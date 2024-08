Capacite sua equipe em 2024: as 10 ferramentas de colaboração mais bem avaliadas para pequenas empresas

O poder da colaboração bem-sucedida não é segredo no mundo dos negócios. Quando as mentes se unem, elas rapidamente despertam novas ideias de projetos e iluminam soluções para os desafios mais complicados. Portanto, quando toda a equipe participa da tomada de decisões, essa é uma receita de sucesso garantido. 👨‍🍳

No entanto, atingir esse nível de alinhamento muitas vezes pode parecer uma tarefa assustadora, pois coordenar projetos em várias equipes exige organização e planejamento meticulosos. É aí que entra em cena a assistência de ferramentas de colaboração de primeira linha para pequenas empresas.

Compilamos uma lista das 10 melhores ferramentas de colaboração para pequenas empresas projetadas para melhorar a comunicação da equipe . Você obterá informações sobre seus prós e contras, avaliações de usuários e preços, o que lhe permitirá fazer a melhor escolha para a sua equipe.

O que são ferramentas de colaboração para pequenas empresas?

As ferramentas de colaboração para pequenas empresas são plataformas de software projetadas para facilitar a cooperação, a comunicação e o trabalho em equipe entre parceiros, funcionários e clientes. Essas ferramentas são essenciais para otimizar os fluxos de trabalho e aprimorando a produtividade em um ambiente de pequenas empresas. 💪

Embora uma ferramenta de colaboração para pequenas e grandes empresas ofereça recursos semelhantes, usando software de colaboração projetado especificamente para organizações menores traz uma ampla gama de benefícios, como:

Simplicidade: Essas ferramentas geralmente são projetadas para serem mais simples, pois normalmente atendem a equipes menores com menos usuários Custo-benefício: As pequenas empresas geralmente têm orçamentos mais apertados e menos recursos de TI, portanto, essas ferramentas tendem a ser econômicas Facilidade de uso: A interface do software de colaboração é mais fácil de usar, pois as equipes menores têm recursos limitados para treinamento extensivo

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração para pequenas empresas?

Ao escolher ferramentas de colaboração para sua pequena empresa, considere os seguintes fatores principais:

Colaboração e personalização: Procure os recursos específicos de software de colaboração de que você precisa, que podem ser mensagens em tempo real, videoconferência, compartilhamento de documentos egerenciamento de tarefase veja se é possível adaptá-los para que se ajustem a seus fluxos de trabalho

Aprimore a colaboração e acelere a execução do projeto usando a plataforma de trabalho abrangente do ClickUp

Escalabilidade : Garanta que a ferramenta possa crescer com sua empresa, permitindo adicionar ou remover usuários e recursos conforme suas necessidades mudarem

: Garanta que a ferramenta possa crescer com sua empresa, permitindo adicionar ou remover usuários e recursos conforme suas necessidades mudarem Suporte e treinamento de usuários : Verifique se o software oferece recursos de treinamento e documentação para ajudar a sua equipe a aprender rapidamente e a navegar na ferramenta com facilidade

: Verifique se o software oferece recursos de treinamento e documentação para ajudar a sua equipe a aprender rapidamente e a navegar na ferramenta com facilidade Recursos de integração : Verifique se as ferramentas de colaboração se integram perfeitamente aos seus produtos de software existentes, como e-mail e calendários,Sistemas de CRMe ferramentas de gerenciamento de projetos

: Verifique se as ferramentas de colaboração se integram perfeitamente aos seus produtos de software existentes, como e-mail e calendários,Sistemas de CRMe ferramentas de gerenciamento de projetos Recursos de segurança: Procure recursos de segurança robustos, como criptografia de dados, autenticação de usuários e controles de acesso para proteger informações comerciais confidenciais

10 melhores ferramentas de colaboração para pequenas empresas a serem usadas em 2024

Embora existam mais ferramentas de colaboração do que sabores em uma sorveteria, selecionamos cuidadosamente nossas soluções favoritas para pequenas empresas. 🍦

Vamos ver quais recursos exclusivos elas têm a oferecer!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de sua pequena empresa de acordo com suas necessidades

O ClickUp é a prova concreta de que é possível encontrar um tesouro sem cavar muito fundo! Esse software é uma verdadeira joia no campo das ferramentas de colaboração para pequenas empresas, reunindo bate-papos em equipe, comunicação instantânea e quadros interativos, tudo em uma única plataforma. 💎

A colaboração em equipe é tão fácil quanto uma torta com o recurso avançado de detecção de colaboração que o mantém notificado quando um membro da equipe visualiza uma tarefa ou adiciona um novo comentário. Receba feedback instantâneo e automático sobre alterações de status, novos comentários e todas as atividades relacionadas à tarefa à medida que elas se desenvolvem.

Colabore perfeitamente em tempo real dentro de Documentos do ClickUp enquanto edita, marque os membros da equipe nos comentários, atribua itens de ação e transforme o texto em tarefas práticas para manter-se organizado e eficiente.

Mantenha todo o seu trabalho facilmente acessível conectando Docs e tarefas. Incorpore widgets em seus painéis para facilitar as atualizações do fluxo de trabalho, alterações no status do projeto e atribuições de tarefas. Crie links compartilháveis e gerencie permissões sem esforço, seja para acesso da equipe, de convidados ou público.

No âmbito da colaboração visual, Quadros brancos ClickUp assumem o centro das atenções, servindo como o playground criativo da sua equipe. 🌟

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Essa ferramenta versátil oferece personalização e flexibilidade inigualáveis, o que a torna perfeita para:

Brainstorming,mapeamento mentale planejamento de projetos

Compartilhar ideias com sua equipe incorporando notas adesivas, comentários, documentos, arquivos de mídia e links

Cooperar na solução criativa de problemas com tabelas, gráficos e formas codificadas por cores

Use o Visualização do ClickUp Chat para manter toda a comunicação em um espaço de trabalho unificado, eliminando o incômodo de alternar entre painéis de gerenciamento de projetos e plataformas de mensagens. Comunique-se em tempo real, comemore as contribuições individuais e mantenha discussões específicas de tarefas em um único tópico.

melhores recursos do #### ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Clarizen

Via: Clarividência O Clarizen, também conhecido como Planview Adaptive Work, é um software de gerenciamento de trabalho colaborativo que une gerenciamento de projetos entre empresas, colaboração em contexto e automação do fluxo de trabalho . 🔀

Embora essa ferramenta seja mais adequada para empresas, as pequenas empresas podem se beneficiar de sua interface de usuário intuitiva e de seus recursos sociais.

O software é excelente para facilitar as discussões e os anúncios em toda a empresa. Ele transforma a comunicação em fluxos de trabalho estruturados, aumentando significativamente o desempenho da equipe. Os usuários podem criar facilmente Grupos de discussão automaticamente vinculados por meio do feed de discussão. Os usuários internos são adicionados ao All Company Group.

A interface social inovadora conecta as conversas aos elementos do projeto, permitindo discussões em tempo real que levam a resultados acionáveis. Além disso, é possível marcar e envolver convenientemente os membros da equipe por meio de menções no Feed de notícias.

Melhores recursos do Clarizen

Comunicação simplificada no contexto

Tags e menções para aumentar o envolvimento

Notificações por e-mail para membros de grupos de discussão

Fixação e destaque de mensagens

Limitações do Clarizen

O software pode exigir algum esforço para ser configurado corretamente

Não há cliente de desktop

Preços do Clarizen

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Clarizen

G2 : 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 170 avaliações)

3. Mesa de ar

Via: Tabela de ar O Airtable é uma ferramenta de organização e colaboração que oferece a equipes de todos os tamanhos uma plataforma centralizada para gerenciar projetos, clientes e ideias inovadoras com eficiência. 💡

Dois tipos de colaboradores desempenham um papel importante na promoção da cooperação no Airtable:

Colaboradores da base: Usuários autorizados a colaborar em uma base específica Colaboradores do local de trabalho: Usuários com acesso a todas as bases do espaço de trabalho

Ao fornecer aos colaboradores acesso às bases do Airtable, vários membros da equipe podem trabalhar juntos em um banco de dados ou projeto compartilhado de forma organizada.

Os administradores podem conceder aos membros da equipe permissão para tarefas como visualizar, editar, adicionar ou excluir registros. Eles também podem permitir que os colaboradores criem ou modifiquem tabelas, visualizações e outros elementos da base.

O Airtable tem aplicativos de desktop e móveis para iOS e Android, para que você possa acessar os arquivos de qualquer lugar.

Melhores recursos do Airtable

Bases compartilhadas para simplescolaboração no gerenciamento de projetos* Permissões personalizáveis para os colaboradores

Comentários e anotações para discussões em tempo real

Notificações para atualizações e menções

Integra-se com ferramentas populares como Slack, Gmail e Facebook

Limitações do Airtable

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada no início

O recurso de comentários poderia ser mais bem organizado

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Empresa : $45/mês por usuário

: $45/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2 : 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações)

4. monday.com

Via: monday.com Uma estrela entre as ferramentas de colaboração on-line, a monday.com concilia sem esforço suas funções de aplicativo de comunicação e solução dedicada para equipes de gerenciamento de projetos. ⭐

Libere todo o potencial de colaboração de equipes de pequenas empresas com o monday.com workdocs. Você pode coeditar em tempo real, compartilhar comentários e arrastar e soltar textos sem causar interrupções nos fluxos de trabalho da equipe. Mapear processos e compartilhe ideias e imagens em uma tela de trabalho flexível que incentiva a colaboração criativa da equipe.

Mantenha-se bem informado sobre o andamento das tarefas e os cronogramas com listas de tarefas e atribuições. Organize as cargas de trabalho criando uma lista de verificação de tarefas semanais em um documento compartilhado, garantindo que seus projetos permaneçam no caminho certo.

melhores recursos do #### monday.com

Interface amigável ao usuário

Painel de controle centralizado para toda a comunicação e documentação

Opção de marcação de membros da equipe nas discussões

Integrações com GitHub e GitLab paraplano de desenvolvimento de software colaboração

Integrações com Zoom, Slack, Outlook, Gmail, etc.

limitações da monday.com

A personalização da tela principal poderia ser melhorada

Os recursos de relatório poderiam ser melhores

preços da monday.com

**Gratuito

Básico $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Standard : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

monday.com classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

5. Podio

Via: Podio O Podio é como um kit de ferramentas de emergência para colegas de equipe, pois ajuda no gerenciamento de tarefas, fluxos de trabalho automatizados, colaboração social, integração de calendário, funcionalidade de bate-papo e agendamento de reuniões. 🧰

O Podio se destaca com suas notificações semelhantes às do Facebook e interface amigável. A plataforma ajuda a organizar e monitorar a comunicação com facilidade, pois todas as conversas são armazenadas de forma organizada em um local unificado, permitindo que os usuários as acompanhem e gerenciem sem esforço. Além disso, você pode anexar arquivos, verificar o status das tarefas e adicionar comentários.

Gerenciar tarefas em tempo real é muito fácil, pois você as atribui e discute os detalhes mais finos por meio de comentários. Essa abordagem simplificada oferece uma visão geral clara do trabalho em andamento, eliminando a necessidade de e-mails de status constantes e evitando lentidões desnecessárias.

Os usuários também se beneficiam de recursos como opções de personalização, painéis de controle personalizados, controle de acesso e integração com o CRM.

Melhores recursos do Podio

Um hub centralizado para conteúdo, conversas, projetos e arquivos

Edição colaborativa de arquivos

Integrações com ferramentas populares como ShareFile, Dropbox e GoToMeeting

aplicativos para iOS e Android

Funções práticas de gerenciamento de tarefas

Limitações do Podio

A versão gratuita pode ser inadequada para as necessidades organizacionais

Algumas tarefas básicas de relatório podem não atender totalmente aos requisitos do usuário

Preços do Podio

**Gratuito

Mais : uS$ 11,20/mês

: uS$ 11,20/mês Premium: uS$ 19,20/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Podio ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

6. Colmeia

Via: Colmeia O Hive simplifica o gerenciamento de projetos colaborativos na nuvem, oferecendo suporte a equipes no escritório, remotas ou híbridas. Ele apresenta recursos como gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos e bate-papo, projetados para manter sua equipe constantemente informada.

Use o chat do Hive para se conectar com colegas individualmente, em grupos ou em tópicos de projetos e sinalize seu status de disponibilidade para que sua equipe saiba se você está ocupado ou ausente.

Reuniões por vídeo estão disponíveis na plataforma, permitindo que você participe diretamente do bate-papo, faça anotações e atribua ações de acompanhamento em minutos. Se o bate-papo por texto não for suficiente, você poderá fazer a transição para um bate-papo por vídeo ou usar atalhos para iniciar o Zoom e o Google Meet. 🤝

Use o Hive Notes para coedição em tempo real antes, durante e depois das reuniões. Elas se sincronizam perfeitamente com seu calendário, proporcionando fácil acesso a todos os documentos relacionados à reunião.

Além disso, simplifique a entrada de dados centralizando as informações usando Hive Forms que se integram perfeitamente a projetos e tarefas, facilitando a atribuição a membros da equipe.

Melhores recursos do Hive

Recurso de bate-papo em grupo

Integra-se ao Zoom e ao Google Meet

Notas com capacidade de edição em tempo real

Bate-papo por vídeo dentro da plataforma

Compartilhamento de arquivos no bate-papo

Limitações do Hive

Os aplicativos para desktop e dispositivos móveis poderiam ser aprimorados

O gerenciamento de permissões e a hierarquia de projetos são desajeitados

Preços do Hive

Solo :Gratuito para sempre

:Gratuito para sempre Equipes : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Hive classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 180 avaliações)

Via: Local de trabalho O Workplace da Meta é uma rede social privada projetada para indivíduos e empresas. Ela espelha o formato do Facebook, oferecendo recursos como a criação de perfis e grupos personalizados, a organização de eventos e o compartilhamento de informações. A plataforma se destaca por suas ferramentas de comunicação e mensagens que simplificam o trabalho em equipe. 📨

No Workplace, os usuários podem enviar mensagens, gravar vídeos e agendar eventos sem esforço. A funcionalidade de mensagens instantâneas permite que as equipes se conectem em segundos, enquanto a criação de grupos possibilita a colaboração entre colegas de departamentos comuns.

A comunicação empresarial é simplificada por meio dos Grupos do Workplace, que permitem estabelecer quantos grupos forem necessários, personalizar seus nomes, selecionar configurações de privacidade e convidar os membros desejados.

Assim como no Facebook, o Workplace permite que você comente nos grupos ou publique diretamente em seu perfil. Compartilhe fotos, enquetes e arquivos para expressar seus pensamentos e ideias à sua equipe.

melhores recursos do #### Workplace from Meta

As postagens de perguntas e respostas permitem que os usuários votem a favor de seu conteúdo favorito

Integra-se ao OneDrive, SharePoint, Dropbox ou Google Drive

Recurso de videoconferência e bate-papo para reuniões em grupo

A capacidade de fixar anúncios na parte superior do Feed de notícias

Enquetes e pesquisas para reunir as opiniões da equipe

Um grande número de grupos pode levar a um ambiente de trabalho desorganizado

A integração com outros produtos do Facebook é um pouco limitada

Plano principal : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Add-On de administração e suporte aprimorados : uS$ 2/mês por usuário

: uS$ 2/mês por usuário Add-On Enterprise Live: uS$ 2/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

G2 : 4/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.300 avaliações)

8. Página inicial

Via: Mesma página O Samepage é feito sob medida para pequenas empresas - ele promove a colaboração por meio de um conjunto de ferramentas, incluindo mensagens instantâneas, discussões, conversas, agendamento, compartilhamento de arquivos e listas de tarefas.

A solução promove a colaboração organizando e armazenando com eficiência uma grande variedade de arquivos, como vídeos, imagens e mapas, tudo em uma única página. É possível compartilhar as páginas com qualquer membro da equipe para garantir a sincronização do trabalho e atualizações em tempo real.

É possível iniciar chamadas de vídeo ou áudio com outros membros da organização e convidados com apenas alguns cliques. Você também pode compartilhar sua tela usando o aplicativo para desktop para expressar suas ideias com mais clareza.

Para conversas mais privadas, participe de chats individuais com um membro ou convidado de sua organização. Para promover discussões mais amplas, crie bate-papos em grupo e reúna todos para conversas colaborativas. 🗣️

Melhores recursos da Samepage

Integra arquivos armazenados em plataformas como Dropbox, Google Drive e OneDrive

Aplicativo móvel para acesso fácil em qualquer lugar, a qualquer hora

Recurso de pesquisa fácil de usar para localizar mensagens, eventos, tarefas ou anexos

Mensagens instantâneas privadas ou em grupo

Chamadas de vídeo e compartilhamento de tela

Limitações da mesma página

A qualidade do vídeo pode nem sempre ser confiável

Opções de personalização limitadas para pastas do espaço de trabalho

Preços da Samepage

**Gratuito

Padrão : uS$ 7,50/mês por usuário

: uS$ 7,50/mês por usuário Pro: uS$ 9/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Samepage classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 200 avaliações) Crozdesk: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

9. Loop da Microsoft

Via: Loop da Microsoft O Microsoft Loop é a sua ferramenta para comunicação assíncrona e conectividade contínua, não importa onde você trabalhe. Ele vem equipado com um aplicativo móvel e uma gama diversificada de componentes que simplificam a colaboração da equipe, garantindo a execução bem-sucedida do projeto. ✅

Libere o potencial do Loop com estes componentes-chave:

Coautoria: Colabore sem esforço com a sua equipe para refinar o conteúdo, seja na elaboração de uma postagem de mídia social ou na redação de um e-mail de cliente Brainstorming organizado: Use listas com marcadores ou numeradas para fazer brainstorming de ideias com a sua equipe de forma ordenada e eficiente Colaboração em tempo real:Tabelas e listas permitem que você edite e visualize as alterações instantaneamente em seu bate-papo. Crie e compartilhe tabelas com colunas e linhas claras, especificando os dados que você precisa da sua equipe Gerenciamento eficiente de tarefas: Atribua trabalhos com datas de vencimento e notifique os membros da equipe usando menções. À medida que as tarefas são concluídas, elas podem ser marcadas como concluídas, garantindo o monitoramento do progresso sem problemas Discussões focadas: Permite que você se concentre em tópicos específicos dentro do tópico de bate-papo, o que é especialmente benéfico para a tomada rápida de decisões

Melhores recursos do Microsoft Loop

Comunicação e edição em tempo real

Comentários, cutucadas, reações e emojis para expressar seus pensamentos

O feed de notificações do aplicativo móvel rastreia suas tarefas, menções e respostas

Integração com o Microsoft 365

Fácil compartilhamento de páginas

Limitações do Microsoft Loop

Não há avaliações disponíveis (já que é uma versão relativamente nova)

Preços do Microsoft Loop

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Microsoft Loop

Não há avaliações disponíveis

10. Espiga

Via: Espiga O Spike é uma solução completa para equipes que buscam comunicação contínua e gerenciamento eficiente do calendário de projetos em uma única plataforma.

Colabore facilmente em Docs usando texto, imagens ou vídeos. Anexe arquivos, adicione tarefas e até mesmo defina lembretes para facilitar o gerenciamento de projetos. Quando você edita, as notas com notificações são automaticamente colocadas na parte superior do seu feed unificado, eliminando a necessidade de informar outras pessoas sobre as alterações. 🔔

O recurso Conversational Email do Spike permite que você organize todas as suas comunicações passadas e presentes em contatos individuais, incluindo e-mails, tópicos, arquivos, perfis sociais e anexos.

Promova o trabalho em equipe por meio dos Spike Channels, espaços dedicados a discussões relacionadas a projetos. Use as ferramentas de colaboração de equipe para compartilhar arquivos, participar de chamadas de equipe e garantir que todos se mantenham atualizados.

Melhores recursos do Spike

Calendário compartilhado

Integra-se com serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox

Recursos de gerenciamento e pesquisa de arquivos

Videoconferência para reuniões

Documentos colaborativos para edição em tempo real

Limitações do Spike

Os usuários só podem encaminhar e-mails individuais e não threads de e-mails inteiros

Não há opção para marcar membros da equipe nas anotações

Preços do Spike

**Gratuito

Equipe : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business+: $9/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Spike

G2 : 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

Desbloqueie o poder do trabalho em equipe com as ferramentas essenciais de colaboração para pequenas empresas

Aumente o potencial da sua empresa promovendo o trabalho em equipe, facilitando a colaboração e garantindo um gerenciamento de projetos simplificado. Essas 10 ferramentas de colaboração para pequenas empresas podem servir como uma força unificadora em sua jornada para o sucesso. 🏆

Para um software abrangente de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe, registre-se no ClickUp gratuitamente ! A versão gratuita tem recursos úteis para ajudá-lo a se comunicar com eficiência e a entender o andamento do projeto entre as tarefas com mais eficácia do que nunca!