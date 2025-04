Jak wybrać odpowiednią częstotliwość spotkań dla swojego teamu?

W dzisiejszych czasach, gdy tryb pracy waha się od całkowicie zdalnego, hybrydowego i w pełni biurowego, utrzymywanie połączenia i informowanie Teams przez cały czas może być trudne (dodaj różne strefy czasowe, aby uczynić rzeczy jeszcze trudniejszymi). 👀

Tak więc, w wysiłku utrzymania zgodności z naszymi Teams, zwróciliśmy się do zaplanowanych spotkań, aby przeprowadzić aktualizacje, przejrzeć elementy działań, przekazać informacje zwrotne, a lista jest długa. Rzecz w tym, że czas jest cenny.

Jest to szczególnie ważne, gdy pracujesz w szybkim środowisku pracy, ponieważ musisz upewnić się, że w pełni wykorzystujesz swoje spotkania.

To właśnie wtedy znajomość celu spotkania, posiadanie agendy spotkania i zaplanowanie odpowiedniej kadencji spotkań może przynieść znaczne korzyści Twojemu teamowi.

W tym artykule dowiesz się, czym jest dobra kadencja spotkań, jak często należy je planować, a także poznasz narzędzia do zarządzania spotkaniami, których możesz użyć, aby ograniczyć spotkania do minimum, a zespół był zawsze na bieżąco.

Dodaliśmy również kilka wskazówek i sugestii, które pomogą Ci określić, co jest najlepsze dla Twojego zespołu, wraz z szablonami spotkań, aby ustrukturyzować rozmowy i uczynić je tak wydajnymi, jak to tylko możliwe.

Czym jest kadencja spotkań?

Kadencja spotkań odnosi się po prostu do rytmu spotkań lub częstotliwości ich organizowania.

Na przykład, jeśli ty i twój bezpośredni podwładny spotykacie się w każdy piątek rano, to jest to cotygodniowa kadencja spotkań. Jeśli masz prośbę o spotkanie co drugi miesiąc, jest to dwumiesięczny harmonogram spotkań.

Może to być trudniejsze w przypadku teamów zdalnych. Każda firma stoi przed wyzwaniem dotyczącym częstotliwości spotkań. W coraz większej dystrybucji pracowników, bezpośrednie rozmowy przez Zoom zdają się zastępować wiele osobistych spotkań i czasami stają się jedyną interakcją z zespołem.

I chociaż wszyscy uwielbiamy rzucić okiem na czyjegoś zwierzaka w tle rozmowy, te wirtualne spotkania mogą w rzeczywistości utrudniać zadowolenie i wydajność pracowników, ponieważ mogą być uciążliwe, jeśli zbyt wiele spotkań zajmie ich dzień.

A więc, do zrobienia, jak zrównoważyć swój harmonogram i znaleźć odpowiednią kadencję spotkań dla swojego zespołu?

Przekonajmy się.

Jak wybrać odpowiednią kadencję spotkań

Odpowiednia częstotliwość spotkań będzie inna dla każdej firmy i jej potrzeb. Niektóre Teams będą wymagały większej lub mniejszej częstotliwości spotkań w zależności od ich roli, projektów i rodzaju spotkania. Poniżej przedstawiamy kilka cykli i typów spotkań, które warto rozważyć, wraz z szablonami, które pomogą utrzymać wydajność spotkań dla wszystkich uczestników.

Rodzaje kadencji spotkań

W zależności od rodzaju spotkania, najczęstszymi kadencjami spotkań są:

1. Codzienna częstotliwość spotkań

Codzienne spotkania są wykorzystywane do ważnych aktualizacji, pilnych ogłoszeń zespołu, udostępniania raportów i szybkiej odprawy. Zazwyczaj trwają one maksymalnie 15-30 minut.

Codzienne spotkania standup to nieformalne spotkania, które odbywają się codziennie. Są one niezbędne i przydatne dla teamów, takich jak zespoły inżynieryjne i programistyczne, w celu zapewnienia zgodności, udostępniania ustaleń i pomocy w identyfikacji blokad. Codzienne spotkania Scrum są rodzajem codziennych standupów

Teams check-in meetings to codzienne spotkania zespołu, które mogą odbywać się zarówno wirtualnie, jak i osobiście. Pomagają one wszystkim członkom zespołu dowiedzieć się, nad czym pracują ich koledzy, z jakimi wyzwaniami się mierzą i czy są w stanie pomóc

Chociaż codzienne spotkania mogą wydawać się świetnym sposobem na bycie na bieżąco z codziennymi postępami i zmianami, mogą one przynieść efekt przeciwny do zamierzonego i zakłócać pracę, jeśli nie są odpowiednio zarządzane.

Tak więc, aby jak najlepiej wykorzystać codzienną kadencję spotkań i zapewnić wydajność sesji, najlepiej jest przyjść na spotkanie przygotowanym z agendą i szablonem dokumentu, do którego członkowie teamu mogą łatwo odwołać się w dowolnym momencie i wypełnić przed spotkaniem.

Szablon codziennych spotkań

Skorzystaj z tego konfigurowalnego szablonu Daily Standup Meeting by ClickUp, aby zapewnić sobie i swoim teamom zorganizowany, uporządkowany i powtarzalny system przechwytywania i widoku codziennych aktualizacji.

Szablon ten jest dostępny w ClickUp Whiteboards i można go dostosować w dowolny sposób, aby wesprzeć swój unikalny cykl pracy. Zapisuje on również Twój wkład i odzwierciedla go w czasie rzeczywistym, a ponieważ jest wbudowany w ClickUp, Twój zespół może wstawiać połączone zadania i łączyć ten dokument ze swoją pracą.

Celem codziennego spotkania standup jest pomoc w koordynacji pracy zespołu. Ta szybka pętla sprzężenia zwrotnego pomaga Teams dostosować się i pozostać na właściwym torze, co przypomina naradę w piłce nożnej. Jeśli pojawi się problem, można go szybko rozwiązać i utrzymać projekty na właściwych torach

2. Kadencja cotygodniowych spotkań

Istnieją różne rodzaje spotkań, które można zaplanować co tydzień. Cotygodniowa kadencja oznacza zazwyczaj, że uczestnicy spotykają się co tydzień o tej samej porze w wyznaczonym dniu.

Spotkania jeden na jeden zapewniają menedżerom i liderom czas jeden na jeden z ich bezpośrednimi podwładnymi lub współpracownikami. Zapewnia to wyznaczony czas na połączenie i budowanie wzajemnych relacji oraz zapewnia pracownikom wsparcie, którego potrzebują, aby odnieść sukces w swojej roli

Spotkania zespołów działów mogą odbywać się co tydzień, aby omówić najważniejsze wydarzenia z poprzedniego tygodnia i uzgodnić dalsze działania na nadchodzący tydzień

Cotygodniowe aktualizacje projektu są często organizowane w przypadku długoterminowych projektów z wieloma scenami i kamieniami milowymi. Podczas tych spotkań zespół projektowy lub kierownik projektu udostępnia aktualne informacje na temat postępów w projekcie, podkreśla zależności i dostosowuje interesariuszy do kolejnych kroków

Szablon tygodniowego harmonogramu spotkań

Zwiększ wydajność cotygodniowych spotkań kontrolnych i ustandaryzuj cotygodniowe spotkania jeden na jeden, korzystając z szablonu spotkań jeden na jeden od ClickUp.

Szablon ten można zastosować w ClickUp Docs, gdzie można notować ważne szczegóły, takie jak priorytety, elementy działań i inne. Zachowaj wszystkie notatki z cotygodniowych spotkań w jednym miejscu, dodając nową stronę w tym samym dokumencie. Masz również możliwość udostępniania tego dokumentu innym lub zachowania go jako prywatnego, aby zapewnić bezpieczną przestrzeń dla swoich pracowników.

Szablon 1:1 ClickUp zawiera wstępnie zbudowane strony dla ról pracowników, oczekiwań i powtarzających się agend spotkań dla każdego członka zespołu. Twórz zagnieżdżone strony w obrębie każdej strony, aby uzyskać jeszcze większą organizację

3. Miesięczna częstotliwość spotkań

Comiesięczne spotkania cykliczne to ważne spotkania, które pomagają liderom i członkom zespołu w osiągnięciu tych samych celów i projektów. Zwykle trwają one do godziny i odbywają się o tej samej godzinie i tego samego dnia każdego miesiąca, np. w pierwszy wtorek miesiąca, 7 dnia miesiąca itp.

Podczas tych spotkań można uzyskać aktualne informacje na temat miesięcznych celów, dokonać przeglądu postępów, aby upewnić się, że zespół jest na dobrej drodze do osiągnięcia kwartalnych celów, a także zidentyfikować wąskie gardła i blokady, aby ustawić zespół na powodzenie w nadchodzących miesiącach.

Spotkania firmowe to ważne comiesięczne spotkania, podczas których zespół kierowniczy udostępnia aktualizacje i ważne ogłoszenia. Mogą to być spotkania online lub osobiste i mogą trwać od jednej do trzech godzin

Spotkania komitetów są dyskusjami aktualizacyjnymi, które mają na celu informowanie wszystkich członków o rozwoju sytuacji. Może istnieć wiele rodzajów komitetów prowadzonych przez pracowników firmy, takich jak komitet ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy, komitet ds. zabawy w miejscu pracy itp

Spotkania liderów gromadzą co miesiąc liderów i kierowników różnych działów firmy w celu omówienia ważnych problemów firmy i udostępniania aktualnych informacji z działów

Szablon miesięcznego harmonogramu spotkań

Zapewnij zarówno teamom, jak i interesariuszom łatwą do przyswojenia wizualną reprezentację podsumowania projektu, korzystając z szablonu raportu o statusie projektu od ClickUp.

Ten szablon jest dostępny w ClickUp Whiteboards, gdzie Twój zespół może współpracować, dodawać aktualizacje, wprowadzać zmiany i nie tylko jednocześnie lub asynchronicznie. Skorzystaj z tego szablonu, aby na bieżąco informować wszystkich interesariuszy o rozwoju projektu, zapobiegać problemom przed ich wystąpieniem i zagwarantować, że projekt zostanie zakończony w wyznaczonym czasie.

Tworzenie szczegółowego i łatwego do śledzenia raportu o statusie projektu w ClickUp Whiteboards

Z łatwością zaplanuj następne spotkanie firmowe i oddeleguj pracę za pomocą All-Hands Meeting Template by ClickUp.

Ten szablon zawiera wstępnie ustawione niestandardowe statuty, niestandardowe pola i wiele widoków, które zapewniają uporządkowany i szczegółowy przegląd zadań oraz zapewniają uwzględnienie każdego ważnego ogłoszenia. Szablon można wykorzystać w obecnej formie lub niestandardowo dostosować do własnych potrzeb. Do szablonu dołączony jest również przewodnik dla początkujących, który pomoże ci w pełni wykorzystać jego możliwości.

Z łatwością zarządzaj logistyką, czasem i planem kolejnego spotkania firmowego dzięki szablonowi All Hands Meeting Template od ClickUp

4. Kwartalna częstotliwość spotkań

Spotkania kwartalne to świetny sposób na udostępnianie aktualizacji projektów, omawianie wniosków z ostatniego kwartału, świętowanie zwycięstw i przygotowywanie się na nadchodzący kwartał z zespołem lub całą organizacją. Odpowiednio zrobione spotkania kwartalne mogą podnieść zespół na duchu, usprawnić współpracę międzyfunkcyjną i sprawić, że wszyscy będą na dobrej drodze do zrobienia swoich celów.

Kwartalne spotkania mają wiele zastosowań, ale niektóre z najczęstszych to spotkania dotyczące planowania, spotkania z Tablicą itp.

Spotkania zarządu są zwykle planowane raz na kwartał, mając na uwadze trudności z uzyskaniem czasu wszystkich członków zarządu w każdym tygodniu lub miesiącu. Podczas tych spotkań uczestnicy omawiają strategie rozwoju, plany na przyszłość, nowe inwestycje itp. Mogą one trwać od kilku godzin do całego dnia pracy

Przeglądy biznesowe zrobione raz na kwartał to spotkania aktualizacyjne na wysokim szczeblu, podczas których uczestnicy omawiają osiągnięte cele, plany na następny kwartał, blokady i długoterminową strategię. W zależności od charakteru firmy, te kwartalne przeglądy biznesowe odbywają się między kierownictwem i szefami zespołów lub klientami i tobą

Szablon kwartalnego harmonogramu spotkań

Kompleksowy szablon QBR firmy ClickUp pomoże Ci:

Gromadzenie danych z wielu źródeł w celu uzyskania przydatnych informacji

Śledzenie wydajności w odniesieniu do wskaźników KPI na zorganizowanym pulpicie nawigacyjnym

Udostępnianie wyników interesariuszom i członkom Teams w celu szybkiego podejmowania decyzji

Pobierz szablon Zbuduj silniejsze relacje z kluczowymi klientami i przygotuj się, aby zaimponować podczas następnego Kwartalnego Przeglądu Businessu dzięki naszemu szablonowi QBR z możliwością personalizacji

5. Kadencja corocznych spotkań

Coroczne spotkania to ważne wydarzenia, które wymagają odpowiedniego planu. Mogą one trwać od jednego do wielu dni, w zależności od celu.

Przykład

Przeglądy wyników pracowników to coroczne przeglądy wydajności poszczególnych osób, w których wyniki są porównywane z określonymi celami i kamieniami milowymi

Spotkania firmowe są nieformalnymi spotkaniami organizowanymi raz w roku przez kierownictwo, aby dać wszystkim pracownikom możliwość rozpuszczenia włosów, świętowania osiągnięć i wzmocnienia więzi zespołowych

Coroczne spotkania akcjonariuszy są również okazjami raz w roku, podczas których firma raportuje osiągnięcia i wyniki finansowe za dany rok. Czasami mogą być one również forum do odkrywania nowych możliwości

Szablon rocznego harmonogramu spotkań

Zaprezentuj to, co wydarzyło się w Twojej firmie w profesjonalny i atrakcyjny wizualnie sposób, korzystając z szablonu raportu Business firmy ClickUp! Został on zaprojektowany, aby pomóc Ci stworzyć skuteczny i kompleksowy raport z wyników lub postępów Twojej firmy.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Gromadzenie danych ze źródeł takich jak sprawozdania finansowe, ankiety wśród klientów i opinie pracowników

Analizuj trendy wydajności w czasie

Przedstaw swoje wnioski w kompleksowym, ale łatwym do zrozumienia formacie

Wybór między spotkaniami synchronicznymi i asynchronicznymi

Poza wyborem rodzaju spotkania, będziesz musiał również określić, które spotkania mogą być zrobione asynchronicznie lub wirtualnie, a które muszą odbywać się synchronicznie lub w fizycznej lokalizacji.

Niezależnie od wybranego formatu, Twoim celem jest informowanie Teams na bieżąco i śledzenie realizacji ich celów oraz zapewnienie każdemu wystarczającej swobody do samodzielnej pracy bez dodawania zbyt wielu spotkań do harmonogramu pracy.

Spotkania asynchroniczne vs synchroniczne

Po ustaleniu, że masz cotygodniową kadencję dla jednego projektu i inną cotygodniową kadencję dla odprawy całego personelu, nie oznacza to, że muszą one być sformatowane w ten sam sposób.

Pierwszym krokiem w określeniu formatu spotkania jest podjęcie decyzji, czy spotkanie ma na celu poszukiwanie informacji, czy przekazywanie informacji. Ma to duże znaczenie przy określaniu najlepszego sposobu odprawy.

Spotkania w poszukiwaniu informacji mogą należeć do jednej z poniższych kategorii:

Spotkanie otwierające nowy projekt

Spotkanie zespołu projektowego w celu omówienia kolejnych kroków

Spotkanie kierownictwa w celu sprawdzenia, jak działają Teams

Spotkanie jeden na jeden z bezpośrednim przełożonym w celu omówienia celów i zadań

Tego typu spotkania są na ogół świetne do odbycia osobiście lub szybkiej wirtualnej aktualizacji za pośrednictwem połączenia wideokonferencyjnego lub SyncUp w ClickUp Chat.

Oto kilka przykładów spotkań informacyjnych:

Codzienny standup

Aktualizacja projektu

Raport roczny firmy

Tego rodzaju spotkania często nadają się do komunikacji asynchronicznej. Aktualizacje można przekazywać za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych lub narzędzia do zarządzania projektami z funkcjami przesyłania wiadomości.

Ustalenie odpowiedniej częstotliwości spotkań zespołu dla twojej firmy, wraz z odpowiednim formatem spotkania, ograniczy spotkania o niskiej wartości i pozwoli wszystkim skupić się na wydajności i chęci do pracy.

Czy wiesz, że: Teams mogą ograniczyć liczbę spotkań poprzez planowanie i udostępnianie zautomatyzowanych standupów za pomocą ClickUp Brain?

Jak zaplanować kadencję spotkań

Kluczem do wydajnych spotkań jest upewnienie się, że są one w ogóle potrzebne. Oto kilka pytań, które warto zadać sobie lub swojemu zespołowi przed ustawieniem spotkania.

1. Jaki jest cel tego spotkania?

Czy celem tego spotkania jest przekazanie nowych informacji kluczowym osobom, czy po prostu zaktualizowanie wiedzy zespołu?

Jest to zawsze dobre pierwsze pytanie, które należy sobie zadać podczas ustawienia nowej kadencji.

Oto pytania i przykłady kadencyjności spotkań, które mogą określać częstotliwość ich planowania:

Nowy projekt

Cel spotkania: Nowa inicjatywa marketingowa

Kadencja spotkań Teams: Cotygodniowe spotkania kontrolne w celu raportowania statusu i kolejnych kroków

Stand-up

Cel spotkania: Regularne aktualizacje z menedżerem lub liderem zespołu

Kadencja spotkań: Codzienny stand-up, aby zobaczyć, nad czym wszyscy aktywnie pracują

Cel spotkania: Aktualizacja statusu projektu

Kadencja spotkań w ramach projektu: Codzienna odprawa lub cotygodniowa odprawa, zależnie od priorytetu projektu

2. Czy to spotkanie może odbyć się asynchronicznie?

Jeśli chodzi o szybką odprawę lub aktualizację, zastanów się nad potrzebnymi informacjami i czasem, jaki to zajmie. Weź pod uwagę czas potrzebny na zaplanowanie spotkania, przygotowania, które należy zrobić przed spotkaniem, a następnie samo spotkanie - wszystko to składa się na czas.

W zdalnym lub rozproszonym zespole można wykorzystać inne narzędzia komunikacyjne, aby wesprzeć komunikację asynchroniczną.

Niektóre spotkania z natury rzeczy, takie jak duże projekty i ważne decyzje biznesowe, wymagają od różnych interesariuszy ważenia w czasie rzeczywistym, co zawsze jest łatwiejsze do zrobienia osobiście lub podczas rozmowy na Zoomie.

Jednak w przypadku spotkań motywowanych głównie aktualizacjami, ustawienie czasu na osobistą odprawę jest zbędne. W rzeczywistości najlepiej jest je zrobić asynchronicznie i w takim przypadku można je robić częściej.

3. Czy jest to zadanie o wysokim priorytecie lub pilne?

Niektóre projekty będą miały priorytet nad innymi z napiętymi terminami. Tylko liderzy zespołów będą wiedzieć, jakie to projekty i będą w stanie określić kadencję zespołu projektowego.

Jeśli zadanie jest pilne, określ najlepszy sposób komunikacji z zespołem, niezależnie od tego, czy będzie to rozmowa przez Zoom, nagranie wideo, wiadomość na czacie w ramach zadania, czy też notatka z priorytetami w ramach zadania.

4. Czy tego typu spotkania regularnie przekraczają wyznaczony czas?

Spotkania, które często są przerywane, mogą być powodem do zaplanowania ich tak, aby były częstsze, a nie dłuższe, ale wszystko zależy od zespołu. Dla innych, przesiadywanie na spotkaniach przez ponad godzinę może nie być tak wydajne. W takim przypadku krótsze spotkania z bardziej regularną kadencją mogą pomóc w omówieniu większej ilości spraw i skupieniu się na rozmowach. Korzystanie z ClickUp jako oprogramowania do protokołowania spotkań może pomóc w śledzeniu agendy.

5. Czy brakuje nam elementów do zrobienia podczas tego typu spotkań?

Z drugiej strony, jeśli wykonujesz codzienne rozmowy kontrolne, podczas których nie ma wiele do powiedzenia, rozważ skonsolidowanie ich w cotygodniową odprawę i przeniesienie tych codziennych aktualizacji do asynchronicznych, a nie osobistych lub konferencyjnych połączeń telefonicznych.

6. Kto weźmie udział?

Spotkania z dużą liczbą uczestników mogą stać się nieefektywne i nie prowadzić do żadnych konkretnych rezultatów. Jeśli na przykład musisz udostępniać aktualizacje dużej grupie osób, może to być bardziej skuteczne, jeśli wyślesz je za pośrednictwem e-maila lub platformy takiej jak ClickUp.

Alternatywnie, możesz planować wiele spotkań z małymi grupami osób zamiast jednego dużego spotkania.

Podejmowanie decyzji o częstotliwości spotkań: Najlepsze praktyki

Oto kilka pomocnych wskazówek, które pomogą ci wybrać najlepszą kadencję spotkań dla ciebie i twoich interesariuszy.

Ogranicz liczbę zaproszeń na spotkania

Utrzymuj spotkania na właściwym torze i zgodnie z harmonogramem, zapraszając tylko te osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w dyskusję lub proces. Pozwoli to utrzymać rozmiar spotkania na odpowiednim poziomie i zapobiegnie odkładaniu problemów na bok.

Jeśli inni muszą być informowani na bieżąco, korzystaj z transkrypcji spotkań i takeways, aby zapewnić, że ludzie mogą być na bieżąco nawet bez osobistego uczestnictwa.

Pamiętaj o celu i wielkości teamu

Wielkość zespołu i oczekiwane wyniki spotkań zespołu projektowego mogą pomóc w podjęciu decyzji o idealnej kadencji. Na przykład, uruchomienie nowego planu oceny wydajności w całej firmie może wymagać cotygodniowych spotkań między liderami zespołów podczas wdrażania, ale także codziennych spotkań między kierownikiem projektu a mniejszym zespołem projektowym.

Ułatw uczestnictwo wszystkim uczestnikom

Zaplanuj kadencję spotkań, mając na uwadze lokalizacje i strefy czasowe wszystkich uczestników. Powinien to być dzień i godzina, które będą odpowiednie dla wszystkich. Jeśli planujesz spotkanie hybrydowe lub wirtualne, upewnij się, że każdy uczestnik ma możliwość wypowiedzenia się, korzystając z narzędzi takich jak czat i tablice oraz jasnych zasad zaangażowania.

Przyjmowanie informacji zwrotnych

Zachowaj elastyczność podczas ustawienia harmonogramu spotkań. Jeśli pojawią się istotne informacje zwrotne na temat czasu trwania, harmonogramu lub innych aspektów, bądź gotów na zmiany, aby zaspokoić potrzeby uczestników spotkania. Akceptuj sugestie uczestników dotyczące harmonogramu spotkań, jeśli są one praktyczne.

Jak zoptymalizować częstotliwość spotkań zespołu

Jeśli musisz zaplanować spotkanie osobiste lub zdalne, nie przejmuj się. ClickUp pomoże Ci się przygotować, zapewnić wydajność spotkania i maksymalnie wykorzystać czas spędzony z zespołem.

Jak to zrobić? Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Jak planować efektywne spotkania za pomocą ClickUp

Agenda spotkania: Stwórz ustrukturyzowaną agendę spotkania na własną rękę lub skorzystaj z gotowych szablonów spotkań ClickUp i dostosuj je do swoich potrzeb Zbuduj wybrany widok: Przyjdź na spotkanie przygotowany i gotowy do prezentacji. Zbuduj oś czasu projektu w : Przyjdź na spotkanie przygotowany i gotowy do prezentacji. Zbuduj oś czasu projektu w widoku Timeline lub Gantt Chart , opracuj mapę strategii w Whiteboards lub Docs, stwórz niestandardowy pulpit Dashboard , aby zebrać wszystkie ważne informacje i uzyskać raportowanie w jednym widoku, i wiele więcej Powtarzające się zadania i terminy: Ustaw zadanie w ClickUp specjalnie dla spotkania lub ustaw je jako : Ustaw zadanie w ClickUp specjalnie dla spotkania lub ustaw je jako powtarzające się zadanie , aby przypomnieć Tobie i uczestnikom o następnym spotkaniu. Możesz również przeglądać swoje zadania i harmonogram w widoku Kalendarza Zidentyfikuj i zaproś uczestników: Dodaj pojedynczą lub wiele osób przypisanych do zadania, aby powiadomić, kto bierze udział w spotkaniu Udostępnianie zadania, agendy spotkania i innych wizualizacji: Załącz agendę spotkania, widoki robocze i inne elementy do zadania w komentarzach lub opisie zadania i udostępnij je swojemu zespołowi, konkretnej osobie lub grupie osób Połączenie ClickUp z Zoom: Zintegruj Zoom z ClickUp , aby uzyskać dostęp do aplikacji Zoom w ClickUp w dowolnym momencie i użyj opcji udostępniania ekranu w Zoom, aby zaprezentować notatki ze spotkania, agendę, oś czasu, raportowanie w pulpitach w ClickUp i tak dalej Wykorzystaj ClickUp Chat do natychmiastowych aktualizacji: Ogranicz codzienne spotkania do minimum, wykorzystując komunikatory i SyncUps w ClickUp do udostępniania informacji i aktualizacji Prowadź wydajne rozmowy i rób notatki: Wskocz do rozmowy, zrób notatki ze spotkania i utwórz listę elementów działań w ClickUp Docs, Tablicy, Notatniku lub w ramach zadania

Zapewnij swoim Teams połączenie bez względu na to, gdzie się znajdują, udostępniając im narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami współpracy zespołowej, takimi jak ClickUp.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, komunikacji i wydajności stworzone z myślą o Teams. Jest to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala Tobie, Twojemu zespołowi i całej organizacji planować priorytety, upraszczać cykl pracy i śledzić postępy oraz oś czasu - wszystko w jednym miejscu.

Jeśli chodzi o współpracę zespołową, oferuje on setki funkcji, w tym funkcję współpracy Docs i Tablica, w której zespoły mogą przeprowadzać burze mózgów, dokumentować strategie i nie tylko.

Usprawnij komunikację dzięki wbudowanemu czatowi, aby zapewnić swojemu zespołowi wyznaczoną przestrzeń do czatowania i prowadzenia rozmów audio i wideo na temat projektów, pytań i aktualizacji.

Współpracuj efektywnie i utrzymuj komunikację w pracy dzięki ClickUp Chat

Łatwy dostęp do e-maili i przechowywanie rozmów w jednym miejscu dzięki funkcji Email in ClickUp, która pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bez opuszczania ClickUp. 🔥

Zapewnia również funkcję komentarzy, która pozwala zespołowi komentować w ramach zadań, dokumentów i załączników do sprawdzania i przypisywać je do konkretnej osoby, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek współpracować ze sobą, pracować asynchronicznie i przekazywać informacje zwrotne - bez konieczności planowania cotygodniowych spotkań. ☝️

A jeśli jesteś wzrokowcem lub masz członków zespołu, którzy są wzrokowcami, po prostu użyj Clip, wbudowanego w aplikację rejestratora ekranu ClickUp, aby nagrywać wysokiej jakości wideo i wysyłać je do swojego zespołu z komentarzem. Jest to szczególnie pomocne przy wyjaśnianiu złożonych tematów, gdy trzeba pokazać samouczek krok po kroku lub zaprezentować aktualizację z wizualizacjami.

Użyj tej funkcji, aby wyeliminować potrzebę wskakiwania na kolejne spotkanie lub tworzenia długich wątków e-mail, co jest czymś, co każdy w twoim zespole może (i będzie) docenić. 👌

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania dzięki ClickUp

To tylko jeden ze sposobów wykorzystania ClickUp do usprawnienia spotkań. Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami ClickUp, aby dowiedzieć się, jak maksymalnie wykorzystać platformę do wsparcia wszystkich potrzeb biznesowych, projektowych i komunikacyjnych.

Rozpoczynaj spotkania i dołączaj do nich bezpośrednio ze swoich zadań dzięki integracji ClickUp z Zoom

Popraw kadencję spotkań dzięki ClickUp

Kluczem do wydajnych spotkań i dni roboczych jest znalezienie efektywnego harmonogramu spotkań dla siebie i swojego zespołu, a następnie korzystanie z ClickUp do zarządzania projektami, poprawy komunikacji w zespole oraz śledzenia celów i postępów.

A ponieważ platforma jest w pełni konfigurowalna i oferuje setki funkcji do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, możesz absolutnie skonfigurować ClickUp w dowolny sposób, który wesprze twój cykl pracy i usprawni komunikację międzyfunkcyjną.

Wykorzystaj ClickUp jako oprogramowanie do zarządzania spotkaniami i jego funkcje współpracy do przekazywania aktualizacji, informacji zwrotnych, pytań i nie tylko, aby wyeliminować niepotrzebne spotkania z napiętego harmonogramu i zapewnić swoim teamom otwartą linię komunikacji, bez względu na strefę czasową lub miejsce i czas pracy. 🌎

Program integruje się również z ponad 1000 narzędzi do pracy, w tym aplikacjami do wideokonferencji, Slack i innymi, aby usprawnić komunikację w zespole i przenieść całą pracę w jedno miejsce.

Rozpoczęcie korzystania z ClickUp jest darmowe. Uzyskaj dostęp do ClickUp już dziś!