميزات Nuclino

ميزات التعاون والمستندات وإدارة المهام

تصور هياكل المشروع

سهولة إضافة وتنظيم لوحات المعلومات باستخدام قوالب فريدة من نوعها

السماح للمستخدمين بتتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة وتحسين الإصدارات الحالية

التكامل مع أدوات الإنتاجية مثل Airtable

قيود Nuclino

تكاملات وميزات تكامل وميزات عناصر واجهة مستخدم محدودة

خيارات التنسيق ليست رائعة

تسعير #### تسعير Nuclino

مجاني

عادي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Nuclino

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

6. أسانا

عبر أسانا من إنشاء المهام وتعيينها إلى تحديد المواعيد النهائية و الجداول الزمنية للمشروع ، يوفر Asana منصة شاملة لإدارة المشاريع بكفاءة. نظرًا لتعدد استخداماته، فليس من المستغرب أن يصبح أداة مفضلة لأكثر من 135,000 مستخدم عالمي. 🌎

بالإضافة إلى تسهيل إدارة المهام، يعمل Asana على تعزيز تعاون الفريق من خلال الدردشة ومشاركة الملفات لضمان التواصل السلس. كما أنه يوفر قوالب مشاريع قابلة للتخصيص والحملات التلقائية - مما يسمح للفرق بتبسيط سير العمل وزيادة الإنتاجية.

ومع ذلك، ما يميز Asana حقًا عن منافسيها هي ميزاته الشخصية. يمكّن تتبع المهام الدقيقة الفرق من الحصول على رؤى تفصيلية، بينما توفر العلامات الملونة إشارات مرئية لتنظيم وتحديد الأولويات دون عناء - مما يرفع من تجربة إدارة المشاريع للفرق الصغيرة.

أفضل ميزات Asana

حملات آلية لسير عمل أكثر انسيابية

تتبع دقيق لضمان إنجاز المهام في الوقت المحدد

قوائم المهام مع تواريخ الاستحقاق والتذكيرات

علامات وتسميات ملونة

يتكامل بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل Google Drive وSlack

قيود أسانا

تسلسل هرمي محدود للمهام

إعداد معقد للأتمتة المتطورة

تسعير أسانا

مجاني

المبتدئ: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات والشركات+: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

7. مشاريع زوهو

عبر: زوهو يعمل Zoho Projects على تبسيط إدارة المشاريع من خلال ميزات إدارة المهام مثل مخططات جانت التي تصور الجداول الزمنية للمشروع وتبعيات المهام. كما يتيح التواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق عبر الدردشة ومشاركة المستندات.

نقطة البيع الرئيسية للمنصة هي قوالب معدة مسبقًا التي تسمح للمستخدمين بإنشاء هياكل وسير عمل موحدة لمختلف المهام والمشاريع. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا الاتساق والكفاءة في متابعة أهداف الفريق.

أفضل ميزات Zoho Projects

قوالب المشاريع والمهام القابلة للتخصيص

تفويض ملائم لمهام الفريق والمهام الموكلة إليه

تحليلات وتقارير قوية

أدوات التعاون مثل الدردشة والمنتديات ومشاركة المستندات

التكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى لتحسين سير العمل

قيود Zoho Projects

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث

إعداد قالب المشروع مرهق

تسعير Zoho Projects

مجاني

القسط: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات مشاريع زوهو

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. Teamwork.com

عبر Teamwork.com كوم (Teamwork.com) يبقى وفياً لاسمه من خلال تعزيز التعاون في الوقت الحقيقي دون احتكاك. وبفضل ميزات مثل مشاركة الملفات والمحادثات في الوقت الفعلي، يمكن لأعضاء الفريق العمل معاً بكفاءة بغض النظر عن الموقع أو المنطقة الزمنية.

تُمكِّن قدرة المنصة على تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز ومشاركة التحديثات في الوقت الفعلي. تعمل هذه الميزة على إنشاء بيئة ديناميكية حيث يمكن للجميع، بما في ذلك العملاء، تقديم ملاحظات واقتراحات ومقترحات محددة متطلبات المشروع من خلال نماذج القبول

أفضل ميزات موقع Teamwork.com

طرق عرض القائمة والجدول وكانبان البسيطة لإدارة المهام بمرونة

قوالب سجل الوقت مع التتبع الدقيق وإعداد التقارير

تكامل Dropbox لمشاركة الملفات وإدارة المستندات بكفاءة

معالم لتحديد أهداف الفريق وتتبع التقدم المحرز

نماذج الاستلام لجمع الطلبات والملاحظات والمعلومات من العملاء وأعضاء الفريق

قيود Teamwork.com

واجهة معقدة للمستخدمين الجدد

عناصر تحكم المسؤول المجمعة

تسعير موقع Teamwork.com

مجاني

مبتدئ: 5.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

5.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم تقديم: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Teamwork.com

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. تريلو

عبر: تريلو Trello من Atlassian هي واحدة من أكثر أدوات إدارة المشاريع شيوعًا وسهولة في الاستخدام، حيث تعطي الأولوية للتنظيم وتبسط إدارة المهام. تستخدم هذه المنصة ميزات مثل التعليقات والمرفقات وقوائم المراجعة لتعزيز التواصل والتنسيق بين أعضاء الفريق.

تكمن قوة Trello في واجهته البديهية التي تعتمد على لوحات كانبان، والتي توفر تمثيلاً مرئياً للمهام وتقدمها. يمكن لأعضاء الفريق تتبع حالة كل مهمة وتغييرها بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات بسيط

أفضل ميزات Trello

واجهة سهلة الاستخدام

يستخدم لوحات كانبان مع محرر السحب والإفلات لتبسيط المشاريع وتنظيمها

تعمل التعليقات والمرفقات وتواريخ الاستحقاق على تبسيط تعاون الفريق

قوالب مدمجة لتسريع إعداد المشروع للمستخدمين الجدد

أكثر من 100 تكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى

قيود Trello

إمكانيات محدودة لتتبع المشروع مقارنة ببعض بدائل Trello لا توجد ميزات مدمجة مثل طرق عرض مخطط جانت أو إدارة الموارد



تسعير #### تسعير Trello

مجاني

عادي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

10. وريك

عبر وريك Wrike هو تطبيق لإدارة المهام وجدولتها يساعد الفرق على التعاون والبقاء منظمًا. يتميز ب قوي لوحة معلومات المشروع لتتبع التقدم المحرز وتخصيص الموارد وجمع كل المعلومات ذات الصلة في مكان واحد.

إن المنصة قالب OKR يسهل تسجيل الأهداف وصياغة الاستراتيجيات المثلى للنجاح، بينما يتيح لك عرض المخطط الانسيابي الخاص به تصور سير العمل وتحديد مجالات التحسين.

أفضل ميزات Wrike

ميزات قوية لإدارة المهام والجدولة الزمنية

لوحات معلومات المشروع لتصور سير العمل ومؤشرات الأداء

عرض مخطط انسيابي لتصور سير العمل بسهولة

قالب قائمة المهام الأسبوعية

قالب OKR لتسجيل الأهداف

قيود Wrike

خيارات التخصيص المحدودة لسير عمل المشروع

عدم وجود ميزات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات وPinnacle: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

قهر مشاريعك وعزز الإنتاجية مع أفضل بديل لـ ProofHub

ClickUp هو أكثر من مجرد أداة، إنه مركز قوة لإدارة المشاريع يسمح لفرق العمل بأكملها بالعمل معاً وإنجاز المزيد في وقت أقل - كل ذلك ضمن منصة واحدة. من إدارة المهام وتتبع الوقت إلى تخصيص الموارد وتعاون الفريق، يقدم ClickUp حلاً شاملاً لكل جانب من جوانب إدارة المشروع.

مع هذه المنصة، لن يقتصر دورك على إدارة المشاريع فحسب، بل ستتمكن من تحويل سير عمل فريقك وتعزيز الإنتاجية في جميع المجالات. لذا، لمَ لا جرّب ClickUp اليوم ? ⏭️