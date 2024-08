16 najlepszych integracji ClickUp

Pamiętasz czasy, nie tak dawno temu, kiedy do wyboru była tylko garstka narzędzi roboczych?

Szybko do przodu do dnia dzisiejszego... masz setki opcji, a mimo to nadal możesz czuć, że nie znalazłeś "tego jedynego" ☝️👀

Wejdź na ClickUp, aby w końcu spotkać swojego partnera.

ClickUp został stworzony jako narzędzie typu "wszystko w jednym" narzędzie do zarządzania projektami aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć frustrację i nieefektywność spowodowaną korzystaniem z wielu aplikacji.

Zdajemy sobie sprawę, że przełączanie się między aplikacjami przez cały dzień może nie być najbardziej wydajnym sposobem spędzania dnia pracy, dlatego opracowaliśmy idealne rozwiązanie, które pozwala każdemu zespołowi z różnych branż na niestandardowy cykl pracy i przeniesienie całej pracy w jedno miejsce.

Ale hej, rozumiemy to. Wraz z rozwojem firmy rośnie zapotrzebowanie na oprogramowanie.

To dobrze, że ClickUp posiada potężne możliwości integracji ! ⚡️

W tym artykule zawęziliśmy to do 16 najlepszych aplikacji które pomogą Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu, zorganizować przepływ pracy, skalować biznes i przywrócić radość z pracy. 😌

Korzyści z integracji oprogramowania

Podczas gdy ClickUp sam w sobie jest wystarczająco potężny, aby zastąpić wiele innych narzędzi pracy, integracja go z innymi aplikacjami może pomóc usprawnić cykl pracy w jednym miejscu.

W rzeczywistości, ClickUp może być połączony z ponad 1000 narzędzi, za darmo! 🤯

Integracja ClickUp z innymi aplikacjami może pomóc:

🟢 Ułatwić wymianę informacji między różnymi systemami

zmniejszyć liczbę błędów popełnianych podczas ręcznego wprowadzania danych do wielu różnych systemów

poprawa widoczności biznesu poprzez połączenie wszystkich baz danych w jeden system

oszczędność czasu dzięki wykonywaniu zadań w ramach jednego interfejsu zamiast przełączania się między różnymi systemami

Najlepsze integracje z ClickUp

Bez względu na to, w jakim zespole pracujesz, nad jakim projektem lub zadaniem pracujesz, skorzystaj z integracji, aby uprościć cykl pracy i w pełni wykorzystać ClickUp. 🚀

Slack Slack jest komunikatorem i miejscem pracy

narzędzie komunikacji które łączy ludzi, aby pracowali jako jeden zjednoczony zespół.

Z łatwością zastąp e-mail, wiadomości tekstowe i komunikatory internetowe tą jedną aplikacją i twórz wiele kanałów, aby organizować różne rozmowy lub grupy w dedykowanych przestrzeniach.

Oznacza to mniej czasu spędzanego na korzystaniu z wielu narzędzi komunikacyjnych i gubieniu wątków konwersacji w skrzynce odbiorczej e-mail!

Przenieś to potężne i przyjazne dla użytkownika narzędzie komunikacyjne na wyższy poziom i zintegruj je z ClickUp, aby zrobić more niż tylko czatować z członkami zespołu. Po połączeniu Slack z ClickUp, uwalniasz działania, które mogą pomóc zwiększyć wydajność i efektywność dziesięciokrotnie!

Zintegruj Slack z ClickUp, aby wykonać następujące czynności:

Zmień status, osoby przypisane, priorytety, etykiety, terminy

Niestandardowe powiadomienia o zadaniach mają być wysyłane do Slack

Przenieś zadanie

Przekształcanie wiadomości Slack w komentarze ClickUp

Przekształcanie wiadomości Slack w zadania ClickUp

Dodawanie wiadomości Slack do Notatnika

I jeszcze więcej!

⭐️ Pro Tip: Użyj Polecenia / ukośnik aby szybko użyć jednego z dostępnych skrótów w celu sprawnego dostosowania szczegółów zadania, uzyskania dostępu do opcji formatu bez klikania, załączenia lub osadzenia plików i nie tylko! Tworzenie zadań w Slack za pomocą komendy "/clickup new"

➡️ Połączenie Slack z ClickUp

Tworzenie nowego zadania w Slack przy użyciu poleceń / Slash w ClickUp

HubSpot HubSpot jest światowym liderem w dziedzinie CRM i stał się istotną częścią zespołów i firm na całym świecie zajmujących się kontaktami z klientami.

Ta kompleksowa platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) zapewnia dostawcom różne narzędzia usprawniające ich działania marketingowe, sprzedażowe i związane z obsługą klienta.

Skorzystaj z ich hubów dla marketingu, sprzedaży, obsługi, CMS i operacji, aby przyciągnąć, zaangażować, zachwycić i rozwinąć swój biznes.

Więc co dokładnie otrzymujesz, gdy połączysz moc HubSpot i ClickUp?

Dzięki temu Integracja z ClickUp w HubSpot teams mogą mieć dostęp do następujących funkcji:

Dwukierunkowa synchronizacja: : utrzymuj dane między obiema platformami w synchronizacji, aby najbardziej aktualne informacje były dostępne w obu systemach bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

: utrzymuj dane między obiema platformami w synchronizacji, aby najbardziej aktualne informacje były dostępne w obu systemach bez konieczności ręcznego wprowadzania danych Bezproblemowa automatyzacja: Dzięki możliwości wyzwalania cykli pracy z jednej platformy na drugą, działania, które mają miejsce podczas całej podróży klienta, w tym te, które obejmują wiele teamów, mogą zostać poddane automatyzacji

Wykorzystaj ponad 20 różnych sposobów na automatyzację pracy między ClickUp i HubSpot, aby projekty przebiegały szybciej, a informacje szybciej docierały do zespołów, które najbardziej ich potrzebują

Połącz ClickUp z HubSpot już dziś, aby zwiększyć szybkość realizacji projektów, zautomatyzować procesy podróży klienta i zapewnić zespołom widoczność, której potrzebują, aby pracować jak najlepiej i dostarczać wyniki.

Make Make to platforma do automatyzacji, która umożliwia wizualizację, projektowanie i automatyzację pracy w ciągu kilku minut.

Narzędzie to, znane jako "Klej Internetu", pozwoli ci zrobić więcej dzięki połączeniu narzędzi pracy i automatyzacji złożonych procesów za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść" - nie są wymagane żadne umiejętności techniczne!

Kiedy zintegrujesz Make z ClickUp , pożegnaj się z powtarzalną, ręczną pracą i przywitaj się z zupełnie nowym poziomem wydajności i efektywności pracy! 👋 😄

Łatwo zintegruj ponad 1000 narzędzi roboczych, takich jak Slack, Github, Gmail, Trello i inne z obszarem roboczym ClickUp, aby uprościć cykl pracy i usprawnić procesy robocze.

Wszystko, co musisz zrobić, to ustawić swoje unikalne scenariusze za pomocą wyzwalacze aby uruchomić wydarzenie w jednej z aplikacji i actions, aby zakończyć cykl pracy. To wszystko!

Zintegruj Integromat z ClickUp, aby uzyskać następujące korzyści:

Oszczędność godzin tygodniowo dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań

Lepsza organizacja i zarządzanie danymi

Zwiększ wydajność pracowników

Przyspieszenie zakończonych zadań

Redukcja błędów, podwójnych wpisów i przeoczonych elementów

I jeszcze więcej!

⭐️ Pro Tip: Uzyskaj przewagę dzięki setkom free szablony automatyzacji dla ClickUp i innych aplikacji oraz dowiedz się, jak automatyzacji cykli pracy w Enterprise tutaj .

➡️ Połączenie Integromat z ClickUp

Ustawienie wyzwalaczy ClickUp w Integromat

Gmail Gmail to intuicyjna, bezpieczna i wydajna aplikacja do obsługi poczty e-mail, która jest używana do komunikacji osobistej i biznesowej przez miliardy ludzi z całego świata. Pomaga utrzymać połączenie, organizację i wydajność, umożliwiając dostęp do aplikacji z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie.

**Teraz porozmawiajmy o integracji 😎

Usprawnij komunikację, zwiększ wydajność i i nigdy więcej nie zapomnij odpowiedzieć, włączając ClickUp do swojego cyklu pracy w Gmailu. Wystarczy zainstalować aplikację Rozszerzenie do Chrome ClickUp i użyj Zapier, aplikacji do automatyzacji, aby ClickUp i Gmail mogły bez wysiłku przesyłać informacje i synchronizować wszelkie działania, które mają miejsce na obu platformach.

Ta integracja pozwoli Ci na:

Tworzenie zadań ClickUp na podstawie e-maili

Załączanie odpowiedzi e-mail do zadań

Przechowywanie zadań w jednym miejscu

Oznaczanie elementów działań gwiazdką, aby automatycznie tworzyć nowe zadania (tylko konta Business Gmail)

I jeszcze więcej!

⭐️ Pro Tip: Połącz swoje konto Gmail z ClickUp, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z poziomu wątku zadania za pomocą funkcji E-mail w funkcji ClickUp ClickApp .

➡️ Połączenie Gmaila z ClickUp

E-mail w funkcji ClickUp ClickApp

Zoom Zoom to platforma do wideokonferencji, która umożliwia wirtualne organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach z innymi posiadaczami kont Zoom z całego świata.

W ciągu ostatniego roku Zoom stał się jedną z najpopularniejszych i najczęściej używanych platform wideo narzędzi do spotkań używane do celów osobistych ibiznesowych i na zawsze zmieniło sposób, w jaki robimy spotkania robocze, szczególnie dla tych, którzy pracują zdalnie.

Czy integruje się z ClickUp? Oh heck yes, zdecydowanie do zrobienia!

Kiedy zintegrujesz Zooma z ClickUp, będziesz w stanie:

Rozpocząć spotkanie Zoom w ramach zadań za pomocą przycisku spotkania Zoom

Dołączyć do spotkania za pomocą połączonego linku, który zostanie automatycznie opublikowany w komentarzu dla każdego uczestnika

Widok linków do nagrań w zadaniach po zakończeniu nagranego spotkania

⭐️ Pro Tip: Użyj polecenia /zoom Slash, aby błyskawicznie otworzyć aplikację Zoom. ⚡️

➡️ Połączenie Zoom z ClickUp

Rozpoczynanie i dołączanie do spotkań Zoom w ramach zadania ClickUp

Śledzenie czasu Harvest Harvest to oparta na chmurze aplikacja do śledzenia czasu i wydatków, która umożliwia planowanie i szacowanie projektów na podstawie rzeczywistych danych,

zarządzanie zespołem zarządzanie obciążeniem i cyklem pracy oraz płynne wystawianie faktur dzięki możliwości śledzenia danych. To narzędzie do śledzenia czasu pracy oferuje raportowanie, karty czasu pracy, fakturowanie i wsparcie integracji z aplikacjami. Trzy główne zalety Harvest do śledzenia czasu:

Ustrukturyzowane gromadzenie danych

Proste i wygodne śledzenie czasu pracy

Kontrola uprawnień

Jeśli chodzi o integracje, Harvest ułatwia połączenie z ulubionymi narzędziami, w tym ClickUp!

Czas porozmawiać o integracji Harvest z ClickUp: ⏰

Ustawienie połączenia Harvest z ClickUp zajmuje tylko kilka sekund

Po połączeniu włącz śledzenie czasu, aby zarządzać czasem spędzonym na projektach i automatycznie synchronizować czas z zadaniami ClickUp

Dzięki integracji Harvest + ClickUp będziesz mógł zarządzać swoim czasem, śledzić czas spędzony na zadaniach i zawsze dokładnie wiedzieć, gdzie ten czas się znajduje.

➡️ Połączenie śledzenia czasu Harvest z ClickUp

Uruchamianie timera Harvest w ramach zadania w ClickUp

Unito Unito to niekodowane rozwiązanie integracyjne, które pozwala tworzyć i niestandardowe cykle pracy między narzędziami. Utrzymuje freelancerów w zgodzie z dużymi zespołami Enterprise, zapewniając szczegółową, dwukierunkową synchronizację zadań i projektów między narzędziami.

W swej istocie, Unito jest zarządzanie cyklem pracy rozwiązanie, które integruje się z kilkoma narzędziami i umożliwia głęboką dwukierunkową synchronizację, jest doskonałym narzędziem do uwolnienia prawdziwej współpracy. Nie tylko zmniejszy i usunie bariery między narzędziami pracy, ale także przekształci je w bardziej wydajne narzędzia.

Powiedzmy, że chciałbyś zwiększyć swoje możliwości poprzez integrację z ClickUp.

Dobre wieści: to możliwe 😉

Dwukierunkowa integracja Unito z ClickUp może pomóc w ustanowieniu głębokich połączeń między ClickUp a innymi narzędziami pracy. Co najlepsze, ponieważ przepływy Unito są dwukierunkowe i synchronizowane w czasie rzeczywistym, możesz mieć pewność, że informacje w Twoich narzędziach będą zawsze aktualne!

Oto co możesz zrobić dzięki integracji Unito z ClickUp:

Połączenie ClickUp z całym portfolio integracji Unito

Śledzenie interakcji niestandardowych w jednym miejscu

Zdefiniuj, w jaki sposób i jakie informacje są synchronizowane

Dwukierunkowa synchronizacja na żywo zadań, list, projektów, terminów, statusów i nie tylko

Niestandardowe mapowanie pól, filtry i inne ustawienia w celu kontrolowania przepływu informacji

➡️ Połączenie Unito z ClickUp

Dwukierunkowa integracja Unito z ClickUp

Kalendarz Google

Opracowany przez Google, Kalendarz Google to usługa zarządzania czasem i planowania kalendarza, z której korzysta ponad 500 milionów ludzi na całym świecie i jest dostępny w 41 różnych językach.

Niezależnie od tego, czy używasz jej do celów osobistych, czy biznesowych, prawdopodobnie uznasz tę aplikację za łatwą w użyciu ze względu na jej wysoce intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs. Aplikacja umożliwia łatwe dodawanie, modyfikowanie i udostępnianie wydarzeń, a nawet wysyłanie zaproszeń do znajomych, rodziny i współpracowników.

Ponieważ Kalendarz Google został zaprojektowany z myślą o zespołach, udostępnianie harmonogramów innym i tworzenie wielu kalendarzy, z których zespoły mogą korzystać razem, nigdy nie było łatwiejsze niż wcześniej. Oprócz możliwości synchronizacji, Kalendarz Google może być zintegrowany z innymi narzędziami do pracy, takimi jak ClickUp, aby pomóc Ci usprawnić i zarządzać napiętymi harmonogramami!

**_Gotowy, aby zwiększyć swoją wydajność i pozostać na szczycie swoich dni?

Tak myśleliśmy! 😊

Oto, co połączenie Kalendarza Google z ClickUp może dla Ciebie zrobić:

Dwukierunkowa synchronizacja pomiędzy ClickUp i Twoim Kalendarzem

Synchronizuj swoje zadania ClickUp z Kalendarzem Google za pomocą widoku Kalendarza w ClickUp

Natychmiastowy przegląd listy zadań na dany dzień, tydzień lub miesiąc

Wprowadzaj zmiany w zadaniach ClickUp i otrzymuj automatyczne aktualizacje w Kalendarzu Google, aby odzwierciedlić wprowadzone zmiany

Połączenie wielu obszarów roboczych ClickUp z jednym Kalendarzem Google

➡️ Synchronizacja Kalendarza Google z ClickUp 📆 💕

Wyświetlanie zsynchronizowanych wydarzeń z Kalendarza Google w widoku Kalendarza ClickUp

Dropbox

Dropbox to usługa przechowywania danych w chmurze, która umożliwia przechowywanie i udostępnianie plików online.

Używany przez ponad 400 milionów użytkowników na całym świecie, Dropbox jest popularną i niezawodną aplikacją do hostingu, synchronizacji i przechowywania plików online. Od zdjęć, wideo po ważne dokumenty - Dropbox może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa plików.

Aplikacja ta promuje płynną współpracę zespołową, ponieważ umożliwia tworzenie połączonych plików, dodawanie komentarzy do plików i jest łatwo dostępna z wielu urządzeń, takich jak komputery i smartfony.

**Co się dzieje, gdy inteligentne narzędzie do przechowywania danych w chmurze spotyka się z aplikacją do zarządzania zadaniami typu "wszystko w jednym? Dropbox wspiera integracje integracja tych dwóch aplikacji może ułatwić zarządzanie oboma kontami na tym samym koncie, wraz z innymi kluczowymi korzyściami dla zarządzania zadaniami.

Oto do czego może doprowadzić połączenie Dropbox z ClickUp:

Załącznik plików Dropbox do zadań ClickUp

Poprawić wydajność poprzez redukcję wąskich gardeł, zarządzanie zadaniami i projektami w jednym miejscu

Poprawić współpracę zespołową, umożliwiając zespołom pracę nad projektami w tym samym czasie, niezależnie od ich lokalizacji

Zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych w obu aplikacjach

➡️ Połączenie Dropbox z ClickUp

Przesyłanie i załączanie plików Dropbox w ramach zadania w ClickUp

Loom

Loom jest aplikacją typu narzędzie do nagrywania ekranu które umożliwia użytkownikom przechwytywanie ekranu, kamery internetowej i mikrofonu. Łatwe udostępnianie nagranych wiadomości wideo osobie, grupie lub zespołowi za pomocą publicznego lub prywatnego łącza, aby przekazać wiadomość szybciej niż konieczność pisania długiego e-maila z wyjaśnieniem i szczegółami.

Dzięki tej platformie do nagrywania wideo możesz wdrażać nowych pracowników, rozwiązywać problemy, przeglądać i przekazywać opinie, udostępniać aktualizacje i wiele więcej!

Zaufany przez miliony użytkowników na całym świecie, Loom nadal zmienia sposób, w jaki Teams komunikują się i współpracują w pracy. Koniec z martwieniem się o różnice stref czasowych i koniecznością ciągłego wyjaśniania szczegółów!

Mówiąc o pracy, przyjrzyjmy się, co integracja Loom z ClickUp może dla Ciebie zrobić:

Dostęp do Loom i nagrywanie wideo w ramach zadania w ClickUp

Nagrywanie wideo bez znaku wodnego

Wklej połączenie do nagrania ekranu Loom w opisie zadania lub w nowym komentarzu doosadzić wideo bezpośrednio w ClickUp ➡️ Połączenie Loom z ClickUp

Nagrywanie ekranu i prezentacja w Loom

Bugsnag

Bugsnag to potężne oprogramowanie do monitorowania, raportowania i rozwiązywania błędów, przeznaczone dla aplikacji internetowych, serwerów i aplikacji mobilnych.

Jest to rozbudowana aplikacja do wykrywania błędów i dostarczania teamom programistów danych diagnostycznych i narzędzi potrzebnych do szybszego identyfikowania i rozwiązywania błędów. Bugsnag ułatwia użytkownikom otrzymywanie powiadomień o błędach w czasie rzeczywistym, znajdowanie źródła błędów, ustalanie priorytetów i replikowanie błędów oraz analizowanie możliwych rozwiązań dzięki dokładnemu monitorowaniu.

Użyj Bugsnag, aby utrzymać swoje aplikacje wolne od błędów i połącz go z ClickUp, aby mieć całe zarządzanie błędami w jednym miejscu!

Natywna automatyzacja ClickUp zapewnia wsparcie dla cyklu pracy z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Bugsnag. A Integracja automatyzacji Bugsnag pozwala monitorować błędy i podejmować działania wewnątrz ClickUp, oszczędzając czas i pozwalając Teamsom skupić się na bardziej technicznej części pracy.

Zobacz, co możesz zrobić po ustawieniu Bugsnag w ClickUp:

Automatyzacja cyklu pracy za pomocą wyzwalaczy i akcji w celu łatwego monitorowania i rozwiązywania błędów

Niestandardowe miejsce i sposób wyświetlania informacji w ClickUp poprzez mapowanie danych z wyzwalacza Bugsnag i powiązanie ich z polem w ClickUp

Dynamiczna mapa danych w nowych zadaniach

➡️ Ustawienie automatyzacji Bugsnag w ClickUp

Ustawienie cyklu pracy automatyzacji w Bugsnag

Zendesk Zendesk to oparta na chmurze platforma obsługi klienta i CRM sprzedaży, która została zaprojektowana, aby pomóc w rozwiązywaniu zgłoszeń klientów i poprawie relacji z klientami.

To potężne i elastyczne narzędzie do obsługi klienta umożliwia połączenie z klientami przez telefon, czat, e-mail, media społecznościowe i inne kanały. Zendesk oferuje funkcje ułatwiające zarządzanie niestandardową komunikacją z klientami za pośrednictwem różnych kanałów, automatyzację obsługi klienta i tworzenie automatycznych odpowiedzi, baz wiedzy i wiele więcej, aby usprawnić komunikację z klientami.

Oferuje również niestandardowe narzędzia do tworzenia niestandardowych portali obsługi klienta, czatu na żywo i integruje się z setkami innych aplikacji, w tym ClickUp!

Zobacz, co możesz zrobić z Zendesk w ClickUp:

Szybkie przekształcanie zgłoszeń w zadania

Dodawaj informacje o zgłoszeniach do zadań, ustaw osoby przypisane i terminy w jednym miejscu

Unikanie przełączania się między zadaniami dzięki możliwości dołączenia wielu zadań ClickUp do zgłoszenia Zendesk w celu łatwego odwoływania się do statusu i ID zadania

Widok połączonych linków wClickUp i Zendesk z aktualizacjami statusu w czasie rzeczywistym

➡️ Połączenie Zendesk z ClickUp

Przekształcanie ticketów Zendesk w zadania ClickUp

GitHub

GitHub to oparta na chmurze platforma hostingu kodu, która wspiera współpracę i komunikację między programistami. To narzędzie do współpracy umożliwia programistom udostępnianie pomysłów, metod i łatwe zarządzanie projektami programistycznymi typu open source.

Jest to jedna z najpopularniejszych platform dla repozytoriów Git, która jest wirtualnym magazynem projektów i miejscem, do którego trafiają programiści. Deweloperzy mogą w łatwy sposób pobrać nową wersję oprogramowania, dokonać zmian i wnieść swój wkład, a następnie przesłać nową wersję, aby inni programiści w społeczności również mogli nad nią pracować.

GitHub świetnie nadaje się do forkowania, pull requestów, tworzenia sieci społecznościowych, branchowania i prowadzenia dzienników zmian.

Chcesz usprawnić i zwiększyć wydajność swoich wewnętrznych procesów? Zintegruj z ClickUp Oto, w jaki sposób integracja GitHub i ClickUp może przynieść korzyści:

Korzystaj z GitHub bez opuszczania ClickUp

Automatyczne śledzenie commitów, scaleń i pull requestów - wszystko w kanałach aktywności zadania

Zobacz całą aktywność GitHub związaną z zadaniem bezpośrednio w ClickUp

Otrzymuj powiadomienia ClickUp, gdy nowe elementy aktywności GitHub są dodawane do zadań

Automatyczne (lub ręczne) załączanie aktywności GitHub do zadań ClickUp

Automatyczna zmiana statusów zadań z GitHub

➡️ Połączenie GitHub z ClickUp

Otrzymywanie powiadomień o aktywności Github w ClickUp

Intercom Intercom to platforma relacji konwersacyjnych, która pomaga Businessowi budować lepsze relacje z klientami poprzez doświadczenia oparte na komunikatorach.

To narzędzie komunikacyjne jest świetne dla sprzedaży, produktów, marketingu, wsparcia i niestandardowe powodzenie klienta teams. Intercom pozwala im zobaczyć, kim są ich klienci, co robią w aplikacji i na stronach internetowych.

Intercom ułatwia zebranie wszystkiego, czego zespół potrzebuje do komunikacji i obsługi klientów w jednej, przyjaznej dla użytkownika platformie.

**Chcesz usprawnić komunikację i zarządzanie pracą?

Zintegruj Intercom z ClickUp, aby uporządkować swoją skrzynkę odbiorczą i uprościć cykl pracy!

Zobacz, co możesz zrobić dzięki integracji Intercom i ClickUp:

Szybkie tworzenie i łączenie zadań ClickUp bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej

Połącz jedno lub wiele zadań ClickUp z konwersacją w Intercom, aby szybko przejść do zadania lub śledzić jego postęp

Utwórz lub połącz zadanie ze zgłoszeniem, a link do konwersacji Intercom zostanie automatycznie dodany do zadania ClickUp

➡️ Połączenie Intercom z ClickUp

Tworzenie nowego zadania ClickUp w Intercomie

Miro

Miro to platforma do tworzenia, współpracy i centralizacji komunikacji między Teamsami.

To intuicyjne narzędzie do współpracy umożliwia zespołom wspólną burzę mózgów i wizualizację koncepcji, pomysłów i rozwiązań za pomocą cyfrowych notatek. Możesz także użyć funkcji map myśli Miro do organizowania pomysłów, a także do pomocy w planowaniu i zarządzaniu zwinnymi cyklami pracy.

Jeszcze bardziej uprość swój cykl pracy, integrując Miro z ClickUp!

Integracja ClickUp z Miro pozwoli Ci na zrobienie następujących rzeczy:

EdytujMiro tablica w ClickUp i zmniejszenie ilości czasu traconego na przełączanie się między aplikacjami

Tworzenie pomysłów na tablicę w dowolnym miejscu w ClickUp

Dodaj nową lub istniejącą tablicę Miro do Dokumentów i zadań ClickUp, po prostu używając opcjipolecenie /miro ➡️ Integracja Miro z ClickUp

Używanie polecenia Slash do otwierania Miro i dodawania tablicy Miro do dokumentu w ClickUp

Front

Front to platforma komunikacji z klientami i hub komunikacyjny, który pozwala członkom zespołu na bardziej efektywną współpracę.

Pomaga usprawnić komunikację, zwiększyć wydajność i produktywność poprzez udostępnianie skrzynki odbiorczej zespołu i zapewnienie scentralizowanej lokalizacji zarówno dla wiadomości wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Teams mogą udostępniać wiadomości e-mail bez konieczności ich przesyłania dalej, prowadzić wewnętrzne rozmowy w ramach wiadomości e-mail, odkładać wiadomości na później i wiele więcej dzięki temu solidnemu narzędziu do e-mailingu.

Oprócz korzyści związanych z komunikacją, Front oferuje również wbudowane narzędzia analityczne, które pomagają monitorować wydajność, śledzenie wskaźników KPI i metryk i wiele więcej, wraz z kompleksowymi integracjami zwiększającymi jego funkcje. Zintegruj Front z ClickUp aby zwiększyć wydajność i być na bieżąco ze skrzynką odbiorczą!

Oto, co możesz zrobić z Front i ClickUp razem:

Twórz zadania ClickUp - szybko dodawaj informacje o zgłoszeniach do zadań ClickUp, przydzielaj członków i ustawiaj terminy - wszystko w aplikacji Front

Załącz dowolną liczbę zadań ClickUp do zgłoszenia we Front, aby łatwo sprawdzić status i ID zadania

Widok linków w obu aplikacjach - gdy utworzysz lub połączysz zgłoszenie z zadaniem, automatycznie doda ono link do zgłoszenia Front w zadaniu ClickUp

➡️ Integracja Front z ClickUp

Tworzenie zadania ClickUp w aplikacji Front

Figma

Kolejną łatwą w użyciu integracją ClickUp, która znalazła się na naszej liście, jest Figma. Teams, które muszą szybko komunikować się między różnymi projektami multimedialnymi lub projektowymi, skorzystają z integracji Figma.

Jako internetowe narzędzie do prototypowania i projektowania, Figma zapewnia łatwiejszy sposób współtworzenia projektu z zespołem. Funkcja historii wersji ułatwia śledzenie opinii całego zespołu.

Dodatkowo, użytkownicy ClickUp korzystają z tej integracji dzięki funkcjom osadzania, które umożliwiają powiększanie i przewijanie dowolnego projektu Figma dodanego do zadania, komentarza, dokumentu lub widoku.

Zobacz, co za Figma Integracja ClickUp może do zrobienia:

Łatwe połączenie projektów i prototypów w celu współpracy lub przeglądania w ClickUp

Nadaj więcej kontekstu swoim projektom ClickUp dzięki powiększalnym osadzeniom Figma

Unikaj statycznych zrzutów ekranu, które wprowadzają zamieszanie podczas komunikacji na temat specyfiki projektu

➡️ Zacznij automatyzację swojej pracy z Figma ➕ ClickUp

Przykład platformy Figma

Wykorzystaj w pełni ClickUp

Każdy Business potrzebuje niezawodnego narzędzia do zarządzania zadaniami, takiego jak ClickUp .

Dzięki mnóstwu przydatnych funkcji, sam ClickUp może pomóc każdej organizacji w zarządzaniu czasem, ustalaniu priorytetów zadań i efektywnym zakończeniu projektów - wszystko w jednym miejscu.

Jednak po połączeniu ClickUp z innymi narzędziami do pracy, możesz spodziewać się drastycznych i pozytywnych zmian w swoim cyklu pracy.

Dodaj swoje ulubione i najczęściej używane aplikacje do komunikacji, współpracy, automatyzacji i inne do ClickUp, aby w pełni wykorzystać możliwości tej platformy. ⚡️