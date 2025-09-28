Mẫu Kanban miễn phí của Asana để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

Jane suýt nữa đã mất bình tĩnh. Màn hình desktop của cô có 47 tab mở, nhóm của cô yêu cầu cập nhật mà cô không nhớ đã giao, và "dòng thời gian dự án" của cô được ghi trên bảng trắng mà ai đó đã vô tình xóa.

Với tư cách là quản lý dự án, Jane rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách—nhưng gần đây, cô cảm thấy mình giống như một lính cứu hỏa toàn thời gian hơn là một nhà lãnh đạo. Rồi đến "sự thức tỉnh Kanban" của cô

Nếu bạn cũng cảm thấy quy trình làm việc của mình như một khu rừng hoang dã và bạn là nhà thám hiểm đơn độc với bản đồ hỏng, bài viết này dành cho bạn.

Chúng tôi đang khám phá các mẫu Kanban miễn phí của Asana—rất hữu ích cho các nhà quản lý dự án, nhóm linh hoạt và bất kỳ ai áp dụng quản lý dự án linh hoạt, những người muốn theo dõi các công việc của mình một cách trực quan.

🧠 Thú vị: Kanban được ghép từ hai từ tiếng Nhật: 看 (Kan) có nghĩa là ‘biển báo’ và 板 (Ban) có nghĩa là ‘bảng’. Tên gọi đã nói lên tất cả. Bảng Kanban đơn giản hóa quản lý công việc bằng cách làm cho các công việc trở nên hiển thị, dù chúng đang bị kẹt trong quá trình xem xét, chờ phê duyệt hay sắp hoàn thành.

Tổng quan về các mẫu Kanban

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu Kanban trong danh sách công việc trong bài viết:

Điều gì làm nên một mẫu Asana Kanban tốt?

Mẫu Kanban của Asana là một bảng được xây dựng sẵn, giúp trình bày quy trình làm việc của bạn qua các giai đoạn rõ ràng và trực quan như ‘việc cần làm’, ‘trong tiến độ’ và ‘Đã xong’, giúp nhóm của bạn tiến hành các công việc một cách có mục tiêu, không bị rối loạn.

Nhưng một bảng Kanban vững chắc không chỉ giúp tổ chức công việc. Nó phản ánh cách nhóm của bạn thực sự làm việc, tuân thủ các nguyên tắc Kanban như quản lý dự án trực quan, giới hạn công việc đang thực hiện (WIP) và cải tiến liên tục.

Hãy tìm kiếm các thành phần khóa sau trong một mẫu bảng Kanban hiệu suất cao:

phân cấp trực quan: *Hiển thị những gì quan trọng nhất trước tiên. Các mẫu bảng Kanban tốt nên làm nổi bật các công việc sắp tới, các giai đoạn có ưu tiên cao hoặc các vấn đề tiềm ẩn để nhóm của bạn biết chính xác nơi cần tập trung

xác định rõ quyền sở hữu: *Giao công việc và xác định rõ người chịu trách nhiệm cho từng mục. Sử dụng mã màu cho người đánh giá hoặc các làn bơi dựa trên vai trò (ví dụ: ‘Đánh giá của nhóm phát triển’ so với ‘Đánh giá của khách hàng’) để giảm thiểu sự mơ hồ và thúc đẩy trách nhiệm

Các tác vụ tự động hóa: Bỏ qua các bước lặp lại. Các mẫu tốt nhất tự động phân công đồng nghiệp, kích hoạt ngày đáo hạn hoặc gửi nhắc nhở ngay khi thẻ được di chuyển — hoàn hảo cho Bỏ qua các bước lặp lại. Các mẫu tốt nhất tự động phân công đồng nghiệp, kích hoạt ngày đáo hạn hoặc gửi nhắc nhở ngay khi thẻ được di chuyển — hoàn hảo cho các quy trình làm việc linh hoạt với nhiều thay đổi trạng thái và vòng phản hồi

Tùy chỉnh: Tùy chỉnh theo nhu cầu. Dù bạn đang điều chỉnh mục tiêu sprint, cập nhật trạng thái tác vụ hay đổi tên cột, các mẫu tuyệt vời sẽ linh hoạt theo quy trình của bạn, chứ không phải ngược lại

*theo dõi trực tiếp: Theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Tổng quan tức thì này cho phép bạn tổ chức các cuộc họp đứng không đồng bộ, giữ liên lạc với các bên liên quan và duy trì hiển thị trên các dự án diễn ra nhanh chóng — tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất

Hợp tác nhóm tích hợp sẵn: Giữ cho Giữ cho hợp tác nhóm diễn ra suôn sẻ. Sử dụng @mentions, bình luận thẻ và tệp đính kèm để thông báo cho các thành viên trong nhóm, giải quyết các rào cản nhanh chóng và giữ tất cả các cập nhật chính xác tại nơi công việc diễn ra

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chọn mẫu bảng Kanban có thẻ có thể tái sử dụng, logic cột và quy tắc tích hợp sẵn mà bạn có thể sao chép trong vài giây — cho các tác vụ như onboarding khách hàng, chiến dịch tiếp thị, lịch trình mạng xã hội hoặc cuộc họp đánh giá hàng tuần. Một thiết lập vững chắc = thành công lặp lại vô tận.

mẫu Kanban miễn phí của Asana để thử nghiệm*

Các công cụ Kanban kỹ thuật số sẵn sàng sử dụng này giúp bạn sắp xếp các công việc theo giai đoạn và duy trì sự hiển thị trong quy trình làm việc của nhóm. Mỗi mẫu trong danh sách công việc phù hợp với một quy trình làm việc cụ thể — dù là kế hoạch sprint, đánh giá hay các hàng đợi liên tục.

1. Mẫu bảng Kanban Asana

qua Asana

Nếu bạn mới sử dụng bảng Kanban trong Asana, mẫu này sẽ giúp bạn bắt đầu một cách dễ dàng. Với bốn cột đơn giản—Yêu cầu mới, Danh sách công việc, Đang thực hiện và Hoàn thành—bạn có thể dễ dàng theo dõi các công việc cá nhân khi chúng di chuyển qua các giai đoạn.

Mỗi cột đại diện cho một trạng thái công việc rõ ràng, vì vậy không có gì bị bỏ sót trong danh sách không bao giờ kết thúc.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng chế độ xem bảng để nhanh chóng xác định vị trí của các công việc ở các giai đoạn khác nhau

Sao chép và điều chỉnh các công việc lặp lại mà không cần bắt đầu từ đầu

Tạo các quy trình làm việc linh hoạt cho các hoạt động nội bộ, tuyển dụng hoặc quy trình sản xuất nội dung

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nhân độc lập, nhóm vận hành gọn nhẹ hoặc người dùng Asana lần đầu muốn tạo bảng Kanban mà không cần đối mặt với sự phức tạp.

🔎 Bạn có biết? Kanban ra đời vào những năm 1940 khi kỹ sư Toyota Taiichi Ohno tái cấu trúc quy trình sản xuất với hệ thống just-in-time. Thay vì sản xuất quá mức, các nhóm chỉ sản xuất chính xác những gì khách hàng cần (ngay khi họ cần). Tư duy dựa trên nhu cầu này vẫn là cốt lõi của năng suất linh hoạt ngày nay.

2. Mẫu thẻ Kanban Asana

qua Asana

Một bảng Kanban chỉ mạnh mẽ như các thẻ của nó, và mẫu thẻ Kanban biến mỗi thẻ thành trung tâm điều khiển tác vụ. Thay vì thông tin tác vụ phân tán, bạn sẽ có một bố cục có thể lặp lại với các trường tùy chỉnh, công việc con và tùy chọn định dạng. Mở bất kỳ thẻ nào, đồng nghiệp sẽ ngay lập tức thấy điều gì đang xảy ra, điều gì cần thiết và ai đang phụ trách.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia công việc phức tạp thành các việc con lồng nhau và phân cấp công việc trực quan

Thêm sự rõ ràng với các trường dữ liệu có cấu trúc cho ưu tiên, hạn chót và người chịu trách nhiệm

Kết nối các công việc liên quan bằng cách hiển thị trực tiếp bản đồ mối phụ thuộc của công việc trên thẻ

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm chú trọng chi tiết đang theo dõi thông tin công việc phức tạp trong quy trình làm việc Kanban của họ.

🎥 Xem một nhà quản lý dự án biến thành Kanban man (hãy cảm ơn sau nhé!)

3. Mẫu Scrumban của Asana

qua Asana

Nếu bạn đang chuyển từ quy trình làm việc Scrum sang Kanban hoặc kết hợp cả hai, mẫu Scrumban Asana này sẽ giúp bạn chuyển đổi một cách trơn tru.

Nó cung cấp cho nhóm của bạn một khung làm việc quen thuộc trong quá trình chuyển đổi sang quy trình làm việc linh hoạt, dựa trên nhu cầu. Hiển thị các công việc, đang theo dõi tiến độ, điều chỉnh ưu tiên khi mục tiêu thay đổi và duy trì nhịp độ ổn định mà không cần phải điều chỉnh lại thiết lập mỗi lần.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kết hợp các nghi thức sprint với các chế độ xem Kanban để duy trì cấu trúc mà không làm mất đi tính linh hoạt

Tự động hóa các quy trình linh hoạt như cuộc họp hàng ngày, giới hạn công việc đang thực hiện (WIP) và quản lý danh sách công việc (backlog grooming)

Gán thẻ cho các công việc theo điểm câu chuyện hoặc mức độ nỗ lực để kế hoạch thông minh hơn và phát hiện các rào cản sớm

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm linh hoạt đang xử lý việc phát hành, sửa lỗi và kế hoạch sprint—đồng thời thử nghiệm Scrumban để tăng cường luồng mà không làm mất cấu trúc.

🔎 Bạn có biết? Scrum và Kanban đều dựa trên phương pháp Agile, nhưng chúng hướng dẫn nhóm theo những cách khác nhau. Scrum phát triển mạnh mẽ nhờ cấu trúc, với các sprint, các buổi họp định kỳ và vai trò được xác định rõ ràng. Nó rất phù hợp cho các nhóm làm việc theo quy trình và mục tiêu có thời hạn cụ thể

Kanban tập trung vào luồng - tận dụng quản lý dự án trực quan, giới hạn quá tải công việc và thích ứng theo thời gian thực ✨ Nhiều nhóm kết hợp cả hai (Scrumban) — kết hợp các nghi thức của Scrum với sự linh hoạt của Kanban để tạo ra một quy trình làm việc có thể thích ứng khi nhóm phát triển.

4. Mẫu cuộc họp hàng ngày Asana Daily StandUp Meetings

qua Asana

Các cuộc họp đứng hàng ngày nên giúp nhóm của bạn đồng bộ, nhưng thường xuyên, chúng trở thành một danh sách cập nhật vội vàng. Mẫu Cuộc họp đứng hàng ngày này cung cấp một cấu trúc cho các cuộc kiểm tra hàng ngày của bạn, đảm bảo mọi người biết nên chia sẻ gì, gì đang bị khối và gì cần theo dõi.

Nó đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cập nhật nào, ngay cả khi nhóm của bạn đang thực hiện công việc ở các múi giờ khác nhau.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tối ưu hóa quản lý công việc hàng ngày với giao diện trực quan dễ sử dụng

Thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng các cập nhật không đồng bộ và các rào cản có thể hiển thị

Tạo các hành động theo dõi ngay lập tức — ngay tại nơi công việc diễn ra

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm làm việc từ xa hoặc kết hợp cần các cuộc họp đứng nhanh chóng, thân thiện với làm việc không đồng bộ để duy trì sự đồng bộ mà không cần thêm cuộc họp khác.

5. Mẫu Danh sách công việc sprint của Asana

qua Asana

Các sprint diễn ra nhanh chóng, và nếu không có danh sách công việc rõ ràng, dễ dẫn đến việc cam kết quá mức hoặc bỏ sót các công việc khóa. Mẫu tập trung vào agile này giúp các nhóm ưu tiên, phân loại và tinh chỉnh các mục sprint bằng cách sử dụng trực quan hóa Kanban.

Đánh giá nỗ lực, xác định điểm nghẽn và điều chỉnh linh hoạt khi các rào cản mới hoặc lỗi phát sinh — tất cả mà không làm gián đoạn quá trình giao hàng.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị mục tiêu công việc và khối lượng công việc với bố cục Kanban gọn gàng

Tái ưu tiên hoặc mở rộng phạm vi trong quá trình sprint mà vẫn duy trì dòng thời gian giao hàng

Xác định các rào cản nhanh chóng và duy trì sự hiển thị về tiến độ cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm Agile hoặc Scrum phải đối phó với các ưu tiên thay đổi, sửa lỗi và chu kỳ giao hàng hàng tuần hoặc hai tuần một lần.

🧠 Thông tin thú vị: Các đợt sprint linh hoạt được mô phỏng theo các đợt chạy sprint—những khoảng thời gian ngắn, cường độ cao của công việc tập trung. Lý tưởng cho các nhóm làm việc nhanh chóng, xây dựng, kiểm thử và lặp lại trong các chu kỳ nhanh chóng.

giới hạn khi sử dụng Asana cho bảng Kanban*

Asana hoạt động tốt cho các thiết lập Kanban đơn giản, nhưng khi dự án của bạn mở rộng hoặc quy trình làm việc trở nên phức tạp hơn, những hạn chế bắt đầu lộ ra.

Từ việc thiếu tự động hóa đến khả năng hiển thị giới hạn, đây là những yếu tố có thể làm chậm tiến độ của nhóm bạn:

không có kiểm soát công việc đang thực hiện (WIP): *Quy trình Kanban phát triển mạnh mẽ nhờ việc giới hạn công việc ở mỗi giai đoạn để tránh quá tải. Asana không cho phép bạn giới hạn số lượng công việc trên mỗi cột, do đó dễ dẫn đến việc cam kết quá mức và mất phương hướng

Các chế độ xem dự án phân tán: Quản lý nhiều bảng? Không có chế độ xem thống nhất để xem tất cả các dòng thời gian, rào cản hoặc lịch trình của bạn tại một nơi. Bạn phải chuyển đổi giữa các tab để có được cập nhật cơ bản

Báo cáo và phân tích cơ bản: Các bảng điều khiển của Asana trông gọn gàng nhưng thiếu khả năng phân tích mạnh mẽ. Bạn không thể xếp lớp dữ liệu phức tạp, tạo biểu đồ nâng cao hoặc lọc dữ liệu sâu, khiến người dùng nâng cao mong muốn có thêm quyền kiểm soát trong việc đang theo dõi hiệu suất

không hỗ trợ theo dõi thời gian tích hợp sẵn: *Cần theo dõi thời gian cho các sprint, thanh toán hoặc năng suất? Asana không hỗ trợ tính năng này tích hợp sẵn. Bạn sẽ cần tích hợp các công cụ bên ngoài, điều này sẽ thêm các bước bổ sung và tiềm ẩn các vấn đề đồng bộ

Công cụ hợp tác thiếu sót: Asana không có các công cụ bảng trắng tích hợp, ghi màn hình và vẽ phác thảo. Các hoạt động brainstorming trực quan, kế hoạch nhanh chóng hoặc các phiên sáng tạo không đồng bộ thường phải chuyển sang các ứng dụng khác, gây gián đoạn luồng công việc và sự tập trung

quyền truy cập tính năng theo cấp độ: *Các công cụ quan trọng như chế độ xem khối lượng công việc, mục tiêu và dòng thời gian nâng cao bị khóa sau các kế hoạch cao cấp. Các nhóm đang phát triển thường gặp rào cản thanh toán ngay khi quy mô bắt đầu mở rộng

Dưới đây là những chia sẻ từ một số người dùng Asana thực tế:

Những giới hạn này ảnh hưởng đến các nhóm thực tế hàng ngày. Chúng tôi đã phân tích G2 và Reddit để tìm hiểu cách mọi người sử dụng Asana cho công việc theo phong cách Kanban—và nơi mọi thứ bắt đầu gặp vấn đề:

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Reddit:

Thông tin trên Asana luôn cảm thấy bị phân mảnh. Chúng tôi có lịch cho 10 dự án riêng biệt và muốn xem tất cả chúng cùng nhau. Chúng tôi không thể làm được.

Thông tin trên Asana luôn cảm thấy bị phân tán. Chúng tôi có lịch cho 10 dự án riêng biệt và muốn xem tất cả chúng cùng nhau. Chúng tôi không thể làm được.

Dưới đây là nhận xét của một người dùng G2 khác:

Dễ dàng bị ngập trong các thông báo của Asana, đặc biệt khi công việc trên nhiều dự án. Điều này có thể gây quá tải và dẫn đến việc bỏ lỡ các ưu tiên nếu các thành viên trong nhóm không chủ động tùy chỉnh cài đặt của mình.

Dễ dàng bị ngập trong các thông báo của Asana, đặc biệt khi công việc trên nhiều dự án. Điều này có thể gây quá tải và dẫn đến việc bỏ lỡ các ưu tiên nếu các thành viên trong nhóm không chủ động tùy chỉnh cài đặt của mình.

Vậy, làm thế nào để vượt qua những điểm nghẽn này? Đã đến lúc thực hiện một sự chuyển đổi thông minh.

Mẫu Kanban thay thế của Asana

Gặp gỡ ClickUp —ứng dụng tất cả trong một cho công việc. Với hợp tác thời gian thực, khả năng hiển thị xuyên dự án, theo dõi thời gian tích hợp, bảng trắng, ghi màn hình và tự động hóa được hỗ trợ bởi AI, ClickUp mang đến cho bạn những gì Asana không có — và còn nhiều hơn thế nữa. Tất cả trong một nơi.

Chế độ xem bảng Kanban của ClickUp mang lại sức mạnh thực sự cho quy trình làm việc của bạn, với tính năng kéo và thả đơn giản cùng tất cả các tùy chỉnh mà nhóm của bạn cần.

Tạo một bảng mới từ bất kỳ danh sách công việc nào, điều chỉnh từng giai đoạn và đẩy công việc tiến triển mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Vì vậy, không có sự lan rộng công việc không cần thiết .

Điều tuyệt vời nhất? Bạn không bị giới hạn trong một chế độ xem duy nhất. Chuyển đổi ngay lập tức giữa các chế độ xem Gantt, Lịch, Dòng thời gian hoặc Bảng Kanban — bất kỳ chế độ xem nào mang lại cho bạn cái nhìn rõ ràng nhất.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2 về ClickUp:

Điều tôi yêu thích nhất ở ClickUp là cách nó giúp nhóm và khách hàng của chúng tôi đồng bộ hóa một cách dễ dàng. Nền tảng này cung cấp mọi thứ - từ bảng Kanban, biểu đồ Gantt đến tài liệu và bảng trắng - trong một nơi duy nhất, giúp chúng tôi brainstorm, kế hoạch và thực thi mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Bình luận thời gian thực, đề cập @ dễ dàng và quyền truy cập chi tiết cho phép khách hàng chỉ xem những gì họ cần (và không xem những gì họ không cần) trong khi vẫn hợp tác trực tiếp trong công việc hoặc tài liệu. Thêm vào đó là các tính năng tự động hóa mạnh mẽ, trường tùy chỉnh và tích hợp với Slack, Google Drive và Zoom, ClickUp trở thành một "trung tâm điều khiển" thực sự, giúp dự án tiến triển suôn sẻ và giao tiếp rõ ràng.

Điều tôi yêu thích nhất ở ClickUp là cách nó giúp nhóm và khách hàng của chúng tôi đồng bộ hóa trên cùng một trang. Nền tảng này cung cấp mọi thứ - từ bảng Kanban, biểu đồ Gantt đến tài liệu và bảng trắng - trong một nơi duy nhất, giúp chúng tôi brainstorm, kế hoạch và thực thi mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Bình luận thời gian thực, đề cập @ dễ dàng và quyền truy cập chi tiết cho phép khách hàng chỉ xem những gì họ cần (và không xem những gì họ không cần) trong khi vẫn hợp tác trực tiếp trong tác vụ hoặc tài liệu. Thêm vào đó là các tính năng tự động hóa mạnh mẽ, trường tùy chỉnh và tích hợp với Slack, Google Drive và Zoom, ClickUp trở thành một "trung tâm điều khiển" thực sự, giúp dự án tiến triển suôn sẻ và giao tiếp rõ ràng.

Hãy cùng khám phá các mẫu ClickUp giúp biến các quy trình làm việc phức tạp nhất thành các công việc trơn tru và dễ quản lý, giúp bảng Kanban của nhóm luôn sắc bén, gọn gàng và nhanh chóng.

1. Mẫu bảng Kanban ClickUp

Biến danh sách công việc lộn xộn thành các quy trình làm việc trực quan và hiệu quả với mẫu bảng Kanban ClickUp

Các danh sách tác vụ truyền thống thường thất bại khi bị chôn vùi trong các định dạng lộn xộn. Mẫu bảng Kanban ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách biến công việc phân tán thành một quy trình làm việc trực quan dễ theo dõi thông qua tính năng kéo và thả.

Dù bạn đang khởi động một dự án mới, hợp tác giữa các nhóm khác nhau, hay đơn giản là muốn quản lý công việc hiệu quả hơn, nó sẽ thích ứng với quy trình của bạn. Thiết lập các giai đoạn tùy chỉnh, mã màu sắc ưu tiên và lọc các công việc đang tiến triển, cần chú ý và ai đang phụ trách — tất cả trong một nơi.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia công việc thành các việc con lồng nhau phản ánh cấu trúc phân cấp thực tế của dự án

Giữ mọi người đồng bộ với các cập nhật thẻ trực tiếp và bình luận theo chủ đề

Hãy để tự động hóa xử lý các bước chuyển đổi, cập nhật và các bước lặp lại

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, marketer linh hoạt hoặc các nhóm đa chức năng quản lý các quy trình làm việc diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi khả năng hiển thị thời gian thực và thực thi có cấu trúc.

💡 Bonus: Tăng cường quy trình làm việc Kanban của bạn với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cũng như trên web — để tìm các mẫu Kanban, bảng dự án và tài liệu quy trình làm việc

Talk to Text để đặt câu hỏi, tạo thẻ, cập nhật trạng thái hoặc quản lý bảng Kanban bằng giọng nói — rảnh tay, từ bất kỳ đâu Sử dụngđể đặt câu hỏi, tạo thẻ, cập nhật trạng thái hoặc quản lý bảng Kanban bằng giọng nói — rảnh tay, từ bất kỳ đâu

Sử dụng các công cụ AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp doanh nghiệp sẵn sàng, mang lại ngữ cảnh và trí tuệ cho quy trình Kanban của bạn Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI thông minh hỗ trợ công việc theo ngữ cảnh, thực sự hiểu bạn vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

2. Mẫu Lộ trình Kanban ClickUp chế độ xem

Hình dung hành trình sản phẩm của bạn từ ý tưởng đến hoàn thành với chế độ xem bản đồ lộ trình Kanban của ClickUp

Hầu hết các nhóm sản phẩm gặp khó khăn trong việc đồng bộ hóa lộ trình với việc thực thi hàng ngày. Kế hoạch thay đổi, các cập nhật bị lãng quên, và các bên liên quan mất hiển thị, dẫn đến tắc nghẽn và việc chuyển giao bị bỏ lỡ. Mẫu lộ trình Kanban View của ClickUp giúp giải quyết tất cả những vấn đề này.

Mẫu này kết hợp một cách mượt mà giữa kế hoạch tổng thể và triển khai thực tế trong một không gian làm việc động và trực quan. Sử dụng các cột dựa trên thời gian để lập kế hoạch cho các quý hoặc sprint, thêm các làn dọc cho các dự án, và để lộ trình của bạn phát triển theo thời gian thực.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị ngay lập tức các thông tin quan trọng về sản phẩm với các trường tùy chỉnh tích hợp sẵn

Giữ sự linh hoạt khi ưu tiên thay đổi — tái tổ chức mà không làm gián đoạn tiến độ

Chuyển đổi giữa 7+ chế độ xem — từ Dòng thời gian đến Khối lượng công việc của nhóm — để theo dõi tiến độ từ mọi góc độ

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo sản phẩm hoặc quản lý kỹ thuật đang có kế hoạch cho các đợt phát hành đa sprint, quản lý sự thay đổi trong lộ trình sản phẩm hoặc đang theo dõi việc triển khai tính năng trên các nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy để trí tuệ nhân tạo thông minh xây dựng lộ trình cho bạn. ClickUp Brain không chỉ hỗ trợ bảng Kanban của bạn; nó còn tăng cường hiệu quả cho nó. Từ việc chia nhỏ mục tiêu lớn thành các giai đoạn thực thi được đến việc lập bản đồ phụ thuộc và soạn thảo kế hoạch kiểm thử, nó giúp bạn loại bỏ các công việc lặt vặt. Bạn tập trung vào việc xây dựng; Brain sẽ lo phần còn lại!

3. Mẫu Kanban ClickUp cho Phát triển Phần mềm

Tăng tốc chu kỳ phát triển phần mềm của bạn với mẫu Kanban ClickUp được thiết kế riêng cho phát triển phần mềm

Các nhóm phát triển không chỉ viết mã—họ còn phải xử lý lỗi, mục tiêu sprint, yêu cầu tính năng và các bản vá khẩn cấp, tất cả trong khi chạy đua với thời hạn. Đó chính là lý do tại sao bạn cần mẫu Kanban ClickUp cho Phát triển Phần mềm để duy trì quy trình làm việc hợp lý và có cấu trúc.

Mọi công việc—dù là tính năng mới hay lỗi phát sinh vào phút chót—đều tuân theo một quy trình rõ ràng, đơn giản, từ danh sách công việc chưa hoàn thành đến mã, kiểm tra, thử nghiệm và triển khai. Ngay cả các công việc "không thực hiện" cũng có vị trí riêng, giúp ưu tiên và không ưu tiên của bạn trở nên rõ ràng.

Điểm nổi bật? ClickUp Automations giúp mọi thứ diễn ra trơn tru, tự động di chuyển thẻ đến cột phù hợp, giúp bảng làm việc của bạn luôn gọn gàng và các thành viên trong nhóm tập trung vào công việc.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tuân thủ luồng rõ ràng từ ý tưởng đến triển khai — không bỏ sót yêu cầu, không phỏng đoán

Ghi lại các chi tiết cụ thể như độ phức tạp, nỗ lực và người chịu trách nhiệm bằng các trường tùy chỉnh

Tránh tắc nghẽn với giới hạn công việc đang thực hiện (WIP), định tuyến tự động và cập nhật trạng thái theo thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm kỹ thuật và người quản lý dự án đang cân bằng giữa tính năng, lỗi và nợ kỹ thuật—đặc biệt là những người muốn có hiển thị toàn diện mà không cần họp đứng liên tục.

🔎 Bạn có biết? Tại Microsoft, các nhóm linh hoạt đã áp dụng Kanban để loại bỏ những hạn chế của các sprint truyền thống, đạt được khả năng hiển thị thời gian thực và trao quyền cho các kỹ sư. Như Ronald Klemz, Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm Cao cấp, đã nói: Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian cho các cuộc họp, lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo các cam kết của chúng tôi nằm trong khung thời gian sprint. Kết quả là, các tác vụ lớn nằm trong cột Active trong nhiều ngày hoặc tuần, khiến việc hình dung trạng thái công việc trở nên khó khăn. Để giảm tải cuộc họp và giải phóng thời gian cho các kỹ sư, chúng tôi quyết định thử nghiệm Kanban—và chúng tôi chưa bao giờ hối hận. Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian cho các cuộc họp, lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo các cam kết của chúng tôi nằm trong khung thời gian sprint. Kết quả là, các tác vụ lớn nằm trong cột Active trong nhiều ngày hoặc tuần, khiến việc hình dung trạng thái công việc trở nên khó khăn. Để giảm tải cuộc họp và giải phóng thời gian cho các kỹ sư, chúng tôi quyết định thử nghiệm Kanban—và chúng tôi chưa bao giờ hối hận.

4. Mẫu quản lý dự án Agile Kanban của ClickUp

Giữ tốc độ, linh hoạt và tập trung với mẫu quản lý dự án Agile Kanban của ClickUp

Phương pháp Agile kết hợp cấu trúc với tính linh hoạt, giúp bạn xây dựng kế hoạch thông minh hơn, điều chỉnh nhanh chóng và giao hàng đều đặn. Mẫu Quản lý Dự án Kanban Agile của ClickUp mang sức mạnh đó vào tay bạn.

Sử dụng nó để tạo bảng Kanban chia công việc thành các giai đoạn và điều chỉnh ưu tiên mà không làm mất đà. Từ việc quản lý danh sách công việc đến giải quyết các rào cản, mọi giai đoạn đều được hiển thị mà không cần đến quy trình lập kế hoạch cứng nhắc.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý các dự án lớn, điểm câu chuyện và nợ kỹ thuật trong một chế độ xem thống nhất

Ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn với giới hạn công việc đang thực hiện (WIP), cờ cảnh báo và cập nhật thời gian thực

Tự động tạo báo cáo sprint để theo dõi tốc độ và cải thiện kế hoạch

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm linh hoạt và nhóm công nghệ cần cân bằng giữa việc giao hàng lặp lại, chu kỳ phản hồi và lộ trình thay đổi — tất cả trong một không gian làm việc Kanban linh hoạt.

🧠 Thông tin thú vị: Tuyên ngôn Agile là nền tảng của phát triển lặp lại hiện đại. 12 nguyên tắc của nó đề cao tư duy lấy khách hàng làm trung tâm, linh hoạt hơn cứng nhắc, và các giải pháp công việc hơn là các kế hoạch cứng nhắc và tài liệu phình to.

5. Mẫu lập kế hoạch sprint linh hoạt ClickUp

Lập kế hoạch sprint thông minh hơn với mẫu kế hoạch sprint linh hoạt ClickUp

Kế hoạch sprint có thể tạo đà phát triển—hoặc dẫn đến suy nghĩ quá mức, mục tiêu không rõ ràng và nhóm quá tải. Mẫu Kế Hoạch Sprint Linh Hoạt ClickUp giúp bạn loại bỏ những rào cản, cho phép tổ chức các cuộc họp hiệu quả hơn, đồng bộ nhanh chóng và bắt đầu với sự tự tin.

Hãy bỏ qua các bảng tính và ghi chú dán—mẫu này hoạt động như một hướng dẫn từng bước để lập kế hoạch mục tiêu, tinh chỉnh danh sách công việc chưa hoàn thành và xác định trách nhiệm của người phụ trách trước khi sprint bắt đầu. Dù làm việc từ xa hay kết hợp, nó thiết lập đúng tinh thần cho việc triển khai với tốc độ cao.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuẩn bị cho kế hoạch sprint với các công cụ sắp xếp và lọc backlog tự động hóa

Phân công công việc dựa trên tính toán sức chứa chính xác để tránh cam kết quá mức

Theo dõi tình trạng sprint với biểu đồ burndown theo thời gian thực và đang theo dõi tốc độ

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia Scrum, quản lý dự án linh hoạt và các nhóm muốn dẫn dắt kế hoạch sprint có cấu trúc, giới hạn thời gian với sự tự tin và ít cuộc họp theo dõi hơn.

6. Mẫu Kanban ClickUp Simple Sprints

Đơn giản hóa việc áp dụng agile với mẫu Kanban ClickUp Simple Sprints

Khi bạn thiếu thời gian hoặc quản lý dự án với nhóm nhỏ, bạn không cần sự phức tạp—bạn cần sự rõ ràng. Mẫu Kanban ClickUp Simple Sprints loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng, mang đến cho bạn những gì cần thiết: luồng công việc, quyền sở hữu và kết quả.

Bố cục gọn gàng giúp bạn đang theo dõi và ưu tiên các công việc mà không bị quá tải bởi các bảng điều khiển hoặc báo cáo phức tạp. Dù bạn đang thực hiện sprint đầu tiên hay thử nghiệm với các nhóm khác nhau, mẫu này cung cấp đủ cấu trúc để đảm bảo các sprint của bạn diễn ra suôn sẻ.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tự động chuyển các công việc chưa hoàn thành sang sprint tiếp theo chỉ với một cú nhấp chuột

Thẻ các rào cản và làm nổi bật các chi tiết quan trọng để chúng không bao giờ bị bỏ qua

Thêm mục tiêu sprint, ước tính và ghi chú để luôn giữ bối cảnh ở vị trí trung tâm

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ, startup giai đoạn đầu hoặc bất kỳ ai muốn tạo một bảng Kanban đủ đơn giản để bắt đầu nhanh chóng, nhưng đủ cấu trúc để mở rộng.

7. Mẫu Getting Things Done của ClickUp

Ghi chép, làm rõ và hoàn thành danh sách việc cần làm của bạn với mẫu ClickUp Getting Things Done

Phương pháp GTD của David Allen đã cách mạng hóa cách chúng ta nghĩ về năng suất, biến rối loạn tinh thần thành các bước hành động tập trung và có thể thực hiện được. Mẫu GTD của ClickUp giúp bạn dễ dàng quản lý các khía cạnh thay đổi trong cuộc sống với sự chủ đích và kiểm soát bình tĩnh.

Từ các cuộc họp nhóm đến việc đi mua sắm, bảng Kanban này trở thành trung tâm điều khiển trực quan của bạn. Phân loại công việc theo lĩnh vực (công việc, mối quan hệ, sức khỏe), gắn thẻ theo ngữ cảnh (cuộc gọi, việc vặt, viết lách) và gán mức độ nỗ lực để tập trung vào những gì phù hợp với khả năng hiện tại của bạn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kéo và thả các mục giữa các giai đoạn GTD như Việc cần làm, In Progress, On Hold và Hoàn thành

Xem nhanh các thông tin khóa—bối cảnh, hạn chót và nỗ lực—chỉ với một cái nhìn, không cần nhấp chuột thêm

Lọc bảng của bạn theo mức độ khẩn cấp, danh mục hoặc tải trọng tinh thần để công việc có mục tiêu

🔑 Phù hợp cho: Nhân viên văn phòng, freelancer hoặc bất kỳ ai đang quản lý nhiều dự án và trách nhiệm khác nhau và muốn có một bảng điều khiển kỹ thuật số phản ánh cách họ suy nghĩ.

📮 ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình đang hoạt động hiệu quả? Hãy suy nghĩ lại. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia sử dụng hệ thống ưu tiên của họ để quản lý công việc. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy 65% nhân viên có xu hướng tập trung vào những công việc dễ dàng thay vì các nhiệm vụ có giá trị cao mà không có sự ưu tiên hiệu quả. Các ưu tiên công việc của ClickUp thay đổi cách bạn hình dung và xử lý các dự án phức tạp, giúp dễ dàng xác định các công việc quan trọng. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các cờ ưu tiên tùy chỉnh của ClickUp, bạn luôn biết nên ưu tiên xử lý công việc nào trước.

8. Mẫu hướng dẫn sử dụng tùy chỉnh cho khách hàng ClickUp

Biến ấn tượng ban đầu thành sự trung thành lâu dài với mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp

63% khách hàng cho biết rằng quá trình onboarding – sự hỗ trợ mà họ mong đợi sau khi mua hàng – có ảnh hưởng trực tiếp đến việc họ có mua hàng hay không. Mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một hướng dẫn có cấu trúc và hợp tác để biến ấn tượng ban đầu thành sự giữ chân khách hàng lâu dài.

Khác với danh sách kiểm tra tĩnh, không gian làm việc trực quan này thích ứng với các phân khúc khách hàng khác nhau và mở rộng một cách dễ dàng khi doanh nghiệp phát triển. Xây dựng quy trình làm việc có thể lặp lại, chia sẻ chế độ xem dành cho khách hàng và tự động hóa cập nhật — để nhóm và khách hàng của bạn luôn đồng bộ mà không cần hỗ trợ thêm.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tiêu chuẩn hóa quy trình với danh sách kiểm tra động, công việc con có thể tái sử dụng và tự động hóa dựa trên trạng thái

Tăng cường hợp tác nhóm bằng cách tạo bản đồ quyền sở hữu xuyên suốt quá trình onboarding

Phát hiện các điểm gây cản trở với phân tích tích hợp giúp xác định nơi khách hàng ngừng tương tác

🔑 Phù hợp cho: Nhóm thành công hoặc quản lý xử lý việc onboarding nhiều khách hàng cùng lúc trên các mức dịch vụ khác nhau.

9. Mẫu Ma trận Lựa chọn Tuyển dụng ClickUp

Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng công bằng và nhanh chóng với mẫu Ma trận Lựa chọn Tuyển dụng ClickUp

Tuyển dụng không chỉ đơn thuần là xem xét hồ sơ ứng viên—đó là việc giảm thiểu thiên vị, đồng bộ hóa các nhà phỏng vấn và đưa ra quyết định tự tin. Mẫu Ma trận Lựa chọn Tuyển dụng ClickUp giúp bạn đánh giá ứng viên một cách rõ ràng bằng cách chuyển đổi các cuộc thảo luận chủ quan thành những thông tin khách quan dựa trên điểm số.

Theo dõi hành trình của từng ứng viên, phân công ban phỏng vấn và so sánh các tiêu chí như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kỹ thuật và sự phù hợp với vai trò bằng các trường tùy chỉnh. Đây là giải pháp tối ưu cho quy trình tuyển dụng có cấu trúc (từ sàng lọc đến đề nghị cuối cùng) có thể mở rộng, mà không cần đến bảng tính phức tạp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đánh giá ứng viên song song dựa trên các tiêu chí chuẩn hóa như kỹ năng, kinh nghiệm và đánh giá phỏng vấn

Tối ưu hóa hợp tác với chế độ xem chia sẻ và chủ đề bình luận để nhận phản hồi thống nhất

Tăng tốc quyết định tuyển dụng với so sánh trực quan giúp nổi bật nhân tài hàng đầu ngay lập tức

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự và nhà quản lý tuyển dụng xử lý quy trình tuyển dụng khối lượng lớn, yêu cầu sự tham gia của nhiều bộ phận hoặc quy trình tuyển dụng từ xa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các đội ngũ HR thông minh không đoán mò — họ phân tích và điều chỉnh. Với ClickUp cho HR, bạn có thể đang theo dõi tốc độ tuyển dụng, tỷ lệ bỏ cuộc ở các giai đoạn và phản hồi của nhóm trong một nơi duy nhất, giúp quy trình tuyển dụng của bạn nhanh chóng, công bằng và dựa trên dữ liệu.

10. Mẫu đánh giá dự án ClickUp

Biến những bài học kinh nghiệm thành hành động với mẫu đánh giá dự án ClickUp

Các nhóm dự án linh hoạt hiểu rằng các buổi đánh giá sau dự án không chỉ là nghi thức—chúng là động lực cho sự cải tiến liên tục. Mẫu Đánh giá Dự án ClickUp cung cấp một không gian theo phong cách Kanban để phản ánh về những gì đã thành công, những gì chưa thành công và những gì cần thử tiếp theo.

Sử dụng các cột kéo và thả để phân loại thông tin, giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm theo dõi và theo dõi tiến độ khi nhóm của bạn thực hiện từng sprint. Dù bạn tổ chức cuộc họp đánh giá hàng tuần hay hàng tháng, mẫu này biến quá trình phản ánh thành một quy trình có thể lặp lại và theo dõi được.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng vòng lặp phản hồi đến hành động với quyền sở hữu công việc và đang theo dõi tiến độ

Giảm bớt mệt mỏi trong cuộc họp với phản hồi sẵn sàng cho chế độ không đồng bộ và khả năng hiển thị chia sẻ

Theo dõi kết quả qua các sprint để đảm bảo các buổi retro thúc đẩy sự thay đổi thực sự

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm dự án linh hoạt, quản lý Scrum và các nhóm khởi nghiệp muốn có quy trình đánh giá lại để cải thiện quá trình triển khai.

💡 Mẹo sử dụng ClickUp: Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi thời gian công việc, phát hiện điểm nghẽn và liên kết các mục với kết quả thực tế. Điều này giống như tổ chức một buổi đánh giá sau dự án với tầm nhìn xuyên thấu—sâu sắc, nhanh chóng và hoàn toàn tích hợp sẵn.

11. Mẫu Hỗ trợ CNTT ClickUp

Tối ưu hóa hoạt động và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn với mẫu Kanban Hỗ trợ CNTT của ClickUp

Đối phó với sự cố hệ thống, lỗi đăng nhập, trễ trong việc cấp phát tài nguyên và các yêu cầu khẩn cấp—tất cả cùng lúc? Hộp thư đến chia sẻ có thể hoạt động tốt trong giai đoạn đầu, nhưng khi nhóm IT của bạn phát triển, các vấn đề cũng sẽ nảy sinh. Đó là lúc bạn cần một hệ thống có khả năng mở rộng được thiết kế cho hiệu quả—mẫu ClickUp IT Support Template.

Mẫu chuyên dụng này giúp bạn dễ dàng phân loại yêu cầu, phân công công việc theo mức độ khẩn cấp và phát hiện các rào cản sớm. Dù nhóm của bạn làm việc tại văn phòng hay từ xa, bạn sẽ có hiển thị theo thời gian thực về mọi vấn đề hỗ trợ, từ khi tiếp nhận đến khi giải quyết.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân loại và tự động định tuyến vé dựa trên thông tin nhập vào biểu mẫu, thẻ hoặc các tác nhân kích hoạt qua email

Sử dụng Trường Tùy chỉnh và mã màu để làm nổi bật các vấn đề ưu tiên cao hoặc lặp lại

Theo dõi các thỏa thuận cấp dịch vụ (SLAs), tình trạng danh sách công việc và tốc độ giải quyết trong chế độ xem bảng Kanban trực tiếp

🔑 Phù hợp cho: Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật IT, quản trị hệ thống và các nhóm công nghệ doanh nghiệp muốn mở rộng hỗ trợ qua các giai đoạn giải quyết khác nhau và nhiều hàm nội bộ.

12. Mẫu Báo cáo và Chi phí Kinh doanh ClickUp

Theo dõi mọi khoản chi tiêu mà không bị ngập trong bảng tính bằng mẫu Báo cáo và Chi phí Kinh doanh ClickUp

Khi nhóm của bạn ghi chép mọi thứ, từ chi phí đi lại và bồi thường nhiên liệu đến các cuộc họp và chi tiêu marketing, việc tuân thủ quy định và duy trì ngân sách có thể trở nên phức tạp nhanh chóng.

Giải pháp? Mẫu Báo cáo và Chi phí Kinh doanh ClickUp — trung tâm tất cả trong một để thu thập hóa đơn, chuẩn hóa báo cáo và đang theo dõi chi tiêu theo thời gian thực. Từ bước mục nhập ban đầu đến phê duyệt cuối cùng, nó cung cấp cho các nhà lãnh đạo tài chính hiển thị toàn diện mà không cần qua lại nhiều lần.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý tất cả chi phí kinh doanh một cách có tổ chức với một nhật ký tập trung, có thể lọc

Tăng tốc quá trình phê duyệt của quản lý với thông báo tự động và thẻ trạng thái trực quan

Gắn thẻ, sắp xếp và phân tích chi tiêu theo nhóm, danh mục hoặc ngày đáo hạn chỉ với vài cú nhấp chuột

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tài chính và trưởng bộ phận muốn giảm bớt gánh nặng quản trị viên trong việc đang theo dõi chi phí đồng thời duy trì khả năng kiểm toán đầy đủ.

13. Lịch biên tập blog ClickUp

Lập kế hoạch các đường ống nội dung thông minh hơn với mẫu Kanban Lịch Biên tập Blog ClickUp

Tạo nội dung không chỉ là viết lách—đó là việc phối hợp ý tưởng, thời hạn, hình ảnh và dòng thời gian xuất bản giữa các nhóm. Và nếu bạn từng bỏ lỡ ngày đáo hạn, lặp lại công việc hoặc vội vàng thông báo cho người tạo về các công việc mới, mẫu Lịch Biên tập Blog ClickUp chính là giải pháp cho bạn.

Nó cung cấp chế độ xem toàn diện 360° về chu kỳ đời sống nội dung của bạn, từ giai đoạn brainstorming đến quảng bá. Nhóm các bài viết blog theo giai đoạn (ý tưởng, bản nháp, thiết kế, v.v.), giao công việc cho đúng người và lưu trữ tất cả tài sản và phê duyệt của bạn tại một nơi duy nhất.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi trạng thái blog theo thời gian thực với chế độ xem bảng Kanban dựa trên giai đoạn rõ ràng

Giao vai trò, thiết lập dòng thời gian và giảm thiểu việc trao đổi qua lại bằng cách xác định quyền sở hữu công việc

Đính kèm tệp đính kèm, liên kết xuất bản và hình ảnh để mỗi bài đăng được phát hành đúng thời hạn

🔑 Phù hợp cho: Các blogger cá nhân, trình chỉnh sửa, đội ngũ marketing và người tạo nội dung quản lý blog qua các giai đoạn khác nhau, thành viên nhóm và kênh xuất bản.

*nâng cao kỹ năng Kanban của bạn với ClickUp

Kanban không chỉ là một bố cục trực quan; đó là cách các nhóm hàng đầu hiện nay duy trì tính linh hoạt, khả năng thích ứng và sự đồng bộ.

Mặc dù chế độ xem bảng của Asana giúp bạn hình dung công việc, nhưng nó thiếu tính tùy chỉnh sâu và khả năng hiển thị mà quy trình làm việc của bạn cần để mở rộng quy mô.

Đó chính là điểm mạnh của ClickUp – với các chế độ xem linh hoạt, Trường tùy chỉnh, bảng điều khiển thời gian thực và tự động hóa tiết kiệm thời gian. Điểm nổi bật? Việc chuyển đổi vô cùng đơn giản. Nhập các bảng Asana của bạn chỉ trong vài phút và biến các công việc phân tán thành một hệ thống thống nhất, có thể mở rộng.

Sẵn sàng nâng cấp? Hãy thử ClickUp miễn phí và trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của Kanban ngay bây giờ!