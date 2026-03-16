Focalboard czy ClickUp: które narzędzie pasuje do Twojego zespołu?

Wybór między Focalboard a ClickUp sprowadza się w zasadzie do tego, na ile lubisz zajmować się konserwacją serwerów. Jeśli Twój zespół dysponuje zasobami IT pozwalającymi na obsługę obciążenia operacyjnego związanego z samodzielnym hostingiem, Focalboard jest idealnym rozwiązaniem.

Jeśli jednak wolisz poświęcić tę energię na rzeczywistą pracę, ClickUp jest alternatywą typu „plug-and-play”.

W tym przewodniku porównujemy Focalboard i ClickUp, analizując, w jaki sposób każda z platform wykorzystuje możliwości AI i narzędzia do współpracy, aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Focalboard a ClickUp w skrócie

Funkcja / Kategoria ClickUp Focalboard Podstawowe podejście Converged AI Obszar roboczy – platforma oparta na sztucznej inteligencji, łącząca zadania, dokumenty i czat w jednym miejscu Narzędzie typu open source do tworzenia tablic Kanban, skupiające się na śledzeniu zadań i projektów Możliwości AI ClickUp Brain do pisania, tworzenia podsumowań, tworzenia zadań i wyszukiwania wiedzy; ClickUp Super Agents i Certified Agents do kompleksowej automatyzacji złożonych cykli pracy Brak natywnych funkcji AI; opiera się na integracjach poprzez Mattermost w celu uzyskania dodatków AI Model hostingu Oprogramowanie SaaS hostowane w chmurze z zabezpieczeniami klasy Enterprise Wdrożenie na własnym serwerze lub zintegrowane z Mattermost Wielkość zespołu Najlepsze rozwiązanie dla zespołów każdej wielkości: osób indywidualnych, małych zespołów oraz średnich i dużych przedsiębiorstw Enterprise Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich zespołów technicznych, które nie mają oporów przed samodzielnym hostowaniem Konserwacja Wszystko obsługiwane przez ClickUp (aktualizacje, bezpieczeństwo i kopie zapasowe) Obsługiwane przez wewnętrzny dział IT (aktualizacje serwerów, dostępność i zarządzanie bazami danych) Ceny Elastyczne plany dla zespołów każdej wielkości Oprogramowanie typu open source (licencja MIT)

Przegląd ClickUp

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu wyeliminowania nadmiaru narzędzi. Jak to działa? Zamiast korzystać z oddzielnych aplikacji do dokumentacji, czatu i wyznaczania celów, używasz ClickUp do zarządzania każdym etapem planowania i realizacji projektu w jednym miejscu.

Dzięki tej konsolidacji zespoły mogą tworzyć dokumentację i komunikować się w tym samym widoku, w którym prowadzą śledzenie swojej pracy. W ten sposób kontekst projektu istnieje tam, gdzie odbywa się jego realizacja.

A co sprawia, że jest ono o wiele potężniejsze niż jakakolwiek inna platforma do zarządzania pracą zespołową? To kontekstowa AI, która łączy Twoje zadania, dokumenty, czaty i projekty, aby dostarczyć Ci właściwe odpowiedzi we właściwym czasie.

ClickUp Brain : Umieść w swoim obszarze roboczym asystenta AI rozpoznającego kontekst, który pomoże Ci w pisaniu, sporządzaniu podsumowań spotkań, generowaniu zadań oraz wyszukiwaniu natychmiastowych odpowiedzi na podstawie danych z Twojego obszaru roboczego

Różnorodne widoki do zarządzania projektami : Przełączaj się między widokami listy, Tablicy, wykresu Gantt, kalendarza, osi czasu i widokiem obciążenia pracą , aby dopasować je do sposobu myślenia i pracy Twojego zespołu

Dokumenty ClickUp : Twórz dokumenty i współpracuj nad nimi w sposób bezpośrednio połączony z zadaniami, co eliminuje lukę między planowaniem a realizacją

Automatyzacje ClickUp : Twórz niestandardowe cykle pracy, które są wyzwalacze działań w oparciu o zmiany statusu, terminy lub osoby przypisane do zadań, aby ograniczyć ręczne, żmudne czynności

Integracje ClickUp : Stwórz połączenie z tysiącami narzędzi, w tym Slackiem, GitHubem, Google Drive i Figma, aby zsynchronizować wszystkie swoje zadania

Krzywa uczenia się: Ogromna liczba funkcji może wydawać się przytłaczająca dla zespołów, które potrzebują jedynie podstawowego śledzenia zadań

Zależność od chmury: Platforma wymaga połączenia z Internetem i nie jest przeznaczona do pracy w trybie całkowicie offline ani w środowiskach typu air-gapped.

Złożoność dostosowywania: Wysoce konfigurowalne obszary robocze mogą wymagać pewnego nakładu czasu na początkowe ustawienia, aby idealnie dopasować je do konkretnych cykli pracy Twojego zespołu

📮ClickUp Insight: Jakie jest idealne rozwiązanie na problem zbyt dużej liczby otwartych zakładek? 33% respondentów naszej ankiety chce AI, która zapamiętuje wszystko i przywołuje to na żądanie. Nasze pragnienie odciążenia umysłowego w pracy jest tutaj oczywiste: wyobraź sobie, że możesz zaufać systemowi, który przechowuje wiedzę, dzięki czemu nasze mózgi nie muszą tego robić. ✨ ClickUp Brain zapewnia właśnie to, umożliwiając rejestrowanie, przechowywanie i przywoływanie pomysłów z dowolnego miejsca w obszarze roboczym ClickUp lub połączonych aplikacjach, kiedy tylko ich potrzebujesz. To Twój drugi mózg i miejsce, gdzie możesz się wygadać!

Przegląd Focalboard

Focalboard oferuje prosty, lekki interfejs z tablicami Kanban, tabelami i widokami galerii. Jest to rozwiązanie atrakcyjne dla zespołów, które ponad wszystko cenią sobie suwerenność danych, ale oznaczenie „Free” może być mylące.

Chociaż samo oprogramowanie jest open-source, największy koszt wiąże się z długiem technicznym związanym z samodzielnym hostingiem. Ponieważ uruchamiasz Focalboard na własnych serwerach za pośrednictwem Docker lub lokalnych instalacji, Twój zespół jest teraz odpowiedzialny za konserwację serwerów, aktualizacje zabezpieczeń i tworzenie kopii zapasowych. Może to pochłaniać zasoby techniczne.

Jego główną zaletą jest to, że jest przeznaczony dla programistów i zespołów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi i infrastrukturą. Jednak ta kontrola wiąże się ze znacznymi nakładami, ponieważ ten samodzielny projekt jest obecnie w dużej mierze wspierany przez społeczność. Powoduje to, że oficjalne aktualizacje pojawiają się rzadko, co przeważa nad korzyściami związanymi z prywatnością.

Zalety:

Oprogramowanie open source: Posiada licencję MIT, co pozwala Twojemu zespołowi przeglądać, modyfikować i rozszerzać kod źródłowy w razie potrzeby

Wdrożenie na własnym serwerze: Możesz uruchomić je na własnych serwerach za pomocą Docker lub innych metod, przechowując wszystkie dane związane z projektem w ramach własnej infrastruktury

Integracja z Mattermost: Aplikacja zapewnia natywne połączenie z Mattermost, co jest zaletą dla zespołów już korzystających z tej platformy komunikacyjnej

Różnorodne widoki: Oferuje tablice Kanban, widoki tabeli oraz układy galerii, dostosowane do różnych preferencji dotyczących wizualizacji zadań

Lekkie i skoncentrowane: Minimalny zestaw funkcji sprawia, że interfejs jest prosty i zmniejsza obciążenie systemu

Wady:

Brak wbudowanej sztucznej inteligencji: Nie posiada żadnych wbudowanych funkcji AI do automatyzacji, pomocy w pisaniu ani inteligentnego zarządzania zadaniami

Ograniczone integracje: W porównaniu z platformami komercyjnymi dostępnych jest znacznie mniej połączeń z aplikacjami innych firm, a większość z nich wymaga niestandardowego programowania

Odpowiedzialność za utrzymanie: Samodzielne hostowanie oznacza, że Twój zespół jest odpowiedzialny za wszystkie aktualizacje, kopie zapasowe, poprawki bezpieczeństwa oraz zarządzanie infrastrukturą

Niepewność co do rozwoju: Po przejęciu Mattermost i zmianach w produkcie aktywność w ramach samodzielnego projektu Focalboard uległa zmniejszeniu

Porównanie funkcji ClickUp i Focalboard

Aby zrozumieć, w czym każda z platform naprawdę się wyróżnia i która z nich najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy, zapoznaj się z poniższym zestawieniem funkcji. Ocenimy, jak każde z narzędzi radzi sobie z podstawowymi potrzebami w zakresie zarządzania projektami, z którymi Twój zespół mierzy się na co dzień.

Możliwości w zakresie AI i automatyzacji

Jeśli Twój zespół spędza godziny na ręcznym wykonywaniu rutynowych zadań, takich jak aktualizacje statusu i powtarzające się podzadania, tracisz czas na czynności administracyjne.

A jaki jest koszt odwracania uwagi Twojego zespołu od oczekiwanej, strategicznej pracy o dużym znaczeniu? Firmy zatrudniające zaledwie 100 pracowników tracą około 420 000 dolarów rocznie z powodu nieporozumień i niespójnych narzędzi!

Co więc mogłoby temu zapobiec?

Odkryliśmy, że 30% pracowników uważa, iż automatyzacja pozwoliłaby im zaoszczędzić 1–2 godziny tygodniowo, podczas gdy 19% szacuje, że mogłaby ona zapewnić 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę.

ClickUp Brain

ClickUp radzi sobie z tym dzięki ClickUp Brain, wbudowanej warstwie AI, która obejmuje zadania, dokumenty i czaty, automatyzując powtarzalne czynności. Zamiast ręcznie tworzyć plany projektów lub podsumowywać długie wątki komentarzy, możesz użyć ClickUp Brain, aby natychmiast zautomatyzować te zadania.

Użyj ClickUp Brain do transkrypcji klipów głosowych i wideo, przekształcania tekstu lub wiadomości czatu w zadania oraz podsumowywania dyskusji, dokumentów i wątków czatu bez opuszczania swojego obszaru roboczego

Oto krótki przegląd różnych czynności, które możesz wykonać dzięki ClickUp AI:

Scentralizuj wiedzę dzięki Brain MAX : Wykorzystaj zaawansowane modele AI do zadawania zapytań dotyczących całego obszaru roboczego i połączonych aplikacji zewnętrznych za pomocą ClickUp, aby uzyskać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi

Przeszukuj wszystkie swoje rozwiązania technologiczne: Znajdź pliki, wątki i rozmowy ukryte w narzędziach zewnętrznych, takich jak Slack, Dysk Google i Gmail, za pomocą jednej wyszukiwarki Enterprise AI Search

Tworzenie zadań za pomocą AI: Generuj podzadania na podstawie prostej nazwy zadania lub twórz działania na podstawie zaznaczonego tekstu w komentarzu, wiadomości na czacie lub w dokumencie ClickUp

Transkrybuj spotkania za pomocą AI Notetaker : Generuj transkrypcje z funkcją wyszukiwania oraz automatyczne podsumowania, które przekształcają dyskusje ze spotkań w konkretne zadania do wykonania

Wyszukiwanie wiedzy oparte na sztucznej inteligencji: Zadawaj pytania bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, wpisując @brain, i uzyskuj odpowiedzi dostosowane do kontekstu na podstawie zadań ClickUp i dokumentów

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przełączać się między modelami, takimi jak ChatGPT i Claude, bez opuszczania swojego obszaru roboczego. Pozwala to dopasować odpowiedni silnik wnioskowania do zadania, np. używając Claude'a do pisania z dbałością o niuanse lub GPT do złożonej logiki, bez konieczności płacenia za oddzielne subskrypcje AI. Korzystaj z wielu modeli LLM z jednego interfejsu dzięki ClickUp Brain

Super agenci ClickUp

A jeśli chcesz zautomatyzować nie tylko jeden krok, ale cały cykl pracy, wypróbuj ClickUp Super Agents.

Zamiast uruchamiać pojedyncze działanie AI, Super Agents koordynują wiele kroków w całym Twoim obszarze roboczym. Pomyśl o nich jak o członkach zespołu AI, którzy rozumieją kontekst Twojego obszaru roboczego i robią więcej, niż jest to możliwe dla człowieka. Po skonfigurowaniu mogą monitorować określone wyzwalacze (takie jak zakończenie spotkania, przesłanie formularza lub zmiana statusu zadania) i natychmiast wykonywać kolejny zestaw działań.

📌 Wyobraź sobie na przykład Superagenta ds. zarządzania projektami działającego w Twoim obszarze roboczym.

Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agentom w ClickUp

Kiedy dodasz nowy opis projektu do dokumentu, agent zapozna się z nim i stworzy plan projektu.

Automatycznie generuje zadania ClickUp, podzadania i terminy. Następnie przydziela pracę projektantom, autorom i programistom na podstawie ról. Połącza również zadania z odpowiednimi dokumentami i zasobami.

W miarę postępu prac Agent monitoruje aktualizacje zadań. Jeśli coś jest opóźnione, sygnalizuje opóźnienie i powiadamia właściciela. Automatycznie publikuje cotygodniowe podsumowania postępów w kanale projektu.

Na koniec, po zakończeniu projektu, tworzy raport końcowy.

🌟 Rzeczywiste wyniki: Firmy takie jak Bell Direct wykorzystują Super Agents do sortowania ponad 800 e-maili dziennie, co pozwoliło im zwiększyć wydajność operacyjną o 20%!

🔎 Czy wiesz, że? 40% aplikacji dla przedsiębiorstw wkrótce będzie posiadać funkcje agentów AI przeznaczonych do konkretnych zadań. Poprawi to współpracę zespołową i wydajność cyklu pracy, dlatego właśnie teraz jest dobry moment, aby się przygotować, aby nie pozostawać w tyle za konkurencją.

🎥 Obejrzyj to wideo, aby przekonać się, co Super Agents mogą dla Ciebie zrobić:

Automatyzacje oparte na regułach

Oprócz pomocy AI, dzięki ClickUp Automations możesz tworzyć cykle pracy oparte na regułach. Te automatyzacje uruchamiają działania po spełnieniu określonych warunków, takich jak zmiana statusu, nadejście terminu lub dodanie nowej osoby przypisanej. Dzięki temu procesy przebiegają płynnie w tle, a Twój zespół może skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Nie wiesz, od czego zacząć i co zautomatyzować? Wybierz gotowy szablon z biblioteki ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji w ClickUp. Lub stwórz automatyzację, korzystając z podpowiedzi w języku naturalnym dzięki ClickUp Brain!

Automatycznie wyzwalaj odpowiednie działania i sprawnie realizuj operacje dzięki automatyzacjom ClickUp

Z kolei Focalboard nie oferuje żadnych natywnych funkcji AI ani wbudowanej automatyzacji. Ponieważ jest to lekkie narzędzie typu open source, wszystkie zadania związane z zarządzaniem (od aktualizacji statusów po tworzenie cykli pracy) trzeba wykonywać ręcznie.

⚠️W Focalboard możesz spróbować stworzyć niestandardową automatyzację za pomocą API. Platforma nie oferuje jednak gotowych rozwiązań, które pomogłyby zmniejszyć obciążenie operacyjne Twojego zespołu.

🏆 Werdykt: ClickUp zapewnia zespołom pragnącym zwiększyć wydajność wyraźną przewagę dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji i automatyzacji. Focalboard jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które nie mają nic przeciwko ręcznym procesom lub dysponują zasobami pozwalającymi na tworzenie własnych, niestandardowych rozwiązań do automatyzacji cyklu pracy.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej używania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w języku potocznym, rozwiązując wszystkie trzy obawy związane z wdrożeniem AI, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia jednym kliknięciem!

Widoki zarządzania zadaniami i projektami

Uniwersalne rozwiązanie nie sprawdza się w każdym przypadku. Twoi inżynierowie mogą preferować proste listy, podczas gdy kierownicy zarządzania projektami prawdopodobnie potrzebują wykresów Gantta do planowania osi czasu. To zmusza wszystkich do stosowania frustrujących rozwiązań zastępczych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi.

Widoki ClickUp rozwiązują ten problem, umożliwiając wizualizację tych samych danych w wielu formatach bez konieczności przebudowywania projektów. Możesz przełączać się między widokiem ogólnym zarządzania zasobami a prostą listą kontrolną, dostosowując je do swojej konkretnej roli.

Wybierz spośród ponad 15 widoków projektów w ClickUp

Możesz wybierać spośród ponad 15 różnych widoków. Oto krótkie omówienie kilku z nich:

ClickUp pozwala zapisywać i udostępniać niestandardowe konfiguracje zespołowi. Dzięki temu wszyscy mają dostęp do tych samych, przefiltrowanych danych bez konieczności ustawiania ich od podstaw. Każdy widok zawiera szczegółowe opcje filtrowania, sortowania i grupowania, dzięki czemu możesz skupić się na konkretnych szczegółach projektu.

Elastyczność tę zapewniają pola niestandardowe. Pozwalają one na śledzenie punktów danych specyficznych dla Twojego cyklu pracy bezpośrednio w dowolnym wybranym widoku.

Zadania ClickUp to idealne rozwiązanie do dzielenia większych, złożonych projektów na łatwe do opanowania działania. Podzadania i listy kontrolne zadań ClickUp pozwalają śledzić nawet najmniejsze szczegóły. Jednocześnie możesz używać niestandardowych statusów, aby monitorować dokładny etap, na którym znajduje się każdy element: do zrobienia, w trakcie, zrobione… i wszystko pomiędzy.

Śledź czas w zadaniach ClickUp, tworząc jednocześnie pola niestandardowe, aby uzyskać pełny przegląd cyklu pracy

W przypadku zadań, w których liczy się czas, zintegrowane śledzenie czasu i widok Gantta z funkcją „przeciągnij i upuść” pozwalają na planowanie zależności między zadaniami i dostosowywanie osi czasu w locie. Dzięki temu, niezależnie od tego, czy zarządzasz prostą listą rzeczy do zrobienia, czy też wieloosobowym projektem wprowadzania produktu na rynek, kontekst pozostaje spójny i dostępny.

W przeciwieństwie do rozbudowanych widoków ClickUp, Focalboard skupia się na czterech podstawowych widokach: Kanban, tabela, kalendarz i galeria. Jak można się spodziewać, widoki te lepiej nadają się do prostego śledzenia projektów niż do złożonego zarządzania projektami.

Tablica Kanban służy jako główny obszar roboczy, w którym karty zawierają standardowe właściwości, listy kontrolne i komentarze.

🏆 Werdykt: ClickUp zapewnia rozbudowaną architekturę niezbędną w przypadku projektów międzydziałowych, które wymagają różnych perspektyw na te same dane. Focalboard lepiej sprawdzi się w mniejszych zespołach technicznych, które potrzebują lekkiej tablicy opartej na oprogramowaniu open source i nie wymagają zaawansowanych funkcji, takich jak wykresy Gantt czy zarządzanie obciążeniem pracą.

Kiedy rozmowy dotyczące projektów są rozproszone po Slacku, wątkach e-mailowych i losowych komentarzach do zadań, decyzje nieuchronnie się gubią. Na przykład przeciętny pracownik przełącza się między aplikacjami 1200 razy dziennie — co oznacza prawie 4 godziny tygodniowo spędzone na ponownym skupianiu uwagi. Tego rodzaju rozproszenie pracy sprawia, że niemal niemożliwe jest utrzymanie spójności działań wszystkich osób lub szybkie wdrożenie nowych członków zespołu.

ClickUp rozwiązuje ten problem, konsolidując współpracę Twojego zespołu w jednym obszarze roboczym, gdzie komunikacja pozostaje połączona z rzeczywistą pracą dzięki:

Czat ClickUp : Prowadź rozmowy w czasie rzeczywistym za pomocą bezpośrednich wiadomości lub dedykowanych kanałów połączonych z Twoimi projektami i zadaniami, dzięki czemu nigdy nie musisz przełączać się do innej aplikacji

Komentarze do zadań : Uporządkuj dyskusje dzięki odpowiedziom w wątku, załącznikom plików i @wzmiankom , aby powiadamiać konkretnych członków zespołu

Używaj @wzmianki w ClickUp w dowolnym miejscu ekosystemu, aby powiadomić członka zespołu lub Super Agenta

Dokumenty ClickUp: Twórz i edytuj plany projektów, notatki ze spotkań oraz strony wiki dzięki edycji wspólnej w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy pracują na najnowszej wersji

Tablice ClickUp : Wypełnij lukę między burzą mózgów a realizacją dzięki wizualnej przestrzeni do współpracy, w której jednym kliknięciem możesz przekształcić pomysły w zadania

ClickUp Clips : Nagrywaj ekran, aby przekazać informacje zwrotne, wyjaśnić skomplikowany proces lub udostępnić szybką aktualizację bez konieczności organizowania spotkania na żywo

Focalboard, dla porównania, zapewnia podstawową współpracę na poziomie zadań poprzez komentarze do kart i załączniki plików. Brakuje mu jednak wbudowanych narzędzi do szerszej komunikacji zespołowej, edycji dokumentów w czasie rzeczywistym czy wizualnego burzy mózgów.

Aby osiągnąć ten sam poziom połączenia, Focalboard opiera się na integracji z Mattermost lub innymi narzędziami zewnętrznymi. Często wiąże się to z ryzykiem ponownego wprowadzenia tych samych silosów, które ClickUp ma na celu wyeliminować.

🏆 Werdykt: ClickUp jest stworzony dla zespołów, które chcą uniknąć ciągłego przełączania się między aplikacjami i mieć wszystkie rozmowy oraz działania w jednym widoku. Focalboard to funkcjonalny wybór do podstawowych aktualizacji na poziomie zadań, ale wymaga zarządzania oddzielnym zestawem narzędzi, aby zapewnić znaczącą współpracę w całym zespole.

Integracje i rozszerzalność

Gdy Twoje narzędzie do zarządzania projektami nie integruje się z resztą stosu technologicznego, Twój zespół utknie w cyklu ręcznego wprowadzania danych. Na przykład kopiowanie informacji między GitHubem, Figmą lub Salesforce'em prowadzi do błędów w kontroli wersji i pominiętych aktualizacji.

🧠 Ciekawostka: Ręczne wprowadzanie danych i zadania administracyjne kosztują amerykańskie firmy średnio 28 500 dolarów rocznie na pracownika. To pokazuje, że „proces ręczny” to nie tylko powolny cykl pracy — to ogromna strata zysków.

Integracje ClickUp eliminują te utrudnienia, pełniąc rolę centralnego centrum dowodzenia dla całego cyklu pracy. Dzięki ponad 1000 łatwych w użyciu integracji możesz synchronizować postępy w rozwoju z GitHub, osadzać interaktywne prototypy Figma lub automatycznie przekształcać szanse sprzedaży z Salesforce w zadania do wykonania.

Zsynchronizuj wszystkie swoje rozwiązania technologiczne dzięki integracjom ClickUp

Wynik? Informacje przepływają między aplikacjami bez konieczności ręcznego łączenia ich. A jeśli potrzebujesz stworzyć niestandardowe automatyzacje lub potoki synchronizacji danych, Twoi programiści zawsze mogą skorzystać z API ClickUp.

Focalboard ma znacznie mniejszy ekosystem integracji, a jego głównym celem jest natywna łączność z Mattermost. Jego charakter open source i publiczny interfejs API technicznie pozwalają zespołowi programistów na stworzenie dowolnego połączenia, jakiego potrzebują. Wymaga to jednak znacznych zasobów wewnętrznych i ciągłej konserwacji.

🏆 Werdykt: ClickUp lepiej sprawdzi się w zespołach, które korzystają z różnorodnego zestawu aplikacji komercyjnych i chcą natychmiast zautomatyzować przepływ danych. Focalboard oferuje wysoki stopień rozszerzalności dla zespołów technicznych, które wolą budować i utrzymywać własny, prywatny ekosystem integracji.

Wdrożenie i własność danych

W wielu organizacjach współpraca i bezpieczeństwo często zmierzają w przeciwnych kierunkach. Zespoły chcą wspólnych dokumentów, szybszych aktualizacji i koordynacji w czasie rzeczywistym. Zespoły ds. bezpieczeństwa zadają inne pytania: Czy to może działać w środowisku z izolacją fizyczną? Gdzie przechowywane są dane?

Prawdziwym wyzwaniem nie jest wdrożenie nowego narzędzia. Chodzi o znalezienie takiego, które umożliwia nowoczesną współpracę bez narażania suwerenności danych.

ClickUp pozwala uniknąć wysokich kosztów operacyjnych związanych z samodzielnym hostingiem. Zapewnia bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym bez dodatkowych nakładów związanych z utrzymaniem serwera. Platforma jest hostowana w Amazon Web Services (AWS) i spełnia wymagania SOC 2. Twoje dane są chronione dzięki szyfrowaniu typu end-to-end.

Pozwala to wdrożyć wysoce wydajny obszar roboczy SaaS przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Możesz przekazać odpowiedzialność za aktualizacje, wydajność i stabilność infrastruktury dedykowanemu zespołowi ds. bezpieczeństwa.

Jednak dla zespołów, dla których samodzielne hostowanie jest warunkiem koniecznym, Focalboard oferuje pełną własność danych. Został zaprojektowany z myślą o wdrożeniu na własnym serwerze przy użyciu Docker lub innych metod, co zapewnia pełną kontrolę nad danymi i infrastrukturą. Jest to kluczowa zaleta dla organizacji o rygorystycznych wymaganiach dotyczących lokalizacji danych.

W zamian za to znacznie wzrasta jednak odpowiedzialność wewnętrzna; Twój zespół staje się jedynym dostawcą dla każdej aktualizacji zabezpieczeń, tworzenia kopii zapasowych baz danych oraz instalowania poprawek infrastruktury.

🏆 Werdykt: To najbardziej oczywisty kompromis między tymi dwoma narzędziami. Wybierz ClickUp, jeśli potrzebujesz bezpiecznej, zgodnej z przepisami infrastruktury chmurowej, która automatycznie pozostaje aktualna. Wybierz Focalboard, jeśli Twoim priorytetem jest całkowita suwerenność danych i dysponujesz zasobami technicznymi do zarządzania własnym środowiskiem serwerowym.

Czy powinieneś wybrać Focalboard czy ClickUp?

Zły wybór może oznaczać uciążliwy proces migracji za pół roku, więc postarajmy się to uprościć. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy całkowicie od priorytetów i możliwości technicznych Twojego zespołu.

Oto krótka lista, która pomoże Ci podjąć decyzję:

Wybierz Focalboard, jeśli:

Twój zespół żyje i oddycha oprogramowaniem do zarządzania projektami typu open source , takim jak , i chce mieć możliwość przeglądania lub modyfikowania kodu źródłowego

Masz surowe wymagania dotyczące suwerenności danych, które wymagają rozwiązania hostowanego we własnym zakresie

Dysponujesz zasobami technicznymi niezbędnymi do obsługi wdrażania, konserwacji, bezpieczeństwa i niestandardowych integracji

Twój cykl pracy opiera się na prostej tablicy Kanban typu open source i nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Korzystasz już z Mattermost i szukasz narzędzia do zarządzania projektami, które natywnie się z nim integruje

Wybierz ClickUp, jeśli:

Potrzebujesz zintegrowanej warstwy analitycznej, która pozwoli Ci zająć się Wszystkim – od tworzenia planów projektów po identyfikowanie zablokowanych zadań

Chcesz połączyć narzędzia , dokumentację, czat na żywo i kompleksowe zarządzanie projektami w jednej zakładce

Wolisz zarządzaną infrastrukturę z zabezpieczeniami klasy Enterprise zamiast kłopotów związanych z samodzielnym hostingiem

Potrzebujesz narzędzia do zarządzania projektami, które od razu po uruchomieniu będzie mieć połączenie z popularnymi aplikacjami biznesowymi

Twoim głównym celem jest ograniczenie rozproszenia kontekstu i zaprzestanie przełączania się między niepowiązanymi narzędziami

Decyzja sprowadza się do fundamentalnego wyboru: czy ponad wszystko cenisz sobie absolutną kontrolę nad danymi i elastyczność oprogramowania open source? A może wolisz zunifikowany obszar roboczy oparty na AI, który obsługuje wszystko, od zarządzania projektami po komunikację w zespole?

Często zadawane pytania (FAQ)

Firma Mattermost przejęła Focalboard i zintegrowała jego funkcjonalność z platformą Mattermost, zmieniając nazwę na „Mattermost Boards”. Pierwotny, samodzielny projekt Focalboard jest nadal dostępny jako oprogramowanie open source, ale aktywny rozwój w dużej mierze przeniósł się do zintegrowanego środowiska Mattermost.

ClickUp oferuje ograniczony tryb offline w swoich aplikacjach mobilnych i komputerowych, umożliwiając przeglądanie zadań oraz tworzenie nowych, które zsynchronizują się po ponownym połączeniu z internetem. Jednak w środowiskach całkowicie offline lub izolowanych fizycznie lepszym wyborem jest rozwiązanie hostowane we własnym zakresie, takie jak Focalboard.

Oprócz Focalboard, inne popularne narzędzia Kanban typu open source to Kanboard, Wekan i Taiga. Chociaż oferują one możliwość samodzielnego hostingu i podstawowe funkcje tablic, żadne z nich nie zapewnia kompleksowego podejścia do obszaru roboczego ani zaawansowanych funkcji AI, które można znaleźć w ClickUp.

Focalboard najlepiej sprawdza się w przypadku małych i średnich zespołów technicznych, które nie mają problemów z samodzielnym zarządzaniem własną infrastrukturą. Brakuje mu funkcji klasy korporacyjnej, których zazwyczaj wymagają duże organizacje, takich jak zaawansowane uprawnienia użytkowników, dzienniki audytowe, logowanie jednokrotne (SSO) oraz dedykowane wsparcie techniczne.