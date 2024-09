Przykłady wskaźników operacyjnych i sposoby ich śledzenia

Kiedy możesz zmierzyć to, o czym mówisz i wyrazić to w liczbach, wiesz coś na ten temat; ale kiedy nie możesz tego zmierzyć, kiedy nie możesz wyrazić tego w liczbach, twoja wiedza jest skromna i niezadowalająca.

xIX-wieczny fizyk, Lord Kelvin Mówiąc prościej, nie można poprawić tego, czego się nie mierzy. I właśnie dlatego ustalamy cele, zadania i wskaźniki operacyjne dla siebie, naszych teamów i naszego biznesu.

Czy jednak mierzysz właściwe aspekty swojego biznesu? Czy śledzisz je we właściwych przedziałach czasu? Czy masz wgląd, którego potrzebujesz do zrobienia ulepszeń? Oto podstawowe informacje na temat prawidłowych wskaźników operacyjnych.

**Co to są wskaźniki operacyjne?

Wskaźniki operacyjne to wskaźniki, których firmy używają do oceny wydajności i skuteczności swoich codziennych operacji.

Na przykład, jeśli jesteś organizacją zajmującą się obsługą klienta, której operacje obejmują przyjmowanie i rozwiązywanie reklamacji, wydajność twoich operacji będzie mierzona średnim czasem odpowiedzi, procentem rozwiązań za pierwszym razem itp.

Czym różnią się wskaźniki operacyjne od strategicznych KPI?

Strategiczne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to wysokopoziomowe wskaźniki oparte na wynikach, związane z długoterminowym powodzeniem biznesu. Wskaźniki operacyjne koncentrują się na szczegółach codziennych operacji.

Oto kilka innych kluczowych różnic między strategicznymi wskaźnikami KPI a wskaźnikami operacyjnymi:

Strategiczne wskaźniki KPI Mierniki operacyjne Mierzy długoterminową wydajność Business Mierzy wydajność codziennych operacji Odnosi się do ogólnych celów Business Odnosi się do regularnej funkcji każdego działu Obejmuje jakościowe i ilościowe wskaźniki KPI Obejmuje miary jakościowe i ilościowe Kształtowany przez konkretne dane ilościowe dotyczące wydajności i produktywności Niestandardowe w oparciu o wizję, strategię i możliwości firmy Zazwyczaj standaryzowane do działu, branży lub mierzonego procesu Śledzone w dłuższym okresie czasu Śledzenie w dłuższym okresie, np. kwartał lub rok Śledzenie w czasie rzeczywistym lub w krótszym okresie, np. codziennie, co tydzień lub na sprint Śledzenie w czasie rzeczywistym lub w krótszym okresie, np. codziennie, co tydzień lub na sprint

Różnice między strategicznymi wskaźnikami KPI a wskaźnikami operacyjnymi

Dlaczego warto śledzić wskaźniki operacyjne?

Większość organizacji zaczyna od celów wysokiego poziomu dotyczących przychodów, pozyskiwania talentów itp. Jednakże, gdy firma skaluje się i operacje się rozszerzają, tracą one możliwość śledzenia wszystkich ruchomych części. Właśnie ten problem rozwiązują wskaźniki operacyjne. Umożliwiają one następujące działania.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Dobre wskaźniki operacyjne pozwalają podejmować kluczowe decyzje. Na przykład, jeśli wynik satysfakcji klienta (CSAT) jest niski, można przyjrzeć się wskaźnikowi operacyjnemu, takiemu jak czas oczekiwania.

Jeśli czas oczekiwania jest zbyt długi, możesz zatrudnić dodatkowe zasoby, zautomatyzować niektóre procesy lub zainwestować w samoobsługową obsługę klienta.

Strategiczne dostosowanie

Wskaźniki operacyjne zapewniają, że codzienne operacje są dobrze dopasowane do szerszych celów biznesowych. Pomagają również lepiej śledzić postępy.

Na przykład, jeśli strategią biznesową jest utrzymanie klienta, zainwestujesz we wzmocnienie działań swoich zespołów ds. powodzenia klienta.

Wczesne wykrywanie problemów

Konsekwentne śledzenie pomaga wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy lub negatywne trendy. Pozwala to na proaktywną interwencję i korektę kursu.

**Na przykład, jeśli wskaźniki operacyjne pokazują, że konkretny klient wielokrotnie opóźnia płatności, można z nim porozmawiać, dodać klauzulę o karze lub odpowiednio dostosować ceny.

Wydajność pracowników

Wskaźniki operacyjne pomagają w sprawiedliwej i efektywnej dystrybucji zasobów. Pomagają one również w wyznaczaniu pracownikom konkretnych celów i przekazywaniu informacji zwrotnych.

Na przykład, jeśli programiści mają za zadanie zbudować x liczbę story pointów na sprint, pozwala to na ustawienie jasnych oczekiwań i pomaga zapobiegać przepracowaniu lub wypaleniu zawodowemu.

Ostatecznie, wskaźniki operacyjne dostarczają praktycznych informacji dla twojego biznesu. Pomagają dostrzec trendy i porównać wydajność ze standardami branżowymi lub danymi historycznymi. Rozliczają Teams i informują o długoterminowych planach biznesowych.

Dobrze, więc co powinieneś śledzić? Dowiedzmy się.

Kluczowe wskaźniki operacyjne, na które należy zwrócić uwagę

Metryka, której używasz, określa, co poprawisz, co z kolei wpływa na twoją wydajność. Tak więc, każdy Business potrzebuje podstaw kluczowych wskaźników. Oto kilka z nich, które każda organizacja powinna wziąć pod uwagę.

1. Wzrost przychodów (r/r)

Co: Wzrost przychodów mierzy wzrost lub spadek przychodów w porównaniu z okresem poprzedniego roku.

Dlaczego: Jak mówi Eliyahu Goldratt, głównym celem każdego biznesu jest zarabianie pieniędzy. Ten wskaźnik śledzi, czy cel ten został osiągnięty.

How: % wzrostu przychodów w stosunku do ubiegłego roku

2. Marża zysku brutto

Co: Marża zysku brutto to różnica między pieniędzmi zarobionymi a pieniędzmi wydanymi na wytworzenie produktu lub dostarczenie usługi. Innymi słowy, odzwierciedla procent przychodów, który przekracza koszt sprzedanych towarów.

Dlaczego: Zarabianie pieniędzy to nie tylko przychody. Jeśli wydajesz więcej niż zarabiasz, to nie jest to dochodowy biznes. Marża zysku brutto mierzy, jak dobrze sobie radzisz.

Jak: (Przychód - Koszt sprzedanych towarów)/Przychód. Im wyższa marża, tym lepsza kontrola nad kosztami produktów i strategią cenową.

3. Koszt pozyskania klienta (CAC)

Co: Koszt pozyskania klienta to kwota, jaką organizacja wydaje na pozyskanie nowego klienta. Zazwyczaj obejmuje to wszystkie koszty związane ze sprzedażą, przedsprzedażą, marketingiem, reklamą, promocjami itp.

Dlaczego: CAC jest znaczącym kosztem dla każdego biznesu. Jednym z głównych wskaźników powodzenia jest to, czy biznes generowany przez klienta znacznie przewyższa koszty jego pozyskania.

Jak: (Całkowite wydatki marketingowe + wydatki na sprzedaż)/nowi pozyskani klienci. Im niższy CAC, tym lepiej dla Businessu.

4. Dożywotnia wartość klienta (CLV)

Co: Dożywotnia wartość klienta to wartość/przychód wygenerowany przez klienta przez cały okres jego współpracy z firmą. Niektóre organizacje biorą również pod uwagę wpływ poleceń, w tym przychody generowane przez osoby, którym polecają firmę.

Dlaczego: Jest to kluczowa miara, szczególnie w biznesach SaaS, ponieważ klient, który odnawia subskrypcję rok po roku, generuje wykładniczą wartość w czasie. Wysoki wskaźnik utrzymania klientów zwiększa CLV.

Jak: Całkowita sprzedaż dokonana na rzecz klienta w trakcie ich powiązania biznesowego. Wyższa wartość CLV wskazuje na bardziej rentowny i opłacalny biznes.

5. Wskaźnik rotacji zapasów

Co: Wskaźnik rotacji zapasów jest oceną tego, jak szybko produkty są sprzedawane. Śledzi on jak często zapasy są wyczyszczone i zastąpione w danym okresie.

Dlaczego: Wskaźnik rotacji zapasów jest wskaźnikiem popytu rynkowego na dany produkt lub usługę. Jest również przydatny w zarządzaniu wydajnością produkcji.

Na przykład, jeśli zapasy kończą się zbyt szybko, może to oznaczać, że nie produkujesz wystarczającej ilości produktów, aby zaspokoić popyt.

Jak: Koszt sprzedanych towarów/średni stan zapasów w cenie nabycia. Wyższy wskaźnik rotacji wskazuje na efektywne zarządzanie zapasami i dobre wyniki sprzedaży.

6. EBITDA

Co: Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją (EBITDA) to zysk operacyjny firmy. Uwzględnia koszty bezpośrednie i pośrednie bez kosztów ubocznych i kapitałowych.

Dlaczego: W danym roku Business może kupić nowy zakład produkcyjny lub przejąć inny biznes. Wydatki te mogą mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na rachunek zysków i strat. EBITDA bierze pod uwagę tylko koszty operacyjne, malując bardziej realistyczny obraz biznesu.

Jak: Przychody - (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie). Im wyższy wskaźnik EBITDA, tym większy potencjał zarobkowy firmy.

7. Dochód netto

Co: Podobnie jak marża zysku brutto, dochód netto lub zysk netto również mierzy rentowność. Z wyjątkiem tego, że wykracza poza bezpośrednie koszty wytworzenia produktu/dostarczenia usługi i obejmuje również koszty pośrednie.

Dlaczego: Organizacja ponosi kilka rodzajów kosztów. Koszty bezpośrednie są uwzględniane w koszcie sprzedanych towarów. Jednak koszty pośrednie, takie jak oprogramowanie, podróże itp., które zwiększają koszty operacyjne biznesu, oraz inne opłaty, takie jak odsetki od pożyczek lub podatki, nie są uwzględniane. Dochód netto uwzględnia wszystkie te koszty.

Jak: Przychody - (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie + inne koszty). Dodatni dochód netto wskazuje na dochodowy biznes.

8. Wskaźnik rentowności

Co: Burn to tempo, w jakim firma wydaje swój kapitał.

Dlaczego: Jako miesięczna liczba, jest to niezbędny wskaźnik dla startupów, aby zrozumieć, jak szybko wyczerpują rezerwy gotówkowe i jak szybko będą potrzebować dodatkowego finansowania.

Jak: Całkowite miesięczne wydatki

Te osiem operacyjnych wskaźników KPI daje liderom biznesu, udziałowcom i inwestorom zakończony obraz organizacji. Pokazują im, jak dobrze radzi sobie firma i jak wygląda jej przyszłość. Pomagają im również porównać się z benchmarkami branżowymi, aby zrozumieć, gdzie biznes stoi na tle konkurencji.

Powyższe to jednak tylko ogólny widok. Dobre ustawienie wskaźników operacyjnych zwraca również uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Dlatego właśnie organizacje ustawiły wskaźniki operacyjne dla każdego działu. Przyjrzyjmy się, czym one są i jak pomagają.

Mierniki operacyjne według działów

Wskaźniki i KPI dla każdego działu zależą w dużej mierze od ogólnej strategii i celów organizacji. Na przykład, jeśli celem organizacyjnym jest oszczędność kosztów, każdy dział będzie musiał ustawić wskaźniki dotyczące redukcji wydatków. Jeśli celem jest wzrost, działy będą koncentrować się na ekspansji, zwrocie z inwestycji w koszty wzrostu itp.

Tak czy inaczej, istnieją pewne standardowe wskaźniki operacyjne dla każdego działu, które pomagają śledzić wydajność, produktywność i skuteczność. Poniżej omówimy każdy z nich.

Wskaźniki operacyjne dla sprzedaży

Podstawowym celem działu sprzedaży jest oczywiście zwiększenie przychodów. Aby osiągnąć ten cel, dział sprzedaży może wykorzystać szereg wskaźników w celu poprawy wydajności operacyjnej, takich jak:

Stosunek leadów do szans

Co: Wskaźnik ten porównuje całkowitą liczbę leadów z liczbą leadów zakwalifikowanych. Mierzy, ilu z generowanych leadów faktycznie ma potencjał, by stać się klientami.

Dlaczego: Pokazuje, czy twoje kampanie marketingowe mają na celu odpowiednich klientów, bez których lejek byłby zatkany.

Jak: Liczba zakwalifikowanych leadów/liczba wszystkich leadów. Na przykład, jeśli generujesz 100 leadów, z których 25 kwalifikuje się do bycia twoją idealną personą klienta (ICP), to twój stosunek leadów do szans wynosi 25/100, czyli 25%.

Długość cyklu sprzedaży

Co: Długość cyklu sprzedaży to czas, jaki upływa od pierwszego kontaktu klienta z twoją firmą do zakończenia sprzedaży.

Dlaczego: Długi cykl sprzedaży opóźnia realizację przychodów. Istnieje ryzyko, że klienci zostaną zapomniani w procesie sprzedaży lub zmienią zdanie. Długość cyklu sprzedaży mierzy efektywność procesu sprzedaży.

Jak: Data zamknięcia transakcji - data pierwszego kontaktu

Wartość rurociągu sprzedaży

Co: Ten wskaźnik to potencjalny przychód ze wszystkich aktywnych szans sprzedaży w pipeline.

Dlaczego: Zdrowy pipeline przynosi szanse, które mogą zostać przekonwertowane przez zespół sprzedaży. Wskazuje, że wysiłki związane z marketingiem przychodzącym i wychodzącym oraz sprzedażą są skuteczne.

Jak: Potencjalna wartość zakwalifikowanych leadów na wszystkich scenach lejka sprzedażowego

Współczynnik konwersji

Co: Współczynnik konwersji odnosi się do liczby potencjalnych klientów, którzy stają się niestandardowymi klientami w wyniku wysiłków sprzedażowych lub marketingowych firmy.

Dlaczego: Ta metryka jest wskaźnikiem skuteczności wysiłków sprzedażowych i marketingowych.

Na przykład, jeśli współczynnik konwersji jest zbyt niski, może to oznaczać, że przyciągasz niewłaściwe osoby lub nie ma dopasowania produktu do rynku.

Jak: Przekonwertowane leady/ogółem leadów. Jeśli pozyskasz 100 leadów i zamkniesz 20 transakcji, twój współczynnik konwersji wyniesie 20%. Im wyższy współczynnik konwersji, tym lepiej.

Wskaźniki operacyjne dla marketingu

Teams marketingowe wykonują dziś szereg działań, w tym optymalizację organicznego wyszukiwania, content marketing, płatne wyszukiwanie, media społecznościowe, reklamę cyfrową, influencer marketing, wydarzenia online i wiele innych. Działania te można mierzyć za pomocą następujących wskaźników marketingowe wskaźniki KPI .

Zwrot z wydatków na reklamę (ROAS)

Co: ROAS to przychód generowany przez każdą kampanię reklamową. Chociaż jest on zwykle używany w SaaS do reklam cyfrowych i społecznościowych, może być również stosowany do reklam telewizyjnych lub drukowanych.

Dlaczego: ROAS jest kluczowym narzędziem optymalizacji. Pomaga zespołom eksperymentować z pomysłami na kampanie i optymalizować inwestycje w oparciu o to, co działa.

Jak: Przychody generowane przez niestandardowych klientów pozyskanych dzięki kampanii reklamowej/koszt kampanii reklamowej

Przychody z marketingu

Co: Jest to całkowity przychód wygenerowany bezpośrednio z działań marketingowych.

Dlaczego: Metryka ta porównuje powodzenie działań marketingowych z innymi działaniami związanymi z pozyskiwaniem klientów, takimi jak zimne telefony. Zwłaszcza gdy organizacje coraz częściej wydają pieniądze na marketing cyfrowy, wskaźnik ten regularnie śledzi jego skuteczność. Pomaga osiągnąć

kPI marketingu produktowego

i udoskonalić strategie rozwoju.

Jak: Całkowity przychód z klientów pozyskanych poprzez marketing jako pierwsze źródło

Click-Through Rate (CTR)

Co: Jest to jeszcze bardziej szczegółowy wskaźnik operacyjny służący do śledzenia skuteczności reklam cyfrowych i zawartości w zwiększaniu zaangażowania.

Dlaczego: Wyższy CTR wskazuje na lepszą wydajność reklam/treści, co pozytywnie wpłynie na CAC, CLV i rentowność.

Jak: Liczba kliknięć/liczba odwiedzających lub wyświetleń

Wskaźniki operacyjne w logistyce

Logistyka to ogromna machina składająca się z wielu ruchomych części. Od pakowania, przez wysyłkę, aż po dostawę do domu, zaangażowanych jest wiele osób i procesów. Prowadzenie wydajnych operacji logistycznych wymaga solidnych wskaźników, takich jak:

Współczynnik realizacji zamówień

Co: Wskaźnik realizacji zamówień odnosi się do czasu potrzebnego na przetworzenie i realizację zamówień.

Dlaczego: Szybsza dostawa prowadzi do zadowolenia klientów i lepszej efektywności zarządzania zapasami.

Jak: Data zamówienia - data dostawy

Dostawa na czas

Co: Różnica między obiecanym czasem dostawy a rzeczywistym czasem dostawy.

Dlaczego: W handlu detalicznym, CPG i branży modowej dostawa na czas poprawia wrażenia klientów i buduje zaufanie, które ma fundamentalne znaczenie dla wskaźników takich jak CLV.

Jak: Obiecana data dostawy - data dostawy

Czas realizacji dostawy

Co: W każdym łańcuchu dostaw jest kilku dostawców, którzy muszą zakończyć swoje zadania na czas, aby Twoja praca została zrobiona. Czas realizacji zamówienia przez dostawcę jest tego miarą. Jest to czas potrzebny każdemu dostawcy na dostarczenie surowców od daty zamówienia.

Dlaczego: Dostawy od dostawców mogą stać się przeszkodą w procesie produkcyjnym. Krótszy czas realizacji pomaga w optymalnym zarządzaniu zapasami.

Jak: Data zamówienia - data dostawy

Wskaźniki operacyjne dla zasobów ludzkich

Zarządzanie ludźmi, zwłaszcza w gospodarce opartej na wiedzy, jest znacznie trudniejsze niż się wydaje. Dział HR ma przed sobą nie lada wyzwanie w zakresie projektowania i śledzenia wskaźników operacyjnych.

Wskaźnik absencji

Co: Wskaźnik absencji to ilość nieplanowanych nieobecności na pracownika.

Dlaczego: Nieobecności zakłócają harmonogramy, powodują opóźnienia i negatywnie wpływają na pracę wskaźniki wydajności .

Jak: Łączna liczba nieplanowanych nieobecności, które nie obejmują zatwierdzonych dni chorobowych lub urlopowych

Współczynnik retencji pracowników

Co: Wskaźnik retencji to liczba pracowników, którzy decydują się pozostać w organizacji w określonym okresie, zazwyczaj roku.

Dlaczego: Zatrudnianie, onboarding i szkolenia są kosztowne; wyższy wskaźnik retencji zwiększa ROI i wskazuje na większe zadowolenie pracowników.

Jak: (Pracownicy, którzy pozostali na koniec roku - pracownicy zatrudnieni w danym roku)/całkowita liczba pracowników na początku roku

Wskaźnik wykorzystania

Co: Wskaźnik wykorzystania to procent czasu, jaki pracownik spędza na działaniach generujących przychód.

Dlaczego: Organizacja musi mieć wystarczające obciążenie, aby spełnić wymagania projektu bez marnowania zasobów; wskaźnik wykorzystania pomaga to śledzić.

Jak: Liczba rozliczonych godzin/liczba wszystkich godzin pracy

Mierniki różnorodności, równości i integracji

Co: Wskaźniki DEI odnoszą się do wyników organizacji w zakresie zatrudniania, zatrzymywania, promocji i zachęcania pracowników z różnych środowisk.

Dlaczego: Różnorodność jest nie tylko sprawiedliwa, ale ma również doskonały sens biznesowy.

Jak: Niektóre z kluczowych wskaźników DEI to % kobiet w organizacji, % kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych, dystrybucja rasowa pracowników w różnych rolach, wynagrodzenie oparte na płci lub rasie.

Wskaźniki operacyjne w finansach

Mierniki operacyjne w finansach pomagają zarządzać wydajnością działu, zapewniają zgodność, dostosowują strategie do celów biznesowych i zapewniają, że wpływy/wypływy są obsługiwane w odsetkach firmy. Kluczowe metryki operacyjne to:

Współczynnik zadłużenia do kapitału własnego

Co: Jak sama nazwa wskazuje, jest to całkowite zadłużenie mierzone w stosunku do kapitału własnego akcjonariuszy.

Dlaczego: Wskaźnik ten pomaga ocenić zdolność spółki do pozyskania dalszego kapitału lub sfinansowania wydatków operacyjnych.

**Na przykład, jeśli startup ma 1$ długu na każde 0,5$ kapitału własnego, oznacza to, że inwestorzy nie ufają firmie na tyle, by podjąć ryzyko.

Jak: Całkowite zadłużenie / całkowity kapitał własny.

Szybki wskaźnik

Co: Zdolność spółki do natychmiastowego pokrycia zobowiązań krótkoterminowych.

Dlaczego: Ten wskaźnik pokazuje, czy firma może przetrwać burzę w krótkim okresie; poprzez rozszerzenie, wskazuje również na odporność i stabilność finansową.

Jak: Zobowiązania krótkoterminowe/aktywa płynne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Co: Operacyjne przepływy pieniężne to sprawdzenie, czy więcej pieniędzy wpływa niż wypływa.

Dlaczego: Chociaż przepływy pieniężne różnią się od wskaźnika wypalenia, oba odnoszą się do problemu wpływów/wypływów. Ujemny przepływ gotówki wskazuje na trudności z regulowaniem natychmiastowych zobowiązań, takich jak wynagrodzenia czy wydatki na oprogramowanie.

Jak: Gotówka wpływająca - gotówka wypływająca w danym okresie

Odchylenie od budżetu

Co: Odchylenie budżetowe odnosi się do różnicy między pieniędzmi, które planowałeś wydać, a tym, co faktycznie wydałeś.

Dlaczego: Budżety są finansową wizją przyszłości firmy. Mają one na celu wsparcie realizacji celów Businessu. Jeśli regularnie występują przekroczenia, oznacza to, że plan jest wadliwy, co będzie miało konsekwencje w pozyskiwaniu kapitału, sprzedaży, marketingu itp.

Jak: (Przekroczone elementy budżetu/całkowity element budżetu) x 100

Pro Tip: Jeśli jesteś liderem inżynierii i nie widzisz swojego działu powyżej, nie przejmuj się. Oto kilka wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem można użyć.

Na podstawie powyższych przykładów można by pomyśleć, że obliczenie tych wskaźników jest prostym zadaniem. Weźmy na przykład ostatnią z nich, odchylenie budżetowe. Wystarczy wiedzieć, ile elementów budżetu zostało przekroczonych. Proste? Nie.

Przeciętna organizacja ma setki elementów, z których każdy ma określony budżet oparty na ich strategii. Na przykład sam marketing może mieć budżet na:

Wynagrodzenia

Wydatki na konsultantów

Koszty oprogramowania

Wydarzenia online, takie jak webinaria

Wydarzenia stacjonarne (w tym podróż, miejsce, zakwaterowanie itp.)

Reklama (w podziale na kanały)

Współpraca z influencerami

Współpraca z analitykami

Ustawienie celów i śledzenie ich może szybko stać się nieporęczne, chyba że masz narzędzie do zarządzania projektami, takie jak

ClickUp

zaprojektowany specjalnie do zrobienia tego. Zobaczmy, jak można śledzić i zarządzać wskaźnikami operacyjnymi w celu monitorowania wydajności i poprawy wyników.

Jak śledzić i zarządzać wskaźnikami operacyjnymi

Stworzenie kompleksowego sposobu ustawienia, śledzenia i zarządzania wskaźnikami operacyjnymi wymaga strategicznego podejścia. Oto ramy, które obejmują różne aspekty i oferują pomocne narzędzia, takie jak Oprogramowanie KPI , pulpity i szablony.

1. Zdefiniuj swoje cele

Nakreśl, co chcesz, aby Twój dział osiągnął w tym roku. Odnieś je do celów organizacji, aby pozostać w zgodzie z nimi.

Na przykład, powiedzmy, że celem zespołu sprzedaży jest zwiększenie przychodów o 50% w ciągu następnego roku. Ty wybierzesz wskaźniki operacyjne, aby osiągnąć ten cel. Bądź więc rozważny.

wyznaczaj cele jako zespół z ClickUp Whiteboards_

Najlepiej ustawione cele to te, które są aktywnie akceptowane przez Teams. Aby to zapewnić, zdefiniuj cele wspólnie. Użyj

Tablice ClickUp

aby przeanalizować zeszłoroczne wyniki, omówić wizję przyszłości i ustawić tegoroczne cele.

Jeśli dopiero zaczynasz, wypróbuj niektóre z narzędzi ClickUp

szablony do ustawiania celów

aby zrobić to dobrze.

2. Wybierz odpowiednie metryki

Kolejnym krokiem jest wybór wskaźników, które są zgodne z właśnie zdefiniowanymi celami. Jeśli celem jest wzrost przychodów, to wskaźniki operacyjne i kPI sprzedaży obejmują:

Wzrost przychodów na klienta

Współczynnik konwersji

Wartość pipeline

Stosunek leadów do szans

Długość cyklu sprzedaży

Na przykład, współczynnik konwersji jest świetnym wskaźnikiem, ponieważ pokazuje, że musisz albo zwiększyć współczynnik konwersji, albo zwiększyć wartość pipeline, aby osiągnąć cele sprzedażowe.

Pobierz szablon

Szablon metryk projektu ClickUp

Aby uzyskać pomoc w ustawieniu odpowiednich wskaźników dla operacji Business, spróbuj

Szablon metryk projektu ClickUp

. Ten w pełni konfigurowalny, przyjazny dla początkujących szablon umożliwia śledzenie wydajności projektu w czasie rzeczywistym i utrzymywanie zespołu zorientowanego na cel.

Pobierz szablon

3. Ustawienie celów czasowych dla każdej metryki

Ustawienie celów czasowych i punktów odniesienia pomaga nam zrozumieć, co działa, a co nie. Jest to podstawa do wprowadzania ulepszeń w procesach operacyjnych. Ustawiając cele, należy je określić jako SMART, tj. konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

W poprzednim przykładzie można ustawić współczynnik konwersji z szansy na transakcję na poziomie 20% na ten rok.

Ustaw cele i monitoruj postępy za pomocą ClickUp

Cele ClickUp

jest jednym z najlepszych

aplikacje do śledzenia celów

do monitorowania każdego wskaźnika w czasie rzeczywistym dla wielu użytkowników. Dzięki ClickUp możesz ustawić cele pieniężne, aby śledzić, ile zarabiasz.

Możesz ustawić cele zadań, aby monitorować zakończone prace. Można na przykład ustawić każdą szansę jako zadanie. Gdy każde zadanie zostanie zakończone (lub zmieni się jego status), ClickUp automatycznie oceni wydajność na podstawie Twoich wskaźników!

Co więcej? Możesz także organizować powiązane cele w foldery i śledzić wydajność wielu celów w jednym widoku.

Pobierz szablon

Szablon KPI ClickUp

Aby uzyskać inspirację do ustawienia właściwych celów, wypróbuj Szablon KPI firmy ClickUp . Użyj go do wizualizacji wskaźników KPI, dostosowania członków zespołu do celów i wizualizacji wyników.

Pobierz szablon

4. Ustawienie systemów do zbierania danych dla każdej metryki

Jednym z największych powodów, dla których wskaźniki stają się nieprzydatne, jest brak dokładnych i aktualnych danych na temat każdego z nich. Na przykład, skąd masz wiedzieć, jaki jest twój współczynnik konwersji, jeśli nie śledzisz każdego pojedynczego potencjalnego klienta, okazji i transakcji na jednej platformie?

Ustaw kompleksową platformę, która przechwytuje wszystkie powiązane dane. Daj wszystkim odpowiednim użytkownikom dostęp do tej platformy, aby regularnie aktualizować informacje.

cele do zadania za jednym zamachem!_

ClickUp umożliwia przekształcanie celów i zadań w zadania. Możesz przypisywać użytkowników, ustawiać terminy, łączyć zależności, tworzyć niestandardowe statusy/pola, współpracować przy komentarzach i śledzić swoje cele w jednym miejscu.

5. Przegląd wydajności

Po zebraniu wszystkich danych, użyj narzędzia

narzędzie do raportowania

aby porównać wyniki operacyjne z ustalonymi punktami odniesienia, standardami branżowymi lub wynikami historycznymi.

Jeśli współczynnik konwersji nie wynosi jeszcze 25%, przeprowadź retrospektywę z zespołem, aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Zbadaj podstawowe przyczyny wszelkich problemów lub słabych wyników. Wdrożenie strategii mających na celu szybką poprawę współczynnika konwersji.

Śledzenie postępu prac i uzyskiwanie krytycznych informacji dzięki ClickUp

Pulpity ClickUp

pomagają menedżerom operacyjnym monitorować wydajność zespołu w czasie rzeczywistym w różnych projektach. Użyj ClickUp, aby:

Śledzenia szczegółowych wskaźników

Wizualizować postępy

Tworzenie widoku pojedynczego panelu dla istotnych wskaźników

Zrozumieć codzienne operacje

Wprowadzać poprawki i uzyskiwać ulepszenia

Ulepsz swoje operacje z ClickUp

W swej istocie wskaźniki operacyjne są sposobem na zwrócenie uwagi. Jest to sposób, w jaki Business przygląda się szczegółowym detalom codziennej pracy.

Jeśli koszt jednego leada nagle wzrośnie, metryka ostrzeże analityka marketingowego. Jeśli zespół stoi w obliczu ciągłego przekraczania budżetu, szef finansów ma powód do niepokoju. Jeśli zespół sprzedażowy konwertuje w rekordowym tempie, szef ds. rozwoju ma powód do świętowania. Ważne wskaźniki operacyjne utrzymują Business w kontakcie z rzeczywistością.

Bez odpowiednich narzędzi do ustawienia, śledzenia i zarządzania tymi wskaźnikami, Business może potknąć się i upaść lub lecieć zbyt blisko słońca.

Uniknij jednego z tych scenariuszy dzięki specjalnie zaprojektowanym systemom śledzenia wskaźników ClickUp. Dzięki ClickUp możesz ustawić cele, podzielić je na zadania, zbierać dane, budować i zarządzać wskaźnikami

Raportowanie KPI

i uzyskać wgląd w celu wykładniczej poprawy wydajności operacyjnej.

.