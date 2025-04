15 melhores redatores de blogs de IA para experimentar em 2025

Você está cansado dos redatores de IA que produzem o mesmo conteúdo robótico de sempre?

Você não é o único a revirar os olhos para frases como "Em um mundo digital de ritmo acelerado" Ao procurar um redator de blog com IA, você quer algo que não seja apenas compatível com SEO, mas que também se encaixe na voz da sua marca.

Eu entendo - eu mesmo já experimentei inúmeras ferramentas de redação com IA.

Todas elas prometem grandes resultados, mas deixam você com um texto genérico e sem vida. Você merece um redator de blog com IA que seja mais inteligente do que isso - um que realmente entenda seu público, gere conteúdo de blog de alta qualidade e se conecte com os leitores.

Nesta lista das 15 melhores ferramentas de IA para redação de blogs, você descobrirá opções que trazem personalidade, criatividade e eficiência ao seu processo de redação de blogs. Essas opções podem ajudá-lo a criar conteúdo gerado por IA que ofereça valor real, desde o primeiro rascunho até uma postagem de blog polida e pronta para SEO.

Vamos começar!

O que você deve procurar em um redator de blog com IA?

Ao escolher Ferramentas de escrita de IA tenha em mente estes pontos-chave. Escolha uma que 👇

Gere esboços detalhados

Às vezes, tudo o que você precisa é de um ponto de partida sólido. Procure ferramentas que rapidamente geram esboços claros e organizados com pontos-chave e subtítulos em um fluxo lógico.

Mantém uma voz consistente da marca

É a consistência que atrai os leitores. Escolha um redator de IA que entenda seu estilo, seja ele espirituoso ou profissional, para que seu conteúdo sempre pareça estar dentro da marca.

Cria conteúdo envolvente de alta qualidade

A Ferramentas de criação de conteúdo de IA que você escolher devem produzir conteúdo relevante e de alta qualidade. Procure um redator de IA que escreva frases conectadas, use estatísticas relevantes para respaldar as afirmações e otimize os cabeçalhos do conteúdo.

Integra SEO

Um bom redator de blog com IA deve ser compatível com SEO, com opções para integração de palavras-chave e metadados. Isso garante que seu conteúdo seja melhor classificado e atinja o público certo.

Agora que você sabe o que procurar, é hora de escolher entre os melhores assistentes de redação de IA que existem.

15 melhores redatores de blogs com IA para usar este ano

Vamos explorar alguns dos melhores redatores de blogs com IA para ajudar você a vencer o bloqueio de escritor permanentemente:

1. ClickUp (melhor para geração de conteúdo e gerenciamento de documentos com IA)

Use o ClickUp Brain para gerar conteúdo semelhante ao humano, bastando fornecer detalhes sobre o tópico do blog, o público-alvo e o tom de voz ClickUp é uma plataforma completa de criação e gerenciamento de conteúdo que faz de tudo. Ela permite planejar, organizar, documentar, escrever, editar e acompanhar cada etapa do processo de redação de um blog. Desde o brainstorming até os retoques finais, ela simplifica a criação de conteúdo e o gerenciamento de projetos e consolida tudo em um só lugar.

Para facilitar ainda mais o gerenciamento do blog, o ClickUp oferece vários modelos pré-criados, como o Modelo de gerenciamento de blog do ClickUp .

Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blogs do ClickUp

Posso usá-lo para organizar meu calendário de conteúdo, gerenciar ideias de postagens e acompanhar os cronogramas de publicação - com campos personalizáveis para atualizações de status, datas de vencimento e atribuições da equipe.

Para se aprofundar na estratégia de conteúdo, você pode explorar Modelo de planejador de blog do ClickUp . Desde o brainstorming inicial até as edições finais, esse modelo mapeia toda a sua jornada de conteúdo em um único lugar para um melhor acompanhamento.

Modelo de planejamento de blog do ClickUp

Além disso, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, o assistente de redação com IA integrado do ClickUp, facilita muito a criação de blogs.

Insira seu tópico, público e tom em seu prompt do Brain. Sente-se e observe-o gerar ideias, frases e até mesmo postagens completas de blog que correspondam ao seu estilo.

Alguns principais recursos do ClickUp Brain incluem:

Verificação ortográfica incorporada: Mantenha o foco na escrita sem se preocupar com erros de digitação

Mantenha o foco na escrita sem se preocupar com erros de digitação Criação de tabelas: Organize dados ou compare informações com perfeição em suas postagens de blog

Organize dados ou compare informações com perfeição em suas postagens de blog Transcrição automática: Transcreva reuniões e entrevistas em seu ritmo

Transcreva reuniões e entrevistas em seu ritmo Respostas rápidas da IA: Responda rapidamente a comentários ou perguntas

Dica profissional: Use Rastreamento de tempo do ClickUp e Visualização da carga de trabalho juntos para gerenciar a produtividade da sua equipe durante a criação de conteúdo. o Time Tracking permite que você veja onde o tempo é gasto em cada tarefa, enquanto o Workload Views ajuda a equilibrar as tarefas para que ninguém fique sobrecarregado.

O que mais? Use o Documentos do ClickUp para redigir, editar e organizar melhor as publicações do blog junto com sua equipe. Com o Docs, eu posso:

Editar conteúdo com os membros da equipe, comentar, marcar e atribuir tarefas dentro da plataforma

Organizar, pesquisar e filtrar documentos com facilidade

Usar tabelas, banners, divisores e comandos markdown para criar documentos organizados e visualmente atraentes

Escrever conteúdo, sem distrações, concentrando-se em uma linha ou parágrafo de cada vez

Simplifique a documentação e o gerenciamento de projetos com o ClickUp Docs

Melhores recursos do ClickUp

Crie e atribua tarefas para cada estágio de redação do blog para garantir que os prazos sejam cumpridos com Tarefas do ClickUp Use Visualização do calendário do ClickUp para planejar seu ciclo de vida de conteúdo e visualizar sua programação de postagem em mídias sociais

Integre-se a ferramentas como Google Drive e Slack para otimizar seu fluxo de trabalho

Use Automação do ClickUp para automatizar tarefas repetitivas, como atribuir rascunhos a editores e designers gráficos

Crie um banco de dados de conteúdo para facilitar o reaproveitamento de peças de conteúdo importantes

Analise as métricas de desempenho do blog para refinar sua estratégia de conteúdo e se concentrar no que funciona usando Painéis do ClickUp Limitações do ClickUp

Novos usuários podem achar difícil navegar por recursos e personalizações tão extensos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Copy.ai (melhor para criar textos de marketing)

via Copy.ai O Copy.ai é um assistente de redação com tecnologia de IA que cria conteúdo de forma rápida e eficaz. Com a geração de posts de blog de formato longo e modelos integrados, é uma ferramenta versátil para gerar ideias de blog, posts de mídia social e muito mais. É a solução perfeita para quem deseja otimizar o fluxo de trabalho sem perder a qualidade.

melhores recursos do #### Copy.ai

Gerar conteúdo em mais de 25 idiomas para esforços de marketing multilíngue

Traduzir conteúdo e adaptá-lo a diferentes culturas e mercados

Limitações do Copy.ai

Os usuários relatam preocupações com plágio, pois ele extrai diretamente o conteúdo de determinadas páginas da Web

Alguns recursos listados no site não estão disponíveis no produto

Preços do Copy.ai

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 49/mês

US$ 49/mês Avançado: $249/mês

$249/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

4,7/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

3. Jasper (Melhor escritor de blog de IA para criação de conteúdo longo)

via Jasper.ai O Jasper é uma ferramenta de IA popular para brainstorming de ideias de conteúdo, edição de documentos, modelos e geração de imagens com IA. Com ela, os profissionais de marketing podem criar fluxos de trabalho e aplicativos de IA personalizados que duplicam a criatividade em vários tipos de conteúdo. Além disso, ele oferece suporte a um assistente de IA baseado em bate-papo treinado em marketing que ajuda a editar o conteúdo rapidamente.

Melhores recursos do Jasper

Aumente o desempenho de SEO com a integração do Surfer SEO

Crie visuais exclusivos usando o Jasper Art

Limitações do Jasper

Ocasionalmente, imprecisões factuais podem exigir edições manuais

Não há opções de personalização para tipo, tamanho e estrutura de conteúdo

Preços do Jasper

Creator: US$ 39/mês por assento

US$ 39/mês por assento Pro: US$ 59/mês por assento

US$ 59/mês por assento Business: Preços personalizados

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1800+ avaliações)

4. Surfer (melhor para otimizar o conteúdo para SEO)

via Surfista O Surfer facilita a criação de conteúdo compatível com SEO, analisando as páginas mais bem classificadas e fornecendo dicas claras e baseadas em dados. Uso de IA no marketing de conteúdo ele sugere palavras-chave e ideias de posts de blog, ajuda a estruturar seu conteúdo e até mesmo informa se sua redação é muito complexa. Além disso, ele oferece recomendações detalhadas de otimização, incluindo sugestões de títulos, meta descrições e links internos.

melhores recursos do #### Surfer

Simplifica a integração de palavras-chave com recomendações de palavras-chave do Latent Semantic Indexing (LSI) relacionadas à palavra-chave principal

Identificar oportunidades para adicionar links internos e externos relevantes

Limitações do Surfer

Às vezes, ele sugere termos que não se alinham com guias de estilo específicos

Preços do surfista

Essencial: US$ 99/mês

US$ 99/mês Escala: $219/mês

$219/mês Enterprise: Personalizado

Surfer avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 400 avaliações)

5. Writesonic (melhor para gerar textos de anúncios e páginas de destino)

via Writesonic A Writesonic é uma plataforma de redação com IA que simplifica a criação de conteúdo para profissionais de marketing e redatores independentes, bem como para equipes. Com recursos de SEO integrados e mais de 80 modelos, ela abrange uma ampla gama de necessidades de conteúdo, desde postagens de blog até páginas de destino. Mas se você quiser um redator de blog específico para um nicho, opte por um Alternativas ao Writesonic para maior profundidade.

Melhores recursos do Writesonic

Acesse a pesquisa na Web em tempo real e interações com PDFs e imagens

Obtenha dublagens semelhantes às humanas para seu conteúdo dentro da plataforma

Limitações do Writesonic

Alguns usuários relatam problemas com o gerenciamento de assinaturas da Writesonic, incluindo o rebaixamento de contas vitalícias sem aviso prévio

Preços do Writesonic

Gratuito para sempre

Padrão: $79/mês

$79/mês Profissional: $199/mês

$199/mês Avançado: $399/mês

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (1900+ avaliações)

4,7/5 (1900+ avaliações) Capterra: 4.8/5 (2000+ avaliações)

6. ChatGPT (melhor para conteúdo de conversação e escrita interativa)

via ChatGPT O ChatGPT é um assistente de redação com IA desenvolvido pela OpenAI, projetado para tornar a criação de conteúdo rápida, envolvente e personalizável. Ele usa aprendizagem profunda, especificamente redes neurais transformadoras, para analisar textos e criar respostas com base em padrões aprendidos com dados de treinamento. Sua versatilidade de tom e estilo o torna ideal para gerar blogs, conteúdo de mídia social e artigos longos compatíveis com SEO.

Melhores recursos do ChatGPT

Além de informações factuais, gere formatos de texto criativos como poemas, roteiros ou letras de músicas

Limitações do ChatGPT

Em conversas mais longas, às vezes ele pode perder o contexto, causando repetição ou confusão

Preços do ChatGPT

Gratuito para sempre

Plus: US$ 20/mês

US$ 20/mês Team: US$ 30 por usuário/mês

US$ 30 por usuário/mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

7. Writer (melhor para conteúdo compatível e consistente com a marca)

via Escritor O Writer é um gerador de posts de blog com IA projetado para facilitar a criação de conteúdo, a análise de dados e a automação do fluxo de trabalho para as equipes. Conhecido por seu foco empresarial, ele permite a criação de conteúdo de alta qualidade com consistência de marca. Como um dos principais ferramentas de blog além disso, ele também aplica diretrizes de marca, legais e de inclusão para alinhar o conteúdo aos padrões organizacionais.

melhores recursos do #### Writer

Use o modelo de linguagem Palmyra adaptado às necessidades da empresa, garantindo a relevância em contextos comerciais

Implante aplicativos de IA personalizados para tarefas como assistência digital, criação de conteúdo e resumo

Limitações do Writer

Não há opções para priorizar os pontos do esboço, o que torna difícil para os usuários especificar quais seções devem ser expandidas ou mantidas concisas

Preços do Writer

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 18 por usuário/mês

US$ 18 por usuário/mês Empresa: Preços personalizados

Writer ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Frase (melhor para otimização de conteúdo e pesquisa)

via Frase O Frase simplifica o processo de redação de blogs, combinando pesquisa, esboço e geração de conteúdo. Ele analisa os principais resultados de pesquisa para lhe dar ideias de conteúdo de blog de alta qualidade e amigável para SEO. Quando o esboço estiver pronto, ele redige o conteúdo com base nas pesquisas mais recentes. O editor incorporado também fornece dicas de SEO, garantindo que você produza conteúdo que se classifique.

melhores recursos do #### Frase

Gera esboços usando títulos de concorrentes e sugestões de IA

Melhora a legibilidade, o SEO e o uso de palavras-chave à medida que você escreve

Limitações do Frase

Ocasionalmente seleciona palavras-chave irrelevantes, o que torna difícil alcançar a otimização total

Preços da Frase

Gratuito para sempre

Solo: US$ 15/mês

US$ 15/mês Básico: $45/mês

$45/mês Equipe: $115/mês

Frase ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

9. Rytr (Melhor redator de blogs com IA para geração de conteúdo rápida e econômica)

via Retrato Rytr é uma ferramenta de escrita com IA que cria tudo, desde posts de blog até legendas para mídias sociais. Como um redator de blog com IA, ele vem com mais de 40 modelos para qualquer tipo de conteúdo - quer você precise de esboços de blog, descrições de produtos ou legendas atraentes. Além disso, o Rytr oferece um recurso de tom de voz personalizado que imita estilos de escrita específicos do usuário com base em exemplos fornecidos.

Melhores recursos do Rytr

Escolha entre mais de 20 tons exclusivos, como amigável, formal e assertivo

Crie conteúdo em mais de 30 idiomas para públicos globais

Limitações do Rytr

Os usuários relatam que o Rytr tem recursos limitados de edição de texto

Limita o tamanho do texto gerado por sessão

Preços do Rytr

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7,50/mês

US$ 7,50/mês Premium: US$ 24,16/mês

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

4,7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Anyword (melhor para conteúdo voltado para o desempenho)

via Qualquer palavra O Anyword é uma ferramenta de redação com IA desenvolvida para criar conteúdo de marketing de alto impacto que gera engajamento. Projetada com os profissionais de marketing em mente, ela combina recursos poderosos, como a Inteligência de Cópia, para garantir que cada peça de conteúdo se conecte com seu público-alvo. Por exemplo, o Anyword prevê o desempenho de cada versão do seu conteúdo, permitindo que você escolha a opção com maior probabilidade de receber cliques.

Melhores recursos do Anyword

Analise a cópia existente e sugira ajustes para melhorar o engajamento em peças de conteúdo

Acesse a IA do Anyword diretamente no navegador por meio da extensão do Chrome

Limitações do Anyword

Ocasionalmente produz conteúdo fora do tópico, exigindo que os usuários ajustem os prompts para obter precisão

Um limite de palavras incorporado torna difícil usar a ferramenta para criar conteúdo longo

Preços do Anyword

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês Orientado por dados: $99/mês

$99/mês Empresarial: $499/mês

$499/mês Enterprise: Preço personalizado

Anyword.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1200 avaliações)

4,8/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

11. Article Forge (melhor para conteúdo em massa gerado por IA)

via Artigo Forge O Article Forge é um escritor de artigos com IA desenvolvido para criar conteúdo longo com o mínimo de esforço - ele gera artigos com mais de 1.500 palavras com uma estrutura adequada e subtítulos relevantes. Ideal para grandes projetos, ele produz várias postagens de blog simultaneamente para economizar tempo. Além disso, ele usa modelos de IA semelhantes aos usados pelo Google, criando conteúdo altamente otimizado para SERPs.

Melhores recursos do Article Forge

Navegue na Web em busca de termos de pesquisa relevantes com recursos de pesquisa incorporados

Acessar um detector de conteúdo de IA e humanizador dentro da plataforma

Limitações do Article Forge

Ocasionalmente, produz conteúdo com erros de ortografia e gramática

A qualidade do conteúdo que não está em inglês é visivelmente inferior, provavelmente devido à dupla tradução

Preços do Article Forge

Básico: $13/mês

$13/mês Business: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Article Forge

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

12. ContentShake AI (melhor para gerar conteúdo otimizado para SEO)

via ContentShake O ContentShake é uma ferramenta intuitiva de IA para redação de blogs projetada para simplificar o processo de criação de conteúdo para profissionais de marketing e blogueiros. Integrada à SEMrush, ela fornece insights de palavras-chave em tempo real e sugestões de conteúdo personalizadas para atingir seu público-alvo.

Além disso, esse Ferramenta de SEO com IA pontua seu texto com base no grau de otimização e simplifica o fluxo de trabalho, ajudando você a escrever, otimizar e até mesmo redirecionar o conteúdo para várias plataformas.

Melhores recursos do ContentShake

Use os dados abrangentes de SEO da SEMRush para criar conteúdo otimizado

Crie conteúdo em sete idiomas

Limitações do ContentShake

Alguns usuários acharam que a ferramenta produzia conteúdo genérico que precisava de muita edição para se destacar

Preços do ContentShake

Pro: $139,95/mês

$139,95/mês Guru: $249,95/mês

$249,95/mês Enterprise: a partir de $5000/mês

ContentShake ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

13. Wordtune (melhor para reescrever conteúdo existente)

via Wordtune O Wordtune é um redator com IA que reformula frases para garantir que elas soem bem, seja em um estilo casual ou mais profissional. De simples reescritas a ajustes avançados de texto, ele ajuda escritores, estudantes e profissionais a se expressarem com clareza e confiança. Além disso, o Wordtune retoma de onde você parou, ajudando a vencer o bloqueio do escritor.

Melhores recursos do Wordtune

Use a tradução inteligente de IA para soar como um falante nativo de inglês

Amplie seu vocabulário com sinônimos precisos

Limitações do Wordtune

Concentra-se principalmente na reescrita e não gera conteúdo de formato longo

Preços do Wordtune

Gratuito para sempre

Avançado: $6,99/mês

$6,99/mês Ilimitado: $9,99/mês

$9,99/mês Negócios: Preços personalizados

Wordtune avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

14. Grammarly (melhor para verificação gramatical e aprimoramento da escrita)

via Gramática O Grammarly é um assistente de redação com IA que detecta erros arriscados que poderiam prejudicar a imagem de sua marca. Como uma ferramenta confiável Verificador gramatical de IA o verificador gramatical de IA, que usa IA generativa para completar a reescrita de frases, é especialmente útil para clareza e fluência. Além disso, os planos premium vêm com um verificador de plágio para manter o conteúdo original.

Melhores recursos do Grammarly

Obtenha sugestões personalizadas com base em sua redação e em quem a lerá

Limitações do Grammarly

Às vezes, ele pode sugerir mudanças que alteram o tom ou o estilo da redação de forma que ela pareça menos pessoal ou criativa

Preços do Grammarly

Gratuito para sempre

Pro: $12/usuário/por mês

$12/usuário/por mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e críticas do Grammarly

G2: 4,7/5 (8000+ avaliações)

4,7/5 (8000+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (7000+ avaliações)

15. Sudowrite (Melhor para assistência de escrita criativa)

via Sudowrite O Sudowrite é uma ferramenta de escrita com IA para mentes criativas, especialmente escritores de ficção que buscam superar o bloqueio de escrita e gerar conteúdo de alta qualidade. Com recursos como Describe, ele pode transformar uma cena básica em uma experiência rica e sensorial, enquanto Write ajuda a manter o fluxo gerando as próximas 300 palavras em seu estilo. Além disso, ele tem um verificador de plágio integrado para analisar a originalidade dos rascunhos de conteúdo.

Melhores recursos do Sudowrite

Use uma Story Bible para organizar os capítulos

Acesse ferramentas como Canvas para visualizar enredos e personagens

Limitações do Sudowrite

Projetado principalmente para escrita criativa, o que o torna menos adequado para escrever em blogs

Preços do Sudowrite

Hobby e estudante: $10/mês

$10/mês Profissional: $22/mês

$22/mês Máximo: $44/mês

Sudowrite ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Escreva blogs que se classificam com o ClickUp Brain

Ao escolher um redator de blog com IA, encontre um que faça mais do que parafrasear o conteúdo. Você precisa de uma ferramenta que entenda seu tópico e público-alvo e possa gerar ideias novas e originais que se destaquem. O ClickUp Brain cumpre essa função ao produzir conteúdo de alta qualidade, semelhante ao humano, que agrada aos leitores.

Mas o ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de redação com IA. É uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que oferece suporte a todo o seu processo de criação de conteúdo. Desde o brainstorming e o planejamento até o rascunho e a edição, o ClickUp otimiza todos os aspectos do seu fluxo de trabalho. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!