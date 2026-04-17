12 wyjątkowych zalet asystenta projektowego ClickUp AI dla agencji

Praca w agencji z natury rzeczy jest chaotyczna — wielu klientów, zmieniające się priorytety i ciągłe aktualizacje. Gdy kontekst jest rozproszony, praca zwalnia. Możesz spróbować wykorzystać AI jako pomoc. Jednak gdy AI nie ma kontekstu, staje się po prostu kolejnym chatbotem.

ClickUp AI Project Assistant dla agencji zmienia zasady gry. Zamiast żonglować niepowiązanymi aplikacjami, wątkami czatu i dokumentami, otrzymujesz jedną sztuczną inteligencję, która rozumie całe Twoje obszar roboczy.

W tym artykule przedstawiono 12 zalet ClickUp AI Project Assistant dla agencji. Zobaczysz, jak sztuczna inteligencja ClickUp Brain i funkcje zarządzania projektami współdziałają w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym.

Ogranicz koszty administracyjne, wyeliminuj nadmierną liczbę narzędzi i zapewnij swojemu zespołowi AI, które naprawdę ma pełny obraz każdej kampanii klienta. 👀

Czym jest ClickUp AI Project Assistant?

ClickUp AI Project Assistant to wbudowana warstwa AI w ClickUp, a nie osobne narzędzie czy dodatek. To zbiór konwersacyjnych, kontekstowych funkcji AI dostępnych w całym ClickUp, które łączą ludzi, pracę i wiedzę w Twojej organizacji. 👀

Dla agencji to duża zmiana. Większość zespołów korzysta z wielu narzędzi — oprogramowania do zarządzania projektami, dokumentów, aplikacji do czatu, a teraz jeszcze narzędzi AI. Prowadzi to do rozrostu AI nałożonego na rozrost narzędzi, gdzie żadne z nich nie daje pełnego obrazu sytuacji.

👀 Czy wiesz, że: Według badania przeprowadzonego przez Salesforce/YouGov 76% pracowników twierdzi, że ich ulubione narzędzia AI nie mają dostępu do danych firmowych ani kontekstu pracy.

Kiedy briefy znajdują się w jednym narzędziu, informacje zwrotne w innym, a dane klientów na oddzielnej platformie, agencje poświęcają zbyt dużo czasu na radzenie sobie z rozproszeniem kontekstu.

ClickUp rozwiązuje ten problem, łącząc Wszystko w jednym miejscu:

ClickUp Brain → Czat oparty na AI, zarządzanie wiedzą i pisanie

Agenci AI → Autonomiczna obsługa zadań i automatyzacja

Notatnik AI → Podsumowania spotkań i elementy do wykonania

Dostęp do wielu modeli LLM → Elastyczność w zakresie różnych modeli AI

Ponieważ wszystko to znajduje się w tym samym obszarze roboczym, AI nie zgaduje — działa w oparciu o rzeczywiste dane.

Zaleta 1: Zarządzanie wiedzą oparte na AI dzięki ClickUp Brain

Wiedza agencji jest wszędzie — i nigdzie. Jest ukryta w starych dokumentach, wątkach na Slacku i w głowach pracowników. ClickUp Brain zamienia cały Twój obszar roboczy w bazę wiedzy opartą na AI, z której naprawdę możesz korzystać.

Oto, jakie korzyści to daje:

Natychmiastowe odpowiedzi → Zadaj pytania i uzyskaj odpowiedzi dostosowane do kontekstu

Wszechstronne wyszukiwanie → Znajdź wszystko we wszystkich narzędziach w kilka sekund

Autonomiczne agenty → Automatycznie zajmują się powtarzalnymi zadaniami

Odpowiedzi w kontekstowym obszarze roboczym na żądanie

Zadawaj pytania w języku naturalnym, np.:

„Jaki jest status kampanii w trzecim kwartale dla klienta X?”

„Jakie opinie wyraził klient na temat przeprojektowania strony głównej?”

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi kontekstowe dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain udziela jasnych odpowiedzi wraz z linkami do źródeł, czerpiąc informacje z zadań, dokumentów, komentarzy i wątków czatu. Nie musisz już przeszukiwać plików ani ścigać się za ludźmi.

Dla menedżerów ds. obsługi klienta oznacza to mniej przerw w pracy i szybsze odpowiedzi dla klientów.

Wyszukiwanie w całej firmie we wszystkich narzędziach z połączeniem

Agencje korzystają z wielu narzędzi, takich jak Google Drive, Figma, HubSpot i Slack. Problem polega na tym, aby pamiętać, gdzie coś się znajduje.

Funkcja Connected Search w ClickUp rozwiązuje ten problem, indeksując pliki z pamięci w chmurze, narzędzi do projektowania i systemów CRM. Jedna pasek wyszukiwania pobiera wyniki z całego stosu — bez konieczności zgadywania.

Znajdź wszystko za pomocą paska wyszukiwania AI w ClickUp, korzystając z funkcji Connected Search

📮ClickUp Insight: Przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą. To ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twój obszar roboczy ClickUp może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Zapewnia natychmiastowe wglądy i odpowiedzi, wyświetlając w ciągu kilku sekund odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Prawdziwe wyniki: zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — poprzez wyeliminowanie przestarzałych procesów zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby stworzyć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Autonomiczne agenty AI do zadań powtarzalnych

Odzyskaj godziny poświęcane na prace administracyjne dzięki agentom ClickUp AI. Są to agenci AI do zarządzania agencją, których konfigurujesz w kanałach czatu lub listach.

Działają one jak dodatkowi członkowie zespołu, zajmując się zadaniami administracyjnymi, takimi jak:

Przekształcenie formularza rejestracyjnego klienta w w pełni ustrukturyzowany projekt

Odpowiadanie na pytania zespołu w kanale lub na liście

Automatyczne przydzielanie zadań na podstawie reguł cyklu pracy

Generowanie cotygodniowych raportów dla klientów

Ponieważ działają one w Twoim obszarze roboczym, podejmują decyzje w oparciu o rzeczywiste dane projektowe, a nie ogólne zasady.

Przejdź na wyższy poziom dzięki Super Agentom ClickUp. Są to Twoi wszechobecni, kontekstowi i autonomiczni koledzy z zespołu AI, którzy obsługują wieloetapowe cykle pracy agencji od początku do końca.

Na przykład Super Agent może monitorować formularz rejestracyjny klienta, utworzyć projekt przy użyciu odpowiedniego szablonu, przydzielić zadania każdemu zespołowi, ustalić terminy i wygenerować brief na rozpoczęcie projektu — wszystko to bez ręcznego wprowadzania danych. Dzięki temu powtarzalne procesy zamieniają się w skalowalne systemy, dzięki czemu Twój zespół poświęca mniej czasu na przygotowanie pracy, a więcej na jej realizację.

🎥 Zobacz, jak Super Agents ClickUp mogą zwiększyć wydajność Twojej agencji dzięki automatyzacji rutynowych cykli pracy.

Zaleta 2: Jedna zunifikowana platforma, która eliminuje nadmierną rozbudowę narzędzi

👀 Czy wiesz, że: Według badania Work Trend Index firmy Microsoft 48% pracowników twierdzi, że ich praca wydaje się chaotyczna i rozdrobniona.

Przeciętna agencja korzysta z wielu różnych aplikacji do zarządzania projektami, plików roboczych, śledzenia czasu, komunikacji z klientami i raportowania. Każda zmiana narzędzia powoduje utratę kontekstu. Każda izolowana baza danych sprawia, że Twoja AI działa mniej efektywnie.

W ClickUp zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne, tablice, śledzenie czasu i AI współistnieją w jednym miejscu. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani martwić się o utratę kontekstu.

Gdy wszystko znajduje się w jednym miejscu, ClickUp Brain może analizować całość.

ClickUp skupia całą Twoją pracę w jednym miejscu; koniec z nadmierną liczbą narzędzi

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj ClickUp Brain MAX jako centrum dowodzenia dla wszystkich obszarów roboczych 🧠 Zamiast przełączać się między narzędziami w celu sprawdzania aktualizacji, użyj Brain MAX jako jednego interfejsu do zadawania pytań, wywoływania działań i generowania zadań w całym obszarze roboczym. Możesz na przykład poprosić go o: Podsumuj wszystkie aktualizacje od klientów z ostatniego tygodnia

Zidentyfikuj projekty zagrożone

Sporządź raport o statusie realizacji Wszystko to bez konieczności otwierania poszczególnych zadań lub pulpitów nawigacyjnych. Jest to szczególnie przydatne dla kierowników agencji i menedżerów ds. klientów, którzy potrzebują widoku ogólnego na sytuację, nie zagłębiając się w szczegóły realizacji.

Zaleta 3: Inteligentna automatyzacja cyklu pracy w kampaniach dla klientów

Agencje realizują powtarzalne procesy — uruchamianie kampanii, kalendarze zawartości, cykle pracy zatwierdzania itp. Bez automatyzacji cyklu pracy Twój zespół spędza godziny na ręcznym przekazywaniu zadań.

Automatyzacje ClickUp obsługują to bez kodowania, wykorzystując cykle pracy oparte na wyzwalaczach. Każda automatyzacja składa się z trzech części:

Wyzwalacze (co je uruchamia)

Warunki (opcjonalne filtry)

Działania (co dalej)

ClickUp Brain sugeruje również automatyzacje oparte na Twoich wzorcach pracy, pomagając Ci wykryć ukryte nieefektywności.

Automatycznie wyzwalaj odpowiednie działania i sprawnie realizuj operacje dzięki ClickUp automatyzacjom

Oto kilka przykładów codziennych zadań, które można zautomatyzować:

Szybkie zatwierdzanie: automatyczne powiadamianie interesariuszy, gdy zadanie przechodzi do etapu weryfikacji przez klienta

Publikowanie zawartości: Przenieś zakończone materiały na listę „Gotowe do publikacji” i przypięć etykietę do menedżera mediów społecznościowych

Pętle informacji zwrotnej: Gdy klient zostawi komentarz, automatycznie przypisz zadanie do działania następczego do osoby odpowiedzialnej za konto

Rozpoczęcie sprintu: zastosuj szablon i przydziel zadania na początku nowego sprintu

Zaleta 4: Elastyczne widoki dla każdej roli i każdego klienta

Projektanci, kierownicy projektów, copywriterzy i klienci muszą patrzeć na tę samą pracę z różnych perspektyw. Prowadzenie oddzielnych arkuszy kalkulacyjnych lub zduplikowanych tablic dla każdego interesariusza powoduje stratę czasu i wprowadza zamieszanie.

Widoki ClickUp pozwalają wszystkim pracować na tych samych danych, tylko widzianych w inny sposób.

Z łatwością zarządzaj złożonymi potrzebami interesariuszy dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp

Oto kilka przykładów:

💡 Porada dla profesjonalistów: Nigdy więcej ręcznego tworzenia raportów o stanie realizacji. Twórz pulpity nawigacyjne dla klientów, które aktualizują się automatycznie dzięki ClickUp Dashboards. Dla Twojej agencji oznacza to mniej raportów i większą przejrzystość. Dodaj karty AI, aby automatycznie interpretowały dane za Ciebie. Zamiast ręcznie analizować wyniki kampanii lub status projektu, karty AI mogą w przystępny sposób wskazywać trendy, podsumowywać postępy i sygnalizować zagrożenia (takie jak opóźnienia lub przekroczenia budżetu). Jest to szczególnie przydatne przy raportowaniu dla klientów, gdzie można przejść od „oto dane” do „oto, co one oznaczają i co należy zrobić dalej” — bez dodatkowej pracy analitycznej. Automatycznie aktualizowane pulpity nawigacyjne ClickUp z kartami AI upraszczają komunikację z klientami i budują zaufanie

Zaleta 5: Wbudowana funkcja współpracy bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Współpraca w agencji zazwyczaj odbywa się w wielu różnych narzędziach. Informacje zwrotne w e-mailach, decyzje w Slacku, pliki w Drive, zadania w narzędziu do zarządzania projektami. Aby dowiedzieć się, dlaczego podjęto daną decyzję, trzeba sprawdzać cztery aplikacje.

Ta fragmentaryczna współpraca przy projektach kosztuje agencje wiele godzin tygodniowo.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki narzędziom do współpracy wbudowanym bezpośrednio w obszar roboczy ClickUp:

Czat połączony z zadaniami, który zachowuje kontekst

Zachowaj kontekst rozmów dzięki ClickUp Chat

ClickUp Chat połączuje wiadomości bezpośrednio z zadaniami, dokumentami lub projektami. Dzięki temu każda rozmowa jest powiązana z pracą, której dotyczy, więc wszyscy widzą te same aktualizacje. Na przykład, gdy copywriter i opiekun klienta omawiają poprawki, ta rozmowa odbywa się bezpośrednio w ramach samego zadania.

Możesz również natychmiast przekształcić wiadomości z czatu w śledzone zadania — bez konieczności kopiowania i wklejania.

Notatki ze spotkań oparte na AI i automatyczne elementy do wykonania

Nie tracisz już z oczu tego, kto ma co zrobić po rozmowach z klientami. Automatycznie rejestruj wszystkie decyzje podjęte podczas spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker. Dołącza on do rozmów, generuje transkrypcje, podsumowuje kluczowe punkty i automatycznie tworzy zadania na podstawie elementów do zrobienia.

Notatki i zadania pozostają ze sobą połączone, tworząc przejrzystą ścieżkę audytu od spotkania do dostarczonej pracy. Dla agencji obsługujących codziennie wiele rozmów z klientami eliminuje to niejasności i zapewnia przejrzystość odpowiedzialności.

Spraw, by spotkania przynosiły konkretne rezultaty dzięki ClickUp AI Notetaker

📮ClickUp Insight: ClickUp odkrył, że 27% respondentów boryka się z problemem spotkań, po których nie następują żadne działania, co prowadzi do utraty zadań do wykonania, nierozwiązanych spraw i ostatecznie do niskiej wydajności. Problem ten pogłębia sposób, w jaki zespoły śledzą swoją pracę. Nasza ankieta dotycząca komunikacji w zespołach pokazuje, że prawie 40% profesjonalistów ręcznie śledzi elementy do wykonania, co jest procesem czasochłonnym i podatnym na błędy. 38% polega na niespójnych metodach, co zwiększa ryzyko nieporozumień i przekroczenia terminów. ClickUp eliminuje chaos związany z zadaniami do wykonania! Natychmiast przekształcaj decyzje podjęte podczas spotkań w przypisane zadania — wszystko na tej samej platformie, na której odbywa się praca.

Zaleta 6: Planowanie czasu i zarządzanie zasobami oparte na AI

Agencje rozliczają się według stawek godzinowych lub szacują zakres projektów na podstawie przewidywanego wysiłku. Bez odpowiedniego zarządzania zasobami i widoczności w zakresie tego, kto ma zbyt wiele zadań, pozostajesz narażony na niespodzianki w ostatniej chwili.

ClickUp zapewnia widoczność niezbędną do dokładnego planowania obciążenia. Śledź czas bezpośrednio w zadaniach dzięki natywnej funkcji ClickUp Time Tracking, a następnie sprawdź obciążenie we wszystkich projektach klientów w widoku widoku obciążenia pracą.

Bezproblemowe śledzenie czasu dzięki natywnej funkcji śledzenia czasu w ClickUp, która zapewnia płynne zarządzanie zadaniami

Może to pomóc Ci na przykład w:

Zauważ, kiedy projektant ma zbyt wiele zleceń przed premierą

Wykrywaj rozszerzanie zakresu projektu, zanim wpłynie to na harmonogramy

Szacuj przyszłe zadania na podstawie danych historycznych

Śledź trendy dotyczące godzin zlecenia w połowie miesiąca w stosunku do przydziału

Równoważ obciążenie pracą między zespołami

💡 Porada dla profesjonalistów: Planuj efektywniej dzięki AI! ClickUp Brain potrafi analizować dane historyczne dotyczące czasu i pomaga ustalać bardziej realistyczne osie czasu dla nowych ofert.

Zaleta 7: Gotowe szablony dla cykli pracy agencji

Tworzenie struktur projektów od podstaw pochłania czas, który można by poświęcić na pracę rozliczaną. Przestań za każdym razem odkrywać Amerykę na nowo. Biblioteka szablonów ClickUp zawiera szablony dostosowane do potrzeb agencji, wyposażone w gotowe struktury zadań, pola niestandardowe ClickUp oraz automatyzacje.

Pomagają one zaoszczędzić czas na takich zadaniach, jak wdrażanie klientów, zarządzanie kampaniami, kalendarze zawartości i briefy kreatywne. Praca przebiega spójnie, bez spowalniania zespołów.

🚀 Wypróbuj ten szablon już dziś Szablon biznesowy ClickUp dla agencji marketingowych pomaga w łatwym śledzeniu projektów. Twórz kompleksowe plany projektów, które ustalają priorytety zadań

Organizuj, przechowuj i udostępniaj wszystkie swoje prace w jednym miejscu

Wizualizuj osie czasu i terminy jednym kliknięciem Pobierz darmowy szablon Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowy produkt, czy poszerzasz listę klientów, szablon biznesowy ClickUp dla agencji marketingowych zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz!

💡 Porada dla profesjonalistów: Dostosowuj szablony w locie, prosząc o to ClickUp Brain. Zdobyłeś nowego klienta z branży e-commerce? Wybierz szablon zarządzania kampanią i poproś Brain o dostosowanie go do potrzeb e-commerce. Możesz nawet poprosić Brain o zapisanie Twoich ulubionych cykli pracy jako niestandardowych szablonów. 🤩

Zaleta 8: Asystent pisania oparty na AI do tworzenia materiałów dla klientów

Zespoły agencji tworzą ogromne ilości zawartości pisemnej — briefy dla klientów, oferty, teksty na media społecznościowe, raporty. Ogólne narzędzia do pisania oparte na AI, takie jak Jasper i Copy AI, nie uwzględniają kontekstu i wymagają za każdym razem ponownego wyjaśniania kontekstu projektu.

Dzięki ClickUp nie musisz już wielokrotnie wyjaśniać kontekstu projektu swojej AI.

Twórz, edytuj, podsumowuj i wykorzystuj zawartość w nowym kontekście, korzystając z pełnego kontekstu projektu dzięki AI Writer w ClickUp Brain, bezpośrednio w dokumentach ClickUp i zadaniach. Kontekstowa sztuczna inteligencja zna już klienta, brief i cele kampanii, ponieważ wszystkie te elementy znajdują się w tej samej przestrzeni roboczej.

Dokumenty ClickUp tworzone za pomocą narzędzia AI Writer w ClickUp Brain

Oferty dla klientów: Brain czerpie informacje z zakresu projektu i osi czasu już zdefiniowanych w zadaniach

Podsumowania kampanii: Generuj podsumowania wykonawcze na podstawie danych z pulpitu nawigacyjnego

Ponowne wykorzystanie zawartości: Zamień długi wpis na blogu w fragmenty do mediów społecznościowych bez opuszczania obszaru roboczego

Zaleta 9: Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise dzięki szczegółowym uprawnieniom

Twoja agencja zajmuje się poufnymi danymi klientów — strategiami marki, niepublikowanymi zasobami kreatywnymi i informacjami finansowymi. Jeden przypadkowy wyciek danych między kontami klientów może z dnia na dzień zniszczyć zaufanie.

ClickUp zapewnia bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym oraz ochronę prywatności danych dzięki:

Certyfikat SOC 2 typu II

Zgodność z RODO

Szyfrowanie danych w spoczynku i podczas przesyłania

Możesz również ustawić szczegółowe uprawnienia na poziomie obszaru roboczego, przestrzeni, folderu, listy lub zadania. Dzięki temu klienci i freelancerzy widzą tylko swoje zadania. Tak właśnie działa zespół PharmacyMentor.

Komunikujemy się w ramach ClickUp, a każdy, kto jest częścią projektu, od pierwszego dnia zostaje dodany jako osoba obserwująca. Mamy też główne karty klientów, a jeśli ktoś pracuje nad czymś dla klienta poza tą kartą, robi notatkę i tworzy link zwrotny do tej czynności, żeby opiekunowie klienta mogli widzieć wszystko, co się dzieje.

Komunikujemy się w ramach ClickUp, a każdy, kto jest częścią projektu, od pierwszego dnia zostaje dodany jako osoba obserwująca. Mamy też główne karty klientów, a jeśli ktoś pracuje nad czymś dla klienta poza tą kartą, robi notatkę i tworzy link zwrotny do tej czynności, żeby opiekunowie klienta mogli widzieć wszystko, co się dzieje.

Możesz spać spokojnie, wiedząc, że AI nie ujawni poufnych danych — ClickUp Brain szanuje ustawione przez Ciebie uprawnienia i nie ujawnia informacji z przestrzeni, do których użytkownik nie ma dostępu.

Włącz szczegółową kontrolę dostępu i niestandardowe role gości w ClickUp

Zaleta 10: Płynna integracja z zestawami narzędzi agencji

Nawet przy zintegrowanym obszarze roboczym Twój zespół będzie miał narzędzia, z których nie będzie chciał zrezygnować. Kluczem nie jest tylko ich połączenie — chodzi o to, aby dane z tych narzędzi były przeszukiwalne i można było na ich podstawie podejmować działania w ClickUp.

Stwórz połączenie między innymi narzędziami a ClickUp dzięki integracjom

Dzięki natywnym integracjom ClickUp i otwartemu API dane z narzędzi zewnętrznych stają się dostępne do wyszukiwania i wykorzystania w ClickUp.

Znajdź pliki projektowe bez opuszczania ClickUp — plik Figma połączony z zadaniem staje się dostępny do wyszukiwania dzięki funkcji Connected Search

Zautomatyzuj cykle pracy w całym swoim zestawie narzędzi — aktualizacja transakcji w HubSpot może być wyzwalaczem automatyzacji w ClickUp

Uzyskaj dostęp do plików przechowywanych w Google Drive bezpośrednio z poziomu zadań ClickUp

Kluczowa różnica: integracje przekazują dane z powrotem do ClickUp, włączając je do bazy wiedzy, dzięki czemu AI może z nich korzystać.

🎥 Wideo przedstawia najlepsze oprogramowanie do zarządzania agencjami kreatywnymi, marketingowymi i konsultingowymi, które chcą uzyskać lepszą widoczność i ograniczyć chaos.

Zaleta 11: Skalowalna struktura dla agencji każdej wielkości

Agencje szybko się rozwijają, a większość narzędzi nie nadąża za tym tempem. To, co sprawdza się w pięcioosobowym zespole, zaczyna zawodzić przy 20 osobach, a przy 50 całkowicie się załamuje.

Jak zwykle jest wynikiem? Bolesny cykl migracji narzędzi co kilka lat — przebudowa cyklu pracy, ponowne szkolenie zespołów i ryzyko zakłóceń w obsłudze klientów.

ClickUp pozwala tego uniknąć, dostosowując się do potrzeb Twojej agencji na każdym etapie:

Zacznij od podstaw dzięki podstawowym funkcjom zarządzania zadaniami i współpracy

Dodaj strukturę dzięki polom niestandardowym, automatyzacjom i szablonom w miarę powiększania się bazy klientów

Wprowadź zaawansowane funkcje, takie jak agenci AI, pulpity nawigacyjne i zarządzanie zasobami, w miarę jak operacje stają się coraz bardziej złożone

Oznacza to, że nie zmieniasz systemów — rozwijasz ten sam obszar roboczy wraz z rozwojem Twojej agencji.

Graphite, agencja zajmująca się rozwojem z naciskiem na technologie, stanęła przed wyzwaniem związanym z narzędziami, które nie nadążały za rozwojem zespołu. Ponieważ miało to wpływ na współpracę i wydajność, postanowiono wyeliminować fragmentację narzędzi i przejść na ClickUp. ✨ Wynik był następujący: 12-krotny wzrost zawartości

20 razy mniej wiadomości wysyłanych między zespołami wymagającymi kontekstu

3 godziny oszczędzone tygodniowo dzięki wyeliminowaniu konieczności organizowania spotkań Jak mówi Ethan Smith, dyrektor generalny: ClickUp pozwala naszemu zespołowi pracować najskuteczniej, optymalizując procesy w celu zapewnienia terminowej realizacji i zwiększenia efektywności. ClickUp pozwala naszemu zespołowi pracować najskuteczniej, optymalizując procesy w celu zapewnienia terminowej realizacji i zwiększenia efektywności.

Wyprzedź konkurencję dzięki AI, która staje się coraz lepsza, dzięki ClickUp.

W ClickUp AI nie jest jednorazową aktualizacją funkcji; jest wbudowana w sam rdzeń produktu. Oznacza to, że to, z czego korzystasz dzisiaj, będzie stawało się coraz inteligentniejsze, bez konieczności zmiany narzędzi lub przebudowywania cykli pracy.

Najnowsze dodatki już pokazują kierunek i tempo innowacji:

Superagenci AI , którzy samodzielnie zajmują się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak przydzielanie zadań i raportowanie , którzy samodzielnie zajmują się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak przydzielanie zadań i raportowanie

AI Notetaker , który zamienia spotkania w podsumowania i listy elementów do wykonania

Przekształcanie mowy na tekst dla szybszego wprowadzania danych i aktualizacji dla szybszego wprowadzania danych i aktualizacji

ClickUp Brain MAX , komputerowy asystent AI, który umożliwia przeszukiwanie aplikacji służbowych i sieci

Dzięki dostępowi do wielu modeli LLM ClickUp Brain nie jest ograniczony do jednego dostawcy AI. Wybiera najlepszy model dla każdego rodzaju zadania, od pisania, przez analizę danych, po generowanie kodu.

Większość narzędzi oferuje jedynie podstawowego chatbota opartego na sztucznej inteligencji i na tym kończy. Teams nadal kopiują i wklejają kontekst, przełączają się między narzędziami i ręcznie tworzą połączenia.

ClickUp stosuje inne podejście. Ponieważ AI jest wbudowane w zintegrowany obszar roboczy, każda nowa funkcja poprawia działanie całego systemu.

Funkcja ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike Wbudowana AI w obszarze roboczym ✅ Ograniczone Ograniczone Ograniczone Ograniczone Zarządzanie wiedzą oparte na AI we wszystkich obszarach pracy ✅ ❌ ❌ Częściowe ❌ Wbudowana dokumentacja, czat i śledzenie czasu ✅ Częściowe Częściowe Częściowe Częściowe Dostęp do AI opartej na wielu modelach językowych (Multi-LLM) ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Agenci AI do zadań autonomicznych ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Uprawnienia gości klienta ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Większość narzędzi oferuje zaawansowane funkcje, ale działają one w izolacji. Notion świetnie sprawdza się przy tworzeniu dokumentów. Asana jest mocna w śledzeniu zadań. Monday.com jest elastyczne w zakresie cykli pracy.

Jednak Twoja agencja nie potrzebuje pojedynczych atutów; potrzebuje, aby wszystko działało razem. To właśnie sprawia, że AI w ClickUp z pomocnika staje się prawdziwym operatorem. Kiedy Twoja sztuczna inteligencja widzi każde zadanie, dokument, wiadomość na czacie i wpis czasu w jednym miejscu, przestaje być nowinką, a staje się przewagą konkurencyjną.

Jedna platforma. Pełny kontekst. Wydajne i produktywne agencje

Agencje, które odnoszą sukcesy, to nie te, które używają najwięcej narzędzi — to te, które korzystają z odpowiedniego systemu. Zintegrowany obszar roboczy oparty na AI eliminuje rozproszenie kontekstu, ogranicza zbędną pracę i zapewnia AI pełny obraz sytuacji, który jest niezbędny do jej efektywnego działania.

Alternatywą jest łączenie ze sobą niepowiązanych narzędzi i AI, która nigdy do końca nie rozumie Twojej pracy.

Często zadawane pytania dotyczące ClickUp AI dla agencji

Samodzielne narzędzia do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji dodają inteligencję do podstawowego menedżera zadań, ale brakuje im pełnego kontekstu obszaru roboczego. ClickUp łączy zarządzanie projektami, dokumenty, czat i integracje w jednej platformie. Oznacza to, że jego sztuczna inteligencja analizuje całą pracę Twojej agencji, a nie tylko listy zadań.

Czy mniejsze agencje lub freelancerzy mogą skorzystać z funkcji ClickUp AI?

Tak — funkcje ClickUp AI sprawdzają się w zespołach każdej wielkości. Mniejsze agencje często odczuwają szczególnie duże korzyści, ponieważ sztuczna inteligencja przejmuje zadania administracyjne, które w innym przypadku wymagałyby zatrudnienia dodatkowego personelu.

Jakie modele AI obsługuje ClickUp Brain?

ClickUp Brain korzysta z funkcji Multi-LLM Access, co oznacza, że wykorzystuje wiele modeli AI (Gemini, Claude, ChatGPT itp.), zamiast ograniczać się do jednego dostawcy. Dzięki temu może wybrać najlepszy model dla każdego rodzaju zadania, od pisania, przez analizę danych, po generowanie kodu.