Mẫu danh sách việc cần làm miễn phí của Monday.com để tổ chức công việc

Hầu hết chúng ta dành quá nhiều thời gian để quản lý công việc thay vì việc cần làm. Và điều này càng đúng hơn khi bạn đang nhìn chằm chằm vào một bảng dự án trống trơn, cố gắng tìm cách tổ chức các công việc của mình.

Monday.com là một công cụ linh hoạt, nhưng nếu không có mẫu để bắt đầu, nó có thể trở thành một "cái bẫy thời gian" thay vì một công cụ tiết kiệm thời gian.

Bạn thường phải xây dựng mọi thứ từ đầu trong khi điều bạn thực sự muốn là hoàn thành công việc. Để giúp bạn bỏ qua bước thiết lập và tập trung vào hành động, chúng tôi đã chọn lọc những mẫu danh sách việc cần làm miễn phí tốt nhất từ Monday.com.

Và nếu Monday.com vẫn cảm thấy quá phức tạp so với phong cách của bạn, chúng tôi cũng đã bao gồm một số mẫu danh sách việc cần làm ClickUp mang lại trải nghiệm mượt mà và trực quan hơn.

Mẫu danh sách công việc cần làm của Monday.com là gì?

Mẫu danh sách việc cần làm của Monday.com là các bảng quản lý tác vụ sẵn sàng sử dụng, giúp bạn tổ chức, đang theo dõi và hoàn thành các tác vụ một cách dễ dàng.

Chúng loại bỏ nhu cầu phải xây dựng hệ thống danh sách việc cần làm từ đầu, giúp bạn có thể bắt đầu kế hoạch ngay lập tức.

Các mẫu này thường bao gồm:

Danh sách công việc có ngày hạn và mức độ ưu tiên

Cột trạng thái để theo dõi tiến độ (Việc cần làm, Đang thực hiện, Đã hoàn thành)

Tự động hóa để tối ưu hóa các công việc lặp đi lặp lại

Các phần dành cho kế hoạch hàng ngày, kế hoạch hàng tuần hoặc kế hoạch theo dự án

🎉 Thú vị: Người trưởng thành trung bình ở Anh viết khoảng 156 danh sách việc cần làm mỗi năm — tương đương khoảng 3 danh sách mỗi tuần. 74% cho biết danh sách viết tay giúp họ nhớ các công việc tốt hơn, và 68% cảm thấy có tổ chức hơn khi ghi chép các việc cần làm

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu danh sách công việc Monday.com tốt?

Mẫu danh sách việc cần làm Monday phù hợp nên cân bằng giữa cấu trúc và tính linh hoạt để hỗ trợ các ưu tiên hàng ngày. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn mẫu: 👇

Cấu trúc công việc rõ ràng với các cột chủ sở hữu, ưu tiên và ngày đáo hạn: Tìm kiếm mẫu có cấu trúc công việc với chủ sở hữu được chỉ định, ưu tiên và ngày đáo hạn, để mọi người đều biết việc cần làm, khi nào phải hoàn thành và mức độ quan trọng của từng công việc

nhãn trạng thái tùy chỉnh: *Chọn mẫu giúp đang theo dõi tiến độ công việc một cách dễ dàng bằng các nhãn tùy chỉnh và mã màu sắc, mà không cần đến các quy trình phức tạp

tự động hóa tích hợp: *Chọn một mẫu tự động gửi nhắc nhở, di chuyển công việc hoặc cập nhật trạng thái, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian

Lọc và sắp xếp: Đảm bảo danh sách việc cần làm cho phép bạn lọc theo ngày đáo hạn, người thực hiện hoặc ưu tiên để bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng

Chia sẻ và hợp tác: Chọn mẫu hỗ trợ thảo luận thời gian thực và chia sẻ tệp để giữ các cuộc hội thoại, cập nhật công việc, ghi chú và tài liệu quan trọng ngay tại nơi làm việc

đang theo dõi tiến độ: *Chọn mẫu có các chỉ báo tiến độ trực quan như bảng điều khiển, bộ đếm công việc hoàn thành, mục danh sách kiểm tra hoặc tiện ích trạng thái để giúp bạn duy trì động lực và đồng bộ hóa công việc

🎯 Mẹo tăng năng suất: Dành 5 phút mỗi sáng để ghi lại tất cả những điều trong đầu vào một danh sách việc cần làm. Sau đó, phân loại các công việc theo dự án hoặc danh mục. Điều này giúp loại bỏ sự lộn xộn trong tâm trí trước khi bạn bắt đầu ưu tiên các công việc.

Tổng quan về các mẫu danh sách việc cần làm

Mẫu danh sách việc cần làm miễn phí của Monday.com

Monday.com là nhà cung cấp một số mẫu danh sách việc cần làm tốt nhất giúp bạn lập kế hoạch cho tuần, đồng bộ hóa công việc với nhóm hoặc vượt qua kỳ học mà không bỏ lỡ hạn chót.

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi:

1. Danh sách công việc cần làm hàng tuần cho việc quản lý công việc dễ dàng

Mẫu Danh sách việc cần làm hàng tuần cho quản lý tác vụ dễ dàng cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn sàng sử dụng để lập kế hoạch cho cả tuần công việc. Các công việc được phân nhóm theo ngày trong tuần (từ Monday đến thứ Sáu), giúp bạn dễ dàng xem những việc cần làm mỗi ngày, gắn thẻ thành viên nhóm và đang theo dõi tiến độ.

Sử dụng mẫu này để:

Sắp xếp các công việc của bạn bằng cách sử dụng các bảng ‘This Week’ (Tuần này) và ‘Next Week’ (Tuần tới) để tạo ra sự phân chia rõ ràng giữa các công việc hiện tại và sắp tới

Sử dụng nhãn có màu sắc như ‘Đã xong’, ‘Đang tiến độ’ hoặc trạng thái tùy chỉnh để có chế độ xem nhanh về tình trạng của mọi việc

Thêm các bên liên quan khóa, hạn chót và chi tiết dự án để cải thiện sự phối hợp và tránh việc trao đổi qua lại

✅ Phù hợp cho: Nhóm hoặc chuyên gia quản lý các công việc hàng tuần cho nhiều khách hàng hoặc bên liên quan, những người muốn có một hiển thị rõ ràng về trạng thái công việc, khối lượng công việc và thời gian thực hiện

🎥 Xem: Học cách ưu tiên công việc như một CEO

2. Mẫu danh sách công việc cho đội nhóm

64% nhân viên lãng phí ít nhất ba giờ mỗi tuần do hiệu quả hợp tác kém, với 20% mất tới sáu giờ. Mẫu Danh sách công việc Nhóm giúp các nhóm quản lý nhiều công việc, chủ sở hữu, mối quan hệ phụ thuộc và giai đoạn dự án từ một bảng chia sẻ duy nhất.

Sử dụng mẫu này để:

Xác định người chịu trách nhiệm, cài đặt danh sách ưu tiên và thêm ngày đáo hạn để đảm bảo sự rõ ràng và trách nhiệm

Sắp xếp công việc theo bộ phận, quy trình làm việc hoặc giai đoạn dự án để duy trì cấu trúc và tối ưu hóa hợp tác

Kích hoạt các tự động hóa để lưu trữ các công việc đã hoàn thành, gửi cập nhật hoặc di chuyển các mục

✅ Phù hợp cho: Các nhóm hoặc bộ phận đa chức năng muốn hợp tác hiệu quả hơn, duy trì sự đồng bộ và quản lý khối lượng công việc

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trên các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi chép và đang theo dõi quyết định, các thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng quản lý công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

3. Mẫu Ma trận Eisenhower

Khi mọi thứ đều cảm thấy cấp bách, thật khó để biết điều gì thực sự quan trọng. Mẫu Eisenhower ma trận giúp bạn ưu tiên các công việc dựa trên mức độ cấp bách và quan trọng bằng phương pháp Eisenhower đã được chứng minh . Các công việc sẽ được tự động gắn thẻ vào các ô như ‘Thực hiện’, ‘Lên lịch’, ‘Giao phó’ hoặc ‘Loại bỏ’, giúp bạn ngừng lãng phí thời gian vào những công việc không mang lại hiệu quả cao.

Sử dụng mẫu này để:

Gắn các đề xuất thông minh cho từng công việc — thực hiện, giao phó, lên lịch hoặc loại bỏ, tùy thuộc vào vị trí của nó trong lưới ưu tiên của bạn

Sử dụng các chỉ báo rõ ràng như 'Đã xong', 'Chờ xử lý' hoặc 'Bị kẹt' để ngay lập tức xem tình trạng của từng công việc trong ma trận

Ghi chép đơn giản về các công việc đã giao phó hoặc bỏ qua, để tránh phải làm lại cùng một việc hai lần

✅ Phù hợp cho: Chuyên gia, quản lý hoặc doanh nhân độc lập cần một cách thực tế để quyết định điều gì xứng đáng với thời gian của họ và điều gì không

Một gợi ý lãnh đạo: Quan trọng ≠ Khẩn cấp 🧩 Trong bài phát biểu năm 1954, Eisenhower, trích dẫn lời của một cựu hiệu trưởng trường đại học, đã nói: “Tôi có hai loại vấn đề: cấp bách và quan trọng. Những vấn đề cấp bách không quan trọng, và những vấn đề quan trọng thì không bao giờ cấp bách. ” Sau này, Stephen Covey đã áp dụng ý tưởng này trong cuốn sách The 7 Habits of Highly Effective People (1989) của mình, tạo ra Ma trận Eisenhower (Urgent-Important) nổi tiếng.

4. Mẫu sổ tay cá nhân trực tuyến

Mẫu sổ tay cá nhân trực tuyến này mang lại sự linh hoạt của sổ tay viết tay vào một bảng làm việc gọn gàng và có tổ chức. Các bản ghi hàng tuần, công cụ theo dõi thói quen, khối thời gian và cập nhật trạng thái trong một không gian làm việc tương tác giúp bạn linh hoạt lập kế hoạch, phản ánh và theo dõi mục tiêu cá nhân một cách rõ ràng và dễ dàng.

Sử dụng mẫu này để:

Phân chia các công việc và sự kiện theo từng tuần, với các công cụ tích hợp để theo dõi ưu tiên, tiến độ và thời gian đã dành

Làm cho cuốn sổ tay của bạn trở nên hấp dẫn hơn bằng cách chèn hình ảnh, danh sách kiểm tra, liên kết hoặc thậm chí là GIFs phản ánh mục tiêu và tâm trạng của bạn

Gắn thẻ người khác hoặc để lại bình luận nếu sổ tay của bạn là một phần của dự án nhóm, hợp tác sáng tạo hoặc công cụ theo dõi thói quen chia sẻ

✅ Phù hợp cho: Những người sáng tạo, sinh viên và những người đam mê năng suất muốn đang theo dõi thói quen, quản lý công việc cá nhân và duy trì sự nhất quán

5. Mẫu Lịch Trình Học Tập Cho Học Sinh

Quản lý các lớp học, bài tập, kỳ thi và hoạt động ngoại khóa có thể trở nên quá tải nhanh chóng. Mẫu Lịch Trình Học Sinh giúp học sinh đang theo dõi mọi thứ bằng cách liệt kê mọi công việc, dự án, hạn chót và môn học trên một bảng rõ ràng, có tổ chức.

Được thiết kế để thay thế các bố cục tĩnh của Monday.com, nó mang lại cho sinh viên sự linh hoạt tối đa với các công việc kéo và thả, thanh tiến độ và các danh mục được mã màu sắc để quản lý thời gian hiệu quả hơn.

Sử dụng mẫu này để:

Thêm ngày đáo hạn, cài đặt ước lượng thời gian và có chế độ xem rõ ràng về cách thời gian của bạn được sử dụng mỗi tuần

Nhóm các công việc theo chủ đề, loại nhiệm vụ hoặc thậm chí các câu lạc bộ và dự án phụ bằng cách sử dụng thư mục hoặc thẻ tùy chỉnh

Chia sẻ quyền truy cập với đồng nghiệp cho các dự án nhóm hoặc gắn thẻ mentor để nhận phản hồi và gợi ý

✅ Phù hợp cho: Học sinh trung học và sinh viên đại học muốn có cách quản lý công việc học tập thông minh hơn, giảm bớt áp lực từ hạn chót và theo dõi mọi thứ trong một chế độ xem duy nhất

🌟 Ưu đãi đặc biệt: Bạn đang làm việc với nhiều công cụ khác nhau, mỗi công cụ yêu cầu đăng nhập, bối cảnh và gói đăng ký riêng biệt? ClickUp Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thống nhất toàn bộ không gian làm việc kỹ thuật số của bạn. Với tính năng Talk to Text , bạn có thể ra lệnh và nhập nội dung bằng giọng nói, tạo danh sách việc cần làm ngay lập tức. Tính năng này còn hiểu bối cảnh làm việc của bạn và thực hiện các thay đổi về trạng thái và tiến độ mà không cần bạn phải nhấp qua nhiều menu.

6. Mẫu hướng dẫn onboarding khách hàng tùy chỉnh

Để quản lý toàn bộ quy trình onboarding khách hàng, Mẫu Onboarding Khách hàng của Monday.com cho phép bạn theo dõi vị trí của từng khách hàng trong quy trình onboarding thông qua các trường tùy chỉnh như tên khách hàng, ngày bắt đầu, thành viên nhóm chịu trách nhiệm, tiến độ và ghi chú cho từng giai đoạn.

Các chế độ xem có sẵn trong mẫu bao gồm Gantt, Bảng, Thời gian và Biểu đồ, giúp bạn tùy chỉnh chế độ xem phù hợp với các vai trò khác nhau. Ví dụ, quản lý có thể muốn xem tổng quan về dòng thời gian, trong khi chuyên viên onboarding có thể ưa chuộng chế độ xem tập trung vào công việc để quản lý hiệu quả hơn.

Sử dụng mẫu này để:

Tự động hóa nhắc nhở ngày đáo hạn và cập nhật ưu tiên/trạng thái cho người được giao công việc

Bật tính năng theo dõi thời gian để đo lường thời gian cho từng giai đoạn và xác định các điểm nghẽn

Tích hợp với Slack, Gmail, Outlook, Zoom và nhiều ứng dụng khác để duy trì quy trình làm việc mà không cần chuyển dữ liệu thủ công

✅ Phù hợp cho: Các nhóm onboarding khách hàng muốn tiêu chuẩn hóa quy trình onboarding mà không cần hệ thống phức tạp

📚 Xem thêm: Mẫu danh sách việc cần làm miễn phí của Notion để duy trì năng suất làm việc

7. Mẫu danh sách công việc hàng tuần

Nhiều phiên bản sửa đổi, thông tin xung đột, ưu tiên không rõ ràng và thiếu hiển thị về khối lượng công việc là một số thách thức mà các nhóm thiết kế phải đối mặt. Mẫu Design Weekly Tasks giúp tránh tình trạng hỗn loạn này bằng cách cung cấp cho nhóm một bảng điều khiển duy nhất để lập kế hoạch công việc hàng tuần, phân công quyền sở hữu, đang theo dõi khối lượng công việc và quản lý tài sản thiết kế một cách trực quan.

Vì nó tích hợp với các công cụ thiết kế phổ biến như Adobe Creative Cloud và Dropbox, bạn có thể dễ dàng tạo tệp đính kèm, chia sẻ và xem trước các tệp từ bảng công việc của mình.

Sử dụng mẫu này để:

Lọc công việc theo thành viên trong nhóm để theo dõi khối lượng công việc cá nhân/nhóm và xác định nơi cần điều chỉnh phân công công việc

Chuyển đổi giữa chế độ xem Gantt để cài đặt dòng thời gian công việc và biểu đồ tiến độ, hoặc bảng điều khiển để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về những công việc đang tiến triển hoặc đang chờ xử lý

Chọn từ hơn 30 loại cột, chẳng hạn như liên kết, tệp, menu thả xuống, ngày tháng, người dùng, v.v., để thêm thông tin chi tiết cho từng mục trong danh sách công việc của bạn

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia thiết kế và studio sáng tạo đang tìm kiếm một khung làm việc có cấu trúc để quản lý các sản phẩm hoàn thành hàng tuần

8. Mẫu quy trình tuyển dụng

Mẫu quy trình tuyển dụng có thể là một công cụ hữu ích trong bộ công cụ của bạn nếu bạn muốn cấu trúc quy trình đưa ứng viên qua từng giai đoạn tuyển dụng. Trong khi chế độ xem Kanban cung cấp cái nhìn tổng quan về quy trình tuyển dụng, bảng điều khiển là cách tuyệt vời để trực quan hóa nguồn giới thiệu hoặc xu hướng tuyển dụng.

Với các biểu mẫu tùy chỉnh tích hợp sẵn, bạn cũng có thể thu thập đơn ứng tuyển của ứng viên và yêu cầu vị trí mới từ các quản lý dự án. Tất cả các bài nộp/gửi sẽ tự động được cập nhật vào bảng của bạn dưới dạng các mục mới trong danh sách công việc.

Sử dụng mẫu này để:

Tạo nhóm tùy chỉnh hoặc cột trạng thái cho giai đoạn tuyển dụng, bộ phận, v.v., để có cái nhìn tổng quan tốt hơn

Kết nối dữ liệu với bảng 'Danh bạ nhân viên' để tập trung tất cả thông tin nhân viên sau khi tuyển dụng

Đặt bảng HR của bạn ở chế độ riêng tư để đảm bảo tính bảo mật của ứng viên và giới hạn quyền truy cập chỉ cho các thành viên được ủy quyền

✅ Phù hợp cho: Chuyên viên nhân sự và các nhóm tuyển dụng quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng

📚 Xem thêm: Danh sách việc cần làm trong Lịch Google: Hướng dẫn từng bước

9. Mẫu dự án đơn lẻ

Được thiết kế để quản lý một dự án từ giai đoạn khởi động đến triển khai, mẫu Single Project Template tập hợp các giai đoạn dự án, ngân sách, dòng thời gian, tài nguyên và nhiều yếu tố khác trên một bảng rõ ràng và tập trung. Các công việc có thể được tổ chức thành các nhóm phản ánh các giai đoạn dự án hoặc các danh mục như Kế hoạch, Thực hiện, Giao hàng, v.v. Ngoài ra, các tự động hóa dựa trên sự kiện giúp thông báo cho người được giao nhiệm vụ, di chuyển công việc, thay đổi trạng thái hoặc gửi nhắc nhở cho các hạn chót sắp tới.

Sử dụng mẫu này để:

Tùy chỉnh bảng điều khiển để theo dõi tiến độ và nhận thông tin dự án thời gian thực một cách nhanh chóng

Tạo các cột trạng thái và ưu tiên để nhóm của bạn có thể hiển thị đầy đủ các công việc khẩn cấp

Tích hợp với Gmail, Dropbox, Jira hoặc Excel để tránh việc chuyển đổi công cụ liên tục khi quản lý dự án

✅ Phù hợp cho: Các freelancer quản lý dự án độc lập và các startup đang triển khai ra mắt sản phẩm hoặc dự án mới

📚 Xem thêm: Cách tạo và quản lý danh sách công việc dự án hiệu quả

10. Mẫu Bàn Hỗ Trợ Dịch Vụ CNTT

Bạn đang tìm cách quản lý yêu cầu và sự cố IT hiệu quả hơn? Mẫu IT Service Desk cung cấp chế độ xem tổng quan về tất cả các phiếu yêu cầu và trạng thái của chúng trong một trung tâm điều hành duy nhất.

Có một biểu mẫu thu thập thông tin bao gồm các chi tiết như thông tin người yêu cầu, mô tả vấn đề, mức độ khẩn cấp, ảnh chụp màn hình, v.v., và có thể tùy chỉnh để bao gồm các trường thông tin phù hợp với nhóm của bạn.

Bảng tự động tạo các nhóm (ví dụ: Yêu cầu mới, Tiến độ, Đã giải quyết), nhưng bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa các nhóm này dựa trên cấu trúc quy trình làm việc của mình. Mẫu này tích hợp với Jira, Zendesk, Slack, v.v., để đảm bảo quy trình làm việc trơn tru và hợp tác hiệu quả.

Sử dụng mẫu này để:

Cung cấp hiển thị về trạng thái hàng đợi và khối lượng công việc cho kỹ thuật viên và quản lý

Tự động hóa phân công vé cho kỹ thuật viên có sẵn và thông báo/nhắc nhở

Tạo bảng điều khiển cho các chỉ số quan trọng như thời gian giải quyết trung bình, số lượng vé hỗ trợ hoặc điểm hài lòng của khách hàng

✅ Phù hợp cho:* Các nhóm IT và hỗ trợ kỹ thuật quản lý yêu cầu thay đổi, báo cáo sự cố, hỗ trợ thiết bị và xử lý các phiếu yêu cầu hỗ trợ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mẫu là tuyệt vời, nhưng kết hợp chúng với ứng dụng danh sách việc cần làm phù hợp có thể tăng cường năng suất làm việc của bạn. Từ đang theo dõi công việc đến hợp tác nhóm, ứng dụng phù hợp giúp bạn quản lý mọi thứ trong một nơi. Nó giống như có một cuốn sổ tay thông minh làm việc cùng bạn, không chỉ cho bạn.

Giới hạn của các mẫu danh sách việc cần làm Monday.com

Mặc dù Monday.com cung cấp các mẫu giao diện đẹp mắt và linh hoạt, người dùng đã chỉ ra một số giới hạn thỉnh thoảng:

Các mẫu này cung cấp danh sách kiểm tra cơ bản mà không hỗ trợ các bước lồng nhau hoặc công việc con trong danh sách kiểm tra

Không có tính năng theo dõi thời gian ở cấp độ công việc; cần sử dụng công cụ bên ngoài để báo cáo chi tiết

Các công việc không thể được liên kết tự động giữa các bảng cho phụ thuộc hoặc tham chiếu chéo

Các bố cục bảng trực quan không đủ linh hoạt cho chế độ xem lịch hoặc Kanban trên thiết bị di động

💡 Bonus: Thử các ứng dụng danh sách việc cần làm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với các tính năng nâng cao như tự động ưu tiên công việc, lịch trình thông minh, nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên và đề xuất công việc dựa trên thói quen và sở thích của bạn.

Mẫu thay thế của Monday.com

Với những giới hạn ngày càng tăng của các mẫu Monday.com, nhiều nhóm đang tích cực chuyển sang các giải pháp thay thế thông minh hơn cho Monday. ClickUp là một trong số đó.

ClickUp là một ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, cho phép bạn quản lý tác vụ, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và quy trình làm việc từ một giao diện duy nhất. Nó cung cấp nhiều mẫu danh sách việc cần làm miễn phí, có thể tùy chỉnh, dễ dàng cài đặt và mở rộng quy mô.

Dưới đây, chúng tôi đã chọn lọc những mẫu danh sách việc cần làm ClickUp hàng đầu mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

1. Mẫu danh sách việc cần làm ClickUp Basic

Tải miễn phí mẫu Giữ trật tự và hoàn thành công việc một cách dễ dàng với mẫu danh sách việc cần làm ClickUp Basic

Mẫu danh sách việc cần làm ClickUp Basic là mẫu quản lý công việc sẵn sàng sử dụng, được thiết kế cho tốc độ và sự đơn giản. Mẫu này đi kèm với các trạng thái đã được cài đặt sẵn như ‘việc cần làm’ và ‘hoàn thành’, và có sẵn ở cả chế độ xem Bảng và Xem dạng danh sách.

Với cấu trúc hoàn toàn có thể tùy chỉnh, mẫu này lý tưởng cho những ai muốn có hàm nhanh chóng với ít nỗ lực nhất. Sử dụng mẫu này để:

Quản lý các mục tác vụ của bạn với chỉ hai trạng thái chính để đảm bảo sự rõ ràng

Tùy chỉnh chế độ xem quy trình làm việc phụ thuộc vào cách bạn muốn kế hoạch và theo dõi tiến độ

Sử dụng các bộ lọc đơn giản để làm nổi bật các công việc đang chờ xử lý hoặc đã hoàn thành mà không bị phân tâm

✅ Phù hợp cho: Những người mới bắt đầu, quản trị viên hoặc người dùng cá nhân đang tìm kiếm một công cụ theo dõi công việc đơn giản mà không có quá nhiều tính năng phức tạp

🎥 Xem: Cách tạo danh sách công việc hàng tuần trong ClickUp?

2. Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Dễ dàng phân chia công việc và duy trì tiến độ với các công việc hàng ngày bằng mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp được thiết kế cho những người dùng muốn có một cách thức có cấu trúc nhưng linh hoạt để lập kế hoạch cho mỗi ngày một cách có chủ đích. Nó đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách cung cấp không gian để ghi chép các tác vụ hàng ngày, sắp xếp chúng theo ưu tiên và theo dõi tiến độ từng giờ.

Sử dụng mẫu này để:

Theo dõi thói quen và lịch trình hàng ngày để củng cố hành vi tích cực và phân loại các tác vụ theo ưu tiên, địa điểm, danh mục hoặc giai đoạn quy trình làm việc

Ghi chú, quy trình làm việc (SOP) hoặc tài liệu hỗ trợ có thể được liên kết trực tiếp trong luồng công việc hàng ngày của bạn với ClickUp Docs

Đặt các điều kiện kích hoạt và cảnh báo, và sử dụng danh sách kiểm tra để đơn giản hóa các tác vụ nhiều bước, giúp thực hiện hiệu quả hơn

✅ Phù hợp cho: Chuyên gia, freelancer hoặc những người muốn nâng cao năng suất cá nhân, mong muốn duy trì sự tổ chức và nhất quán trong việc lập kế hoạch hàng ngày và đang theo dõi thói quen

3. Mẫu danh sách công việc cần làm trên lịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch công việc và quản lý thời gian làm việc hiệu quả với mẫu danh sách việc cần làm trên lịch của ClickUp

Mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch cho công việc hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng với quyền kiểm soát đầy đủ về các danh mục, vai trò và ưu tiên. Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều chế độ xem tùy chỉnh như Gantt, Danh sách công việc hoặc Lịch trình để phù hợp với phong cách lập kế hoạch của mình.

Sử dụng mẫu này để:

Điền vào biểu mẫu Yêu cầu họp để đề xuất một cuộc họp với đồng nghiệp hoặc thành viên trong nhóm, bao gồm mục đích, danh sách người tham dự, vai trò của họ và mức độ cấp bách của cuộc hội thoại

Chế độ xem tất cả các cuộc họp đã lên lịch cho tháng trong lịch Theo Vai trò, được mã màu sắc theo vai trò của từng người tham dự, giúp bạn dễ dàng kiểm tra các cuộc hẹn hàng tháng và nhanh chóng xác định vai trò của từng người trực tiếp từ thẻ công việc

✅ Phù hợp cho: Chuyên gia và freelancer quản lý lịch trình bận rộn trên nhiều dự án, hạn chót và cam kết cuộc họp

4. Mẫu danh sách việc cần làm ClickUp Work

Tải miễn phí mẫu Tập trung tất cả các tác vụ công việc của bạn vào một nơi duy nhất với mẫu danh sách việc cần làm ClickUp Work

Mẫu danh sách công việc ClickUp Work là một hệ thống quản lý công việc toàn diện, cho phép bạn thêm các chi tiết cụ thể như Loại công việc, Ghi chú quan trọng, Email liên hệ, Tài nguyên và Tần suất để theo dõi các công việc tại nơi làm việc.

Sử dụng mẫu này để:

Xem tất cả các công việc được lên lịch trong tuần trên Chế độ xem Lịch Tuần để duy trì tiến độ và dễ dàng nhận ra thời gian miễn phí trong ngày của bạn

Sử dụng chế độ xem Lịch hàng tháng để xem tất cả các công việc của bạn được sắp xếp theo tháng, giúp bạn dễ dàng nhận biết những ngày còn trống và những ngày đã được lên lịch.

✅ Phù hợp cho: *Các nhóm và chuyên gia quản lý dự án đa giai đoạn hoặc hoạt động hàng ngày cần một không gian thống nhất để tổ chức, ưu tiên và đang theo dõi công việc

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp ClickUp Brain với bất kỳ mẫu danh sách việc cần làm nào (như Basic, Daily, Calendar hoặc Work Checklists) để tự động hóa việc lập kế hoạch định kỳ và giữ cho không gian làm việc của bạn gọn gàng và đồng bộ. Yêu cầu nó thực hiện: “Chuyển mục tiêu ‘Khởi chạy chiến dịch email vào thứ Sáu’ thành danh sách công việc có thể thực hiện được kèm theo ước lượng thời gian.” Tạo danh sách việc cần làm có thể thực hiện được kèm theo ước lượng thời gian bằng ClickUp Brain

5. Mẫu danh sách hoạt động ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân chia dự án của bạn thành các bước thực hiện cụ thể và xử lý chúng một cách dễ dàng với mẫu danh sách hoạt động ClickUp

Mẫu danh sách hoạt động ClickUp cung cấp giải pháp tập trung và có cấu trúc để quản lý mọi thứ từ danh sách việc cần làm đơn giản đến kế hoạch sprint chi tiết và dòng thời gian dự án phức tạp.

Các Trường Tùy chỉnh như loại công việc, mức độ khẩn cấp và dòng thời gian giúp phân loại các hoạt động thành các nhóm logic để tăng cường khả năng hiển thị và kiểm soát.

Sử dụng mẫu này để:

Phân phối trách nhiệm một cách hiệu quả và ngăn chặn tình trạng quá tải tài nguyên với chế độ xem Khối lượng công việc

Xác lập mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc con để hiển thị những gì cần thực hiện trước hoặc sau một hoạt động cụ thể

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án khách hàng, quản lý tài khoản và trưởng nhóm quản lý nhiều dự án khách hàng cùng lúc

📚 Đọc thêm: Ví dụ tốt nhất về danh sách việc cần làm

6. Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ vững mọi chi tiết, dù lớn hay nhỏ, với mẫu quản lý công việc của ClickUp

Mẫu quản lý công việc ClickUp là giải pháp mạnh mẽ dành cho các nhóm muốn theo dõi mọi công việc, dù lớn hay nhỏ. Các công việc có thể được phân loại vào các danh mục hành động, như Ý tưởng, Nhiệm vụ cần thực hiện và Danh sách chờ.

Tùy chỉnh thiết lập theo phong cách ưa thích của bạn, dù đó là việc hình dung tuần làm việc, phân công công việc dựa trên sức chứa của nhóm, hay quản lý theo mức độ cấp bách.

Sử dụng mẫu này để:

Sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên (Cấp bách, Cao, Bình thường, Thấp) hoặc nhóm chúng theo bộ phận để có cái nhìn hiển thị và trách nhiệm rõ ràng

Chuyển sang chế độ xem Board để xem công việc dưới dạng thẻ được sắp xếp theo cột và thêm người được giao, ngày đáo hạn và nhãn ưu tiên

Mở chế độ xem Lịch để xem các công việc của nhóm theo ngày, tuần hoặc tháng, và nhấp vào một ngày để nhanh chóng tạo công việc mới với các chi tiết như tiêu đề, mô tả, ưu tiên hoặc người được giao

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và điều phối viên hoạt động quản lý các công việc phức tạp và khối lượng công việc trên nhiều nhóm

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý công việc tốt nhất

7. Mẫu danh sách kiểm tra di chuyển ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch chuyển nhà một cách tự tin với mẫu danh sách kiểm tra chuyển nhà ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra chuyển nhà ClickUp giúp bạn mang lại trật tự và sự bình tĩnh cho một trong những trải nghiệm hỗn loạn nhất trong cuộc sống, tức là chuyển nhà hoặc văn phòng. Với các danh mục công việc riêng biệt như ‘Trước khi chuyển nhà’ và ‘Ngày chuyển nhà’, nó giúp bạn chuẩn bị trước và xử lý từng giai đoạn một cách có hệ thống.

Tính năng nhóm thông minh và danh sách kiểm tra đã được điền sẵn giúp bạn tập trung vào việc ổn định công việc thay vì lo lắng.

Sử dụng mẫu này để:

Giao công việc cần làm cho các thành viên trong nhóm hoặc gia đình bằng cách sử dụng các trường người được giao tùy chỉnh để mọi người đều biết ai đang làm gì

Sử dụng phần Bình luận để ghi chú các cuộc hẹn với nhân viên chuyển nhà, mẹo đóng gói hoặc hướng dẫn đặc biệt ngay trong công việc

Sử dụng thanh tiến độ và chế độ xem danh sách tích hợp sẵn để nhanh chóng xem những gì đã hoàn thành và những gì vẫn còn dang dở

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà, quản lý văn phòng và điều phối viên chuyển nhà muốn có kế hoạch từng bước để quản lý và thực hiện việc chuyển nhà một cách suôn sẻ

👀 Bạn có biết? Người Mỹ trung bình chuyển nhà khoảng 11,7 lần trong suốt cuộc đời.

8. Mẫu danh sách mong muốn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến mọi ước mơ thành mục tiêu với kế hoạch chu đáo bằng mẫu danh sách ước mơ ClickUp

Mẫu danh sách ước mơ ClickUp là công cụ lý tưởng để biến những ước mơ trong danh sách ước mơ thành các mục tiêu có thể thực hiện được. Nó giúp bạn tạo bản đồ cho mọi thứ từ những chuyến du lịch xa xôi đến những trải nghiệm có một không hai bằng cách sử dụng các yếu tố trực quan như các danh mục được mã hóa màu sắc và các trường tùy chỉnh.

Gói này bao gồm ba danh sách: Nơi để khám phá, Món ăn để thử và Hoạt động. Ở cấp độ thư mục, bạn có thể chế độ xem tất cả các mục nhập của mình được sắp xếp theo danh sách, giúp bạn dễ dàng đang theo dõi mọi thứ tại một nơi duy nhất.

Sử dụng mẫu này để:

Chuyển sang chế độ xem Bảng để xem các mục nhập của bạn kèm theo tệp đính kèm làm bìa — hoàn hảo để tăng cường cảm hứng một cách trực quan

Sử dụng chế độ xem Bảng theo Người để phân loại các hoạt động là việc cần làm một mình hoặc cùng với đối tác, bạn bè hoặc gia đình, và sử dụng chế độ xem Bảng theo Châu lục để phân loại chúng theo địa điểm

Sử dụng các danh mục con như 'Du lịch', 'Thiên nhiên' hoặc 'Chỉ để giải trí' để thêm bối cảnh cho từng công việc

✅ Phù hợp cho: *Bất kỳ ai muốn mang lại sự tổ chức, hợp tác và một chút hứng khởi cho kế hoạch danh sách công việc của mình

9. Mẫu danh sách việc cần làm cho bài tập lớp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tiến độ học tập và bài tập của học sinh một cách dễ dàng với mẫu bài tập lớp học của ClickUp

Mẫu danh sách việc cần làm cho bài tập lớp học ClickUp là công cụ lập kế hoạch học thuật tối ưu dành cho giáo viên và giảng viên quản lý nhiều lớp học, bài tập và chu kỳ chấm điểm. Sử dụng các công cụ như Theo dõi Thời gian, Phụ thuộc và Tích hợp Email để tối ưu hóa mọi bước từ lập kế hoạch bài giảng đến lịch trình công việc và chấm điểm bài tập.

Sử dụng mẫu này để:

Chuyển đổi giữa các chế độ xem như ‘Thi cử’, ‘Bài tập’ và ‘Danh sách công việc’ để hiển thị công việc theo các định dạng phù hợp với phong cách giảng dạy của bạn

Theo dõi mọi nhiệm vụ từ 'Chưa bắt đầu' đến 'Hoàn thành' để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào

Phân loại các bài tập theo loại, chẳng hạn như ‘Chủ đề được đề cập’ hoặc ‘Điểm bài tập’, để nhanh chóng sắp xếp và ưu tiên các công việc trong lớp học

✅ Phù hợp cho: Giáo viên, điều phối viên học thuật và giảng viên quản lý quy trình giao bài tập, chấm điểm và theo dõi tiến độ học tập của học sinh cho nhiều lớp học

10. Mẫu Getting Things Done của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xử lý các công việc hàng ngày một cách ít căng thẳng hơn với mẫu Getting Things Done của ClickUp

Mẫu GTD của ClickUp mang phương pháp năng suất GTD của David Allen vào cuộc sống với không gian làm việc được tổ chức khoa học, giúp bạn thu thập, xử lý, sắp xếp và thực hiện các công việc một cách rõ ràng.

Với các chế độ xem tùy chỉnh, trạng thái dựa trên hành động và các danh mục đã được định nghĩa sẵn như ‘Các công việc tiếp theo’, ‘Đang chờ đợi’ hoặc ‘Someday/Maybe’, bạn có thể ưu tiên các công việc khẩn cấp và hoãn lại các ý tưởng không khẩn cấp mà không mất dấu chúng.

Sử dụng mẫu này để:

Thêm các thẻ ‘Context’, ‘nỗ lực’ và ‘Blocked’ để làm rõ thời gian cần thiết, các rào cản hiện tại hoặc lĩnh vực tập trung

Tự động di chuyển các công việc từ 'Hộp thư đến' sang 'Đã lên lịch' ngay khi thêm ngày đáo hạn, hoặc điều chỉnh chế độ xem dựa trên bối cảnh hoặc ưu tiên đã chọn

Truy cập các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), ghi chú cuộc họp và tài liệu chia sẻ ý tưởng ngay trong không gian làm việc để đồng bộ hóa nhóm một cách dễ dàng

✅ Phù hợp cho: Chuyên gia, những người đam mê năng suất và những người theo phương pháp GTD muốn có một hệ thống có cấu trúc, có thể lặp lại để quản lý công việc, cam kết và mục tiêu trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phân cấp của ClickUp để áp dụng phương pháp GTD. Chia nhỏ công việc thành Danh sách công việc, nhóm các Danh sách công việc vào Thư mục và tổ chức Thư mục dưới Không gian. Cấu trúc này giúp bạn sắp xếp, ưu tiên và thực hiện công việc mà không cảm thấy quá tải

11. Mẫu danh sách công việc cần làm cho dự án cải tạo nhà ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho các dự án cải tạo nhà cửa đang theo dõi và không căng thẳng với mẫu danh sách việc cần làm cải tạo nhà ClickUp

Dù là cải tạo một phòng hay kế hoạch cho một dự án cải tạo toàn bộ ngôi nhà, mẫu danh sách việc cần làm ClickUp Home Renovation sẽ hỗ trợ bạn từ việc lập ngân sách, lên lịch trình cho đến theo dõi công việc của nhà thầu và hoàn thành nhiệm vụ. Chế độ xem Bảng giúp trực quan hóa tiến độ dự án và mức độ ưu tiên, trong khi Chế độ xem Dòng thời gian cung cấp một luồng công việc mượt mà theo thời gian.

Bạn cũng có thể tạo và theo dõi ngân sách cải tạo tùy chỉnh, giúp đảm bảo tài chính và quản lý công việc của bạn luôn được kiểm soát.

Sử dụng mẫu này để:

Sử dụng các trường chuyên dụng để ghi chép và theo dõi chi phí cho từng công việc cải tạo, đảm bảo ngân sách chính xác và khả năng hiển thị chi tiêu

Nhóm và tổ chức các công việc theo các khu vực khác nhau trong nhà, như Bếp, Phòng trẻ em hoặc Phòng tắm, để quản lý các luồng công việc song song một cách hiệu quả

Thêm các công việc con hoặc ghi chú cho các chi tiết như hướng dẫn cho nhà thầu hoặc tình trạng sẵn có của vật liệu mà không làm rối danh sách công việc chính của bạn

✅ Phù hợp cho: Chủ nhà, nhà thiết kế nội thất hoặc quản lý dự án muốn đơn giản hóa và tối ưu hóa các dự án cải tạo nhà với sự rõ ràng về chi phí, dòng thời gian và công việc

📚 Xem thêm: Mẫu danh sách việc cần làm miễn phí của Asana để tổ chức công việc

12. Mẫu danh sách công việc cần làm cho sản phẩm kỹ thuật số ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ các công việc sản phẩm kỹ thuật số của bạn được tổ chức gọn gàng trong định dạng tài liệu sạch sẽ với mẫu danh sách việc cần làm sản phẩm kỹ thuật số ClickUp

Mẫu danh sách việc cần làm cho sản phẩm kỹ thuật số ClickUp giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm kỹ thuật số của bạn, từ giai đoạn brainstorming và thiết kế cho đến đóng gói và quảng bá.

Thay vì quản lý các công cụ rời rạc hoặc ghi chú dán, mẫu này tổ chức mọi thứ trong một định dạng tài liệu chia sẻ và có thể tùy chỉnh dựa trên trình độ thành thạo của bạn và loại dự án cụ thể

Sử dụng mẫu này để:

Lập kế hoạch cho các tài liệu khác nhau như sổ tay, bảng tính, bản thiết kế demo hoặc bộ slide, tùy thuộc vào loại sản phẩm của bạn

Đang theo dõi tất cả các công việc sáng tạo, bao gồm nội dung mạng xã hội theo từng nền tảng, đăng ký nhận tin và tài nguyên email

Sử dụng ô đánh dấu cho các công việc như tạo tài liệu thu hút khách hàng tiềm năng và hướng dẫn sử dụng sản phẩm để chuẩn bị cho phễu tiếp thị của bạn

✅ Phù hợp cho: *Những người tạo, nhà xây dựng khóa học hoặc huấn luyện viên muốn có một danh sách kiểm tra có cấu trúc để ra mắt và quảng bá sản phẩm kỹ thuật số một cách dễ dàng

👀 Bạn có biết? Các chuyên gia khuyên người lớn mắc ADHD nên sử dụng ba danh sách công việc riêng biệt: Một danh sách ngắn công việc hàng ngày (3–5 công việc quan trọng nhất)

Một danh sách dài hạn cho các dự án lớn, và

Một danh sách công việc thói quen hàng ngày, như thuốc men hoặc bữa ăn

13. Mẫu danh sách việc cần làm cho việc lập kế hoạch tiệc tùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch chi tiết cho sự kiện của bạn một cách dễ dàng với mẫu lập kế hoạch sự kiện của ClickUp

Mẫu danh sách việc cần làm cho việc tổ chức tiệc của ClickUp giúp việc phối hợp tổ chức tiệc trở nên dễ dàng hơn bằng cách sắp xếp các công việc sự kiện qua ba giai đoạn chính: chuẩn bị, ngày diễn ra sự kiện và kết thúc sự kiện.

Nó đi kèm với các danh sách công việc đã được xây dựng sẵn cho tiếp thị sự kiện, đăng ký, thiết kế sáng tạo và các công việc kết thúc, tất cả đều có thể tùy chỉnh hoặc mở rộng. Bạn cũng có thể cài đặt các dòng thời gian riêng biệt cho từng sự kiện (ví dụ: tiệc đính hôn từ 5–10 giờ tối hoặc tiệc thử đồ từ 6–9 giờ tối) để tránh xung đột lịch trình.

Sử dụng mẫu này để:

Sử dụng các chỉ báo trực quan và công việc con để quản lý các công việc đang diễn ra và đảm bảo mọi người đều đồng bộ

Quản lý mọi thứ từ địa điểm, dịch vụ ẩm thực đến thanh toán cuối cùng với các phần đã được xây dựng sẵn cho từng khía cạnh của sự kiện

Theo dõi chi tiêu theo sự kiện để tránh chi tiêu quá mức

✅ Phù hợp cho: Quản lý các sự kiện như tiệc đính hôn, lễ kỷ niệm nhóm hoặc các cột mốc thành tựu đòi hỏi kế hoạch và phối hợp có cấu trúc qua các giai đoạn

📚 Xem thêm: Ý tưởng danh sách việc cần làm thẩm mỹ để tăng năng suất

14. Mẫu danh sách công việc chăm sóc bản thân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các hoạt động của bạn để tập trung vào các khía cạnh khóa trong cuộc sống với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân của ClickUp

Nếu bạn đang tìm kiếm một lịch trình chăm sóc bản thân có cấu trúc để nuôi dưỡng tâm hồn, cơ thể và tinh thần, mẫu danh sách việc cần làm ClickUp Self-Care là công cụ lập kế hoạch lý tưởng cho bạn.

Mẫu này được thiết kế tỉ mỉ giúp bạn phân loại công việc theo các loại sức khỏe, gán các danh mục chăm sóc bản thân và đang theo dõi tiến độ bằng sáu nhãn trạng thái như ‘Đang tiến triển’, ‘Không tiến triển’ và ‘Hoàn thành xuất sắc’

Sử dụng mẫu này để:

Phân loại các công việc của bạn thành các nhóm ‘Tâm trí’, ‘Cơ thể’ hoặc ‘Tinh thần’ và phân loại chi tiết hơn theo loại hoạt động như ‘Thời gian sử dụng màn hình’, ‘Làm đẹp’, ‘Sức khỏe’ hoặc ‘Sở thích’

Sử dụng các cột tham khảo và ghi chú để đính kèm các nhắc nhở, các phương pháp tốt nhất hoặc các gợi ý động viên liên quan đến từng hoạt động

Nhanh chóng nhận biết khía cạnh nào của sức khỏe tinh thần cần được quan tâm thông qua bố cục có mã màu, dễ dàng quét qua

✅ Phù hợp cho: Cá nhân muốn xây dựng một thói quen chăm sóc bản thân đều đặn và cá nhân hóa với mục tiêu rõ ràng và đang theo dõi tiến độ

📚 Xem thêm: Cách sử dụng ClickUp để cài đặt mục tiêu và đang theo dõi tiến độ

15. Mẫu danh sách kiểm tra chất lượng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo sản phẩm và quy trình của bạn đạt tiêu chuẩn với mẫu danh sách kiểm tra chất lượng của ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát số lượng ClickUp là một không gian làm việc được thiết kế chuyên biệt để đảm bảo rằng mọi sản phẩm hoặc quy trình đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất trước khi được phát hành.

Với các trường thông tin được định sẵn cho cập nhật trạng thái, phân loại và ghi chú, nó giúp các đội nhóm đảm bảo tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn chất lượng, dù là các kiểm tra sản xuất quan trọng hay các điều chỉnh nhỏ.

Sử dụng mẫu này để:

Phân loại từng công việc thành nhỏ, lớn hoặc quan trọng để hướng dẫn sự tập trung của nhóm và quy trình nâng cấp, và sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như ‘Đang chờ phê duyệt’, ‘Đang xử lý’ hoặc ‘Đã phê duyệt’ để tối ưu hóa quá trình ra quyết định

Sử dụng quy tắc tự động hóa không cần mã để kích hoạt cập nhật dựa trên việc hoàn thành công việc hoặc phản hồi, giúp quy trình làm việc diễn ra trơn tru hơn

Ghi chú, kết quả và quy trình kiểm tra vào các trường tùy chỉnh chuyên dụng để có tài liệu đầy đủ và khả năng truy vết

✅ Phù hợp cho: Nhóm QA và trưởng bộ phận vận hành cần một hệ thống mạnh mẽ để đảm bảo tuân thủ chất lượng ở mọi giai đoạn của chu kỳ sản phẩm

16. Mẫu danh sách kiểm tra SEO ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phát hiện và khắc phục các lỗ hổng trong chiến lược SEO của bạn với mẫu danh sách kiểm tra SEO của ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra SEO ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan có cấu trúc và rõ ràng về toàn bộ chiến lược SEO của bạn. Nó giúp bạn chia nhỏ các công việc phức tạp thành các bước dễ quản lý trên nhiều trang khác nhau, chẳng hạn như danh sách sản phẩm, blog và biểu mẫu liên hệ.

Từ quản lý SEO trên trang và sửa chữa các liên kết bị hỏng đến đang theo dõi chất lượng metadata, nó cung cấp phân loại linh hoạt và đang theo dõi trực quan để phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Sử dụng mẫu này để:

Tạo các cột danh sách kiểm tra cho các loại trang SEO cụ thể như trang chủ, trang FAQ, trang sản phẩm và nhiều loại trang khác để tối ưu hóa mục tiêu

Chuyển đổi giữa chế độ xem Năng lực Đội ngũ và chế độ xem Danh sách Kiểm tra SEO để đánh giá khối lượng công việc của đội ngũ và các lỗ hổng trong quy trình

Nhập các loại metadata, mức độ quan trọng và mức độ nghiêm trọng của vấn đề để đánh giá ưu tiên công việc và đảm bảo tuân thủ SEO

✅ Phù hợp cho: Chuyên gia SEO và nhóm marketing đang tìm kiếm công cụ tập trung, phù hợp để quản lý các công việc SEO trên trang và kỹ thuật một cách hiệu quả

📌 Bonus: Muốn tối ưu hóa quy trình SEO của bạn? Sử dụng mẫu này kết hợp với các chiến lược thông minh sau: Giao nhiệm vụ nghiên cứu từ khóa, cập nhật nội dung và kiểm tra liên kết ngược cho nhóm của bạn với các ưu tiên rõ ràng và đang theo dõi các công việc SEO trên trang và ngoài trang tại một nơi duy nhất

Đặt ngày đáo hạn và phụ thuộc để đang theo dõi các bản sửa lỗi kỹ thuật và cập nhật thuật toán

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi hiệu suất SEO, triển khai từ khóa và tác động của lưu lượng truy cập

Kết hợp với ClickUp Brain để tự động tạo thẻ meta, dàn ý bài viết blog hoặc phát hiện các lỗ hổng SEO trong nội dung của bạn

17. Mẫu danh sách kiểm tra tuyển dụng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và hướng dẫn các thành viên mới vào nhóm bằng mẫu danh sách kiểm tra tuyển dụng của ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra tuyển dụng ClickUp giúp tối ưu hóa mọi bước trong quy trình tuyển dụng của bạn. Nó bao gồm các danh sách kiểm tra cho mọi giai đoạn từ đăng tin tuyển dụng đến quá trình onboarding nhân viên. Mẫu này chia các công việc tuyển dụng thành các giai đoạn cụ thể và có thể thực hiện được như tuyển dụng, sàng lọc, phỏng vấn và hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra, với các phần bình luận tích hợp, tệp đính kèm và đang theo dõi trạng thái, nó giúp tập trung giao tiếp và phản hồi.

Sử dụng mẫu này để:

Giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ với chế độ xem Gantt Chart của ClickUp và giữ mọi người đồng bộ với các cập nhật trạng thái thời gian thực

Đính kèm tệp CV, thêm phản hồi phỏng vấn và quản lý toàn bộ dữ liệu ứng viên trong một chế độ xem tập trung

Sử dụng nhãn như Cao, Trung bình và Thấp để tập trung vào các vai trò cấp bách và các mục quan trọng

✅ Phù hợp cho: Nhóm nhân sự, nhà tuyển dụng và quản lý tuyển dụng muốn quản lý quy trình làm việc của ứng viên một cách hiệu quả và đảm bảo quy trình tuyển dụng có cấu trúc, miễn phí lỗi

👀 Bạn có biết? Một cuộc khảo sát toàn cầu với hơn 40.000 doanh nghiệp tại 42 quốc gia cho thấy 74% nhà tuyển dụng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài có kỹ năng. Một mẫu danh sách kiểm tra tuyển dụng đơn giản có thể mang lại cấu trúc. Nó giúp bạn: Tiêu chuẩn hóa quy trình của bạn để tránh bỏ sót bước hoặc đưa ra quyết định vội vàng

Tăng tốc quá trình tuyển dụng bằng cách đảm bảo tất cả các bên liên quan đều đồng thuận

cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho ứng viên* bằng cách đảm bảo giao tiếp kịp thời và yêu cầu vai trò rõ ràng

18. Mẫu danh sách kiểm tra dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho các công việc dự án của nhóm luôn được tổ chức và đang theo dõi đúng hướng với mẫu danh sách kiểm tra dự án ClickUp.

Mẫu danh sách kiểm tra dự án ClickUp mang lại trật tự và hiển thị cho ngay cả những dự án phức tạp nhất với phương pháp ưu tiên danh sách kiểm tra.

Với các chế độ xem danh sách chi tiết, thanh tiến độ và các giai đoạn phê duyệt, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về những gì đang diễn ra và những gì sắp tới. Nó cũng hỗ trợ tùy chỉnh sâu với các phụ thuộc, gắn thẻ ưu tiên và theo dõi thời gian để giúp bạn quản lý tài nguyên và quy trình làm việc một cách hiệu quả.

Sử dụng mẫu này để:

Dễ dàng phân biệt giữa các công việc quan trọng và không quan trọng để nhóm của bạn biết nên tập trung vào đâu trước tiên.

Tránh bắt đầu sớm bằng cách cài đặt mối quan hệ giữa các công việc để đảm bảo thứ tự thực hiện đúng đắn.

Sử dụng tính năng theo dõi thời gian và hạn chót có thể chỉnh sửa để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao tính linh hoạt của dự án.

Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc, điểm nghẽn và khối lượng công việc với các bảng điều khiển trực quan ClickUp, giúp tổng hợp mọi thông tin lại một nơi.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm và quản lý dự án cần một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để thực hiện, theo dõi và hoàn thành dự án một cách hiệu quả trên các bộ phận.

📚 Đọc thêm: Danh sách kiểm tra quản lý dự án

19. Mẫu danh sách kiểm tra kỳ nghỉ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Làm cho việc lập kế hoạch nghỉ phép trở nên dễ dàng và có tổ chức hơn với mẫu danh sách kiểm tra nghỉ phép ClickUp.

Mẫu danh sách kiểm tra kỳ nghỉ ClickUp là trợ lý kế hoạch mọi lúc cho các chuyến đi, dù là những kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngày hay kỳ nghỉ dài ngày.

Nó giúp bạn sắp xếp mọi công việc trước chuyến đi tại một nơi duy nhất, với trạng thái và chi tiết rõ ràng của từng mục như ngày đi, người đồng hành, loại kỳ nghỉ và danh mục chuyến đi. Việc hình dung những gì còn dang dở, đã đóng gói hoặc cần mua sắm mang lại cảm giác trật tự cho sự hỗn loạn khi đóng gói.

Sử dụng mẫu này để:

Sắp xếp các mục bằng trường ‘Chuyến du lịch’ để nhóm tất cả các hoạt động dưới các danh mục như bãi biển, cắm trại, chuyến đi đường bộ hoặc bất kỳ loại chuyến đi tùy chỉnh nào.

Phân loại theo loại mục (ví dụ: quần áo, đồ vệ sinh cá nhân) và đang theo dõi số lượng mục bằng trường 'Số lượng' để tránh tình trạng mang quá ít hoặc quá nhiều.

Sử dụng tính năng Gán Bình luận của ClickUp để phân phối các công việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho các thành viên trong nhóm và đặt hạn chót trước khi khởi hành.

✅ Phù hợp cho: Những người đi du lịch muốn đóng gói thông minh hơn và duy trì sự tổ chức hoàn hảo cho các chuyến đi đa dạng mà không gặp áp lực.

20. Mẫu danh sách kiểm tra nghỉ hưu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi chi phí cho danh sách ước mơ và lập kế hoạch cho các mục tiêu hưu trí khóa với mẫu danh sách kiểm tra hưu trí ClickUp.

Mẫu danh sách kiểm tra hưu trí ClickUp là giải pháp được thiết kế để đơn giản hóa mọi khía cạnh của kế hoạch hưu trí, dù là tài chính hay cá nhân.

Với các trang chuyên dụng dành cho tài chính và hoạt động hưu trí, nền tảng này cho phép người dùng nhập các mục tiêu tài chính tùy chỉnh, thiết lập dòng thời gian hưu trí và tổ chức mọi công việc và tài liệu.

Sử dụng mẫu này để:

Ghi chép các mục tiêu như thu nhập hưu trí, đầu tư và số dư tài khoản dưới các mục danh sách kiểm tra rõ ràng.

Thêm kế hoạch du lịch, sở thích và các hoạt động sau khi nghỉ hưu vào một phần riêng biệt để hình dung phong cách nghỉ hưu lý tưởng của bạn.

Thêm liên kết đến các nguồn tài nguyên đáng tin cậy để đơn giản hóa quy trình lập kế hoạch của bạn.

✅ Phù hợp cho: Cá nhân hoặc cặp đôi muốn lập bản đồ tài chính và kế hoạch cuộc sống cho hưu trí một cách có tổ chức.

