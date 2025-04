Exemplos de conteúdo perene que aumentam o tráfego de longo prazo

Há vários anos, um blog publicou um guia sobre como criar a linha de assunto de e-mail perfeita. Hoje, esse mesmo guia continua atraindo milhares de visitantes todos os meses.

O segredo de seu sucesso contínuo? Ele aborda um problema que permanece relevante ao longo do tempo.

Esse é o poder do conteúdo perene - material que nunca perde o apelo.

Para os profissionais de marketing que desejam impulsionar o SEO e gerar tráfego duradouro, aqui estão alguns exemplos de conteúdo perene que podem causar um impacto de longo prazo. 💪

**O que é conteúdo perene?

**Conteúdo evergreen é um material informativo ou educacional que permanece relevante e útil ao longo do tempo, atraindo leitores e gerando tráfego de forma consistente

Ao contrário de notícias ou postagens baseadas em tendências que perdem a relevância rapidamente, o conteúdo evergreen aumenta a visibilidade de longo prazo da sua plataforma e gera leads e conversões.

Tópicos genéricos, como "como preparar café" ou "plantar uma horta", são perenes porque esses processos não mudarão tão cedo.

você sabia que o termo "conteúdo evergreen" vem da árvore evergreen, que mantém suas folhas verdes durante todo o ano? Como esse tipo de trabalho permanece relevante independentemente da estação do ano ou do ciclo de notícias, ele é considerado sustentável.

Importância do conteúdo evergreen no marketing de conteúdo

O conteúdo evergreen tem um apelo único no marketing de conteúdo que vai além das tendências. Seu impacto duradouro é algo que vale a pena considerar quando ao moldar sua estratégia de marketing de conteúdo .

Vamos dar uma olhada em sua importância. 👀

Otimização de SEO: O conteúdo evergreen permanece relevante ao longo do tempo, o que o torna altamente valioso para a otimização de mecanismos de busca (SEO). Os tópicos atemporais são bem classificados nos resultados de pesquisa, o que leva a uma maior visibilidade e ao aumento do tráfego orgânico

O conteúdo evergreen permanece relevante ao longo do tempo, o que o torna altamente valioso para a otimização de mecanismos de busca (SEO). Os tópicos atemporais são bem classificados nos resultados de pesquisa, o que leva a uma maior visibilidade e ao aumento do tráfego orgânico Geração de leads: O conteúdo evergreen fornece consistentemente valor contínuo ao seu público-alvo, trazendo novos leads muito tempo depois de ser publicado

O conteúdo evergreen fornece consistentemente valor contínuo ao seu público-alvo, trazendo novos leads muito tempo depois de ser publicado Crescimento do tráfego de longo prazo: Em vez de depender de conteúdo que atinge o pico rapidamente e desaparece, as postagens sempre verdes geram tráfego estável e de longo prazo. Esse fluxo contínuo de visitantes cria uma fonte confiável de engajamento e reconhecimento da marca

Em vez de depender de conteúdo que atinge o pico rapidamente e desaparece, as postagens sempre verdes geram tráfego estável e de longo prazo. Esse fluxo contínuo de visitantes cria uma fonte confiável de engajamento e reconhecimento da marca Redução da fadiga de conteúdo: Você pode aliviar a pressão de produzir constantemente novos conteúdos com artigos sempre verdes. Isso ajuda sua equipe a se concentrar na qualidade e não na quantidade, reduzindo o esgotamento

Você pode aliviar a pressão de produzir constantemente novos conteúdos com artigos sempre verdes. Isso ajuda sua equipe a se concentrar na qualidade e não na quantidade, reduzindo o esgotamento ROI maximizado: Investir em conteúdo perene garante que os recursos gastos na criação continuem a gerar ótimos retornos sobre o investimento (ROI). Com menos atualizações necessárias, essa é uma maneira econômica de mantergerenciamento de marketing de conteúdo eficiente

Fato curioso: O conteúdo perene ajuda a impulsionar seu ' Experiência, conhecimento especializado, autoridade e confiabilidade ' (E-E-A-T) no Google. Uma pontuação mais alta aumenta suas chances de aparecer na primeira página dos resultados de pesquisa!

Principais características do conteúdo evergreen

O que torna o conteúdo evergreen?

Bem, existem alguns traços definidores que o diferenciam. Vamos detalhá-las. 🔨

Atemporalidade: Aborda tópicos que não se baseiam em tendências ou eventos atuais e falam sobre conceitos fundamentais e atemporais

Aborda tópicos que não se baseiam em tendências ou eventos atuais e falam sobre conceitos fundamentais e atemporais **Relevância: esse conteúdo atende de forma consistente às necessidades e aos interesses de um público amplo, abordando questões ou problemas comuns para um envolvimento contínuo

**Capacidade de resolução de problemas: fornece soluções para questões persistentes, dando aos leitores respostas abrangentes e detalhadas

Favorável a SEO: Os tópicos evergreen têm bom desempenho nas classificações dos mecanismos de pesquisa ao longo do tempo

Os tópicos evergreen têm bom desempenho nas classificações dos mecanismos de pesquisa ao longo do tempo Amplo apelo: Tem um apelo abrangente, fazendo com que o conteúdo pareça relacionável a diversos públicos

Tem um apelo abrangente, fazendo com que o conteúdo pareça relacionável a diversos públicos Atualização regular: Você deve fazer atualizações periódicas para mantê-lo preciso e relevante

Diferenças entre conteúdo perene e conteúdo oportuno

Embora ambos os tipos de conteúdo tenham funções importantes, eles atendem a diferentes necessidades do público e têm durações de vida variadas.

O conteúdo oportuno é como um artigo de notícias ou uma postagem sazonal que atrai a atenção por um momento, mas perde a relevância rapidamente. Pense em uma postagem de blog sobre um novo produto ou uma campanha de férias; assim que o evento termina, o interesse do público também acaba.

Por outro lado, o conteúdo evergreen permanece relevante independentemente da época do ano. Ele pode incluir conselhos práticos e acionáveis ou análises de produtos que ajudarão os leitores mesmo anos depois.

Critérios Conteúdo perene Conteúdo oportuno Vida útil Longa duração, pode permanecer relevante por anos Curta duração, geralmente relevante por alguns dias ou semanas Objetivo Fornecer valor consistente e informações relevantes ao longo do tempo Informar ou envolver-se em eventos ou tendências atuais Impacto de SEO Constrói autoridade e atrai tráfego consistente Pode aumentar os picos de tráfego de curto prazo, mas pode desaparecer rapidamente Exemplos Guias de instruções, tutoriais e conhecimento básico. Por exemplo, "Como se comunicar com eficiência" Artigos de notícias, cobertura de eventos e promoções sazonais. Por exemplo, "Brindes de Natal para este ano" Frequência de atualização Atualizado periodicamente, a cada 6-12 meses. Você pode atualizar fatos, números, palavras-chave de SEO e links mensalmente/anualmente para garantir a relevância Engajamento do público Incentiva o engajamento de longo prazo e a retenção do público Engaja o público por meio da relevância e da urgência em tempo hábil

Diferenças entre conteúdo evergreen e conteúdo oportuno

Dica profissional: Uso de um calendário de conteúdo ajuda a planejar sua estratégia de conteúdo com bastante antecedência. Essa abordagem estruturada garante que você se mantenha organizado e evite correrias de última hora, permitindo a criação de conteúdo de maior qualidade.

20+ Exemplos de conteúdo evergreen

Agora que você sabe o que é conteúdo evergreen, é hora de desenvolvê-lo você mesmo. Para ajudá-lo a começar, reunimos mais de 20 ideias e exemplos de conteúdo perene que podem continuar gerando tráfego e valor para sua marca.

Vamos a isso. 💁

1. Guias de instruções

Esses guias detalham as tarefas passo a passo, facilitando aos leitores o aprendizado de novas habilidades ou a realização de tarefas específicas. Eles são práticos e diretos, oferecendo soluções que os leitores podem colocar em prática imediatamente.

📌 Exemplo: "Como iniciar um blog", "Como cozinhar arroz" e "Como escrever conteúdo excelente"

2. Perguntas frequentes (FAQs)

As FAQs respondem a perguntas comuns em um campo específico, poupando o tempo dos leitores com informações rápidas e confiáveis.

📌 Exemplo: "Perguntas frequentes sobre marketing digital", "Perguntas frequentes sobre como iniciar um negócio" ou "O que é SEO?

3. Guias definitivos

Os guias definitivos se aprofundam em um tópico, oferecendo um recurso detalhado para leitores iniciantes e experientes. Eles incluem dicas, exemplos e, às vezes, recursos visuais para garantir uma cobertura abrangente.

📌 Exemplo: "O guia definitivo de SEO", "O guia definitivo de marketing para pequenas empresas" e "O guia definitivo de marketing de mídia social"

🔍 Você sabia? O conteúdo perene, como "Como fazer um nó de gravata", continua sendo uma das principais consultas de pesquisa há décadas. Outros conteúdos "mais pesquisados no Google" incluem "O que é amor", "Como fazer panquecas" e "Como ferver um ovo"!

4. Estudos de caso

Os estudos de caso usam exemplos do mundo real para mostrar como um produto ou serviço resolve um problema para um cliente. Essas histórias ilustram o sucesso de uma forma que pode ser relacionada.

Exemplo: "Como a empresa x aumentou as vendas em 200%" ou "Um estudo de caso sobre transformação digital"

Arquivo de modelos: Mergulhe em nosso arquivo para encontrar o modelo perfeito modelo de estudo de caso que tenha ressonância com suas metas e transforme suas conquistas em histórias perenes que inspirem e informem.

5. Listas de verificação

As listas de verificação são listas rápidas e práticas que guiam os usuários pelos processos, garantindo que nenhuma etapa seja perdida.

📌 Exemplo: "Lista de verificação de postagem de blog", "Lista de verificação de mudança" e "Lista de verificação de SEO para iniciantes"

6. Listas de recursos

São listas selecionadas de ferramentas, aplicativos ou sites que os leitores podem marcar como favoritos para uso futuro, oferecendo valor contínuo.

exemplo: "Melhores aplicativos de produtividade" e "Melhores plataformas de aprendizagem on-line"

7. Glossários

Os glossários dividem termos complexos em definições fáceis de entender, tornando o jargão do setor mais acessível.

📌 Exemplo: "Termos de marketing digital explicados" ou "Glossário de termos de marketing"

8. Erros comuns

Esses artigos descrevem erros frequentes em campos específicos, ajudando os leitores a evitá-los e a aprimorar suas habilidades.

📌 Exemplo: '15 erros comuns no marketing de mídia social', 'Principais erros que os novos blogueiros cometem' e 'Erros comuns na redação de currículos'

9. Listas

As listas organizam as informações em uma lista, facilitando a leitura e a compreensão. Elas são ótimas para compartilhar dicas ou recomendações rápidas.

📌 Exemplo: "Os 10 melhores hacks de produtividade", "Os melhores livros para empreendedores" ou "Os melhores filmes de todos os tempos"

10. Tutoriais

Os tutoriais oferecem instruções detalhadas para ajudar os leitores a aprender novas habilidades, geralmente acompanhadas de recursos visuais ou vídeos para maior clareza.

📌 Exemplo: "Como criar um infográfico usando o Canva", "Guia para iniciantes em programação em Python" e "Tutorial de Photoshop para iniciantes"

11. Depoimentos

Os depoimentos mostram o feedback e as experiências dos clientes com um produto ou serviço. Eles criam confiança e credibilidade, fornecendo provas sociais que podem influenciar clientes em potencial.

📌 Exemplo: "Histórias de sucesso de clientes", "Avaliações de usuários de nosso software" ou "Melhores avaliações de produtos"

12. Recursos do setor

Esses recursos são seus guias de referência repletos de ferramentas e insights essenciais para qualquer pessoa em um setor específico. Eles são ótimos para profissionais que precisam se manter atualizados ou se aprofundar em seu campo.

📌 Exemplo: "Whitepapers de marketing digital", "Recursos essenciais para proprietários de pequenas empresas" e "Principais relatórios do setor"

13. Conteúdo selecionado

O conteúdo selecionado reúne informações valiosas de várias fontes, oferecendo aos leitores um recurso único. É perfeito para aqueles que querem ter uma visão ampla de um tópico sem ter que procurar cada artigo por conta própria.

📌 Exemplo: "Os melhores artigos sobre marketing de conteúdo" e "Os melhores cursos on-line para profissionais de RH"

14. Postagens do histórico

Postagens de blog perenes como essas analisam a fundo como um setor, produto ou conceito mudou ao longo do tempo. Eles oferecem um contexto valioso, mostrando como os desenvolvimentos passados moldam as tendências atuais.

📌 Exemplo: "A história da mídia social", "Evolução do design de interiores" e "História da engenharia da computação"

15. Peças estatísticas

O conteúdo perene orientado por estatísticas tende a atrair atenção ao longo do tempo e ganha backlinks à medida que se torna mais visível. Esses artigos fornecem dados valiosos que outras pessoas costumam consultar, apoiando o crescimento constante de seu perfil de backlinks.

Exemplo: "Estatísticas sobre segurança na construção", "Estatísticas sobre dieta cetônica" e "Estatísticas sobre veganismo"

💡 Dica profissional: Aumente sua classificação de SEO criando links para conteúdo perene relacionado em suas postagens. Os links internos ajudam os mecanismos de pesquisa a entender a estrutura do seu site e mantêm os visitantes engajados por mais tempo, direcionando-os a recursos valiosos e relevantes. Essa abordagem melhora a autoridade e a visibilidade do seu site ao longo do tempo, aprimorando o desempenho geral de SEO.

16. Estudos comparativos

Os guias comparativos detalham as diferenças e semelhanças entre dois ou mais produtos, serviços ou conceitos. Eles ajudam os leitores a pesar as opções e tomar decisões informadas.

📌 Exemplo: 'WordPress vs. Wix: Qual é o melhor?", "iPhone vs. Android" e "Comparação dos melhores laptops para estudantes"

17. Projetos DIY

Os projetos DIY (faça você mesmo) se destacam por incluir fotos, ilustrações ou vídeos personalizados que orientam os leitores na criação de algo por conta própria. Esses projetos oferecem recursos visuais passo a passo para ajudar os usuários a dar vida às ideias.

📌 Exemplo: 'Balões de cactos DIY', 'Purificador de ar DIY' e 'Saquinhos de chá DIY'

18. Guias de viagem

Os guias de viagem oferecem uma visão detalhada dos destinos, desde atrações imperdíveis até dicas privilegiadas para os visitantes.

📌 Exemplo: 'O guia definitivo para visitar Paris', 'Melhores trilhas para caminhadas nas Montanhas Rochosas' e 'Principais destinos de viagem na Europa'

19. Dicas de saúde e bem-estar

Esses artigos oferecem conselhos práticos sobre como se manter saudável, geralmente com o apoio de insights ou pesquisas de especialistas.

📌 Exemplo: '10 maneiras de estimular seu sistema imunológico naturalmente', 'Os benefícios da meditação' e 'Ideias para preparar refeições saudáveis'

20. Recursos de planejamento financeiro

Esse conteúdo ajuda os leitores a gerenciar seu dinheiro com conselhos sobre orçamento, economia e investimento.

📌 Exemplo: "Como criar um orçamento pessoal", "Entendendo as pontuações de crédito" e "Listas de verificação de planejamento de aposentadoria"

Arquivo de modelos: Explore nossa coleção de modelos de redação de conteúdo criados para otimizar seu processo de redação e elevar a qualidade do conteúdo.

Estratégia de conteúdo evergreen

Uma boa estratégia de conteúdo evergreen não se trata apenas de criar peças atemporais - trata-se de garantir que elas continuem funcionando.

Vamos nos aprofundar em um plano bem pensado que pode manter seu conteúdo atualizado e envolvente por muito tempo. 🎯

Escolha o tópico certo

Analise seu website e identifique as postagens que têm bom desempenho de forma consistente. Você pode usá-las como ponto de partida de sua pesquisa e procurar tópicos relacionados.

Depois disso, analise os principais blogs em seu nicho usando ferramentas de análise competitiva. Depois de encontrar tópicos específicos que resultam em tráfego de longo prazo, adicione uma perspectiva exclusiva para que eles se destaquem.

Você pode usar duas ferramentas para ajudar a identificar tópicos com interesse de pesquisa consistente:

Google Trends: Visualiza palavras-chave de tendência e as compara; também ajuda a identificar consultas crescentes sobre um tópico, como "ideias para preparar refeições" relacionadas a "alimentação saudável AnswerThePublic: Essa é uma ótima ferramenta para complementar o Google Trends. Ela fornece sugestões de palavras-chave, ajuda a descobrir a intenção do usuário e organiza a pesquisa de palavras-chave

Integrar as palavras-chave certas

O tráfego sustentável depende da otimização contínua e do uso de palavras-chave estáveis e relevantes.

As palavras-chave estáveis, especialmente as palavras-chave de cauda longa, estabelecem uma base sólida para o tráfego orgânico consistente. Elas se alinham aos interesses duradouros dos usuários e são menos afetadas pelas tendências de pesquisa. Como são menos competitivas do que as palavras-chave de cauda curta, é mais fácil classificá-las bem.

Por exemplo, "melhor construtor de sites para pequenas empresas" é mais fácil de classificar do que "construtores de sites"

Aqui estão algumas ferramentas para identificar palavras-chave duradouras:

SEMrush: Sua ferramenta Keyword Magic gera palavras-chave de cauda longa relacionadas, juntamente com métricas como volume de pesquisa e dificuldade Ahrefs: A ferramenta oferece uma análise abrangente de palavras-chave, permitindo que você explore métricas como volume de pesquisa e potencial de tráfego. Você também pode ver como os concorrentes se classificam para palavras-chave específicas

dica profissional: Observe os problemas do setor ou as perguntas mais frequentes para descobrir tópicos adequados para postagens aprofundadas no blog. A abordagem desses problemas fornece insights valiosos e explora palavras-chave de cauda longa que atraem tráfego direcionado.

Analisando o desempenho do conteúdo perene

Publicar conteúdo perene é ótimo, mas como saber se ele está funcionando? Para tirar o máximo proveito dele, você precisa acompanhar seu desempenho.

Vamos examinar alguns kPIs de marketing de conteúdo para avaliar seu desempenho e garantir que ele continue sendo impactante. 📊

Sessões de pesquisa orgânica

O rastreamento do tráfego de pesquisa orgânica mostra a quantidade de tráfego que seu conteúdo evergreen está recebendo dos mecanismos de pesquisa. Um número alto de sessões significa que seu conteúdo está bem classificado e está atraindo cliques.

O Google Analytics 4 (GA4) pode ajudá-lo a identificar os artigos com melhor desempenho e aqueles que talvez precisem de uma atualização.

Tempo médio de engajamento

Essa métrica informa quanto tempo os usuários permanecem na sua página. Quanto mais tempo eles permanecerem, maior a probabilidade de seu conteúdo estar atingindo o objetivo. Use ferramentas como o Organic Traffic Insights para ver onde pode ser necessário ajustar a legibilidade ou a relevância para manter os usuários engajados.

Métricas de conversão

As conversões monitoram quantos visitantes realizam uma ação após lerem seu conteúdo. Essa ação pode ser qualquer coisa: assinar um boletim informativo, fazer download de um recurso ou fazer uma compra.

Altas taxas de conversão significam que seu conteúdo perene está direcionando o tráfego e levando os usuários a dar o próximo passo. O Google Analytics pode ajudá-lo a medir essas conversões com precisão.

Backlinks e compartilhamentos sociais

Os backlinks desempenham um papel importante no aumento de suas classificações de SEO, por isso é importante ficar de olho em quantos backlinks sua postagem evergreen está obtendo. Para acompanhar isso, ferramentas como o Backlink Analytics podem lhe dar uma visão clara do desempenho do seu conteúdo nessa área.

Os compartilhamentos sociais mostram a frequência com que as pessoas compartilham seu conteúdo nas plataformas de mídia social. Um número maior de compartilhamentos geralmente significa que seu conteúdo está repercutindo entre os leitores.

Impressões e cliques

Monitorar a frequência com que seu conteúdo aparece nos resultados de pesquisa (impressões) e a frequência com que as pessoas clicam nele dá uma boa ideia da visibilidade e do nível de interesse.

Dica profissional: Use um sistema de pontuação para priorizar ideias de conteúdo evergreen com base na relevância, no interesse do público e no impacto potencial. Essa prática garante que seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo concentra-se nos tópicos que envolverão seu público de forma mais eficaz.

Adaptando o conteúdo para mantê-lo perene

À medida que as tendências, as tecnologias e as preferências dos usuários evoluem, o conteúdo que antes era novo e envolvente pode ficar rapidamente desatualizado. Atualizações regulares e reaproveitamento são essenciais para evitar isso.

Vamos dar uma olhada em algumas técnicas para atualizar seu conteúdo usando ClickUp uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos. 👇

Adicione novos dados e atualize os recursos visuais

Integre regularmente as últimas estatísticas ou descobertas de pesquisas sobre o tópico para aumentar a credibilidade e garantir a relevância. Também é essencial atualizar os recursos visuais ao longo do tempo.

Atualize imagens, infográficos ou vídeos e garanta que eles tenham uma aparência atraente para aumentar o envolvimento e a retenção do usuário.

Com Automações do ClickUp com o ClickUp, o gerenciamento de atualizações de conteúdo se torna fácil. Você pode automatizar lembretes para análises e revisões, garantindo que seu conteúdo permaneça atualizado e relevante sem o rastreamento manual constante.

Escolha uma data específica para atualizações de conteúdo para criar tarefas para sua equipe com o ClickUp Automations

Configure tarefas ou lembretes personalizados para serem acionados quando condições específicas forem atendidas, como quando uma parte do conteúdo tiver que ser atualizada ou precisar de uma atualização.

Outra opção é considerá-la uma tarefa recorrente, e o Automations enviará lembretes programados semanal, mensal ou trimestralmente.

Leia também:📖 O Automations enviará lembretes programados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente Como usar a IA para automatizar tarefas

Expandir seções e atualizar exemplos e estudos de caso

Revise as seções existentes e aprofunde determinadas áreas para aumentar o valor do conteúdo.

Você também deve trocar exemplos desatualizados por exemplos recentes para alinhar seu conteúdo com as últimas tendências e tecnologias.

ClickUp Docs

Adicione informações e edite o formato de seu conteúdo para obter melhor alcance com o ClickUp Docs Documentos do ClickUp é uma excelente ferramenta para criar e atualizar conteúdo. Ela permite organizar o conteúdo em seções estruturadas com uma ampla variedade de ferramentas de formatação para facilitar as adições e revisões. Além disso, você pode adicionar recursos visuais ou links diretos para os vários estudos de caso incluídos em seu conteúdo.

Os excepcionais recursos de colaboração do ClickUp Docs também são um ótimo complemento.

É possível editar em tempo real, permitindo que os membros da equipe deixem comentários, sugiram edições ou contribuam com novos dados instantaneamente. O histórico de versões integrado garante que todas as alterações sejam registradas.

ClickUp Brain

Brainstorming de qualquer lugar em seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain ClickUp Brain é outra ferramenta que você pode usar nesse estágio de sua estratégia.

Ela ajuda no brainstorming e na geração de ideias, o que a torna uma ótima ferramenta para determinar as necessidades de seu conteúdo.

A ferramenta mapeia visualmente as ideias e ajuda você a conectar diferentes conceitos e identificar oportunidades de aprimoramento.

Produza materiais de alta qualidade que envolvam seu público sem o incômodo habitual da criação de conteúdo usando o ClickUp Brain

Além disso, o ClickUp Brain é uma ferramenta Ferramenta de criação de conteúdo com IA que ajuda na redação e na edição. Ela oferece sugestões personalizadas e refina suas ideias, tornando o processo de redação mais suave. Depois que você tiver o rascunho, ela ajudará na edição para garantir que o conteúdo esteja polido e pronto para o público.

Não importa se você está fazendo um brainstorming de tópicos, organizando seus pensamentos ou ajustando sua linguagem, o ClickUp Brain o apoia em todas as etapas.

Dica profissional: Desenvolva diretrizes abrangentes para governança de conteúdo que descrevem a voz, o estilo, o tom e os padrões de formatação de sua marca. Essas diretrizes ajudam a manter a consistência em todo o conteúdo, garantindo que cada peça se alinhe à identidade de sua marca.

Revisar manchetes para atualização e otimização para SEO

Incorpore palavras-chave ou frases de tendência para atrair novos leitores e aumentar as taxas de cliques. Também é uma ótima ideia realizar auditorias regulares de SEO para encontrar áreas de melhoria, como reformular meta descrições, alt tags e estruturas de links internos.

Você pode usar Painéis do ClickUp para monitorar o sucesso de longo prazo das postagens evergreen e ajustá-las com base em seu desempenho.

Crie Dashboards personalizados do ClickUp para rastrear KPIs e com mais eficiência

A configuração de um painel personalizado permite que você monitore as principais métricas de SEO, como tráfego orgânico, classificações de palavras-chave e desempenho de títulos, tudo em um só lugar.

Você pode criar widgets para acompanhar o desempenho de seus títulos em termos de cliques e engajamento. Isso o ajudará a identificar quais títulos precisam de revisões para atender às suas necessidades Metas e objetivos de SEO .

💡 Dica profissional: Preste atenção aos comentários e feedback dos leitores para identificar áreas de melhoria ou tópicos que precisam ser mais explorados.

Atualize, revise e classifique o conteúdo com o ClickUp

O conteúdo evergreen tem tudo a ver com atualização, expansão e otimização regulares. Concentrar-se em tópicos que tenham poder de permanência, usar palavras-chave estáveis e manter seu conteúdo atualizado com atualizações regulares o ajudará a criar um recurso que continua a crescer em valor.

Isso pode parecer intimidador, mas ferramentas como o ClickUp facilitam o processo.

Você pode configurar atualizações automatizadas para editar seu conteúdo, fazer brainstorming de ideias, pesquisar e colaborar com sua equipe sem problemas. Seja revisando uma página de destino desatualizada ou refinando postagens de práticas recomendadas, o ClickUp mantém tudo organizado e funcionando sem problemas. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!