10 najlepszych aplikacji do zatwierdzania cykli pracy w 2025 roku

Czy procesy zatwierdzania były powolne? Jeśli tak, to nadszedł czas, aby pożegnać się z papierkową robotą i ręcznym zatwierdzaniem oraz poznać oprogramowanie do obiegu zatwierdzeń!

Dodając oprogramowanie do obiegu zatwierdzeń do swojego stosu technologicznego, możesz poprawić wydajność, zmniejszyć liczbę błędów, zapewnić zgodność z przepisami lub polityką firmy i lepiej kontrolować proces podejmowania decyzji.

Przygotowaliśmy listę 10 aplikacji do obiegu dokumentów z funkcjami, które mogą pomóc usprawnić system zatwierdzania w Twoim zespole. Zanurzmy się i odkryjmy, jakie są siła automatyzacji i współpraca mogą do zrobienia dla Twojego zespołu.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do cyklu pracy?

Oprogramowanie do obiegu zatwierdzeń to cyfrowe narzędzie zaprojektowane w celu usprawnienia i automatyzacji procesu uzyskiwania zatwierdzeń dla różnych zadań, projektów lub dokumentów. Dostarcza ono ustrukturyzowanego i systematycznego podejścia do zarządzania wnioskami o zatwierdzenie.

Typowe funkcje mogą obejmować:

Przesyłanie wniosków: Użytkownicy mogą inicjować wnioski o zatwierdzenie, przesyłając odpowiednie informacje, dokumenty lub zadania, które wymagają autora

Użytkownicy mogą inicjować wnioski o zatwierdzenie, przesyłając odpowiednie informacje, dokumenty lub zadania, które wymagają autora Przekierowywanie i eskalacja: Oprogramowanie kieruje wniosek o zatwierdzenie do odpowiednich osób lub grup w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły lub struktury hierarchiczne

Oprogramowanie kieruje wniosek o zatwierdzenie do odpowiednich osób lub grup w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły lub struktury hierarchiczne Powiadomienia i przypomnienia: Oprogramowanie wysyła automatyczne powiadomienia i przypomnienia do osób zatwierdzających, aby zapewnić terminowe działanie i uniknąć opóźnień

Oprogramowanie wysyła automatyczne powiadomienia i przypomnienia do osób zatwierdzających, aby zapewnić terminowe działanie i uniknąć opóźnień Komentowanie i informacje zwrotne: Osoby zatwierdzające mogą przekazywać komentarze, informacje zwrotne lub sugestie w oprogramowaniu, aby ułatwić komunikację podczas procesu zatwierdzania

Osoby zatwierdzające mogą przekazywać komentarze, informacje zwrotne lub sugestie w oprogramowaniu, aby ułatwić komunikację podczas procesu zatwierdzania Śledzenie zatwierdzeń: Oprogramowanie prowadzi przejrzysty rejestr wszystkich działań związanych z zatwierdzaniem, w tym znaczników czasu, komentarzy i ostatecznej decyzji

Oprogramowanie prowadzi przejrzysty rejestr wszystkich działań związanych z zatwierdzaniem, w tym znaczników czasu, komentarzy i ostatecznej decyzji Konfigurowalne przepływy pracy: Organizacje mogą konfigurować przepływy pracy zatwierdzania zgodnie ze swoimi specyficznymi wymaganiami, w tym liczbą osób zatwierdzających, kolejnością i kryteriami podejmowania decyzji

Organizacje mogą konfigurować przepływy pracy zatwierdzania zgodnie ze swoimi specyficznymi wymaganiami, w tym liczbą osób zatwierdzających, kolejnością i kryteriami podejmowania decyzji Raportowanie i analityka: Oprogramowanie może oferować możliwości raportowania w celu analizy wydajności procesu, identyfikacji wąskich gardeł i śledzenia ogólnej wydajności

10 najlepszych programów do obsługi cyklu pracy w 2024 roku

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, wydajne procesy zatwierdzania są kluczem do powodzenia. Przy niezliczonych dostępnych opcjach, wybór odpowiedniego oprogramowania do cyklu pracy może być trudnym zadaniem.

Poniżej znajduje się nasza lista najlepszych dostępnych obecnie programów do zatwierdzania.

1.

ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami, które wyróżnia się zatwierdzaniem i

zarządzanie pracownikami

. Oprogramowanie pomaga usprawnić proces zatwierdzania, dzięki czemu działa on jak dobrze naoliwiona maszyna. 🛠️

Zaczynając od

wirtualna Tablica

teams mogą planować swój cykl pracy i tworzyć mapy kroków zatwierdzania, które muszą wykonać. Pomaga to wszystkim wizualizować proces od początku do końca.

Gdy jesteś gotowy do wdrożenia procesu, konfigurowalne szablony obiegu zatwierdzeń ClickUp zapewniają płynne i zorganizowane podejście. Niezależnie od tego, czy chodzi o wnioski dotyczące projektów, zatwierdzanie dokumentów, czy inne krytyczne decyzje, będziesz w stanie dostosować szablony do swoich konkretnych potrzeb. Następnie można łatwo współpracować i pozostać na tej samej stronie dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym, przypomnieniom i funkcjom natychmiastowej informacji zwrotnej.

Najlepsze jest to, że ClickUp wykracza poza procesy zatwierdzania. Możesz korzystać z Dokumentów ClickUp, zarządzania projektami, czatu i innych funkcji, aby pozostać zorganizowanym i komunikować się w sprawie wszystkich swoich projektów i codziennych obowiązków.

Pożegnaj się z wąskimi gardłami i skorzystaj z wydajności i produktywności, które ClickUp wnosi do tabeli. 🎉

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp oferuje narzędzia niestandardowe, ułatwiające członkom zespołu dodawanie różnych pól, statusów i widoków w zależności od potrzeb

Narzędzia do automatyzacji procesu zatwierdzania pozwalają tworzyć zadania, zmieniać osoby przypisane, aktualizować statusy i stosować etykiety, aby przyspieszyć przeglądanie wniosków o projekty

Powiadomienia informują członków Teams o aktualnościach

Dzięki ClickUp Docs możesz edytować dokumenty w czasie rzeczywistym wraz z innymi członkami zespołu, dodawać komentarze, przypisywać elementy działań i nie tylko

Ponad 1000 integracji z platformami innych firm daje ci możliwość połączenia innych aplikacji w twoim stosie technologicznym z twoim cyklem pracy

Limity ClickUp

Oprogramowanie wymaga nieco nauki ze względu na liczbę oferowanych funkcji

Aplikacja mobilna ClickUp ma bardziej ograniczone możliwości w porównaniu do aplikacji internetowych lub komputerowych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 opinii)

4,7/5 (ponad 8 200 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Integrify

przez

Integrify

Integrify zapewnia organizacjom narzędzia potrzebne do optymalizacji i automatyzacji procesów zatwierdzania. Koncentrując się na prostocie i wydajności, Integrify oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest przeznaczony zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i specjalistów IT. Jego solidne

automatyzacja cyklu pracy

funkcje umożliwiają płynne kierowanie zatwierdzeń, przypisywanie zadań i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym.

Narzędzie do tworzenia formularzy typu "przeciągnij i upuść" umożliwia użytkownikom projektowanie niestandardowych formularzy wniosków o zatwierdzenie dostosowanych do ich konkretnych potrzeb, zapewniając dokładne i istotne gromadzenie informacji. Dodatkowo, funkcje raportowania i analizy oprogramowania zapewniają cenny wgląd w wydajność procesów, pomagając organizacjom w identyfikacji wąskich gardeł i

ciągłe doskonalenie

.

Najlepsze funkcje Integrify

Może być stosowany w różnych branżach, od opieki zdrowotnej po budownictwo

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia tworzenie nieograniczonej liczby zautomatyzowanych procesów workflow

Otwarta architektura umożliwia użytkownikom integrację i rozbudowę posiadanych narzędzi workflow

Limity Integrify

Niektórzy użytkownicy wyrazili obawy związane ze stylem i interfejsem interfejsuoprogramowanie do automatyzacji Procesy raportowania nie są zbyt zróżnicowane



Ceny Integrify

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Integrify

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

3. Approval Studio

przez

Studio zatwierdzające

Approval Studio to wszechstronne i wydajne oprogramowanie do zarządzania zatwierdzaniem zawartości kreatywnej. Zostało zaprojektowane w celu usprawnienia procesu przeglądu i zatwierdzania dla zespołów marketingowych, projektowych i kreatywnych.

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, Approval Studio oferuje scentralizowaną platformę do współpracy w zakresie opinii, adnotacji i kontroli wersji grafiki, obrazów, wideo i innej zawartości wizualnej.

Intuicyjny interfejs użytkownika oprogramowania pozwala na łatwe ustawienie i śledzenie projektu, zapewniając, że wszyscy interesariusze są na tej samej stronie podczas całej podróży zatwierdzania. Narzędzia znaczników Approval Studio ułatwiają precyzyjne i wyczyszczone komentarze, które mogą pomóc wyeliminować nieporozumienia i skrócić cykle zmian.

System powiadomień w czasie rzeczywistym informuje Teams o aktualizacjach i terminach, przyspieszając proces zatwierdzania.

Najlepsze funkcje Approval Studio

Użytkownicy mogą przesyłać duże pliki bez utraty jakości

Nieograniczona liczba użytkowników zewnętrznych może przeglądać i zatwierdzać projekty bez konieczności rejestrowania się w oprogramowaniu

Niestandardowe funkcje brandingu pozwalają zaspokoić potrzeby biznesowe przy jednoczesnym zachowaniu stylu firmy

Approval Studio limity

Integracje są ograniczone do Slack i Zapier

Użytkownicy wzmiankowali, że chcieliby, aby oprogramowanie oferowało więcej integracji, zwłaszcza z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Approval Studio

Lite: 45 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników

45 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników Pro: 135 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników

135 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników Pro XL: 255 USD miesięcznie dla 15 użytkowników

255 USD miesięcznie dla 15 użytkowników Enterprise: $5,999 rocznie dla nieograniczonej liczby użytkowników

Approval Studio oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 25 recenzji)

4,9/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 20 recenzji)

4. Cykl pracy Kissflow

przez

Kissflow

Kissflow Workflow wyróżnia się jako solidne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zatwierdzania przepływu pracy, które umożliwia firmom automatyzację i optymalizację procesów zatwierdzania bez wysiłku. Dzięki podejściu "no-code", Kissflow Workflow umożliwia użytkownikom projektowanie niestandardowych przepływów pracy zatwierdzania bez wiedzy technicznej, przyspieszając wdrażanie i zmniejszając zależność od zespołów IT.

Dzięki śledzeniu czasu i widoczności w czasie rzeczywistym użytkownicy mogą monitorować status wniosków o zatwierdzenie i identyfikować potencjalne wąskie gardła. Koncentrując się na prostocie i możliwościach adaptacji, Kissflow Workflow umożliwia organizacjom zwiększenie wydajności, ograniczenie błędów ręcznych i zachowanie zgodności z przepisami.

Najlepsze funkcje Kissflow Workflow

Platforma oferuje dużą liczbę formularzy online, które można wbudować w proces obiegu zatwierdzeń

Prosty interfejs bez kodu sprawia, że wdrożenie jest dziecinnie proste

Wizualne reprezentacje cykli pracy ułatwiają dostrzeżenie wąskich gardeł

Ograniczenia cyklu pracy Kissflow

Chociaż użytkownicy mogą dostosowywać procesy przepływu pracy, dostępne opcje niestandardowe są ograniczone

Struktura cenowa może być zniechęcająca dla małych Business lub startupów

Cennik cyklu pracy Kissflow

Basic: $1,500 miesięcznie

$1,500 miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje cyklu pracy Kissflow

G2: 4.3/5 (520+ recenzji)

4.3/5 (520+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 35 recenzji)

5. Hub Planner

przez

Hub Planner

Funkcje Hub Planner koncentrują się na zarządzaniu zasobami. Dzięki funkcji planowania można uzyskać widok z lotu ptaka na dostępność członków zespołu - dzięki czemu można planować pracę rurociągów bez nadmiernego obciążania pracowników. Oferuje również wbudowane przepływy pracy zatwierdzania zarówno dla śledzenia czasu, jak i wniosków urlopowych.

Funkcja śledzenia czasu umożliwia członkom zespołu rejestrowanie zarówno godzin podlegających, jak i niepodlegających rozliczeniu. Mogą oni kategoryzować swoje wpisy czasowe i dodawać notatki, dzięki czemu można zobaczyć podział czasu i które części projektu wymagają największej ilości zasobów. Aplikacja posiada również wbudowany proces zatwierdzania kart czasu pracy.

Narzędzie do zarządzania urlopami integruje się bezpośrednio z funkcją harmonogramu aplikacji, dzięki czemu zaplanowany czas wolny jest automatycznie uwzględniany w dostępności pracownika. Członkowie Teams mogą przesyłać wnioski urlopowe, które będą kierowane do przypisanej im osoby zatwierdzającej. Osoba zatwierdzająca otrzymuje następnie powiadomienia e-mail i Slack dotyczące wniosku.

Hub Planner najlepsze funkcje

Możesz porównać planowany czas dla projektu z rzeczywistym czasem spędzonym w celu obliczenia spalania projektu i tworzenia opartych na danych prognoz czasowych dla przyszłych projektów

Możliwość ustawienia różnych osób zatwierdzających dla każdego członka zespołu w oparciu o konkretny cykl pracy zatwierdzania

Osoby zatwierdzające urlopy mogą podpisywać wnioski bezpośrednio w aplikacji lub za pośrednictwem powiadomień e-mail

Limity Hub Plannera

Rozbudowany zestaw funkcji może być przytłaczający dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem, zwłaszcza dla początkujących użytkowników

Użytkownicy chcieliby, aby oprogramowanie miało więcej możliwości do zrobienia dzięki dodatkom

Hub Planner ceny

Plug & Play: $7/miesiąc za zasób

$7/miesiąc za zasób Premium: $18/miesiąc za zasób

$18/miesiąc za zasób Business Leader: Kontakt w sprawie wyceny

Hub Planner oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 15 recenzji)

4.2/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 opinii)

6. Frevvo

przez

Frevvo

Frevvo to zarządzanie cyklem pracy oprogramowanie, które umożliwia firmom automatyzację i optymalizację procesów zatwierdzania. Platforma oferuje szeroki szyk gotowych zatwierdzeń szablonów cyklu pracy zaprojektowane z myślą o różnych scenariuszach biznesowych, od HR i finansów po sprzedaż i operacje.

Dynamiczny mechanizm routingu oprogramowania automatycznie kieruje wnioski o zatwierdzenie do odpowiednich interesariuszy w oparciu o predefiniowane reguły, oszczędzając czas i eliminując ryzyko błędów ręcznych.

Frevvo ułatwia również płynną integrację z popularnymi aplikacjami, takimi jak Salesforce, SharePoint i Arkusze Google. Ponadto, dzięki przyjaznemu dla urządzeń mobilnych interfejsowi, użytkownicy mogą inicjować, śledzić i zatwierdzać wnioski w podróży.

Najlepsze funkcje Frevvo

Wstępnie wypełnione formularze elektroniczne minimalizują błędy typowe dla procesu zatwierdzania

Wbudowane ścieżki audytu ułatwiają pracownikom śledzenie postępu ich wniosków

Jako narzędzie do zatwierdzania dokumentów, może być używane do zatwierdzania wydatków i faktur

Limity Frevvo

Użytkownicy wskazali, że funkcja wyszukiwania jest szczątkowa

Nie wydaje się być tak powszechnie używane jak inne opcje na naszej liście

Ceny Frevvo

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Frevvo

G2: 2.5/5 (1 recenzja)

2.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.5/5 (25+ recenzji)

7. Zysk

przez

Zysk

Gain to rozwiązanie z zakresu cyklu pracy przeznaczone specjalnie dla teamów marketingowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i przyjaznym dla użytkownika funkcjom, Gain upraszcza współpracę między członkami Teams i interesariuszami. Platforma umożliwia użytkownikom łatwe przesyłanie zawartości do zatwierdzenia, ustawienie przepływów pracy zatwierdzania i śledzenie postępów każdej recenzji w czasie rzeczywistym.

Intuicyjne narzędzia Gain do komentowania i oznaczania ułatwiają wyczyszczoną komunikację i przekazywanie informacji zwrotnych, eliminując potrzebę tworzenia łańcuchów e-maili. Osoby zatwierdzające mogą również wyświetlać zarówno dynamiczne, jak i publiczne podglądy, dzięki czemu mogą zobaczyć wynik końcowy swojej kampanii marketingowej przed publikacją.

Dodatkowo, śledzenie wersji oprogramowania zapewnia, że wszystkie zmiany są udokumentowane i łatwe do prześledzenia. Ponadto, dzięki integracji z popularnymi narzędziami do tworzenia zawartości, takimi jak Adobe Creative Cloud i Canva, Gain umożliwia płynny transfer treści i jeszcze bardziej upraszcza proces zatwierdzania.

Najlepsze funkcje Gain

Użytkownicy mogą dodawać nieograniczoną liczbę rund i osób do procesu zatwierdzania

Osoby zatwierdzające mają bezpieczny dostęp do zawartości ze swojego e-maila

Intuicyjny interfejs ułatwia zatwierdzanie wniosków jednym kliknięciem

Gain limitations

Użytkownicy mieli trudności ze znalezieniem i użyciem szablonów

Wydaje się, że występują problemy z połączeniem z interfejsami programowania aplikacji (API) kanałów mediów społecznościowych

Ceny Gain

99 USD miesięcznie za 10 użytkowników, a następnie 10 USD miesięcznie za każdego dodatkowego użytkownika

Oceny i recenzje Gain

G2: 4.7/5 (10+ recenzji)

4.7/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

8. Filestage

przez

Filestage

Dzięki Filestage, Teams mogą efektywnie współpracować i zarządzać opiniami, eliminując potrzebę niekończących się wątków e-mail i ręcznych działań następczych. Platforma zapewnia scentralizowany hub do przeglądu zawartości, umożliwiając zainteresowanym stronom widok i dodawanie adnotacji do plików bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Wszechstronne narzędzia Filestage do komentowania i oznaczania umożliwiają uzyskanie jasnych i precyzyjnych informacji zwrotnych, co usprawnia komunikację między recenzentami i twórcami zawartości.

Co więcej, funkcja zautomatyzowanego przepływu pracy w oprogramowaniu pozwala użytkownikom na ustawienie procesów zatwierdzania z określonymi scenami i osobami zatwierdzającymi. Solidne funkcje śledzenia wersji i historii aktywności Filestage zapewniają kompleksową ścieżkę audytu, umożliwiając Teams śledzenie wszystkich zmian i zatwierdzeń.

Najlepsze funkcje Filestage

To narzędzie do zarządzania dokumentami sprawia, że każdy plik i komentarz jest dostępny na wyciągnięcie ręki

Dane są bezpieczne dzięki szyfrowaniu AES 256 klasy Enterprise

Ochrona hasłem pozwala kontrolować, kto ma widok na zawartość

Limity Filestage

Niższe opcje cenowe wiążą się z niskimi limitami danych, co może wymagać kosztownej aktualizacji

Użytkownicy raportowali, że oprogramowanie może ich nagle wylogować

Cennik Filestage

Wersja Free

Podstawowa: $49 miesięcznie

$49 miesięcznie Profesjonalna: 249 dolarów miesięcznie

249 dolarów miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Filestage oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (235+ recenzji)

4.6/5 (235+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

9. WebProof

przez

WebProof

WebProof to bogate w funkcje oprogramowanie do proofingu i zatwierdzania online, zaprojektowane w celu usprawnienia procesu recenzji i współpracy dla kreatywnych teamów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i platformie opartej na chmurze, WebProof umożliwia użytkownikom łatwe przesyłanie, udostępnianie i przeglądanie plików w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę ręcznego przesyłania plików i chaotycznej komunikacji.

Wszechstronne narzędzia adnotacji platformy pozwalają interesariuszom dodawać komentarze, podkreślać określone obszary i rysować bezpośrednio na plikach, ułatwiając uzyskanie jasnych i precyzyjnych informacji zwrotnych. Zautomatyzowany cykl pracy WebProof zapewnia, że zawartość przechodzi przez predefiniowane sceny zatwierdzania z konfigurowalnymi ustawieniami terminów i powiadomień.

Najlepsze funkcje WebProof

Odsyłaczpulpit projektu upraszcza zarządzanie projektamidostarczając szybki przegląd wszystkich otwartych zadań

Komentarze i zmiany mogą być podsumowane w formie listy kontrolnej

Użytkownicy mogą otrzymywać zarówno powiadomienia tekstowe, jak i e-mail

Limity WebProof

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że trudno jest niestandardowy cykl pracy

Oprogramowanie może być powolne podczas faz przesyłania

Ceny WebProof

Pageflip: Ceny dostępne na żądanie

Ceny dostępne na żądanie Enterprise: Wycena dostępna na życzenie

Wycena dostępna na życzenie Platinum: Ceny dostępne na życzenie

WebProof oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

10. Wstęp

przez

Wstęp

Admation to bogate w funkcje oprogramowanie z zautomatyzowanymi procesami zatwierdzania, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach zespołów kreatywnych i marketingowych. Jedną z wyróżniających się funkcji są poziomy zatwierdzania, które pozwalają użytkownikom na ustawienie wielopoziomowych procesów zatwierdzania z różnymi interesariuszami. Gwarantuje to, że zawartość przechodzi przez niezbędne sceny weryfikacji z odpowiednimi osobami.

Kolejną unikalną funkcją Admation jest Batched Approvals, która pozwala użytkownikom grupować wiele zasobów w celu jednoczesnego przeglądu i zatwierdzenia. Usprawnia to proces w przypadku projektów obejmujących wiele plików lub odmian, oszczędzając czas i wysiłek zarówno recenzentów, jak i twórców zawartości.

Admation oferuje również zaawansowane narzędzia do adnotacji, umożliwiające dostawcom przekazywanie precyzyjnych informacji zwrotnych bezpośrednio na plikach, unikając nieporozumień i przyspieszając proces zatwierdzania. Dzięki kontroli wersji użytkownicy mogą śledzić zmiany, porównywać różne wersje plików i utrzymywać kompleksową ścieżkę audytu, zapewniając pełną widoczność i odpowiedzialność.

Najlepsze funkcje Admation

Wielopoziomowe zatwierdzenia ułatwiają pracę ze złożonymi strukturami zatwierdzeń

Zatwierdzanie grupowe pozwala zaoszczędzić czas

Możliwość wyznaczenia użytkowników zastępczych ułatwia zarządzanie zatwierdzeniami podczas nieobecności

Limity zatwierdzeń

System może być czasami nieco niezgrabny, co utrudnia znalezienie niektórych elementów i dokumentów

Użytkownicy raportowali, że oprogramowanie może być czasami powolne

Ceny Admation

Kontakt w sprawie cen

Admation oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (10+ recenzji)

3.8/5 (10+ recenzji) Capterra: 3.6/5 (215+ opinii)

Dodaj oprogramowanie do procesów zatwierdzania do swojego stosu technologicznego

Jeśli twój zespół chce szybciej podejmować decyzje dotyczące zatwierdzania, być może nadszedł czas, aby dodać oprogramowanie do procesu zatwierdzania do swojego stosu technologicznego. Różne opcje oprogramowania omówione w tym artykule mogą pomóc zespołowi wykorzystać moc automatyzacji, współpracy i usprawnionych zatwierdzeń. Odpowiednie oprogramowanie do obiegu zatwierdzeń może przekształcić procesy biznesowe i zwiększyć wydajność jak nigdy dotąd.

Jeśli szukasz rozwiązania typu "wszystko w jednym", które zaspokoi twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami i obiegiem dokumentów, nie szukaj dalej niż ClickUp! Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, solidnym funkcjom i niezrównanej wszechstronności, ClickUp zasłużył na miejsce w czołówce naszej listy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś

i usprawnij proces zatwierdzania w swojej organizacji!