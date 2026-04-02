Jak agencje marketingowe oszczędzają ponad 15 godzin tygodniowo

Agencje marketingowe często muszą korzystać z wielu narzędzi, aby zrealizować jedną kampanię dla klienta. Okta odkryła, że organizacje z różnych branż wdrażają obecnie średnio 101 aplikacji, co sprawia, że fragmentacji nie da się uniknąć.

W tym przewodniku przedstawiono siedem konkretnych zmian w cyklu pracy, które pozwolą Twojej agencji odzyskać utracone godziny. Pokażemy Ci również, w jaki sposób zintegrowany obszar roboczy ClickUp oparty na sztucznej inteligencji — pojedyncza, bezpieczna platforma, na której projekty, dokumenty, rozmowy i analizy współistnieją z wbudowaną sztuczną inteligencją jako warstwą analityczną — może stać się Twoją supermocą w tym wysiłku.

Dlaczego większość agencji marketingowych traci ponad 15 godzin tygodniowo

Kiedy realizacja zlecenia dla jednego klienta wymaga sprawdzania zadań w narzędziu do zarządzania projektami, dokumentów Google dla briefów, opinii w Slacku i zatwierdzeń w e-mailach, minuty szybko się sumują.

Ta rozproszona struktura oznacza, że zespoły tracą godziny na poszukiwanie potrzebnych informacji, przełączanie się między aplikacjami i powtarzanie tych samych aktualizacji na wielu platformach. Każda zmiana narzędzia, każda wiadomość na Slacku typu „gdzie jest ten plik?” i każdy ręcznie tworzony raport o statusie dodaje czas, którego nikt nie śledzi.

Oto, na co faktycznie przeznaczane jest te ponad 15 godzin: 👀

Przełączanie się między aplikacjami: Przechodzenie z narzędzia do zarządzania projektami do dokumentów, czatu i narzędzia do śledzenia czasu pracy nieustannie zakłóca koncentrację

Powielanie aktualizacji na różnych platformach: Publikowanie tego samego statusu w trzech miejscach to potrójna praca bez żadnej dodatkowej wartości

Ubieganie się o zatwierdzenia przez e-mail: wątki z opiniami giną w gąszczu wiadomości, a wersje się mieszają

Tworzenie raportów od podstaw: Pobieranie danych z różnych narzędzi i umieszczanie ich w prezentacji w każdy Monday rano oznacza stratę połowy dnia pracy

Wyszukiwanie odpowiednich wersji plików: Gdy pliki są rozrzucone po Google Drive, Dropboxie i załącznikach e-mailowych, nikt nie ma pewności, że ma właściwą wersję

Jednak wszystkie te drobne nieefektywności składają się na ogromny spadek wydajności agencji marketingowej w każdym tygodniu. Jedna z agencji, z którą rozmawialiśmy, obliczyła, że jej zespół spędzał 45 minut dziennie na osobę tylko na przechodzeniu między platformami.

🎥 Zanim przejdziemy dalej, obejrzyj wideo z praktycznymi wskazówkami, jak zwiększyć wydajność Twojej agencji marketingowej bez wypalania pracowników!

Potrzebujesz więcej zasobów, które pomogą Ci zwiększyć wydajność, rentowność i usprawnić zarządzanie obciążeniem pracą? Skorzystaj z zasobów ClickUp dotyczących zarządzania projektami dla zespołów agencji. Znajdziesz tam „Wielką księgę zarządzania projektami w agencji”, kilka szablonów dla agencji, webinaria oraz poradniki.

Problem z rozdrobnionym zestawem narzędzi to nie tylko stracony czas — chodzi o to, jak ta fragmentacja spowalnia całą agencję.

Kiedy informacje o kampanii są rozproszone na wielu platformach, podejmowanie decyzji trwa dłużej. Zespoły się wahają, bo nie mają pełnej pewności, że patrzą na najnowsze dane. Dyrektor kreatywny przegląda jedną wersję, menedżer ds. klienta odwołuje się do innej, a zanim opinia dotrze do klienta, historia nie jest już w pełni spójna.

Brak jednego wiarygodnego źródła informacji powoduje subtelne, ale kosztowne tarcia. Procesy zatwierdzania utknęły w martwym punkcie, przekazywanie zadań staje się chaotyczne, a proste pytania zamieniają się w długie wymiany wiadomości, tylko po to, by potwierdzić to, co już zostało zrobione.

Z czasem ma to wpływ nie tylko na realizację zadań:

Komunikacja z klientami staje się reaktywna zamiast proaktywna

Teams poświęcają więcej czasu na weryfikację pracy niż na jej realizację

Myślenie strategiczne schodzi na dalszy plan na rzecz koordynacji operacyjnej

Prawdziwym kosztem nie są pieniądze — to obciążenie. Każda godzina, którą Twój zespół poświęca na zarządzanie narzędziami, to godzina, której nie poświęca na strategię dla klienta lub pracę kreatywną.

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform.

Jak jedno obszar roboczy zastępuje cały zestaw narzędzi technologicznych agencji

Zamiast łączyć pięć narzędzi, agencje konsolidują swoje rozwiązania technologiczne i przenoszą wszystko do jednego obszaru roboczego.

Właśnie w tym miejscu podejście oparte na zintegrowanym obszarze roboczym przynosi korzyści. Ponieważ zadania, dokumenty i rozmowy są połączone, otwarcie zadania kampanii pokazuje brief, wątek komentarzy, zarejestrowany czas i status zatwierdzenia — wszystko to bez opuszczania ekranu.

✨ Historia klienta: Skalowanie bez obciążenia operacyjnego W miarę rozwoju zespołów to koordynacja — a nie realizacja — staje się wąskim gardłem. Z takim problemem borykała się agencja produkcji wideo path8 Productions. Ich praca była rozproszona między wieloma narzędziami, takimi jak Smartsheet, Slack, Toggl i Dropbox Paper, co zmuszało producentów do poświęcania czasu na synchronizację aktualizacji zamiast na realizację projektów. Zamiast dodawać kolejne procesy lub zatrudniać więcej pracowników, skonsolidowali Wszystko w pakiecie ClickUp Small Business Suite. ⚡ Wpływ Sześć narzędzi zastąpionych jednym zunifikowanym obszarem roboczym

Skrócenie czasu przygotowania spotkań o 60% (z 30–60 minut do około 10 minut)

Pełne wdrożenie w mniej niż 8 tygodni przy wsparciu ClickUp

Widoczność w czasie rzeczywistym w projekty, komunikację i śledzenie czasu pracy Dzięki zgromadzeniu wszystkiego w jednym miejscu zniknął ciągły cykl „aktualizowania każdego narzędzia”. Zarejestrowany czas jest rejestrowany bezpośrednio przy zadaniach, rozmowy pozostają powiązane z pracą, a porządki obrad spotkań tworzą się same na podstawie danych na żywo. Posłuchaj tego z ust samego Pata Hendersona 👇

Oto krótki przegląd tylko niektórych korzyści płynących z ujednoliconego obszaru roboczego:

Wymiar Rozdrobniony zestaw narzędzi (ponad 5 narzędzi) Skonsolidowany obszar roboczy Wdrażanie nowych pracowników Przeprowadź szkolenie dotyczące każdego narzędzia osobno Jedna platforma do opanowania Raportowanie tygodniowe Eksportuj, kopiuj i wklejaj między narzędziami Pobieraj dane na żywo z jednego źródła danych Cykl zatwierdzania Rozproszone między e-mailem a czatem Wszystko w jednym miejscu Wyszukiwanie plików Sprawdź trzy lub cztery aplikacje Jedna zunifikowana wyszukiwarka Źródło prawdy „Które narzędzie ma najnowszą wersję?” Pojedyncze, połączone obszary robocze

7 zmian w cyklach pracy, które pozwalają agencjom marketingowym zaoszczędzić ponad 15 godzin

Te 7 strategii pomoże Twojej agencji zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Każda z nich odnosi się do konkretnego czynnika pochłaniającego czas oraz konkretnego sposobu na jego wyeliminowanie w ramach ujednoliconych obszarów roboczych.

Scentralizuj zarządzanie projektami dla wszystkich kont klientów

Większość agencji zarządza każdym klientem w inny sposób — stosując różne narzędzia, konwencje nazewnictwa i cykle pracy. Uniemożliwia to wgląd w obciążenie pracą lub terminy dla poszczególnych klientów.

🚀 Uporządkuj całą agencję w przejrzystą strukturę dzięki przestrzeniom, folderom i listom w ClickUp.

W przestrzeniach możesz organizować różne cykle pracy według klientów, działów lub inicjatyw. W przestrzeniach tworzysz foldery dla złożonych cykli pracy, a listy zawierają konkretne zadania.

Przestrzeń: Nazwa klienta (np. Acme Corp)

Folder: Rodzaj kampanii (np. Wprowadzenie produktu w III kwartale)

Lista: Kategoria wyników (np. zawartość w mediach społecznościowych, sekwencje e-maili)

Zadania: Poszczególne zadania wraz z osobami przypisanymi, terminami realizacji i statusami

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Śledź metadane dotyczące konkretnych klientów, takie jak typ kampanii i status realizacji, bez konieczności tworzenia oddzielnych systemów dzięki polom niestandardowym ClickUp. Do każdego zadania możesz dodać listę rozwijaną, daty, etykiety i inne elementy, aby dane były uporządkowane i gotowe do raportowania.

Kierownicy ds. obsługi klienta spędzają co tydzień wiele godzin na gromadzeniu aktualnych informacji z różnych źródeł, aby wysłać e-maile do klientów. To nakład pracy administracyjnej, który nie przynosi żadnych konkretnych korzyści.

🎯 Wyeliminuj ręczne działania następcze, ustawiając reguły automatyzacji cyklu pracy w agencji dzięki ClickUp Automations.

Ty definiujesz wyzwalacze, warunki i działania — na przykład: „gdy zadanie przejdzie do etapu weryfikacji przez klienta, powiadom opiekuna klienta i przypisz termin”. System zajmie się resztą.

🌟 Twórz automatycznie cotygodniowe podsumowania statusu na podstawie rzeczywistych danych dotyczących zadań dzięki ClickUp Brain – zintegrowanej sztucznej inteligencji, która ma pełny wgląd w kontekst Twojej pracy w ClickUp.

Zamiast tworzyć aktualizację od podstaw, ClickUp Brain zbiera informacje o tym, co wydarzyło się w danym tygodniu — zadania zakończone, elementy do przeglądu, zbliżające się terminy — i tworzy z nich uporządkowaną aktualizację. Wystarczy tylko ją przejrzeć i wysłać.

🦸🏻‍♀️ Dodatkowa funkcja Super Agent: Agent odpowiedzialny za raportowanie statusu projektów ClickUp jeszcze bardziej to ułatwia. Daj agentowi dostęp do swojego projektu, a wygeneruje on gotowy do przedstawienia interesariuszom raport o statusie projektu, który obejmuje postępy w realizacji kamieni milowych, istotne zakończenia, elementy zagrożone oraz zbliżające się terminy.

👀 Zobacz, jak superagenci AI ClickUp mogą zautomatyzować powtarzalne zadania i zapewnić inteligentną pomoc w codziennej pracy Twojego zespołu:

Śledź czas bezpośrednio w ramach zadań i projektów

Gdy śledzenie czasu odbywa się w oddzielnym narzędziu, wpisy są niedokładne lub w ogóle ich brakuje. To obniża dokładność rozliczeń i sprawia, że analiza rentowności staje się zgadywanką.

⏱️ Rejestruj czas dokładnie tam, gdzie już pracujesz, dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp wbudowanej w każde zadanie.

Płynnie śledź czas pracy dzięki funkcji ClickUp Śledzenie czasu

Możesz uruchomić timer lub ręcznie dodawać wpisy z zadań, widoku listy ClickUp, widoku tablicy ClickUp, a nawet z menu szybkich działań. Każdy wpis można oznaczyć jako rozliczalny lub nierozliczalny oraz dodać do niego opisy lub etykiety. Możesz śledzić:

Liczba godzin rozliczeniowych na klienta

Wewnętrzne (niepodlegające rozliczeniu) godziny na projekt

Szacowany vs. rzeczywisty czas na realizację zadania

Dystrybucja czasu według rodzaju wyników

Zastąp ręczne raportowanie pulpitami nawigacyjnymi działającymi w czasie rzeczywistym

Tworzysz cotygodniowe raporty wyników, pobierając dane z wielu narzędzi i wklejając je do slajdów? Zanim skończysz, raport ten jest już nieaktualny.

📊 Dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp możesz na pierwszy rzut oka sprawdzić dystrybucję obciążenia pracą, postępy w realizacji zadań, zarejestrowany czas oraz zadania przeterminowane.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp, aby śledzić wydajność zespołu

Pulpity kontrolne przekształcają dane z Twojego obszaru roboczego w wizualne widżety — bez konieczności eksportowania.

Typowy raport agencji Przydatny widżet pulpitu nawigacyjnego ClickUp Podsumowanie obciążenia pracą zespołu Obciążenie pracą według osoby przypisanej Postępy kampanii Zadania według statusu Godziny rozliczeniowe dla klientów Śledzenie czasu według klienta Przekroczone terminy realizacji Lista zaległych zadań

Dodaj karty AI do swojego pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać dostęp do zawsze aktualnych, opartych na sztucznej inteligencji analiz. Możesz na przykład dodać:

AI StandUp : Podsumuj swoją ostatnią aktywność w wybranym okresie

Spotkanie zespołu AI : Podsumuj ostatnią aktywność wybranych osób i zespołów w wybranym okresie

Podsumowanie wykonawcze oparte na AI : Generuj aktualne podsumowanie wykonawcze, przedstawiające kondycję i status Twojego działu, zespołu lub projektów

Aktualizacja projektu AI: Stwórz ogólny przegląd statusu i postępów projektu

Możesz nawet zaplanować raporty z pulpitu nawigacyjnego, aby automatycznie wysyłać ich kopie do interesariuszy.

Hawke Media, rozwijająca się agencja marketingu cyfrowego, wybrała ClickUp jako platformę służącą poprawie wydajności i widoczności. W ciągu pierwszego roku wdrożenia odnotowała spadek opóźnień w realizacji projektów o 70%. Wielu naszych członków kierownictwa najwyższego szczebla ma wiele spraw na głowie i niekoniecznie chce logować się do ClickUp. Możemy jednak wysłać im linki z uprawnieniami tylko do przeglądania, dzięki czemu oni – lub ktokolwiek inny, kto tego potrzebuje – mogą zobaczyć kalendarz zawartości lub pulpit sprintu, aby szybko zrozumieć, nad czym pracujemy.

Usprawnij proces zatwierdzania projektów w jednym wątku

Rozproszone cykle pracy zatwierdzania w wiadomościach e-mail, Slacku i narzędziach do adnotacji prowadzą do pominięcia poprawek i opóźnień w uruchomieniu. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, która wersja jest aktualna ani na jakim etapie zatwierdzania utknęła dana zmiana.

🏆 Dzięki zadaniom ClickUp wszystkie opinie są powiązane z konkretnym rezultatem.

Zadbaj o spójność działań członków zespołu, dostosowując komunikację do kontekstu pracy w zadaniach ClickUp

Prowadź ukierunkowane rozmowy pod każdym zadaniem dzięki komentarzom w wątku , dzięki czemu wszyscy są na bieżąco

Pozwól interesariuszom dodawać adnotacje bezpośrednio na obrazach, wideo i plikach PDF dzięki funkcji Proofing w ClickUp — przypisując uwagi jako komentarze bezpośrednio do samego zasobu kreatywnego

Nagrywaj i udostępniaj asynchroniczne opinie wideo za pomocą ClickUp Clips oraz osadzaj je w oryginalnym zadaniu, wątku czatu lub dokumencie

Wszyscy interesariusze widzą ten sam wątek, tę samą wersję i ten sam status zatwierdzenia.

Zadbaj o spójność opinii członków zespołu na temat projektów dzięki funkcjom sprawdzania w ClickUp

💡 Porada dla profesjonalistów: Ułatw sobie współpracę z klientami, zapraszając gości do swojego obszaru roboczego. Udostępniaj dowolne pliki lub pulpity nawigacyjne, zapraszaj ich do dodawania komentarzy do makiet i ustalaj uprawnienia, aby kontrolować, kto ma dostęp do poszczególnych treści.

Wyszukuj zadania, dokumenty i wiadomości dzięki AI

📮ClickUp Insight: Ponad 50% pracowników ma trudności ze znalezieniem potrzebnych informacji w pracy. Tylko 27% twierdzi, że jest to łatwe, podczas gdy reszta napotyka pewne trudności, a 23% uważa to za bardzo trudne. Kiedy wiedza jest rozproszona po wiadomościach e-mail, czatach i różnych narzędziach, szybko narasta strata czasu.

🔍 Przestań przeszukiwać cztery aplikacje w poszukiwaniu jednej odpowiedzi – skorzystaj z wyszukiwarki opartej na AI w ClickUp.

Działa to w zadaniach, dokumentach, komentarzach i czacie, więc wystarczy wpisać pytanie w języku naturalnym, aby uzyskać odpowiedź opartą na danych z Twojego rzeczywistego obszaru roboczego.

Szybko znajdź odpowiednie odpowiedzi w swoim obszarze roboczym, korzystając z ClickUp Brain

Ponieważ ClickUp Brain działa w ramach zintegrowanego obszaru roboczego ClickUp, ma już dostęp do kontekstu Wszystkiego. ✨

Dostęp do tej funkcji można uzyskać z paska poleceń AI w dowolnym miejscu w ClickUp. Alternatywnie wystarczy wpisać @brain w komentarzach do zadań lub na czacie, tak jak w przypadku wzmianki o innej osobie. 💡 Porada dla profesjonalistów: Zamień zaoszczędzony czas na wgląd w dane dzięki ClickUp Brain MAX. Dzięki temu inteligentnemu asystentowi na pulpicie możesz wyjść poza generowanie aktualizacji i faktycznie analizować swoje cykle pracy w czasie rzeczywistym. Zadaj pytania takie jak: „Którzy klienci mają najdłuższe cykle zatwierdzania?" „Gdzie tracimy najwięcej godzin, których nie można rozliczyć?" „Które projekty są w tym tygodniu narażone na opóźnienia?" Ponieważ Brain MAX ma pełny wgląd w kontekst zadań, śledzenie czasu pracy i pulpity nawigacyjne, nie tylko wyświetla dane — tworzy połączenia i wskazuje wzorce, które w innym przypadku mogłyby zostać przeoczone.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamień zaoszczędzony czas na wgląd w dane dzięki ClickUp Brain MAX. Dzięki temu inteligentnemu asystentowi na pulpicie możesz wyjść poza generowanie aktualizacji i faktycznie analizować swoje cykle pracy w czasie rzeczywistym. Zadaj pytania takie jak: „Którzy klienci mają najdłuższe cykle zatwierdzania?"

„Gdzie tracimy najwięcej godzin, których nie można rozliczyć?”

„Które projekty są w tym tygodniu narażone na opóźnienia?” Ponieważ Brain MAX ma pełny wgląd w kontekst zadań, śledzenie czasu pracy i pulpity nawigacyjne, nie tylko wyświetla dane — tworzy połączenia i wskazuje wzorce, które w innym przypadku mogłyby zostać przeoczone. Wynik? Nie tylko oszczędzasz ponad 15 godzin tygodniowo — podejmujesz też mądrzejsze decyzje dotyczące tego, na co Twój zespół powinien poświęcić swój czas.

Stwórz szablony powtarzających się projektów i procesu wdrażania klientów

Agencje wielokrotnie realizują te same rodzaje projektów, ale za każdym razem od podstaw odtwarzają strukturę zadań. To strata czasu na ponowne wymyślanie koła, które już kiedyś zbudowałeś.

💪🏻 Zapisuj całe struktury projektów — w tym zadania, podzadania, zależności, pola niestandardowe i automatyzacje — i wdrażaj je jednym kliknięciem dzięki szablonom w ClickUp.

Możesz przeglądać Centrum szablonów ClickUp w poszukiwaniu gotowych opcji lub zapisać własne z dowolnej przestrzeni, folderu lub listy. Oto kilka przykładów procesów i zasobów, dla których możesz tworzyć szablony:

Lista kontrolna dotycząca wdrażania nowych klientów

Cykl pracy uruchamiania kampanii

Miesięczny kalendarz produkcji zawartości

Kwartalny cykl raportowania

Jak zmierzyć oszczędność czasu w Twojej agencji

Po skonsolidowaniu cykli pracy w jednym obszarze roboczym pojawia się proste pytanie: Czy to rzeczywiście pozwala nam zaoszczędzić czas?

Błędem popełnianym przez większość agencji jest śledzenie wskaźników próżności zamiast wskaźników operacyjnych. Nie potrzebujesz więcej pulpitów nawigacyjnych — potrzebujesz niewielkiego zestawu wskaźników wyprzedzających, które jasno pokazują, czy praca przebiega szybciej i przy mniejszym wysiłku.

Oto wskaźniki, które faktycznie to potwierdzają:

Średni czas realizacji zadania: Ile czasu zajmuje przejście zadania ze statusu „w trakcie” do „zakończone”. Spadek tego wskaźnika oznacza, że cykle pracy są bardziej przejrzyste, a Twój zespół spędza mniej czasu na utknięciu w martwym punkcie lub czekaniu.

Czas poświęcony na raportowanie: Godziny spędzone na zestawianiu cotygodniowych lub comiesięcznych aktualizacji. Czas ten powinien znacznie się skrócić, gdy raporty będą oparte na danych w czasie rzeczywistym zamiast na ręcznych eksportach.

Liczba narzędzi używanych w ramach jednego cyklu pracy: Ile platform wykorzystuje pojedyncza kampania lub produkt. Mniej narzędzi = mniej przełączania się między zadaniami i większa wydajność

Czas trwania cyklu zatwierdzania: Czas od pierwszego szkicu do ostatecznego zatwierdzenia. Krótsze cykle wskazują na bardziej przejrzystą komunikację zwrotną i lepszą współpracę

Godziny zarejestrowane jako czas administracyjny niepodlegający rozliczeniu: Czas poświęcony na koordynację wewnętrzną, aktualizacje statusu i zarządzanie narzędziami. To ukryty czynnik obciążający — jego ograniczenie bezpośrednio poprawia wskaźnik wykorzystania zasobów i rentowność

Zaleta korzystania z ClickUp w tym przypadku jest oczywista: wszystkie te dane znajdują się już w Twoim obszarze roboczym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp możesz śledzić czas cyklu, przepustowość, terminowość dostaw i trendy w zakresie wykorzystania zasobów bez konieczności łączenia wielu raportów. Praktyczne podejście: nie próbuj mierzyć wszystkiego naraz. Wybierz dwa lub trzy wskaźniki, ustal punkt odniesienia dla tygodnia, a następnie porównaj wyniki ponownie po 30 dniach. Ta różnica to Twoja rzeczywista „oszczędność czasu”.

Jak rozpocząć konsolidację cyklu pracy w agencji

Najszybszym sposobem na osiągnięcie wyników jest rozpoczęcie od niewielkich zmian, wykazanie ich wartości, a następnie rozszerzenie zakresu działań.

Przeprowadź audyt obecnych narzędzi i cykli pracy : Zmapuj, gdzie obecnie odbywa się praca — zarządzanie projektami, dokumenty, komunikacja, raportowanie. Szukaj nakładających się obszarów i punktów tarcia, a nie perfekcji

Zidentyfikuj cykl pracy, który sprawia najwięcej trudności : Wybierz jeden cykl pracy, który zawsze jest uciążliwy (wdrażanie klienta, cotygodniowe raportowanie, zatwierdzanie kreacji). Zacznij od tego, gdzie strata czasu jest najbardziej widoczna

Skonfiguruj dedykowaną przestrzeń ClickUp : Odtwórz ten cykl pracy w ClickUp, korzystając z przestrzeni, folderów, list i zadań, aby wszystko znajdowało się w jednym uporządkowanym środowisku

Stwórz szablon procesu : przekształć ten cykl pracy w szablon wielokrotnego użytku zawierający zadania, zależności, pola niestandardowe i automatyzacje, dzięki czemu Twój zespół nigdy więcej nie będzie musiał go odtwarzać od nowa

Przejdź do kolejnego cyklu pracy: Gdy pierwszy przypadek użycia będzie działał bez zarzutu, powtórz cykl pracy dla kolejnego — realizacji kampanii, tworzenia zawartości lub raportowania

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twój zespół nie może przejść na nowy system od razu, wykonaj połączenie istniejących narzędzi z integracjami ClickUp na czas przejścia, aby nie stracić danych. Zdobądź poparcie zespołu, pokazując mu, że codzienne utrudnienia — śledzenie aktualizacji statusu, wyszukiwanie plików, ponowne tworzenie raportów — znikną natychmiast.

Przestań zarządzać pracą. Zacznij ją realizować dzięki ClickUp

Czas, który agencje tracą każdego tygodnia, to suma dziesiątek drobnych nieefektywności rozłożonych na zbyt wiele narzędzi. Każde dodatkowe narzędzie, każda zduplikowana aktualizacja, każde zatwierdzenie zagubione w e-mailach — wszystko to powoduje utrudnienia. A utrudnienia się kumulują. Spowalniają realizację zadań, pochłaniają godziny rozliczeniowe i odciągają Twój zespół od strategicznej i kreatywnej pracy, za którą klienci faktycznie płacą.

Konsolidacja pracy w jednym obszarze roboczym z wbudowaną AI eliminuje źródło problemu.

Te ponad 15 godzin to nie tylko czas — to różnica między agencją, która ciągle nadrabia zaległości, a taką, która ma czas na przemyślenia. Ujednolicenie stosu narzędzi pozwoli Ci przekonać się, do czego zdolny jest Twój zespół, gdy nie musi zmagać się z obsługą narzędzi.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i sprawdź, na co faktycznie poświęca czas Twój zespół. 🙌

Często zadawane pytania

Typowe czynniki pochłaniające czas to przełączanie się między wieloma narzędziami, ręczne tworzenie raportów, śledzenie zatwierdzeń za pośrednictwem e-maila i czatu, powielanie aktualizacji oraz wyszukiwanie plików w rozłączonych systemach.

Agencje marketingowe oszczędzają czas dzięki konsolidacji narzędzi, automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak raportowanie i zatwierdzanie, oraz scentralizowaniu komunikacji i zarządzania projektami w jednym obszarze roboczym. Ogranicza to konieczność przełączania się między zadaniami i eliminuje powielanie pracy.

Ujednolicony obszar roboczy łączy zadania, dokumenty, komunikację i raportowanie w jednym miejscu. Tworzy to jedno źródło informacji, przyspiesza podejmowanie decyzji i skraca czas poświęcany na koordynację pracy.

Tak. W rzeczywistości największe korzyści odnoszą mniejsze agencje, ponieważ automatyzacja zmniejsza obciążenie pracą ręczną, poprawia spójność i pozwala niewielkim zespołom rozwijać się bez zwiększania zatrudnienia.

Kluczowe wskaźniki obejmują czas realizacji zadań (czas cyklu), czas oczekiwania na zatwierdzenie, czas poświęcony na raportowanie, godziny niepodlegające rozliczeniu oraz ogólny wskaźnik wykorzystania zespołu.