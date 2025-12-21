Modelos gratuitos do Figma para layouts modernos de blog

Todos os dias, a internet recebe cerca de 7,5 milhões de novas publicações em blogs. Essa é a escala com a qual os profissionais de marketing estão competindo.

No entanto, muitos perdem horas tentando criar um layout de blog limpo e profissional do zero. E é aí que começam os verdadeiros problemas.

Por que retardar seu fluxo de conteúdo antes de publicar uma única palavra? Experimente os diversos modelos de blog de alta qualidade disponíveis! Abaixo, você encontrará modelos gratuitos de blog do Figma que oferecem layouts personalizáveis e responsivos que você pode inserir instantaneamente em seu fluxo de trabalho. Além disso, compartilharemos alguns modelos do ClickUp como bônus.

Vamos começar a blogar.

Modelos de blog gratuitos em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está um resumo de alguns dos melhores modelos de blog do Figma, com os blogueiros para os quais eles são ideais, os melhores recursos e o formato em que são fornecidos.

O que são modelos de blog Figma?

Os modelos de blog do Figma são layouts pré-projetados que ajudam você a criar facilmente páginas de blog responsivas e com aparência profissional. Você obtém estruturas prontas para projetar cabeçalhos, imagens em destaque, barras laterais, CTAs e muito mais.

Esses modelos economizam horas de trabalho de design do zero e garantem consistência visual em todas as publicações que você fizer.

Muitos modelos também vêm com kits de interface do usuário reutilizáveis, estruturas responsivas para dispositivos móveis e blocos de conteúdo que você pode arrastar, duplicar e adaptar para diferentes tipos de artigos.

Esteja você criando um editorial longo, um anúncio de produto ou uma postagem com dicas rápidas, os modelos de blog do Figma oferecem um caminho mais rápido para um layout final bem projetado.

Por que usar modelos de blog do Figma?

Os modelos de blog do Figma oferecem uma base visual sólida para você começar.

Com esses modelos, você pode:

Personalize cores, tipografia, espaçamento e componentes para combinar com a sua marca sem perder a estrutura subjacente.

Crie páginas responsivas facilmente, que carregam rapidamente e são perfeitamente legíveis em todos os dispositivos.

Colabore melhor, pois todos os membros da equipe podem trabalhar no mesmo arquivo.

Concentre-se no conteúdo, não na formatação, para que seu pipeline de produção finalmente funcione sem problemas.

Experimente rapidamente várias variações de layout antes de finalizar a melhor opção.

👀 Você sabia? Cerca de 80% das empresas obtêm resultados mensuráveis de marketing com blogs. Mas aqui está a reviravolta: grandes vitórias ainda são raras. Apenas 21% dos blogueiros disseram que seu conteúdo oferece “resultados sólidos”, enquanto 60% disseram que ele oferece “alguns resultados”.

O que torna um modelo de blog Figma bom?

Antes de escolher um modelo de blog Figma para o seu fluxo de trabalho, veja o que você deve procurar: 👇

Estrutura responsiva: Certifique-se de que o layout escolhido seja adequado para todos os dispositivos (celular, tablet, desktop).

Fácil personalização: procure um modelo que permita alterar a cor, a tipografia, o espaçamento e todas as outras seções de acordo com as necessidades do seu blog.

Componentes reutilizáveis: escolha um modelo com blocos de construção prontos, como botões, títulos, caixas de autor e molduras de imagem, para que você não precise recriá-los todas as vezes.

Compatibilidade com a marca: selecione um design Figma que combine com a personalidade da sua marca, seja ela minimalista, ousada, ética ou moderna.

Equilíbrio entre imagem e texto: certifique-se de que o modelo equilibra os elementos visuais e o conteúdo para que a página não pareça muito pesada ou muito vazia.

Design orientado para o desempenho: evite layouts excessivamente complexos e difíceis de converter em código, pois isso pode acabar por tornar o seu site final mais lento.

Estrutura favorável à colaboração: verifique se o modelo tem camadas organizadas, nomes adequados e agrupamentos distintos, para que todos na equipe saibam exatamente onde as coisas estão e o que cada elemento faz.

Escalabilidade: certifique-se de que o modelo funcione não apenas para uma postagem de blog, mas para toda a sua biblioteca de conteúdo futura.

📈 Informação de marketing: As publicações em blogs representam 19,47% de todos os formatos de conteúdo utilizados pelos profissionais de marketing. Isto torna os blogs o quarto formato mais utilizado, logo a seguir aos vídeos curtos, imagens e entrevistas.

Modelos gratuitos para blogs do Figma

Vamos lá! Aqui está nossa lista dos melhores modelos de blog do Figma para uma página de blog moderna e atraente.

1. Modelo de blog de beleza Figma

O modelo Figma Beauty Blog oferece um layout renovado com cores suaves e pastéis que fazem seu blog de beleza se destacar instantaneamente. Você pode usá-lo para publicar rotinas de cuidados com a pele, dicas de maquiagem, análises de produtos e histórias baseadas em entrevistas usando páginas prontas nas quais você pode simplesmente substituir suas próprias imagens e textos.

Todo o modelo apresenta um tema com gradiente rosa suave, e sua estética está alinhada com os setores de beleza e cuidados com a pele. Você pode personalizar a fonte, a cor, o layout e as imagens para combinar com sua marca ou estilo pessoal.

Ele também inclui guias para posts em destaque, páginas de artigos, uma seção de inscrição integrada e uma seção dedicada a destaques em vídeo que facilita a exibição do seu conteúdo de beleza em um formato semelhante ao de uma revista.

Por que você vai adorar este modelo:

Mostre suas histórias de beleza com layouts de cartões que deixam todas as publicações organizadas.

Publique artigos com metatítulos, metadescrições e rótulos de tempo de leitura otimizados.

Convide os leitores a se manterem conectados por meio de um boletim informativo integrado que ajuda a capturar mais assinantes de e-mail.

✅ Ideal para: Criadores de conteúdo de beleza que desejam um layout de blog simples de usar, mas elegante.

2. Modelo Figma para blog de viagens

Se você adora contar histórias sobre os lugares que visitou, o modelo Figma para blog de viagens é uma boa opção. Seus leitores são recebidos por uma grande imagem de destaque, onde você pode adicionar suas fotos de viagem impressionantes, e uma barra de pesquisa para explorar vários destinos.

O modelo também tem um título temático divertido que pergunta “Para onde você irá a seguir?”, o que incentiva os leitores a começarem a explorar seu blog imediatamente. Há seções prontas, como o controle deslizante de categorias, um controle deslizante para postagens recentes, uma caixa de inscrição para aumentar seu público e até mesmo um pequeno mapa para destacar rotas ou lugares para visitar.

Por que você vai adorar este modelo:

Exiba diferentes temas de viagem usando um controle deslizante de categorias suave que ajuda os leitores a encontrar as aventuras que gostam.

Destaque suas melhores histórias com cartões de imagem refinados na seção “Explorar em destaque”.

Organize o conteúdo usando tags integradas e uma barra lateral para que os visitantes possam navegar facilmente pelo seu blog.

✅ Ideal para: Blogueiros de viagem e fotógrafos que desejam um layout pronto para usar para compartilhar suas viagens e experiências em destinos turísticos.

✈️ Destaque estatístico: De acordo com a Pesquisa Global de Viagens da TGM, 22% dos viajantes em todo o mundo afirmam que costumam usar blogs de viagem para descobrir novos destinos, colocando-os ao lado de guias de viagem e sites de reservas como os principais canais de descoberta.

3. Design de blog pessoal no modelo Figma

O Modelo de Design de Blog Pessoal no Figma foi criado de forma que seus artigos de liderança inovadora e conteúdo pessoal se encaixem naturalmente. Em vez de um cabeçalho simples, o modelo usa um design curvo em forma de onda que separa o menu superior do conteúdo principal.

Na parte superior, você verá o nome do seu blog, uma barra de navegação organizada e algumas ferramentas úteis, como pesquisa, alternância de tema e um botão de inscrição. Logo abaixo dessa seção, você encontrará o feed de artigos, que apresenta duas guias inteligentes: uma para suas postagens com melhor desempenho e outra para seus artigos publicados recentemente.

Cada pré-visualização de artigo vem com uma imagem em miniatura em negrito, juntamente com uma breve descrição e detalhes como número de visualizações, data e tempo de leitura.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie sua identidade pessoal por meio de uma barra lateral que exibe sua foto de perfil e uma breve biografia, juntamente com as principais categorias de conteúdo.

Conecte-se facilmente com seus leitores usando ícones de redes sociais que funcionam como links rápidos para sua presença online.

Melhore a legibilidade usando texto bem espaçado, tipografia suave e blocos de código dedicados para conteúdo técnico.

Conquiste novos assinantes rapidamente com um formulário simples de nome e e-mail que transmite cordialidade e não é agressivo.

✅ Ideal para: Criadores, desenvolvedores, escritores e qualquer pessoa que queira um espaço para compartilhar suas histórias e ideias.

4. Veggieble – Modelo Figma de interface de usuário para blog de comida de restaurante

Se você deseja criar um site de restaurante que transmita uma atmosfera acolhedora e apaixonada por comida, o modelo Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma é uma ótima escolha. A página inicial foi cuidadosamente projetada para os títulos do seu blog, fotos vibrantes de refeições e seções que inspiram confiança.

Você pode facilmente apresentar suas ofertas especiais, destacar pratos criados pelo chef, os favoritos dos clientes e até mesmo compartilhar vídeos dos bastidores de como seus pratos são preparados. O modelo também inclui uma seção completa dedicada a receitas e dicas de bem-estar.

Além disso, uma página da equipe está disponível para ajudá-lo a apresentar seus chefs e nutricionistas. Há também uma página de contato que apresenta um formulário simples e um mapa integrado para comunicação rápida.

Por que você vai adorar este modelo:

Destaque os pratos mais vendidos com cartões de produtos e etiquetas de preços prontos para usar.

Apresente ferramentas de bem-estar, como uma calculadora de IMC integrada, para oferecer valor extra aos visitantes.

Oriente os usuários por meio de filtros que classificam as postagens do blog por receitas, estilo de vida, nutrição e muito mais.

Apresente seus especialistas em nutrição e chefs usando grades de equipe e cartões de perfil organizados.

✅ Ideal para: Restaurantes, marcas de preparação de refeições, coaches de nutrição e startups de alimentos que desejam um site de alimentos inspirado na natureza que gere confiança e aumente as conversões.

📊 Verificação de fatos: Os blogs de culinária de maior sucesso estão entre os nichos mais lucrativos da blogosfera, com uma renda média mensal de US$ 9.169.

5. Modelo Figma para miniaturas de blog

Uma boa miniatura de blog pode determinar se alguém clica no seu artigo ou passa direto por ele, e este modelo Figma para miniaturas de blog facilita essa parte. O layout apresenta tipografia em negrito, personagens grandes e modernos e ilustrações brilhantes.

O design principal utiliza uma área de título grande, onde você pode adicionar o título do seu blog, que fica imediatamente visível para os leitores. Elementos gráficos de apoio, como formas geométricas e caracteres, ajudam a adicionar personalidade.

A paleta de cores também é adaptável; você pode facilmente alterar as cores ou ajustar o layout de acordo com o estilo do seu blog. Como tudo no Figma é editável, você pode alterar o texto, substituir imagens ou experimentar diferentes estilos visuais, dependendo do seu nicho, como educação, estilo de vida, tecnologia ou produtividade.

Por que você vai adorar este modelo:

Aplique as cores da sua marca sem esforço usando os estilos de cor do Figma, garantindo que todas as miniaturas permaneçam consistentes com a sua identidade visual geral.

Organize todas as suas variações de miniaturas junto com a estrutura de quadro pré-construída.

Exporte miniaturas de alta qualidade no tamanho que você precisar, prontas para serem enviadas diretamente para o seu blog ou plataformas de mídia social.

✅ Ideal para: blogueiros, escritores, educadores e criadores de conteúdo que desejam miniaturas elegantes e de alto impacto que aumentem as taxas de cliques.

6. Writing X – Modelo Figma para blog

O modelo Writing X Blog Figma é ideal para criar um blog com aparência premium e foco no conteúdo. É mais adequado para sites com muito conteúdo, como blogs SaaS, blogs de design e marketing, guias de produtividade e até mesmo sites editoriais.

Ao abrir o modelo, você encontrará uma barra de pesquisa que inclui links para todas as páginas, categorias, contato, login e botão de inscrição, etc. Logo abaixo, o layout se abre em uma ampla seção de destaque, onde seus artigos em destaque ganham destaque.

A área de leitura tem margens generosas, títulos em negrito, espaçamento legível entre parágrafos e uma barra lateral opcional. A barra lateral inclui uma caixa de inscrição para newsletter, uma biografia do autor, ícones sociais e uma lista de artigos populares.

Por que você vai adorar este modelo:

Otimize a publicação de seu conteúdo usando layouts pré-construídos que requerem o mínimo de edição antes de serem publicados.

Exiba anúncios e CTAs em espaços designados que se encaixam naturalmente no fluxo de leitura.

Conquiste confiança e autoridade com páginas de autor, completas com biografias, links e feeds de artigos personalizados.

✅ Ideal para: blogueiros, redatores de mídia, criadores de boletins informativos ou equipes de conteúdo SaaS que procuram um layout de blog no estilo editorial que enfatize a clareza e o conteúdo de alta qualidade.

💡 Dica profissional: se você estiver criando seu blog no Figma, o próximo passo é preenchê-lo com conteúdo que continue funcionando para você muito tempo depois de publicado. Aqui estão alguns exemplos de conteúdo atemporal que gera tráfego de longo prazo de maneira confiável.

Limitações do uso do Figma para blogs

Sem dúvida, o Figma é ótimo para criar layouts de blog, mas tem suas limitações. Aqui estão algumas coisas a serem lembradas antes de criar todo o fluxo de trabalho do seu blog nele:

Problemas de desempenho com arquivos de design grandes: os usuários frequentemente relatam atrasos, falhas e até mesmo tempos de carregamento lentos ao trabalhar com arquivos grandes.

Uso limitado com internet fraca ou instável: Para criadores que viajam muito ou trabalham em ambientes com baixa conectividade, a plataforma oferece funcionalidade offline limitada.

Curva de aprendizado para não designers: embora os críticos considerem o Figma fácil de usar para iniciantes, há momentos em que profissionais de marketing ou redatores precisam intervir e ajustar os layouts dos blogs por conta própria.

Não é ideal para lidar com textos longos: os usuários relataram que o manuseio de rich text parece restrito e que a formatação às vezes falha. Além disso, há limitações relatadas em relação aos controles tipográficos e à exportação de designs longos e com muito conteúdo.

A transferência para desenvolvedores em planos gratuitos é limitada: os usuários reclamaram que transformar os designs de blogs do Figma em páginas CMS prontas para uso depende muito do Modo Dev, que está disponível apenas no plano pago.

📚 Leia mais: Melhores plataformas de software de marketing de conteúdo

Modelos alternativos para blogs Figma

Criar conteúdo consistente e de alta qualidade para blogs requer mais do que apenas habilidades de redação. As equipes editoriais precisam coordenar calendários de conteúdo, gerenciar tarefas dos redatores, manter listas de verificação de SEO e garantir que todas as publicações sigam os mesmos padrões de qualidade — tudo isso enquanto lidam com vários artigos em diferentes estágios de produção.

E é aí que o ClickUp se destaca. É o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho.

Tenha tudo o que você precisa, exatamente onde você precisa, dentro do ClickUp.

Ele oferece fluxos de trabalho prontos, calendários de conteúdo, listas de verificação de SEO e estruturas de tarefas para operar seu blog a partir de um único lugar. Tudo isso com tecnologia de IA que pode ajudar a esboçar rascunhos, sugerir melhorias e automatizar tarefas repetitivas.

No final das contas, o ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto — assim, seus modelos de blog não são apenas documentos estáticos, mas fluxos de trabalho vivos conectados à produção de conteúdo real, atribuições de redatores e cronogramas de publicação.

Agora, vamos discutir alguns dos melhores modelos de blog ClickUp que você pode usar como alternativas orientadas para o fluxo de trabalho aos modelos de design do Figma.

1. Modelo de blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie blogs de viagem visualmente ricos sem esforço usando o modelo de blog ClickUp.

O modelo de blog ClickUp é uma estrutura pronta para uso que pode ser aplicada a qualquer tipo de blog, incluindo viagens, blogs pessoais, turismo, notícias e revistas.

Na parte superior do blog, você verá a seção principal para escrever o título do seu blog, juntamente com uma declaração inicial atraente que prenda instantaneamente a atenção do leitor. Ao lado, há um espaço para creditar o autor do blog, adicionar a data de publicação e incluir detalhes de contato rápidos.

A partir daí, o layout o orienta a escrever a introdução e o corpo principal do seu blog. Você pode dividir seu conteúdo em seções definidas e adicionar várias fotos e ilustrações a cada seção para torná-lo mais envolvente. Por fim, você tem espaço para adicionar um resumo, botões CTA ou links internos para seus outros blogs, perfeito para aumentar o engajamento.

Por que você vai adorar este modelo:

Otimize seu fluxo de escrita, guiando você naturalmente desde o gancho → introdução → conteúdo principal → CTA → comentários.

Obtenha seções prontas para contar histórias e escrever destaques, dicas, comparações ou artigos especiais.

Aumente o envolvimento do público com áreas integradas para comentários, compartilhamento social e feedback dos leitores no final de cada postagem.

✅ Ideal para: Escritores, blogueiros, profissionais de marketing e criadores que desejam um layout de blog pronto para uso que transforme conteúdo longo em um artigo atraente com qualidade de publicação.

💡 Dica profissional: Configurar seu fluxo de trabalho de conteúdo é muito fácil quando seu espaço de trabalho realmente entende você e tem 100% do contexto do seu trabalho. O ClickUp Brain é um assistente de IA integrado diretamente ao ClickUp que ajuda você a pesquisar e escrever conteúdo sem precisar alternar entre ferramentas. Com prompts personalizados, você pode: Gere esboços de blog otimizados para SEO em segundos.

Transforme uma palavra-chave em um resumo completo e bem escrito para o blog.

Tenha ideias de conteúdo mais rapidamente

Reescreva ou expanda seções com um tom de marca consistente.

Escreva artigos completos diretamente em uma tarefa ou documento.

Acesse modelos premium como ChatGPT, Claude e Gemini diretamente do seu espaço de trabalho ClickUp. Gere esboços de blog, análises da concorrência, meta descrições e muito mais com o ClickUp Brain. Nossa equipe usa o ClickUp Brain todos os dias para dimensionar o conteúdo com eficiência (sim, publicamos mais de 150 posts por mês).

2. Modelo de planejador de blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, organize e acompanhe todas as etapas da produção do seu blog com o modelo ClickUp Blog Planner.

Se você precisa de um centro de comando sólido para gerenciar toda a produção de conteúdo do seu blog, o modelo ClickUp Blog Planner é o que você precisa. Ele funciona quase como um mini CMS editorial integrado ao ClickUp. Ele categoriza todas as ideias de blog por tipo, como “guias práticos”, “vídeos”, “blogs convidados” e “histórias pessoais”, entre outros.

A visualização do quadro Kanban do ClickUp oferece uma visão geral do processo de criação do seu blog, desde a pesquisa e o esboço até a publicação e a promoção. Você pode arrastar e soltar seus blogs em cada etapa. E quando as revisões começarem a chegar, o Revision Tracker dedicado mostra quais blogs estão pendentes, aprovados e quais ainda precisam de revisões.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe todas as tarefas do blog com visibilidade clara das datas de vencimento, datas de publicação, estágios de redação, status de aprovação, redator designado e tópico.

Use a visualização de calendário do ClickUp para ver todo o seu mês organizado de forma clara, ajudando você a gerenciar a frequência de publicação e combinar o ritmo com as próximas campanhas ou lançamentos.

Organize todos os detalhes com os campos personalizados do ClickUp , que mapeiam todo o seu fluxo de trabalho de conteúdo, desde o tipo e o tema do blog até prazos, aprovações e recursos de mídia.

✅ Ideal para: Equipes de conteúdo, blogueiros, editores, agências e profissionais de marketing que desejam um sistema de planejamento de conteúdo de nível profissional que traga estrutura e velocidade ao seu fluxo de trabalho de blog.

Veja o que um usuário do ClickUp tem a dizer sobre o gerenciamento de postagens de blog dentro da plataforma:

Aprecio o ClickUp por sua natureza colaborativa, que é incrivelmente benéfica no meu trabalho em uma agência de marketing. A plataforma permite que eu e meus colegas vejamos exatamente o que cada um está fazendo ou trabalhando, o que melhora significativamente a coordenação e a comunicação da nossa equipe. Esse recurso ajuda a manter todos alinhados no gerenciamento de postagens de blog e na compreensão das etapas do processo. Considero essa transparência e capacidade de acompanhar o progresso uns dos outros um aspecto muito valioso do uso do ClickUp.

Aprecio o ClickUp por sua natureza colaborativa, que é incrivelmente benéfica no meu trabalho em uma agência de marketing. A plataforma permite que eu e meus colegas vejamos exatamente o que cada um está fazendo ou trabalhando, o que melhora significativamente a coordenação e a comunicação da nossa equipe. Esse recurso ajuda a manter todos alinhados no gerenciamento de postagens de blog e na compreensão das etapas do processo. Considero essa transparência e capacidade de acompanhar o progresso uns dos outros um aspecto muito valioso do uso do ClickUp.

💡 Dica profissional: como o modelo de blog ClickUp é um modelo no estilo documento, você já está a meio caminho de publicar um blog profissional e sofisticado. O ClickUp Docs permite que você trate seu conteúdo como um espaço de trabalho dinâmico. Com o ClickUp Docs, você obtém: Um ambiente de escrita sem distrações

Colaboração em tempo real

Controle de versão fácil

Fluxos de trabalho de publicação instantânea Você pode adicionar comentários embutidos, marcar sua equipe para feedback, anexar links de referência, incorporar imagens perfeitamente e até mesmo transformar seu rascunho em tarefas com um clique. Crie seu blog completo usando o ClickUp Docs. A parte mais legal? Você pode estilizar seu blog como uma página da web real usando banners, chamadas coloridas, divisórias, páginas aninhadas e formatação rica que tornam sua escrita premium e pronta para o leitor.

3. Modelo de gerenciamento de blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a produção de blogs de alto volume com o modelo de gerenciamento de blogs do ClickUp.

O modelo de gerenciamento de blog ClickUp vem com um sistema inteligente de três listas que mantém todo o seu fluxo de trabalho de blog organizado, desde a ideia até a publicação. Uma lista é para solicitações de blog recebidas, outra para postagens ativas no processo de redação e aprovação e outra para designers acompanharem miniaturas e gráficos.

O que torna este modelo realmente valioso é a forma como ele gerencia conteúdos de grande volume. Por exemplo, você pode arrastar tarefas do blog em um quadro Kanban, agrupadas por status ou até mesmo por canal (site, LinkedIn, Instagram, YouTube).

Além disso, as visualizações de calendário e linha do tempo oferecem uma visão geral da sua programação de publicação. Designers e redatores trabalham em paralelo sem atrapalhar uns aos outros, pois os recursos também têm seu próprio fluxo de trabalho com status como Conceito → Em revisão → Aprovado.

Por que você vai adorar este modelo:

Capture todas as ideias de conteúdo facilmente com um Formulário de Solicitação de Blog integrado que cria tarefas automaticamente.

Use o planejamento de cronograma baseado em canais para mapear publicações em sites, redes sociais e boletins informativos em um calendário rolável.

Use o ClickUp Automations para levar as ideias aprovadas diretamente para a produção, sem necessidade de classificação manual.

Veja o contexto completo de um blog com campos personalizados para categoria, data de publicação, editor, canal e até mesmo a URL final do blog.

✅ Ideal para: Equipes ou criadores que desejam um sistema visual centralizado e automatizado para planejar, escrever, revisar e publicar conteúdo em vários canais.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas , enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

4. Modelo de banco de dados do blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o ciclo de vida de cada postagem do blog com o modelo de banco de dados do blog ClickUp.

O modelo de banco de dados do ClickUp Blog é um banco de dados completo para o seu blog, onde cada postagem tem um status e um próximo passo definido. Você pode ver se uma postagem é apenas uma ideia, está em andamento ou já foi publicada, juntamente com todos os seus detalhes essenciais.

Existem colunas para links de rascunhos, URLs publicados, responsáveis, categorias e estágios de progresso. Para uma análise semelhante a uma planilha, existe a visualização em lista, onde os blogs são organizados por seu status de produção, como Publicado, Em andamento e Atualização necessária.

É ideal para reuniões semanais de revisão ou auditorias de conteúdo, pois você pode expandir tarefas, verificar metadados, atualizar campos ou atribuir datas de vencimento diretamente da lista, sem abrir cartões individuais.

Por que você vai adorar este modelo:

Atribua o trabalho certo às pessoas certas, organizando as publicações por tipo, tópico e membro da equipe.

Colabore sem esforço com comentários e marcações integrados diretamente em cada tarefa do blog.

Planeje categorias de conteúdo mais inteligentes, agrupando publicações como histórias, guias, tutoriais ou listas de SEO e filtrando-as instantaneamente durante as sessões de estratégia.

Mantenha a qualidade e o SEO a longo prazo com sinais visíveis sobre quais publicações precisam de atualizações ou otimização.

✅ Ideal para: Criadores e gerentes de conteúdo que desejam um fluxo de trabalho no estilo banco de dados que acompanhe todas as postagens do blog, desde a ideia até a manutenção pós-publicação, com total visibilidade.

📚 Leia mais: Quer levar a organização do seu blog ainda mais longe? Confira nosso guia sobre como criar um banco de dados de conteúdo (com modelos).

5. ClickUp Como começar um modelo de blog

Obtenha um modelo gratuito Siga uma lista de verificação passo a passo clara para lançar seu primeiro blog usando o modelo “Como começar um blog” do ClickUp.

Se você é iniciante em blogs ou deseja criar seu próprio site, o modelo ClickUp How To Start A Blog é a escolha perfeita para você. O modelo começa com o básico, incluindo o nome do blog, o proprietário do blog e um link para o site do blog, uma vez criado.

À medida que você rola a página, é fornecida uma lista de subtarefas para cada etapa importante necessária para lançar um blog com sucesso. Isso inclui escolher uma plataforma, selecionar um provedor de hospedagem, criar o nome e o domínio do blog, projetar o site, planejar sua estratégia de conteúdo, escrever sua primeira postagem e até mesmo marketing e monetização.

Você também terá duas barras de progresso dinâmicas que calculam automaticamente sua porcentagem de conclusão à medida que você marca as subtarefas.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida etapas grandes em listas de verificação simples para nunca perder tarefas menores, como criar um logotipo, configurar análises, pesquisar concorrentes ou delinear tópicos para o blog.

Mantenha todos os seus recursos de blog reunidos em uma seção de anexos para arquivos de branding, capturas de tela, esboços e recursos criativos.

Capture todos os detalhes importantes usando campos personalizados para propriedade, links de sites, progresso, programação, categorias e muito mais.

✅ Ideal para: Criadores e iniciantes que desejam um fluxo de trabalho passo a passo para lançar um blog sem confusão e com o máximo de clareza.

📚 Leia mais: Confira as ferramentas de blog mais úteis que podem apoiar seu processo de criação de conteúdo e ajudá-lo a crescer mais rápido.

6. Modelo de nova postagem de blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu fluxo de trabalho de redação com o novo modelo de postagem de blog do ClickUp.

O modelo ClickUp New Blog Post funciona como um gerenciador de projetos para cada artigo que você cria. Ele oferece um fluxo de trabalho completo para planejar, escrever, publicar e promover uma nova postagem no blog. Possui um painel de tarefas onde você pode definir o status do blog, adicionar datas de início e prazo, estimar o tempo, designar membros da equipe e até mesmo ativar o controle de tempo.

O que realmente destaca este modelo é o guia de redação de blog em 10 etapas integrado. Ele orienta os redatores, especialmente os mais novos, por um processo de redação consistente, garantindo que eles não fiquem presos e sempre saibam o que fazer a seguir.

Com campos personalizados para detalhes como categoria do blog, link do rascunho, versão final, estágio do funil, data de lançamento, URL da postagem e uma barra de progresso, nada se perde. Em termos simples, de TOFU/MOFU/BOFU a tags de SEO e links de rascunhos, ele captura tudo o que uma equipe de conteúdo precisa.

Por que você vai adorar este modelo:

Mantenha-se organizado com um pipeline de conteúdo integrado que o orienta desde o rascunho → redação → publicação → distribuição entre plataformas, cada um com seu próprio responsável e prazo de entrega.

Crie listas de verificação personalizadas para SEO, edição ou tom da marca, para que todas as publicações atendam aos padrões de qualidade da sua equipe.

Mantenha todos os recursos em um só lugar usando espaços para anexos de designs, capturas de tela, PDFs, pesquisas de palavras-chave e arquivos de rascunho.

✅ Ideal para: redatores de conteúdo, profissionais de marketing de SaaS, blogueiros, agências e equipes que precisam de um sistema repetível e rastreável para planejar, escrever, publicar e promover todas as postagens do blog.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp BrainGPT transforma seu novo modelo de postagem de blog em uma cabine de escrita automatizada e alimentada por IA. Em vez de digitar cada esboço ou atualizar manualmente, você pode simplesmente falar suas ideias em voz alta, e o Talk to Text transformará sua voz em conteúdo formatado dentro do seu ClickUp Doc ou descrição de tarefa. Comece a ditar ideias para blogs com o Talk To Text do ClickUp BrainGPT. Isso significa que você pode debater títulos, ditar parágrafos introdutórios, adicionar notas de SEO ou explicar alterações ao seu editor sem interromper seu fluxo de trabalho. É como ter um editor ativado por voz e um gerente de projetos trabalhando ao seu lado dentro do ClickUp. ⭐ Bônus: use modelos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, diretamente do BrainGPT para reescrever seus parágrafos, aprimorar seus ganchos e gerar títulos otimizados para SEO.

📚 Leia mais: Os melhores redatores de blogs com IA para experimentar

7. Prompts e guia de IA do ClickUp para modelo de postagem de blog

Obtenha um modelo gratuito Gere artigos de alta qualidade mais rapidamente com o ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template (Guia e prompts de IA do ClickUp para modelos de posts de blog).

O uso de IA para gerar conteúdo de blog é comum hoje em dia, mas seu uso eficaz ainda é raro. O ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template preenche essa lacuna, oferecendo um modelo simples no estilo de documento que ajuda você a escrever toda a sua postagem de blog com o ClickUp Brain.

Você pode começar despejando todas as suas ideias, palavras-chave, exemplos e referências para que o Brain tenha o contexto certo para trabalhar. Quando o contexto estiver pronto, você pode colar a estrutura de blog integrada, escolher seu tom e estilo criativo.

Em seguida, deixe o ClickUp Brain gerar um primeiro rascunho completo com título, meta descrição, introdução, seções principais e conclusão.

Por que você vai adorar este modelo:

Solicite ao ClickUp Brain para obter títulos, cabeçalhos, exemplos e CTAs perfeitos que moldam seu blog exatamente da maneira que você deseja.

Siga um fluxo de trabalho simples com instruções passo a passo e capturas de tela que mostram como usar o ClickUp Brain em todas as etapas da redação.

Trabalhe sem distrações, pois tudo, desde prompts até estrutura e ferramentas de edição, já está configurado em um único ClickUp Doc.

✅ Ideal para: blogueiros, redatores de SaaS, equipes de conteúdo e qualquer pessoa que queira escrever blogs rápidos e de alta qualidade usando IA, sem comprometer a qualidade.

🎁 Bônus: Assista a este vídeo para aprender a escrever e refinar posts de blog mais rapidamente usando o ClickUp Brain:

8. Modelo de blog de mídia social ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize conteúdo multiplataforma com o modelo de blog de mídia social ClickUp.

Com mais de 5,24 bilhões de usuários de mídias sociais e pessoas passando mais de duas horas por dia navegando, você não pode se dar ao luxo de ter um fluxo de trabalho de conteúdo de mídia social disperso.

O modelo de blog de mídia social ClickUp oferece um painel único para gerenciar todas as suas ideias, rascunhos, designs, revisões e datas de publicação nas mídias sociais. Você pode marcar cada blog por autor, tipo de blog, canal de mídia social, estágio, designer etc., transformando-o em seu banco de dados editorial central.

Depois que as postagens são adicionadas, o fluxo de trabalho se torna totalmente visual. A visualização do quadro organiza toda a linha do tempo da sua postagem em etapas, incluindo Ideias, Pesquisa, Rascunho, Conteúdo, Visuais, Controle de qualidade e Publicação. Avançar no trabalho é tão simples quanto arrastar cada cartão para a próxima fase.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje sua programação de publicação sem esforço com visualizações do tipo arrastar e soltar que mostram exatamente quando cada postagem será publicada.

Acompanhe o desempenho usando a Visualização de Tabela do ClickUp , que registra dias ativos, visualizações de página, comentários e compartilhamentos sociais.

Capture todos os detalhes com campos personalizados para datas de vencimento, métricas, URLs finais e muito mais.

As tarefas são agrupadas por Estágio do Blog e destacam três campos de revisão: Aprovação do Rascunho, Aprovação do Conteúdo e Aprovação Visual.

✅ Ideal para: Gerentes de mídias sociais e equipes de conteúdo que desejam publicar nas mídias sociais de forma consistente e acompanhar o desempenho facilmente.

📚 Leia mais: Plataformas inteligentes de colaboração de conteúdo impulsionadas por IA

9. Modelo de calendário editorial do blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize todo o seu pipeline de conteúdo com o modelo de calendário editorial do blog ClickUp.

O modelo de calendário editorial do blog ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar todos os seus blogs, juntamente com as atividades relacionadas. Você pode definir as datas de publicação uma a uma e ajustá-las com um simples arrastar e soltar na visualização do calendário.

Se você quiser uma visão mais ampla ou mais restrita da sua programação, também pode alternar entre intervalos semanais, mensais ou personalizados com um único clique. Com campos como Estágio do blog, Data de publicação, Canais, Link do rascunho, Gráficos, Aprovação do design, Aprovação da cópia e Link final do blog, você pode ver todos os detalhes sem abrir várias tarefas.

Por que você vai adorar este modelo:

Veja as prioridades com o recurso Swimlanes , que mostra onde cada blog se encontra no fluxo de trabalho e qual é a sua urgência.

Encontre todas as tarefas rapidamente com visualizações de gráficos, miniaturas e links de rascunhos diretamente em cada cartão.

Crie um arquivo permanente armazenando a URL ativa de cada artigo publicado no campo Link final do blog, para que todo o seu histórico de conteúdo permaneça fácil de acessar.

✅ Ideal para: Equipes de conteúdo que desejam ter um fluxo de trabalho consistente para a publicação de blogs

💡 Dica profissional: se você deseja ter uma visão clara do desempenho do seu blog, os painéis do ClickUp podem poupar muito trabalho. Eles reúnem todas as atividades importantes relacionadas ao conteúdo em uma única tela, para que você possa ver o que está indo bem e o que precisa de atenção. Ofereça à sua equipe uma visão organizada das metas e tarefas usando os painéis do ClickUp.

10. Modelo de calendário de publicações ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e organize conteúdo em vários formatos com o modelo de calendário de publicações do ClickUp.

O modelo de calendário de publicações do ClickUp oferece uma visão geral de tudo o que você está publicando em seus canais de mídia social. Cada postagem aparece como um cartão de tarefa com um cabeçalho codificado por cores que mostra seu estágio, seja em pesquisa, redação de conteúdo, design, aprovação ou publicado.

A visualização do quadro exibe até mesmo suas mídias reais, como imagens, a serem publicadas com cada postagem, para que você possa visualizar melhor cada postagem.

Além disso, se você quiser entender sua estratégia de conteúdo por formato, também pode agrupar suas postagens por categoria, como Artigo de Blog, Conteúdo do Site, Vídeo ao Vivo, Carrossel ou Link, permitindo que você analise rapidamente o equilíbrio da sua combinação de conteúdos.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize sua agenda automaticamente, classificando as publicações em Hoje, Amanhã, Sexta-feira e Futuro no momento em que você adicionar uma Data de publicação .

Torna as lacunas e sobrecargas de conteúdo evidentes com um calendário mensal codificado por cores que mostra exatamente onde você precisa fazer ajustes.

Mantenha seu tom e recursos visuais consistentes com um Brand Book integrado que orienta o estilo e a formatação de cada postagem.

✅ Ideal para: Gerentes de mídia social e criadores que precisam de uma maneira à prova de prazos para planejar e publicar conteúdo de forma consistente em várias plataformas de mídia social.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para mídias sociais

11. Modelo de plano de publicação de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e programe cada parte do conteúdo em um calendário mensal visual usando o modelo de plano de conteúdo de publicação do ClickUp.

Criar e publicar conteúdo fica mais fácil quando você tem o modelo de plano de publicação de conteúdo do ClickUp. Ele ajuda a capturar todas as ideias de conteúdo como uma tarefa e as agrupa automaticamente por nível de prioridade, como Urgente, Alto, Normal e Baixo.

Em cada tarefa, você também pode adicionar detalhes como ação realizada, sua finalidade, tipo de conteúdo, pilar de conteúdo, público-alvo, palavras-chave e recursos necessários para indicar as informações sobre o seu conteúdo. A mesma tarefa pode ser visualizada em um formato de calendário completo, onde você pode facilmente arrastar e soltar o conteúdo para ajustar os prazos.

Por que você vai adorar este modelo:

Obtenha um sistema de tipos de conteúdo com várias tags, permitindo que uma única ideia seja simultaneamente uma publicação + história + blog + infográfico.

Acompanhe o andamento de suas tarefas com tags codificadas por cores para tipo de conteúdo, pilar, recursos necessários e status de aprovação, para que você possa ver o progresso sem abrir tarefas individuais.

Trabalhe mais rápido com dicas rápidas integradas que lembram você de inserir novas ideias diretamente nas faixas de urgência.

✅ Ideal para: Equipes ou criadores que desejam um sistema organizado de publicação de conteúdo que gerencie todas as ideias, desde o brainstorm até a publicação.

⚡ Arquivo de modelos: É difícil criar um mecanismo de conteúdo consistente quando as ideias, os rascunhos, os prazos e as aprovações estão espalhados por toda parte. Um plano de conteúdo sólido dá à sua equipe clareza sobre o que criar, quando publicar e como cada parte contribui para seus objetivos de marketing. Nossa lista selecionada de modelos de planos de conteúdo torna esse processo mais fácil, ajudando você a escolher um plano de conteúdo que: Organize todo o seu fluxo de conteúdo em etapas simples e fáceis de seguir.

Facilita a correspondência entre tópicos, públicos e os canais de distribuição certos.

Mantenha os prazos e os responsáveis alinhados para que sua equipe nunca perca uma data de publicação.

12. Modelo de produção de conteúdo web ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todas as etapas do seu processo de redação com o modelo de produção de conteúdo web do ClickUp.

Cria conteúdo para vários clientes ou canais? Se sim, você precisa do modelo de produção de conteúdo web ClickUp. Ele inclui dois campos principais: Categoria de design e Progresso. A categoria de design permite agrupar tipos de conteúdo como páginas de destino, publicações de blog ou textos web.

A barra de progresso, que é atualizada automaticamente, indica exatamente o quanto cada parte avançou. Ela também é atualizada automaticamente com base nas subtarefas, tornando incrivelmente fácil monitorar o status de qualquer tarefa rapidamente.

No centro do modelo está um pipeline de produção com 7 subtarefas que abrange tudo, desde pesquisa e redação até alterações, emendas e esquema. Cada uma representa um marco importante na criação de conteúdo, tornando o processo transparente e rastreável para todos os envolvidos.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie microchecklists detalhadas para SEO na página, formatação, links internos, revisão ou otimização de imagens.

Mantenha tudo consolidado com uma seção de Anexos para resumos, capturas de tela, referências e documentos da marca.

Detecte atrasos antecipadamente com ícones de aviso automáticos sempre que uma subtarefa não tiver uma data de vencimento definida.

✅ Ideal para: Agências e equipes que gerenciam pipelines de conteúdo em várias etapas, onde pesquisa, redação, aprovações, revisões, tarefas de SEO etc. precisam ocorrer em sincronia, sem perder visibilidade ou prazos.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de plano de estratégia de conteúdo para otimizar seu plano de conteúdo

13. Modelo de resumo de conteúdo SEO da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie planos de conteúdo detalhados e otimizados para SEO com o modelo de resumo de conteúdo SEO do ClickUp.

Otimizar seu conteúdo para mecanismos de pesquisa a fim de melhorar sua classificação é provavelmente a primeira parte para garantir um bom conteúdo de SEO. O modelo de resumo de conteúdo de SEO da ClickUp reúne todo o fluxo de trabalho de SEO em um único documento bem formatado.

Você pode marcar o proprietário, os colaboradores e o aprovador do artigo para que todos saibam suas funções desde o início. Os redatores também recebem os elementos exatos necessários para a SERP, como título clicável, tag de título SEO e meta descrição.

A tabela Público-alvo captura informações sobre idade, escolaridade, ocupação, renda e comportamento, para que o redator saiba com quem está se comunicando. A seção Mensagens descreve os temas centrais, os argumentos de venda, o tom de voz e a CTA final, garantindo que todos os artigos estejam alinhados com os objetivos da marca.

Por que você vai adorar este modelo:

Priorize palavras-chave com clareza usando palavras-chave primárias e secundárias separadas.

Transforme a estratégia de SEO em um plano de redação definido com um esboço e uma área de subtópicos que explica o que cada seção deve abordar.

Armazene recursos específicos do projeto, como páginas de produtos ou kits de branding, mantendo todas as pesquisas centralizadas.

Obtenha um panorama SERP da concorrência diretamente no briefing para que os redatores saibam exatamente o que devem superar.

✅ Ideal para: estrategistas de SEO e gerentes de conteúdo que desejam produzir conteúdo de alta qualidade e otimizado para SEO.

📚 Leia mais: Melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de conteúdo

14. Modelo de redação de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie comunicados de imprensa profissionais com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp.

O modelo de redação de conteúdo ClickUp pode ser usado para escrever qualquer tipo de conteúdo, incluindo páginas de sites, publicações em blogs, comunicados à imprensa, estudos de caso ou simples chamadas à ação. Inclui modelos separados para todos esses tipos de conteúdo.

Você pode definir antecipadamente sua meta de conteúdo, público-alvo, canal de publicação, cronogramas e mídia necessária para que cada peça comece com clareza. Cada tipo de conteúdo vem com uma estrutura para orientação.

Por exemplo, no modelo de página inicial do site, você encontrará espaços para documentar os objetivos do seu blog, público-alvo, menus de navegação, palavras-chave, metatags, seções de destaque, benefícios, provas sociais, prêmios e muito mais para planejar o conteúdo do seu site.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize todos os recursos de conteúdo (imagens, vídeos, links de referência, capturas de tela, logotipos de clientes) em uma tabela de mídia dedicada.

Elimine a paralisia da tela em branco com prompts guiados (“Quem é o seu público?”, “Como me conecto com ele?”, etc.) em cada seção.

Garanta uma marca consistente com um módulo dedicado à inserção de logotipos dentro do modelo de comunicado à imprensa.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um sistema de planejamento de conteúdo guiado e completo, que possa ajudá-la a escrever conteúdo pronto para publicação a partir do zero.

⚡ Arquivo de modelos: Se você está procurando sistemas de redação mais estruturados, vai adorar nossos modelos de redação de conteúdo. É uma coleção selecionada de modelos prontos para uso em artigos, comunicados à imprensa, textos para sites, boletins informativos, roteiros, resumos e muito mais.

Categorias de modelos de blog do Figma

Você já viu os tipos de modelos de blog disponíveis. Mas e se você estiver apenas pensando em começar um blog e ainda não tiver decidido qual será o seu foco?

Aqui estão algumas das categorias de modelos de blog Figma mais comuns (e úteis) que você encontrará:

1. Modelos de blog de beleza e estilo de vida

Os blogs de beleza e estilo de vida são criados com um objetivo simples em mente: tornar seu conteúdo elegante e visualmente irresistível.

Nesses blogs, você encontrará recursos como imagens grandes, paletas de cores suaves, tipografia elegante e amplo espaço em branco. Os layouts são projetados para destacar perfeitamente as fotos dos seus produtos, imagens de antes e depois, tutoriais, análises de rotinas e narrativas no estilo influenciador.

2. Modelos de blog de viagem

Viajar tem tudo a ver com histórias e experiências. Esses modelos se concentram fortemente em visuais imersivos para destacar seus locais e destinos. A tipografia é simples, para que os leitores possam ler longas histórias ou guias de viagem sem se sentirem sobrecarregados.

Você também encontrará seções para mapas, destaques de viagens, dicas, grades de fotos etc., para mostrar tanto recursos visuais quanto narrativas detalhadas.

3. Modelos de blog pessoal

O destaque de um modelo de blog pessoal é “você”. Esses modelos geralmente apresentam tipografia equilibrada, espaços suaves e minimalismo visual, permitindo que os leitores se identifiquem mais facilmente com seus pensamentos e histórias.

Mesmo para os recursos visuais, eles contam com detalhes sutis de design que tornam o conteúdo longo fácil de ler e emocionalmente envolvente. Você frequentemente encontrará seções para ensaios, opiniões, atualizações sobre a vida e publicações baseadas em conhecimentos especializados, juntamente com biografias simples dos autores.

👀 Você sabia? O que os leitores mais querem em blogs pessoais? Vulnerabilidade. Postagens que mostram: Seus erros

Dificuldades

Pequenas vitórias

E problemas “reais” ... crie uma conexão emocional. Blogs com apenas breves instantâneos não têm um desempenho tão bom quanto conteúdos longos e baseados em histórias.

4. Modelos de blog sobre comida e restaurantes

Os modelos de blog sobre comida e restaurantes fazem com que seus pratos e histórias tenham uma aparência tão boa quanto seu sabor. Com uma combinação perfeita de recursos visuais ricos e seções coerentes, eles são ideais para publicar receitas, listas de ingredientes, notas do chef e fotografias de alimentos.

Você encontrará paletas de cores quentes e tipografia elegante que chamam a atenção tanto para a comida quanto para a narrativa por trás dela.

Muitos desses modelos também incluem áreas para instruções passo a passo, detalhes nutricionais, destaques do restaurante, apresentações dos chefs e pratos em destaque.

5. Modelos de miniaturas para blogs

Os modelos de miniaturas de blog foram projetados para ajudar seu conteúdo a se destacar e ser clicado instantaneamente. Esses designs não são layouts completos de blog.

Em vez disso, eles incluem estilos de miniaturas que chamam a atenção, como títulos em negrito, hierarquia visual forte, blocos de cores simples ou até mesmo posicionamentos estratégicos de imagens que você pode reutilizar facilmente em todas as publicações.

6. Modelos de blog editorial multifuncionais

Os modelos de blog editorial multifuncionais são adequados para praticamente qualquer nicho, incluindo negócios, tecnologia, redação e liderança inovadora. Eles incluem grades organizadas e tipografia bem estruturada para criar layouts com aparência moderna e profissional.

Haverá várias seções para posts em destaque, listas, guias, artigos longos, perfis de autores e muito mais. Eles também são criados com escalabilidade em mente.

Isso significa que, quer você publique um artigo ou crie uma biblioteca com centenas de blogs, eles permanecerão consistentes e refinados, sem limitar a criatividade.

⚡ Arquivo de modelos: se você estiver criando mais do que apenas um layout de blog, este arquivo oferece um conjunto completo de modelos de estratégia de marketing de conteúdo prontos para uso, para planejar e dimensionar seu conteúdo como um profissional.

Crie blogs bonitos e prontos para conversão mais rapidamente com o ClickUp

Os modelos de blog do Figma facilitam a criação de layouts visualmente atraentes sem precisar começar do zero. Eles ajudam você a transformar ideias em belas páginas de blog que ficam ótimas em todos os dispositivos.

Mas um ótimo design é apenas metade do caminho. Você ainda precisa de uma maneira fácil de planejar tópicos, gerenciar rascunhos, acompanhar edições, organizar recursos, lidar com SEO e publicar de forma consistente.

É aí que os modelos do ClickUp se encaixam perfeitamente. Eles fornecem fluxos de trabalho, calendários, listas de verificação e sistemas de conteúdo prontos para uso que mantêm todo o processo do seu blog organizado, desde a ideia até a promoção.

Se você deseja criar blogs que não sejam apenas bem projetados, mas também consistentes e prontos para conversão, o ClickUp é a ferramenta que você precisa ter ao seu lado.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e crie um fluxo de trabalho de conteúdo que realmente funcione.