Kontekst jest Twoją przewagą konkurencyjną w erze AI

Paradoks /AI: dlaczego ponosimy porażkę pomimo szumu medialnego?

AI jest wszędzie. Jest głównym tematem rozmów na posiedzeniach zarządu, ulubieńcem nagłówków artykułów technologicznych i przedmiotem ogromnych inwestycji przedsiębiorstw. Jest najgłośniejszą obietnicą postępu, ale jednocześnie jednym z najcichszych rozczarowań.

Oto niewygodna prawda: 95% pilotażowych projektów AI kończy się niepowodzeniem. Pomimo 130-procentowego wzrostu wydatków na AI, ponad 80% organizacji nie odnotowuje żadnego namacalnego wpływu generatywnej AI na całą firmę.

Dlaczego?

Odpowiedź nie leży w braku ambicji lub inteligencji. Leży w braku kontekstu.

Żyjemy w erze rozproszenia pracy , rozproszenia sztucznej inteligencji i rozproszenia kontekstu — idealnej burzy niepołączonych narzędzi, fragmentarycznej wiedzy i izolowanej inteligencji.

Wynik? Sztuczna inteligencja, która bez kontekstu jest po prostu bezsensowna.

Rozproszenie pracy: miraż wydajności

Zarządzanie narzędziami, powiadomieniami i ręcznymi aktualizacjami, czyli tzw. rozrost pracy, pochłania cały dzień roboczy i uniemożliwia wykonywanie znaczącej pracy

Współczesne organizacje toną w morzu niepołączonych aplikacji i platform.

60% czasu pracowników marnuje się na wyszukiwanie nieaktualnych informacji

trzech na czterech pracowników nie ma widoczności w projektach*

Każdego roku z powodu nieefektywności traci się 2,57 biliona dolarów wartości ekonomicznej

Rozproszenie pracy to nie tylko niedogodność — to zagrożenie dla wydajności i innowacyjności.

Pracownicy przeskakują między Slackiem, Confluence, Zoomem, Notion, Trello i niezliczoną ilością innych narzędzi — każde z nich zawiera fragment układanki, ale żadne nie jest dostawcą pełnego obrazu sytuacji. Decyzje giną, zatwierdzanie trwa wiecznie, a wydajność po cichu znika.

Współczesna praca to labirynt niepołączonych aplikacji i utraconych decyzji.

Zamiast posuwać pracę do przodu, przenosimy informacje między 17 różnymi bazami danych — każda z nich kosztuje czas, pieniądze i uwagę.

Rozrost /AI: fałszywa obietnica „więcej”

W pośpiechu, aby „do zrobienia AI”, zapomnieliśmy zadać sobie pytanie: czy w ogóle wiemy, czego ją uczymy? Organizacje wdrożyły dziesiątki niepowiązanych ze sobą narzędzi AI w różnych działach.

74% firm ma trudności z dostosowaniem AI do rzeczywistych potrzeb biznesowych

49,8% pracowników opisuje politykę swojej firmy w zakresie AI jako „dziki zachód”

60% przyznaje się do korzystania z nieautoryzowanych publicznych narzędzi AI w pracy

Oto rozrost sztucznej inteligencji:

Nieskomunikowane narzędzia , które nie mogą się ze sobą komunikować

Rozłączony kontekst — /AI, która nie rozumie Twoich cykli pracy ani języka

Powielanie wysiłków między zespołami rozwiązującymi te same problemy

Złożone integracje , które przytłaczają dział IT koniecznością wprowadzania prowizorycznych poprawek

Niespójne wyniki wynikające z braku jednego źródła prawdy

Paradoks jest oczywisty: im więcej AI, tym mniej inteligencji.

Rozproszenie kontekstu: cichy zabójca

U podstaw zarówno rozrostu pracy, jak i rozrostu AI leży rozrost kontekstu — fragmentacja wiedzy, danych i procesów decyzyjnych.

Gdy kontekst jest rozproszony między dziesiątkami narzędzi, nawet najmądrzejsza AI ogranicza się do zgadywania. Możesz podsuwać AI wytyczne dotyczące marki, szczegóły dotyczące produktów i strategię, ale jeśli nie wie ona, co powiedział wczoraj wieczorem dyrektor generalny lub nie zna niuansów rynku, w wynikach zawsze będzie brakowało czegoś istotnego.

kontekst sprawia, że inteligencja jest użyteczna — zarówno dla ludzi, jak i dla /AI*

Nie zatrudniłbyś nowego pracownika i nie oczekiwałbyś, że odniesie sukces bez jasnego opisu stanowiska, dostępu do wiedzy firmy i odpowiednich zasobów. Jednak właśnie tak postępujemy w przypadku AI, wdrażając ją w fragmentarycznych środowiskach i oczekując, że przyniesie wartość.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niskie wykorzystanie sugeruje, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej integracji kontekstowej, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać automatyzację przepływu pracy na podstawie zwykłego tekstowego polecenia od użytkownika? ClickUp Brain może ! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą wszechstronną aplikacją do pracy!

Naprawianie sztucznej głupoty: trzy filary

1. Wyeliminuj rozproszenie pracy

Rozproszenie pracy to nie tylko problem techniczny — to problem biznesowy.

Aby to naprawić, organizacje muszą ujednolicić swoje cykle pracy, scentralizować wiedzę i zlikwidować silosy. Oznacza to odejście od mozaiki niepowiązanych aplikacji na rzecz jednego źródła informacji.

2. Usuń bariery kontekstowe

AI jest tak dobra, jak przykłady i kontekst, które jej dostarczasz.

Organizacje muszą dostarczać najlepsze w swojej klasie przykłady, sprawić, aby „to, co dobre” stało się niepodważalne, oraz zapewnić AI dostęp do kontekstu w czasie rzeczywistym. W ten sposób można przejść od ogólnych wyników do naprawdę zróżnicowanych rezultatów.

3. Przestań traktować bezpieczeństwo jako kwestię drugorzędną

Rozpowszechnienie narzędzi AI stworzyło koszmar bezpieczeństwa.

Ufaj tylko narzędziom AI, które nie przechowują żadnych danych

Nie trenuj modeli na swoich danych

Wymagaj najwyższych certyfikatów bezpieczeństwa (ISO 42001 i wyższych)

Bezpieczeństwo nie jest funkcją, ale fundamentem. W erze szerzącej się sztucznej inteligencji typu shadow AI bezpieczeństwo musi być wbudowane w DNA każdego rozwiązania.

💬 Krytycy twierdzą: Obecny boom na AI wyprzedził rzeczywiste możliwości. Według firmy Gartner ponad 50% projektów związanych ze sztuczną inteligencją generatywną kończy się niepowodzeniem z powodu niejasnej wartości biznesowej, problemów z danymi lub braku międzyfunkcjonalnej koordynacji. Nawet pomimo ogromnych inwestycji wiele organizacji nie odczuwa wpływu na wyniki finansowe, co odzwierciedla lukę między innowacjami a realizacją.

Ziemia obiecana: kontekstowa sztuczna inteligencja i zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji

Konsolidacja narzędzi i integracja AI zmieniły wydajność i doświadczenie tego zespołu — od chaosu ręcznej pracy do usprawnionego powodzenia

Rozwiązaniem nie jest więcej sztucznej inteligencji. Jest nim kontekstowa sztuczna inteligencja — taka jak ClickUp Brain , która jest wbudowana bezpośrednio w cykl pracy, uczy się na podstawie rzeczywistego obszaru roboczego i dostarcza wyniki sztucznej inteligencji, które są trafne, uzasadnione i dostępne w czasie rzeczywistym.

Aby zapewnić jeszcze głębszą interakcję ze sztuczną inteligencją, ClickUp Brain MAX wspiera bezpośrednią transkrypcję głosową i wykonywanie zadań. Oferuje również wiele wiodących modeli AI, w tym ChatGPT, Claude, Gemini i inne, bezpośrednio z poziomu aplikacji, z pełnym kontekstem Twojej pracy, i umożliwia komunikację z obszarem roboczym przy użyciu języka naturalnego. Jest to AI, która rozpoznaje kontekst i jest zawsze aktywna.

Rozmawiaj, pisz i myśl mądrzej dzięki funkcji zamiany mowy na tekst w ClickUp Brain MAX

* zintegrowany obszar roboczy oparty na AI to koniec rozproszenia pracy, rozproszenia AI i rozproszenia kontekstu

Wszystkie potrzebne aplikacje do pracy w jednej platformie

Narzędzia AI i agenci AI, którzy uczą się na podstawie Twojego kontekstu życia

Kontekst w czasie rzeczywistym dla każdej decyzji

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami już na etapie projektowania

To nie tylko sposób na zwiększenie wydajności — to strategiczna przewaga. Umożliwia współpracę ludzi i AI, maksymalizując wydajność, kreatywność i bezpieczeństwo.

💡 Dlaczego ClickUp Brain zapewnia prawdziwą kontekstową AI AI nie sprawia, że praca staje się bardziej inteligentna — kontekst. Większość narzędzi dąży do uzyskania inteligencji w izolacji. ClickUp Brain buduje ją tam, gdzie jej miejsce — w Twojej pracy. Nie znajduje się w innej zakładce ani nie czeka na Twoje polecenie; uczy się z Twojego aktywnego obszaru roboczego, rozumiejąc Twoje cele, projekty i ludzi w czasie rzeczywistym. Wykorzystaj ClickUp Brain, aby wykorzystać kontekst w całym obszarze roboczym ✅ Wbudowana, a nie dodana: inteligencja wbudowana w każde zadanie, dokument i komentarz⃟✅ Elastyczność wielu modeli: wybierz między ChatGPT, Claude, Gemini i innymi — natychmiast⃟✅ Świadomość w czasie rzeczywistym: zawsze na bieżąco z tym, co robi i decyduje Twój zespół To nie jest asystent AI — to żywa warstwa zrozumienia w ramach Twojego cyklu pracy. Dzięki ClickUp Brain wiedza przemieszcza się wraz z Tobą, decyzje pozostają w połączeniu, a każde działanie rozpoczyna się od kontekstu. 🚀 Świadomość kontekstu. Ciągła dostępność. Rzeczywista użyteczność. 🚀 Świadomość kontekstu. Ciągła dostępność. Rzeczywista użyteczność.

Dojrzałość AI: od rozłączności do konwergencji

Od niepołączonych narzędzi po sztuczną inteligencję otoczenia — zobacz, na jakim etapie transformacji AI znajduje się Twoja organizacja

Organizacje muszą zwiększyć swoją dojrzałość w zakresie AI poprzez:

Ocena aktualnego stosu technologicznego i cykli pracy

*identyfikowanie możliwości wykorzystania /AI i agentów do przyspieszenia cyklu pracy

Mapa cykli pracy AI dostosowanych do ich aktualnego poziomu dojrzałości

Podróż prowadzi od niepołączonej, ręcznej pracy i izolowanej automatyzacji do ujednoliconej inteligencji i prawdziwej transformacji AI. 👀 Czy wiesz, że? Rozproszenie pracy jest skutkiem ubocznym niekontrolowanego wykorzystania AI — zawartości wyglądającej na dopracowaną, ale brakuje jej kontekstu, wnikliwości lub rzeczywistej wartości. Wygląda to na postęp, dopóki nie spróbujesz tego wykorzystać. Ostatnie badania wykazały, że ta niskowartościowa zawartość AI kosztuje pracowników biurowych w Stanach Zjednoczonych około 186 dolarów miesięcznie w postaci utraconej wydajności. 🚀 Jak ClickUp zapobiega nieprawidłowościom w AI: Większość narzędzi AI pozostawia niedokończone projekty i podsumowania poza Twoim cyklem pracy. Oznacza to więcej kopiowania i wklejania, więcej poszukiwań, więcej straconych godzin. ClickUp Brain zmienia równanie, dopasowując je do Twojego przepływu pracy. Aktualizacje, podsumowania i działania następcze są oparte na codziennych zadaniach i dokumentach, z którymi ma do czynienia Twój zespół. Są one dostosowane do Twoich oczekiwań i marki, dzięki czemu każdy wynik jest znaczący i trafny. Efekt? Zamiast eliminować zakłócenia, przyspieszasz postęp. Każdy wynik przenosi, przypisuje lub informuje o samej pracy.

Podróż prowadzi od niepołączonej, ręcznej pracy i izolowanej automatyzacji do ujednoliconej inteligencji i prawdziwej transformacji AI.

👀 Czy wiesz, że? Rozproszenie pracy jest efektem ubocznym niekontrolowanego wykorzystania AI — zawartości wyglądającej na dopracowaną, ale brakuje jej kontekstu, wnikliwości lub rzeczywistej wartości. Wygląda to na postęp, dopóki nie spróbujesz tego wykorzystać. Ostatnie badania wykazały, że ta niska wartość zawartości AI kosztuje pracowników biurowych w USA około 186 dolarów miesięcznie w postaci utraconej wydajności. 🚀 Jak ClickUp zapobiega nieporządkowi w AI: Większość narzędzi AI pozostawia niedokończone projekty i podsumowania poza Twoim cyklem pracy. Oznacza to więcej kopiowania i wklejania, więcej poszukiwań, więcej straconych godzin. ClickUp Brain zmienia równanie, dopasowując je do Twojego przepływu pracy. Aktualizacje, podsumowania i działania następcze są oparte na codziennych zadaniach i dokumentach, z którymi ma kontakt Twój zespół. Są one dostosowane do Twoich oczekiwań i marki, dzięki czemu każdy wynik jest znaczący i trafny. Efekt? Zamiast eliminować zakłócenia, przyspieszasz postęp. Każdy wynik przenosi, przypisuje lub informuje o samej pracy.

Droga naprzód: dogłębne rozwiązania i praktyczne wnioski

clickUp + kontekstowa sztuczna inteligencja = wymierna transformacja* Według badania Forrester Economic Impact™ zespoły korzystające z ClickUp osiągnęły 384% zwrotu z inwestycji i zaoszczędziły 92 400 godzin w ciągu trzech lat. ClickUp zapewnia wymierny wpływ, od oszczędności czasu po przyspieszenie produkcji we wszystkich działach Gdy kontekst, cykle pracy i inteligencja znajdują się w jednym miejscu, zespoły nie tylko pracują. Osiągają sukcesy.

Nie naprawiamy awarii AI za pomocą większej liczby modeli — naprawiamy ją za pomocą lepszych systemów. Przejście od szumu medialnego do rzeczywistego wpływu zaczyna się od praktycznych, strukturalnych działań, które osadzają inteligencję w kontekście. ⏩ Możliwości AI: Pomimo powszechnych niepowodzeń istnieją wyraźne sygnały wskazujące, co działa, gdy kontekst jest spójny. Firma McKinsey szacuje, że zastosowania AI w przedsiębiorstwach mogą wygenerować wartość rzędu 2,6–4,4 biliona dolarów w różnych branżach. Tymczasem firma PwC projektuje, że do 2030 r. AI może przyczynić się do wzrostu globalnego PKB o 15,7 bln dolarów, z czego 6,6 bln dolarów będzie pochodzić wyłącznie ze wzrostu wydajności. Nie są to spekulacje — są to możliwe wyniki, gdy AI nie jest tylko dodana, ale zintegrowana z żywym kontekstem, cyklem pracy i strategicznym dostosowaniem. Oto, w jaki sposób organizacje mogą wypełnić tę lukę — przekształcając ambicje w działania, a chaos związany z /AI w jasność.

Nie naprawiamy awarii AI za pomocą większej liczby modeli — naprawiamy ją za pomocą lepszych systemów. Przejście od szumu medialnego do rzeczywistego wpływu zaczyna się od praktycznych, strukturalnych działań, które osadzają inteligencję w kontekście.

⏩ Możliwości AI: Pomimo powszechnych niepowodzeń istnieją wyraźne sygnały wskazujące, co działa, gdy kontekst jest spójny. Firma McKinsey szacuje, że zastosowania AI w przedsiębiorstwach mogą wygenerować wartość rzędu 2,6–4,4 biliona dolarów w różnych branżach. Tymczasem firma PwC projektuje, że do 2030 r. AI może przyczynić się do wzrostu globalnego PKB o 15,7 bln dolarów, z czego 6,6 bln dolarów będzie pochodzić wyłącznie ze wzrostu wydajności. Nie są to spekulacje — są to możliwe wyniki, gdy AI nie jest tylko dodana, ale zintegrowana z żywym kontekstem, cyklem pracy i strategicznym dostosowaniem.

Oto, w jaki sposób organizacje mogą wypełnić tę lukę — przekształcając ambicje w działania, a chaos związany z /AI w jasność.

Sprawdź przepływ kontekstu: Zaznacz mapę, gdzie w Twojej organizacji znajduje się kontekst. Znajdź miejsca, gdzie wiedza jest ograniczona, decyzje są podejmowane w izolacji, a informacje gubią się w tłumaczeniu projektuj z myślą o kontekście, a nie tylko o automatyzacji:* Wybierz rozwiązania AI, które rozumieją język Twojej firmy i cykle pracy oraz które mają dostęp do Twojej bazy wiedzy i mogą się z niej uczyć *ujednolicenie obszaru roboczego: Przejdź do zintegrowanego obszaru roboczego AI, w którym narzędzia, dane i możliwości AI są ujednolicone. Zlikwiduj silosy, scentralizuj wiedzę i spraw, aby kontekst stał się domyślnym ustawieniem Niech bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom: Wprowadź rozwiązania /AI, które nie wymagają przechowywania danych, nie szkolą modeli na podstawie Twoich danych i posiadają wiodące w branży certyfikaty. Poinformuj zespoły o ryzyku związanym z Shadow AI i wyposaż je w bezpieczne, zatwierdzone narzędzia Zainwestuj w zarządzanie zmianą: kontekstowa AI i konwergencja dotyczą w równym stopniu kultury, co technologii. Naucz zespoły myślenia systemowego, nagradzaj współpracę i spraw, aby kontekst stał się podstawową wartością Połącz wiedzę branżową z wiedzą na temat AI: Połącz ekspertów branżowych ze specjalistami ds. AI, aby przyspieszyć rozwój agentów AI, udoskonalić iteracje i szybciej dostarczać wartość. Wykorzystaj wiedzę branżową, aby zapewnić, że rozwiązania AI są trafne, praktyczne i zgodne z celami biznesowymi

Zastanów się, co oznacza „inteligentny”

Przyszłość nie będzie należała do organizacji dysponujących największą ilością /AI.

Będzie ona należała do tych, którzy są najbardziej kontekstowi — którzy potrafią połączyć inteligencję, cykle pracy i bezpieczeństwo w jeden, żywy system.

Nie zadowalaj się głupią AI.

Nie akceptuj rozrostu pracy, rozrostu AI ani rozrostu kontekstu jako kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Żądaj więcej. Stwórz zintegrowany obszar roboczy AI. Spraw, aby kontekst stał się Twoją przewagą konkurencyjną.

Era głupiej, odłączonej AI dobiegła końca. Rozpoczęła się era kontekstowej AI — i zintegrowany obszar roboczy oparty na AI. Czy będziesz liderem, czy zostaniesz w tyle?