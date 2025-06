Como criar um plano de conteúdo para um site que funcione?

Como fundador, profissional de marketing ou estrategista de conteúdo, por que você precisa de um plano de conteúdo para o site da sua marca?

Porque o seu site é o seu cartão de visita para o mundo. Basta adicionar o básico: páginas "Sobre nós", "Produtos/Serviços" e "Contato" sem um plano de conteúdo sólido, e o seu site ficará mais parecido com uma gaveta de lixo digital do que com a principal propriedade online da sua marca.

E existe uma ciência por trás da criação e do mapeamento do conteúdo de um site. Você não quer que suas páginas da web expliquem demais o que você faz para o seu público-alvo. Mas também não quer oferecer pouca informação.

Em sua essência, um plano de conteúdo sólido para um site garante que ele atraia seu público-alvo, envolva-o e leve-o a tomar uma decisão positiva a seu favor.

Se você não sabe por onde começar, estamos aqui para ajudar. Neste guia, mostramos como criar um plano de conteúdo para um site que incentive seu público-alvo a dar o próximo passo

Vamos começar, pois seus futuros clientes estão a um passo de clicar em "vamos conversar". 😎

Em resumo, é um sistema estruturado que alinha suas mensagens, o posicionamento do produto e a jornada do cliente em uma estrutura coesa.

Quer você esteja criando conteúdo para aumentar a notoriedade da marca, melhorar o SEO, apoiar as vendas e outras equipes, ou uma combinação de todas as opções acima (que é a opção mais provável), o plano de conteúdo do seu site deve incluir estes elementos essenciais.

Palavras-chave alvo: Use ferramentas de SEO para identificar palavras-chave específicas, a fim de aproveitar as tendências e as consultas de pesquisa que seu público está usando. Cada página deve ter como alvo uma palavra-chave principal e termos relacionados. Palavras-chave relevantes tornam seu site facilmente encontrável nos mecanismos de pesquisa

Tópicos e temas principais: Descreva as principais áreas temáticas que seu site deve abordar com base no que interessa aos usuários do site. Isso ajudará você a criar facilmente conteúdo para construir autoridade. Pense nisso como seu guia ao planejar o conteúdo do site

Público-alvo: Antes de criar conteúdo ou começar com o design do site, o primeiro passo é saber com quem você está falando. Defina seu público-alvo. O que eles se importam, seus pontos fracos e como eles normalmente interagem com seu site de comércio eletrônico. Os dados dos clientes irão orientar seu tom, intenção e estrutura do site

💡 Dica profissional: Implemente um exercício de "mapeamento do calor da jornada do usuário" antes de finalizar a estrutura do seu site. Mapeie cada parte do conteúdo para etapas específicas da jornada do cliente (conscientização, consideração, decisão, retenção) e identifique visualmente as lacunas. A maioria dos sites acidentalmente sobrecarrega a etapa de conscientização, negligenciando o conteúdo do meio do funil.