Przewodnik po śledzeniu czasu zbiorów (funkcje, zalety, ograniczenia)

czy timer jest włączony? A może zatrzymałeś go przed przystąpieniem do zrobienia kawy?

Jeśli te pytania brzmią znajomo, prawdopodobnie korzystałeś z oprogramowanie do śledzenia czasu pracy jak Harvest. Śledzenie czasu pracy Harvest może pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób twój zespół spędza godziny pracy i generować faktury na podstawie przepracowanych godzin.

Jednak obecnie dostępne są tysiące aplikacji do śledzenia czasu pracy.

czy więc Harvest **_naprawdę jest najlepszą z nich?

W tym artykule omówimy, czym jest Harvest, jakie są jego kluczowe funkcje, w czym jest dobry i jakie ma limity. Zasugerujemy również najlepszą alternatywę, która rozwiązuje wszystkie Wady Harvest .

Zbierzmy wszystkie potrzebne dane na ten temat śledzenie czasu narzędzie.

Co to jest Harvest?

Harvest to oparta na chmurze aplikacja do śledzenia czasu, która nie ma nic do zrobienia z uprawami 😛

Zamiast tego pozwala śledzić godziny pracy pracowników, aby zobaczyć, gdzie czas umyka.

Aplikacja zbiera dane na temat czasu związanego z zadaniami, projektami i ludźmi, dzięki czemu możesz skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, a nie na liczeniu minut.

Harvest umożliwia śledzenie czasu za pomocą różnych urządzeń, takich jak widżet na pulpicie, urządzenie mobilne (iOS i Android), komputer (Windows i macOS) itp.

Ale dlaczego ludzie używają śledzenia czasu Harvest?

4 kluczowe funkcje aplikacji Harvest

Nasza recenzja Harvest skupia się na niektórych kluczowych funkcjach Harvest.

Oto krótkie spojrzenie na nie:

1. Raportowanie

Funkcja raportowania sprawia, że zarządzanie projektami śledzenia czasu Harvest jest proste i wnikliwe.

Raportowanie czasu jest podzielone na cztery oddzielne zakładki dla lepszej organizacji:

Klienci : pokazuje dane dotyczące czasu dla wszystkich projektów danego klienta

: pokazuje dane dotyczące czasu dla wszystkich projektów danego klienta Zadania : przedstawia czas na zadanie w postaci kolorowych pasków

: przedstawia czas na zadanie w postaci kolorowych pasków Teams : podświetla raportowanie dotyczące poszczególnych osób w zespole

: podświetla raportowanie dotyczące poszczególnych osób w zespole Projekty: pozwala porównać czasy różnych projektów

Każda z tych kategorii zawiera dane, które pokazują:

Godziny śledzone przez firmę

Godziny podlegające rozliczeniu

Kwota do rozliczenia

Kwota niezafakturowana

Pozostała już tylko jedna rzecz do zrobienia:

Skorzystać z raportowania, aby poprawić wydajność i rentowność.

W ten sposób można cieszyć się podróżą przez projekt tak gładką, jak idealnie zrobione lody. 🍨

2. Karta czasu pracy

Członkowie Twojego zespołu mogą zalogować się do karty czasu pracy Harvest i rejestrować swój czas pracy. Mogą to robić za pomocą telefonu, pulpitu, przeglądarki, a nawet ręcznie wprowadzać dane do karty czasu pracy.

I nie będziesz musiał się stresować, jeśli zapomniałeś uruchomić timer Harvest przed rozpoczęciem pracy. Wystarczy dokonać ręcznego wpisu w karcie czasu pracy.

Tak długo, jak..

Harvest ma również integrację z Kalendarzem Google, którego można używać do odwoływania się do wydarzeń z kalendarza 📅 podczas wypełniania karty czasu pracy.

Aby automatycznie dodawać czas do karty czasu pracy, musisz śledzić czas za pomocą widżetu Harvest. To Ty musisz mieć kontrolę nad swoim kalendarzem, a nie inni ludzie.

Pro Tip: Zaplanuj czas na pracę i zablokuj swój kalendarz .

3. Fakturowanie

Oprogramowanie Harvest umożliwia również generowanie faktur na podstawie kart czasu pracy i raportów śledzenia wydatków.

Można wygenerować fakturę lub ustawić fakturę cykliczną.

Faktura cykliczna zostanie wysłana automatycznie lub zapisana jako wersja robocza na koncie Harvest do wglądu.

Dodatkowo wysyłanie faktur e-mailem jest bardzo proste.

Wystarczy kilka kliknięć, aby zobaczyć, kiedy klienci je przeglądają. Transparentność 101! 😎

Wreszcie, możesz przenieść proces fakturowania na nowy poziom.

Wystarczy dodać szczyptę klasy do swoich profesjonalnych faktur poprzez ustawienie notatek z podziękowaniami i przypomnień, aby usprawnić komunikację.

4. Integracje

Praca z ulubionymi narzędziami jest łatwa w Harvest.

Oprogramowanie wspiera kilka integracji z aplikacjami do:

Zarządzania projektami

CRM i komunikacji

Śledzenie problemów

Finanse i płatności

Umowy i propozycje

A jeśli nie znajdziesz odpowiedniej aplikacji, na przykład Facebook Lead Ads, Formularze Google itp., zawsze można skorzystać z Zapier.

3 główne zalety śledzenia czasu pracy w Harvest

Oto trzy główne zalety korzystania z Harvest do śledzenia godzin pracy.

1. Ustrukturyzowane gromadzenie danych

Jeśli starannie ułożone i łatwe do odczytania dane sprawiają, że mówisz "yay!", to będzie to dla Ciebie gratka.

Harvest umożliwia niestandardowy sposób strukturyzacji danych i projektów, aby dopasować je do szacunkowych kosztów projektu i wymagań zespołu operacyjnego w zakresie raportowania.

Budżety można ustawić na poziomie projektu, zadania lub osoby.

Aby jeszcze bardziej uporządkować dane, można podzielić projekty na kategorie:

Czas i materiały : projekty rozliczane za godzinę według stawki godzinowej

: projekty rozliczane za godzinę według stawki godzinowej Opłata stała : projekty z ustawioną ceną

: projekty z ustawioną ceną Bez fakturowania: projekty, które nie są fakturowane

Harvest może również łatwo gromadzić dane poprzez integrację z narzędzia do zarządzania projektami . Wszystkie te dane są następnie uporządkowane w aplikacji Harvest.

2. Proste i wygodne śledzenie czasu pracy

Dzięki Harvest śledzenie czasu staje się łatwe dla wszystkich w Twojej firmie.

Chcesz jeszcze bardziej zwiększyć wygodę? Przywitaj się z łatwymi w użyciu aplikacjami mobilnymi Harvest.

Aplikacja jest dostępna zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS.

Jeśli więc masz telefon i dobre połączenie internetowe..

3. Kontrola uprawnień

Uprawnienia zespołu w aplikacji Harvest pozwalają zdecydować, do czego różni członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp i co mogą zrobić na swoim koncie.

Dostępne są trzy różne poziomy uprawnień:

Zwykły użytkownik

Kierownik projektu

Administrator

Ale czy śledzenie czasu Harvest jest naprawdę tym, czego ty potrzebujesz? Przekonajmy się!

5 limitów Harvesta (z rozwiązaniami)

Oto kilka powodów, dla których nie powinieneś zadowalać się zarządzaniem projektami Harvest:

1. Tylko narzędzie do śledzenia czasu

Harvest to świetne narzędzie do śledzenia czasu, generowania raportów czasu, fakturowania klientów itp.

ale co jeszcze Harvest może zrobić?

Mówimy tak, ponieważ zarządzanie pracą to znacznie więcej niż tylko śledzenie czasu.

Trzeba przydzielać zadania, tworzyć cykle pracy, radzić sobie z klienci i projekty klientów itp.

Potrzebujesz narzędzia, które może śledzić czas i zarządzać całym projektem, w przeciwieństwie do śledzenia czasu projektu Harvest.

Najlepszym przykładem narzędzia do zrobienia tego wszystkiego jest ClickUp !

Rozwiązanie ClickUp: Zakończone zarządzanie projektami

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych narzędzie do zarządzania projektami, uwielbiane przez wysoce wydajne Teams w małych i gigantycznych organizacjach .

Dzięki ClickUp możesz stworzyć zadania z podzadania dla wielu projektów, aby podzielić je na mniejsze elementy działań.

_Chcesz podzielić to jeszcze bardziej?

Wypróbuj nasz zagnieżdżone podzadania aby dodać kolejny poziom szczegółowości. Można również dodać listy kontrolne do zrobienia prostych zadań, które zostaną zrobione lub nie.

Przypisz te zadania w ClickUp do jedna lub więcej osób przypisanych . Nawet do Teams jeśli chcesz!

Ok, więc utworzyłeś zadania i przypisałeś je.

Czego jeszcze potrzebuje projekt?

A cykl pracy .

Więc stwórz go!

ClickUp umożliwia tworzenie cykli pracy przy użyciu Niestandardowe statusy .

Dostosuj je do swojej branży lub organizacji, na przykład "otwarte", "zamknięte", "oczekujące na zatwierdzenie" itp.

I wreszcie, zarządzaj swoją pracą tak, jak lubisz, korzystając z jednego z wielu widoków mamy do zaoferowania.

Niektóre z nich obejmują:

Widok wykresu Gantta : planowanie zadań i zarządzanie zależnościami na wykresie Gantta * Widok listy: zobacz swoje zadania w formacie listy

Widok tablicy : zarządzaj pracą w tablicy kanban styl

Widok kalendarza : widok i planowanie zadań w kalendarzukalendarz ### 2. Problemy z synchronizacją

Kilka opinii użytkowników wzmiankuje, że synchronizacja między aplikacją komputerową Harvest a platformą internetową często się opóźnia.

Może to skutkować mylącymi danymi, co prowadzi do podejmowania złych decyzji.

Jest tylko jeden sposób na uniknięcie starcia ze złymi danymi.

Rozwiązanie ClickUp: Globalny timer Z ClickUp, to bye-bye lag, hello global timer.

Ten natywny time tracker pozwala łatwo przeskakiwać między urządzeniami i kontynuować śledzenie tych samych zadań od miejsca, w którym je zostawiłeś.

Wszystko, co musisz zrobić, to upewnić się, że jesteś zalogowany na danym urządzeniu.

Natywne śledzenie czasu oznacza również, że nie potrzebujesz żadnych dodatkowych integracji. Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się tutaj, w ClickUp.

Ale na wypadek, gdybyś czuł, że potrzebujesz osobnego urządzenia do śledzenia czasu, aby śledzić czas trwania zadań ClickUp, również to umożliwiamy.

Łatwa integracja z oprogramowaniem takim jak Everhour , Toggl , Clockify , Time Doctor itd.

Oferujemy również Harvest integracja (mamy nadzieję, że nie będzie potrzebna)!

3. Nie można utworzyć pulpitu śledzenia czasu pracy

Harvest zarządzanie czasem i raportowanie mogłyby być lepszym hitem, gdyby nie brakowało im ważnej funkcji: pulpitu do śledzenia czasu.

Pulpit dałby użytkownikowi ogólny widok wszystkich raportów związanych z czasem w jednym miejscu.

Rozwiązanie ClickUp: Widżety do śledzenia czasu ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Harvest, ponieważ możesz śledzić czas, a nawet zbudować własny system śledzenia czasu

Pulpit przy użyciu widżetów.

Dostępne opcje widżetów obejmują:

Śledzenie czasu: zobacz śledzenie czasu dla dowolnego zakresu czasu trwania

zobacz śledzenie czasu dla dowolnego zakresu czasu trwania Raportowanie czasu: wyświetlanie wszystkich wpisów czasu

wyświetlanie wszystkich wpisów czasu Raportowanie podlegające rozliczeniu: zobacz tylko godziny podlegające rozliczeniu

zobacz tylko godziny podlegające rozliczeniu Szacowany czas: widok czasu jako zasobu zespołu w celu efektywnego planowania

widok czasu jako zasobu zespołu w celu efektywnego planowania Arkusz czasu: suma godzin śledzenia czasu przez osoby w zespoleObszary robocze

Ale to nie wszystko. Możesz budować różnego rodzaju pulpity.

Mogą one dotyczyć całego projektu, Sprinty , osoby przypisane itd. Po prostu wybierz widżety, które chcesz i zbuduj pulpit w kilka minut.

4. Brak aplikacji na iPada

Harvest odpowiedział twierdząco na wszystkie pytania z wyjątkiem iPada. Nie ma dla niego aplikacji.

Ludzie, którzy przenoszą swoją pracę na iPady, będą musieli polegać na aplikacji w przeglądarce.

Ale to jest wygodne tylko na komputerze.

Rozwiązanie ClickUp: Aplikacje dla wszystkich platform ClickUp, z drugiej strony, stawia na inkluzywność.

Możemy być do Twojej dyspozycji bez względu na to, z jakiej platformy lub urządzenia korzystasz.

Niezależnie od tego, czy jest to iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Strona główna..

_Lista jest dość długa; będziesz potrzebował chwili wytchnienia, zanim ją skończysz. 😎

5. Drogie plany cenowe

Harvest jest dość drogi w porównaniu do swoich alternatyw.

Plan Pro kosztuje 10,80 USD/użytkownika miesięcznie.

Wyobraźmy sobie teraz pracę z dużym zespołem.

To pożegnanie z wieloma ciężko zarobionymi pieniędzmi!

Aby zaoszczędzić tak ogromny wydatek, można wypróbować ich plan Free.

Ale zgadnij co? Pozwala on na tylko jednego użytkownika i dwa projekty.

Bez timera i bez figurki pingwina. 🐧

Rozwiązanie ClickUp: Free Forever Plan

Dzięki ClickUp otrzymujesz bogaty w funkcje plan Free. Ciesz się nieograniczoną liczbą użytkowników i projektów bez wydawania ani grosza. 🎉

Jeśli chodzi o płatne plany, masz do wyboru dwie opcje:

Unlimited ($5/użytkownika miesięcznie): Nielimitowane integracje Nieograniczone pulpity nawigacyjne Unlimited storage I więcej

Business ($9/użytkownika na miesiąc): Śledzenie czasu podlegającego rozliczeniu Niestandardowy eksport Czas w statusie I więcej



Wyraźnie widać, że nawet nasz Business Plan jest tańszy niż Pro plan Harvesta.

A Harvest to tylko oprogramowanie do śledzenia czasu, a nie pełnoprawne narzędzie do zarządzania projektami.

Widzisz różnicę? 🤷

Ale nie zrobiliśmy jeszcze wszystkich niesamowitych rzeczy, które ClickUp może zrobić.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z naszych innych możliwości funkcje :

Check out these **Alternatywy dla zbiorów !

Śledzenie czasu vs. Narzędzie do zarządzania projektami

Harvest to świetne narzędzie do śledzenia czasu i fakturowania.

Jedną z jego głównych zalet jest to, że doskonale integruje się z wieloma innymi aplikacjami aplikacji do zarządzania projektami .

Ale czy naprawdę potrzebujesz integracji ?

Ponieważ projekt i narzędzia do zarządzania zadaniami takie jak ClickUp mają takie same funkcje śledzenia czasu jak wbudowany Harvest

wydaje się niepotrzebne posiadanie dwóch oddzielnych narzędzi, prawda?

ClickUp może śledzenie czasu a także zarządzanie zadaniami , zasoby oraz dokumenty w tym samym czasie! Pobierz ClickUp za darmo już dziś lub wypróbuj inne Alternatywy dla Harvest na rynku i spraw, by liczyła się każda minuta.

Nawet podczas przerwy na kawę! ☕

