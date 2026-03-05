Praca agencji opiera się na powtarzalnych systemach.

Uruchamianie kampanii, raportowanie dla klientów, pętle informacji zwrotnych, kierowanie zadań i śledzenie wyników – wszystko to przebiega według określonych schematów. Jednak większość tych zadań jest nadal zarządzana ręcznie za pomocą rozproszonych narzędzi, wątków i pulpitów nawigacyjnych.

Wraz ze wzrostem oczekiwań klientów i zmniejszeniem marż ręczna koordynacja nie jest już wystarczająca.

W tym przewodniku omówimy, jak tworzyć agenty AI do zarządzania agencją w celu optymalizacji realizacji projektów, raportowania i komunikacji z klientami.

Dowiesz się, jak projektować, wdrażać i skalować agentów AI w ramach cykli pracy oraz w jaki sposób narzędzia takie jak agenci AI ClickUp AI mogą pomóc Ci przekształcić codzienne operacje agencji w autonomiczne, dobrze skoordynowane systemy.

Czym są agenci AI do zarządzania agencjami?

Agenci AI do zarządzania agencją to autonomiczni cyfrowi współpracownicy, którzy monitorują cykle pracy, interpretują kontekst i podejmują działania w ramach projektów agencji, procesu raportowania i obsługi klientów.

Agenci AI wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe, aby rozumieć instrukcje i uczyć się na podstawie zachowań użytkowników. Oznacza to, że nie czekają oni tylko na komendy. Obserwują pracę w trakcie jej wykonywania i wkraczają do akcji, gdy jest to konieczne, bez interwencji człowieka.

W nowoczesnej agencji agenci AI mogą wykonywać następujące zadania do zrobienia:

Śledź postępy projektu i sygnalizuj ryzyko związane z realizacją

Przekształcaj opinie klientów w uporządkowane zadania

Automatycznie generuj raporty dotyczące kampanii lub wyników

Przekierowuj zgłoszenia do odpowiednich zespołów

Wykrywaj opóźnienia, wąskie gardła lub rozszerzanie zakresu projektu na wczesnym etapie.

Ten przewodnik szczegółowo opisuje supermoce agentów AI dla agencji marketingowych i zespołów 👈

Dlaczego agencje powinny korzystać z agentów AI

Oto, jak Twoja agencja może skorzystać na agentach AI:

Szybszy czas reakcji : Autonomiczne agenci AI mogą odpowiadać na rutynowe zapytania klientów, dostarczać aktualne informacje na temat statusu projektów na podstawie danych w czasie rzeczywistym, śledzić oczekujące zatwierdzenia i potwierdzać zmiany wprowadzone przez klientów — czyli wykonywać wszelkiego rodzaju czynności komunikacyjne, które nie wymagają udziału człowieka.

Inteligentniejsza alokacja zasobów : agenci AI inteligentnie przeprowadzają dystrybucję obciążenia pracą między członków zespołu i projekty w oparciu o indywidualne możliwości, umiejętności i znaczenie projektu, zapewniając terminową realizację zadań dla klientów i optymalną alokację zasobów.

Mniej błędów: Przegapione terminy, zapomniane przekazania i pominięte zatwierdzenia stają się zbyt częste, gdy członkowie zespołu zajmują się jednocześnie wieloma klientami — agenci Przegapione terminy, zapomniane przekazania i pominięte zatwierdzenia stają się zbyt częste, gdy członkowie zespołu zajmują się jednocześnie wieloma klientami — agenci automatyzują procesy cyklu pracy , takie jak routing, zatwierdzanie i aktualizacja statusu, nie pozostawiając miejsca na ręczne nieefektywności.

Szybsze wdrażanie: Agenci przyspieszają pracę Twojego zespołu, za pomocą automatyzacji przeprowadzają powtarzalne zadania związane z wdrażaniem, takie jak generowanie struktur projektów, wypełnianie szablonów zadań, informowanie nowych klientów i wysyłanie dokumentacji rejestracyjnej.

Zwiększa wydajność pracowników : gdy pracownicy nie są zajęci koordynacją i zadaniami administracyjnymi, mogą skupić się na wynikach i pracy, która faktycznie wymaga ich strategicznej wiedzy specjalistycznej.

Świadome podejmowanie decyzji : agenci mogą analizować dane z projektu na żywo, duże arkusze kalkulacyjne i bazę wiedzy Twojej firmy, aby uzyskać informacje, które pomogą Ci podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje.

Lepsza obsługa klienta: gdy klienci otrzymują aktualne informacje i nie muszą sami śledzić statusu, są bardziej zadowoleni i znacznie rzadziej szukają innych rozwiązań.

📮 ClickUp Insight: 45% pracowników rozważało wdrożenie automatyzacji, ale nie podjęło jeszcze decyzji. Czynniki takie jak ograniczony czas, niepewność co do najlepszych narzędzi i przytłaczający wybór mogą powstrzymywać ludzi przed podjęciem pierwszego kroku w kierunku automatyzacji. ⚒️ Dzięki łatwym w tworzeniu agentom AI i komendom opartym na języku naturalnym ClickUp ułatwia rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Od automatycznego przypisywania zadań po generowane przez AI podsumowania projektów — możesz odblokować potężną automatyzację, a nawet tworzyć niestandardowych agentów AI w ciągu kilku minut, bez konieczności przechodzenia przez proces uczenia się. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp, przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

Przewodnik krok po kroku: Jak tworzyć agenty AI do zarządzania agencją

Zobaczmy teraz, jak tworzyć i wdrażać własnych agentów AI w agencji:

Krok 1: Zidentyfikuj powtarzalne cykle pracy w agencji

Co chcesz osiągnąć dzięki agentom AI?

Chcesz skrócić czas reakcji na zapytania klientów lub zmniejszyć nakłady administracyjne? A może chcesz, aby Twój zespół skupił się bardziej na pracy strategicznej?

Przyjrzyj się codziennym cyklom pracy agencji, które są powiązane z tymi celami. Są to cykle pracy, które:

Zajmują większość czasu Twojego zespołu, tj. raportowanie statusu, śledzenie zatwierdzeń i komunikacja z klientami.

Często dochodzi do opóźnień z powodu zależności od czynnika ludzkiego, tj. oczekujących zatwierdzeń, przekazywania zadań.

Stosuj ten sam powtarzalny schemat we wszystkich projektach, tj. listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych pracowników, cotygodniowe raporty i działania następcze związane z fakturami.

Nie wymagają podejmowania strategicznych decyzji, np. wprowadzanie danych, przydzielanie zadań i przypomnienia o terminach.

Są to najlepsze kandydaty do automatyzacji. Nadaj priorytet cyklom pracy, które mogą zapewnić natychmiastowe wyniki przy minimalnych ustawieniach.

🚀 Zaleta ClickUp: Użyj ClickUp Brain, aby zidentyfikować cykle pracy, które mogą najbardziej skorzystać z automatyzacji agentów. Ponieważ ClickUp Brain działa w ramach zintegrowanego obszaru roboczego AI, rozumie kontekst cykli pracy, procesów, zadań, terminów i aktywności zespołu. BrainGPT wyświetli listę cykli pracy agencji, które można płynnie zautomatyzować w obszarze roboczym ClickUp. ClickUp Brain rozumie i zapamiętuje dane dotyczące obszaru roboczego ClickUp, aby oferować kontekstowe informacje.

Krok 2: Sporządź mapę obecnego cyklu pracy

Udokumentuj cykle pracy, które agenci AI będą automatyzować od początku do końca. Zaangażuj interesariuszy i członków zespołu, którzy faktycznie realizują te procesy na co dzień. Dzięki temu mapowanie procesów będzie dokładniejsze i pomoże Ci nakreślić:

Sekwencyjne zadania składające się na proces

Jak rozpoczyna się projekt, jaki jest zakres prac i jakie są kryteria uznania zadań za zakończone

Jak dane przepływają między krokami i różnymi narzędziami

Rola i obowiązki każdego członka zespołu

Niewydajność istniejącego procesu, tj. opóźnienia w przekazywaniu zadań, awarie komunikacyjne

W przypadku poważnych skarg lub eskalacji ze strony klientów

Powtarzalne, proste zadania, które pochłaniają czas, ale nadal są zrobione ręcznie.

Pamiętaj, że agenci są tak dobrzy, jak procesy, które za nimi stoją. Bez tej jasności dodajesz warstwę złożoności, która może spowodować więcej nieefektywności i zakłóceń niż na początku.

🚀 Zaleta ClickUp: Użyj tablic ClickUp, aby stworzyć wizualną mapę cykli pracy w Twojej agencji. Możesz również użyć ClickUp Brain w ramach tablic i osadzać dokumenty, zadania, linki, odniesienia i notatki, tworząc jedną połączoną przestrzeń dla wszystkich swoich procesów myślowych. Dzięki tablicom można: Oznaczaj członków zespołu, aby uzyskać wyjaśnienia lub uwagi dotyczące konkretnych kroków.

Użyj rysunku odręcznego, aby zaznaczyć problematyczne punkty lub alternatywne ścieżki sugerowane przez Twój zespół.

Przekształcaj luźne pomysły w konkretne projekty, korzystając z wbudowanej AI, która przekształca pomysły bezpośrednio w zadania.

Przechowuj wszystkie opinie interesariuszy, diagramy cykli pracy i notatki dotyczące procesów w jednym miejscu. Skorzystaj z jednego z gotowych szablonów, aby nakreślić przejrzysty plan działania dla swojego procesu. Sporządź mapę procesów automatyzacji w ClickUp Tablicach.

Krok 3: Zdefiniuj rolę i cele agenta

Określ dokładne obowiązki każdego agenta, którego chcesz włączyć do swojego procesu. Jasno określone role pozwalają agentom AI podejmować decyzje w ramach autoryzowanych granic, zapewniając wyższą dokładność i zgodność z wytycznymi operacyjnymi Twojej agencji.

Dla każdego agenta zdefiniuj:

Zdefiniuj Co należy zrobić Przykład Rola i osobowość agenta Stwórz osobowość, która określa sposób komunikacji i zachowania agenta oraz jego rolę. Agent ds. wdrażania klientów, agent ds. raportowania, agent ds. śledzenia zatwierdzeń Podstawowe obowiązki Określ konkretne obowiązki każdego agenta. Agent ds. wdrażania klientów będzie generował struktury projektów, przydzielał zadania i wysyłał dokumentację rejestracyjną do nowych klientów. Parametry pamięci Zdefiniuj, w jaki sposób agent wykorzystuje pamięć krótkotrwałą i długotrwałą. Pamięć krótkotrwała dla bieżącej interakcji z klientem Pamięć długotrwała dla danych historycznych dotyczących projektu, wzorców komunikacji z przeszłości i wcześniej rozwiązanych problemów klientów Poziomy autonomii Zdecyduj, czy agent będzie działał całkowicie niezależnie, czy też będzie wymagał zatwierdzenia niektórych działań przez człowieka. Eskalowanie nietypowych wniosków klientów do kierownika ds. klientów Ograniczenia Zdefiniuj ograniczenia, aby zapewnić, że agent działa w granicach etycznych i organizacyjnych. Nigdy nie udostępniaj danych klientów między kontami ani nie wysyłaj zewnętrznych komunikatów bez zgody. Wskaźniki powodzenia Zdefiniuj definicję powodzenia Wdrożenie zakończone w ciągu 24 godzin, bez konieczności ręcznego monitorowania postępów.

🔔 Pamiętaj: Aby naprawdę zautomatyzować cykl pracy agenta AI, potrzebujesz wielu wyspecjalizowanych agentów. Oczekiwanie, że jeden autonomiczny agent zajmie się Wszystkim, prowadzi do chaotycznych wyników.

Skoncentruj się na tworzeniu wąskich agentów, którzy wyjątkowo dobrze wykonują określone zadania. Agenci ci współpracują ze sobą, aby płynnie realizować cały cykl pracy od początku do końca.

📌 Przykład: Wyobraź sobie, że prowadzisz rozwijającą się agencję marketingu cyfrowego, zarządzającą wieloma kampaniami klientów jednocześnie. Zamiast polegać wyłącznie na kierownikach projektów, którzy koordynują wszystko ręcznie, wdrażasz trzech wyspecjalizowanych agentów AI. Każdy agent koncentruje się na jasno określonym celu operacyjnym i działa w ramach własnego zakresu:

Agent ds. wdrażania klientów: gdy nowy klient podpisuje umowę, agent ten generuje strukturę projektu, tworzy listy zadań w oparciu o pakiet usług, przypisuje właścicieli i automatycznie wysyła formularze rejestracyjne oraz dokumenty startowe.

Agent do raportowania: ten agent monitoruje pulpity kampanii, gromadzi dane dotyczące wydajności na różnych platformach i przygotowuje cotygodniowe lub comiesięczne podsumowania dla klientów, zawierające najważniejsze informacje o postępach, ryzyku i kolejnych krokach.

Agent ds. opinii i zatwierdzania: za każdym razem, gdy klient pozostawia komentarz w wiadomości e-mail, czacie lub wątku projektu, agent ten rejestruje opinię, przekształca ją w uporządkowane zadania, przypisuje je odpowiednim członkom zespołu i śledzi status zatwierdzenia aż do zamknięcia.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp oferuje superagentów zaprojektowanych do wyjątkowo dobrego wykonywania wąskich funkcji. Do zarządzania projektami agencyjnymi służą agenci tacy jak: kierownik projektu, kierownik StandUp, raportujący status i kierownik ds. priorytetów, z których każdy pełni jedną konkretną funkcję w ramach tego samego cyklu pracy. Rola i zakres działania każdego agenta są jasno określone. Menedżer StandUp po prostu zbiera i udostępnia aktualizacje dotyczące zespołu. Nie zajmuje się priorytetami ani nie sygnalizuje przeszkód. To zadanie menedżera priorytetów. Takie rozdzielenie sprawia, że system jest przejrzysty i niezawodny. Twórz i dostosowuj tych agentów w dowolny sposób, zgodnie z potrzebami Twojej agencji. Po prostu opisz, co ma robić agent, a ClickUp go stworzy. Skonfiguruj współpracowników opartych na AI, aby obsługiwali adaptacyjne, wieloetapowe cykle pracy z pełnym kontekstem, korzystając z ClickUp Super Agents.

Aby zobaczyć to w praktyce, obejrzyj wideo pokazujące, jak ClickUp wykorzystuje Super Agents 👇

Krok 4: Wybierz źródła danych

Aby agent mógł rozumować, działać i dostarczać dokładne wyniki, potrzebujesz wysokiej jakości i odpowiednich danych. W przypadku agencji oznacza to zazwyczaj połączenie:

CRM do przechowywania danych klientów, historii komunikacji i statusu kont

Narzędzie do zarządzania projektami dla danych dotyczących zadań i terminów

Narzędzia do obsługi e-maila i wiadomości w kontekście komunikacji

Arkusze kalkulacyjne lub narzędzia do raportowania danych dotyczących wydajności i rozliczeń

Wytyczne dotyczące procesów i szablony dostępne są w systemie wewnętrznym lub w Dokumentach Google.

Zidentyfikuj źródła danych niezbędne do wykonywania przez agenta wyznaczonych zadań i przeprowadź połączenia między źródłami danych, aby umożliwić płynny przepływ danych między systemami.

📌 Przykład: Jeśli agent ds. wdrażania klientów musi zakończyć pełną sekwencję wdrażania, będzie potrzebował dostępu do systemu CRM (szczegóły dotyczące klientów), narzędzia do zarządzania projektami (generowanie struktur zadań) oraz e-maila (wysyłanie dokumentacji rejestracyjnej) w ramach jednej zautomatyzowanej sekwencji.

Ponadto należy świadomie podejmować wysiłki, aby poddawać dane tym podstawowym kontrolom. W końcu agenci AI są tak skuteczni, jak dane, na których się opierają:

Oczyść i uporządkuj swoje dane: usuń niespójności, błędy, duplikaty i tendencyjności, aby zapewnić, że sieć neuronowa agenta uczy się na podstawie odpowiednich danych wysokiej jakości.

Oznaczaj swoje dane: dodawaj adnotacje do danych, aby pomóc agentowi zrozumieć kontekst i intencje, tj. zakres pracy, wyniki dla klienta.

Wdrożenie RAG (Retrieval-Augmented Generation): Pozwól swojemu agentowi na pobieranie precyzyjnych, aktualnych informacji z bazy wiedzy w czasie rzeczywistym bez konieczności ponownego szkolenia go za każdym razem.

Ustaw uprawnienia dostępu: Zdefiniuj dostęp do centrum wiedzy i źródeł danych, np. agent ds. briefingów nie potrzebuje dostępu do danych rozliczeniowych.

Ponadto, korzystając z ClickUp Docs, stwórz scentralizowaną bazę wiedzy, która zawiera wszystko, czego agent potrzebuje do działania. Potraktuj ją jako mózg agenta. Powinna ona zawierać standardowe procedury operacyjne, szablony komunikacji z klientami, wytyczne dotyczące projektów, dane historyczne oraz zasady specyficzne dla danej dziedziny, których przestrzega Twoja agencja.

Przechowuj wszystkie dane na jednej platformie, aby uzyskać szybsze i bardziej wydajne wyniki dzięki ClickUp Dokumentom.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp dla agencji kreatywnych oferuje scentralizowany obszar roboczy, w którym można gromadzić, zarządzać i przechowywać wszystkie dane dotyczące projektów, komunikację z klientami, działania zespołu, opinie i postępy w pracy w jednym miejscu. Scentralizuj działalność swojej agencji dzięki ClickUp Creative Agencies. ClickUp umożliwia rejestrowanie danych klientów za pomocą ponad 20 pól niestandardowych oraz wizualizację postępów projektu za pomocą konfigurowalnych widżetów dla faktur, przypomnień o płatnościach, specjalnych wniosków i innych elementów. Możesz również zapisywać pomysły, protokoły spotkań i standardowe procedury operacyjne w ClickUp Docs z dostępem do współpracy w czasie rzeczywistym oraz zapraszać zewnętrznych interesariuszy, takich jak klienci, do bezpośredniego udziału. Super agenci ClickUp przechwytują dane z Twojego aktywnego obszaru roboczego ClickUp, eliminując ryzyko, że niespójne lub nieaktualne dane będą miały wpływ na decyzje agentów. Dzięki scentralizowaniu wszystkich danych w ClickUp, Super Agenci mogą: Uzyskaj wgląd w projekty w czasie rzeczywistym bez konieczności ręcznego generowania raportów.

Automatycznie wyzwalaj cykle pracy, gdy zmienia się status zadania, termin lub priorytet.

Automatyczna aktualizacja statusów w różnych projektach w miarę postępu prac

Sygnalizuj ryzyko, opóźnienia lub konflikty dotyczące obciążenia, zanim wpłyną one na realizację dostaw.

Natychmiast przekierowuj opinie klientów, zatwierdzenia i prośby do odpowiedniego członka zespołu.

Krok 5: Projektowanie podpowiedzi i działań

Twoje podpowiedzi kształtują sposób rozumowania agenta. Wyjaśniają one rolę agenta, proces jego rozumowania, działania, których się od niego oczekuje, oraz format jego wyników.

Użyj znaczników Markdown lub XML, aby uporządkować systemowe podpowiedzi w przejrzysty sposób:

#Rola: Zdefiniuj, kim jest agent

#Cel: Określ, co należy osiągnąć.

#Ograniczenia: Ustaw ograniczenia, aby zapobiec halucynacjom lub nieautoryzowanym działaniom, tj. zgłaszaj tylko zadania oznaczone jako zakończone, nigdy nie udostępniaj klientom wewnętrznych notatek zespołu.

#Format wyjściowy: Określ wymagany format, aby zapewnić przewidywalne, ustrukturyzowane odpowiedzi, tj. schemat JSON lub stały szablon wiadomości e-mail, który agent wypełnia.

#Przykłady: Podaj próbki danych wejściowych i oczekiwanych wyników, aby pokierować zachowaniem agenta, tak aby dokładnie wiedział, co jest dobre.

#Pętla rozumowania: Zdefiniuj sekwencję myślenia, którą agent stosuje przed podjęciem działania, tj. sprawdź status zadania, zweryfikuj kryteria zakończenia, sporządź podsumowanie, oznacz wyjątki, a następnie wyślij.

Oto przykład dobrze skonstruowanej podpowiedzi dla agenta odpowiedzialnego za raportowanie statusu agencji: #Rola: Jesteś agentem ds. raportowania statusu klientów w agencji marketingu cyfrowego. #Cel: W każdy piątek pobierz wszystkie zadania oznaczone jako zakończone w bieżącym tygodniu, podsumuj postępy w stosunku do osi czasu projektu i przygotuj aktualizację statusu dla klienta. #Ograniczenia: Uwzględnij tylko zadania oznaczone jako zakończone. Nie odnoś się do wewnętrznych dyskusji zespołu, wewnętrznych przeszkód ani szczegółów budżetu. Nie wysyłaj raportu bez zgody kierownika konta. #Format wyjściowy: Sporządź aktualizację statusu w formie krótkiej wiadomości e-mail. Uwzględnij: projekty zaktualizowane w tym tygodniu, procent zadań zakończonych, oraz priorytety na następny tydzień. #Pętla rozumowania: Sprawdź status zadań we wszystkich aktywnych projektach, zidentyfikuj zadania zakończone, porównaj je z kamieniami milowymi projektu, sporządź podsumowanie, oznacz wszystko, co jest niekompletne, do przeglądu przez kierownika konta, a następnie umieść w kolejce do wysłania.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Brain pozwala tworzyć superagentów, którzy wykonują cały cykl pracy za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym. Wystarczy opisać agenta, którego potrzebujesz, a BrainGPT go wygeneruje. Tworzenie superagentów za pomocą ClickUp Brain Nie twórz jednak agenta AI w izolacji. Najpierw użyj ClickUp Dokumentów, aby sporządzić i dopracować instrukcje dla agenta. Tutaj możesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby wskazać luki, zaproponować zmiany i uzgodnić ograniczenia, a następnie przekazać te ostateczne instrukcje do Brain w celu stworzenia agenta.

Krok 6: Przeszkol i przetestuj agenta AI

Zawsze stosuj podejście „crawl-walk-run” podczas integrowania agentów AI z cyklem pracy:

Przeszukiwanie: Zacznij od agenta jednofunkcyjnego do zadań o dużej objętości i niskim ryzyku, np. wysyłania cotygodniowych e-maili z aktualizacjami statusu lub oznaczania zaległych zadań na kontach klientów.

Przykład: Wprowadź koordynację między dwoma agentami w powiązanym cyklu pracy, tj. agent odpowiedzialny za śledzenie zatwierdzeń przekazuje potwierdzone zatwierdzenia agentowi przypisującemu zadania.

Uruchom: Wdroż w pełni skoordynowany system agentów, który obsługuje proces od początku do końca, tj. od przyjęcia briefu nowego klienta do w pełni ustrukturyzowanego projektu z przypisanymi członkami zespołu.

Obserwuj, gdzie agent działa zgodnie z instrukcjami, zadania, które wymagają zachęty, wyzwalacze eskalacji, wskaźniki ukończenia oraz przypadki zadań zakończonych całkowicie.

Wykorzystaj to jako punkt odniesienia podczas monitorowania wydajności agentów 👇

Parametr do przetestowania Przejdź Niepowodzenie Dokładność wyników Agent generuje prawidłowe wyniki na podstawie danych z rzeczywistych projektów. Agent uzupełnia brakujące dane przy pomocy założeń zamiast je oznaczać. Zgodność z ograniczeniami Agent nigdy nie udostępnia wewnętrznych notatek w wynikach przeznaczonych dla klientów. Agent pobiera dane z innego konta klienta z powodu luki w etykietowaniu. Logika routingu Agent natychmiast eskaluje niejasne prośby klientów do kierownika ds. klientów. Agent próbuje samodzielnie rozwiązać problem wykraczający poza zakres jego kompetencji. Spójność formatu Wynik za każdym razem jest zgodny z określonym szablonem. Agent pomija wymagane pola, gdy dane źródło danych jest częściowo niedostępne. Obsługa błędów Agent rejestruje błąd i powiadamia odpowiednią osobę. Agent zawodzi bez powiadomienia, a zadanie jest nieprawidłowo oznaczane jako zakończone.

🚀 Zaleta ClickUp: Pulpity nawigacyjne ClickUp ułatwiają wizualizację wydajności agentów na różnych kontach klientów. Twórz niestandardowe widżety, które pokazują kluczowe wskaźniki i sygnalizują niedociągnięcia agentów. Śledź powodzenie swoich agentów za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Dodaj te karty i widżety AI, aby śledzić wyniki automatyzacji w czasie rzeczywistym: Wykresy słupkowe/kołowe: wizualizuj liczbę zadań według statusu, aby sprawdzić, czy agenci skutecznie realizują zadania w ramach procesu.

Karty obliczeniowe: mierz wskaźniki KPI, takie jak całkowity czas spędzony w danym statusie, aby ocenić, czy agenci faktycznie zmniejszają opóźnienia.

AI Brain: zadaj pytania typu „które zadania klientów najdłużej czekają na weryfikację?” i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi bez konieczności ręcznego filtrowania danych.

AI StandUp: podsumowuje aktywność cyklu pracy w wybranym okresie, umożliwiając szybki przegląd tego, co działa, a co nie.

Krok 7: Wdrożenie w zespołach

Po pomyślnym przejściu testów agenta, skaluj go w różnych zespołach, działach i na kontach klientów. Zapoznaj klientów z możliwościami wykorzystania agenta:

Wyjaśnij, w jaki sposób dane są wykorzystywane, przechowywane i kto ma do nich dostęp.

Zapewnij im jasną ścieżkę eskalacji, aby w razie potrzeby mogli skontaktować się z człowiekiem.

Poinformuj ich, które interakcje są obsługiwane przez agenta, a które przez człowieka.

Wewnętrznie upewnij się, że Twój zespół rozumie rolę każdego agenta i wie, gdzie należy interweniować. Przeszkol ich, aby korygowali zachowanie agentów i w razie potrzeby zgłaszali problemy wyższym szczeblom.

🚀 Zaleta ClickUp: Ustawienia uprawnień i udostępniania ClickUp pozwalają dokładnie kontrolować, co każdy członek zespołu i klient może zobaczyć w obszarze roboczym. W miarę skalowania agentów w zespołach i kontach klientów możesz: Zapraszaj klientów jako gości z kontrolowaną widocznością do danych dotyczących ich własnych projektów.

Korzystaj z ustawień powiadomień, aby na bieżąco informować klientów.

Skonfiguruj pulpity nawigacyjne dla klientów, które wyświetlają tylko te wskaźniki, które są dla nich istotne.

Najlepsze przykłady zastosowań agentów AI w zarządzaniu agencją

Oto kilka sposobów na zintegrowanie agentów z cyklami pracy Twojej agencji 👇

Cotygodniowy agent statusu

Agent statusu tygodniowego jest odpowiedzialny za automatyczne kompilowanie i wysyłanie klientom co tydzień aktualizacji statusu projektu.

Przykład: Pobieranie zakończonych zadań, osiągniętych kamieni milowych i zbliżających się terminów z narzędzia do zarządzania projektami.

Wypełnia wstępnie zatwierdzony szablon raportu o statusie za pomocą aktualnych danych projektowych.

Wysyła raport do odpowiedniego klienta o ustalonej porze, bez konieczności przygotowywania go przez członków zespołu.

Oznaczaj projekty, których postęp jest opóźniony, i kieruj je do kierownika ds. klientów przed wysłaniem raportu.

Agent ds. wdrażania klientów

W tym przypadku użycia agenta AI agent jest odpowiedzialny za przeprowadzenie pełnej sekwencji wdrażania przy minimalnym wsparciu.

Przykład: Generuje strukturę projektu i wypełnia szablony zadań w oparciu o zakres prac.

Przypisuje członków zespołu na podstawie aktualnego obciążenia i wymagań projektu.

Automatycznie wysyła klientowi e-mail powitalny, formularz rejestracyjny i oś czasu projektu.

Przekazuje sprawę do kierownika ds. klientów, jeśli odpowiedź klienta zawiera brakujące informacje lub prośby wykraczające poza zakres kompetencji.

Agent do raportowania

Agent odpowiedzialny za raportowanie jest odpowiedzialny za kompilowanie i dostarczanie raportów dotyczących wyników aktywnych kampanii klientów.

Przykład: Pobiera dane kampanii z podłączonych narzędzi marketingowych i pulpitów nawigacyjnych.

Wysyła raport do klienta o ustalonej porze bez konieczności ręcznej interwencji.

Oznacza kampanie o słabych wynikach i przekazuje je strategowi do przeglądu.

Narzędzie do śledzenia zatwierdzeń

Moduł śledzenia zatwierdzeń odpowiada za monitorowanie oczekujących zatwierdzeń we wszystkich aktywnych projektach i automatyczne podejmowanie dalszych działań.

Przykład: Śledzi każde zadanie lub produkt oczekujący na zatwierdzenie przez klienta lub wewnętrzne zatwierdzenie.

Wysyła automatyczne przypomnienia do odpowiednich interesariuszy, gdy termin zatwierdzenia upłynął.

Aktualizuje status zadania po potwierdzeniu zatwierdzenia i powiadamia przypisanego członka zespołu.

Przekazuje sprawę do kierownika ds. klientów, jeśli zatwierdzenie pozostaje w toku po przekroczeniu określonego progu.

Kreatywny agent

Agent kreatywny jest odpowiedzialny za zapewnienie wsparcia dla procesu twórczego poprzez generowanie pierwszych szkiców, moodboardów, referencji i kierunków kreatywnych w oparciu o brief klienta.

Przykład: Pobiera cele, ton i wymagania dotyczące wyników z zatwierdzonego briefu klienta.

Generuje wstępną wersję kreatywnego kierunku lub warianty tekstów, które zespół może dopracować.

Wskazuje luki kreatywne, w których brief nie zawiera wystarczających szczegółów, aby uzyskać wysokiej jakości wyniki.

Przekazuje projekt do przydzielonego kierownika kreatywnego w celu weryfikacji, zanim trafi on do klienta.

Agent wydajności kampanii

Agent ds. wyników kampanii jest odpowiedzialny za monitorowanie wskaźników kampanii na żywo i powiadamianie zespołu o zmianach w wynikach.

Przykład: Śledzi kluczowe wskaźniki wydajności w aktywnych kampaniach w czasie rzeczywistym.

Powiadamia stratega, gdy kampania spadnie poniżej określonych progów wydajności.

Pobiera dane historyczne, aby skontekstualizować bieżące wyniki w odniesieniu do poprzednich kampanii.

Generuje podsumowanie zaleceń na podstawie trendów wydajnościowych dla kierownika konta do przeglądu.

Agent rozliczeniowy

Agent rozliczeniowy odpowiada za automatyzację generowania faktur, monitorowanie płatności i uzgadnianie rozliczeń na aktywnych kontach klientów.

Przykład: Wyodrębnia warunki cenowe i wyniki z podpisanych ofert lub wątków e-mailowych.

Powiadamia zespoły sprzedaży i automatycznie wyzwala generowanie faktur, gdy transakcja zostanie oznaczona jako zamknięta i wygrana w systemie CRM.

Śledzi status płatności na wszystkich aktywnych kontach klientów i monitoruje zaległe faktury.

W przypadku zgłoszenia sporu dotyczącego rozliczeń lub rozbieżności cenowych sprawa jest eskalowana do kierownika ds. klientów.

Typowe błędy popełniane podczas tworzenia agentów AI

Oto kilka błędów, których należy unikać podczas tworzenia agentów AI dla swojej agencji:

❌ Błąd ✅ Co należy zrobić zamiast tego Automatyzacja procesu, którego nie rozumiesz w pełni Sporządź wizualną mapę cyklu pracy lub schemat blokowy, zwracając uwagę na przepływ danych, obowiązki, nieefektywności i zadania, które mogą skorzystać z automatyzacji. Określ, gdzie nadal konieczna jest ręczna interwencja. Budowanie na słabej bazie wiedzy Usuń duplikaty, napraw niespójności i poprawnie przypiętaj etykiety do danych, aby agent miał wiarygodne informacje do wnioskowania i unikania halucynacji. Oczekiwanie, że jeden agent zrobi wszystko do zrobienia Ogranicz zakres działania każdego agenta do maksymalnej specyficzności. Ściśle zdefiniowany agent, który wyjątkowo dobrze wykonuje jedno zadanie, zawsze będzie osiągał lepsze wyniki niż rozbudowany agent, który ma wiele obowiązków. Brak mechanizmu przekazywania opinii lub poprawek Zbieraj regularne opinie od członków zespołu i klientów, którzy mają bezpośredni kontakt z wynikami pracy agenta. Nie angażowanie zespołu w proces projektowania Zaangażuj członków zespołu w proces projektowania agentów. Zorganizuj sesję roboczą, podczas której przedstawią Ci swoje codzienne cykle pracy i zadania, z którymi stale się borykają. Zaniedbywanie kwestii bezpieczeństwa i zarządzania Ustal jasne zasady określające, do czego każdy agent ma dostęp, jak przetwarzane są dane klientów i jakie działania wymagają wyraźnej zgody człowieka przed wykonaniem.

👀 Czy wiesz, że... Pierwszy agent AI, Shakey, został stworzony w latach 60. XX wieku. Potrafił on postrzegać otoczenie i wyciągać wnioski na jego temat. Shakey potrafił wykonywać zadania wymagające planowania, wyszukiwania tras i przestawiania prostych obiektów. Magazyn Life nazwał go w 1970 roku „pierwszą osobą elektroniczną”. za pośrednictwem Sri

Ograniczenia obecnych agentów AI

Obecni agenci AI doskonale radzą sobie z wąskimi, ustrukturyzowanymi zadaniami. Jednak rzeczywiste cykle pracy agencji są niezwykle złożone i dynamiczne. Oto obszary, w których agenci AI mogą nie sprostać wymaganiom:

Trudności z niejednoznacznymi lub niejasnymi danymi wejściowymi: agenci nie potrafią wnioskować o intencjach tak jak ludzie, gdy brief nie zawiera jasnych celów — mają tendencję do tworzenia własnych interpretacji lub założeń na podstawie innych danych dotyczących klienta.

Zachowanie niedeterministyczne: to samo dane wejściowe nie zawsze daje ten sam wynik, tzn. dwa identyczne wnioski o zatwierdzenie mogą zostać skierowane w różny sposób — co sprawia, że agenci są niewiarygodni w przypadku cykli pracy, w których spójność wyników dostarczanych klientom jest niepodważalna.

Halucynacje pozostają realnym zagrożeniem: podczas pracy z niekompletnymi danymi lub informacjami wykraczającymi poza granice ich wiedzy agenci przedstawiają błędne wyniki z takim przekonaniem, że trudno je wychwycić.

Słaba pamięć długotrwała: Pomimo postępów w zakresie okien kontekstowych, agenci mają trudności z zachowaniem kontekstu podczas wykonywania złożonych, wieloetapowych zadań, takich jak zarządzanie długotrwałą kampanią klienta o zmieniających się wymaganiach.

Brak zdrowego rozsądku: Często brakuje podstawowego zdrowego rozsądku, co prowadzi do tworzenia rozwiązań poprawnych pod względem technicznym, ale błędnych logicznie lub niepraktycznych.

Duże opóźnienia i koszty: Uruchamianie wielu agentów w złożonych cyklach pracy powoduje wzrost zarówno czasu reakcji, jak i kosztów operacyjnych, co może zniwelować wzrost wydajności, jeśli nie będzie się tym odpowiednio zarządzać.

Luki etyczne i nadzorcze: Agenci nie rozumieją z natury granic poufności, konfliktu interesów ani tego, kiedy decyzja ma wystarczająco poważne konsekwencje, aby wymagała weryfikacji przez człowieka.

👀 Czy wiesz, że... Firma Deloitte zapłaciła częściowy zwrot kosztów za raport rządowy o wartości 290 000 dolarów po tym, jak AI wygenerowała sfabrykowane odniesienia naukowe i fałszywy cytat z sądu federalnego. Niekontrolowana AI nie tylko powoduje konieczność ponownej pracy — może również skutkować odpowiedzialnością prawną i utratą reputacji, które znacznie przewyższają koszt pierwotnego błędu.

Możesz kodować agentów od podstaw, korzystać z platform automatyzacji typu low-code lub pracować z narzędziami, które pozwalają tworzyć agentów w języku ludzkim.

Jeśli chcesz szybko tworzyć i wdrażać agentów AI, warto rozważyć trzy następujące narzędzia:

ClickUp

ClickUp to zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, który pozwala agencjom zarządzać projektami klientów, pracą wewnętrzną, komunikacją i wiedzą w jednym miejscu.

Najlepszym elementem jest ClickUp Brain, kontekstowy asystent AI platformy. Rozumie on Twoją pracę i interakcje z klientami, dzięki czemu nie musisz ciągle przełączać się między narzędziami i arkuszami kalkulacyjnymi, aby zebrać informacje z różnych cykli pracy.

Oto, jak to ułatwi Ci życie 🦸

Połącz cały swój obszar roboczy

ClickUp AI Enterprise Search wykorzystuje całą wiedzę o Twoim obszarze roboczym i wyświetla odpowiednie odpowiedzi, spostrzeżenia i działania na żądanie.

Poproś ClickUp AI Enterprise Search o wyświetlenie informacji o obszarze roboczym.

Zadawaj pytania w języku naturalnym dotyczące wszystkiego, co dzieje się w Twojej agencji, harmonogramów klientów, statusu zadań, dokumentów projektowych lub aktywności zespołu. System przeprowadza dogłębne wyszukiwanie wśród zadań, dokumentów, komentarzy i połączonych aplikacji zewnętrznych, takich jak Google Drive i OneDrive, wyciągając odpowiedni kontekst bez konieczności jego wyszukiwania.

Dostęp do wielu modeli AI

ClickUp BrainGPT zapewnia również dostęp do wielu zewnętrznych modeli AI w ramach tego samego interfejsu. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani zarządzać oddzielnymi subskrypcjami, aby eksperymentować z różnymi wynikami modeli.

📌 Przykład: ChatGPT do codziennych zadań wykonawczych. Claude do długich analiz i syntez. Gemini do zadań wymagających dużej ilości informacji i odsyłaczy.

Automatyzacja zapewnia płynność cyklu pracy w agencji bez konieczności ręcznego monitorowania.

Przed wdrożeniem pełnych agentów AI agencje potrzebują ustrukturyzowanych cykli pracy. Automatyzacje ClickUp obsługują przewidywalne przekazywanie zadań, zmiany statusu i powtarzalne prace koordynacyjne, które spowalniają realizację zadań w przypadku zarządzania ręcznego.

Ustal zasady, które są wyzwalaczami działań w miarę postępu pracy, korzystając z automatyzacji ClickUp.

Tworzy to niezawodną podstawę operacyjną, na której agenci AI mogą później budować.

📌 Przykład: Projekt przechodzi ze statusu „W trakcie realizacji” do „Recenzja klienta”. Automatyzacja ClickUp może natychmiast przypisać menedżera konta, dołączyć formularz opinii klienta, powiadomić kanał recenzji i ustawić przypomnienie o podjęciu dalszych działań, jeśli opinia nie zostanie otrzymana w ciągu 48 godzin. Nikt nie musi pamiętać o kolejnym kroku. Cykl pracy przebiega samodzielnie.

Zapewnij ciągłość pracy dzięki przekazywaniu zadań i przeglądom

Przekazywanie zadań zajmuje najwięcej czasu w cyklu pracy agencji. Czasami zadanie pozostaje nieprzypisane przez kilka dni, recenzent nie otrzymuje powiadomienia lub kontekst zostaje utracony między zmianami statusu.

Super agenci ClickUp reagują na te zmiany automatycznie.

Zautomatyzuj złożone cykle pracy od początku do końca dzięki niestandardowym agentom ClickUp Super Agents.

Oto przykład agenta AI:

Gdy zadanie przechodzi do statusu „Gotowe do przeglądu”, agent przypisuje odpowiedniego recenzenta na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasad własności.

Pobiera i dodaje załącznik z listą kontrolną recenzji zgodną ze standardami Twojego zespołu.

Powiadamia odpowiedni kanał, dzięki czemu recenzent natychmiast otrzymuje informację.

Jeśli zadanie pozostaje w fazie przeglądu dłużej niż określony czas, agent sygnalizuje to, zanim wpłynie to na oś czasu dostawy.

Najważniejsze funkcje ClickUp

AI writer for work: pisze raporty, e-maile, dokumentację i opisy zadań w oparciu o kontekst Twojego obszaru roboczego, bez konieczności podawania wielu informacji.

Zintegrowany obszar roboczy AI: łączy zadania, statusy, harmonogramy i odpowiedzialność, zapewniając agentom pełną widoczność i dostęp do całego systemu agencji.

Kreator agentów bez kodowania: Twórz i wdrażaj agentów bez pisania ani jednej linii kodu, korzystając z instrukcji w języku naturalnym.

Integracje ClickUp: Łączy się z ponad 1000 narzędziami, aby pobrać dane z istniejącego stosu do jednego obszaru roboczego.

Katalog superagentów: Gotowe podpowiedzi umożliwiające dostosowanie niestandardowych agentów do zarządzania projektami, zarządzania zadaniami, osobistej i wykonawczej wydajności, planowania, analizy, raportowania, a nawet pisania.

Ograniczenia ClickUp

Rozbudowana funkcjonalność i zestaw funkcji mogą wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii użytkownika, który udostępnia swoje pozytywne doświadczenia na G2:

Elastyczność ClickUp jest dla nas największą zaletą. Dostosowaliśmy całą przestrzeń roboczą do naszych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze procesy do narzędzia. Korzystamy z niego w działach obsługi klienta, rozwoju, operacyjnym, zgodności, finansowym i technicznym, a dzięki zgromadzeniu wszystkiego w jednym miejscu uzyskaliśmy silną strukturę i widoczność. Niestandardowe statusy, pola, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają nam płynnie przeprowadzać procesy wdrażania, zapewniania zgodności, integracji i wewnętrznego śledzenia, znacznie zmniejszając zależność od wiadomości e-mail i działań następczych.

Elastyczność ClickUp jest dla nas największą zaletą. Dostosowaliśmy cały obszar roboczy do naszych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze procesy do narzędzia. Korzystamy z niego w działach obsługi klienta, rozwoju, operacyjnym, zgodności, finansowym i technicznym, a dzięki zgromadzeniu wszystkiego w jednym miejscu uzyskaliśmy silną strukturę i widoczność. Niestandardowe statusy, pola, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają nam płynnie przeprowadzać procesy wdrażania, zapewniania zgodności, integracji i wewnętrznego śledzenia, znacznie zmniejszając zależność od wiadomości e-mail i działań następczych.

Historia klienta: ClickUp X Bell Direct 😓 Problem: „Praca nad pracą” blokowała rzeczywistą wydajność Zespół operacyjny Bell Direct był przytłoczony pracą. Każdego dnia obsługiwał ponad 800 wiadomości e-mail od klientów, z których każda wymagała ręcznego przeczytania, selekcji, kategoryzacji i przekierowania do odpowiedniej osoby. Sytuacja ta wywierała presję na wydajność zespołu, widoczność i jakość usług, mimo że firma osiągała dobre wyniki dla klientów. ✅ Rozwiązanie: ujednolicony obszar roboczy + agenci AI, którzy działają jak członkowie zespołu Zamiast dodawać kolejne niepowiązane narzędzie do stosu, firma Bell Direct wybrała ClickUp jako swoje centralne centrum dowodzenia. Skonsolidowali wszystko, od zadań i dokumentów po procesy i wiedzę, w jednym obszarze roboczym, w którym sztuczna inteligencja miała pełny kontekst. Zamiast polegać na ogólnych botach lub szablonach, wdrożyli superagenta, którego nazwali „Delegator”. Jest to autonomiczny członek zespołu przeszkolony do segregowania przychodzących zadań: Czyta każdą wiadomość e-mail przychodzącą do wspólnej skrzynki odbiorczej.

Klasyfikuje pilność, klienta i temat przy użyciu pól niestandardowych opartych na AI.

Priorytetyzuje i kieruje każde zadanie do odpowiedniej osoby w czasie rzeczywistym. Wszystko to odbywa się bez ręcznego udziału operatorów ludzkich. 😄 Efekt: wymierne korzyści operacyjne 20% wzrost wydajności operacyjnej, co oznacza, że więcej pracy jest wykonywane szybciej przy użyciu tych samych zasobów.

Uwolniono obciążenie odpowiadające pracy dwóch pełnoetatowych pracowników, które można teraz wykorzystać do realizacji zadań strategicznych o wysokiej wartości.

Ponad 800 codziennych wiadomości e-mail od klientów sortowanych w czasie rzeczywistym Super Agent kieruje teraz pracą tak, jak zrobiłby to człowiek, ale z prędkością i na skalę maszyny.

Zrób

za pośrednictwem Make

Make to wizualna platforma automatyzacji stworzona dla zespołów, które potrzebują logiki rozgałęzień, złożonych transformacji danych i wieloetapowych cykli pracy. W przeciwieństwie do narzędzi liniowych, to narzędzie pozwala zobaczyć cały cykl pracy na jednym ekranie, co ułatwia zrozumienie, w jaki sposób dane przemieszczają się między systemami w miarę wzrostu złożoności cykli pracy.

Niedawno wprowadzono również funkcję Make AI Agents, która pozwala zespołom osadzać automatyzację agentową bezpośrednio w swoich scenariuszach, co czyni ją solidną opcją dla agencji gotowych wyjść poza podstawową automatyzację.

Najważniejsze funkcje

Skorzystaj z wizualnego kreatora Canva z routerami, iteratorami i agregatorami, które pozwalają podzielić dane na wiele ścieżek i połączyć wyniki z operacji równoległych.

Skorzystaj z wbudowanych funkcji transformacji danych, które umożliwiają zmianę formatu dat, analizowanie JSON i manipulowanie tekstem bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.

Połącz dowolny interfejs API REST z modułem HTTP, gdy nie są dostępne gotowe integracje, poza ponad 3000 natywnych złączy.

Monitoruj wszystkie scenariusze, status wykonania, wskaźniki błędów i zużycie kredytów na kontach klientów za pomocą jednego spojrzenia na pulpit nawigacyjny Make Grid.

Uzyskaj natywne wsparcie agentów AI, aby osadzić kroki agentów bezpośrednio w istniejących cyklach pracy.

Ogranicz limity

Interfejs oparty na Canva ma stromą krzywą uczenia się dla użytkowników nietechnicznych.

Ceny oparte na kredytach utrudniają przewidywanie kosztów; każda akcja i każdy wyzwalacz zużywają kredyty, w tym te, które nie są wykonywane.

Ustal ceny

Free

Make Plan : 9 USD/miesiąc

Firma Enterprise

Oceniaj

G2 : 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Co o Make mówią prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii recenzenta G2:

W Make najbardziej podoba mi się to, jak proste i intuicyjne jest tworzenie automatyzacji. Szczególnie doceniam to, jak łatwo łączy się z narzędziami takimi jak Webflow i wieloma innymi, umożliwiając automatyzację procesów bez konieczności stosowania skomplikowanego kodu.

W Make najbardziej podoba mi się to, jak proste i intuicyjne jest tworzenie automatyzacji. Szczególnie doceniam to, jak łatwo łączy się z narzędziami takimi jak Webflow i wieloma innymi, umożliwiając automatyzację procesów bez konieczności stosowania skomplikowanego kodu.

Zapier

za pośrednictwem Zapier

Zapier łączy ponad 8000 aplikacji za pomocą modelu wyzwalaczy i akcji, który zespoły bez wiedzy technicznej mogą skonfigurować w ciągu kilku minut. Od lat jest to najpopularniejsze rozwiązanie do prostej automatyzacji między aplikacjami, a dzięki dodaniu agentów Zapier obsługuje teraz wieloetapowe autonomiczne cykle pracy, które mogą podejmować decyzje i działać w połączonych narzędziach bez ręcznego wprowadzania danych na każdym kroku.

Najważniejsze funkcje Zapier

Twórz wieloetapowe zapy z warunkowymi ścieżkami, filtrami i rozgałęzieniami logicznymi bez pisania kodu.

Agenci Zapier autonomicznie obsługują zadania oparte na decyzjach w połączonych aplikacjach, od kwalifikowania potencjalnych klientów po kierowanie zapytań klientów.

Ponad 8000 natywnych integracji obejmujących systemy CRM, narzędzia do zarządzania projektami, platformy e-mailowe i wiele innych.

Asystent AI Copilot pomaga tworzyć, rozwiązywać problemy i iterować cykle pracy przy użyciu prostego języka.

Filtry, ścieżki i kroki formatowania nie są wliczane do wykorzystania zadań, dzięki czemu koszty złożonych cykli pracy są bardziej przewidywalne.

Ograniczenia Zapier

Ceny oparte na zadaniach szybko się skalują dla agencji obsługujących duże ilości cykli pracy na wielu kontach klientów.

Koszty mogą nieoczekiwanie wzrosnąć, gdy cykli pracy osiągną limity zadań w połowie miesiąca, powodując naliczanie opłat za przekroczenie limitu zadań.

Ceny Zapier

Free

Profesjonalny: 19,99 USD/miesiąc

Zespół : 69 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy

Ocena Zapier

G2 : 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Zapier mówią prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii recenzenta G2:

Zapier sprawia, że automatyzacja jest prosta, nawet dla osób bez doświadczenia technicznego. Pozwoliło mi to połączyć wiele platform (takich jak TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms i Arkusze Google), dzięki czemu zarządzanie potencjalnymi klientami stało się znacznie szybsze i bardziej zorganizowane. Po skonfigurowaniu Zaps działają niezawodnie w tle i oszczędzają nam wiele ręcznej pracy.

Zapier sprawia, że automatyzacja jest prosta, nawet dla osób bez doświadczenia technicznego. Pozwoliło mi to na połączenie wielu platform (takich jak TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms i Arkusze Google), dzięki czemu zarządzanie potencjalnymi klientami stało się znacznie szybsze i bardziej zorganizowane. Po skonfigurowaniu Zaps działają niezawodnie w tle i oszczędzają nam wiele ręcznej pracy.

Jakie problemy etyczne powinny wziąć pod uwagę agencje wdrażające agentów AI?

Agencje są odpowiedzialne za przyjęcie proaktywnych ram etycznych, które nie naruszają integralności danych klientów ani zaufania, jakie zbudowały z klientami.

Przed wdrożeniem jakiegokolwiek typu agentów AI należy dokładnie zapoznać się z następującymi problemami:

Problem etyczny Co to oznacza dla Twojej agencji? Prywatność i zgoda Klienci powinni wyraźnie wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych przez agenta, zwłaszcza w cyklach pracy związanych z komunikacją. Stronniczość w podejmowaniu decyzji Przeprowadzaj audyty stronniczości przed i po wdrożeniu. Korzystaj z różnorodnych i reprezentatywnych zbiorów danych szkoleniowych, aby zapobiec przejmowaniu przez agentów historycznych uprzedzeń, które powodują obniżenie priorytetu niektórych kont klientów lub błędne kierowanie żądań. Odpowiedzialność Przed wdrożeniem określ klauzule dotyczące odpowiedzialności w warunkach umowy. Gdy agent spowoduje przekroczenie terminu, dostarczenie niewłaściwego produktu lub stratę finansową, musi istnieć jasny łańcuch odpowiedzialności. Bezpieczeństwo danych Obsługuj agentów w ramach protokołów bezpieczeństwa klasy Enterprise, obejmujących ścisłą kontrolę dostępu, ścieżki audytu dla każdego podjętego działania oraz jasne zasady przechowywania danych. Nadmierna automatyzacja Nie zastępuj całkowicie ludzkiej oceny w cyklach pracy związanych z obsługą klientów, aby przyspieszyć skalowanie. Klienci zauważają, gdy znika osobista uwaga, a żaden agent nie jest w stanie odtworzyć inteligencji relacyjnej, jaką posiada dobry menedżer ds. obsługi klienta.

Twórz superagentów dla cyklu pracy w Twojej agencji

Cykl pracy Twojej agencji będzie ewoluować wraz z jej rozwojem. Potrzebujesz inteligentnych agentów, którzy przyspieszą realizację zadań i zapewnią spójność rutynowych operacji, nawet gdy wymagania klientów będą rosły.

Jednak fragmentaryczne narzędzia tworzą fragmentarycznych agentów. Gdy dane, komunikacja i projekty znajdują się w oddzielnych systemach, agenci nie mają kontekstu potrzebnego do niezawodnego działania.

Zintegrowany obszar roboczy ClickUp łączy zadania, dokumenty, osie czasu i cykle pracy klientów w jednym miejscu, zapewniając Super Agentom pełną widoczność niezbędną do koordynowania pracy, wykrywania ryzyka i utrzymania płynności dostaw. Stwórz raz, wdroż w przepływach pracy i pozwól swojej agencji działać z przejrzystością i kontrolą, których nie można utrzymać na dużą skalę przy koordynacji ręcznej.

Chcesz wdrożyć gotowe agenty w swojej agencji? Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp ✅

Często zadawane pytania

Istnieją narzędzia do tworzenia agentów typu „przeciągnij i upuść”, które nie wymagają żadnej wiedzy technicznej. Możesz również tworzyć agentów w języku naturalnym, po prostu opisując agenta, którego potrzebujesz, a platforma skonfiguruje go za Ciebie.

Ostatecznie właściwy wybór zależy od ustawienia Twojej sztucznej inteligencji i od wymagań cyklu pracy Twojej agencji. GPT-4 i Claude dobrze radzą sobie z zadaniami wymagającymi rozumowania i intensywnego wykorzystania języka, podczas gdy Gemini jest bardziej odpowiedni do głębokiego rozumowania i zadań wymagających szerokiego wyszukiwania wiedzy.

Zdolność agenta do logicznego rozumowania i dokładnego działania zależy od jakości i trafności danych, na których się opiera. Dostarczaj mu czyste, z etykietami oznaczone i ustrukturyzowane dane, wdrażaj RAG, jeśli dane muszą być pozyskiwane z wielu źródeł, oraz efektywnie strukturyzuj swoje podpowiedzi, stosując jasne granice, aby ograniczyć halucynacje.

Niewłaściwie zdefiniowane podpowiedzi, słabe lub niespójne źródła danych, brak pętli informacji zwrotnej oraz zbyt wczesne wyeliminowanie nadzoru ludzkiego to najczęstsze przyczyny awarii agentów w środowiskach produkcyjnych.

Tak. Agenci AI wykorzystują pamięć krótkotrwałą i długotrwałą do obsługi kontekstu. Pamięć krótkotrwała obsługuje kontekst w ramach jednej sesji, natomiast pamięć długotrwała przechowuje dane historyczne z różnych sesji, zazwyczaj za pomocą wektorowej bazy danych.

Koszt zależy od modelu, wielkości wykorzystania i platformy. Koszty API dla modeli takich jak GPT-4 są oparte na tokenach. Częste i złożone cykle pracy mogą szybko stać się kosztowne, jeśli nie są monitorowane.

Nie. Agenci zajmują się realizacją i koordynacją. Strategia, związki z klientami, kreatywna ocena sytuacji i odpowiedzialność nadal wymagają udziału ludzi. Agenci po prostu sprawiają, że Twój zespół działa szybciej i jest bardziej sprawny.