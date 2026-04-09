Jak zarządzać klientami w miarę rozwoju Twojej agencji

Większość agencji traci klientów, ponieważ w obszarze powiązań brakuje jasno określonego właściciela, struktury lub systemów, które przetrwałyby rozwój firmy.

Raport McKinsey „2024 B2B Puls” wykazał, że ponad połowa nabywców B2B zmieniłaby dostawcę z powodu niespójnych doświadczeń w różnych kanałach.

Właśnie dlatego w tym przewodniku omówiono, jak stworzyć podejście do zarządzania klientami, które faktycznie można skalować. Omówimy wszystko, od zdefiniowania profilu idealnego klienta po ustalenie częstotliwości komunikacji, powtarzalnych cykli pracy i wskaźników utrzymania klientów.

Zaczynamy! 💪

Co zarządzanie klientami oznacza dla rozwijającej się agencji

Zarządzanie klientami to system procesów, rytmów komunikacji i narzędzi, z których korzysta Twoja agencja, aby realizować zadania, budować zaufanie i utrzymywać klientów w dłuższej perspektywie. Ma to największe znaczenie, gdy liczba klientów przekroczy kilka, a założyciel nie jest w stanie osobiście zająć się każdym zadaniem ani uczestniczyć w każdej rozmowie.

Przy pięciu klientach powiązania opierają się na pamięci i dobrej woli. Gdy liczba klientów przekroczy 15 lub 20, system ten szybko się załamuje, powodując rozrost pracy, który po cichu pochłania marże Twojej agencji.

Oto jak ta luka wygląda w praktyce:

Założyciel zna na pamięć preferencje każdego klienta: Potrzebujesz udokumentowanego systemu, który udostępni informacje o kliencie wszystkim członkom zespołu

Aktualizacje pojawiają się wtedy, gdy ktoś pamięta o ich wysłaniu: Potrzebujesz zautomatyzowanego cyklu raportowania wbudowanego w cykl pracy

Jedna osoba zarządza realizacją i związkami: Potrzebny jest jasny podział własności między zarządzanie kontem a realizację zadań

🤝 Przyjazne przypomnienie: Istnieje różnica między zarządzaniem klientami a zarządzaniem projektami. Zarządzanie projektami polega na śledzeniu zadań i terminów. Z drugiej strony, zarządzanie klientami obejmuje całą relację: wdrażanie, częstotliwość komunikacji, śledzenie wyników, raportowanie i przedłużanie współpracy. Możesz zrealizować każde zadanie na czas i mimo to stracić klienta, ponieważ nikt nie zajmuje się warstwą powiązań.

💫 Posłuchaj tego bezpośrednio od agencji Zobacz, jak path8 Productions, mała firma zajmująca się produkcją wideo, rozszerzyła swoją działalność. 👇🏼

Jak stworzyć skalowalny proces wdrażania klientów

Większość agencji za każdym razem improwizuje proces wdrażania nowych klientów. Ta niekonsekwencja pochłania czas starszych członków zespołu i sprawia, że nowi klienci nie wiedzą, czego się spodziewać. Rozwiązaniem jest powtarzalny proces, który pozwala raz zapisać informacje o kliencie i udostępnić je wszystkim osobom obsługującym to konto.

Zobaczymy również, jak ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, pomoże Ci je stworzyć!

Zanim podpiszesz umowę z kimkolwiek, określ profil swojego idealnego klienta

Profil idealnego klienta (ICP) to opis typu klienta, któremu Twoja agencja służy najlepiej, chroniąc w ten sposób obciążenie realizacyjne. Kiedy przyjmujesz klientów, którzy nie pasują do profilu, obsługa tych kont pochłania znacznie więcej czasu i wyczerpuje Twój zespół.

Udokumentuj swój ICP w udostępnianym, aktualizowanym na bieżąco dokumencie, z którego mogą korzystać zarówno zespoły sprzedaży, jak i realizacji:

Dopasowanie do branży: Gwarantuje, że wiedza specjalistyczna Twojego zespołu odpowiada rynkowi klienta, dzięki czemu czas wdrożenia pozostaje krótki

Zakres budżetu: Odfiltrowuje klientów, którzy będą domagać się większej ilości pracy za tę samą cenę

Styl komunikacji: Określa, czy klient oczekuje codziennych kontaktów, czy comiesięcznych podsumowań

Dojrzałość zespołu wewnętrznego: Ocenia, czy klient ma wyznaczoną osobę kontaktową, czy też będziesz koordynować działania między sześcioma działami

🚀 Zaleta ClickUp: Zmień swój ICP w żywą, opartą na współpracy przestrzeń roboczą, która jest bezpośrednio połączona z realizacją zadań dzięki ClickUp Docs. Stwórz swoją listę kontrolną ICP w ClickUp Docs Stwórz wspólny, ewoluujący podręcznik dla swojego ICP dzięki ClickUp Docs Oto jak to wygląda w praktyce: Scentralizuj swój ICP w formie firmowej wiki: Uporządkuj dokument ICP za pomocą stron i podstron (dopasowanie do branży, progi budżetowe, oczekiwania dotyczące komunikacji itp.)

Udostępnij to wszystkim zespołom: Dzięki Docs Hub i globalnej wyszukiwarce każdy może wyświetlić profil ICP w kilka sekund

Współpracuj i udoskonalaj w czasie rzeczywistym: Teams mogą dodawać komentarze, przyczepiać etykiety do interesariuszy i wspólnie aktualizować kryteria

Wykorzystaj spostrzeżenia dotyczące ICP bezpośrednio w pracy z klientami: Połącz dokumenty z Połącz dokumenty z zadaniami ClickUp , projektami i cyklami pracy, aby Twój ICP decydował o tym, kogo wdrażasz

Standaryzacja za pomocą szablonów: Po sfinalizowaniu dokument ICP można przekształcić w Po sfinalizowaniu dokument ICP można przekształcić w szablon ClickUp , który można wykorzystywać wielokrotnie.

Określ oczekiwania i granice już od pierwszego dnia

Agencje, które pomijają ten krok, wpadają w spiralę rozszerzania zakresu projektu, co negatywnie wpływa na rentowność. Należy jasno określić:

Zakres prac

Kanały komunikacji

Umowy dotyczące poziomu usług (SLA) w zakresie czasu reakcji

Limity zmian

Ścieżki eskalacji

Częstotliwość raportowania

Stwórz prostą listę kontrolną dotyczącą wdrażania klientów oraz dokument określający zasady współpracy. Określ, kto jest osobą kontaktową, w jaki sposób przekazywane są opinie oraz jak wygląda cykl pracy zatwierdzania.

⚡ Archiwum szablonów: Skorzystaj z gotowego systemu wdrażania, aby ujednolicić proces wdrażania nowych klientów dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template. Pobierz darmowy szablon Zmień swój proces wdrażania nowych klientów dzięki szablonowi ClickUp do wdrażania klientów Dlaczego spodoba Ci się ten szablon: Gotowy cykl pracy wdrażania: Śledź każdego klienta od rozpoczęcia współpracy do jej zakończenia dzięki Śledź każdego klienta od rozpoczęcia współpracy do jej zakończenia dzięki niestandardowym statusom ClickUp , takim jak „Nowy klient”, „Rozmowa wdrożeniowa”, „Kwestionariusz wdrożeniowy”, „Przydzielenie do zespołu” i „Zakończone”

Struktura do gromadzenia danych klientów: Przechowuj kluczowe informacje dotyczące wdrażania nowych klientów w Przechowuj kluczowe informacje dotyczące wdrażania nowych klientów w polach niestandardowych ClickUp , takich jak e-mail, typ klienta, usługi, pakiet usług i rozmowa wdrożeniowa

Różne widoki dla poszczególnych etapów wdrażania: Przełączaj się między Przełączaj się między widokami ClickUp , takimi jak Formularz rejestracji klienta, Proces wdrażania, Przewodnik dla początkujących* oraz Według pakietu usług

Wbudowany system rejestracji i ankiet: Wcześnie rejestruj wymagania i opinie, korzystając z dedykowanych widoków ankiet rejestracyjnych i wdrożeniowych

Strategie komunikacyjne, które zapewniają lojalność klientów agencji

W agencji postrzeganie postępów ma równie duże znaczenie, co rzeczywisty postęp.

Bo kiedy klienci czują się niedoinformowani, zaczynają rozglądać się za innymi rozwiązaniami.

W miarę rozwoju firmy komunikacja musi zostać usystematyzowana. Rozproszenie kontekstu — informacje rozrzucone między e-mailami, Slackiem, tekstami i logowaniami do portalu — sprawia, że klienci czują się, jakby musieli sami ścigać swoją agencję w poszukiwaniu odpowiedzi.

Mądrym wyborem w kwestii częstotliwości spotkań jest model hybrydowy: cotygodniowe aktualizacje w trybie asynchronicznym w połączeniu z comiesięcznymi rozmowami strategicznymi na żywo. Oto, jak wygląda każdy z tych ustawień:

Cotygodniowe spotkania Comiesięczne szczegółowe analizy Najbardziej odpowiednie dla Aktywne kampanie z ruchomymi elementami Planowanie strategiczne i budowanie związków Format Asynchroniczna aktualizacja pisemna lub krótka 15-minutowa synchronizacja 45–60-minutowa rozmowa wideo na żywo Typowy program Status zadania, przeszkody, zbliżające się terminy Ocena wyników, korekty na następny kwartał, informacje zwrotne Ryzyko w przypadku stosowania samodzielnego W przypadku dojrzałych kont może to sprawiać wrażenie mikrozarządzania Drobne problemy narastają przez tygodnie, zanim w końcu wychodzą na jaw

W czym pomaga ClickUp

Wraz z rozwojem Twojej agencji komunikacja ulega fragmentacji. ClickUp Chat rozwiązuje ten problem, przenosząc rozmowy i pracę do tej samej przestrzeni, dzięki czemu nic nie ginie między aktualizacjami.

Udostępniaj aktualizacje w trybie asynchronicznym i nawiązuj połączenia w dowolnym momencie z jednego interfejsu dzięki ClickUp Chat

Oto, jak naturalnie wpisuje się to w Twój hybrydowy model komunikacji:

Prowadź szybkie rozmowy: Aby co miesiąc przeprowadzać szczegółowe omówienia, korzystaj z Aby co miesiąc przeprowadzać szczegółowe omówienia, korzystaj z ClickUp SyncUps , aby nawiązywać połączenia audio lub wideo bezpośrednio w swoim obszarze roboczym

Przekształć rozmowy w działania: Podczas cotygodniowych asynchronicznych aktualizacji, jeśli klient zgłosi przeszkodę w czacie, możesz jednym kliknięciem przekształcić tę wiadomość w zadanie

Powiązaj kontekst z konkretnymi zadaniami: Czat może funkcjonować równolegle z zadaniami, listami lub projektami

Wzmianki @ i współpraca w czasie rzeczywistym: Natychmiast angażuj odpowiednich interesariuszy, niezależnie od tego, czy jest to Twój zespół wewnętrzny, czy osoba kontaktowa po stronie klienta

Cykl pracy i systemy do zarządzania wieloma kontami klientów

Potrzebujesz odpowiedniego systemu zarządzania cyklem pracy, który działa niezależnie od tego, czy założyciel ma na to oko, czy nie.

Agencje często opierają się temu procesowi, ponieważ wydaje się on biurokratyczny. Jednak odpowiednie systemy uwalniają energię twórczą, eliminując zmęczenie decyzjami wynikające z rutynowej pracy. 🛠️

Ustal priorytety zadań dzięki prostemu modelowi opartemu na pilności i wartości

Kiedy wszystkie zadania wydają się priorytetowe, żadne z nich nim nie jest. Model dwuosiowy pomaga menedżerom ds. klientów podejmować szybsze decyzje każdego dnia. Oś pilności mierzy presję terminów, a oś wartości mierzy wpływ na klienta lub wpływ na przychody.

Wysoka pilność + wysoka wartość: Zrób to teraz, przydziel do tego swoich najlepszych pracowników

Wysoka pilność + niska wartość: Deleguj lub grupuj podobne, szybkie zadania

Niska pilność + wysoka wartość: Zaplanuj to i zarezerwuj sobie czas

Niski priorytet + niska wartość: Zmniejsz priorytet lub całkowicie zrezygnuj

🚀 Zaleta ClickUp: Wprowadź w życie swoją strukturę priorytetów w ramach cyklu pracy dzięki priorytetom zadań ClickUp. Przypisuj do zadań oznaczenia takie jak Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie, dzięki czemu od razu widać, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności. Możesz nawet poprosić AI o ustalenie priorytetów zadań! Skorzystaj z funkcji automatycznego wypełniania właściwości zadań przez AI, aby automatycznie przypisywać osoby i priorytety do zadań

🎥 Dowiedz się, jak efektywnie budować bazę klientów:

Stwórz powtarzalne procesy dla każdego typu klienta

Chodzi tu o podstawowy proces dla każdego rodzaju usługi (miesięczna opłata ryczałtowa, jednorazowa kampania, bieżące działania SEO), który można sklonować i dostosować do potrzeb każdego klienta. Oto, co warto ująć w szablonie:

Lista zadań: Standaryzują wyniki i kroki dla każdej oferty usług

Struktura folderów: Umożliwia uporządkowanie wszystkich kont klientów w ten sam sposób, dzięki czemu każdy może od razu przystąpić do pracy

Etapy zatwierdzania: Gwarantują, że zatwierdzenie przez klienta odbywa się za każdym razem w tych samych punktach kontrolnych

Szablony raportów dla klientów : Zapewniają spójność cotygodniowych lub comiesięcznych aktualizacji na wszystkich kontach Zapewniają spójność cotygodniowych lub comiesięcznych aktualizacji na wszystkich kontach

⚡ Archiwum szablonów: Wyprzedź odejścia klientów, monitorując terminy odnowień i zaangażowanie dzięki szablonowi ClickUp Client Success. Pobierz darmowy szablon Uzyskaj kompleksowy widok na potrzeby i oczekiwania wszystkich swoich klientów dzięki szablonowi ClickUp Client Success. Dlaczego spodoba Ci się ten szablon: Wbudowane podręczniki: Dokumentuj najlepsze praktyki i standardowe procedury operacyjne w dedykowanych widokach

Kompleksowe śledzenie cyklu życia klienta: Zarządzaj każdym klientem od momentu wdrożenia aż po utrzymanie, korzystając ze statusów takich jak: Wdrażanie, Pielęgnowanie relacji, Do odnowienia, Odnowione i Odpływ klientów

Scentralizowane dane klientów: Gromadź i porządkuj kluczowe informacje o klientach, korzystając z pól niestandardowych, aby segmentować konta, prowadzić śledzenie wyników i personalizować interakcje

Różne widoki: Uzyskaj dostęp do widoków takich jak Podręcznik powodzenia klienta, Przewodnik dla początkujących, Formularz opinii, Odnowienie oraz Zaangażowanie

Jak korzystać z ClickUp do zarządzania klientami w miarę rozwoju Twojej agencji

Większość agencji łączy ze sobą system CRM, narzędzie do zarządzania projektami, narzędzie do obsługi dokumentów, aplikację do czatu oraz pulpit do raportowania, a potem zastanawia się, dlaczego nic nie łączy się razem.

Wyeliminuj chaos związany z nadmierną liczbą narzędzi, wprowadzając ClickUp Small Business Suite . 🤩

Łączy zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne i cykle pracy w jednym miejscu, zamieniając proces wdrażania w uporządkowany, powtarzalny system zamiast jednorazowego wysiłku. Informacje o kliencie są rejestrowane tylko raz i pozostają dostępne dla całego zespołu, dzięki czemu nic nie ginie podczas przekazywania zadań.

A ponieważ konsoliduje ponad 20 narzędzi, które normalnie musiałbyś łączyć, zapewnia agencjom pakiet technologiczny klasy korporacyjnej za ułamek ceny, bez dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem wieloma systemami.

Oto, w jaki sposób to pomaga:

Formularze ClickUp do wdrażania nowych pracowników

Większość procesów wdrażania nowych klientów kończy się fiaskiem, zanim jeszcze się rozpocznie – klienci przesyłają niekompletne briefy, wymagania są zawarte w wiadomościach e-mail, a Twój zespół spędza godziny na wyjaśnianiu podstawowych kwestii.

ClickUp Forms rozwiązuje ten problem, przekształcając proces wdrażania nowych pracowników w ustandaryzowany system gromadzenia danych, który jest bezpośrednio zintegrowany z Twoim cyklem pracy.

Zmień chaotyczny proces przyjmowania klientów w uporządkowane, gotowe do ponownego wykorzystania dane dzięki ClickUp Formularz

Na przykład podpisuje umowę nowy klient SEO. Zamiast organizować spotkanie inauguracyjne pełne podstawowych pytań, wysyłasz formularz ClickUp, który zawiera:

Cele biznesowe, słowa kluczowe, konkurenci

Dane dostępowe

Budżet + zakres usług

Po przesłaniu formularza automatycznie tworzone jest zadanie ClickUp z wypełnionymi wszystkimi szczegółami. Dodatkowo pola niestandardowe ClickUp w formularzach mapują odpowiedzi bezpośrednio na ustrukturyzowane dane zadania. Klienci mogą również z góry dołączyć materiały brandingowe, briefy lub referencje jako załączniki.

🔍 Czy wiesz, że... Przeciętny klient daje firmie zaledwie 2,2 szansy, zanim odejdzie, a nawet „zadowalające” doświadczenie nie gwarantuje bezpieczeństwa. W rzeczywistości 27% klientów nie wróci, nawet jeśli uznają, że wszystko było w porządku.

ClickUp Brain do optymalizacji pracy

W miarę rozwoju firmy pojawia się problem rozproszonego kontekstu. ClickUp Brain rozwiązuje ten problem, działając jako warstwa AI obejmująca zadania, dokumenty, czat i historię, dzięki czemu Twój zespół może zadawać pytania zamiast szukać odpowiedzi.

Możesz:

Znajdź odpowiedzi w zadaniach, dokumentach, a nawet starych rozmowach

Otrzymuj aktualizacje bez otwierania zadań, zadając pytania

Automatycznie generuj cotygodniowe aktualizacje dla klientów na podstawie rzeczywistych danych dotyczących pracy

Natychmiast przekształcaj czaty, notatki lub briefy w uporządkowane zadania

Poproś o przydzielanie zadań w oparciu o obciążenie pracą i wiedzę specjalistyczną

📮 ClickUp Insight: 24% osób twierdzi, że chce korzystać z agentów AI głównie w celu automatyzacji nudnych zadań. Oczekiwaniem jest tutaj odciążenie od zadań o niskiej wartości, i to jest słuszne. Jeśli agent wymaga ciągłych ustawień, nadzoru lub podpowiedzi, przestaje to być pomocne, a zaczyna sprawiać wrażenie dodatkowej pracy. W ClickUp Super Agenci działają nieustannie w tle, aktualizując zadania, tworząc dokumenty i posuwając prace do przodu przy użyciu tych samych narzędzi, z których korzysta już Twój zespół. Możesz wysłać im prywatną wiadomość, aby uzyskać jednorazową pomoc, a nawet zrobić wzmiankę o nich w dokumencie, aby przekształcić burzę mózgów w jasny plan!

Wykorzystaj ClickUp Brain MAX do ujednolicenia wiedzy o klientach

Używasz ChatGPT do pisania, Perplexity do badań, Claude'a do notatek… a kontekst gubi się wszędzie. ClickUp Brain MAX rozwiązuje ten problem, oferując centralną przestrzeń roboczą opartą na AI, która łączy wszystkie Twoje narzędzia, dane i modele w jednym miejscu.

Oferuje:

Ujednolicone wyszukiwanie w różnych aplikacjach: Dostęp do ClickUp, narzędzi w połączeniu i sieci w jednym miejscu

Wiele modeli AI: Wybierz najlepszy model AI do danego zadania, w tym Claude, GPT i Gemini

Dogłębna świadomość kontekstu: Rozumie zadania, dokumenty, czaty i historię jako całość

Generowanie tekstu z mowy: Natychmiastowe dyktowanie zadań, notatek lub aktualizacji dzięki funkcji Natychmiastowe dyktowanie zadań, notatek lub aktualizacji dzięki funkcji ClickUp Talk-to-Text

🚀 Zaleta ClickUp: Odzyskaj czas stracony na powtarzalne kroki ręczne, korzystając z automatyzacji cyklu pracy za pomocą ClickUp Automations. Automatyzacje składają się z trzech konfigurowalnych elementów: wyzwalaczy (wydarzeń, które uruchamiają automatyzację), warunków (opcjonalnych kryteriów, które muszą być spełnione) oraz działań (tego, co dzieje się dalej). Pozwól, aby cykle pracy działały samodzielnie wraz ze wzrostem liczby klientów dzięki automatyzacjom ClickUp Przykładowy cykl pracy: Po przesłaniu formularza wdrożeniowego klienta: Klient otrzymuje powiadomienie

Zadanie zostało utworzone

Przypisane do menedżera ds. wdrażania nowych klientów

Status ustawiony na „Rozpoczęcie”

Uruchomiono wewnętrzną listę kontrolną jako wyzwalacz

Opinia prawdziwego użytkownika:

Działa świetnie w połączeniu z metodologią agile, a także doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami. Pozwala efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami i listą rzeczy do zrobienia. Można tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy/ulepszenia, rozwój itp. Pulpit nawigacyjny jest tak atrakcyjny i pozwala zaoszczędzić tyle czasu, że zapewnia wydajną analizę.

Działa świetnie w połączeniu z metodologią agile, a także doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami. Pozwala efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami i listą rzeczy do zrobienia. Można tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy/ulepszenia, rozwój itp. Pulpit nawigacyjny jest tak atrakcyjny i pozwala zaoszczędzić tyle czasu, że zapewnia wydajną analizę.

Działa świetnie w połączeniu z metodologią agile, a także doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami. Pozwala efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami i listą rzeczy do zrobienia. Można tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy/ulepszenia, rozwój itp. Pulpit nawigacyjny jest tak atrakcyjny i pozwala zaoszczędzić tyle czasu, że zapewnia wydajną analizę.

Działa świetnie w połączeniu z metodologią agile, a także doskonale sprawdza się w zarządzaniu klientami. Pozwala efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami i listą rzeczy do zrobienia. Można tworzyć różne przestrzenie do pracy nad różnymi scenariuszami, takimi jak problemy/ulepszenia, rozwój itp. Pulpit nawigacyjny jest tak atrakcyjny i pozwala zaoszczędzić tyle czasu, że zapewnia wydajną analizę.

Panele ClickUp zapewniające widoczność danych klientów w czasie rzeczywistym

Klienci oczekują widoczności, a pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają raportowanie w czasie rzeczywistym. Zamiast ręcznie przygotowywać raporty, Twój zespół otwiera pulpit nawigacyjny, który już pokazuje postęp kampanii, obciążenie pracą zespołu oraz kluczowe wskaźniki.

Otrzymasz dostęp do:

Karta kamienia milowego: Monitoruj kluczowe zadania i terminy na wszystkich kontach

Karta śledzenia czasu pracy: Rejestruj godziny poświęcone na każdego klienta lub projekt

Karta obliczeniowa: Dane zbiorcze (np. łączna liczba godzin rozliczeniowych, koszty kampanii)

Zmień raportowanie w system działający na bieżąco zamiast comiesięcznej gorączki dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Ponadto ClickUp Brain jest wbudowany w Twoje pulpity nawigacyjne, co oznacza, że masz dostęp do kart AI, takich jak:

Karta aktualizacji projektu AI: Podsumowuje aktualny status, przeszkody i kolejne kroki

Karta podsumowania AI: Ogólny przegląd idealny do raportowania dla klientów

Karta AI Brain (niestandardowe podpowiedzi): Zadaj pytania, takie jak „Na jakie ryzyka powinienem zwrócić uwagę w przypadku tego klienta?” i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi

Stwórz pulpit klienta:

Wskaźniki utrzymania klientów, które potwierdzają skuteczność Twojego systemu

Badanie PwC dotyczące doświadczeń klientów z 2025 r. wykazało, że 83% kadry kierowniczej potrzebuje lepszych narzędzi do mierzenia czynników wpływających na decyzje zakupowe. To sprawia, że ustrukturyzowane wskaźniki retencji są niezbędne.

Oto kilka, na które warto zwrócić uwagę:

Wskaźnik utrzymania klientów : Odsetek klientów, którzy pozostają w firmie przez określony okres. Jeśli spada on wraz z dodawaniem nowych kont, oznacza to, że w związkach z klientami występują luki. Odsetek klientów, którzy pozostają w firmie przez określony okres. Jeśli spada on wraz z dodawaniem nowych kont, oznacza to, że w związkach z klientami występują luki.

Średni czas trwania współpracy z klientem: Jak długo klienci pozostają z nami. Rosnąca liczba oznacza, że Twoje systemy wdrażania nowych klientów i komunikacji działają

Rentowność projektu na klienta: Przychody minus koszty realizacji. Jeśli wskaźnik utrzymania klientów jest wysoki, ale rentowność spada, oznacza to, że masz luki w zarządzaniu zakresem projektu Przychody minus koszty realizacji. Jeśli wskaźnik utrzymania klientów jest wysoki, ale rentowność spada, oznacza to, że masz luki w zarządzaniu zakresem projektu

Trendy dotyczące czasu realizacji: Czy wraz ze wzrostem liczby klientów tempo cyklu pracy spada? Jeśli tak, to Twoje cykle pracy nie są w pełni skalowalne

Wskaźnik satysfakcji klientów: Prosta Prosta ankieta dotycząca satysfakcji klientów lub kwartalna ankieta sondażowa

Zatrzymaj swoich klientów dzięki ClickUp

Rozwój agencji polega na radzeniu sobie z większą złożonością bez spowalniania wszystkiego. Więcej klientów oznacza więcej zmiennych elementów, więcej interesariuszy i większe ryzyko, że coś pójdzie nie tak.

Dzięki ClickUp tworzysz połączoną przestrzeń roboczą, w której wdrażanie klientów rozpoczyna się od uporządkowanych danych zebranych za pomocą formularzy, a strategia i realizacja są ze sobą zsynchronizowane dzięki dokumentom i ClickUp Brain. Ponadto automatyzacje dyskretnie zajmują się powtarzalną koordynacją, a priorytety zadań sprawiają, że Twój zespół zawsze wie, co jest najważniejsze.

Komunikacja pozostaje spójna dzięki czatowi ClickUp i SyncUps. Kiedy nadchodzi czas na raportowanie, pulpity nawigacyjne i karty AI przekształcają surowe dane w przejrzyste, aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje, o które klienci nie muszą prosić.

Na co więc czekasz? Porozmawiaj z ekspertem już dziś! ✅