Jak zarządzać rozproszeniem kontekstu w Teams

Według badań 37% pracowników umysłowych w dużych organizacjach spędza 2 godziny dziennie na wyszukiwaniu informacji lub śledzeniu współpracowników, którzy znają potrzebne odpowiedzi. 1 na 20 pracowników spędza ponad połowę dnia pracy na szukaniu informacji, zamiast wykonywać swoje zadania.

Rozproszenie informacji związanych z pracą w różnych narzędziach, kanałach i systemach przechowywania danych zmusza zespoły do tracenia czasu na zbieranie potrzebnych informacji. Rozproszenie kontekstu ma wpływ na wszystkie zespoły, niezależnie od ich wielkości i funkcji — produktowe, inżynieryjne, operacyjne, projektowe — zwłaszcza w sytuacji, gdy praca zdalna i hybrydowa staje się normą.

W tym przewodniku przedstawiono sprawdzone strategie zarządzania rozproszeniem kontekstu w zespołach, od konsolidacji narzędzi i ujednolicenia wyszukiwania po wykorzystanie AI w celu wyświetlania odpowiednich informacji we właściwym czasie.

Czym jest rozproszenie kontekstu?

Znasz to uczucie, kiedy musisz otworzyć 10 różnych zakładek, przeszukiwać stare wątki czatów i przeglądać udostępniony dysk, aby znaleźć informacje potrzebne do rozpoczęcia rzeczywistej pracy? Ta frustracja jest codziennym kosztem rozproszenia kontekstu.

Rozproszenie kontekstu ma miejsce, gdy istotne informacje dotyczące pracy zespołu — kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego — są rozproszone w dziesiątkach niepołączonych ze sobą aplikacji i systemów.

Dzieje się tak, gdy zespoły tracą godziny na wyszukiwanie informacji potrzebnych do wykonywania swojej pracy, przełączając się między aplikacjami, szukając plików i powtarzając te same aktualizacje na wielu platformach.

Nie chodzi tu tylko o brak organizacji. Jest to problem strukturalny, w którym plany projektów znajdują się w jednym narzędziu, rozmowy na ich temat toczą się w innym, a ostateczne zasoby są przechowywane zupełnie gdzie indziej. Żadne pojedyncze miejsce nie daje pełnego obrazu sytuacji.

W miarę jak zespoły wdrażają coraz bardziej wyspecjalizowane narzędzia SaaS — obecnie firmy korzystają średnio ze 101 aplikacji — każda z nich tworzy nową silosową strukturę danych, pogłębiając problem rozproszenia pracy.

Ciągłe poszukiwanie informacji zmusza Cię do ręcznego łączenia kontekstu, co pochłania Twój czas i energię umysłową.

Rozwiązaniem jest zintegrowany obszar roboczy oparty na AI — pojedyncza, bezpieczna platforma, na której znajdują się projekty, dokumenty, rozmowy i analizy, z kontekstową AI wbudowaną jako warstwa inteligencji, która rozumie Twoją pracę i pomaga ją kontynuować.

Jest to pojedyncze, ujednolicone środowisko, które łączy wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy, zapewniając 100% kontekstu bez chaotycznego przełączania się między aplikacjami.

Dlaczego rozproszenie kontekstu spowalnia pracę zespołów

Kiedy nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, stajesz przed trudnym wyborem: kontynuować pracę w oparciu o niekompletny kontekst i ryzykować popełnienie błędu lub całkowicie przerwać pracę, aby poszukać odpowiedzi. Ta zwłoka w podejmowaniu decyzji, powtarzająca się codziennie u wszystkich członków zespołu, znacznie obniża wydajność. Każda minuta spędzona na poszukiwaniu kontekstu to minuta, której nie poświęcasz na tworzenie, wprowadzanie innowacji lub rozwiązywanie problemów.

To systemowe tarcie wykracza poza indywidualne zadania. Spowalnia całe projekty i działanie działów. Gdy rozmowy toczą się w izolacji, kluczowi interesariusze tracą ważne informacje, co prowadzi do rozbieżności i konieczności ponownej pracy. Łączny efekt tego operacyjnego opóźnienia może całkowicie zahamować dynamikę zespołu.

Konsekwencje są oczywiste i kosztowne:

Opóźnione decyzje: Liderzy nie mogą działać z pewnością siebie, ponieważ nie mają pełnego obrazu sytuacji.

Powtarzalna praca: zespoły nieświadomie powielają wysiłki, ponieważ nie mogą znaleźć istniejących zasobów lub poprzednich projektów.

Brakujący kontekst: ważne aktualizacje i kluczowe decyzje giną w losowych kanałach czatu lub wątkach e-mailowych.

Trudności związane z wdrażaniem nowych pracowników: nowi członkowie zespołu mają trudności ze znalezieniem wiedzy instytucjonalnej potrzebnej do osiągnięcia wydajności, nowi członkowie zespołu mają trudności ze znalezieniem wiedzy instytucjonalnej potrzebnej do osiągnięcia wydajności, co spowalnia proces ich wdrażania.

Najczęstsze przyczyny rozproszenia kontekstu

Rozproszenie kontekstu nie pojawia się z dnia na dzień. Jest wynikiem wielu drobnych decyzji, które z czasem tworzą splątaną sieć informacji. Zazwyczaj jest to połączenie wyborów narzędzi, nawyków komunikacyjnych i praktyk dokumentacyjnych zespołu, które działają przeciwko sobie, tworząc powszechny chaos cyfrowy.

Wiele zespołów wpada w pułapkę „najlepszych w swojej klasie”. Wprowadzasz specjalistyczne narzędzie do zarządzania projektami, inne do dokumentacji, a trzecie do komunikacji. Chociaż każde z tych narzędzi może świetnie sprawdzać się w swojej roli, nie komunikują się one ze sobą, tworząc krajobraz niepołączonych wysp danych. To jest sedno rozrostu narzędzi.

Nawet po ustawieniu integracji często działają one jak słabe mosty. Informacje synchronizują się niedoskonale, wymagają ciągłej ręcznej konserwacji i rzadko oddają pełny kontekst Twojej pracy.

Prowadzi to do kilku kluczowych problemów:

Specjalistyczne silosy: gdy każdy dział wybiera swoje ulubione narzędzie, powstają fragmentaryczne dane, do których nikt inny nie ma łatwego dostępu ani nie jest w stanie ich zrozumieć.

Koszty integracji: poświęcasz więcej czasu na zarządzanie połączeniami między narzędziami niż na rzeczywistą pracę.

Ograniczenia wyszukiwania: Nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz, jeśli jest to zablokowane w narzędziu, o którym zapomniałeś, że Twój zespół w ogóle używa.

Jedynym realnym rozwiązaniem jest ograniczenie liczby narzędzi, z których korzystasz.

1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w wiadomości e-mail, rozwinięte w wątku Slacka i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy.

Rozproszone kanały komunikacji

Decyzja jest podejmowana w prywatnej wiadomości na Slacku, opinia znajduje się w wątku e-mailowym, a ostateczna zgoda w komentarzu do zadania. Kiedy rozmowy są oderwane od samej pracy, gubi się „dlaczego” stojące za decyzjami. To klasyczny objaw rozproszonych kanałów komunikacji.

To zmusza Twój zespół do ciągłego zadawania pytania: „Gdzie to omawialiśmy?”.

Problem ten jest jeszcze poważniejszy w przypadku zespołów zdalnych i hybrydowych, które polegają na komunikacji asynchronicznej. Im więcej kanałów, tym więcej miejsc, w których mogą się ukrywać ważne informacje.

Rozwiązaniem jest przeniesienie komunikacji do tego samego miejsca, w którym odbywa się praca, dzięki czemu rozmowy są automatycznie załącznikami do odpowiednich zadań i projektów.

Silosowa wiedza i dokumentacja

Twój zespół może mieć wiki lub wspólny dysk, ale jeśli jest to miejsce, w którym informacje są odizolowane, prawdopodobnie jest to cmentarzysko dokumentacji. Jest to miejsce, w którym informacje są zapominane, szybko stają się nieaktualne i niewiarygodne.

Zmusza zespół do polegania na „ wiedzy ukrytej ” — kluczowych informacjach, które znajdują się wyłącznie w głowach kilku kluczowych osób.

Jeśli wiedza nie jest zapisana, jest niezwykle krucha. Jeśli dana osoba jest zajęta, na urlopie lub odchodzi z firmy, informacje te zostają utracone na zawsze.

Nawet jeśli dokumentacja istnieje, jej zła organizacja i słaba funkcjonalność wyszukiwania mogą uniemożliwić jej odnalezienie. Dokumentacja musi być aktywną częścią cyklu pracy, a nie zakurzonym archiwum cyfrowym.

Jak rozpoznać rozproszenie kontekstu w swojej organizacji

Być może masz wrażenie, że Twój zespół nieustannie kręci się w kółko, ale nie potrafisz dokładnie określić, dlaczego. Zanim naprawisz rozproszenie kontekstu, musisz je zdiagnozować. Poszukaj tych konkretnych sygnałów w codziennych cyklach pracy. 🛠️

Powtarzające się pytania: Czy członkowie zespołu ciągle proszą o te same linki, pliki lub aktualizacje statusu na kanałach publicznych? To znak, że informacje nie są łatwo dostępne.

Nadmiar spotkań: Czy organizujesz spotkania synchronizacyjne, które służą wyłącznie do tego, aby wszyscy byli na bieżąco? Często oznacza to, że kontekst nie jest dostępny asynchronicznie.

Trudności związane z wdrażaniem nowych pracowników: Czy nowi pracownicy potrzebują tygodni lub miesięcy, aby osiągnąć pełną wydajność? Oznacza to, że Czy nowi pracownicy potrzebują tygodni lub miesięcy, aby osiągnąć pełną wydajność? Oznacza to, że wiedza instytucjonalna jest rozproszona i trudna do znalezienia.

Wąskie gardła decyzyjne: Czy postępy często zatrzymują się w oczekiwaniu na jedną konkretną osobę, która „wie, gdzie to jest”?

Powielanie pracy: Czy zespoły zdarzają się odkrywać, że stworzyły coś, co inny zespół już zakończył?

Wykonaj prostą kontrolę: sporządź listę wszystkich narzędzi używanych przez Twój zespół. Obok każdego narzędzia zapisz, jakie informacje się w nim znajdują. Powstała mapa natychmiast uwidoczni fragmentację i rozproszenie pracy, dając Ci jasny punkt wyjścia do konsolidacji.

Strategie zarządzania rozproszeniem kontekstu

Po zidentyfikowaniu problemu można przystąpić do jego rozwiązywania. Poniższe strategie to praktyczne podejścia, które eliminują podstawowe przyczyny rozproszenia kontekstu. Najlepiej sprawdzają się one w połączeniu, jako część całościowego planu ujednolicenia pracy zespołu.

Najbardziej bezpośrednim sposobem walki z rozproszeniem kontekstu jest ograniczenie liczby miejsc, w których kontekst może się ukrywać. Żonglowanie pięcioma różnymi subskrypcjami i próby ich współdziałania powodują stratę czasu i energii. Konsolidacja pracy na jednej platformie oznacza, że nie jesteś już ludzką warstwą integracyjną między narzędziami.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z funkcjonalności. Prawdziwe rozwiązanie typu „jedna platforma” oferuje więcej niż tylko zarządzanie projektami — łączy dokumenty, komunikację i cykle pracy w jednym, ujednoliconym środowisku.

💪🏻 Jak to zrobić:

Połącz wszystko w jednym miejscu, aby kontekst pozostawał spójny od samego początku, korzystając z zintegrowanego obszaru roboczego AI, takiego jak ClickUp. Gdy ClickUp zarządzanie projektami, ClickUp Docs i ClickUp Chat znajdują się w tym samym miejscu, wyszukiwanie faktycznie działa i nic nie umyka uwadze.

ClickUp zapewnia scentralizowany hub wiedzy oparty na AI.

Większość organizacji nie może z dnia na dzień przejść na jedną platformę. W międzyczasie uciążliwość wyszukiwania plików w Google Drive, Dropbox i narzędziu do projektu nieustannie obniża wydajność. Wiesz, że informacje istnieją, ale tracisz cenny czas, próbując sobie przypomnieć, gdzie się znajdują.

Potrzebujesz sposobu na przeszukiwanie wszystkich narzędzi z jednego miejsca. Zamiast polegać na natywnej wyszukiwarce każdej aplikacji, która widzi tylko własne dane, potrzebujesz wyszukiwarki, która może przeszukiwać wszystko jednocześnie.

💪🏻 Jak to zrobić:

Znajdź to, czego potrzebujesz, za pomocą jednego wyszukiwania, korzystając z ClickUp Enterprise Search.

Znajdź wszystko w całym obszarze roboczym i wszystkich podłączonych aplikacjach za pomocą jednego paska wyszukiwania dzięki ClickUp Enterprise Search. Wystarczy jedno wyszukiwanie, aby natychmiast uzyskać potrzebne informacje. Eliminuje to obciążenie umysłowe związane z zapamiętywaniem, gdzie są przechowywane poszczególne informacje.

Wykorzystaj AI, aby wyświetlić odpowiedni kontekst.

Tradycyjne wyszukiwanie ma charakter reaktywny — trzeba wiedzieć, czego szukać. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie AI do proaktywnego dostarczania odpowiedniego kontekstu.

AI uwzględniająca kontekst zmienia tradycyjne podejście do wyszukiwania. Kiedy rozpoczynasz nowe zadanie, wszystkie powiązane dokumenty, poprzednie rozmowy i notatki interesariuszy mogą zostać automatycznie wyświetlone — bez konieczności wyszukiwania.

💪🏻 Jak to zrobić:

Zamiast szukać, zacznij pytać dzięki ClickUp Brain. Ponieważ jest on połączony ze wszystkimi danymi dotyczącymi Twojej pracy, możesz zadawać pytania w języku naturalnym, np. „Jaka jest historia tego projektu?” lub „Podsumuj kluczowe decyzje z ostatniego spotkania”. Asystent AI wyszuka i zsyntetyzuje informacje za Ciebie.

Uzyskaj odpowiedzi z dowolnego miejsca w swoim obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Funkcja Ambient Answers w ClickUp pomaga zespołowi szybko znaleźć odpowiedzi. Wystarczy skonfigurować ją w kanale czatu (można nawet dostosować wiedzę, do której ma dostęp). W przypadku bardziej złożonych pytań zawsze można skorzystać z funkcji ClickUp Brain, dostępnej po prostej wzmiance @!

Jak AI pomaga ograniczyć rozproszenie kontekstu

Ogromna ilość informacji w nowoczesnej firmie przekracza możliwości ręcznego uporządkowania przez człowieka. Wraz z rozwojem zespołu problem ten pogłębia się wykładniczo. W tym przypadku AI może pomóc w ograniczeniu rozrostu pracy na dużą skalę. Jej rola wykracza daleko poza proste wyszukiwanie.

Możliwości AI Jak ogranicza rozproszenie Podsumowanie Skraca długie dokumenty, wątki komentarzy dotyczących zadań lub historie projektów do krótkich, praktycznych podsumowań, dzięki czemu można się z nimi zapoznać w ciągu kilku sekund. Połączenie Identyfikuje relacje między zadaniami, dokumentami i rozmowami, które mogą umknąć ludzkiemu oku, tworząc sieć powiązanej wiedzy. Synteza Gromadzi informacje z wielu źródeł w całym obszarze roboczym, aby odpowiedzieć na złożone pytania, które w przeciwnym razie wymagałyby ręcznego wyszukiwania. automatyzacja Wyzwalacze cykli pracy są używane do automatycznego udostępniania kontekstu, np. powiadamiając zespół o zmianie statusu powiązanego projektu.

Należy jednak uważać na rozrost AI — nieplanowane rozprzestrzenianie się narzędzi, modeli i platform AI bez nadzoru, strategii lub wiedzy o tym, kto z nich korzysta, co prowadzi do marnowania pieniędzy, powielania wysiłków i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

👀 Czy wiesz, że: Gartner przewiduje, że do końca tego roku 40% aplikacji korporacyjnych będzie miało wbudowane agenty AI przeznaczone do konkretnych zadań, dlatego tak ważne jest strategiczne podejście do wdrażania sztucznej inteligencji.

Dodanie kolejnego niepowiązanego narzędzia AI może w rzeczywistości pogorszyć problem z kontekstem.

Obejrzyj to wideo, aby lepiej zrozumieć ryzyko i konsekwencje rozrostu AI oraz dowiedzieć się, dlaczego strategiczne, ujednolicone podejście do wdrażania AI jest niezbędne, aby uniknąć tych pułapek.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Rozwiązaniem jest AI wbudowana bezpośrednio w główny obszar roboczy. ClickUp Brain został zaprojektowany specjalnie do tego celu. Nie jest to zwykłe AI, ale rozwiązanie głęboko zintegrowane z zadaniami, dokumentami i czatami, które pozwala zrozumieć kontekst pracy i dostarczać odpowiednie odpowiedzi.

Jak ClickUp eliminuje rozproszenie kontekstu

Prawdopodobnie wypróbowałeś już inne narzędzia, które rozwiązują tylko jeden problem, zmuszając Cię do dalszego korzystania z wielu aplikacji. Jako zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, zostało ono stworzone w celu wyeliminowania wszelkich form rozproszenia pracy.

Zamiast przełączać się między niepołączonymi narzędziami, możesz zarządzać wszystkim w jednym miejscu. Oto, w jaki sposób połączone funkcje ClickUp tworzą jedno źródło informacji:

Twórz i współpracuj nad dokumentami, które są dostępne bezpośrednio obok Twoich zadań dzięki Docs Hub , aby organizować, wyszukiwać i tworzyć scentralizowaną bazę wiedzy, która jest zawsze dostępna. nad dokumentami, które są dostępne bezpośrednio obok Twoich zadań dzięki ClickUp Docs . Skorzystaj z, aby organizować, wyszukiwać i tworzyć scentralizowaną bazę wiedzy, która jest zawsze dostępna.

komunikacja pozostaje połączona z pracą , której dotyczy. Rozmawiaj na dedykowanych kanałach lub bezpośrednio w wątku komentarzy do zadania dzięki ClickUp Chat . Dzięki temu, której dotyczy.

Uzyskaj ogólny, wizualny przegląd pracy swojego zespołu , przekształcając dane z obszaru roboczego w konfigurowalne wykresy i diagramy za pomocą , przekształcając dane z obszaru roboczego w konfigurowalne wykresy i diagramy za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp . Możesz śledzić postępy, czas i wydajność w czasie rzeczywistym, a zespoły nie muszą już martwić się o brak spójności.

Usprawnij typowe cykle pracy, ustawiając proste reguły „jeśli-to” w celu automatycznej aktualizacji statusów, przypisywania zadań lub powiadamiania interesariuszy w przypadku wystąpienia zdarzenia wyzwalającego za pomocą , ustawiając proste reguły „jeśli-to” w celu automatycznej aktualizacji statusów, przypisywania zadań lub powiadamiania interesariuszy w przypadku wystąpienia zdarzenia wyzwalającego za pomocą ClickUp Automations.

Dzięki tym połączonym cyklom pracy kontekst automatycznie towarzyszy pracy. Twój zespół nie zarządza już narzędziami, ale pracą w jednej, zunifikowanej, inteligentnej platformie.

🎥 Wideo pokazuje bardziej szczegółowo, w jaki sposób platforma taka jak ClickUp może zapobiegać rozrostowi pracy.

Najlepsze praktyki zapobiegające rozrostowi kontekstu

Wdrożenie ujednoliconej platformy to największy krok, ale trzeba też wyrobić sobie dobre nawyki, aby zapobiec ponownemu rozrostowi kontekstu. Zapobieganie rozrostowi kontekstu to ciągła praktyka, a nie jednorazowe rozwiązanie. Oto kluczowe nawyki, które powinien wyrobić sobie Twój zespół. ✨

Ustaw swoje główne obszary robocze jako domyślne: przed przyjęciem nowego narzędzia zadaj sobie pytanie: „Czy możemy to zrobić w ClickUp?”. Oprzyj się pokusie dodawania kolejnej aplikacji do każdego niszowego zastosowania.

Linkuj, nie duplikuj: gdy potrzebujesz odwołać się do dokumentu lub zadania, umieść link do oryginalnego źródła. Nie kopiuj i nie wklejaj informacji, ponieważ tworzy to nową, niepowiązaną wersję, która może stać się nieaktualna.

Dokumentuj decyzje w miejscu pracy: Zapisz „dlaczego” podjęto daną decyzję w samym zadaniu lub dokumencie. Dzięki temu zachowasz uzasadnienie na przyszłość.

Regularne audyty narzędzi: Raz na kwartał należy dokonać przeglądu wszystkich programów używanych przez zespół. Należy zidentyfikować wszelkie nakładające się funkcje i możliwości konsolidacji.

Wykorzystaj AI do utrzymania kontekstu: podsumowuj długie wątki i automatycznie tworz połączenia między powiązanymi zadaniami — pozwól ClickUp Brain zająć się ciężką pracą.

Takie praktyki są znacznie łatwiejsze do zastosowania, gdy obszar roboczy jest od początku zaprojektowany z myślą o konwergencji.

💟 Bonus: Poznaj Brain MAX — nowego towarzysza pracy na pulpicie stacjonarnym opartego na AI, zaprojektowanego z myślą o ułatwieniu pracy zespołowej. Potraktuj go jako inteligentne narzędzie do współpracy, które gromadzi wszystkie rozmowy, dokumenty i zadania Twojego zespołu w jednym miejscu. Dzięki funkcji Talk to Text w Brain MAX wystarczy wypowiedzieć swoje pomysły lub instrukcje, a zostaną one natychmiast przekształcone w notatki lub wiadomości dla zespołu — bez konieczności pisania w tekście. Potrzebujesz znaleźć plik, podsumować spotkanie lub przydzielić działania następcze? Brain MAX wykorzystuje zaawansowaną AI do przeszukiwania wszystkich połączonych aplikacji i podsumowywania informacji, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i nic nie umyka ich uwadze. Automatyzuje nawet rutynowe zadania, takie jak tworzenie raportów lub śledzenie postępów projektu, dzięki czemu zespół może skupić się na tym, co najważniejsze.

Wyeliminuj rozproszenie kontekstu dzięki ClickUp

Rozproszenie kontekstu to nie tylko drobna niedogodność — to problem strukturalny, który po cichu obniża wydajność zespołu i spowalnia pracę całej organizacji. Codzienne poszukiwanie informacji w rozproszonych narzędziach powoduje tarcia, opóźnia podejmowanie decyzji i prowadzi do kosztownych poprawek.

Rozwiązaniem jest konsolidacja pracy na jednej platformie, wzbogacenie jej o uniwersalną wyszukiwarkę i wykorzystanie wbudowanej AI do automatycznego wyświetlania kontekstu. Eliminując podstawowe przyczyny rozproszenia pracy, możesz zapewnić zespołowi to, czego najbardziej potrzebuje: możliwość skupienia się na rzeczywistych zadaniach.

Organizacje, które już teraz rozwiązują problem rozproszenia kontekstu, zyskają przewagę konkurencyjną w miarę przyspieszania wdrażania AI.

Często zadawane pytania

Rozproszenie narzędzi oznacza posiadanie zbyt wielu niepowiązanych ze sobą aplikacji. Bezpośrednim wynikiem tego jest rozproszenie kontekstu: fragmentacja informacji zespołu w różnych narzędziach, co uniemożliwia uzyskanie pełnego obrazu sytuacji w przypadku każdego zadania.

Jest to jeszcze bardziej szkodliwe dla zespołów pracujących zdalnie i hybrydowo, ponieważ w dużym stopniu polegają one na dokumentacji pisemnej i komunikacji asynchronicznej. Bez osobistych rozmów, które wypełniają luki, rozproszone informacje powodują większe luki w wiedzy i więcej nieporozumień.

Oczywiście, jeśli po prostu dodasz kolejne niepołączone narzędzia AI do swojego zestawu technologii. Rozwiązaniem jest sztuczna inteligencja wbudowana bezpośrednio w główny obszar roboczy i połączona z rzeczywistymi danymi roboczymi, a nie oddzielna aplikacja, która tworzy kolejną silosową bazę informacji.