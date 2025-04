Brief klienta: Co to jest i jak go napisać?

Nie możesz oczekiwać, że Twoi pracownicy przekroczą oczekiwania Twoich klientów, jeśli Ty nie przekroczysz oczekiwań pracowników wobec kierownictwa. "

Nie możesz oczekiwać, że Twoi pracownicy przekroczą oczekiwania Twoich klientów, jeśli Ty nie przekroczysz oczekiwań pracowników wobec kierownictwa. "

Czy kiedykolwiek rozpocząłeś projekt myśląc, że wszyscy są na tej samej stronie, tylko po to, by w połowie zorientować się, że istnieje zakończona rozbieżność między twoimi oczekiwaniami a tym, czego chciał twój klient? Brzmi jak koszmar?

Zwykle dzieje się tak, gdy brief klienta jest niejasny lub, co gorsza, nie istnieje.

Brief klienta to różnica między sprawnym uruchomieniem projektu a chaotycznym bałaganem poprawek, niedotrzymanych terminów i przepalonych budżetów. Gdy jest zrobiony dobrze, eliminuje domysły, dostosowuje interesariuszy i ustawia projekt do zrobienia jeszcze przed rozpoczęciem pojedynczego zadania. Innymi słowy, sprawia, że klient jest zadowolony, szef zadowolony, a co najważniejsze, zespół zadowolony.

Jeśli również chcesz napisać brief dla klienta (lub poprowadzić swoich klientów w kierunku jego stworzenia!), który sprawi, że Teams będą skoncentrowane, rezultaty krystalicznie czyste, a projekty będą posuwać się naprzód bez typowych przeszkód, bądź na bieżąco z tym blogiem.

60-sekundowe podsumowanie Brief klienta jest podstawą każdego projektu, zapewniając jasne oczekiwania, ustrukturyzowany cykl pracy i płynną realizację. Oto jak stworzyć taki dokument, który wyeliminuje nieporozumienia i przyniesie wyniki: Zdefiniuj cele, cele i zakres projektu z góry, aby zapobiec rozbieżnościom i rozszerzaniu zakresu

Ustrukturyzuj brief z konkretnymi wymaganiami, spostrzeżeniami na temat odbiorców docelowych i rezultatami , aby usprawnić realizację

Zwiększ przejrzystość dzięki wytycznym dotyczącym marki, wskaźnikom powodzenia i procesom zatwierdzania , aby każdy interesariusz znał swoją rolę

Skorzystaj z szablonów i przykładów ze świata rzeczywistego, aby stworzyć aktywne, dobrze napisane briefy , które utrzymają Teams na tej samej stronie

Zarządzaj i śledź briefy klientów bez wysiłku dzięki narzędziom ClickUp do współpracy, zarządzania zadaniami i organizacji dokumentów, aby zwiększyć wydajność od początku do końca

Zrozumienie briefów klienta

Brief klienta to podstawowy dokument, który dostosowuje oczekiwania między firmami a dostawcami usług przed rozpoczęciem projektu.

Przedstawia kluczowe szczegóły, takie jak cele, zadania, zakres projektu, docelowi odbiorcy i rezultaty, zapewniając, że wszyscy zaangażowani pozostają na tej samej stronie od samego początku.

Rola briefów klienta w powodzeniu projektów

Dobrze napisany brief działa jak strategiczny plan, ograniczając nieporozumienia, minimalizując rozrost zakresu i usprawniając realizację.

Pomaga Teams zdefiniować priorytety projektu, efektywnie alokować zasoby i śledzić postępy w stosunku do wcześniej zdefiniowanych celów. Wszystko to przyczynia się do powodzenia projektu i poprawy zwrotu z inwestycji.

Zwróć uwagę, że brief klienta różni się od briefu kreatywnego. Oto, czym się różnią:

Brief klienta a brief kreatywny

Aspekt Brief klienta Brief kreatywny Cel Definiuje problemy biznesowe, cele i logistykę Kieruje zespołem kreatywnym w zakresie realizacji Focus Określa zakres, cele i oczekiwania projektu Szczegółowy ton, przekaz i wytyczne dotyczące marki Docelowi odbiorcy Wewnętrzni interesariusze, agencje lub kierownicy projektów Projektanci, marketerzy i twórcy zawartości Cele Zapewnia zgodność wymagań projektu Zapewnia kierunek dla danych powstania zawartości

Oba rodzaje briefów odgrywają kluczową rolę w projektach, ale kompleksowy brief klienta zapewnia, że wszystkie niezbędne informacje są dostępne przed rozpoczęciem procesu twórczego.

Czytaj więcej: Jak napisać brief marketingowy w 8 krokach

Znaczenie pisania briefu dla klienta

Wyobraź sobie, że rozpoczynasz projekt z niejasnym wątkiem e-mail i na wpół uformowanym pomysłem. Teams zaczyna pracę, ale oczekiwania się zmieniają, poprawki się piętrzą, a budżet wymyka się spod kontroli.

Co się dzieje bez jasnego briefu dla klienta?

Niejasne oczekiwania: Teams pracują z założeniami zamiast z faktami📉 Scope creep: Priorytety się zmieniają, terminy się wydłużają, a budżety nakręcają spiralę🔄 Niekończące się poprawki: Rezultaty nie spełniają oczekiwań, co prowadzi do frustracji

Dlaczego brief dla klienta ma znaczenie?

Dla kierowników projektów: Utrzymuje w ryzach oś czasu, rezultaty i interesariuszy ✅ Dla marketerów: Przekłada problemy biznesowe na jasną mapę drogową dla zespołu kreatywnego✅ Dla zespołów: Zapewnia, że wszyscy pozostają na tej samej stronie i minimalizuje nieporozumienia w komunikacji

Dobrze skonstruowany brief dla klienta jest podstawą powodzenia projektu, który przebiega sprawnie od początku do końca. Sprawdźmy, co składa się na taki dokument.

Składniki briefu dla klienta

Dokumentacja dla klienta to coś więcej niż tylko lista kontrolna. Stanowi on podstawę dla powodzenia projektu, określając niezbędne informacje, których zespoły potrzebują do jego realizacji. Bez niego projekty są narażone na rozszerzenie zakresu, niedopasowanie oczekiwań i marnowanie zasobów.

1. Przegląd projektu

Ta sekcja powinna zapewnić szybkie zrozumienie, o co chodzi w projekcie. Jeśli nowy interesariusz dołączy w połowie, powinien zrozumieć cele i kluczowe rezultaty w ciągu kilku minut. Jest to odpowiedź na pytanie "dlaczego" stoi za projektem.

Przykład: Zamiast mówić "Przeprojektowanie strony internetowej", określ "Modernizacja witryny e-commerce w celu uwzględnienia x nowych ofert, poprawy obsługi urządzeń mobilnych i zwiększenia konwersji o 20%". "

Czytaj więcej: Jak napisać propozycję projektu?

2. Cele i założenia

Wyraźnie określ, jak wygląda powodzenie. Krótkoterminowe cele pozwalają skupić się na Teams, podczas gdy długoterminowe cele są zgodne z szerszymi strategiami biznesowymi.

Przykład: Rozpoczęcie kampanii rebrandingowej w celu wzmocnienia obecności cyfrowej i przyciągnięcia młodszej publiczności

3. Cel

Powodzenie projektu zależy od dotarcia do właściwych osób. Zrozumienie idealnego klienta gwarantuje, że przekaz, projekt i pozycja będą rezonować.

Przykład: Aplikacja fitness dla profesjonalistów korporacyjnych wymaga innego tonu i UX niż aplikacja skierowana do bywalców siłowni z pokolenia Z

4. Wytyczne dotyczące marki i przekaz

Projekt bez wytycznych dotyczących marki niesie ze sobą ryzyko tworzenia projektów, reklam lub zawartości, które wydają się odbiegać od marki lub są od niej oderwane. Dobrze napisany brief powinien określać między innymi użycie logo, typografię, palety kolorów i ton głosu.

Przykład: Tradycyjna marka mody haute couture może nie chcieć odważnych, zabawnych czcionek lub nieformalnego języka w swoich kampaniach marketingowych. Wyczyszczone wytyczne dotyczące marki zapewniają, że zespół kreatywny utrzymuje wysokiej jakości, wyrafinowany ton na wszystkich platformach

czy wiesz, że? Firma Tiffany & Co. opatrzyła swój znak towarowy " Tiffany Blue ", czyniąc go jednym z pierwszych kolorów prawnie chronionych w brandingu To pokazuje, że spójność marki to coś więcej niż zwykła estetyka. Chodzi raczej o posiadanie odrębnej tożsamości, która wywiera trwałe wrażenie.

5. Rezultaty i oś czasu

Powodzenie każdego projektu zależy od jasno określonych oczekiwań dotyczących rezultatów i terminów. Bez nich zespoły tracą czas na zgadywanie, co jest wymagane lub niekończące się poprawianie pracy.

Dostawy: Co należy stworzyć lub przekazać⏳ Oś czasu: Kluczowe kamienie milowe, rundy informacji zwrotnych i daty uruchomienia

Przykład: Agencja marketingowa zajmująca się wprowadzeniem produktu na rynek może ustawić etapy wydajności - tydzień pierwszy dla zasobów brandingowych, tydzień drugi dla tekstu reklamowego i tydzień trzeci dla projektu strony docelowej. Ustrukturyzowana oś czasu utrzymuje projekt na właściwym torze i zapewnia, że nic nie zostanie przyspieszone w ostatniej chwili

6. Budżet i ograniczenia

Nawet najlepsze pomysły mogą upaść, jeśli przekroczą limity finansowe. Wczesne zdefiniowanie budżetu pomaga Teams ustalić priorytety tego, co jest wykonalne, bez marnowania wysiłku na nierealistyczne koncepcje.

Przykład: Startup poszukujący nowej strony internetowej może chcieć interaktywnej, niestandardowej platformy, ale ma budżet tylko na prostą, skoncentrowaną na konwersji stronę docelową. Wczesne ustawienie tych oczekiwań zapobiega rozbieżnościom i marnowaniu czasu

Kompleksowy brief dla klienta eliminuje domysły, poprawia współpracę i zapewnia, że wszyscy interesariusze są zgodni przed rozpoczęciem realizacji.

Przeczytaj także: Free Project Brief Templates: Word, Dokumenty Google i ClickUp

Jak napisać brief dla klienta: Przewodnik krok po kroku

Dobrze skonstruowany brief dla klienta usuwa niejasności i zapewnia, że każdy interesariusz rozumie zakres, cele i ograniczenia projektu. Bez niego oczekiwania zmieniają się, priorytety stają się niejasne, a Teams tracą czas na poprawki, których można było uniknąć.

Aby stworzyć kompleksowy brief dla klienta, postępuj zgodnie z tymi ustrukturyzowanymi krokami, aby zdefiniować cele, dostosować Teams i usprawnić realizację.

Krok 1: Zdefiniuj cel projektu 📋

Każdy projekt zaczyna się od problemu, który wymaga rozwiązania. Brief klienta powinien jasno określać, co projekt ma osiągnąć i jak mierzone będzie powodzenie.

Startup technologiczny uruchamiający stronę internetową w celu uproszczenia wdrażania klientów powinien zdefiniować swój cel jako poprawę doświadczenia użytkownika i zmniejszenie współczynnika rezygnacji. Cele powinny być policzalne, takie jak zwiększenie liczby rejestracji o 20% w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Jeśli cele te nie zostaną określone od samego początku, Teams będą mieli różne interpretacje tego, co projekt powinien osiągnąć.

Zacznij od: Wskaźniki powodzenia, które określą, czy projekt spełnia oczekiwania

Jasny cel określający, dlaczego projekt istnieje

Konkretne cele powiązane z wymiernymi rezultatami

Krok 2: Zidentyfikuj grupę docelową 🎯

Projekt jest skuteczny tylko wtedy, gdy trafia do właściwych osób. Zrozumienie idealnego klienta zapewnia, że komunikaty, projekt i funkcje są dostosowane do jego potrzeb.

Firma z branży fintech opracowująca aplikację do budżetowania musi zdecydować, czy jest przeznaczona dla studentów zarządzających swoimi pierwszymi wypłatami, czy też dla profesjonalistów o wysokich dochodach, śledzących inwestycje. Ton, funkcje i podejście marketingowe będą się znacznie różnić dla każdej grupy odbiorców.

Zdefiniowanie grupy docelowej: Zidentyfikuj spostrzeżenia behawioralne, które wpływają na decyzje o zakupie lub zaangażowaniu

Zarys danych demograficznych, takich jak wiek, lokalizacja i zawód

Zrozumienie punktów bólu i sposobu, w jaki projekt je rozwiąże

Krok 3: Określ zakres projektu i jego rezultaty 🔎

Projekt może szybko wykroczyć poza swoje pierwotne zamierzenia, jeśli jego zakres nie zostanie jasno określony. Brief klienta powinien dokładnie określać, co jest w nim zawarte, a co nie.

Firma prosząca o odświeżenie marki może założyć, że obejmuje to aktualizacje strony internetowej, podczas gdy agencja może pracować tylko nad przeprojektowaniem logo. Takie niedopasowanie prowadzi do opóźnień, przekroczenia budżetu i rozszerzenia zakresu.

Zapewnienie jasności poprzez określenie: Elementy poza zakresem, aby uniknąć niepotrzebnej pracy i rozszerzenia budżetu

Zakres projektu, aby nakreślić, czego się oczekuje

Rezultaty, takie jak logo, projekty stron internetowych lub kampanie reklamowe

Krok 4: Ustalenie wytycznych dotyczących marki i kluczowych komunikatów 👩‍🏫

Bez spójności marki, projekty mogą nieść ze sobą mieszane komunikaty. Brief klienta powinien określać wytyczne wizualne i tonalne, aby zapewnić, że wszystkie zespoły tworzą zasoby zgodne z tożsamością marki.

Luksusowa marka nieruchomości skupiająca się na klientach z najwyższej półki musi utrzymywać wyrafinowany i wyrafinowany ton. Jeśli zespół kreatywny zacznie używać zabawnych czcionek i swobodnego języka, przekaz będzie wydawał się oderwany od rzeczywistości. Uwzględnienie głosu marki, typografii i palet kolorów w briefie zapobiega takim niespójnościom.

Zdefiniuj: Wytyczne wizualne, w tym kolory, czcionki i style obrazów

Ton głosu pasujący do osobowości firmy

Kluczowe komunikaty zapewniające spójność komunikacji

Czytaj więcej: Najlepsze praktyki usprawniające komunikację z klientem

Krok 5: Ustawienie jasnych ośmiu czasów i kamieni milowych ⏱

Projekt bez uporządkowanych terminów może ciągnąć się w nieskończoność. Brief klienta powinien zawierać podział na poszczególne etapy wraz z kluczowymi datami dla informacji zwrotnych, zatwierdzeń i realizacji.

Marka detaliczna rozpoczynająca kampanię Black Friday nie może sobie pozwolić na opóźnienia. Jeśli rundy opinii nie zostaną zaplanowane z wyprzedzeniem, zasoby mogą zostać zatwierdzone zbyt późno, aby były skuteczne. Strukturyzacja osi czasu w briefie pozwala wszystkim ponosić odpowiedzialność i zapewnia płynny postęp projektu.

Aby efektywnie zarządzać oś czasu: Ustawienie ostatecznego terminu w celu dostosowania interesariuszy i zapewnienia terminowej dostawy

Utwórz oś czasu z podziałem na fazy badań, wydajności i uruchomienia

Zdefiniuj punkty kontrolne zatwierdzania, aby zapobiec zmianom w ostatniej chwili

Krok 6: Zdefiniuj budżet i ograniczenia 💰

Projekt nie może odnieść sukcesu, jeśli limity finansowe są niejasne. Brief klienta powinien z góry określać budżet, aby oczekiwania były zgodne z zasobami.

Startup planujący kampanię reklamową wideo może wyobrażać sobie kinową wydajność z profesjonalnymi aktorami. Jeśli budżet pozwala tylko na materiał filmowy i montaż we własnym zakresie, Teams muszą dostosować swoje podejście na wczesnym etapie, zamiast później zmieniać plany.

Aby zarządzać ograniczeniami budżetowymi: Rozważ opcje skalowalności, jeśli dostępne będą dodatkowe fundusze

Dostarczenie jasnego zakresu budżetu w celu ukierunkowania procesu decyzyjnego

Zarys limitów zasobów, aby zapobiec nierealistycznym żądaniom

Krok 7: Wyjaśnienie procesów zatwierdzania i kolejnych kroków 🙌

Jedną z największych przyczyn opóźnień w realizacji projektów jest niejasność co do tego, kto i co musi zatwierdzić. Dokumentacja dla klienta powinna określać ustrukturyzowany proces podpisywania i wprowadzania zmian, aby zapobiec powstawaniu wąskich gardeł.

Przeprojektowanie strony internetowej może utknąć w martwym punkcie na wiele tygodni, jeśli wielu szefów działów przekaże sprzeczne informacje zwrotne bez wyznaczonej osoby decyzyjnej. Przypisanie jasnych obowiązków zatwierdzania zapewnia konsolidację informacji zwrotnych i sprawne wprowadzanie zmian.

Uwzględnienie w briefie: Kolejne kroki po zatwierdzeniu, aby płynnie przejść do realizacji

Kto jest odpowiedzialny za zatwierdzanie na każdej scenie?

Jak należy przekazywać informacje zwrotne, aby usprawnić wprowadzanie zmian

Dokumentacja dla klienta jest strategicznym narzędziem, które utrzymuje projekty w ryzach, zapobiega niepotrzebnym opóźnieniom i zapewnia, że wszyscy interesariusze dążą do tego samego celu. Zdefiniowanie wyczyszczonych celów, ustawienie oczekiwań i strukturyzacja wyników od samego początku zmniejsza nieefektywność i przygotowuje projekty do długoterminowego powodzenia.

Czytaj więcej: Jak stworzyć zwycięską prezentację dla klienta?

Brief klienta jest przydatny tylko wtedy, gdy pozostaje dynamiczny, dostępny i wykonalny. Odpowiednie narzędzia pozwalają scentralizować szczegóły projektu, umożliwiają płynną współpracę i zapewniają sprawną realizację.

Centralizacja briefów dla klientów dzięki dokumentacji opartej na współpracy

Brief klienta powinien być czymś więcej niż tylko statycznym dokumentem. Musi ewoluować wraz z aktualizacjami projektu, opiniami interesariuszy i zmieniającymi się priorytetami.

Przypadek użycia: Agencja marketingowa pracująca nad projektem rebrandingu potrzebuje wspólnej przestrzeni, w której projektanci, stratedzy i copywriterzy mogą dostosować się do wytycznych marki, przekazu i identyfikacji wizualnej bez zamieszania

Usprawnij proces tworzenia dokumentacji dzięki ClickUp

clickUp Docs pomaga tworzyć dokumenty dla klientów i przechowuje wszystkie szczegóły w jednym miejscu, umożliwiając Teams współpracę w czasie rzeczywistym, śledzenie zmian i utrzymywanie jednego źródła prawdy.

Przeczytaj także: Jak wykorzystać AI do tworzenia dokumentacji?

Przypisywanie zadań i płynne śledzenie postępów

Dobrze skonstruowany brief klienta powinien przekładać się na jasne elementy działań. Przypisanie obowiązków gwarantuje, że każdy produkt zostanie wykonany na czas.

Przypadek użycia: Zespół programistów budujący nową aplikację na podstawie briefu klienta musi podzielić pracę na front-end, back-end i projektowanie UX, jednocześnie śledząc postępy na każdym etapie

Efektywnie zarządzaj zadaniami za pomocą ClickUp

zadania ClickUp pomagają zespołom przydzielać obowiązki, ustalać terminy i łączyć odpowiednie sekcje briefu, aby upewnić się, że żaden szczegół nie zostanie pominięty. clickUp Chat zapewnia połączenie dyskusji z zadaniami, eliminując nieporozumienia i rozproszone zatwierdzenia.

Niektóre projekty wymagają fazy burzy mózgów przed sfinalizowaniem kluczowych szczegółów w briefie dla klienta. Teams potrzebują wizualnej przestrzeni do mapowania pomysłów, dopracowywania cykli pracy i uzgadniania kreatywnego kierunku.

Przypadek użycia: Agencja kreatywna pracująca nad wprowadzeniem produktu na rynek musi naszkicować pomysły na kampanię, mapę zawartości i zbadać koncepcje brandingowe przed sfinalizowaniem briefu dla klienta

Wizualizacja i burza mózgów jako zespół dzięki ClickUp Whiteboards

tablice ClickUp pozwalają Teams na wizualne organizowanie koncepcji kreatywnych, ułatwiając strukturyzację przekazu kampanii, elementów projektu i zawartości.

Dokumentacja dla klienta definiuje rezultaty, ale równie ważne jest śledzenie postępów w ich realizacji. Interesariusze potrzebują widoku w czasie rzeczywistym na zakończone zadania, zatwierdzenia i zbliżające się terminy.

przypadek użycia: Kierownik projektu zajmujący się briefem dotyczącym rozwoju produktu musi upewnić się, że każda scena - prototypowanie, testowanie i ostateczna produkcja - postępuje zgodnie z planem

Monitoruj bieżące wyzwania i śledź postępy kampanii za pomocą pulpitów ClickUp

pulpity ClickUp zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym, pomagając Teams monitorować obciążenie pracą, śledzić kamienie milowe i informować interesariuszy bez konieczności ciągłego sprawdzania.

Pisanie i udoskonalanie briefu dla klienta za pomocą AI

Opracowanie kompleksowego briefu dla klienta wymaga uporządkowania złożonych informacji w przejrzysty, gotowy do działania format. Narzędzia AI pomagają usprawnić tworzenie zawartości, dopracować szczegóły i zapewnić kompletność.

Przypadek użycia: Teams marketingowy przygotowujący przykładowy brief dla klienta na kampanię reklamową musi opracować ustrukturyzowane sekcje obejmujące cele, spostrzeżenia odbiorców, kreatywny kierunek i rezultaty bez pomijania krytycznych szczegółów

clickUp Brain pomaga w tworzeniu i podsumowywaniu briefów dla klientów, zapewniając, że każdy wymóg, cel i ograniczenie projektu są jasno udokumentowane. Pomaga również Teams dopracować język, uzupełnić brakujące sekcje i zoptymalizować przejrzystość przed sfinalizowaniem briefu.

Przygotowuj briefy dla klientów bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

Korzystanie z dokumentacji opartej na współpracy, zarządzanie projektami, planowanie wizualne i spostrzeżenia oparte na AI sprawiają, że briefy są praktyczne, zorganizowane i dostosowane do celów projektu.

Przykłady i szablony briefów dla klientów

Nawet przy ustrukturyzowanym podejściu, tworzenie briefu dla klienta od podstaw może wydawać się przytłaczające. Korzystanie z szablonów i rzeczywistych przykładów upraszcza proces, zapewniając, że brief pozostaje jasny, kompleksowy i wykonalny.

1. Przykładowy brief dla klienta dotyczący przeglądu projektu

Scenariusz: Firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania wprowadza nową funkcję i musi udokumentować spostrzeżenia z cyklu życia projektu, aby udoskonalić przyszłe wersje

Przegląd projektu Brief klienta

Sekcja Szczegóły Nazwa projektu Ulepszenie funkcji chatbota AI Problem biznesowy Użytkownicy mają trudności z dokładnością chatbota, co prowadzi do frustracji i dużej liczby zgłoszeń do wsparcia technicznego Cele Zwiększ dokładność odpowiedzi chatbota o 40% i zmniejsz liczbę zapytań dotyczących obsługi klienta o 25% Grupa docelowa Istniejący klienci SaaS, którzy często korzystają ze wsparcia czatu na żywo Zakres projektu Ulepszenia UX/UI, aktualizacje modelu AI na zapleczu, testy beta z wybranymi klientami Rezultaty Aktualizacja chatbota, raport z testów z użytkownikami, analiza po uruchomieniu Budżet 50 000 USD przeznaczone na rozwój i testowanie Oś czasu Badania: 2 tygodnie, Rozwój: 8 tygodni, Testowanie: 4 tygodnie, Uruchomienie: 1 tydzień Interesariusze Menedżer produktu, kierownik ds. rozwoju, badacz UX, Teams ds. marketingu Proces zatwierdzania Ostateczne zatwierdzenie przez CTO przed wdrożeniem

Korzystanie z ustrukturyzowanego szablonu zapewnia skuteczne dokumentowanie każdej fazy projektu.

Szablon przeglądu projektu ClickUp pomaga Teams uchwycić spostrzeżenia dotyczące projektu, udokumentować wyzwania i usprawnić przyszłe cykle pracy.

2. Przykład briefu kampanii marketingowej

Scenariusz: Agencja marketingu cyfrowego zarządza nową kampanią świadomości marki dla ekologicznej marki modowej i potrzebuje ustrukturyzowanego briefu, aby dostosować wszystkie Teams

Streszczenie kampanii

Sekcja Szczegóły Nazwa kampanii kampania informacyjna w mediach społecznościowych "Zrównoważony styl" Problem biznesowy Brak rozpoznawalności marki w branży zrównoważonej mody Cele Zwiększenie świadomości marki o 30% i pozyskanie 15 000 nowych odwiedzin na stronie internetowej w ciągu 3 miesięcy Grupa docelowa Milenialsi i pokolenie Z zainteresowani zrównoważoną modą Zakres projektu Kampania w mediach społecznościowych, współpraca z influencerami, dane powstania zawartości wideo Rezultaty 15 postów na Instagramie, 5 współprac z influencerami, 3 wideo promocyjne Budżet 75 000 USD na współpracę z influencerami i wydatki na reklamę Oś czasu Opracowanie kreatywne: 3 tygodnie, Wdrożenie kampanii: 8 tygodni, Analiza po kampanii: 2 tygodnie Interesariusze Dyrektor ds. marketingu, menedżer ds. mediów społecznościowych, twórcy zawartości, influencerzy Proces zatwierdzania Wstępne zatwierdzenie koncepcji przez Brand Managera, ostateczny przegląd przez CEO

Brief kampanii zapewnia sprawną realizację poprzez określenie z góry kreatywnego kierunku i rezultatów. Możesz skorzystać z szablonu ClickUp Campaign Brief. Upraszcza on proces, określając cele, spostrzeżenia odbiorców i wymagania dotyczące zasobów w ustrukturyzowanym formacie.

Pobierz ten szablon Śledź postępy w trakcie realizacji projektu dzięki szablonowi ClickUp Marketing Campaign Brief

Podczas gdy zbierasz wszystkie niezbędne narzędzia do stworzenia idealnego briefu dla klienta, oto naprawdę fajne wideo na temat tego, jak AI może pomóc ci lepiej się sprzedać. 👇

3. Przykładowy brief klienta dotyczący tworzenia stron internetowych

Scenariusz: Startup chce zbudować stronę internetową skoncentrowaną na konwersji dla swojego nowego produktu SaaS i potrzebuje ustrukturyzowanego briefu, aby dostosować swoje zespoły projektowe i programistyczne

Krótki opis tworzenia strony internetowej

Sekcja Szczegóły Nazwa projektu Uruchomienie witryny SaaS Problem biznesowy Obecna strona docelowa ma wysoki współczynnik odrzuceń i nie konwertuje skutecznie odwiedzających do zrobienia rejestracji Cele Zwiększ współczynnik konwersji rejestracji o 25% i popraw zaangażowanie użytkowników Odbiorcy docelowi Startupy, małe biznesy i specjaliści technologiczni poszukujący narzędzi do automatyzacji cyklu pracy Zakres projektu Projektowanie UX/UI, strategia zawartości, rozwój Front-end i Back-end Rezultaty Strona główna, strony produktów, przepływ rejestracji, sekcja bloga, strona integracji Budżet 100 000 USD na projektowanie, rozwój i testowanie Oś czasu Wireframing: 3 tygodnie, Development: 6 tygodni, testowanie i kontrola jakości: 2 tygodnie, uruchomienie: 1 tydzień Interesariusze Projektant UX, strateg ds. zawartości, programista Front-End, programista Back-End, kierownik ds. marketingu Proces zatwierdzania Zatwierdzenie UI/UX przez CEO, zatwierdzenie funkcji przez lidera technicznego

Ustrukturyzowany brief strony internetowej zapewnia, że wszystkie zespoły są zgodne w zakresie projektu, zawartości i realizacji technicznej.

Bez jasnych ram, kreatywny kierunek może stać się rozproszony, prowadząc do niespójnych oczekiwań i wielu poprawek.

Szablon ClickUp Design Brief usprawnia proces, określając specyfikacje projektowe, wymagania dotyczące zawartości i wytyczne dotyczące rozwoju, zapewniając, że każda faza projektu pozostaje na właściwym torze.

Pobierz ten szablon Wprowadź wizję klienta w życie dzięki szablonowi ClickUp Design Brief

4. Przykład briefu dla klienta dotyczącego projektu opakowania produktu

Scenariusz: Firma produkująca napoje wprowadza na rynek nową linię organicznych napojów energetycznych i wymaga dobrze zdefiniowanego briefu dla zespołu projektującego opakowania

Brief dotyczący opakowania produktu

Sekcja Szczegóły Nazwa projektu Opakowania organicznych napojów energetycznych Problem biznesowy Konkurenci zdominowali przestrzeń na półkach sklepowych, a marka musi wyróżniać się na rynku dbającym o zdrowie Cele Tworzenie przyciągających wzrok opakowań, które informują o organicznych, naturalnych składnikach produktu Odbiorcy docelowi Konsumenci dbający o zdrowie, sportowcy i ekologiczni klienci Zakres projektu Projekt etykiety, opakowanie butelki, przekaz marki, elementy zrównoważonego rozwoju Rezultaty 3 koncepcje opakowań, sfinalizowany projekt do produkcji, pliki gotowe do druku Budżet 30 000 USD na projekt i ustawienia produkcyjne Oś czasu Badania: 2 tygodnie, Faza projektowania: 4 tygodnie, Zatwierdzenie i ustawienia produkcyjne: 3 tygodnie Interesariusze Brand Manager, Graphic Designer, Marketing Teams, Sustainability Consultant Proces zatwierdzania Ostateczne zatwierdzenie przez CEO przed masową wydajnością

Szczegółowy brief dotyczący opakowania zapewnia zgodność projektu z tożsamością marki i wytycznymi regulacyjnymi.

Dzięki szablonowi ClickUp Project Deliverables, Twoje Teams mogą śledzić kluczowe rezultaty, poprawki i procesy zatwierdzania w trakcie trwania projektu.

Brief klienta jest skuteczny tylko wtedy, gdy jest ustrukturyzowany, wyczyszczony i wykonalny. Te rzeczywiste przykłady pokazują, w jaki sposób różne branże wykorzystują briefy dla klientów w celu dostosowania teamów, zdefiniowania oczekiwań i zapewnienia płynnej realizacji projektu.

Wskazówki dotyczące ulepszania briefów dla klientów

Nawet dobrze skonstruowane briefy mogą okazać się nieskuteczne, jeśli brakuje im jasności, zaangażowania lub strategicznej głębi. Oprócz listy celów i oś czasu, potężny brief dla klienta powinien wpływać na działania, eliminować tarcia i inspirować lepsze wyniki. Oto jak przenieść briefy dla klientów na wyższy poziom.

Zacznij od jednolinijkowej wizji projektu

Ludzie nie pamiętają stron szczegółów - pamiętają jeden, jasny wniosek. Otwórz swój brief jednym zdaniem podsumowania, które natychmiast ustawi kierunek.

zamiast: "Opracuj nową aplikację z ulepszoną użytecznością i lepszą nawigacją. "Powiedz: "Zbuduj beztarciowe doświadczenie mobilne, które sprawi, że kasowanie będzie o 50% szybsze. "

Dobrze skonstruowane otwarcie stanowi kotwicę dla całego briefu, zapewniając, że każdy interesariusz dostosuje się do głównego celu, zanim przejdzie do szczegółów.

Przeczytaj także: 7 niesamowitych strategii zarządzania projektami klienta

Zajmij się tym, co może pójść źle, zanim to się stanie

Większość briefów skupia się na tym, co musi zostać zrobione, ale niewiele z nich przewiduje potencjalne przeszkody. Proaktywne wskazywanie zagrożeń pozwala zaoszczędzić czas, budżet i późniejszą frustrację.

Zawiera sekcję "Na co zwrócić uwagę" obejmującą:

Możliwe wąskie gardła (np. opóźnione zatwierdzenia, niejasne wytyczne dotyczące brandingu)

Limity techniczne (np. ograniczenia platformy, problemy z integracją)

Zależności zewnętrzne (np. oczekiwanie na zasoby stron trzecich)

Brief, który planuje wyzwania, zapewnia płynniejszą realizację od pierwszego dnia.

Upewnij się, że każdy rezultat jest wykonalny

Niejasne briefy prowadzą do rozszerzania zakresu, błędnych interpretacji i nadmiernych poprawek. Każdy dokument powinien mieć jasny format, cel i właściciela.

"Zaprojektuj stronę docelową dla kampanii. "Dostarczenie strony docelowej o wysokiej konwersji (przede wszystkim na urządzenia mobilne) z formularzem przechwytywania potencjalnych klientów, trzema unikalnymi miejscami CTA i tekstem przyjaznym dla SEO". "

Jeśli rezultat nie może być natychmiast zwizualizowany, wymaga większej przejrzystości.

Przeczytaj także: 10 szablonów zarządzania klientem w PowerPoint i ClickUp

Odetnij zbędne informacje i zachowaj tylko to, co istotne

Brief to nie esej. Powinien być łatwy do zeskanowania, skuteczny i pozbawiony zbędnych szczegółów.

Korzystaj z tabel, wypunktowań i nagłówków sekcji, aby ułatwić przyswajanie informacji

Usuń wszystko, co nie ma bezpośredniego wpływu na realizację

Zachowaj minimalną długość niezbędną do pełnej jasności - ani słowa więcej

Jeśli interesariusze potrzebują osobnego spotkania tylko po to, aby zrozumieć brief, jest on zbyt długi.

Mów językiem interesariuszy

Projektant, deweloper i strateg marketingowy przetwarzają informacje w różny sposób. Świetny brief dostosowuje się do odbiorców, zamiast zmuszać każdego interesariusza do czytania ogólnych instrukcji.

Jak dostosować sformułowania w zależności od tego, kto je czyta:

Dla twórców: Opisz ton, nastrój i tożsamość marki zamiast tylko "uczynić ją nowoczesną"

Dla deweloperów: Lista wymagań platformy, integracji i oczekiwań dotyczących funkcji

Dla kadry kierowniczej: Skoncentruj się na celach wysokiego szczebla, ROI i strategicznym dostosowaniu

Krótki opis, który z góry zaspokaja potrzeby każdego zespołu, zapobiega niekończącym się pytaniom uzupełniającym.

czy wiesz, że? Termin "interesariusz " wywodzi się z XVI-wiecznego hazardu, w którym "interesariusz" był neutralną stroną trzymającą zakłady Obecnie interesariusze posiadają coś równie cennego - kierunek projektu, zatwierdzenia i oczekiwania - dzięki czemu jasna komunikacja jest niezbędna do utrzymania wszystkiego na właściwym torze.

Zakończ mocnym wezwaniem do działania

Brief powinien informować i zachęcać do działania. Zakończ go jasną dyrektywą, aby interesariusze dokładnie wiedzieli, co dalej.

"Daj nam znać, jeśli masz pytania. "Przejrzyj i potwierdź do piątku, aby produkcja mogła rozpocząć się w poniedziałek." "

Każdy świetny brief dla klienta jest planem działania, dostosowania i powodzenia. Dzięki temu, że jest on jednoznacznie jasny, mierzalny i łatwy do przyswojenia, zapewniasz, że wszyscy są zgodni, zanim rozpocznie się prawdziwa praca.

Przeczytaj także: 10 darmowych szablonów propozycji projektów w Word, Excel i ClickUp

Przekształć briefy dla klientów w przewagę konkurencyjną

Brief klienta jest podstawą płynnego powiązania, zapewniając, że wszyscy interesariusze są zgodni od samego początku. Dobrze skonstruowany brief eliminuje nieporozumienia, definiuje oczekiwania i ustawia scenę do osiągnięcia pożądanych rezultatów bez zbędnych poprawek.

Od wdrożenia klienta po zarządzanie całym projektem, solidny brief pozwala śledzić jego realizację. W połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem do zarządzania projektami staje się dynamicznym narzędziem do śledzenia postępów, usprawniania zatwierdzania i zapewniania płynnej współpracy.

Chcesz usprawnić zarządzanie briefami i zwiększyć wydajność każdego projektu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!