Modelos gratuitos de planos de conteúdo para otimizar sua estratégia de conteúdo

Você já sentiu que está lutando contra prazos ao criar conteúdo? Ou já teve um momento em que precisava planejar seu conteúdo, mas não conseguiu pensar em nada?

Todos nós já passamos por isso. A maioria de nós fica presa a um ritmo acelerado e irregular — dias produzindo conteúdo de alta qualidade seguidos por períodos de silêncio total. Essa inconsistência prejudica o engajamento, atrapalha sua estratégia de conteúdo e causa uma desconexão entre você e seu público.

No entanto, um pouco de estrutura no processo ajuda a organizar tópicos, definir prazos e manter um fluxo constante de conteúdo. Vamos compartilhar uma coleção de 18 modelos que podem salvar você do temido ataque de pânico das 3 da manhã: "Não tenho nada para postar amanhã".

O que são modelos de plano de conteúdo?

Um modelo de plano de conteúdo é uma estrutura para organizar ideias, planejar cronogramas de publicação e garantir a consistência nas mensagens. Ele oferece um roteiro claro sobre o que publicar, quando e onde, eliminando as suposições dos fluxos de trabalho de conteúdo.

Seja você um criador de conteúdo independente, uma equipe de marketing ou um empresário, todos podem se beneficiar de um modelo de plano de conteúdo. Afinal, ele alinha seus esforços e objetivos.

Quando usado em conjunto com um software de marketing de conteúdo, um modelo de plano de conteúdo facilita os esforços de criação de conteúdo de ponta a ponta para implementar uma estratégia de conteúdo de alto impacto, independentemente das partes interessadas e dos canais envolvidos.

🔎 Você sabia? Os sites comerciais com blogs recebem 55% mais visitantes do que aqueles sem blogs!

O que torna um modelo de plano de conteúdo bom?

Um modelo de plano de conteúdo eficaz é mais do que apenas um calendário com prazos. É uma ferramenta que oferece clareza, estrutura e insights acionáveis sobre sua estratégia de conteúdo.

Aqui estão algumas características de um ótimo modelo de plano de conteúdo:

Planejamento de tópicos e palavras-chave : deve ter uma seção dedicada para debater ideias de conteúdo, mapeá-las com palavras-chave relevantes e garantir o alinhamento com as metas de SEO

Metas e objetivos do conteúdo : o modelo de plano de conteúdo deve definir claramente como cada parte do conteúdo se encaixa na estratégia de marketing, seja ela conscientização da marca, geração de leads, engajamento do público, estratégia de reengajamento ou muito mais

Tipos e detalhes do conteúdo : o modelo deve ter uma divisão clara dos tipos de conteúdo (blog, vídeo, postagem em rede social, infográfico etc.), juntamente com os detalhes dos resultados esperados

Canais de distribuição de conteúdo : além dos detalhes específicos do conteúdo esperado, o modelo também deve indicar o canal pelo qual ele será distribuído (site, mídia social, plataforma de streaming etc.)

Prazo e status da publicação : O calendário de conteúdo deve conter a data de publicação planejada, facilitando o acompanhamento dos prazos. Ele também deve exibir o status mais recente do conteúdo (em andamento, em revisão, publicado, revertido etc.) para um melhor gerenciamento

Acompanhamento do desempenho : esta seção do modelo de plano de conteúdo acompanha métricas de engajamento e desempenho, como cliques, compartilhamentos, taxas de rejeição, conversões, tempo gasto etc., para destacar o que está funcionando para que você possa refinar a estratégia

Colaboração: Recursos colaborativos, como atribuição de tarefas, comentários etc., permitem que os criadores de conteúdo trabalhem juntos e deem suporte aos fluxos de trabalho de aprovação. Isso facilita a transição suave da ideação à publicação

💡 Dica profissional: misture diferentes tipos de conteúdo — adicione infográficos aos seus blogs, incorpore memes nos seus vídeos, etc. — para descobrir o que funciona melhor para o seu público-alvo.

Mais de 15 modelos de planos de conteúdo

Antes de explorarmos os modelos gratuitos de calendário de conteúdo da ClickUp, vamos dar uma olhada rápida em como a ClickUp enriquece sua estratégia de conteúdo e marketing.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que você pode usar como uma ferramenta tudo-em-um para otimizar seus esforços de marketing de conteúdo. O processo médio de criação de conteúdo usa ferramentas diferentes, como Google Docs, Google Sheets, Microsoft Office, Grammarly, Hemingway Editor, Canva e várias outras ferramentas — e isso é só para a parte da criação; a publicação envolve ainda mais.

Com o ClickUp, você tem o ClickUp Brain, um assistente de IA que faz tudo, desde a geração de conteúdo até a automação do fluxo de trabalho. Você pode usá-lo para criar e editar conteúdo escrito em apenas alguns minutos.

Além disso, há o ClickUp Docs, uma ferramenta de processamento de texto que ajuda a criar conteúdo e converter documentos em tarefas práticas. Além disso, o ClickUp Clips permite gravar sua tela, enquanto o ClickUp Whiteboards ajuda a debater ideias de conteúdo.

A comunicação também está coberta. O ClickUp Chat permite colaborar e compartilhar feedback instantâneo, enquanto a ferramenta de controle de tempo do ClickUp mantém registros de tempo. A lista é realmente infinita.

Veja o que Sid Babla, coordenador do programa de bem-estar do Dartmouth College – Centro de Bem-Estar do Aluno, tem a dizer sobre o ClickUp:

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo para mídias sociais e digitais. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer responsável. Também elimina toda a comunicação por e-mail, já que a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de acompanhar e fazer o follow-up do nosso ciclo de criação de conteúdo).

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo para mídias sociais e digitais. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer responsável. Também elimina toda a comunicação por e-mail, já que a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de acompanhar e fazer o follow-up do nosso ciclo de criação de conteúdo).

O ClickUp é um aplicativo completo para seus fluxos de trabalho de conteúdo, e seus inúmeros modelos economizam tempo e esforço. Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores:

1. Modelo de plano de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique à frente das tendências e otimize a criação de conteúdo com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

O modelo de plano de conteúdo do ClickUp é um calendário de conteúdo prático que simplifica o planejamento e a publicação de conteúdo. Ele permite que você mapeie suas metas e objetivos de conteúdo para que os esforços de criação de conteúdo estejam alinhados com a estratégia geral.

Transforme cada requisito de conteúdo em uma tarefa rastreável, facilitando o gerenciamento de atribuições e prazos, acompanhando o progresso e garantindo a entrega do conteúdo no prazo. O fluxo de trabalho estruturado também mantém a flexibilidade para identificar tendências, pois você pode adicionar ou alterar requisitos de conteúdo de acordo com as tendências do setor ou as condições do mercado.

O que você vai adorar

Acompanhe ideias de conteúdo, prazos e datas de publicação em um espaço centralizado

Aproveite as próximas tendências relacionadas ao conteúdo

Colabore com redatores, designers e estrategistas

Automatize tarefas repetitivas para acelerar os fluxos de trabalho de criação de conteúdo

Ideal para: Equipes de marketing e estrategistas de conteúdo que buscam uma abordagem estruturada para planejar o conteúdo, desde a concepção até a execução.

2. Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e execute sua estratégia de marketing de conteúdo com o modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

O modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo da ClickUp oferece uma visão geral clara do seu pipeline de conteúdo, facilitando o planejamento e a programação de publicações de maneira eficaz.

Ele define claramente as funções e responsabilidades de cada tarefa, facilitando a compreensão dos membros da equipe sobre o que se espera deles. Isso também melhora a transparência, fortalece a colaboração e mantém a responsabilidade.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto. A visualização do calendário de conteúdo facilita o acesso a informações abrangentes em um piscar de olhos, enquanto as prioridades codificadas por cores garantem que nada seja esquecido.

O que você vai adorar

Elabore um calendário editorial que esteja alinhado com sua estratégia de conteúdo de curto e longo prazo

Atribua redatores, prazos e prioridades para otimizar os fluxos de trabalho editoriais

Visualize o conteúdo futuro em formatos de calendário

Mantenha um fluxo constante de conteúdo, garantindo que você não perca nenhum prazo

Ideal para: Equipes editoriais que gerenciam a produção de grandes volumes de conteúdo envolvendo vários colaboradores.

3. Modelo de plano de marketing de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os KPIs do seu marketing de conteúdo e otimize sua campanha com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Use o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp, que permite classificar diferentes tipos de conteúdo por tipo — postagem de blog, vídeo, artigo, infográfico, pôster ou qualquer outro tipo de conteúdo personalizável.

Da mesma forma, você pode mencionar os canais de distribuição de conteúdo — Facebook, Instagram e LinkedIn. Os sinalizadores visuais também facilitam a indicação das tarefas prioritárias.

Esses dados também permitem criar uma estratégia coesa.

Veja os seus KPIs de marketing de conteúdo dispararem com este modelo!

O que você vai adorar

Defina suas metas de conteúdo, personas do público e estratégias de marketing

Avalie o sucesso com ferramentas de acompanhamento integradas para métricas e KPIs importantes

Coordene equipes multifuncionais envolvidas no marketing de conteúdo

Otimize as campanhas de marketing com cronogramas, dependências, marcos e outros elementos bem definidos.

Ideal para: Empresas que desejam estruturar sua estratégia de planejamento de conteúdo, acompanhando o desempenho do marketing por meio de KPIs mensuráveis.

🔎 Você sabia? 87% dos profissionais de marketing consideram que uma estratégia de conteúdo documentada é eficaz em algum grau.

4. Modelo de calendário de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para planejar, programar e gerenciar seu calendário de conteúdo

O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp ajuda você a manter uma programação de conteúdo consistente e organizada. Este modelo permite mapear suas metas de conteúdo de acordo com uma programação semanal de publicação e seu status atual: briefing, redação, revisão, publicação e concluído.

O sistema de classificação por estrelas exibe visualmente a importância ou o valor do conteúdo, facilitando a priorização do trabalho. Para usar este modelo de calendário de conteúdo da maneira que desejar, personalize tudo, desde a periodicidade até o status, dependendo do seu fluxo de trabalho.

O que você vai adorar

Organize seu calendário de conteúdo com tópicos, prazos e plataformas de publicação

Programe conteúdos em diferentes plataformas para uma cadência de publicação constante

Acompanhe o progresso de rascunhos, edições e aprovações para obter maior eficiência

Integre com o gerenciamento de tarefas para evitar gargalos de conteúdo

Ideal para: Centralizar calendários de conteúdo para planejar, programar e acompanhar o conteúdo futuro em diferentes canais.

5. Modelo de redação de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Melhore seu fluxo de trabalho de redação com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp

O modelo de redação de conteúdo do ClickUp facilita a redação de conteúdo. É uma ferramenta inestimável para escritores que desejam melhorar o processo de planejamento de conteúdo ou fazer edições finais.

Este modelo gratuito contém todos os detalhes necessários para criar conteúdo. Cada seção inclui seções para experimentar diferentes ideias de conteúdo, delinear pontos-chave, integrar palavras-chave de SEO e definir prazos.

Unificar todas as atividades de redação de conteúdo ajuda você a criar um banco de dados de conteúdo que oferece acesso a rascunhos, materiais de pesquisa e cópias finalizadas.

O que você vai adorar

Armazene todos os rascunhos, ideias de conteúdo e pesquisas em um banco de dados centralizado

Impulsione a colaboração por meio de feedback em tempo real e controle de versões

Crie fluxos de trabalho para transições tranquilas entre redatores e editores

Otimize a produção de conteúdo com sugestões baseadas em IA

Ideal para: Redatores, editores e equipes de conteúdo que buscam um fluxo de trabalho organizado para redigir, revisar e finalizar conteúdos.

6. Modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp mantém seu conteúdo organizado e acessível para uma colaboração perfeita

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp simplifica a organização e a supervisão da estratégia de conteúdo mais ampla. Ele ajuda a estabelecer um sistema confiável e eficaz para planejar, organizar e acompanhar o conteúdo.

Os recursos integrados, como status e campos personalizados, permitem categorizar e monitorar o progresso de cada conteúdo, desde a concepção até a publicação. A visibilidade compartilhada disponível por meio da colaboração integrada promove o alinhamento da equipe, garantindo que cada conteúdo atinja seu objetivo estratégico.

O que você vai adorar

Centralize todos os ativos de conteúdo e acompanhe o progresso desde a concepção até a publicação

Padronize os processos de conteúdo para obter maior consistência e branding em todas as plataformas

Elimine silos de conteúdo reunindo equipes de conteúdo em um local de trabalho colaborativo

Melhore a visibilidade do desempenho do conteúdo com rastreamento e análise integrados

Ideal para: Agências e empresas com várias equipes trabalhando em conjunto para produzir conteúdo em diferentes plataformas.

7. Modelo de produção de conteúdo web ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de produção de conteúdo da Web da ClickUp para otimizar a produção de conteúdo da Web

Você está procurando um modelo de calendário de conteúdo para criar e gerenciar conteúdo da web? O modelo de produção de conteúdo da web da ClickUp é ideal para você.

O modelo facilita a organização de tarefas, a atribuição de responsabilidades e o acompanhamento do progresso para manter a qualidade do seu conteúdo web. O modelo padrão contém sete categorias principais que indicam o status.

Eles estão disponíveis como uma lista recolhida e são interativos. Ao marcar os itens, eles são removidos da lista e marcados como preenchidos automaticamente.

O que você vai adorar

Simplifique as atualizações de conteúdo do site em diferentes formatos

Coordene entre diferentes partes interessadas para uma implementação eficaz do projeto

Siga as diretrizes de SEO e branding antes da publicação do conteúdo

Acompanhe as revisões e aprovações para obter qualidade de excelência

Ideal para: Empresas, profissionais de marketing e desenvolvedores web que gerenciam atualizações de conteúdo de sites, blogs e páginas de destino.

🧠 Curiosidade: os visitantes podem formar uma opinião sobre o seu site em apenas 50 milissegundos! Faça valer a pena com um conteúdo cativante.

8. Modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize seu processo de redação de conteúdo com o modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Quer um conteúdo totalmente alinhado com a sua visão? Experimente o modelo de diretrizes de redação do ClickUp. Ele ajuda a manter a consistência e a qualidade em todos os materiais escritos.

Este modelo de redação de conteúdo funciona como um documento centralizado que descreve os padrões de linguagem, tonalidade, formatação e outros detalhes do conteúdo. Isso garante que cada parte do conteúdo corresponda à voz da marca.

Também contém instruções claras sobre o que fazer e o que não fazer ao escrever, além de exemplos úteis que orientam seus redatores na produção de conteúdo de alta qualidade.

O que você vai adorar

Estabeleça diretrizes claras de estilo, tom e formatação para todos os criadores de conteúdo

Mantenha a consistência da marca em diferentes formatos de conteúdo e plataformas

Crie uma única fonte de verdade para todos os processos relacionados ao conteúdo

Simplifique a integração de novos redatores com as melhores práticas predefinidas

Ideal para: Unificar várias equipes de conteúdo e estabelecer um estilo de redação, tom e regras de formatação uniformes.

9. Modelo de resumo de campanha de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp para criar briefings de marketing focados

Planeje sua campanha de marketing com o modelo de briefing de campanha de marketing do ClickUp. Ele contém todos os elementos essenciais da sua estratégia de marketing, como o perfil do público-alvo, mensagens-chave, objetivos, resultados esperados e muito mais.

Documentar essas informações promove uma melhor comunicação e compreensão entre todos os departamentos ou partes interessadas envolvidos, aproximando você de seus objetivos de marketing.

Seja para lançar um novo produto ou promover um serviço, este modelo orientará seus esforços de marketing em uma direção gratificante.

O que você vai adorar

Defina os objetivos da campanha, o público-alvo e as mensagens em um formato padrão

Alinhe as equipes em relação às principais entregas, prazos e resultados esperados

Atribua tarefas e mantenha a transparência para uma execução tranquila

Centralize as informações das campanhas de marketing e elimine falhas de comunicação

Ideal para: Equipes de marketing que desejam criar briefings detalhados e estruturados que mantenham todos alinhados com os objetivos, mensagens, público-alvo e principais resultados de qualquer campanha.

10. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aprimore a execução completa da campanha com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp oferece clareza enquanto você lidera suas campanhas de marketing, do início ao fim.

É uma ferramenta poderosa que ajuda você a programar, monitorar e medir campanhas de forma eficaz. Seus recursos colaborativos ajudam a criar uma colaboração eficaz de conteúdo entre os membros da equipe e as partes interessadas, centralizando a comunicação e os recursos.

O modelo também centraliza todas as atividades relacionadas ao marketing, mantendo todos alinhados e garantindo acesso em tempo real ao status da campanha.

O que você vai adorar

Gerencie campanhas em grande escala com acompanhamento de tarefas e lembretes de prazos integrados

Facilite a colaboração entre equipes multifuncionais de marketing, design, conteúdo e vendas

Otimize os fluxos de trabalho das campanhas com lembretes automáticos, dependências de tarefas, etc.

Monitore o desempenho da campanha e faça ajustes em tempo real

Ideal para: Empresas e agências que desejam controlar, monitorar e executar campanhas de marketing multicanal.

🔎 Você sabia? Uma campanha de marketing do século XX foi tão bem-sucedida em tornar o bacon um alimento típico do café da manhã que ele continua sendo um item básico nessa refeição!

11. Modelo de resumo de conteúdo SEO da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gere conteúdo otimizado para pesquisa sem esforço usando o modelo de resumo de conteúdo SEO do ClickUp

Escrever conteúdo super útil não adianta nada se ele não aparecer no topo dos resultados de pesquisa. Ao mesmo tempo, conteúdo otimizado para SEO nem sempre é legível.

O modelo de resumo de conteúdo SEO da ClickUp ajuda os redatores a equilibrar o engajamento do público e a otimização para mecanismos de pesquisa. Ele contém um resumo de todas as informações necessárias para o gerenciamento de projetos de SEO, permitindo que você escreva artigos altamente informativos que ressoam com os leitores.

O que você vai adorar

Defina os principais requisitos de SEO, como palavras-chave, densidade, metadados e muito mais

Incorpore diretrizes de SEO nos fluxos de trabalho de criação de conteúdo

Padronize briefings de conteúdo para obter conteúdo otimizado para SEO

Verifique a otimização e mantenha um registro do desempenho do conteúdo

Ideal para: especialistas em SEO, redatores e profissionais de marketing, pois simplificam a produção de conteúdo otimizado para SEO.

12. Modelo de calendário de redes sociais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fortaleça sua presença nas redes sociais com o modelo de calendário de redes sociais do ClickUp

Use o modelo de calendário de mídias sociais do ClickUp para ampliar seus esforços de marketing. Esse modelo também oferece uma visão unificada dos seus ativos de conteúdo de mídias sociais em todos os canais sociais, permitindo que você publique conteúdo relevante.

Para um gerenciamento simplificado de projetos de mídia social, ele permite que você explore diferentes ideias de conteúdo, programe postagens em plataformas de mídia social e acompanhe métricas de engajamento para refinar as mensagens e o impacto de suas campanhas de mídia social.

O que você vai adorar

Mantenha um calendário com todos os requisitos de conteúdo das suas redes sociais

Planeje e programe publicações nas redes sociais em diferentes plataformas

Organize recursos, legendas e hashtags em um local centralizado

Acompanhe o desempenho do conteúdo e faça os ajustes necessários

Ideal para: Gerentes de redes sociais que planejam, organizam e programam publicações em diferentes plataformas.

13. Modelo avançado para redes sociais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Assuma o controle da sua estratégia de redes sociais com ferramentas avançadas de planejamento no modelo avançado de redes sociais do ClickUp

O modelo avançado de mídia social do ClickUp foi projetado para campanhas sofisticadas de mídia social. Ele vem repleto de recursos e funcionalidades avançadas que ajudam no planejamento, execução e análise dos processos de criação de conteúdo de mídia social.

Ele permite criar um calendário detalhado de conteúdo para redes sociais, atribuir tarefas aos membros da equipe, definir datas de publicação para postagens consistentes e acompanhar o desempenho com base em dados. O painel personalizável oferece uma visão geral clara de todas as atividades nas redes sociais, ajudando a identificar lacunas e criar conteúdo valioso.

O que você vai adorar

Implemente campanhas complexas nas redes sociais com acompanhamento e automação dedicados

Analise os dados de engajamento para otimizar estratégias de conteúdo futuras

Coordene os esforços da equipe em várias plataformas de mídia social

Mantenha a consistência nas mensagens, na marca e nos cronogramas de publicação

Ideal para: Marcas e agências que lidam com campanhas complexas nas redes sociais que exigem planejamento detalhado, acompanhamento e análise de desempenho

💡 Dica profissional: ao criar conteúdo para redes sociais, concentre-se no aspecto conversacional para iniciar um diálogo com seu público.

14. Modelo de plano de conteúdo para redes sociais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Domine o gerenciamento de conteúdo para uma presença de marca nas redes sociais com o modelo de plano de conteúdo para redes sociais da ClickUp

Você está cheio de ideias sobre o que publicar nas plataformas de mídia social? Planeje tudo com o modelo de plano de conteúdo para mídia social do ClickUp. Ele ajuda você a criar um calendário de conteúdo altamente eficaz, de acordo com seus objetivos de marketing.

Use-o para anotar todas as suas ideias, definir metas e objetivos claros, supervisionar o processo de gerenciamento de conteúdo e publicar tudo de acordo com o planejado. A natureza visual do modelo facilita o agendamento e o acompanhamento de todas as publicações.

O que você vai adorar

Crie uma estrutura estratégica de gerenciamento de conteúdo para publicar posts nas redes sociais

Organize ideias para publicações, legendas e gráficos para facilitar o agendamento e a publicação

Mantenha um equilíbrio entre conteúdo promocional e orgânico

Aperfeiçoe as estratégias de mídia social com base em análises e insights

Ideal para: Empresas que procuram uma estrutura confiável para publicar conteúdo de mídia social de acordo com um cronograma claramente definido.

15. Modelo de calendário promocional ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de calendário promocional do ClickUp para planejar suas promoções com antecedência

Está realizando uma campanha promocional e precisa de ajuda? O modelo de calendário promocional do ClickUp pode ajudá-lo a manter-se no caminho certo.

Este modelo de calendário de conteúdo ajuda a organizar campanhas, planejar lançamentos de produtos e marcar datas importantes em um calendário centralizado. Isso garante que todos os seus esforços promocionais fiquem visíveis e estrategicamente alinhados.

Use-o para melhorar a gestão do tempo, evitar conflitos de agendamento e garantir que todas as atividades promocionais ocorram conforme o planejado.

O que você vai adorar

Planeje lançamentos de produtos, promoções sazonais e campanhas especiais

Acompanhe datas importantes, entregas e processos de aprovação

Alinhe as promoções com os temas do conteúdo para otimizar os esforços de marketing

Fique à frente dos prazos com lembretes automáticos e atribuições de tarefas

Ideal para: Equipes de marketing que trabalham com promoções sazonais, lançamentos de produtos e campanhas com prazos definidos.

16. Modelo de postagem para redes sociais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize suas publicações para diferentes plataformas de mídia social com o modelo de publicação em mídia social do ClickUp

O modelo de postagem em redes sociais do ClickUp ajuda a criar e gerenciar postagens em redes sociais. Este modelo de calendário de redes sociais estrutura o planejamento de conteúdo, a programação de postagens e o acompanhamento de métricas de engajamento em diferentes plataformas sociais.

Os status personalizados, como "Em revisão", "Em andamento" e "Concluído", acompanham o ciclo de vida de cada postagem. Além disso, você pode usar IA para gerar legendas e criar uma postagem rapidamente.

O que você vai adorar

Crie publicações envolventes com conteúdo bem planejado

Acompanhe ideias para publicações, temas e hashtags em um local centralizado

Acelere as aprovações com integração simples de feedback

Mantenha a consistência da marca em diferentes plataformas sociais

Ideal para: Criadores de conteúdo e marcas que desejam otimizar sua estratégia de conteúdo nas redes sociais, independentemente do número de plataformas envolvidas.

17. Modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito O modelo de programação de publicações nas redes sociais da ClickUp mantém o seu calendário de conteúdo nas redes sociais organizado

O modelo de programação de publicações nas redes sociais da ClickUp prepara um plano de conteúdo unificado para todo o seu conteúdo nas redes sociais.

Ajuda a organizar ideias de conteúdo, agendar datas de publicação e criar conteúdo envolvente para se conectar com seu público. Seus recursos colaborativos aprimoram o gerenciamento do calendário de conteúdo, pois as equipes gerenciam suas responsabilidades e atualizam o status em tempo real.

Ele também reúne diferentes partes interessadas à medida que o processo de criação de conteúdo para mídias sociais passa do brainstorming para a execução.

O que você vai adorar

Mantenha um calendário de conteúdo estruturado para agendar publicações e campanhas nas redes sociais

Atribua responsabilidades aos membros da equipe para uma execução perfeita

Automatize lembretes de postagem e agendas de publicação para garantir a consistência

Acompanhe as métricas de engajamento e desempenho para obter melhorias baseadas em dados

Ideal para: Equipes de marketing de conteúdo que buscam maximizar o alcance e o impacto nas redes sociais, publicando no momento mais oportuno.

🧠 Curiosidade: Não existe um "momento mágico" para publicar posts nas redes sociais. Você terá que experimentar e descobrir o que funciona melhor para você!

18. Modelo de produção de vídeo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva roteiros, gerencie a produção e otimize projetos de vídeo com o modelo de produção de vídeo do ClickUp

O modelo de produção de vídeo do ClickUp ajuda a criar conteúdo de vídeo completo. Ele permite planejar e organizar tarefas de pré-produção, agendar recursos de produção e gerenciar atividades de pós-produção sem contratempos.

Quer você o utilize para escrever um roteiro de vídeo ou editá-lo até ficar perfeito, o modelo está estruturado para levar em conta todos os aspectos do processo de produção de vídeo. A centralização de todos os elementos do projeto também melhora a colaboração entre os membros da equipe.

O que você vai adorar

Planeje filmagens de vídeo, desde o conceito até a edição final

Escreva resumos de vídeos, roteiros e outros detalhes

Coordene cronogramas de produção e gerencie fluxos de trabalho de pós-produção

Colabore entre roteiristas, cinegrafistas, editores e profissionais de marketing

Ideal para: Equipes de marketing de vídeo, YouTubers, streamers, estúdios de produção e outros criadores de vídeo que gerenciam projetos de vídeo, desde a concepção até a distribuição.

Mantenha-se no topo do seu jogo de conteúdo com o ClickUp

Gerenciar um fluxo de conteúdo saudável pode parecer uma tarefa difícil. Mas não é impossível, especialmente quando você tem o ClickUp.

O aplicativo completo para o trabalho é bastante poderoso, atendendo a todas as suas necessidades de criação de conteúdo, seja texto ou vídeo.

Além dos recursos integrados, os modelos, como os detalhados acima, desempenham um papel crucial na injeção de eficiência em cada etapa. Esses modelos centralizam seus fluxos de trabalho de conteúdo, melhoram a visibilidade e facilitam o trabalho em equipe.

Fique à frente das suas necessidades de conteúdo e inscreva-se hoje mesmo no ClickUp.