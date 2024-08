Ogłaszamy nasze nowe partnerstwo z HubSpot

Łączymy siły z liderem rynku CRM. Oto, co czeka naszych niestandardowych klientów i ClickUp._

At ClickUp naszą misją jest zwiększenie wydajności świata. I chociaż świat jest strasznie dużym miejscem, mamy świetny start, biorąc pod uwagę, że setki tysiące niestandardowych klientów polega na ClickUp każdego dnia, aby pracować wydajniej.

W rzeczywistości nasz produkt odegrał kluczową rolę w napędzaniu naszego niesamowitego wzrostu w ciągu ostatnich 5 lat i jest podstawą tego, jak współpracujemy tutaj w ClickUp.

Jak zapewne wiesz, HubSpot jest światowym liderem w dziedzinie CRM, a jego platforma stała się istotną częścią zespołów zajmujących się obsługą klienta w firmach, które chcą się skalować. HubSpot dostarcza tym firmom wszystkie narzędzia i integracje potrzebne do marketingu, sprzedaży, zarządzania zawartością i obsługi klienta, aby zapewnić zachwycające doświadczenia klientów.

A co by było, gdybyś ty i twoje zespoły mogli lepiej współpracować, aby zapewnić te wspaniałe doświadczenia? Cóż, to jest dokładnie to, co otrzymujesz, gdy połączysz moc ClickUp i HubSpot. Pobierz integrację już teraz Dostarczanie doskonałych doświadczeń klientom wymaga wysoce skoordynowanej pracy wielu teamów. Obecnie wysiłki te są często rozłączne, ponieważ są zarządzane w wielu systemach, co sprawia, że przekazywanie i współpraca są naprawdę trudne.

Wpływa to nie tylko na doświadczenia klientów, ale także na pracowników. Dzięki ściślejszemu połączeniu ClickUp i HubSpot mamy szansę wypełnić te luki, jednocześnie poprawiając doświadczenia na obu frontach.

Kluczowym elementem tego partnerstwa jest ulepszona integracja między ClickUp i HubSpot, która automatyzuje ręczną pracę i ułatwia zespołom współpracę w celu dostarczania wartości niestandardowym klientom. Najważniejsze elementy nowej integracji obejmują:

Two-Way Sync: Użytkownicy ClickUp i HubSpot mają teraz możliwość utrzymywania danych między obiema platformami w synchronizacji, dzięki czemu najbardziej aktualne informacje są dostępne w obu systemach bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Dzięki możliwości wyzwalania cykli pracy z jednej platformy na drugą, działania, które mają miejsce podczas całej podróży klienta, w tym te, które obejmują wiele Teams, mogą zostać zautomatyzowane.

Oto niektóre ze sposobów, w jakie wspólni klienci mogą wykorzystać ClickUp i HubSpot, aby zapewnić lepszą obsługę klienta.

Zwiększenie szybkości realizacji projektów

Dzięki nowej integracji Teams mogą ustawić praktycznie każdy rodzaj przepływu pracy między ClickUp i HubSpot, aby przyspieszyć proces realizacji projektów związanych z klientem. Na przykład, gdy zmieni się osoba przypisana do projektu w ClickUp, powiązana transakcja w HubSpot zostanie automatycznie zaktualizowana, dzięki czemu Teams obsługujący klientów będą wiedzieć, kto jest ich nowym punktem kontaktowym.

Automatyzacja procesów w całej podróży klienta

Dzięki nowej Integracja z HubSpot klienci ClickUp mogą dostosowywać projekty i działania do statusu klienta lub do sceny podróży klienta. Na przykład, gdy transakcja zostanie zamknięta w HubSpot, w ClickUp może zostać automatycznie utworzony w pełni szablonowy projekt onboardingu.

Pomaga to zespołowi ds. usług profesjonalnych zarządzać procesem wdrażania, zapewniając jednocześnie widoczność kluczowym interesariuszom, jak postępuje projekt. W poniższym przykładzie zmiana statusu transakcji w HubSpot może wyzwalacz inicjatywę outreach zarządzaną poprzez zadanie ClickUp!

Zapewnienie Teams większej widoczności wpływu na klienta

Zespoły projektowe mogą teraz zawsze odwoływać się do transakcji bezpośrednio w ClickUp, dzięki czemu mogą śledzić, w jaki sposób ich praca wpłynęła na powodzenie klienta. Połączone transakcje i obiekty HubSpot będą bezpośrednio powiązane w ramach zadań i podzadań jako relacje między klientami i ich projektami.

Wierzymy, że to partnerstwo okaże się brakującym ogniwem łączącym zespoły zorientowane na klienta i operacje w całym biznesie. Z niecierpliwością czekamy na pomoc organizacjom każdej wielkości w zwiększeniu wydajności przy jednoczesnym wspieraniu jeszcze silniejszych relacji z klientami. Pobierz integrację już teraz P.S. Jeśli nie masz jeszcze płatnego planu ClickUp lub HubSpot, oferujemy 20% zniżki na oba przez limitowany czas. Możesz znaleźć ofertę ClickUp tutaj oraz oferta HubSpot tutaj !