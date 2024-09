Principais plataformas de colaboração de conteúdo em 2024

Você se lembra da campanha "Dream Crazy" da Nike? Centrado em um poderoso anúncio narrado por Colin Kaepernick, com atletas como Serena Williams e LeBron James, o anúncio mostrava suas incríveis conquistas e exortava os espectadores a perseverar contra as adversidades. A campanha, como era de se esperar, tornou-se viral nas mídias sociais.

Mas você consegue imaginar o trabalho que foi feito nos bastidores? A coordenação do roteiro, dos vídeos, das mídias sociais, dos comunicados à imprensa e muito mais deve ter exigido habilidades de colaboração e gerenciamento excelentes. Mesmo que você não esteja produzindo um anúncio multimilionário com lendas do esporte, você conhece o tipo de comunicação e colaboração em tempo real que é necessário para criar documentos importantes e mensagens de alta visibilidade.

O software de colaboração de conteúdo foi projetado para lidar com esses problemas de frente. Ele fornece um hub central para todo o seu conteúdo, simplifica a comunicação e ajuda a acompanhar o progresso. Em vez de lidar com uma confusão de e-mails e documentos dispersos, você tem uma visão clara e organizada do seu projeto.

Passei muito tempo explorando diferentes plataformas de colaboração de conteúdo. Com base na minha experiência prática e na pesquisa feita pela equipe do ClickUp, elaborei uma lista das 15 principais ferramentas de colaboração de conteúdo. Essas ferramentas podem ajudá-lo a gerenciar seus projetos com mais eficiência, assim como fariam em uma campanha tão ambiciosa quanto a da Nike.

O que você deve procurar em uma plataforma de colaboração de conteúdo?

Existem inúmeras opções, o que torna a escolha da plataforma de colaboração de conteúdo certa um desafio. É preciso encontrar uma ferramenta que se adapte às necessidades do fluxo de trabalho da sua equipe de marketing.

Para ajudá-lo a fazer a melhor escolha, aqui está um guia:

Como ela lida com o controle de versões? Pense na importância do acompanhamento de alterações e atualizações para os seus projetos. Procure recursos que permitam visualizar, reverter e gerenciar versões de documentos. Se a sua equipe revisa e atualiza o conteúdo regularmente, uma plataforma com controle de versão robusto ajudará a evitar erros e garantirá que todos estejam trabalhando na versão mais recente É possível colaborar em tempo real? Identifique se a sua equipe precisa trabalhar em conjunto em projetos em tempo real. Verifique se a plataforma suporta edição simultânea e atualizações ao vivo. Por exemplo, se você precisar fazer um brainstorming de ideias ou fazer alterações rápidas, uma ferramenta com recursos sólidos em tempo real manterá todos na mesma página e reduzirá a confusão **Ela se integra às suas ferramentas existentes? Avalie se a plataforma se integra bem às suas ferramentas atuais. Liste os softwares que você já usa e encontre uma plataforma que se conecte perfeitamente a eles. Se a sua equipe usa o Slack para comunicação, uma plataforma que se integre ao Slack facilitará a sincronização de discussões e documentos É fácil de usar? Comece determinando se a plataforma é fácil de usar para a sua equipe. Procure recursos que estejam alinhados com suas tarefas diárias. Por exemplo, se a sua equipe está acostumada a um simples compartilhamento de arquivos, uma plataforma com uma interface complexa pode diminuir a produtividade em vez de aumentá-la É acessível em dispositivos móveis? Reflita sobre a frequência com que sua equipe precisa acessar a plataforma a partir de dispositivos móveis. Escolha uma ferramenta com forte suporte móvel se a sua equipe trabalha remotamente ou viaja com frequência. Por exemplo, se a sua equipe precisar fazer atualizações em trânsito, uma plataforma com um excelente aplicativo móvel manterá o fluxo de trabalho sem interrupções

Depois de responder a essas perguntas, você poderá identificar as lacunas em seus processos atuais de colaboração de conteúdo para restringir os requisitos específicos para os quais você precisa de um novo sistema ou plataforma.

As 15 melhores plataformas de colaboração de conteúdo

Identificamos as 15 melhores plataformas de colaboração de conteúdo a serem consideradas em 2024 - cada uma oferecendo recursos exclusivos para aprimorar o trabalho em equipe, simplificar tarefas e gerar resultados excepcionais.

1. ClickUp (melhor para criação, gerenciamento e colaboração de conteúdo)

Se você é como eu, está equilibrando vários projetos de conteúdo simultaneamente, ClickUp se tornará rapidamente sua plataforma de referência. Desde a concepção do conteúdo até a aprovação final, o ClickUp é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos para agilizar todas as etapas do processo de criação de conteúdo criação de conteúdo processo.

Com Documentos do ClickUp no ClickUp Docs, você pode criar, compartilhar e colaborar em documentos em tempo real. Achei particularmente útil para redigir posts de blog, planejar calendários de conteúdo e colaborar com editores.

Escreva e edite em tempo real junto com sua equipe no ClickUp Docs

Você pode integrar esses documentos aos seus fluxos de trabalho para garantir que os documentos sejam vinculados a tarefas acionáveis, mantendo todos alinhados. O Docs Hub ajuda a organizar e encontrar informações rapidamente, enquanto os controles de privacidade protegem o conteúdo confidencial.

Aqui estão algumas dicas baseadas em minha experiência com esse recurso:

Aprimore seus documentos incorporando vídeos e imagens para fornecer conteúdo rico e interativo que envolva sua equipe

Defina níveis variados de acesso (visualizar, comentar, editar) para diferentes membros da equipe para garantir que as pessoas certas tenham o nível adequado de controle

Vincule documentos relacionados uns aos outros usandoRelações ClickUp para criar um arquivobase de conhecimento ou um conjunto de documentação de projeto Cérebro ClickUp é outro recurso de destaque. Essa poderosa ferramenta de IA pode se adaptar a várias funções e requisitos de trabalho. Ela ajuda a criar, gerenciar e refinar o conteúdo dentro das equipes.

Quando estiver enfrentando um bloqueio criativo, gere ideias usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain pode gerar conteúdo de alta qualidade com base em suas informações, ajudando a impulsionar o processo de redação. Esse recurso é útil para equipes que trabalham com prazos apertados ou quando há um bloqueio criativo, permitindo a geração mais rápida de conteúdo com menos esforço manual.

Melhores recursos do ClickUp

UsarGerenciamento de projetos do ClickUp com o ClickUp Brain para atribuir tarefas, definir prazos e monitorar o progresso. Essa integração garante que os projetos de conteúdo estejam alinhados com as metas e os cronogramas gerais da equipe

Use sugestões de IA para melhorar o conteúdo e refinar a redação, garantindo que o produto final seja envolvente e livre de erros

Gerencie tarefas, cronogramas e calendários de conteúdo em um só lugar

UseListas de verificação do ClickUp para que sua equipe técnica não perca nenhum detalhe

Anote rapidamente as ideias que deseja apresentar na próxima reunião de marketing de mídia social ou use Bloco de notas do ClickUp para manter o controle das atas das reuniões

UseDetecção de colaboração do ClickUp para atualizações em tempo real, como quando outras pessoas estão digitando, adicionando comentários ou visualizando uma tarefa

Edite documentos juntos em várias plataformas e mantenha-se atualizado com a Detecção de Colaboração Instantânea do ClickUp

Limitações do ClickUp

Não há exibição de tabela no aplicativo móvel (ainda)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o seguinte Sid Babla, Coordenador do Programa de Bem-Estar do Dartmouth College Student Wellness Center, fala sobre o ClickUp:

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, programado, etc.) e quem é o designer principal. Também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de rastreamento e acompanhamento do nosso ciclo de criação de conteúdo). O ClickUp reduziu a necessidade de comunicação por e-mail e simplificou a colaboração da nossa equipe de criação de conteúdo. Agora podemos ir da ideação/brainstorming ao primeiro rascunho até 2 a 3 vezes mais rápido. Sid Babla , Coordenador do programa de bem-estar para o Centro de Bem-Estar do Aluno da Faculdade de Dartmouth

2. Bitrix24 (Melhor para CRM)

via Bitrix24 O Bitrix24 é uma plataforma abrangente que permite a colaboração de conteúdo. Ela oferece ferramentas para projetos e gerenciamento de marketing de conteúdo cRM e comunicação. É uma ótima opção se você estiver procurando uma única solução para gerenciar vários aspectos da sua empresa.

Aprecio o recurso de intranet social do Bitrix24, que promove a comunicação e a colaboração da equipe em um ambiente mais informal.

Melhores recursos do Bitrix24

Crie e co-edite documentos on-line, gerencie e compartilhe seus arquivos em um armazenamento seguro na nuvem

Troque rapidamente feedback e arquivos por meio de bate-papo e chamadas de vídeo

Agende eventos e organize reuniões dentro da plataforma

Limitações do Bitrix24

Muito restritivo para o usuário comum. Somente o superadministrador pode alterar algumas configurações

A interface pode parecer desordenada e sobrecarregada

Preços do Bitrix24

**Gratuito

Basic: $49/mês para cinco usuários

$49/mês para cinco usuários Standard: $99/mês para 50 usuários

$99/mês para 50 usuários Profissional: $199/mês para 100 usuários

$199/mês para 100 usuários Enterprise250: $399/mês para 250 usuários

*Preços obtidos de uma fonte externa

Bitrix24 ratings and reviews

G2: 4.1/5 (530+ avaliações)

4.1/5 (530+ avaliações) Capterra: 4.2/5 (850+ avaliações)

3. Citrix Sharefile (melhor para assinatura eletrônica de documentos)

via Citrix O Citrix ShareFile é uma ferramenta de colaboração de conteúdo projetada especificamente para lidar com informações confidenciais. A criptografia em nível bancário garante que seus dados estejam sempre protegidos. Recomendo essa plataforma se você assina muitos contratos digitais ou precisa de assinaturas frequentes de clientes.

O ShareFile é uma excelente ferramenta para troca de documentos confidenciais com clientes. Suas opções de armazenamento e compartilhamento seguros são de primeira linha.

Melhores recursos do Citrix Sharefile

Armazene todas as listas de solicitações de documentos, arquivos, tarefas e comentários em um único espaço central para agilizar os resultados

Insira links para arquivos, carregue e envie novos arquivos e solicite arquivos diretamente de mensagens do Microsoft Outlook ou do Gmail

Localize facilmente conversas, arquivos, tarefas e comentários específicos do projeto para manter a sincronia

Visualize e assine documentos na mesma ferramenta segura, sem a necessidade de imprimi-los, digitalizá-los ou enviá-los por e-mail

Limitações do Citrix Sharefile

Erros e falhas frequentes no recurso de upload de arquivos

Atrasos na sincronização, principalmente com arquivos grandes

Preços do Citrix Sharefile

Avançado : uS$ 17,60/mês por usuário

: uS$ 17,60/mês por usuário Premium : uS$ 27,50/mês por usuário

: uS$ 27,50/mês por usuário Vantagem do setor : uS$ 45,83/mês por usuário

: uS$ 45,83/mês por usuário Data Room virtual: $75/mês por usuário

Citrix Sharefile avaliações e comentários

G2: 4.2/5 (1400+ avaliações)

4.2/5 (1400+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

4. Dropbox (melhor para compartilhamento de arquivos)

via Dropbox O Dropbox é sinônimo de compartilhamento de arquivos, e por um bom motivo. É uma das plataformas mais fáceis de usar disponíveis, facilitando o compartilhamento de arquivos, a colaboração em documentos e o armazenamento seguro de conteúdo. Você pode usar o Dropbox para compartilhar arquivos grandes com clientes e colaborar em rascunhos de conteúdo com membros da equipe.

Melhores recursos do Dropbox

Colabore, edite e compartilhe conteúdo com facilidade

Trabalhe em documentos simultaneamente com vários membros da equipe para aumentar a eficiência

Use integrações de aplicativos para Slack e Zoom de dentro da plataforma

Limitações do Dropbox

A sincronização pode atrasar um pouco, deixando-o esperando quando estiver com pressa

O armazenamento em nuvem pode não ser tão eficiente quanto necessário para casos de uso específicos

Preços do Dropbox

Mais : uS$ 11,99/mês por usuário

: uS$ 11,99/mês por usuário Essentials : uS$ 19,99/mês por usuário

: uS$ 19,99/mês por usuário Business : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Business Plus: uS$ 30/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 27.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 27.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

Leia também: 10 melhores alternativas e concorrentes para o Dropbox Paper em 2024

5. Box (melhor para gerenciamento de conteúdo empresarial)

via Caixa Box é um plataforma baseada em nuvem projetada para colaboração e gerenciamento de conteúdo empresarial. Ela é especialmente adequada para grandes organizações com conteúdo complexo colaboração em projetos necessidades. O Box é uma excelente ferramenta para gerenciar grandes volumes de conteúdo, especialmente quando são necessárias medidas rigorosas de conformidade e segurança.

Melhores recursos do Box

Obtenha recursos avançados de segurança para o gerenciamento de conteúdo

Edite documentos e deixe comentários para sua equipe em tempo real

Integre-se com mais de 1.500 aplicativos, incluindo o Google Workspace e o Microsoft Office

Limitações do Box

Alta latência no compartilhamento ou upload de arquivos grandes

Às vezes, há um atraso na sincronização de arquivos, o que leva a problemas

Preços do Box

Empresarial : uS$ 18,42/mês por usuário

: uS$ 18,42/mês por usuário Business Plus : uS$ 31,41/mês por usuário

: uS$ 31,41/mês por usuário Enterprise: uS$ 43,34/mês por usuário

Box ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,2/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5.400 avaliações)

6. Amazon WorkDocs (melhor para integração com o ecossistema AWS)

via Amazônia O Amazon WorkDocs é uma plataforma segura de colaboração de conteúdo projetada para funcionar perfeitamente com o ecossistema da AWS. Se sua organização investe muito no Amazon Web Services, o WorkDocs é uma opção natural. Já usei o WorkDocs com outros serviços do AWS e a integração é perfeita.

Melhores recursos do Amazon WorkDocs

Criptografe com segurança seu conteúdo em trânsito e em repouso na infraestrutura de nuvem global do AWS

Mantenha-se conectado a equipes internas e usuários externos com armazenamento seguro e compartilhamento de arquivos

Integre o WorkDocs aos aplicativos e processos existentes para gerenciar o conteúdo como e onde você quiser

Limitações do Amazon WorkDocs

Mais de uma pessoa não pode editar um documento ao mesmo tempo

Falhas frequentes ao salvar e fazer upload de arquivos

Preços do Amazon WorkDocs

Oferece uma estrutura de preços de pagamento conforme o uso, o que significa que você só paga pelos usuários e pelo armazenamento que usar. Na maioria das regiões, o custo é de US$ 5 por usuário por mês, o que inclui 1 TB de armazenamento para cada usuário. Os novos usuários podem usar uma avaliação gratuita de 30 dias para testar o WorkDocs com até 50 usuários e 1 TB de armazenamento por usuário.

Avaliações e resenhas do Amazon WorkDocs

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. M-Files (melhor para gerenciamento de documentos e conformidade)

via Arquivos M O M-Files é uma plataforma de colaboração de conteúdo projetada para empresas que precisam gerenciar documentos com requisitos rigorosos de conformidade. Considero o M-Files particularmente útil em setores como jurídico e financeiro, em que o gerenciamento de documentos e a conformidade são essenciais.

Melhores recursos do M-Files

Organize e localize documentos com base em metadados

Seja coautor, aprove ou assine arquivos unificados e com "fonte de verdade" com seus clientes

Economize tempo e dinheiro de TI criando fluxos de trabalho incorporados com controle, regras e roteamento em tempo real, disponíveis para todos os usuários autorizados

Limitações do M-Files

Curva de aprendizado mais acentuada

Velocidade de processamento lenta na nuvem

Preços do M-Files

**Preços personalizados

M-Files classificações e resenhas

G2: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

4,3/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 180 avaliações)

8. BoostHQ (Melhor para aprendizado e troca de conhecimento)

via BoostHQ O BoostHQ é uma plataforma de compartilhamento de conhecimento desenvolvida pela Skyprep. Completa com uma biblioteca de recursos centralizada e ferramentas para recrutar especialistas no assunto, ela é mais útil em ambientes de trabalho remoto.

Gosto do fato de que ela se concentra no aprendizado e na troca de conhecimento, em vez de se limitar à criação e ao compartilhamento de conteúdo. Ele gera relatórios regularmente para ajudá-lo a identificar as necessidades do seu sistema de treinamento.

melhores recursos do #### Boost HQ

Permita que os funcionários compartilhem seus pensamentos e experiências, capturando e retendo seus conhecimentos para referência futura com recursos como comentários e perguntas e respostas

Organize seu conteúdo por Grupos, Categorias e Tags, facilitando o acesso às informações quando necessário

Compartilhe facilmente conteúdo de aprendizagem, como auxílios de trabalho, diretrizes de procedimentos ou tutoriais de praticamente qualquer lugar

Limitações do Boost HQ

A inscrição de grandes grupos de pessoas precisa ser feita em grupos de 500 pessoas, o que pode ser limitante para organizações menores

Preços do Boost HQ

**Preços personalizados

Boost HQ ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

9. Microsoft OneDrive (melhor para usuários do Microsoft Office)

via Microsoft O Microsoft OneDrive for Business é a plataforma de colaboração de conteúdo ideal para organizações que já usam o Microsoft Office. Ele é totalmente integrado a ferramentas como Word, Excel e PowerPoint, facilitando a colaboração em documentos em tempo real. Tenho usado bastante o OneDrive for Business e sua integração com o Microsoft Office é imbatível.

Melhores recursos do Microsoft OneDrive

Integração perfeita com os aplicativos do Microsoft Office

Colaboração em documentos do Office em tempo real

Compartilhe arquivos de forma segura dentro e fora de sua organização

Limitações do Microsoft OneDrive

Recursos de colaboração limitados para documentos que não sejam do Office

Custo mais alto para recursos avançados

Preços do Microsoft OneDrive

OneDrive para Empresas : uS$ 4,95/mês por usuário

: uS$ 4,95/mês por usuário Microsoft Business 365 Basic : uS$ 1,73/mês por usuário

: uS$ 1,73/mês por usuário Microsoft Business 365 Standard: uS$ 9,18/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

10. Confluence (melhor para gerenciamento de conhecimento e colaboração)

via Atlassian O Confluence da Atlassian é uma plataforma de colaboração de conteúdo para gerenciamento de conhecimento e colaboração em equipe . Foi projetado para equipes de desenvolvimento de software, mas é igualmente útil para gerenciar projetos de conteúdo e colaborar na documentação.

Melhores recursos do Confluence

Crie conteúdo com ferramentas versáteis, como quadros brancos, mensagens de vídeo e recursos de documentação

Convide suas equipes para compartilhar e colaborar com edição em tempo real e comentários em linha

Incorpore e edite conteúdo de outras ferramentas que você já usa, como arquivos de design, repositórios de código, planilhas e muito mais

Limitações do Confluence

A exportação de documentos em vários formatos pode ser difícil

O recurso de pesquisa pode parecer complicado para alguns usuários

Preços do Confluence

**Gratuito

Padrão : uS$ 4,89/mês por usuário

: uS$ 4,89/mês por usuário Premium: uS$ 8,97/mês por usuário

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.700 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.400 avaliações)

11. Notion (melhor para espaço de trabalho e colaboração tudo em um)

via Noção O Notion é um espaço de trabalho completo que combina anotações, gerenciamento de tarefas e colaboração de conteúdo. É ideal para equipes que precisam de uma plataforma flexível para gerenciar projetos de conteúdo e colaborar em documentos. Ele pode ser útil para organizar ideias de conteúdo, colaborar em rascunhos e gerenciar calendários de conteúdo, além de ser uma ferramenta versátil para qualquer equipe.

melhores recursos do #### Notion

Monitore facilmente o status de vários projetos em vários estágios

Obtenha uma visão geral de alto nível e priorize suas tarefas visualmente usando calendários e quadros Kanban

Crie umpara conteúdo fluxos de trabalho

Limitações da noção

Alguns usuários relatam que ele é extremamente lento se estiver sendo usado para armazenar muitos dados, como mais de 2.000 páginas

A interface é desordenada e sobrecarregada para muitos usuários

Preços do Notion

**Gratuito

Mais : uS$ 12/mês por assento

: uS$ 12/mês por assento Business: uS$ 18/mês por assento

Notion ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 5.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

12. Google Drive (melhor para armazenamento em nuvem e colaboração)

via Google Drive O Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos desenvolvido pelo Google. Ele permite armazenar, acessar e compartilhar arquivos de qualquer dispositivo com conexão à Internet. A interface amigável da plataforma e a integração com outros serviços do Google, como Gmail, Docs e Sheets, fazem dela uma opção popular para uso pessoal e profissional.

A coedição em tempo real é um recurso de destaque do Google Drive que aprimora significativamente a colaboração contínua de conteúdo.

Melhores recursos do Google Drive

Integração com o Docs, Sheets e Slides para criar conteúdo e colaborar com mais eficiência em tempo real

Elimine a necessidade de controle de versão e reduza o risco de edições conflitantes, facilitando o trabalho conjunto das equipes de forma eficiente e eficaz

Armazene, compartilhe e colabore em arquivos e pastas a partir do seu dispositivo móvel, tablet ou computador

Limitações do Google Drive

Alguns usuários relatam erros na formatação de documentos

Os links para pastas internas são confusos

Sincronização lenta de arquivos de vídeo e de nuvem com versões para desktop

Preços do Google Drive

Pessoal: Sem custo

Sem custo Inicial para empresas : uS$ 1,63/mês por usuário

: uS$ 1,63/mês por usuário Padrão empresarial : uS$ 8,78/mês por usuário

: uS$ 8,78/mês por usuário Business Plus: uS$ 16,46/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Google Drive

Gartner: 4,6/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 27.000 avaliações)

13. Wordable (melhor para integração perfeita com o WordPress)

via Wordable O Wordable é um aplicativo on-line para gerentes e editores de conteúdo. Para quem trabalha com o WordPress, o Wordable é absolutamente indispensável. Ele pode agilizar a exportação do Google Docs para o WordPress, HubSpot e Medium, poupando-me muito tempo e aborrecimentos.

Melhores recursos do Wordable

Exporte seu conteúdo do Google Docs para o WordPress com apenas um clique

Baixe, comprima e formate automaticamente suas imagens em sua postagem de blog

Elimine o tempo e o esforço gastos em copiar-colar e formatar com a preservação automática da formatação do conteúdo

Limitações do Wordable

A ferramenta é especializada em WordPress, portanto, se você estiver usando outro CMS, o Wordable não será de grande ajuda

Você precisará estar configurado com o Google Docs para aproveitar ao máximo o Wordable, o que pode ser uma limitação para algumas equipes

Preços do Wordable

Hobbyist: Gratuito

Gratuito Básico : uS$ 29/ano

: uS$ 29/ano Pro : $149/ano

: $149/ano Premium: $349/ano

Wordable ratings and reviews

G2: 3,5/5 (mais de 12 avaliações)

3,5/5 (mais de 12 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

14. Bit.ai (melhor para documentos interativos)

via Bit.ai A Bit.ai é uma plataforma de colaboração para documentos em vários formatos. Ela chamou minha atenção por causa da modernização colaboração em documentos . Se a sua equipe precisar criar documentos interativos com mídia avançada, o Bit.ai é uma das melhores ferramentas. Eu a considero particularmente útil para apresentações e propostas.

Melhores recursos do Bit.ai

Incorpore vídeos, planilhas e outras mídias, tornando seus documentos muito mais envolventes

Pesquise recursos digitais em sua biblioteca de conteúdo usando palavras-chave, títulos e descrições

Acelerara criação de conteúdo com IA e modelos de documentos em categorias como atendimento ao cliente, design, educação, RH e muito mais

Limitações do Bit.ai

Embora a Bit.ai seja fantástica para a criação de documentos interativos, ela não é tão forte na edição tradicional de documentos quanto algumas outras ferramentas

A plataforma pode parecer um pouco esmagadora no início devido ao número de recursos disponíveis, portanto, há uma curva de aprendizado envolvida

Preços do Bit.ai

Gratuito

Pro : uS$ 12/mês por membro

: uS$ 12/mês por membro Business: uS$ 20/mês por membro

Bit.ai ratings and reviews

G2: 4,0/5 (mais de 20 avaliações)

4,0/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

15. ProofHub (Melhor para gerenciamento de projetos e tarefas)

via Proofhub O ProofHub é uma solução completa de gerenciamento de projetos e ferramenta de colaboração o que a torna ideal para equipes que gerenciam projetos de conteúdo do início ao fim.

Melhores recursos do ProofHub

Colabore em ativos criativos, revise e compartilhe feedback com anotações em arquivos em tempo real

Convide instantaneamente colaboradores externos e acompanhe as alterações com o salvamento de várias versões de arquivos

Programe e inscreva pessoas em anúncios sobre diferentes projetos e compartilhe-os automaticamente na linha do tempo da equipe

Limitações do ProofHub

A interface do usuário pode ser um pouco errática

As notificações podem ser muito pesadas, distrativas e difíceis de gerenciar

Preços do ProofHub

Essencial : uS$ 45/mês

: uS$ 45/mês Controle Ultimate: uS$ 89/mês

ProofHub avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Escolha o melhor software de colaboração de conteúdo

As plataformas que testei e selecionei funcionam bem, permitindo a criação de conteúdo e a colaboração em equipe. Mas poucas delas vão além disso.

Prefiro uma ferramenta que simplifique a criação de conteúdo, a colaboração e o gerenciamento de projetos com sua versatilidade de recursos e integrações. Nesse aspecto, o ClickUp se destaca. Ao contrário dos calendários de conteúdo básico ou das plataformas de compartilhamento de documentos, o ClickUp oferece uma solução abrangente que atende às necessidades de equipes de todos os tamanhos.

Seu gerenciamento de projetos centralizado ajuda a manter todos os projetos de conteúdo em um só lugar. É possível criar fluxos de trabalho que se alinham aos processos exclusivos de sua equipe. Não importa se você está seguindo um calendário editorial tradicional ou uma abordagem ágil, o ClickUp é flexível o suficiente para se adaptar. Experimente o ClickUp hoje mesmo! Você não vai se arrepender.