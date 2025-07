10 ứng dụng danh sách việc cần làm tốt nhất năm 2025 (miễn phí và trả phí)

Chắc hẳn không chỉ có tôi là người sống nhờ danh sách việc cần làm! Các ứng dụng danh sách kiểm tra hàng ngày này đã trở thành trợ lý kỹ thuật số cá nhân của tôi, giúp tôi sắp xếp công việc, đặt nhắc nhở và sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên một cách chi tiết.

Ôi, có quá nhiều việc tôi đã bỏ lỡ (kể cả hẹn nha sĩ) và thời hạn, và tôi nghĩ điểm bùng phát là khi tôi đang tổ chức một sự kiện và kết quả là một mớ hỗn độn.

Với công cụ phù hợp và sự thay đổi trong tư duy, không còn gì bị bỏ sót nữa. Chúng ta đôi khi đánh giá quá cao khả năng nhận thức của mình và từ chối sự giúp đỡ.

Nếu bạn chưa sử dụng ứng dụng danh sách việc cần làm, hãy xem đây là cơ hội để tham gia. Những công cụ tuyệt vời này giúp bạn theo dõi tiến độ khi phải xử lý nhiều công việc với thời hạn và mức độ ưu tiên khác nhau.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để thử nghiệm các ứng dụng quản lý công việc khác nhau. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân và kết quả thử nghiệm của nhóm ClickUp, tôi đã tổng hợp danh sách các ứng dụng danh sách việc cần làm tốt nhất, cả miễn phí và trả phí.

Nhưng trước khi chuyển sang danh sách, hãy cùng điểm qua các tính năng cần có trong một ứng dụng danh sách việc cần làm.

Bạn nên tìm kiếm điều gì trong một ứng dụng danh sách công việc cần làm?

Giao diện thân thiện với người dùng: Ứng dụng phải trực quan và dễ điều hướng, với hướng dẫn rõ ràng và thời gian học sử dụng tối thiểu (đôi khi tất cả những gì tôi muốn là một danh sách Ứng dụng phải trực quan và dễ điều hướng, với hướng dẫn rõ ràng và thời gian học sử dụng tối thiểu (đôi khi tất cả những gì tôi muốn là một danh sách kiểm tra đơn giản để ghi nhớ ; ứng dụng giúp tôi thực hiện điều đó nhanh nhất sẽ là ứng dụng chiến thắng. Đó là lý do tại sao tôi thích các tiện ích trên màn hình chính của điện thoại. Chỉ cần một lần nhấn và bạn đã sẵn sàng)

Tương thích đa nền tảng : Bạn nên có thể truy cập danh sách việc cần làm từ các thiết bị khác nhau một cách liền mạch, cho dù đó là điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính (Tôi chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính xách tay trong suốt cả ngày, sau đó là máy tính để bàn cho công việc cá nhân. Tính khả dụng trên nhiều nền tảng và bảo mật đi đôi với nhau. Các công cụ cần có trải nghiệm ứng dụng máy tính và di động đồng đều. Thông thường, các công ty ưu tiên trải nghiệm web, còn trải nghiệm di động chỉ là ý nghĩ sau cùng)

Tùy chọn sắp xếp và ưu tiên công việc: Bạn nên có thể sắp xếp công việc theo mức độ khẩn cấp hoặc mức độ quan trọng, và ứng dụng nên cung cấp nhiều tùy chọn sắp xếp như theo ngày đáo hạn, danh mục hoặc đơn đặt hàng tùy chỉnh (Tôi sử dụng thẻ như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó. Với khối lượng công việc lớn mà tôi đang theo dõi, tôi cần có chế độ xem tùy chỉnh nhất để làm việc hiệu quả. Tôi làm điều này bằng thẻ, cờ ưu tiên, các loại chế độ xem khác nhau, v.v. Tùy chỉnh là một tính năng rất cần thiết)

Nhắc nhở và thông báo: Nhắc nhở và thông báo là những tính năng cần thiết để giúp bạn Nhắc nhở và thông báo là những tính năng cần thiết để giúp bạn theo dõi công việc và hoàn thành dự án đúng hạn. (Ngoài tùy chọn nhận nhắc nhở, tôi thấy tính năng tùy chỉnh loại nhắc nhở và cách nhận thông báo là quan trọng nhất. Nếu không, bạn sẽ bị chìm trong một biển thông báo. )

Tính năng cộng tác: Đối với công việc nhóm, các tính năng cộng tác như chia sẻ công việc, bình luận và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm là rất quan trọng (Điều này rất quan trọng đối với tôi vì tôi làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau, tôi thường gắn thẻ hoặc đề cập đến mọi người và thảo luận về một chủ đề công việc để chúng tôi có thể đưa ra quyết định và thống nhất. Điều quan trọng là có thể thực hiện tất cả những việc này ở một nơi. )

Danh mục hoặc thẻ có thể tùy chỉnh: Bạn có thể sắp xếp công việc thành các danh mục hoặc gán công việc để dễ dàng phân loại và lọc, giúp quản lý dự án hiệu quả hơn

Những tính năng thiết yếu này đã giúp tôi lọc ra nhiều công cụ có sẵn trên thị trường và chọn ra những công cụ tốt nhất cho bạn.

Hãy bắt đầu!

10 ứng dụng danh sách công việc cần làm tốt nhất

Tổng quan về các ứng dụng danh sách công việc tốt nhất:

1. ClickUp — ứng dụng danh sách việc cần làm tích hợp AI tốt nhất

ClickUp là ứng dụng danh sách việc cần làm tất cả trong một với nhiều tính năng quản lý dự án, cộng tác và phân tích. Tích hợp AI giúp ứng dụng này khác biệt so với hầu hết các công cụ khác, cung cấp các tính năng tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả và giúp bạn tập trung vào công việc có ý nghĩa, tạo ra tác động.

ClickUp Tasks là một giải pháp tiện lợi để chia nhỏ các dự án thành các phần nhỏ và cài đặt từng mục hành động thành một nhiệm vụ riêng biệt.

Quản lý công việc trong ClickUp Sử dụng bộ lọc trên chế độ xem Danh sách của ClickUp để sắp xếp công việc theo trạng thái, ưu tiên và một số Trường Tùy chỉnh khác để có cái nhìn tổng quan về công việc của bạn

Tôi có thể tạo danh sách kiểm tra ở bất kỳ phần nào trong Không gian Làm việc của mình bằng Danh sách việc cần làm của ClickUp, có thể là trong Nhiệm vụ, Tài liệu hoặc Ghi chú. Danh sách kiểm tra Nhiệm vụ giúp tôi vạch ra một quy trình minh bạch cho bản thân và nhóm của mình, trong khi danh sách kiểm tra Tài liệu đảm bảo tôi có thể đánh dấu các mục hành động được liệt kê trong tài liệu trong Tài liệu ClickUp.

Khi tôi đang làm việc và bất chợt nảy ra một ý tưởng (hoặc tôi quên đi mua đồ ăn trong tuần hoặc quên cuộc hẹn với nha sĩ), tôi sẽ tạo một danh sách kiểm tra nhanh trên Notepad của ClickUp. Tôi không cần phải chuyển tab, nên công việc của tôi không bị gián đoạn.

Ghi lại ý tưởng, danh sách việc cần làm và ghi chú cho bản thân trên ClickUp Notepad trong khi làm việc

Tôi cũng thích tạo Nhiệm vụ trên ClickUp Docs vì nó rất đơn giản. Quá trình này trông như sau:

Đánh dấu văn bản trong tài liệu Nhấp vào + Công việc từ thanh công cụ Nhấp vào Chọn danh sách và chọn một Danh sách công việc Nhấp vào Tạo

Sau khi tạo các công việc, tôi phân công chúng cho các thành viên trong nhóm và đặt thời hạn hoàn thành. Tính năng chỉnh sửa thời gian thực cho phép tôi hợp tác suôn sẻ với nhóm làm việc từ xa.

Quản lý danh sách việc cần làm của bạn cùng với nhóm của bạn bằng ClickUp Docs

Đối với các công việc không cần can thiệp thủ công, tôi sử dụng ClickUp Brain. Ứng dụng này tự động hóa việc tạo/lập công việc và công việc con, trả lời các câu hỏi về Công việc và Tài liệu (khi tôi đang vội và cần tìm thông tin cụ thể) và tóm tắt chi tiết công việc.

Tóm tắt chi tiết công việc với ClickUp Brain

Để kiểm tra mức độ trực quan của công cụ danh sách việc cần làm AI này, tôi đã tạo một công việc có tên "Thiết kế chương trình đào tạo nhân viên" và thêm các thành viên trong nhóm của mình để thảo luận về cách chúng tôi sẽ lập kế hoạch cho chương trình. Chúng tôi đã sử dụng tính năng Bình luận công việc để đề cập đến các mục tiêu và phương pháp mà chúng tôi muốn áp dụng cho chương trình đào tạo.

Trong vòng vài ngày, ClickUp Brain bắt đầu đề xuất các công việc con phù hợp (sau khi phản ánh bối cảnh của nhiệm vụ), chẳng hạn như xác định nhu cầu và lỗ hổng kỹ năng của nhân viên, kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực để tạo mô-đun đào tạo và xác định khung thời gian của chương trình. Ứng dụng này cũng rất hữu ích trong việc giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên trong danh sách công việc!

Luôn hoàn thành công việc trước thời hạn với tính năng sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc dựa trên AI trong ClickUp

Đột phá!

ClickUp cũng có nhiều mẫu danh sách việc cần làm và mẫu GTD sẵn sàng sử dụng để giúp bạn sắp xếp công việc một cách có hệ thống hơn.

Dưới đây là các mẫu danh sách việc cần làm yêu thích của tôi để bạn bắt đầu:

Tải xuống mẫu này Xác định mức độ ưu tiên của công việc và tăng năng suất với Mẫu công việc cần làm của ClickUp

Mẫu này giúp bạn điều chỉnh các hoạt động hàng ngày cho phù hợp với mục tiêu hàng tuần. Sử dụng mẫu này để tạo danh sách ưu tiên dựa trên mức độ quan trọng, mức độ khẩn cấp hoặc nỗ lực, sắp xếp các dự án bằng danh sách, công việc con và thời hạn, đồng thời theo dõi tiến độ bằng Biểu đồ Gantt hoặc Bảng Kanban.

Ngoài việc giúp bạn sắp xếp công việc, mẫu này còn cho phép bạn làm việc thoải mái vì bạn có thể hiển thị những công việc cần được xử lý ngay lập tức và khoảng cách giữa bạn và mục tiêu của mình.

Tải xuống mẫu này Tạo danh sách công việc hàng tuần, theo dõi tiến độ và cảm thấy hứng thú để hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn của bạn với Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần của ClickUp

Sử dụng mẫu này để thiết lập một chương trình hành động cho tuần tới. Sắp xếp các công việc tương tự thành các danh mục, đặt nhắc nhở cho các công việc cần hoàn thành trong thời gian nhất định và theo dõi tiến độ so với ngày đáo hạn đã đặt.

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu để phù hợp với việc tạo danh sách việc cần làm cá nhân và công việc.

Tải xuống mẫu này Lập kế hoạch cho thói quen hàng ngày và xây dựng thói quen làm việc hiệu quả với Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày của ClickUp

Mẫu này là công cụ lập kế hoạch hàng ngày để bạn xây dựng thói quen lành mạnh và duy trì chúng. Mẫu này giúp bạn:

Giữ mọi việc ngăn nắp với các công việc hàng ngày và cam kết nghề nghiệp

Đặt mục tiêu khả thi để góp phần vào thành công lâu dài của bạn

Kiểm tra tiến độ thường xuyên

Quản lý các ưu tiên để không bỏ lỡ các công việc quan trọng

Khi bạn hoàn thành các công việc trong danh sách, bạn sẽ có thêm động lực để làm việc chăm chỉ hơn. Đừng quên tự khen ngợi bản thân vì những thành tích, dù lớn hay nhỏ!

ClickUp phù hợp với các nhóm đa chức năng có kích thước khác nhau, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Ứng dụng này hỗ trợ hơn 1.000 tích hợp với các ứng dụng khác như GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly và Zendesk. Vì vậy, ngay cả khi bạn có một hệ thống công nghệ phức tạp, ClickUp vẫn có thể nhanh chóng thích ứng với quy trình làm việc của bạn.

📮ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình hiệu quả? Hãy suy nghĩ lại. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia sử dụng hệ thống sắp xếp ưu tiên của riêng họ để quản lý công việc. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây xác nhận rằng 65% nhân viên có xu hướng tập trung vào những công việc dễ dàng hơn là những công việc có giá trị cao mà không sắp xếp ưu tiên hiệu quả. Tính năng Ưu tiên công việc của ClickUp thay đổi cách bạn hình dung và giải quyết các dự án phức tạp, dễ dàng đánh dấu các công việc quan trọng. Với quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các cờ ưu tiên tùy chỉnh của ClickUp, bạn sẽ luôn biết phải giải quyết việc gì trước tiên.

Xem video này để biết những mẹo hay nhất về cách sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc!👇🏽

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Quản lý Danh sách việc cần làm ClickUp từ máy tính để bàn, điện thoại hoặc trình duyệt

Chọn từ hơn 15 chế độ xem có thể tùy chỉnh để thiết lập, trực quan hóa và theo dõi tiến độ danh sách việc cần làm theo cách phù hợp với bạn

Tùy chỉnh loại công việc bằng cách thêm quy tắc đặt tên của bạn vào Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Theo dõi năng suất hàng ngày của bạn bằng cách tóm tắt các nhiệm vụ vào cuối ngày với AI Standups của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người mới bắt đầu sẽ cần một thời gian để làm quen. Nhưng ClickUp có nhiều tài nguyên và các mẫu quản lý công việc sẵn sàng sử dụng để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng yêu thích khả năng tạo công việc, công việc con và danh sách kiểm tra một cách trực quan trong ClickUp và đánh giá nó là một trong những ứng dụng quản lý dự án hàng đầu.

"Tôi thích việc có thể tạo danh sách kiểm tra hàng ngày, theo dõi các ý tưởng để sử dụng sau này và nhắc nhở bản thân về các việc cần làm tiếp theo. "

"Tôi thích việc có thể tạo danh sách việc cần làm hàng ngày, theo dõi các ý tưởng để sử dụng sau này và nhắc nhở bản thân về các việc cần làm tiếp theo. "

2. Todoist — danh sách việc cần làm đẹp nhất

qua Todoist

Tạo danh sách công việc là chưa đủ. Bạn cần có thể hợp tác với các thành viên trong nhóm để duy trì đà làm việc. Đây là lúc Todolist phát huy tác dụng.

Tôi thích giao diện tối giản của ứng dụng danh sách việc cần làm này, chủ yếu vì nó giúp chia sẻ công việc dễ dàng hơn rất nhiều. Không chỉ chia sẻ, Todoist còn cho phép phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và thêm chi tiết bổ sung bằng cách sử dụng bình luận.

Tôi cũng tìm thấy tùy chọn để đặt một số dự án thành riêng tư nếu bạn muốn giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. Đây là một tính năng bổ sung hữu ích để bảo mật các kế hoạch sản phẩm, báo giá và dữ liệu nội bộ khác.

Được thiết kế để thúc đẩy nỗ lực và năng suất của nhóm, Todlist là ứng dụng quản lý công việc thông minh dành cho các nhóm nhỏ và vừa.

Các tính năng tốt nhất của Todoist

Tập trung vào các công việc liên quan với chế độ xem linh hoạt

Ưu tiên các công việc cần hoàn thành gấp và đánh dấu chúng nhanh hơn

Đặt công việc lặp lại và ngày đáo hạn một cách trực quan với tính năng nhận dạng ngày tháng

Đồng bộ danh sách công việc cần làm trên máy tính để bàn, Android, iOS, thiết bị đeo và phần mở rộng trình duyệt

Giới hạn của Todoist

Tích hợp lịch có thể mạnh mẽ hơn

Việc cấu trúc công việc con có vẻ khó hiểu

Giá của Todoist

Người mới bắt đầu: Miễn phí

Pro: 5 USD/người dùng/tháng

Kinh doanh: 8 USD/người dùng/tháng

Cộng tác: Giá tùy chỉnh

Nâng cao: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá Todoist

G2: 4.4/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.000+ đánh giá)

Hầu hết người dùng thích Todoist hơn các ứng dụng quản lý công việc khác vì tính đơn giản và các tính năng cộng tác mạnh mẽ.

Todoist dễ cài đặt và tập trung vào người dùng. Ứng dụng này lý tưởng để tạo danh sách công việc chi tiết, được cá nhân hóa (hữu ích cho việc tổ chức các giai đoạn khác nhau của các sự kiện lớn). Chúng tôi có thể dễ dàng phân phối công việc cho các thành viên trong nhóm, đặc biệt là khi có nhiều người với các kỹ năng khác nhau tham gia vào một dự án.

Todoist dễ cài đặt và tập trung vào người dùng.

Ứng dụng này lý tưởng để tạo danh sách công việc chi tiết, được cá nhân hóa (hữu ích cho việc tổ chức các giai đoạn khác nhau của các sự kiện lớn).

Chúng tôi có thể dễ dàng phân phối công việc cho các thành viên trong nhóm, đặc biệt là khi có nhiều người với các kỹ năng khác nhau tham gia vào một dự án.

3. TickTick — tốt nhất để duy trì sự tập trung

qua TickTick

Đôi khi, nhìn vào một danh sách công việc dài dằng dặc khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Bạn cố gắng hoàn thành tất cả cùng một lúc. Nhưng khoa học về chuyển đổi bối cảnh cho chúng ta biết rằng đa nhiệm là kẻ thù của năng suất — chìa khóa để hoàn thành tất cả công việc là tập trung vào một công việc tại một thời điểm. Đó là điều mà TickTick giúp bạn thực hiện.

Tôi đã thử bộ đếm thời gian Pomo, cho phép bạn dành ra những khối thời gian nhỏ để tập trung vào một công việc dựa trên hệ thống năng suất Pomodoro. Mặc dù không lý tưởng khi tạm dừng bộ đếm thời gian Pomodoro, nhưng TickTick cung cấp tính năng này trong trường hợp có việc khẩn cấp phát sinh.

Đối với tôi, năng suất cá nhân là tập trung vào một việc, tránh bị phân tâm và hoàn thành công việc một cách hiệu quả. TickTick đã giúp tôi làm được điều đó.

Tôi cũng rất thích tốc độ thêm công việc bằng tính năng nhập liệu bằng giọng nói và đồng bộ hóa bộ đếm thời gian trên tất cả các thiết bị của mình. Ứng dụng danh sách việc cần làm này là lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia muốn duy trì năng suất bằng cách tập trung vào các kỳ làm việc ngắn và hiệu quả.

Tuy nhiên, ứng dụng này phù hợp nhất cho các công việc cá nhân. Bạn có thể phải tìm ứng dụng khác để hợp tác với nhóm của mình trong danh sách công việc.

Các tính năng tốt nhất của TickTick

Tự động đặt nhắc nhở khi bạn thêm thông tin ngày đáo hạn và thời gian vào công việc

Chia sẻ danh sách công việc của bạn với người khác

Biến tiến độ công việc thành trò chơi với Điểm thành tích

Sắp xếp công việc cần làm thành thư mục, danh sách, nhiệm vụ và mục đã hoàn thành

Giới hạn của TickTick

Chế độ xem Lịch không có sẵn trong phiên bản miễn phí

Khả năng cộng tác giới hạn

Giá cả của TickTick

Miễn phí

Cơ bản: 2,99 USD/người dùng/tháng (Kế hoạch hàng năm với giá 35,99 USD)

Đánh giá và nhận xét về TickTick

G2: 4.5/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (100+ đánh giá)

Tham khảo các lựa chọn thay thế cho TickTick!

4. Any. do—tốt nhất cho tích hợp WhatsApp

Bạn đang bị quá tải bởi quá nhiều ứng dụng và đang tìm kiếm một ứng dụng phù hợp với thói quen hàng ngày của mình? Any. do có thể là một lựa chọn tốt.

Tất cả chúng ta đều sử dụng ứng dụng nhắn tin hoặc văn bản khá thường xuyên, và Any. do hoạt động trên nền tảng đó. Ứng dụng này cho phép bạn thiết lập nhắc nhở trực tiếp từ WhatsApp, ngay cả khi không mở ứng dụng Any. do.

Tôi đã tích hợp Any. do với WhatsApp và trải nghiệm khá mượt mà. Mỗi khi tôi thêm một công việc có dòng thời gian, tôi sẽ nhận được nhắc nhở trên WhatsApp. Tuy nhiên, tính năng này chỉ có sẵn trong các gói trả phí. Nếu bạn không sử dụng WhatsApp, bạn có thể tích hợp công cụ này với Siri và Apple Reminders một cách thuận tiện nếu bạn đang sử dụng thiết bị Apple.

Nếu công việc của bạn liên quan đến nhiều tương tác bên ngoài với mọi người, chẳng hạn như các cuộc gọi bán hàng hoặc cuộc họp, thì ứng dụng năng suất tập trung vào nhắn tin có thể đáng để thử. Tuy nhiên, nếu bạn đang cố gắng làm việc chuyên sâu, các ứng dụng nhắn tin là nguồn gây xao lãng lớn. Sử dụng chúng để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn có thể sẽ phản tác dụng.

Any. do có thể phù hợp với cá nhân và nhóm nhỏ hoặc vừa đang tìm kiếm ứng dụng danh sách việc cần làm đơn giản. Tuy nhiên, các nhóm và doanh nghiệp lớn hơn có thể cần một ứng dụng mạnh mẽ hơn.

Các tính năng tốt nhất của Any.do

Tạo bảng riêng tư để quản lý thông tin bí mật

Tự động phân công công việc , thời hạn và trạng thái dự án

Tạo bảng không giới hạn để quản lý quy trình làm việc của bạn

Đồng bộ nội dung trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động và thiết bị đeo được

Bất kỳ. giới hạn việc cần làm

Hàm lịch giới hạn: công cụ này đặt khoảng thời gian mặc định là 30 phút, bạn không thể tùy chỉnh

Bất kỳ. Giá Any. do

Cá nhân: Miễn phí

Premium: 5,99 USD/người dùng mỗi tháng

Nhóm: 7,99 USD/người dùng/tháng

Gia đình: 9,99 đô la (cho 4 người dùng mỗi tháng)

Bất kỳ. đánh giá và nhận xét

G2: 4.2/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Hãy xem các ứng dụng thay thế Any.do này!

5. Things 3 — ứng dụng quản lý công việc tốt nhất cho iOS

qua Things 3

Nếu bạn thích làm việc với các thiết bị Apple, ứng dụng Things 3 hoàn toàn mới là thứ bạn cần để hợp lý hóa việc quản lý công việc.

Tôi rất thích tính năng nhắc nhở, vốn trước đây không có trong ứng dụng. Trình phân tích ngày tháng bằng ngôn ngữ tự nhiên hiểu thời gian bạn nhập và đặt nhắc nhở phù hợp. Khá tiện lợi.

Quá bận để gõ? Chỉ cần yêu cầu Siri đặt nhắc nhở trong Things là xong. Tính năng này rất hữu ích nếu bạn thường xuyên phải xử lý các công việc cần thời gian chính xác — bạn sẽ nhận được nhắc nhở trên tất cả các thiết bị của mình để không bỏ lỡ thời hạn.

Ngôn ngữ thiết kế là những gì bạn mong đợi từ một ứng dụng dành cho người dùng Apple: gọn gàng, thanh lịch, tối giản và quan trọng nhất là chức năng. Tổng quan đơn giản về những việc cần làm trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc thậm chí cả tuần tới là một cứu cánh thực sự.

Ứng dụng Things 3 hoạt động tốt nhất để theo dõi danh sách công việc cá nhân của bạn, cho dù đó là công việc liên quan đến công việc hay việc nhà.

3 tính năng tốt nhất của Things

Giải phóng không gian với thiết kế tối giản nhưng đầy đủ hàm

Chia nhỏ các công việc lớn thành nhiều phần nhỏ với Headlines

Theo dõi lịch trình hàng ngày của bạn với Danh sách công việc hôm nay

Lập kế hoạch cho tuần tới với tab Upcoming (Sắp tới)

Giới hạn của Things 3

Chỉ có sẵn trên Mac và iOS

Không có bản dùng thử miễn phí

Giá của Things 3

MacOS: $49.99 (Mua một lần)

iPhone và Apple Watch: $9.99 (Mua một lần)

iPad: $19.99 (Mua một lần)

Đánh giá và nhận xét về Things 3

G2: 4.4/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (100+ đánh giá)

Tham khảo các lựa chọn thay thế cho Things 3!

Nhiều người dùng bỏ lỡ các tính năng quản lý công việc nâng cao như sắp xếp tùy chỉnh và chế độ xem tùy chỉnh để theo dõi công việc trong Things.

Vấn đề chính mà tôi gặp phải với Things là tôi muốn có nhiều cách hơn để phân định và phân biệt các công việc. Tôi sử dụng mã màu rất nhiều, và cả thẻ nữa – thẻ rất hữu ích trong Things, nhưng tôi có thể sử dụng nhiều cách hơn để phân biệt các công việc và dự án để dễ dàng nắm được những việc cần làm trong nháy mắt. Tôi không muốn đọc tất cả các công việc mỗi khi lướt qua.

Vấn đề chính mà tôi gặp phải với Things là tôi muốn có nhiều cách hơn để phân định và phân biệt các công việc. Tôi sử dụng mã màu rất nhiều, và cả thẻ nữa – thẻ rất hữu ích trong Things, nhưng tôi có thể sử dụng nhiều cách hơn để phân biệt các công việc và dự án để dễ dàng nắm được những việc cần làm trong nháy mắt. Tôi không muốn đọc tất cả các công việc mỗi khi lướt qua.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng ứng dụng này rất đơn giản và trực quan như một ứng dụng quản lý công việc cơ bản.

Tôi thích sự đơn giản và thẩm mỹ của Things. Ứng dụng này rất trực quan và hoạt động hiệu quả. Đồng bộ hóa rất ổn định trên các nền tảng. Ứng dụng này có các tính năng thiết yếu mà tôi cần: Dự án, Khu vực, công việc, ghi chú và thẻ. Tiêu đề lớn cũng rất đẹp

Tôi thích sự đơn giản và thẩm mỹ của Things. Ứng dụng này rất trực quan và hoạt động hiệu quả. Đồng bộ hóa giữa các nền tảng rất ổn định. Ứng dụng này có các tính năng thiết yếu mà tôi cần: Dự án, Khu vực, công việc, ghi chú và thẻ. Tiêu đề lớn cũng rất đẹp

6. Google Tasks — tốt nhất cho người dùng G-Suite

qua Google Tasks

Google Tasks là ứng dụng danh sách việc cần làm miễn phí mà bạn có thể tích hợp với Gmail và Lịch Google.

Điều tôi thích nhất ở công cụ này là tùy chọn tạo công việc trực tiếp từ Gmail. Ví dụ: khi một thành viên trong nhóm đặt câu hỏi hoặc gửi một mục để xem xét, bạn có thể biến nó thành một mục hành động và nó sẽ xuất hiện trong danh sách công việc của bạn — một công cụ hữu ích khi bạn có nhiều việc phải làm và ít thời gian để cài đặt từng công việc riêng lẻ.

Đây có thể là một lựa chọn phù hợp cho các cá nhân hoặc công ty làm việc trong Gsuite mà không cần các tính năng bổ sung. Tuy nhiên, thách thức là một khi bạn có một công việc, các tùy chọn cộng tác sẽ bị giới hạn. Bạn có thể cần phải chuyển trở lại ứng dụng trò chuyện tại nơi làm việc để thảo luận thêm về công việc hoặc gửi email cho họ. Tùy chỉnh công việc để thêm ưu tiên, nhãn hoặc thẻ vẫn còn bị giới hạn.

Giả sử bạn đã sử dụng công cụ này nhưng đang tìm kiếm các tính năng nâng cao và có thể tùy chỉnh như quản lý dự án và khả năng cộng tác. Trong trường hợp đó, bạn có thể tích hợp ứng dụng Google Tasks với ClickUp (với sự trợ giúp của Zapier). Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện trên một ứng dụng sẽ được phản ánh trên ứng dụng kia, giúp quy trình làm việc của bạn trơn tru và hiệu quả hơn.

Các tính năng tốt nhất của Google Tasks

Kéo và thả công việc để thay đổi mức độ ưu tiên

Truy tìm nguồn gốc của một công việc từ email trong trường hợp bạn cần thêm thông tin chi tiết

Nhận trợ giúp từ Google Assistant để quản lý công việc tốt hơn

Theo dõi và chỉnh sửa công việc từ bất kỳ thiết bị nào bạn muốn

Giới hạn của Google Tasks

Đôi khi thông báo đẩy không được kích hoạt đúng giờ, khiến bạn bỏ lỡ các thời hạn quan trọng

Giá của Google Tasks

Miễn phí

Xếp hạng và đánh giá Google Tasks

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Hãy xem các ứng dụng thay thế Google Tasks này!

7. Microsoft To Do — tốt nhất cho người dùng Microsoft 365

qua Microsoft To Do

Microsoft To-Do là một trong những ứng dụng danh sách việc cần làm đơn giản nhất trong danh sách của chúng tôi. Mặc dù tính năng hạn chế, nhưng ứng dụng này hoàn thành tốt công việc của mình — miễn phí.

Tính năng yêu thích của tôi là tab My Day (Ngày của tôi). Tính năng này cung cấp chế độ xem toàn cảnh về ngày của tôi (bao gồm các công việc cá nhân và công việc) và các đề xuất thông minh để cập nhật danh sách khi đang di chuyển.

Công cụ này hoạt động hiệu quả nhất cho các nhóm mới bắt đầu sử dụng ứng dụng danh sách công việc hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm ứng dụng quản lý công việc miễn phí.

Nếu bạn làm việc nhiều trong môi trường Microsft, bạn có thể tích hợp To Do với Outlook Tasks để quản lý tất cả công việc của mình ở một nơi dễ dàng hơn.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft To-Do

Tích hợp công cụ này với các sản phẩm MS khác trong hệ thống công nghệ của bạn, chẳng hạn như Teams và lịch Outlook

Đánh dấu công việc là Quan trọng để luôn ưu tiên thực hiện

Lập kế hoạch hiệu quả cho các cuộc họp hàng ngày và cuộc họp với khách hàng, đồng thời truy cập ứng dụng danh sách công việc của bạn trên web, Windows, iPhone và Android

Chia sẻ danh sách công việc của bạn với các thành viên trong nhóm để họ luôn cập nhật thông tin

Giới hạn của Microsoft To-Do

Phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái Microsoft

Không có tính năng báo cáo để theo dõi hiệu suất

Giá Microsoft To-Do

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Microsoft To-Do

G2: 4.4/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.000+ đánh giá)

Được nhiều người yêu thích, Microsoft To-Do dường như là ứng dụng danh sách việc cần làm phổ biến cho các nhóm và cá nhân.

Microsoft To-Do rất dễ sử dụng và linh hoạt. Giúp tôi chuẩn bị lịch trình cho ngày với các kế hoạch, hoạt động và cuộc họp. Các công việc được giao cho tôi có thể được tập trung với kế hoạch và thực hiện tốt hơn. Tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Microsoft giúp ứng dụng dễ dàng truy cập. Giao diện thân thiện với người dùng cùng tính năng đồng bộ hóa lịch hoạt động rất tốt. Các công việc được tạo có thể dễ dàng chia sẻ trong nhóm. Hỗ trợ khách hàng tốt.

Microsoft To-Do rất dễ sử dụng và linh hoạt. Giúp tôi chuẩn bị lịch trình cho ngày với các kế hoạch, hoạt động và cuộc họp. Các công việc được giao cho tôi có thể được tập trung với kế hoạch và thực hiện tốt hơn. Tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Microsoft giúp ứng dụng dễ dàng truy cập. Giao diện thân thiện với người dùng cùng tính năng đồng bộ hóa lịch hoạt động rất tốt. Các công việc được tạo có thể dễ dàng chia sẻ trong nhóm. Hỗ trợ khách hàng tốt.

8. Remember the Milk — tốt nhất cho giao diện người dùng vui nhộn

Tôi có thể là một fan hâm mộ của các công cụ quản lý công việc trông chuyên nghiệp, nhưng tôi không thể không ấn tượng bởi sự đáng yêu của ứng dụng này.

Khi tôi đang thử nghiệm các tính năng chính của ứng dụng, tôi đã phát hiện ra Danh sách thông minh — một hàm cho phép bạn tìm kiếm các công việc theo các tiêu chí cụ thể. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm các công việc phải hoàn thành trong tuần này để ưu tiên chúng hơn các công việc khác.

Mặc dù khả năng cộng tác của ứng dụng này giới hạn ở việc phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, nhưng các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng ứng dụng này để thêm yếu tố thú vị vào quy trình làm việc hàng ngày của mình.

Các tính năng tốt nhất của Remember the Milk

Giao diện người dùng thú vị và hấp dẫn

Tạo công việc nhanh chóng và đặt nhắc nhở với Smart Add

Nhận nhắc nhở trên bất kỳ kênh nào bạn sử dụng nhiều nhất — email, văn bản hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác

Hạn chế của Remember the Milk

Để chia sẻ công việc với các thành viên trong nhóm, trước tiên bạn phải thêm họ vào danh bạ của mình. Điều này rất bất tiện đối với các nhóm lớn

Giá cả của Remember the Milk

Cơ bản: Miễn phí

Pro: 49,99 USD/năm với chia sẻ không giới hạn (không có gói hàng tháng)

Đánh giá và nhận xét về Remember the Milk

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.4/5 (50+ đánh giá)

Tham khảo các lựa chọn thay thế cho Remember the Milk!

9. Habitica — ứng dụng danh sách việc cần làm tốt nhất được thiết kế theo hình thức trò chơi

qua Habitica

Khi việc đánh dấu các công việc đã hoàn thành trong danh sách việc cần làm cảm thấy như một công việc nặng nề, Habitica sẽ biến danh sách công việc của bạn thành một trò chơi. Thật là một cách tuyệt vời để làm cho công việc trở nên thú vị hơn và tăng năng suất!

Cho dù bạn muốn uống nhiều nước hơn, đọc nhiều sách hơn hay hoàn thành những công việc bạn đang gặp khó khăn, bạn có thể đặt bất kỳ thói quen hoặc mục tiêu nào trên ứng dụng.

Tôi thấy tính năng Phần thưởng rất thúc đẩy việc quản lý công việc. Mỗi khi tôi hoàn thành một công việc, tôi sẽ nhận được phần thưởng. Thật tuyệt vời khi có một thú cưng kỹ thuật số bí ẩn làm bạn đồng hành (đó là phần thưởng cho sự năng suất của tôi, nếu bạn thắc mắc)!

Với giao diện giống như trò chơi, bạn cũng có thể hợp tác với những người dùng Habiticus khác để chiến đấu với quái vật trong những trận chiến hoành tráng. Khi chiến thắng, bạn sẽ kiếm được vàng để mở khóa các phần thưởng tùy chỉnh (như pizza cho bữa sáng, xem tập mới nhất của chương trình Netflix yêu thích hoặc bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc).

Ứng dụng này hoạt động tốt nhất cho cá nhân và nhóm nhỏ thích mô hình trò chơi hóa, nhưng bạn có thể nên chọn một ứng dụng khác để quản lý công việc nâng cao.

Các tính năng tốt nhất của Habitica

Thiết lập công việc nhanh chóng với giao diện người dùng đơn giản và thú vị

Giữ động lực với các phần thưởng trong ứng dụng

Tham gia trò chơi với những người dùng khác

Xây dựng thói quen lành mạnh trong khi chơi

Giới hạn của Habitica

Các trường hợp sử dụng giới hạn — có thể không phù hợp với hợp tác chuyên nghiệp

Không tích hợp với phần mềm quản lý dự án

Giá cả của Habitica

Cơ bản: Miễn phí

Dành cho nhóm: 9 USD/tháng + 3 USD/người dùng

Đánh giá và nhận xét về Habitica

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Tham khảo các lựa chọn thay thế cho Habitica!

10. Workflowy—Tốt nhất để tạo danh sách công việc tối giản

qua Workflowy

Workflowy là một ứng dụng danh sách việc cần làm đơn giản nhưng mạnh mẽ, được thiết kế để tạo danh sách công việc gọn gàng.

Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi giao diện người dùng gọn gàng của nó. Ứng dụng này có thanh bên trái để điều hướng toàn bộ danh sách công việc, điều mà tôi thấy đặc biệt hữu ích trong việc xem tổng quan hàng trăm công việc trong danh sách của mình. Bạn có thể dễ dàng xóa các công việc không còn phù hợp hoặc di chuyển chúng lên hoặc xuống danh sách.

Tôi cũng rất thích cách ghi chú dễ dàng trong danh sách gạch đầu dòng, biến chúng thành công việc và đánh dấu khi hoàn thành. Workflowy còn cho phép nhóm các mục tương tự bằng thẻ — một tính năng nhỏ nhưng cần thiết để tiết kiệm thời gian.

Các nhà quản lý dự án, nhà tiếp thị hoặc chuyên gia không thích giao diện nặng về hình ảnh sẽ thích ứng dụng này để ghi chú hàng ngày và tạo danh sách công việc cần làm nhanh chóng.

Các tính năng tốt nhất của Workflowy

Tìm kiếm nhanh chóng với tính năng tìm kiếm toàn cầu

Thêm bối cảnh cho công việc bằng ghi chú ngắn

Đính kèm các tệp và hình ảnh liên quan vào công việc của bạn

Chia sẻ công việc với các thành viên trong nhóm

Giới hạn của Workflowy

Bạn có thể chia sẻ công việc, nhưng không có tùy chọn cộng tác

Không có tùy chọn tùy chỉnh các yếu tố hình ảnh của công cụ (ngoại trừ đánh dấu)

Giá cả của Workflowy

Cơ bản: Miễn phí

Workflowy Pro: 4,99 USD/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Workflowy

G2: 4.5/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Tham khảo các lựa chọn thay thế cho Workflowy!

Chọn ứng dụng danh sách việc cần làm tốt nhất để quản lý công việc

Hầu hết các ứng dụng tôi đưa vào danh sách này đều có giao diện người dùng đơn giản, giúp các nhóm có trình độ kỹ thuật khác nhau có thể dễ dàng sử dụng.

Mặc dù tất cả các công cụ này đều tốt để tạo công việc và kiểm tra chúng, nhưng rất ít công cụ cung cấp các tính năng danh sách việc cần làm nâng cao như theo dõi tiến độ trực quan, cộng tác với các nhóm lớn, phân công công việc cho nhiều thành viên trong nhóm đồng thời, báo cáo và phân tích, ứng dụng di động và tích hợp AI.

Các công cụ đơn giản hơn phù hợp cho sử dụng cá nhân, nhưng khả năng giới hạn của chúng sẽ không đủ cho các dự án phức tạp với các nhóm làm việc từ xa hoặc đa chức năng.

Trong những trường hợp như vậy, ClickUp là ứng dụng chiến thắng rõ ràng. Ứng dụng này kết hợp việc tạo/lập và theo dõi công việc với quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI, đảm bảo nhóm của bạn luôn làm việc hiệu quả và năng suất cao, đồng thời hoạt động như một thể thống nhất.

