15 wskaźników produktywności zwiększających wydajność zespołu

Wskaźniki wydajności to koncepcje, które działają jako punkty danych do pomiaru, analizy i prezentacji wyników pracowników lub działów. Innymi słowy, mierzą wydajność pracowników i wskazują, w jaki sposób każdy zespół przyczynia się do realizacji celów biznesowych.

Badanie wskaźników wydajności, takich jak wykorzystanie zasobów, przepracowane godziny lub nadgodziny, buduje przejrzystość wydajności zespołu. Pomaga to określić, które zasoby osiągają plateau, a które przyspieszają realizację projektów.

Jest to prosta relacja nakładów i wyników, pokazująca, w jaki sposób nakłady wpływają na wyniki firmy.

Stworzyliśmy przewodnik, który wyjaśnia wpływ wskaźników wydajności i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) na wewnętrzne i zewnętrzne procesy biznesowe. 👇

**Co to są wskaźniki wydajności?

Wskaźniki wydajności to wymierne miary, które mierzą wydajność pracowników w określonych obszarach i sposób, w jaki ich działania przyczyniają się do realizacji celów organizacyjnych.

Wskaźniki te oferują łatwo przyswajalny liczbowy i wizualny wgląd w obszary wymagające poprawy lub zakończonych zmian.

Załóżmy na przykład, że zespół A spędza 30 godzin nad trzydniowym projektem z 12 pracownikami. Teams B kończy ten sam projekt w dwa dni z dwoma pracownikami mniej. Rozbicie wskaźników wydajności pracowników daje liderom biznesu inny widok na to, jak i dlaczego zespół B osiąga wyższe wyniki niż zespół A.

**Jakie jest znaczenie wskaźników wydajności?

Musisz mierzyć wydajność aby sprawdzić postępy zespołu w stosunku do celów biznesowych. Od wyprodukowanych jednostek i wygenerowanych przychodów po zadania związane z zamówieniami, te podstawowe wskaźniki dostarczają dokładnych informacji, które pozwalają zespołom uniknąć niepowodzeń i zbliżyć się do wysokiej jakości usług, zadowolenia klientów i lepszych marż zysku.

Powiązanie wskaźników wydajności i wskaźników efektywności może generować szereg punktów danych związanych z wydajnością. Mogą one integrować spostrzeżenia ilościowe i jakościowe oraz przyczyniać się do ogólnych miar wydajności firmy.

Ciągłe monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie wydajności pomaga poprawić ogólne wyniki zespołu, przyczyniając się do poprawy wyników biznesowych.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym z najlepszych wskaźników wydajności i kluczowych wskaźników wydajności, które pomagają mierzyć postęp.

15 przykładów wskaźników wydajności i KPI

Długa lista wskaźników wydajności i KPI może być przytłaczająca. Poświęć trochę czasu, aby zdecydować, które z tych typowych wskaźników wydajności mogą przenieść Twój biznes na wyższy poziom. 👇

1. Wskaźnik rotacji pracowników (ETR)

Wskaźnik rotacji pracowników mierzy procent pracowników opuszczających organizację w określonym okresie. Jest on wyrażony jako procent siły roboczej. Wskaźnik ten mierzy również jakość polityki rekrutacyjnej i poziom zadowolenia pracowników.

Raportowania sugerują, że wskaźniki rotacji pracowników były 20% wyższe po pandemii .

Podczas gdy wskaźnik rotacji poniżej 10% jest uważany za rozsądny, wyższy wskaźnik rotacji odzwierciedla negatywne wrażenie kultury firmy i może wskazywać na zdemotywowaną i nieproduktywną siłę roboczą.

oto jak można obliczyć wskaźnik ETR:

Współczynnik rotacji pracowników = [T /{(B+E)/2}] X100

Tutaj,

T to liczba wypowiedzeń w danym okresie

B to liczba pracowników na początku okresu

E to liczba pracowników na koniec okresu

2. Przychód na przedstawiciela handlowego

Ten wskaźnik wydajności oblicza, ile przychodu na pracownika przynoszą członkowie zespołu sprzedaży.

Teams sprzedażowe są z natury konkurencyjne. Dlatego też stosowanie wskaźników wydajności sprzedaży może pomóc w promowaniu zdrowej rywalizacji wśród zespołu.

Należy jednak dostarczać ambitne, realistyczne cele sprzedażowe, aby zachęcić zespół do dokładania wszelkich starań w celu generowania przychodów.

Porównywanie wydajności każdego przedstawiciela handlowego w oparciu o parametry takie jak staż pracy i osiągnięte cele daje ci możliwość sprawiedliwej oceny.

oto szybka formuła obliczania tego wskaźnika:

Przychód na przedstawiciela handlowego = Całkowita sprzedaż / Liczba sprzedaży dokonanych przez przedstawiciela handlowego

3. Dokładność zapasów

Wskaźnik dokładności zapasów mierzy poziom niespójności między rzeczywistymi a zarejestrowanymi zapasami. Śledzenie i poprawianie tej metryki wzmacnia wrażenie dostawcy godnego zaufania.

Wyższa dokładność inwentaryzacji wynika z doskonałych praktyk księgowych i efektywnego zarządzania magazynem. Wskazuje również na skuteczność zespołu na polu odpowiedzialnego za zarządzanie zapasami.

Musisz utrzymać wysoki wynik w takich wskaźnikach jakości, aby zwiększyć zadowolenie klientów i wyniki sprzedaży.

oto formuła obliczania dokładności zapasów:

Dokładność inwentaryzacji = (policzone elementy / elementy w ewidencji) x 100

4. Średni czas obsługi (AHT)

Średni czas obsługi mierzy średni czas poświęcony na rozwiązanie oczekującego zapytania klienta lub problemu związanego ze wsparciem.

AHT jest powszechnie stosowany do pomiaru wydajności w zespołach obsługi klienta i wsparcia. Ma on cztery główne cele:

Wykrycie członków zespołu osiągających najlepsze wyniki lub proaktywnych

Identyfikacja członków osiągających słabe wyniki i pomoc w ich poprawie poprzez sesje szkoleniowe

Zrozumienie wahań wskaźnika AHT jako sygnałów stresu lub przeciążenia pracą w zespole

Zapewnienie wysokiej responsywności w stosunku do klientów w celu utrzymania ich satysfakcji

Mówiąc prościej, ten wskaźnik wydajności pracowników mierzy, jak skutecznie zespół rozwiązuje zapytania klientów bez poświęcania jakości usług (QoS).

oblicz AHT za pomocą poniższej formuły:

Średni czas obsługi = (całkowity czas rozmowy + czas wstrzymania + czas kontynuacji) / całkowita liczba połączeń

5. Współczynnik zakończonych zadań

Wskaźnik ukończenia zadania mierzy procent zadań zakończonych w stosunku do tych przypisanych w danym czasie.

Ten wskaźnik wydajności jest papierkiem lakmusowym wydajności operacyjnej. Pomaga wykryć zakłócenia w cyklu pracy i luki w obciążeniach zespołu.

Jeśli zmagasz się z piętrzącymi się zadaniami, nadszedł czas na redystrybucję obciążeń pracą lub zbadanie głębszych problemów, takich jak niejasne ustalanie priorytetów zadań, nieefektywne wykorzystanie pracowników, przeciążenie pracą lub niewystarczające zasoby.

oto jak obliczyć wskaźnik ukończenia zadania:

Task Completion Rate = (Liczba zakończonych zadań) / (Całkowita liczba zadań) x 100

Zwinnym sposobem radzenia sobie z niższym wskaźnikiem ukończenia zadań jest przypisanie punktów fabularnych do każdego zadania. Punkty fabularne to waga przypisana do każdego zadania w oparciu o trudność i oczekiwany czas zakończenia.

Story points pozwalają wcześniej przeanalizować, ile czasu zajmie każde zadanie. Co najważniejsze, daje to przegląd obciążenia pracą i wydajności poszczególnych członków zespołu.

Użycie ClickUp dla Teams operacyjnych aby zaspokoić potrzeby związane z zarządzaniem zadaniami. Ułatwia zarządzanie zadaniami za pomocą konfigurowalnych widoków i pulpitów. Dodatkowo możesz użyć AI do automatycznego podzadań i generowania podsumowań dla wątków komunikacyjnych, aby zmniejszyć ręczne obciążenie pracą Twojego zespołu.

Znajdź luki w obciążeniu zespołu i zobacz, jak wydajne są Twoje operacje dzięki ClickUp's Workload View

🎁Bonus: Weź pod uwagę stworzenie planu wydajności przy użyciu dostosowanych szablonów i obserwuj, jak ClickUp automatycznie wypełnia pola, aby wprowadzić wszystkie postępy w trakcie jednego kliknięcia.

6. Godziny nadliczbowe

Godziny nadliczbowe to dodatkowe godziny, które pracownik poświęca poza standardowymi godzinami pracy.

Dłuższe nadgodziny wskazują na złą dystrybucję obciążenia pracą, niezdrową kulturę pracy i nieefektywne zarządzanie zespołem. Nawet jeden z tych czynników wystarczy, aby spowodować spadek ogólnej liczby nadgodzin wydajności pracowników .

Śledzenie tego wskaźnika pozwala zidentyfikować luki w zasobach i potrzeby w zakresie zatrudnienia. Na przykład, większa liczba nadgodzin w dziale marketingu może wskazywać na potrzebę zatrudnienia tam większej liczby pracowników.

Podobnie, można użyć tego wskaźnika do śledzenia wydajności pracowników i przydzielać obciążenie pracą w oparciu o obciążenie pracownika.

godziny nadliczbowe można obliczyć, dzieląc liczbę godzin nadliczbowych przez liczbę regularnych godzin pracy.

godziny nadliczbowe = (Godziny nadliczbowe) / (Regularne godziny) x 100**_

7. Wzrost sprzedaży

Wzrost sprzedaży mierzy zdolność zespołu sprzedaży do zwiększania miesięcznych, kwartalnych lub rocznych wyników sprzedaży.

Ta metryka zapewnia wgląd w tempo wzrostu przychodów firmy. Rozważ dodanie filtrów dla okresów miesięcznych, aby uzyskać dostęp do danych na poziomie mikro. Może to dostarczyć informacji o tym, jak poszczególni przedstawiciele handlowi radzą sobie w poszczególnych blokach czasowych.

Użyj tej metryki, aby określić, które lejki sprzedaży przynoszą najwyższe konwersje.

oto jak obliczyć wzrost sprzedaży:

Wzrost sprzedaży = [(bieżąca sprzedaż netto - sprzedaż netto z poprzedniego okresu sprzedaży) / sprzedaż netto z poprzedniego okresu sprzedaży] x 100

8. Wskaźnik innowacyjności

Chociaż nie jest to kluczowy wskaźnik wydajności, wskaźnik innowacyjności mówi wiele o kreatywności zespołu. Pozwala on obliczyć częstotliwość nowych pomysłów zainicjowanych w danym okresie w porównaniu do tych, które zostały powodzenie zrealizowane.

Wyższe wskaźniki innowacyjności sygnalizują dynamiczny zespół, który pozostaje na pierwszej linii, podejmując ryzyko i wprowadzając innowacje. Należy pamiętać, że wyższe wskaźniki nie zawsze oznaczają wyższą wydajność zespołu. Niemniej jednak, przekształcanie pomysłów w rzeczywistość lub procesy jest wyjątkową miarą wydajności.

oto prosta formuła pomiaru wskaźnika innowacyjności zespołu:

Wskaźnik innowacyjności = (liczba pomysłów wprowadzonych z powodzeniem/łączna liczba zaproponowanych pomysłów)*100

Wskazówka: Użyj ClickUp Brain i ClickUp Whiteboards, aby przeprowadzić sesje ideacji i burzy mózgów w zespole i uzyskać wyższy wskaźnik innowacyjności. ClickUp Brain działa jako asystent AI do burzy mózgów. Podczas gdy Tablica ClickUp wypełniają lukę między burzą mózgów a zrobieniem czegoś.

Używaj ich do burzy mózgów, a następnie planuj ich realizację za pomocą intuicyjnych map myśli i diagramów.

pomysły na burzę mózgów z zespołem i ich powodzenie dzięki ClickUp Whiteboards_

Ten wskaźnik wydajności jest również nazywany wskaźnikiem pierwszego połączenia i najlepiej sprawdza się w zespołach wsparcia IT i call center. Analizuje on ilość zapytań klientów rozwiązanych przez agenta obsługi klienta podczas pierwszej interakcji z klientem. Celem tego wskaźnika jest uniknięcie poświęcania czasu na dalsze działania, a zamiast tego praca nad rozwiązywaniem poważniejszych zapytań i problemów klientów.

Obserwowanie, jak twój zespół obsługuje niepotrzebne dodatkowe połączenia i eskaluje nadmierną liczbę zgłoszeń może być stresujące. Śledzenie wydajności za pomocą tego wskaźnika pozwala zrównoważyć wykorzystanie pracowników i wyniki biznesowe.

oto jak obliczyć FCR:

Rozwiązanie pierwszego kontaktu = (rozwiązane incydenty przy pierwszym kontakcie / całkowita liczba incydentów) x 100

Wysoki wskaźnik FCR wskazuje, że zespół obsługi klienta może szybko rozwiązywać zapytania klientów w miarę ich napływania. Dzieje się tak, gdy można zwiększyć autorytet lub uprawnienia decyzyjne przyznane poszczególnym pracownikom w zespołach mających kontakt z klientem.

10. Współczynnik ruchu na stronie do leadów

Współczynnik ruchu w witrynie do liczby potencjalnych klientów śledzi, ilu odwiedzających podejmuje pożądane działania po odwiedzeniu witryny. Działania te mogą obejmować rejestracje, zakupy, zapytania, przekierowania itp. Wskaźniki KPI i metryki takie jak te generują wgląd w ruch online Twojej marki i skuteczność strategii marketingowych Twojej witryny.

Wzrost lub spadek współczynników konwersji w różnych okresach czasu wyjaśnia również, co działa, a co spada.

oblicz stosunek ruchu na stronie do leadów, dzieląc liczbę wizyt na stronie przez liczbę leadów wygenerowanych w danym okresie:

Website Traffic-to-Lead Ratio = (Liczba odwiedzin witryny) / (Liczba wygenerowanych leadów) x 100

11. Wydajność w niepełnym wymiarze godzin a wydajność w pełnym wymiarze godzin

Ten wskaźnik mierzy poziom wydajności pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin w porównaniu z pracownikami pełnoetatowymi.

Chociaż możesz zatrudniać pracowników na część etatu do projektów kontraktowych lub w celu wypełnienia luk, mogą oni nie być tak wydajni jak pracownicy pełnoetatowi. Brak odpowiednich narzędzi lub wyzwania związane z dopasowaniem się do kultury marki mogą negatywnie wpłynąć na ich natychmiastową wydajność. Z biegiem czasu, może to spowodować utratę tysięcy dolarów potencjalnych zarobków.

Mierząc ten wskaźnik, można śledzić wydajność pracowników w ramach sklasyfikowanych grup i określić, którzy członkowie zespołu przyczyniają się do realizacji celów organizacyjnych.

Notatka: Ten wskaźnik nie ma konkretnej formuły. Jednak ściśle powiązanym wskaźnikiem jest ekwiwalent pełnego czasu pracy (FTE).

ekwiwalent pełnego czasu pracy = łączna liczba godzin przepracowanych przez pracowników zatrudnionych w niepełnym i pełnym wymiarze czasu pracy / liczba dostępnych godzin w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu roku**_

12. Współczynnik konwersji celów

Współczynnik konwersji celów mierzy procent pożądanych celów projektu, które zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Wyższe współczynniki konwersji celów wskazują, że narzędzia i metodologie do zrobienia projektu sprawdzają się znakomicie. I odwrotnie, niższe wskaźniki wskazują na nierealistyczne terminy realizacji projektów i rozrost zakresu.

Należy pamiętać, że cele te mają bardzo różny charakter. I że ta ocena jest zupełnie inna niż "Wskaźnik realizacji zadań" Niemniej jednak, zdolność twojego zespołu do spotkania się z tymi ustalonymi celami definiuje ich etykę pracy .

👉 Oto prosta formuła pomiaru współczynnika konwersji celów:

Współczynnik konwersji celów = (Liczba celów zrealizowanych zgodnie z harmonogramem) / (Całkowita liczba celów) x 100

13. Współczynnik Lead-to-MQL

Leady kwalifikowane marketingowo (MQL) to potencjalni klienci zweryfikowani przez zespół marketingowy w celu potwierdzenia ich odsetków w produkcie lub usłudze. Potencjalni klienci są następnie przekazywani do zespołu sprzedaży, który prowadzi ich przez ścieżkę zakupową.

Zacznij od gromadzenia potencjalnych klientów za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych, stron docelowych witryny, e-mail marketingu i płatnych reklam. Gdy zespół marketingowy dopasuje personę potencjalnych klientów do grupy docelowej, staną się oni potencjalnymi klientami.

Wyższe wskaźniki MQL to zielone światło dla działów generowania leadów!

oblicz stosunek leadów do MQL za pomocą tej prostej formuły:

Stosunek leadów do MQL = (liczba MQL) / (całkowita liczba wygenerowanych leadów) x 100

14. Współczynnik konwersji rekrutacji

Ten wskaźnik określa procent potencjalnych rekrutów, którzy stają się pracownikami organizacji.

Współczynnik konwersji rekrutacji zapewnia szerszy obraz reakcji puli talentów na ogłoszenie o pracę. Wskaźnik ten pokazuje na przykład, czy inwestycje w wyposażenie zespołu rekrutacyjnego znacznie przewyższają dochody z zatrudnionych kandydatów.

oto formuła obliczania współczynnika konwersji rekrutacyjnej zespołu rekrutacyjnego.

współczynnik konwersji rekrutacji = (liczba powodzeń) / (liczba kandydatów, którzy przeszli proces rekrutacji) x 100**_

Wskazówka: Możesz oczekiwać wyższego współczynnika konwersji rekrutacyjnej, jeśli oferowane przez ciebie dodatki do pracy przewyższają przeciętne oferty pracy na rynku. Z drugiej strony, niższy współczynnik konwersji rekrutacyjnej jest zwykle spowodowany słabymi ocenami firmy lub niezdolnością do spełnienia średnich oczekiwań płacowych.

15. Średnia inwestycja w szkolenie każdego pracownika

Ten wskaźnik mierzy średni koszt poniesiony przez organizację na szkolenie nowych lub obecnych pracowników. Obejmuje to koszty opracowywania i administrowania różnymi programami szkoleniowymi, takimi jak warsztaty, seminaria, certyfikaty i inne inicjatywy związane z rozwojem pracowników.

Korzystając z tego wskaźnika, można ocenić wydajność i skuteczność inicjatyw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. I czy z czasem przynoszą one korzyści w zakresie wydajności pracowników.

użyj tej formuły, aby obliczyć średnią inwestycję w szkolenia pracowników:

Średnia inwestycja w szkolenie każdego pracownika = (całkowita inwestycja w szkolenie / liczba przeszkolonych pracowników)

Jak ustawić i zmierzyć wskaźniki wydajności

Pomiar cele związane z wydajnością wiąże się z kilkoma zmiennymi, takimi jak czas, ludzie w hierarchii pracowników i wyniki różnych działań. Należy zacząć od wyboru wskaźników, które mają wpływ na powodzenie biznesu.

1. Uwzględnienie wszystkich wskaźników wydajności

Zacznij od holistycznej oceny wydajności. Spójrz na ten termin przez pryzmat efektywności operacyjnej. Niektóre przykłady takich wskaźników to wskaźnik zakończonych projektów lub tygodniowa wydajność.

Następnie użyj punktu widzenia zaangażowania klientów i pracowników. Obejmuje to wskaźniki takie jak wskaźniki retencji, które definiują powodzenie strategii zaangażowania.

2. Dostosowanie do celów Business

Wybierz wskaźniki wydajności, które są zgodne z celami i misją Twojej firmy. Pozwala to na ustawienie znaczących przykładów wskaźników wydajności, które mają znaczenie dla Twojego biznesu.

Ponadto, procesy mapy i metryki do konkretnych celów. W trakcie tego procesu należy zakomunikować to dopasowanie wszystkim członkom zespołu, aby wyjaśnić, w jaki sposób ich praca musi wspierać cele organizacji.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-350.png Szablon metryk projektów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc ci śledzić postęp i powodzenie twoich projektów.

https://app.clickup.com/signup?szablon=t-900200021926&\_gl=1\*1t6g6qp\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Pobierz szablon /%cta/ Szablon metryki projektu ClickUp ma w pełni konfigurowalny format do monitorowania celów projektu i poprawy spójności statusu projektu w różnych Teams. Możesz ustawić spersonalizowane metryki za pomocą niestandardowych pól i statusów, uzyskać dostęp do kategorii danych projektu i analizować wyniki, aby sprawdzić wydajność swojego zespołu.

Szablon zawiera cztery widoki w różnych konfiguracjach, aby zapewnić elastyczność przeglądania danych w preferowany sposób. Etykiety priorytetów, etykiety i zagnieżdżone podzadania ułatwiają śledzenie metryk.

3. Definiowanie wydajności w zespole lub organizacji

Termin ten może być różny dla różnych działów, członków Teams i branż. Należy zdefiniować swoją perspektywę w odpowiednim kontekście, aby ustawić odpowiednie i osiągalne wskaźniki.

Dla przykładu, wydajność zespołu marketingu efektywnościowego może być mierzona liczbą wygenerowanych leadów. Z kolei wydajność zespołu IT można obliczyć na podstawie liczby aktualizacji technicznych i nowych funkcji dodanych w danym okresie.

Ustal jasne definicje dla różnych teamów, aby upewnić się, że ich skupienie jest zsynchronizowane z pożądanymi wynikami.

4. Korzystanie z pulpitu KPI do śledzenia postępów

Użyj konfigurowalnego pulpitu KPI, aby monitorować i wizualizować wskaźniki wydajności w ciągu kilku minut. Pulpity KPI pozwalają badać wydajność zespołu w określonych okresach i w odniesieniu do poszczególnych projektów.

Co więcej, jest to poręczne narzędzie wizualizacyjne do prezentowania danych na żądanie odpowiednim interesariuszom w przystępnym formacie. Pamiętaj, aby dodać mieszankę wiodących i opóźnionych wskaźników w celu uzyskania kompleksowego widoku przyszłych i historycznych parametrów wydajności.

Produkty SaaS, takie jak ClickUp, zapewniają w pełni konfigurowalne narzędzie do wizualizacji danych Pulpit raportowania ClickUp . Wszystko można śledzić za pomocą tego intuicyjnego pulpitu, od statusu zadań podrzędnych po postęp trwających zadań.

Utwórz pulpit KPI z ClickUp i uzyskaj ogólny widok wszystkich bieżących zadań

Metryki wydajności i ustawienie celów

Te dwa elementy idą ze sobą w parze, ponieważ cele muszą być realistyczne i możliwe do śledzenia na każdej scenie zadania lub projektu.

Wykorzystaj dane dotyczące wydajności z przeszłości jako punkty odniesienia i przyjmij ramy SMART (konkretne, wymierne, osiągalne, istotne i określone w czasie) dla celów potrzebnych w tym podejściu.

Wyrób sobie nawyk powracania do tych wskaźników od czasu do czasu, ponieważ ustawienie celów jest zwykle procesem iteracyjnym. Należy również zrozumieć, w jaki sposób zachęty ze strony liderów i środowisko pracy mają zasadnicze znaczenie dla lepszej wydajności i ustawienia osiągalnych celów.

Podczas gdy zachęty dla liderów mogą motywować pracowników i zwiększać wskaźniki retencji, wysokiej jakości środowisko pracy zapobiega wypaleniu zawodowemu. Czynniki te mają kluczowe znaczenie dla osiągania wysokich wyników w zakresie wydajności, ponieważ proaktywnie utrzymujesz zespół skoncentrowany na poprawie wydajności. Cele ClickUp umożliwia przydzielanie i monitorowanie powiązanych ze sobą zadań. Oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków i parametrów do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności dla różnych zespołów i projektów.

_Ustaw możliwe do śledzenia cele dla swojego zespołu za pomocą ClickUp Goals i wyświetlaj wskaźniki wydajności w zespołach i projektach wszystkich bieżących zadań

Mierniki wydajności zoptymalizują Twoje przyszłe cykle pracy

Wyraźnie widać, w jaki sposób przydzielanie wskaźników wydajności może zmiażdżyć lub napędzić wyniki biznesowe.

Nie zapomnij ponownie przeanalizować i udoskonalić tych wskaźników w oparciu o zmieniającą się dynamikę branży i rozwój wewnętrzny.

Motywuj swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji w zakresie analityki, aby mogli również zacząć patrzeć analitycznie na swoje indywidualne wyniki, wspierając wspólne dążenie firmy do rozwoju organizacyjnego.

Patrząc w przyszłość, przyszłość pomiaru wydajności będzie zdominowana przez podejścia oparte na danych i wsparciu AI. ClickUp, z narzędziami do zarządzania projektami wspieranymi przez AI i intuicyjnymi pulpitami, pomaga to zrobić, dając dostęp do wszystkich danych na pierwszy rzut oka. Wypróbuj ClickUp za darmo i zacznij mierzyć wydajność już dziś.

FAQs

**1. Czym są wskaźniki wydajności?

Wskaźniki wydajności to liczby i punkty danych, które mierzą, jak dobrze organizacja przekształca dane wejściowe, takie jak siła robocza, materiały i kapitał, w dane wyjściowe, takie jak produkty lub usługi. Bardziej jak miary ilościowe, wskaźniki wydajności są wskaźnikami KPI, które służą do oceny wydajności operacyjnej różnych Teams.

**2. Jakie są 3 sposoby pomiaru wydajności?

Aby zmierzyć wydajność, należy najpierw zidentyfikować wskaźniki, które najlepiej oceniają wydajność. Upewnij się, że jest to limitowana lista, która nadaje priorytet Twoim ostatecznym celom biznesowym. Po drugie, nie patrz tylko na miary wydajności pracy. Po trzecie, należy korzystać z zarządzania projektami i narzędzia zwiększające wydajność do gromadzenia podstawowych danych dotyczących finansów, godzin pracy, postępów w realizacji projektów itp.

3. Co to jest KPI dla wydajności pracy?

Średni wskaźnik produktywności jest doskonałym wskaźnikiem KPI lub metryką wydajności do oceny, czy godziny pracy pracowników są adekwatne do ich wyników. Możesz użyć narzędzia do zarządzania projektami, aby zebrać dane liczbowe i wizualne dla różnych działań pracowników.