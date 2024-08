25 wskaźników KPI dla marketingu produktowego & Metryki do śledzenia sukcesu

U podstaw marketingu produktu leży określenie, jakie produkty będą sprzedawane, komu, w jaki sposób, za ile i w jaki sposób. Wraz z rozwojem branży technologicznej i SaaS, marketing produktów zyskał nowe odsetki.

Czy każdy może zostać product marketerem? Tak. Jeśli potrafi być głosem klienta, czerpiąc z kluczowych danych o użytkownikach/rynku w celu podejmowania decyzji biznesowych.

Aby to umożliwić, marketerzy produktowi potrzebują dwóch rzeczy:

Product marketing metrics: Wskaźniki wydajności, służące jako kompas, prowadzący marketerów przez zawiłości zachowań konsumenckich, trendów rynkowych i skuteczności strategii marketingowych.

Narzędzia: Oprogramowanie i struktury, które przechwytują dane potrzebne do dokładnego pomiaru wydajności, takie jak platforma marketingu produktowego ClickUp. Oferuje ona kompleksowy zestaw funkcji przeznaczonych do śledzenia, zarządzania i analizowania produktów marketingowe KPI z precyzją.

W tym wpisie na blogu zbadamy obie te kwestie. Najpierw zrozumiemy kluczowe wskaźniki i ich znaczenie, a następnie dowiemy się, jak korzystać z odpowiednich narzędzi, aby zapewnić powodzenie marketingu produktów.

Metryki marketingu produktowego w biznesie

Każdy biznes produktowy musi mierzyć swoją wydajność, nie tylko pod względem sprzedaży, ale także różnych wiodących czynników. W tym właśnie pomagają wskaźniki marketingu produktów.

Czym są wskaźniki marketingu produktów?

Metryki marketingu produktowego to standardy pomiaru wydajności strategii marketingowych w danym okresie. Umożliwiają one połączenie wysiłków marketingowych z wynikami biznesowymi.

Dlaczego wskaźniki marketingowe produktu są ważne?

Podobnie jak inne wskaźniki, KPI marketingu produktowego również pomagają w ocenie wydajności. Ponadto oferują one znaczące długoterminowe korzyści dla biznesu, w tym:

Ułatwianie podejmowania decyzji produktowych opartych na danych, w tym dużych, takich jak odpowiednie funkcje do zbudowania dla idealnej persony klienta (ICP)

Umożliwienie kultury eksperymentowania poprzez testowanie wielu pomysłów na kampanie w celu zidentyfikowania powodzenia

Zwiększenie adopcji i retencji klientów

Wraz z tymi wskaźnikami, szablony marketingu produktów zapewniają powtarzalność i skuteczność wysiłków marketingowych.

Szablon planu marketingowego produktu od ClickUp

W jaki sposób wskaźniki marketingu produktu przyczyniają się do zrobienia biznesu?

Największą zaletą wskaźników marketingu produktu jest to, że pomagają one technologii, marketingowi i zespołowi sprzedaży skutecznie współpracować w oparciu o wspólny kontekst i cele. Dostosowują one kierunek produktu do ogólnych celów organizacyjnych.

Załóżmy na przykład, że celem biznesowym firmy jest zwiększenie lojalności klientów

Odpowiednimi wskaźnikami marketingu produktowego byłyby Net Promoter Score (NPS) i roczne powtarzające się przychody

Aby spełnić te wskaźniki, Teams produktowe podwoiłyby funkcje, które klienci uwielbiają, poprawiłyby funkcje, z których są niezadowoleni, wyeliminowałyby obszary problematyczne itp.

Mówiąc prościej, wskaźniki te działają jak pomost między produktem/technologią a klientem, czyniąc podróż płynną.

Przyjrzyjmy się niektórym z najbardziej skutecznych wskaźników marketingu produktu, które można śledzić w 2024 roku.

25 wskaźników marketingu produktowego do śledzenia w 2024 roku

Setki firm produktowych pojawiają się każdego dnia, tworząc unikalne rozwiązania dla niszowych problemów. Dobre wskaźniki marketingu produktowego mogą stanowić różnicę między przywództwem na rynku a starzeniem się.

Wybierz te, które najlepiej pasują do Twojego biznesu spośród 25 najlepszych wskaźników marketingu produktów, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

1. Net Promoter Score (NPS)

Wynik promotora netto mierzy prawdopodobieństwo, że klient poleci Twój produkt znajomemu/koledze. Firmy zazwyczaj pytają: "W skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że polecisz nasz produkt znajomemu lub współpracownikowi?" Wyniki 9-10 oznaczają promocję, 7-8 pasywność, a 0-6 krytykę.

NPS pomaga ocenić:

Satysfakcji klienta z produktu

Lojalności klientów i prawdopodobieństwa ich zatrzymania

Skuteczność produktu w niestandardowym spotkaniu z klientem

2. Wynik satysfakcji klienta (CSAT)

CSAT mierzy satysfakcję klienta za pomocą ankiet z pytaniem "jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego doświadczenia?" Jest o wiele prostszy niż NPS i bardziej popularny.

3. Wskaźnik rezygnacji

Wskaźnik rezygnacji to liczba niestandardowych klientów, którzy przestają korzystać z produktu lub usługi w danym okresie. W przypadku biznesów SaaS może to być liczba niestandardowych klientów, którzy kończą umowę w połowie cyklu lub nie odnawiają jej do zrobienia.

Wskaźnik rezygnacji = liczba klientów utraconych w danym okresie / całkowita liczba klientów na początku okresu

Chociaż wskaźnik rezygnacji może mieć więcej do zrobienia z produktem niż marketingiem, wyższy wskaźnik rezygnacji może oznaczać, że zespół marketingu produktu nie angażuje istniejących klientów w wystarczającym stopniu.

4. Wykorzystanie zawartości

Wykorzystanie treści śledzi sposób, w jaki niestandardowi klienci wchodzą w interakcję z zawartością marketingową. Może to oznaczać:

Ile osób pobiera Twoją zawartość?

Ile stron internetowych oglądają?

Ile czasu spędzają na czytaniu postów na blogu w witrynie?

Pomaga to marketerom zrozumieć, które rodzaje zawartości są najbardziej skuteczne w angażowaniu niestandardowych klientów i napędzaniu konwersji.

5. Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji odnosi się do odsetka niestandardowych klientów, którzy podejmują działania prowadzące ich z jednej sceny lejka marketingowego do następnej. Może to być zapisanie się do newslettera, pobranie zasobu, zapisanie się na wersję próbną lub zostanie płacącym klientem.

Współczynnik konwersji = (Liczba konwersji / Całkowita liczba odwiedzających) X 100

Współczynnik konwersji mierzy atrakcyjność ofert, pomagając zoptymalizować interakcje w dolnej części ścieżki (BOFU).

6. Współczynnik konwersji leadów

Współczynnik konwersji leadów jest nieco bardziej szczegółowy i mierzy szybkość, z jaką leady przekształcają się w płacących klientów.

Współczynnik konwersji leadów = (Liczba nowych klientów / Całkowita liczba leadów) X 100

Współczynnik konwersji leadów jest ważnym miernikiem jakości silnika generowania leadów. Bardzo niski współczynnik konwersji leadów może wskazywać, że albo pozyskujesz niewłaściwe ICP, albo nie angażujesz ich skutecznie.

7. Koszt pozyskania leada (CPL)

Koszt jednego leada to kwota wydana na marketing w celu pozyskania nowego leada w różnych kanałach, takich jak wyszukiwanie, media społecznościowe, wydarzenia itp.

CPL = Całkowity koszt kampanii marketingowej / Liczba wygenerowanych leadów

Leady odzwierciedlają siłę organizacji w górnej części lejka. CPL pokazuje zdolność do generowania świadomości i odsetków przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Odgrywa również kluczową rolę w identyfikowaniu kanałów, które działają i inwestowaniu w nie.

8. Wskaźnik zaangażowania w mediach społecznościowych

Wskaźnik zaangażowania w mediach społecznościowych określa ilościowo poziom interakcji użytkowników z zawartością mediów społecznościowych marki, w tym polubienia, udostępnianie, komentarze i obserwowanie.

Wskaźnik zaangażowania w mediach społecznościowych = (całkowite zaangażowanie / całkowita liczba wyświetleń) X 100

Wskaźnik ten pomaga marketerom produktów ocenić skuteczność strategii mediów społecznościowych w budowaniu świadomości marki i zaangażowania. Chociaż wydaje się, że jest to wskaźnik próżności, może być wiodącym wskaźnikiem skuteczności mediów społecznościowych jako kanału generowania świadomości i odsetków.

9. Czas trwania sesji

Czas trwania sesji to średni czas, jaki użytkownik spędza w witrynie podczas jednej sesji.

Wszystkie dobre narzędzia do analityki marketingowej mierzą czas trwania sesji jako podstawowy wskaźnik zaangażowania użytkowników i jakości zawartości witryny. Dłuższe sesje mogą wskazywać na bardziej angażującą zawartość lub bardziej efektywny interfejs użytkownika.

10. Odsłony na sesję

Odsłony na sesję mierzą średnią liczbę stron oglądanych podczas sesji.

W połączeniu z czasem trwania sesji, liczba odsłon na sesję mierzy, jak dobrze zawartość przykuwa i zatrzymuje uwagę użytkowników, prowadząc do poprawy nawigacji w witrynie i jakości treści.

11. Współczynnik otwarć e-maili i współczynnik klikalności (CTR)

Współczynnik otwarć wiadomości e-mail mierzy procent odbiorców, którzy otwierają kampanię e-mail. Współczynnik klikalności śledzi, ilu odbiorców kliknęło na link w e-mailu.

Wszystkie kampanie e-mail na świecie mogą być bezużyteczne, jeśli użytkownicy nie otwierają ani nie czytają wysyłanych do nich wiadomości. Współczynnik otwarć i kliknięć e-maili jest dowodem na to, że nie krzyczysz wniebogłosy (lub niestety tak jest).

CTR nie tylko mierzy wydajność Twoich kampanii e-mail, ale także wskazuje, jak atrakcyjne są Twoje wiadomości i oferty dla odbiorców docelowych.

12. Współczynnik odrzuceń

Współczynnik odrzuceń to procent odwiedzających witrynę, którzy opuszczają ją po obejrzeniu tylko jednej strony. Wyobraź sobie, że osoba zainteresowana Twoim produktem opuszcza witrynę, nie poświęcając czasu na zapoznanie się z nim. To zły scenariusz.

Współczynnik odrzuceń może na to wskazywać:

Zawartość strony nie jest istotna dla użytkownika

Nie ma wystarczająco atrakcyjnego wezwania do działania, na które użytkownik mógłby zareagować

Witryna jest zbyt wolna i użytkownik nie mógł się nią zainteresować

Użytkownik znalazł to, czego potrzebował i nie jest tym zainteresowany

Powszechnie uważa się, że wysoki współczynnik odrzuceń jest zły. Nie musi tak być. Jeśli twój klient dostaje wszystko, czego potrzebuje na stronie docelowej, a następnie ją opuszcza, możesz mieć po prostu świetną stronę docelową.

Użyj tego wskaźnika wraz z podróżą użytkownika i oczekiwanymi działaniami, zanim zdecydujesz, jak sobie radzisz.

13. Koszt pozyskania klienta (CAC)

CAC to kwota wydatków marketingowych i sprzedażowych poniesionych w celu pozyskania nowego klienta. CAC = Całkowite koszty pozyskania / Liczba nowych klientów

CAC jest podstawowym wskaźnikiem efektywności wysiłków marketingowych. Jeśli koszt pozyskania klienta jest wyższy niż przychód uzyskany od niego, może być konieczne dostosowanie strategii w dłuższej perspektywie, chyba że "wartość życiowa klienta" to zrekompensuje.

14. Życiowa wartość klienta (CLV)

Życiowa wartość klienta to szacunkowa wartość, jaką firma może zarobić na jednym kliencie w trakcie trwania ich powiązań.

CLV = średnia wartość zakupu klienta X liczba zakupów rocznie X średnia długość życia klienta

CLV pomaga mierzyć:

Efektywność wysiłków marketingowych

Zwrot z inwestycji marketingowych

Wydajność CAC, na podstawie której można zaprojektować przyszłe budżety

15. Zawartość/widoki przewodnika onboardingowego

Wyświetlenia treści/przewodników onboardingowych mierzą liczbę wyświetleń lub interakcji nowych użytkowników z materiałami onboardingowymi. Jest to kluczowy wskaźnik do oceny skuteczności zespołu ds. powodzenia klienta.

Zazwyczaj wysoka liczba wyświetleń i pozytywne opinie na temat zawartości onboardingowej sugerują płynne przejście dla nowych użytkowników, podczas gdy niskie zaangażowanie może wskazywać na zamieszanie lub brak odsetków. Alternatywnie, niska liczba wyświetleń może sugerować, że produkt jest łatwy w użyciu, a klienci nie potrzebują wsparcia. Z kolei wysoka liczba wyświetleń może oznaczać, że produkt jest skomplikowany.

Tak więc ten wskaźnik musi być postrzegany w połączeniu z innymi wskaźnikami satysfakcji klienta związanymi z onboardingiem.

16. Zwrot z inwestycji marketingowych (ROMI)

ROMI lub marketingowy ROI oblicza sprzedaż / zyski generowane z inwestycji marketingowych.

ROMI = (sprzedaż przypisana marketingowi - koszty marketingu)/koszty marketingu

Od marketingu do sprzedaży prowadzi wiele kroków. Na przykład reklama w wyszukiwarce musi uzyskać wyświetlenia, następnie kliknięcia, następnie potencjalnych klientów, a następnie przejść do wersji demonstracyjnej / próbnej i ostatecznie do sprzedaży. Z narzędzia do mapowania procesów można śledzić tę podróż i mierzyć szybkość tego procesu w dolarach.

Mapowanie procesów za pomocą ClickUp Whiteboards

17. Wskaźnik przyjęcia funkcji

Wskaźnik adopcji funkcji to liczba osób, które zaczynają korzystać z nowej funkcji produktu w określonym czasie po jej wydaniu.

Wskaźnik adopcji funkcji = (Liczba użytkowników, którzy skorzystali z funkcji / Całkowita liczba użytkowników) * 100

Ten wskaźnik marketingu produktu pomaga zespołom zrozumieć odbiór i użyteczność nowych funkcji.

18. Wskaźnik porzuconych koszyków

Wskaźnik porzuconych koszyków to odsetek kupujących online, którzy dodają elementy do koszyka, ale następnie rezygnują z zakupu.

Dla osób zajmujących się marketingiem produktów jest to kluczowy wskaźnik pozwalający zrozumieć luki w obsłudze klienta i je naprawić.

19. Wynik zaangażowania niestandardowego klienta

Wynik zaangażowania klientów określa, jak bardzo klienci angażują się w Twój produkt lub usługę. Może to być odpowiedź na pytania takie jak:

Jak często logują się do swojego konta?

Z ilu funkcji korzystają?

Ile postów na Instagramie polubili?

Wynik ten pomaga firmom zidentyfikować wysoce zaangażowanych użytkowników pod kątem możliwości sprzedaży i tych, którzy są zagrożeni rezygnacją, w celu podjęcia celowych wysiłków na rzecz utrzymania klientów.

20. Wskaźnik utrzymania

Współczynnik retencji, podobnie jak współczynnik konwersji, to odsetek użytkowników, którzy konsekwentnie podejmują oczekiwane działania w regularnych odstępach czasu. Może to być:

Słuchanie cotygodniowych odcinków podcastu

Kontynuowanie korzystania z darmowej wersji produktu

Odnowienie subskrypcji produktu

Wskaźnik retencji = [Całkowita liczba klientów - nowi klienci w danym okresie]/całkowita liczba klientów], wyrażony w procentach

Wysoki wskaźnik retencji wskazuje na wysoki poziom zadowolenia klientów z produktu, powiązań, oceny itp.

21. Wskaźnik zwrotów produktów

Wskaźnik zwrotu produktów mierzy procent produktów zwróconych przez klientów.

Wskaźnik zwrotów produktów = łączna liczba zwrotów / łączna liczba zakupów \ [można również obliczyć dla poszczególnych produktów]

Można również obliczyć stopę zwrotu dla poszczególnych produktów, dzieląc zwroty dla danego produktu przez jego zakupy.

Ma to kluczowe znaczenie dla oceny jakości produktów, zadowolenia klientów i skuteczności polityki zwrotów. Wysoki wskaźnik zwrotów może wskazywać na problemy z oczekiwaniami lub jakością produktu.

22. Czas do uzyskania wartości (TTV)

Czas do uzyskania wartości mierzy czas potrzebny klientowi na uzyskanie wartości z produktu lub usługi po zakupie. Jeśli sprzedajesz pizzę, możesz od razu zaspokoić głód. Jeśli jednak sprzedajesz system zarządzania projektami, uzyskanie wartości może zająć kilka tygodni, jeśli nie miesięcy.

Zespoły ds. marketingu produktów wykorzystują ten wskaźnik do oceny skuteczności procesów wdrażania i początkowego doświadczenia użytkownika. Krótszy TTV może prowadzić do wyższego poziomu zadowolenia i utrzymania klientów.

23. Udział w rynku

Udział w rynku odnosi się do tego, jak dużą część możliwości rynkowych udało się zdobyć. Na przykład, jeśli w ciągu roku sprzedaje się milion samochodów, a BMW sprzedaje 200 000 z nich, ich udział w rynku wynosi 20%.

Udział w rynku = (sprzedaż firmy / sprzedaż w branży) X 100

Udział w rynku jest wykorzystywany przez marketerów produktowych do zrozumienia możliwości. Na przykład, jeśli zdobyłeś 10% rynku, możesz zainwestować w zwiększenie swojego udziału. Jeśli jednak masz 100% udziału w rynku, możesz chcieć przemyśleć swoją strategię w kierunku rozszerzenia samego rynku.

24. Średni przychód na użytkownika (ARPU)

ARPU jest dokładnie tym, co jest napisane na Boxie. Jest obliczany poprzez podzielenie całkowitego przychodu przez całkowitą liczbę użytkowników w danym okresie.

W przypadku biznesów produktowych opartych na SaaS, które stosują model cenowy oparty na użytkowaniu, APRU jest krytycznym wskaźnikiem. Modele cenowe oparte na użytkownikach, takie jak Netflix, mogą mieć spójne ARPU, co czyni je zbędnymi.

Jednak w przypadku marki takiej jak Mailchimp, która pobiera opłaty za liczbę wysłanych e-maili lub liczbę posiadanych kontaktów, APRU pomaga ocenić obciążenie generujące przychody ich bazy użytkowników.

25. Miesięczny przychód cykliczny (MRR)

Jak sama nazwa wskazuje, miesięczny przychód cykliczny to całkowita subskrypcja opłacana przez klientów w okresie miesiąca.

MRR = całkowita liczba płacących klientów X średni przychód na użytkownika

MRR jest niezbędny do zrozumienia przepływów pieniężnych i prognozy przyszłych przychodów. Zwłaszcza w przypadku biznesów opartych na subskrypcji jest to kluczowy wskaźnik wydajności i siły finansowej.

Teraz, gdy już wiesz co śledzić, zobaczmy jak to robić.

Jak śledzić wskaźniki KPI marketingu produktów

Większość teamów zajmujących się marketingiem produktowym korzysta z kilku różnych narzędzi do prowadzenia kampanii, tworzenia kreacji, analiz itp. Samo śledzenie tych wskaźników może stać się żmudnym zadaniem. Oprogramowanie do marketingu produktów ClickUp zostało zaprojektowane, aby rozwiązać właśnie ten problem. Oto, w jaki sposób solidne narzędzie, takie jak ClickUp, może pomóc w śledzeniu i osiąganiu celów marketingu produktowego.

Ustawienie celów marketingowych produktu

Użyj Cele ClickUp aby ustawić konkretne, mierzalne cele bezpośrednio połączone ze strategiami marketingowymi produktów. Jeśli korzystasz z ram celów i kluczowych wyników (OKR), użyj ClickUp, aby podzielić każdy cel na wymierne kluczowe wyniki, ułatwiając pomiar postępu i wyników.

Zrób to szybciej dzięki Szablon kluczowych wskaźników wydajności (KPI) ClickUp . Niestandardowy, ustaw i przejdź do pracy marketingowej!

Śledź swoje wskaźniki powodzenia dzięki szablonowi kluczowych wskaźników wydajności (KPI) ClickUp

Zintegruj swoje projekty marketingu produktowego

Dodaj wszystkie swoje projekty jako zadania do ClickUp, zamieniając go w centralny hub dla Twoich wysiłków związanych z marketingiem produktowym. Taka konsolidacja gwarantuje, że żadne zadanie nie umknie uwadze i pozwala na płynną współpracę między członkami zespołu.

Co więcej? Możesz zautomatyzować raportowanie celów na podstawie zakończonych zadań w ClickUp Narzędzie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi .

Automatyczne śledzenie wyników zespołu w oparciu o ClickUp Goals

Zarządzanie relacjami marketingowymi produktu

Marketing produktu obejmuje szereg osób z zakresu produktu, zawartości, projektowania, marketingu, powodzenia klienta i nie tylko. Dzięki ClickUp możesz zarządzać zadaniami związanymi z marketingiem produktu, przypisywać użytkowników, tworzyć etykiety zależności i udzielać dostępu zewnętrznym interesariuszom w jednym miejscu.

Przegląd i retrospekcja

ClickUp umożliwia konsolidację pracy zespołu w celu przeglądu wydajności w jednym miejscu.

Połącz zadania z celami, aby uzyskać wyraźną linię wzroku od wysiłku do wyników

Ponad 100 integracji pozwala przenieść dane z różnych platform do ClickUp

Wykorzystaj te dane do tworzenia niestandardowych raportów, aby śledzić wskaźniki marketingowe produktu, na których Ci zależy

Pulpity ClickUp oferują skonsolidowany sposób wizualizacji wskaźników, od ruchu na stronie i współczynników konwersji po wyniki zaangażowania klientów i udział w rynku. Analizuj trendy, identyfikuj obszary wymagające poprawy i podejmuj decyzje oparte na danych, aby ulepszyć swoje strategie marketingu produktów.

Rinse, repeat

Zwinna organizacja dąży do ciągłego doskonalenia wysiłków i wyników. Korzystaj z funkcji współpracy, takich jak komentarze, edycja dokumentów w czasie rzeczywistym itp. w celu omawiania opinii.

Uwzględniaj informacje zwrotne i spostrzeżenia w strategii marketingowej produktu. Dostosuj i dostosuj cele zarządzania projektami i OKR w oparciu o wskaźniki wydajności.

Współpracuj ze swoim zespołem i osiągaj swoje cele szybciej dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp

Wskaźniki KPI marketingu produktowego z ClickUp

Dobry marketing produktów wymaga wskaźników i narzędzi. W tym poście omówiliśmy 25 przykładów wskaźników.

Z drugiej strony, możesz używać różnych aplikacje do marketingu cyfrowego do realizacji swojej strategii. Na przykład, aby przechwytywać dane o ruchu w witrynie, możesz korzystać z Google Analytics, wysyłać kampanie e-mail z MailChimp lub używać Canva do tworzenia projektów. Każde z tych narzędzi tworzy własne silosy danych, które fragmentują kontekst marketingowy produktu.

Kompleksowe rozwiązanie ClickUp oprogramowanie do marketingu produktów ujednolica obszar roboczy i umożliwia zarządzanie, śledzenie i analizowanie wysiłków. Niezależnie od tego, czy szukasz narzędzia marketingowe dla małych firm lub Enterprise, ClickUp może się dostosować.

Zobacz go w akcji. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .

Najczęściej zadawane pytania dotyczące metryk marketingowych produktów

1. Czym są wskaźniki KPI w marketingu?

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w marketingu to wymierne wskaźniki wykorzystywane do oceny powodzenia i skuteczności działań marketingowych. Pomagają one firmom śledzić wyniki, dostosowywać strategie i podejmować decyzje oparte na danych.

2. Czym jest KPI w zarządzaniu produktem?

W zarządzaniu produktem KPI to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie produkt osiąga swoje cele.

Niektóre z najczęściej używanych wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem są:

Zaangażowanie użytkowników

Wynik satysfakcji klienta (CSAT)

Miesięczny przychód cykliczny (MRR) lub roczny przychód cykliczny (ARR)

Wskaźnik rezygnacji

Współczynnik przyjęcia funkcji

Współczynnik konwersji

Czas wprowadzenia na rynek

3. Jak mierzyć powodzenie marketingu produktu?

Powodzenie marketingu produktowego mierzy się za pomocą wskaźników KPI dostosowanych do oferty organizacji. Na przykład, jeśli prowadzisz biznes oparty na subskrypcji, kluczowym wskaźnikiem może być roczny przychód cykliczny (ARR) lub miesięczny przychód cykliczny (MRR). Jeśli stosujesz strategię wzrostu opartą na produkcie (PLG), kluczowym wskaźnikiem może być NPS.

Oto ustrukturyzowany sposób mierzenia powodzenia marketingu produktu: