ClickUp a Workzone: które narzędzie najlepiej pasuje do Ciebie?

Chociaż zarówno ClickUp, jak i Workzone zaspokajają potrzeby związane z zarządzaniem projektami, podchodzą do tego zagadnienia w zupełnie inny sposób — jest to główny punkt sporny przy podejmowaniu decyzji między Workzone a ClickUp.

Z jednej strony mamy Workzone, stworzone specjalnie dla zespołów marketingowych i kreatywnych, które potrzebują wysoce ustrukturyzowanych cykli pracy wymagających wielu zatwierdzeń. Z drugiej strony mamy ClickUp, potężną, kompleksową platformę, która skupia wszystkie zadania, dokumenty i współpracę w jednym miejscu dla każdego rodzaju zespołu.

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, ten przewodnik przedstawi szczegółowo funkcje obu narzędzi, wyjaśni, do jakich zastosowań najlepiej się nadają, i pomoże Ci podjąć ostateczną decyzję w oparciu o wielkość Twojego zespołu i złożoność cyklu pracy.

ClickUp a Workzone w skrócie

Funkcja / Kategoria ClickUp Workzone Podstawowe podejście Zintegrowany obszar roboczy AI łączący zadania, dokumenty, czat i sztuczną inteligencję w jednej platformie Narzędzie do zarządzania projektami o ustrukturyzowanym charakterze, stworzone z myślą o cyklach pracy kreatywnej i marketingowej Najlepsze dla Zespoły różnej wielkości z różnych działów, które potrzebują elastyczności i międzyfunkcjonalnych cykli pracy Zespoły marketingowe i kreatywne zarządzające projektami wymagającymi wielu zatwierdzeń Wielkość zespołu Skala od osób indywidualnych po duże przedsiębiorstwa Enterprise Zespoły średniej wielkości i korporacyjne, skupiające się głównie na marketingu Funkcje AI ClickUp Brain do tworzenia podsumowań, generowania zawartości, tworzenia zadań i wyszukiwania wiedzy Brak natywnego asystenta AI; opiera się na ręcznych cyklach pracy i automatyzacji opartej na regułach automatyzacja Automatyzacje oparte na AI i regułach, które działają w oparciu o kontekst zadania i wyzwalacze cyklu pracy Automatyzacja oparta na regułach w zakresie przydzielania zadań, powiadomień i zatwierdzania Widoki Ponad 15 widoków, w tym lista, Tablica, wykres Gantt, kalendarz, oś czasu, obciążenie pracą i inne Widoki diagramu Gantta, list zadań, kalendarza i widok obciążenia pracą Struktura zadań Elastyczna hierarchia dzięki przestrzeniom, folderom, listom, zadaniom, podzadaniom i powiązaniom między listami Struktura projektu → zadania → podzadania dostosowana do liniowych cykli pracy Widoczność między zespołami Zadania mogą znajdować się na wielu listach bez powielania, co zapewnia wsparcie dla pracy międzyfunkcyjnej Zadania są zawarte w projektach; widoczność między zespołami opiera się na aktualizacjach i raportach Współpraca Dokumenty, tablice, czat, komentarze i edycja w czasie rzeczywistym wbudowane w zadania Skupia się na cyklach pracy, weryfikacji i współpracy z klientami Cykly pracy zatwierdzania Elastyczne zatwierdzanie dzięki przypisanym komentarzom, automatyzacjom i statusom zadań Solidne, wieloetapowe cykle pracy zatwierdzania z ustrukturyzowanymi podpisami i portalami dla klientów Integracje Ponad 1000 integracji, w tym Slack, Google Workspace, GitHub, Figma, Salesforce, a także API i webhooki Integruje się z narzędziami takimi jak Google Drive, Dropbox i Slack; dostępne API, ale mniej natywnych integracji Elastyczność zastosowań Dostosowuje się do potrzeb marketingu, działu produktów, inżynierii, operacji i nie tylko Najlepiej nadaje się do ustrukturyzowanej produkcji kreatywnej i zarządzania kampaniami

Przegląd ClickUp

Konsoliduj pracę w ClickUp z uwzględnieniem kontekstu Korzystaj z czatu, dokumentów, zadań i kontekstowej AI, a także z funkcji automatyzacji w ClickUp

🧠 Ciekawostka: Nasze badanie wykazało, że pracownicy umysłowi utrzymują średnio 6 codziennych połączeń w miejscu pracy. Prawdopodobnie wiąże się to z wielokrotną wymianą wiadomości za pośrednictwem e-maila, czatu i narzędzi do zarządzania projektami.

ClickUp gromadzi wszystkie te rozmowy w jednym miejscu. To zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, który łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki AI, która pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej.

Eliminuje to rozproszenie pracy i pozwala uniknąć przełączania się między zadaniami, co ostatecznie pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.

Najważniejsze funkcje to:

ClickUp Brain : Twórz opisy zadań, podsumowuj długie wątki komentarzy i odpowiadaj na pytania dotyczące projektów, korzystając z kontekstowego asystenta AI dostępnego w każdym miejscu Twojego obszaru roboczego Twórz opisy zadań, podsumowuj długie wątki komentarzy i odpowiadaj na pytania dotyczące projektów, korzystając z kontekstowego asystenta AI dostępnego w każdym miejscu Twojego obszaru roboczego

Widoki ClickUp : Wizualizuj swoją pracę w ponad 15 formatach, w tym w widoku listy, Tablicy, wykresie Gantt i kalendarzu — każdy może korzystać z układu, który zapewnia mu największą wydajność Wizualizuj swoją pracę w ponad 15 formatach, w tym w widoku listy, Tablicy, wykresie Gantt i kalendarzu — każdy może korzystać z układu, który zapewnia mu największą wydajność

Dokumenty ClickUp : Twórz opisy projektów, standardowe procedury operacyjne (SOP) i notatki ze spotkań, a następnie łącz je bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami ClickUp Twórz opisy projektów, standardowe procedury operacyjne (SOP) i notatki ze spotkań, a następnie łącz je bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami ClickUp

Tablice ClickUp : Przeprowadzaj burze mózgów i planuj wizualnie dzięki tablicom ClickUp, przekształcając pomysły w konkretne zadania jednym kliknięciem

Automatyzacje ClickUp : Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki niestandardowym wyzwalaczom i działaniom, które zajmą się rutynowymi zadaniami, takimi jak przydzielanie zadań po zmianie statusu lub wysyłanie e-maila po upływie terminu Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki niestandardowym wyzwalaczom i działaniom, które zajmą się rutynowymi zadaniami, takimi jak przydzielanie zadań po zmianie statusu lub wysyłanie e-maila po upływie terminu

Integracje ClickUp : Korzystaj z ponad 1000 natywnych integracji ClickUp, w tym dwukierunkowej synchronizacji z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i GitHub, aby zapewnić połączenie wszystkich zadań i wyeliminować silosy danych Korzystaj z ponad 1000 natywnych integracji ClickUp, w tym dwukierunkowej synchronizacji z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i GitHub, aby zapewnić połączenie wszystkich zadań i wyeliminować silosy danych

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

Krzywa uczenia się: Ze względu na tak dużą liczbę funkcji nowym zespołom może zająć trochę czasu, zanim zapoznają się ze Wszystkim, co ma do zaoferowania ClickUp.

Ograniczona funkcjonalność mobilna: Aplikacja mobilna ClickUp nie oferuje bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak szczegółowe dostosowywanie Aplikacja mobilna ClickUp nie oferuje bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak szczegółowe dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego ClickUp (najlepiej sprawdza się na komputerze stacjonarnym)

📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform.

Przegląd Workzone

Workzone to oprogramowanie do zarządzania projektami, które porządkuje chaotyczne cykle przeglądów i zatwierdzania materiałów kreatywnych. Zapewnia zespołom kreatywnym przejrzysty widok na ich portfolio, dokumentując każdą wewnętrzną poprawkę lub uwagi klienta zewnętrznego. Skupienie się na dyscyplinie procesowej sprawia, że jest to niezawodny wybór dla zespołów, które muszą dotrzymywać rygorystycznych terminów w wielu nakładających się na siebie kampaniach.

Kluczowe atuty:

Cykl pracy zatwierdzania: Usprawnij cykl weryfikacji materiałów kreatywnych, zapewniając, że każdy zasób zostanie odpowiednio zatwierdzony dzięki wbudowanym procesom sprawdzania i wieloetapowego zatwierdzania

Formularze zgłoszeń: Ujednolic sposób, w jaki Twój zespół otrzymuje zadania, dzięki konfigurowalnym Ujednolic sposób, w jaki Twój zespół otrzymuje zadania, dzięki konfigurowalnym formularzom zgłoszeń i kieruj nowe zgłoszenia projektowe do odpowiedniego zespołu oraz szablonu projektu

Wykresy Gantta i zależności: Planuj złożone projekty za pomocą wizualnych osi czasu, które pokazują połączenia między zadaniami, aby dostrzec ścieżkę krytyczną i skutecznie zarządzać terminami Planuj złożone projekty za pomocą wizualnych osi czasu, które pokazują połączenia między zadaniami, aby dostrzec ścieżkę krytyczną i skutecznie zarządzać terminami

Zarządzanie obciążeniem pracą: Uzyskaj jasny widok na obciążenie swojego zespołu dzięki Uzyskaj jasny widok na obciążenie swojego zespołu dzięki zarządzaniu obciążeniem pracą , co ułatwi równoważenie zadań

Współpraca z klientami: Zapewnij zewnętrznym interesariuszom dedykowaną przestrzeń do zgłaszania wniosków i przeglądania wyników pracy, dzięki czemu opinie klientów będą uporządkowane

Potencjalne wady:

Wdrożenie z udziałem działu sprzedaży: Aby rozpocząć pracę, należy przeprowadzić rozmowę z zespołem sprzedaży, co spowalnia proces oceny dla zespołów, które chcą samodzielnie zapoznać się z narzędziem

Brak wbudowanego asystenta AI: Nie znajdziesz tu narzędzi do pisania opartych na sztucznej inteligencji, inteligentnej wyszukiwarki ani zaawansowanych funkcji automatyzacji

Węższy zakres zastosowań: Nadaje się do cykli pracy marketingowych i kreatywnych. Jeśli jesteś członkiem zespołu inżynierów, operacyjnego lub produktowego, struktura tego narzędzia może okazać się zbyt sztywna dla Twoich potrzeb.

🧠 Ciekawostka: Wykres Gantta, z którego korzystają oba narzędzia, był rewolucyjnym rozwiązaniem, gdy Henry Gantt spopularyzował go w latach 1910–1915 w celu śledzenia budowy okrętów marynarki wojennej. Przed pojawieniem się oprogramowania wykresy te rysowano ręcznie na papierze i trzeba było je przerysowywać od nowa za każdym razem, gdy zmieniał się termin.

Porównanie funkcji ClickUp i Workzone

Poza funkcjami widocznymi na pierwszy rzut oka prawdziwa różnica między ClickUp a Workzone leży w ich podstawowych filozofiach: wyspecjalizowane zarządzanie procesami kontra zintegrowana przestrzeń robocza oparta na AI. Niniejsze porównanie pokazuje, jak te odmienne podejścia wpływają na kluczowe obszary, w tym współpracę, dostosowywanie i automatyzację.

Możliwości w zakresie AI i automatyzacji

W większości zespołów automatyzacja zajmuje się przenoszeniem zadań, a nie ich rozumieniem.

Zadanie przechodzi ze stanu „W trakcie przeglądu” do stanu „Wymagane zmiany” i wysyłane jest powiadomienie. Następnie osoba przypisana otrzymuje powiadomienie.

Ale praca zaczyna się dopiero potem.

Ktoś nadal musi przeczytać wszystkie komentarze, ustalić, co się zmieniło, i przełożyć to na jasne kolejne kroki. Jeśli pojawi się 6–7 komentarzy od różnych interesariuszy, zazwyczaj oznacza to konieczność przepisania opisu zadania lub stworzenia nowej listy kontrolnej, aby zapewnić sprawny przebieg realizacji.

ClickUp działa bezpośrednio na tym kroku.

Podsumuj kluczowe informacje dotyczące swojego obszaru roboczego, aby uzyskać szybki i dostosowany do kontekstu wgląd w szczegóły dzięki ClickUp Brain

Dzięki ClickUp Brain możesz wykorzystać istniejący kontekst zadania, aby wygenerować to, czego zespół potrzebuje w następnej kolejności:

Przekształć cały wątek komentarzy w uporządkowaną listę kontrolną z jasno określonymi działaniami do wykonania

Podsumuj najnowsze aktualizacje dotyczące zadania, aby nowa osoba przypisana do zadania mogła zapoznać się z kontekstem bez konieczności czytania wszystkiego

Generuj aktualizacje projektu na podstawie aktywności zadań zamiast pisać je ręcznie

Korzystaj z pól AI , aby aktualizować podsumowania zadań w miarę pojawiania się nowych danych

🧠 Ciekawostka: Chociaż obecnie korzystamy z cyfrowych list kontrolnych w ClickUp, formalne podejście znane jako „Manifest listy kontrolnej” wywodzi się w rzeczywistości z firmy Boeing z 1935 roku. Po katastrofie nowego, skomplikowanego bombowca podczas lotu testowego piloci zdali sobie sprawę, że samolot jest zbyt skomplikowany, aby jedna osoba mogła nim sterować wyłącznie z pamięci, co doprowadziło do powstania pierwszego standardowego narzędzia do zarządzania projektami: listy kontrolnej pilota.

📌 Wyobraź sobie na przykład zadanie związane z zawartością, które jest w trakcie przeglądu.

Trzech interesariuszy zostawia szczegółowe komentarze. Jeden sugeruje zmiany w tonie, drugi zwraca uwagę na luki w SEO, a trzeci prosi o poprawki strukturalne.

Zamiast ręcznie przeglądać każdy komentarz i przepisywać instrukcje, możesz wygenerować skonsolidowaną listę działań w ramach zadania. Autor otrzymuje przejrzysty zestaw kolejnych kroków bez konieczności interpretowania rozproszonych informacji zwrotnych.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki automatyzacjom ClickUp możesz zlecić wykonywanie powtarzalnych zadań w miarę napływania instrukcji, dzięki czemu nikt nie musi wykonywać ich ręcznie. Skorzystaj z narzędzia ClickUp Automation Builder, aby przekształcić zamierzenia bezpośrednio w działający cykl pracy W kreatorze zacznij od opisania, co powinno się wydarzyć. Możesz na przykład wpisać:„Gdy priorytet zadania zostanie oznaczony jako pilny, przenieś je do listy incydentów i przypisz kierownictwu technicznemu”. ClickUp przekształca to w ustrukturyzowaną automatyzację działającą w tle. Ustawia wyzwalacz (zmiana priorytetu), stosuje warunek (pilne) i definiuje działania (przenieś zadanie + przypisz zespół). Następnie możesz przejrzeć lub dostosować każdy krok przed jego aktywacją. To zmienia sposób tworzenia cykli pracy. Zamiast ręcznie konfigurować wiele pól, wystarczy raz opisać oczekiwany wynik, a system sam przyporządkuje go do wyzwalaczy i działań.

Workzone inaczej radzi sobie na tym etapie.

Automatyzacja cyklu pracy opiera się na przechodzeniu przez określone kroki:

Przekieruj zadanie z etapu szkicu do weryfikacji, a następnie do zatwierdzenia

Powiadom recenzentów, gdy praca będzie gotowa

Śledź, na jakim etapie znajduje się dany zasób w dowolnym momencie

Rozwiązanie to sprawdza się dobrze, gdy proces jest ustalony, a głównym celem jest widoczność. Jednak po dodaniu informacji zwrotnej system nie przekształca jej w informacje, na podstawie których można podjąć działania.

Jeśli wielu recenzentów zgłasza uwagi, Twój zespół nadal musi je przeczytać, zinterpretować i ręcznie przepisać kolejne kroki. Platforma śledzi postępy, ale nie zmniejsza wysiłku wymaganego do przejścia od informacji zwrotnej do realizacji.

▶️ Werdykt: ClickUp skraca czas potrzebny na przekształcenie informacji zwrotnej w konkretne zadania. Workzone zapewnia uporządkowany proces przeglądu, ale pozostawia ten krok konwersji Twojemu zespołowi.

🔎 Czy wiesz, że... Według raportu PwC „2025 Global AI Jobs Barometer” branże najbardziej narażone na wpływ AI (takie jak oprogramowanie i usługi profesjonalne) odnotowały czterokrotny wzrost wydajności.

Widoki i opcje dostosowywania niestandardowe

W wielu narzędziach przejście z listy zadań do osi czasu lub tablicy powoduje utratę szczegółów lub wymaga osobnych ustawień. Twój zespół musi w rezultacie utrzymywać równoległe struktury tylko po to, by odpowiedzieć na różne pytania.

Widoki ClickUp zachowują strukturę, zmieniając jednocześnie sposób jej odczytywania.

Organizuj i śledź pracę dzięki wielu widokom ClickUp

📌 Weźmy na przykład zespół zarządzający wieloma umowami z klientami.

Zadania są uporządkowane według klienta i priorytetu w widoku listy. W połowie tygodnia osie czasu ulegają zmianie.

Zamiast wprowadzać jakiekolwiek zmiany w strukturze, zespół przechodzi do widoku wykresu Gantta, aby przesunąć terminy i dostosować zależności. Zmiany te są natychmiast odzwierciedlane w widoku listy w celu realizacji oraz w widoku obciążenia pracą w celu planowania zasobów.

Mówiąc prościej, nadal pracujesz nad tym samym zestawem zadań. Widoki ClickUp zmieniają jedynie sposób, w jaki te same dane są organizowane, filtrowane i przetwarzane.

Grupuj zwinne cykle pracy według klientów w widoku listy i przełącz się do widoku tablicy , aby prowadzić śledzenie ich etapu realizacji bez konieczności ponownego tworzenia czegokolwiek

Otwórz widok wykresu Gantta, aby dostosować osie czasu i zależności bez naruszania powiązań między zadaniami

Sprawdź widok obciążenia pracą, aby zrównoważyć przydziały, wykorzystując te same zadania, które są już w trakcie postępu

Przejdź do widoku kalendarza , aby planować terminy bez powielania danych dotyczących harmonogramu

Workzone ma bardziej z góry określoną strukturę.

Widoki — wykres Gantta, listy zadań, kalendarz i raporty dotyczące obciążenia pracą — zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić spójne śledzenie projektów. Rozwiązanie to sprawdza się dobrze, gdy projekty przebiegają według ustalonego przepływu, a głównym wymogiem jest widoczność na wszystkich etapach.

System jest jednak mniej elastyczny, gdy zespoły muszą na nowo zinterpretować tę samą pracę w różnych rolach. Dostosowania zazwyczaj odbywają się na poziomie projektu lub szablonu, a nie poprzez dynamiczne zmiany widoku.

▶️ Werdykt: ClickUp pozwala zespołom zmieniać perspektywę bez konieczności restrukturyzacji pracy. Workzone wspiera stabilne cykle pracy, w których struktura pozostaje spójna i nie wymaga częstych dostosowań.

Zarządzanie zadaniami i struktura projektu

Weźmy typowy przykład: zespół marketingowy rozpoczyna kampanię obejmującą zawartość, projektowanie i płatne media.

Kampania rozpoczyna się jako pojedyncza inicjatywa. Należy ją podzielić na mniejsze części, przydzielić między zespoły, przeprowadzić śledzenie na różnych poziomach, a jednocześnie zachować połączenie.

Oto, jak to wygląda w ClickUp.

Kampania znajduje się w przestrzeni ClickUp (na przykład „Marketing”). W jej obrębie znajduje się w folderze ClickUp „Kampanie Q2”. Wewnątrz folderu każdy kanał: zawartość, reklamy, projektowanie, może mieć własną listę ClickUp.

Skorzystaj z ClickUp Space, aby dostosować i uporządkować informacje dotyczące wszystkich zespołów, działów i projektów według jasnych, kontekstowych kryteriów

Teraz zaczyna się prawdziwa praca.

Zadanie dotyczące strony docelowej jest tworzone na liście treści. To samo zadanie ClickUp może również pojawić się na liście projektów bez konieczności duplikowania. Copywriter, projektant i specjalista ds. marketingu pracują nad tym samym zadaniem, a nie nad jego oddzielnymi wersjami.

W miarę postępu prac:

Teraz spójrz na to z szerszej perspektywy.

Kierownik ds. marketingu może prowadzić śledzenie całej kampanii na poziomie folderu. Każdy zespół nadal pracuje w ramach własnych list. Nikt nie powiela zadań ani nie synchronizuje aktualizacji ręcznie.

Struktura ta działa, ponieważ wszystko łączy się z tym samym podstawowym zadaniem ClickUp, co ułatwia współpracę między różnymi działami.

Ta sama kampania znajdowałaby się w ramach jednego projektu w Workzone, wraz z zadaniami i podzadaniami.

Działa to dobrze, gdy cykl pracy jest liniowy:

Zadanie zostało utworzone

Zadanie przechodzi przez kolejne etapy

Zadanie zostało zatwierdzone

Na przykład zasób projektowy może przejść od etapu szkicu przez weryfikację do zatwierdzenia, przy czym na każdym kroku jasno określona jest własność. Jednak gdy ta sama praca musi mieć widoczność dla wszystkich zespołów, struktura staje się bardziej zwarta.

Jeśli wiele zespołów potrzebuje widoczności, koordynacja odbywa się poprzez aktualizacje, raporty lub ręczne śledzenie, a nie poprzez wspólne udostępnianie zadań w ramach cykli pracy. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku zespołów działających w ramach zdefiniowanych procesów, zwłaszcza gdy przekazywanie zadań odbywa się sekwencyjnie.

▶️ Werdykt: ClickUp zapewnia widoczność jednej wersji pracy dla wszystkich zespołów bez powielania, co wspiera realizację zadań przez wiele zespołów. Workzone ogranicza pracę do ustrukturyzowanych projektów, co sprawdza się najlepiej, gdy zadania przebiegają według ustalonej sekwencji.

Współpraca i cykle pracy zatwierdzania

Cykl przeglądów ulega zakłóceniu, gdy informacje zwrotne i realizacja działań odbywają się w różnych miejscach.

Udostępniono plik. Pojawiają się komentarze. Następnie ktoś musi to wszystko przejrzeć i wprowadzić rzeczywiste zmiany, zanim będzie można kontynuować pracę.

ClickUp utrzymuje cały ten cykl w ramach zadania.

Zacznij od zasobu. Projektant przesyła szkic do zadania ClickUp. Zainteresowani otwierają ten plik i korzystają z funkcji ClickUp Proofing, aby dodawać komentarze bezpośrednio do konkretnych fragmentów obrazu, wideo lub pliku PDF. Twój komentarz pozostanie przypisany do dokładnego miejsca, do którego się odnosi, dzięki czemu nie ma wątpliwości co do tego, co należy zmienić.

Teraz przejdź do realizacji. Zamiast traktować komentarze jako bierną informację zwrotną, funkcja „Przypisane komentarze” w ClickUp zamienia każdy komentarz w śledzony element do wykonania. Recenzent może przypisać komentarz do projektanta lub autora, a element pozostanie otwarty do momentu jego rozwiązania.

Deleguj zadania bezpośrednio w kontekście projektu, korzystając z funkcji „Przypisane komentarze” w ClickUp

Osoba przypisana do zadania może odpowiedzieć na te komentarze indywidualnie. A co najlepsze? Zadanie pozostanie niezrealizowane, dopóki Twój zespół nie uwzględni wszystkich uwag.

Jednocześnie kontekst w zakresie wspierania pozostaje w połączeniu.

Brief może znajdować się w ClickUp Docs, do którego można dodać połączony link w tym samym zadaniu. Jeśli wytyczne ulegną zmianie, zespół aktualizuje dokument i kontynuuje pracę bez konieczności ponownego uruchamiania procesu w innym miejscu.

Z drugiej strony, jeśli zespół musi naszkicować zmiany, ClickUp Tablica pozwala mu wizualnie przedstawić pomysły i przekształcić je w zadania.

Z łatwością osadzaj dokumenty, listy, karty i inne elementy ClickUp na tablicach ClickUp

W celu współpracy w czasie rzeczywistym i szybkich dyskusji czat ClickUp znajduje się tuż obok zadania, dzięki czemu rozmowy nie są przenoszone do oddzielnych narzędzi.

Sid Babla, koordynator programu ds. dobrego samopoczucia w Dartmouth College – Centrum Dobrostanu Studentów, ocenił ClickUp:

„ClickUp świetnie sprawdza się, gdy w ramach konkretnego projektu występuje wiele zadań i podzadań, a wszyscy członkowie zespołu muszą być na bieżąco informowani. Dobrze zaprojektowany folder lub lista mogą z łatwością zastąpić komunikację za pośrednictwem e-maila oraz Slacka/MS Teams. Różne widoki pomagają również skutecznie określać priorytety i tworzyć osie czasu.”

Workzone zostało stworzone specjalnie z myślą o cyklach pracy zatwierdzania i doskonale się w tym sprawdza. Oferuje wieloetapowe procesy weryfikacji, które są idealne dla zespołów kreatywnych wymagających formalnych zatwierdzeń od wielu interesariuszy. Jego narzędzia do proofingu zapewniają wsparcie dla nanoszenia adnotacji na materiały kreatywne.

Oferuje również portale dla klientów, dzięki czemu partnerzy zewnętrzni mogą zgłaszać prośby i przekazywać opinie bez konieczności posiadania pełnego dostępu do platformy.

▶️ Werdykt: Workzone idealnie nadaje się do ustrukturyzowanych, formalnych cykli zatwierdzania. ClickUp oferuje szerszy i bardziej elastyczny zestaw narzędzi do współpracy, które sprawdzają się w każdym zespole, w tym zaawansowane funkcje ClickUp Proofing i ClickUp Assigned Comments do recenzowania projektów kreatywnych.

Historia klienta: ShopmonkeyKiedy praca marketingowa rozprasza się między dokumentami, wiadomościami i osobistymi notatkami, proces zatwierdzania ulega spowolnieniu, a widoczność zanika. Firma Shopmonkey wykorzystała ClickUp, aby zgromadzić współpracę, procesy zatwierdzania i widoczność projektów w jednym miejscu, dzięki czemu praca przebiegała szybciej, a mniej szczegółów umykało uwadze.

Nie było jasnego sposobu, aby w dowolnym momencie sprawdzić status projektu lub obciążenie poszczególnych członków zespołu.

Dzięki ClickUp zespoły zyskują jeden wspólny system do śledzenia pracy, współpracy między funkcjami oraz połączenia zatwierdzeń z realizacją zadań.

🔎 Czy wiesz, że... Około 70% pracowników twierdzi, że co najmniej raz w miesiącu boryka się z nadmierną liczbą aplikacji i koniecznością przełączania się między zadaniami — to wyraźny objaw nadmiernego rozrostu narzędzi.

Brak koordynacji między narzędziami w trakcie pracy może powodować, że aktualizacje pozostają zamknięte w poszczególnych systemach. Integracje ClickUp wypełniają tę lukę.

Na przykład dzięki integracji ClickUp z HubSpot transakcja oznaczona jako „Zamknięta” może automatycznie utworzyć nową strukturę wdrożeniową w ClickUp przy użyciu predefiniowanego szablonu. Dzięki przypisanym zadaniom i określonym terminom zespół realizacyjny może rozpocząć pracę od w pełni ustrukturyzowanego projektu, zamiast budować go od podstaw.

Podobnie integracja ClickUp z GitHubem pozwala na widoczność postępów w rozwoju bez konieczności aktualizowania statusów. Gdy otwierane jest lub scalane jest zgłoszenie pull request, połączone zadanie może zostać automatycznie zaktualizowane, co pozwala na synchronizację działań zespołu produktowego i inżynierów bez konieczności dodatkowej koordynacji.

Dostępna jest również integracja ClickUp z Figma. Umożliwia ona osadzanie plików projektowych bezpośrednio w zadaniach, dzięki czemu recenzenci i interesariusze zawsze mają dostęp do najnowszej wersji w tym samym miejscu, gdzie odbywa się przekazywanie informacji zwrotnych i realizacja zadań.

W przypadku cykli pracy wykraczających poza natywne integracje, integracja ClickUp z Zapier oraz integracja ClickUp z Make pozwalają na połączenie tysiąca narzędzi i przeprowadzenie automatyzacji wieloetapowych procesów. Obejmuje to przekształcanie przesłanych formularzy w zadania, synchronizację zgłoszeń do wsparcia technicznego lub uruchamianie wyzwalaczy aktualizacji w różnych systemach.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twój zespół potrzebuje niestandardowych opcji dostosowywania, API ClickUp i webhooki ClickUp zapewniają pełną kontrolę nad tworzeniem wewnętrznych cykli pracy, które łączą ClickUp z systemami własnymi, narzędziami finansowymi lub wewnętrznymi pulpitami nawigacyjnymi.

Workzone oferuje wsparcie dla integracji z narzędziami takimi jak Google Drive, Dropbox i Slack, które zaspokajają typowe potrzeby związane z przechowywaniem plików i koordynacją komunikacji. Oferuje również API do tworzenia niestandardowych połączeń.

Istnieje jednak limit dotyczący integracji, co utrudnia realizację wieloetapowych cykli pracy między narzędziami. Teams często muszą ręcznie zarządzać aktualizacjami lub polegać na systemach zewnętrznych, aby zachować spójność.

▶️ Wniosek: ClickUp wykorzystuje połączenia, aby zapewnić synchronizację pracy między narzędziami w miarę jej rozwoju. Workzone łączy podstawowe narzędzia, ale w przypadku cykli pracy obejmujących wiele systemów w większym stopniu opiera się na ręcznej koordynacji.

Czy powinieneś wybrać ClickUp czy Workzone?

Decyzja zależy od tego, jak wygląda struktura Twojej pracy i jak się zmienia w trakcie realizacji.

Workzone najlepiej sprawdza się w zespołach działających w ramach określonych procesów kreatywnych. Projekty przechodzą przez jasno określone etapy, zatwierdzanie odbywa się w ustalonej kolejności, a opinie klientów stanowią kluczowy element procesu. Jeśli Twoim głównym celem jest zapewnienie spójności i kontroli nad cyklami weryfikacji, Workzone dobrze wpisuje się w ten model.

ClickUp nie ogranicza Twojej pracy do jednej funkcji lub jednej struktury. Zadania przechodzą między działami, dane wejściowe zmieniają się w trakcie cyklu, a realizacja zależy od spójności dokumentów, rozmów i aktualizacji. Zamiast dodawać kolejne narzędzia do obsługi każdej warstwy, ClickUp zapewnia spójność wszystkich elementów w ramach jednego obszaru roboczego.

Oto prosty sposób na podjęcie decyzji:

Wybierz Workzone, jeśli Twoja praca opiera się na powtarzalnych przepływach zatwierdzania, Twój zespół polega na ustrukturyzowanych przepływach zatwierdzania, a Twoim priorytetem jest zarządzanie produkcją kreatywną z jasno określonymi etapami i widocznością dla klienta.

Wybierz ClickUp, jeśli Twoja praca obejmuje wiele zespołów, procesy ewoluują wraz z postępem projektów, a zadania, dokumentacja, komunikacja i automatyzacja są Ci potrzebne, aby zachować połączenie bez konieczności ręcznej koordynacji.

ClickUp konsoliduje systemy, które większość zespołów ostatecznie łączy ze sobą. Zadania, dokumenty, czat, automatyzacje i AI działają w tym samym środowisku, więc aktualizacje w jednym miejscu przenoszą się na resztę Twojego cyklu pracy.

Jeśli Twoim priorytetem jest ograniczenie konieczności przełączania się między narzędziami i zapewnienie spójności działań, możesz zacząć korzystać z ClickUp za darmo i sprawdzić, jak wpisuje się ono w Twoje obecne cykle pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak ClickUp Brain wypada w porównaniu z funkcjami automatyzacji Workzone?

ClickUp Brain działa w ramach zadań, dokumentów i czatu, generując podsumowania, tworząc zawartość i odpowiadając na pytania w oparciu o dane z Twojego obszaru roboczego. Workzone koncentruje się na automatyzacji opartej na regułach, takiej jak kierowanie zadań, powiadomienia i wyzwalacze zatwierdzeń, bez wbudowanej sztucznej inteligencji do obsługi zawartości lub kontekstu.

Które narzędzie do zarządzania projektami jest lepsze dla rozwijających się zespołów?

ClickUp jest lepszym rozwiązaniem dla rozwijających się zespołów, ponieważ oferuje wsparcie dla wielu działów, cykli pracy i typów projektów w ramach jednej elastycznej struktury. Workzone sprawdza się dobrze w przypadku zespołów marketingowych i kreatywnych, ale jest mniej elastyczne przy skalowaniu na różne funkcje, takie jak produkt, inżynieria czy operacje.

Czy ClickUp zapewnia ustrukturyzowane cykle pracy dla projektów, podobnie jak Workzone?

Tak, ClickUp umożliwia odtworzenie ustrukturyzowanych cykli pracy przy użyciu szablonów projektów, wymaganych pól niestandardowych oraz wieloetapowych automatyzacji zatwierdzania. Możesz egzekwować spójne procesy tam, gdzie jest to konieczne, zachowując jednocześnie elastyczność w przypadku innych rodzajów zadań.

Jakie są główne różnice w funkcjach współpracy między ClickUp a Workzone?

ClickUp łączy dokumenty, tablice, czat i weryfikację w ramach zadań, dzięki czemu dyskusje i opinie pozostają połączone z pracą. Workzone koncentruje się na ustrukturyzowanych cyklach pracy i portalach dla klientów, co sprawia, że sprawdza się w przypadku formalnych przeglądów, ale jest mniej elastyczny w przypadku szerszej współpracy zespołowej.