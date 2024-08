Seu guia para a governança de conteúdo: O que é e como implementá-la

Ao executar um pequena empresa você normalmente não tem problemas com gerenciamento de conteúdo -você tem um volume constante, talvez alguns funcionários e menos obstáculos para preparar e publicar seu conteúdo.

As coisas começam a ficar um pouco mais complicadas à medida que você amplia seus negócios. Você começa a se perguntar sobre o processo de aprovação correto, a distribuição da carga de trabalho e a publicação, diretrizes da marca e muitos outros fatores que afetam o sucesso de seu conteúdo. As estratégias que você usou quando sua empresa era menor não são mais viáveis - você as superou. É hora de comprar sapatos maiores para se manter confortável e caminhar. 🚶

Esses sapatos são chamados de governança de conteúdo. Com ele, você define regras para os sistemas de gerenciamento de conteúdo e garante consistência e clareza em toda a empresa.

Neste artigo, discutiremos os detalhes da governança de conteúdo e ofereceremos etapas para criar e implementar regras e maximizar o sucesso usando ClickUp .

O que é governança de conteúdo?

A governança de conteúdo é um conjunto de diretrizes e regras editoriais que regem seu conteúdo. **Ela descreve detalhadamente todas as atividades e processos relacionados ao conteúdo para garantir que todas as pessoas da sua equipe de conteúdo saibam como fazer o trabalho com risco mínimo de erros e inconsistências

Nenhuma regra ou lei específica determina como deve ser o seu modelo de governança de conteúdo. Você é responsável por sua criação e atualização, dependendo do tamanho, da linha de trabalho e das metas de sua empresa.

Por exemplo, sua governança de conteúdo pode se concentrar no estilo de redação das publicações em mídias sociais. Ou pode descrever as ferramentas que você usa no processo de produção de conteúdo ou definir vários aspectos do gerenciamento de conteúdo.

Seja qual for o seu foco, estabelecer um gerenciamento de conteúdo estrutura de governança pode melhorar a qualidade do seu conteúdo, garantir que todos na equipe saibam o que estão fazendo e, por fim, aumentar a satisfação do cliente.

Governança de conteúdo vs. estratégia de conteúdo

Embora semelhantes em alguns aspectos, a governança de conteúdo e a estratégia de conteúdo não são a mesma coisa.

Uma estratégia de conteúdo está relacionada a como você aproveitará o conteúdo produzido para atingir suas metas e responder à intenção de pesquisa dos clientes. Ao criar a estratégia de conteúdo da sua empresa, você define seu público-alvo e determina maneiras de atraí-lo.

Por outro lado, a governança de conteúdo está mais focada no panorama geral. **Ela abrange toda a jornada do seu conteúdo e garante a consistência em toda a empresa

A governança e a estratégia de conteúdo andam de mãos dadas e são necessárias para um sistema de gerenciamento de conteúdo bem-sucedido. ☯️

Acompanhe o ciclo de vida do conteúdo de todos os seus ativos em uma lista do ClickUp

Benefícios da governança de conteúdo

Embarcar no trem da governança de conteúdo pode parecer demorado e complicado. 🚂

Não vamos mentir - às vezes, pode ser desafiador, mas o esforço vale a pena porque você terá muitos benefícios. Vamos dar uma olhada nos mais importantes.

Consistência do conteúdo

Imagine uma equipe de 10 gerentes de conteúdo. Cada um tem um estilo de redação, um tom e preferências exclusivos em relação ao processo de criação de conteúdo. Agora, imagine todos eles trabalhando na mesma campanha de mídia social. Você terá uma mistura adorável de caos e inconsistência.

A governança de conteúdo evita isso. Ao definir regras para a criação de conteúdo, você garante que todos tenham uma estrela-guia a seguir em termos de estilo, tom e requisitos técnicos. ⭐

Dessa forma, você minimiza o risco de inconsistências e garante que sua empresa seja vista como confiável e fidedigna.

Melhoria da colaboração e da comunicação da equipe

Equipes sem funções e responsabilidades claramente definidas provavelmente encontrarão um problema que não conseguirão resolver adequadamente porque não têm ideia de quem está fazendo o quê e como.

Uma das áreas abordadas pela governança de conteúdo é determinar a função de cada pessoa envolvida na criação, edição, gerenciamento e monitoramento do conteúdo. **Quando todos conhecem suas responsabilidades, há um risco mínimo de as tarefas escaparem ou se sobreporem

Consequentemente, colaboração em equipe pode atingir novos patamares, pois todos entendem o que cada um traz para a mesa. Há menos gargalos e atrasos na criação e no gerenciamento de conteúdo.

Como a criação e a implementação de um modelo de governança de conteúdo é um trabalho de equipe, seus funcionários poderão contribuir ativamente e oferecer suas percepções para tornar o modelo o mais funcional possível. Isso fortalece o vínculo entre os membros da equipe e faz com que eles se sintam valorizados, o que aumenta sua motivação.

Qualidade aprimorada

A governança de conteúdo define todos os aspectos da criação de conteúdo desde regras gramaticais até requisitos e preferências específicos do cliente. Ao contar com essas diretrizes editoriais e de marca detalhadas, você e sua equipe podem fornecer conteúdo de primeira classe que atinge a nota certa com seus clientes.

A governança de conteúdo tem tudo a ver com consistência. Portanto, se você jogar bem suas cartas e criar uma estrutura de governança funcional, poderá fornecer conteúdo de alta qualidade sempre! 😍

Planejamento e tomada de decisões aprimorados

A governança de conteúdo geralmente envolve a definição de critérios para monitorar e medir o desempenho do seu conteúdo. Você usará essas informações valiosas como base para planejar seu conteúdo e tomar as decisões certas no futuro, maximizando a disponibilidade e o potencial da sua equipe.

Como criar um modelo de governança de conteúdo com o ClickUp: 5 etapas

Há várias maneiras de criar um modelo de governança de conteúdo funcional. Aqui, mostraremos a você como aproveitar o poder do ClickUp, uma ferramenta multifuncional para a criação de modelos de governança de conteúdo plataforma de produtividade para criar processos de conteúdo para sua empresa.

Antes de nos aprofundarmos no processo, devemos reafirmar que a governança de conteúdo não é uma solução única para todos. Você a cria de acordo com fatores como os da sua empresa:

Tamanho

Setor

Objetivos

Requisitos do cliente

As etapas que discutimos abaixo servem como instruções gerais que você pode usar como base do seu modelo de governança de conteúdo. Ajuste-as para criar uma estrutura que funcione a seu favor, e não contra você. 💪

Etapa 1: Determine suas metas

Essa não é uma etapa propriamente dita, mas é um ponto de partida valioso para o seu modelo de governança de conteúdo. Se você não identificar suas metas, corre o risco de perder informações cruciais e alimentar a inconsistência dentro da sua equipe.

**Você precisa se perguntar por que está criando essa estrutura em primeiro lugar Metas do ClickUp o ClickUp Goals é um recurso exclusivo para definir e rastrear objetivos.

Crie metas e organize suas metas em pastas fáceis de navegar para acompanhar seu progresso e centralizar as informações.

Personalize quem pode acessar suas metas - convide seus gerentes de conteúdo, redatores e editores para visualizar e editar objetivos e garanta que todos estejam correndo em direção à mesma linha de chegada.

Etapa 2: Defina funções dentro da equipe de marketing de conteúdo

Gerenciar e criar conteúdo é um esporte de equipe. Além dos redatores, você (talvez) precise de editores, gerentes de SEO, estrategistas de conteúdo, analistas, designers, aprovadores e carregadores.

Cada membro da equipe é uma engrenagem na roda da produção e do gerenciamento de conteúdo. Se uma engrenagem não funcionar corretamente, toda a roda quebra. Para evitar esse cenário, é necessário definir as funções e responsabilidades dos membros da equipe. ⚙️

Não existe um manual de regras para isso - desenvolva uma estrutura que funcione melhor para sua equipe e seus pontos fortes.

Ao definir as funções, é uma boa ideia pedir a opinião de sua equipe. O ClickUp tem a ferramenta perfeita para isso Quadros brancos do ClickUp . Pense nele como uma tela digital onde você e sua equipe podem fazer um brainstorming e criar um plano ideal de divisão de funções.

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Os quadros brancos têm uma interface de arrastar e soltar, portanto, você não precisa ser um gênio artístico para expressar seus pensamentos. Adicione membros relevantes da equipe a um Whiteboard e comece a fazer brainstorming em tempo real! 🧠

Deixe anotações e comentários, conecte suas ideias e crie uma visão geral das funções da equipe.

Depois de estabelecer as responsabilidades de cada pessoa, é hora de colocá-las por escrito usando Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é um editor de texto colaborativo que permite criar, editar, compartilhar e armazenar documentos.

Colabore na estratégia de conteúdo de sua organização com o ClickUp Docs

Você pode criar um documento separado para cada função e definir as responsabilidades com marcadores. Se desejar, você pode fornecer informações adicionais sobre cada responsabilidade - isso será útil para o treinamento de novos funcionários.

Adicione sua equipe ao documento apropriado e permita que eles o revisitem sempre que necessário. Você pode editar os documentos quando necessário para refletir as alterações mais recentes.

Os documentos do ClickUp são ideais para colaboração - cada pessoa em um documento recebe um cursor com seu nome acima dele. Dessa forma, várias pessoas podem editar o mesmo documento com risco mínimo de confusão. Tudo é atualizado em tempo real, para que você e sua equipe possam trabalhar juntos sem problemas, independentemente da sua localização.

Etapa 3: definir fluxos de trabalho de conteúdo

Você definiu os jogadores e agora é hora de definir o jogo. 🏐

Nesta etapa, você descreve todas as fases pelas quais seu conteúdo passa para ser publicado. Essas fases podem incluir ideação, produção de conteúdo, edição, refinamento, aprovação, publicação, distribuição, revisão etc.

**Essa etapa é fundamental para criar cronogramas, fazer planos e estratégias de conteúdo realistas e minimizar o risco de erros ou omissões

O ClickUp tem várias opções que você pode aproveitar para definir fluxos de trabalho de conteúdo com o máximo de precisão:

ClickUp Whiteboards : Visualize todo o fluxo de trabalho de conteúdo e conecte diferentes estágios com um simples arrastar e soltar

: Visualize todo o fluxo de trabalho de conteúdo e conecte diferentes estágios com um simples arrastar e soltar Modelos de fluxo de trabalho do ClickUp : Você não precisa criar seus fluxos de trabalho do zero. As seções predefinidas o guiarão na direção certa

Mais de 15 visualizações do ClickUp : Defina seus fluxos de trabalho e descreva cada detalhe. Use um clássico como oVisualização de lista para descrever todas as atividades. O ClickUp oferece um recurso chamadoCampos personalizados. Com ele, você pode fornecer detalhes para cada tarefa a fim de obter dados e detalhes organizados

Crie um calendário editorial compartilhado no ClickUp

Por exemplo, você pode usar o campo personalizado File para anexar arquivos às suas tarefas para centralizar as informações ou o campo personalizado People para marcar membros específicos da equipe em diferentes tarefas.

Você apreciará o campo personalizado Relationships. Com ele, você personaliza qual tarefa ou atividade precisa ser concluída primeiro e garante a ordem adequada para apoiar seus fluxos de trabalho.

Etapa 4: criar diretrizes e procedimentos editoriais

Esse é o coração do seu modelo de governança de conteúdo -onde você define todas as tarefas e atividades relacionadas ao conteúdo em seus fluxos de trabalho e as descreve em detalhes.

Digamos que sua meta seja se tornar uma fonte autorizada de jardinagem. Você atingirá essa meta publicando cinco artigos iniciais sobre o assunto. Você explicará diferentes processos e oferecerá guias passo a passo sobre planejamento, cultivo e manutenção de jardins.

Nesta etapa, você definirá:

O tom e o estilo de redação desejados Regras de pontuação e capitalização Arquitetura do conteúdo Diretrizes visuais

Você também definirá em que os editores devem se concentrar ao revisar o conteúdo e quais KPIs serão observados para acompanhar o desempenho do conteúdo.

Depois de delinear todas as regras, diretrizes e procedimentos relacionados aos seus fluxos de trabalho de conteúdo, você deve documentá-los e compartilhá-los com os membros relevantes da equipe. Para isso, você usará uma opção do ClickUp que já mencionamos: o ClickUp Docs.

O que ainda não discutimos é um recurso bônus que você obtém no ClickUp Docs IA do ClickUp . Esse Assistente de escrita com inteligência artificial ajuda você a fazer brainstorming, editar e formatar seus documentos. Ele economiza seu tempo e minimiza o risco de erros ou inconsistências ao escrever POPs inteiros, resumir anotações de reuniões e gerar itens de ação.

Use o assistente de redação com IA no ClickUp para gerar postagens de blog, fazer brainstorming de ideias, escrever e-mails e muito mais

O que é notável no ClickUp Docs é que você pode conectá-los a tarefas. Dessa forma, você pode criar e manter um fluxo constante de informações e garantir que os membros da sua equipe saibam o que fazer em diferentes cenários.

Além de adicionar membros relevantes da equipe aos ClickUp Docs que contêm informações sobre regras e procedimentos, seria uma boa ideia revisá-los. Você pode fazer isso em:

Uma reunião presencial Uma reunião on-line usando Integração do Zoom do ClickUp

**Isso permitirá que você guie sua equipe pelo modelo de governança de conteúdo e garanta que todos o entendam

Por fim, se você precisar de orientação para estabelecer regras e procedimentos ou quiser economizar tempo ao usar um atalho, navegue pela vasta biblioteca do ClickUp com mais de 1.000 modelos para várias finalidades.

Não deixe de dar uma olhada em Modelos de SOP para começar a elaborar seus procedimentos de governança de conteúdo. Todos os modelos do ClickUp são personalizáveis, para que você possa ajustá-los de acordo com seus fluxos de trabalho. 🥳

Etapa 5: Acompanhe o desempenho do processo de governança de conteúdo

Você criou um modelo de governança de conteúdo e pode sentar e relaxar. Não tão rápido!

Você precisa acompanhar o desempenho do seu modelo para ver se ele precisa de atualizações. Dashboards do ClickUp são perfeitos para isso - use mais de 50 Cards para criar um centro de controle personalizado e visualizar o sucesso.

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem aos gerentes de projetos ágeis uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

Além de analisar os dados, uma excelente maneira de verificar se o modelo de governança de conteúdo está cumprindo sua finalidade é conversar com a equipe. Afinal de contas, são eles que trabalham com o modelo e podem lhe dizer se algumas áreas precisam de revisões e melhorias.

O ClickUp oferece várias maneiras de se comunicar com sua equipe:

Visualização do bate-papo permite que você envie mensagens à sua equipe juntamente com o seu trabalho. Use @menções para se dirigir a membros específicos da equipe, formate suas mensagens e garanta que sua comunicação seja perfeita

Comentários do ClickUp são conteúdoferramentas de governança perfeitas para coletar feedback rápido e pedir a opinião da sua equipe antes de publicar o conteúdo

Formulários ClickUp ajuda você a fazer todas as perguntas certas para entender como os membros da sua equipe gostam do modelo atual. Permita que eles expressem suas opiniões deixando uma caixa para ideias sobre como melhorar o modelo e aumentar seu desempenho

Arraste e solte campos personalizados na visualização de formulário para criar pesquisas abrangentes ou coletar feedback no ClickUp 3.0

Os formulários do ClickUp têm um design de arrastar e soltar para que você possa criar um formulário em pouco tempo. Use a tarefa e os campos personalizados como blocos de construção do formulário.

O melhor dos ClickUp Forms é que você pode transformar respostas em tarefas! Por exemplo, se vários membros da equipe declararam que gostariam de ver as funções reestruturadas para acomodar um volume de trabalho crescente e novos funcionários, você pode transformar essa resposta em uma atribuição concreta. Em seguida, adicione um responsável e instrua-o a explorar como as funções podem ser reestruturadas para garantir cargas de trabalho justas e ideais.

Domine a governança de conteúdo com o ClickUp

Assuma o controle de seus modelos de governança de conteúdo com o ClickUp! O conjunto robusto de recursos da plataforma permite criar, gerenciar, monitorar e atualizar as regras e os procedimentos que regem seu conteúdo para garantir que ele esteja alinhado com suas metas. Registre-se no ClickUp para unificar sua equipe e ficar no topo do jogo do conteúdo! 🥇