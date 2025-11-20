11 najlepszych programów do tworzenia zunifikowanych obszarów roboczych, które pomogą Ci scentralizować pracę

Zaczynasz dzień od sprawdzenia aktualizacji zespołu w Slacku, aby rozpocząć pracę. Następnie przechodzisz do Dokumentów Google, aby przejrzeć zawartość, szybko zaktualizować zadania w Asana i gorączkowo poszukać pliku w Drive.

Gdzieś pośrodku tego wszystkiego kolejna aplikacja decyduje, że nadszedł czas na codzienną przygodę z „Zapomniałem hasła”, zmuszając Cię do przypomnienia sobie, jaką wersję imienia swojego zwierzaka tym razem podałeś. 🤔

Do południa przełączyłeś się między narzędziami więcej razy niż sprawdziłeś skrzynkę odbiorczą, a mimo to nie osiągnąłeś żadnego postępu. To ukryty koszt silosowych obszarów roboczych: niekończące się przełączanie kontekstu, przegapione aktualizacje i rozproszone dane.

W tym wpisie na blogu omówimy 11 rozwiązań w zakresie oprogramowania do ujednolicenia obszaru roboczego, które łączą projekty, komunikację i cele, pomagając uniknąć codziennej żmudnej rutyny. 🏁

Najlepsze oprogramowanie do ujednolicenia obszaru roboczego w skrócie

Oto tabela porównująca wszystkie wiodące platformy zunifikowanego obszaru roboczego opisane w tym blogu. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Wszechstronny obszar roboczy do zarządzania projektami, zadaniami, dokumentami i komunikacją zespołową dla start-upów, średnich firm i przedsiębiorstw. Współedytowanie w czasie rzeczywistym w Dokumentach, wspólne tablice, wbudowany czat i wideo SyncUps, oraz pomoc AI bezpośrednio w Zadaniach i Dokumentach dzięki ClickUp Brain. Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw. Google obszar roboczy Współpraca, komunikacja i zarządzanie plikami w chmurze dla zespołów rozproszonych i organizacji stawiających na cyfryzację. Współedytowanie w czasie rzeczywistym w Dokumentach i Arkuszach, zintegrowane funkcje spotkania i Chat, oraz pomoc w pisaniu oparta na AI w Gmailu i Dokumentach. Płatne plany zaczynają się od 8,40 USD miesięcznie za użytkownika. Microsoft 365 Bezpieczne zarządzanie dokumentami, automatyzacja cyklu pracy i komunikacja dla zespołów IT i operacyjnych w przedsiębiorstwach. Inteligentne współautorstwo dokumentów w programie Word, wizualizacja danych w programie Excel, cykle pracy w usłudze Power Automate i integracja czatu w aplikacji Teams. Niestandardowe ceny Slack Komunikacja zespołowa w czasie rzeczywistym, płynna integracja i dyskusje projektowe dla szybko działających zespołów międzyfunkcyjnych. Wątki rozmów, Canvas do udostępniania dokumentów i huddles do organizowania natychmiastowych spotkań. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7,25 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie). Confluence Scentralizowana dokumentacja i ustrukturyzowane udostępnianie wiedzy dla zespołów technicznych, produktowych i inżynieryjnych. Szablony stron, komentarze wbudowane, śledzenie wersji, integracja z Jira w celu połączonych problemów oraz zaawansowane zarządzanie uprawnieniami. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5,42 USD miesięcznie za użytkownika. Zoho Workplace Zarządzanie e-mailem, dokumentami i zespołami dla małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących ekonomicznych rozwiązań do współpracy. Zunifikowane aplikacje Mail, Writer i Sheet, czat Cliq, WorkDrive do udostępniania plików oraz asystent AI Zia do sugerowania zadań. Płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie za użytkownika. MangoApps Współpraca społecznościowa oparta na intranecie i zaangażowanie pracowników dla dużych przedsiębiorstw i hybrydowych zespołów. Społecznościowy intranet z spersonalizowanymi kanałami informacyjnymi, hubami grupowymi, narzędziami do uznawania pracowników i tablicami zadań. Niestandardowe ceny Workona Organizacja zakładek i obszarów roboczych dla profesjonalistów wykonujących wiele zadań jednocześnie, zarządzających wieloma projektami i cyklami pracy w przeglądarce. Zarządzanie kartami, zapisane obszary robocze, przywracanie sesji przeglądarki i łączenie zadań między aplikacjami. Płatne plany zaczynają się od 7 USD miesięcznie za użytkownika. Notion Elastyczna przestrzeń robocza do tworzenia notatek, projektów i baz danych dla start-upów, twórców i zespołów produktowych. Połączone bazy danych, zsynchronizowane bloki, pisanie i streszczanie oparte na AI, Kanban i widoki osi czasu. Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika. Rambox Zunifikowane centrum zarządzania aplikacjami i komunikacji hub dla profesjonalistów korzystających z wielu platform komunikacyjnych i e-mailowych. Zunifikowany obszar roboczy dla ponad 600 aplikacji, izolacja sesji dla wielu kont, niestandardowe powiadomienia i tryb skupienia. Free; płatne plan zaczynają się od 7 USD miesięcznie dla trzech użytkowników. Bitrix24 Kompleksowy pakiet CRM, projektowy i komunikacyjny dla rozwijających się firm i agencji zarządzających klientami. Widoki zadań Kanban i Gantt, asystent AI CoPilot w czacie i rozmowach wideo oraz wbudowane narzędzia komunikacyjne. Płatny plan zaczyna się od 124 USD miesięcznie dla 50 użytkowników.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do ujednoliconego obszaru roboczego?

Oto kilka funkcji, które warto uwzględnić w oprogramowaniu typu „wszystko w jednym”:

Płynna integracja aplikacji: Oferuje wsparcie dla kluczowych narzędzi, takich jak czat, wideo, dokumenty, zadania i kalendarze w jednym interfejsie, bez konieczności ciągłego przełączania się między aplikacjami.

Inteligentna automatyzacja i analizy oparte na AI: zawiera inteligentnych asystentów i algorytmy, które automatyzują rutynowe zadania i wyświetlają sugestie dostosowane do kontekstu.

Ujednolicone wyszukiwanie i dostęp do wiedzy: oferuje możliwość przeszukiwania zawartości we wszystkich aplikacjach i źródłach danych, dzięki czemu zespoły mogą znaleźć to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują.

Konfigurowalne przepływy pracy i widoki: umożliwia umożliwia zespołom międzyfunkcyjnym ustawianie statusów, pól, tablic, osi czasu lub automatyzacji, które odzwierciedlają rzeczywisty sposób ich pracy.

Współpraca w czasie rzeczywistym: Oferuje wsparcie dla czatu, wspólnej edycji plików, pulpitu nawigacyjnego i analiz, dzięki czemu zespoły pozostają zgrane i dobrze poinformowane.

Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform.

11 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do ujednolicenia obszarów roboczych dla zapracowanych zespołów

Oto najlepsze platformy oprogramowania do ujednolicenia obszarów roboczych, które pozwalają scentralizować cykle pracy, komunikację i projekty. 👇🏼

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zunifikowanego zarządzania pracą z wykorzystaniem kontekstu opartego na AI)

Skonsoliduj całą swoją pracę w zintegrowanym obszarze roboczym ClickUp AI.

Dzisiejsza praca jest chaotyczna.

Większość zespołów spędza ponad 60% czasu na udostępnianiu aktualizacji, wyszukiwaniu plików lub przełączaniu się między fragmentarycznymi narzędziami, poruszając się po silosach, które obniżają wydajność i przejrzystość.

Zamiast łączyć oddzielne narzędzia w ramach jednego planu cenowego (jak ma to miejsce w przypadku wielu produktów typu „wszystko w jednym”), oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zapewnia zespołom ujednolicone środowisko pracy, które łączy zadania, dokumenty, cele i rozmowy w ramach jednej spójnej warstwy.

Zobaczmy, jak można zbudować zintegrowany obszar roboczy oparty na AI:

Podziel projekty na spójne cykle pracy

Zadania ClickUp stanowią podstawę systemu zarządzania zadaniami platformy. Dzięki podzadaniom, zależnościom oraz połączonym dokumentom i rozmowom zespoły nigdy nie tracą orientacji, kto co robi, dlaczego jest to ważne i co będzie dalej. W ramach zadań możesz:

Odzwierciedlaj rzeczywisty cykl pracy swojego zespołu , tworząc , tworząc niestandardowe statusy ClickUp , takie jak „Do zrobienia”, „W trakcie” lub „W trakcie przeglądu” — dzięki temu wszyscy zawsze będą wiedzieć, co będzie dalej.

Rejestruj i organizuj dokładnie te dane, których potrzebujesz , korzystając z ponad 50 , korzystając z ponad 50 pól niestandardowych ClickUp , w tym list rozwijanych, pól wyboru, ocen i walut.

Natychmiast dostrzegaj to, co najważniejsze , przypisując poziomy , przypisując poziomy priorytetów zadań i stosując tagi, które ułatwiają filtrowanie, śledzenie i zapewniają widoczność między zespołami.

Uzyskaj szybsze odpowiedzi i zapewnij wszystkim dostęp do aktualnych informacji, oznaczając członków zespołu, dodając osoby obserwujące i przypisując komentarze wymagające natychmiastowej uwagi.

Przyspiesz pracę dzięki funkcjom opartym na AI

Wyodrębnij kluczowe wnioski, przypisz kolejne kroki i opracuj strategie bez wysiłku, korzystając z ClickUp Brain.

ClickUp Brain, zintegrowane narzędzie AI, ujednolica zadania, dokumenty, rozmowy, osoby i wiedzę organizacyjną. Jego silnik neuronowy rozumie kontekst, związki i cele, dzięki czemu można intuicyjnie wyszukiwać informacje i zarządzać projektami.

Jego AI Project Manager zajmuje się rutynową administracją projektami, generując listy zadań, tworząc aktualizacje, śledząc postępy i automatycznie przeprowadzając spotkania stand-up. Wystarczy prosta podpowiedź w języku naturalnym. Poproś go o:

Podsumuj zadanie: „Co zostało zaktualizowane w tym sprint od zeszłego tygodnia?”.

Znajdź zadania, które utknęły w martwym punkcie: „Zlokalizuj zadania, które nie były aktualizowane od ponad 15 dni i wygeneruj raport dotyczący przeszkód”.

Wykrywanie duplikatów: „Znajdź podobne lub pokrywające się zadania na liście marketingowej”.

Generuj aktualizacje: „Twórz szybkie podsumowania zadań, raporty o stanie realizacji i listy podzadań”.

Zachowaj kontekst rozmów

Organizuj rozmowy, aby mieć do nich szybki dostęp, i zamień dowolną wiadomość czatu w zadanie, które można śledzić, dzięki ClickUp Chat

Pomyśl o ClickUp Chat jako o centrum dowodzenia Twojego zespołu w zakresie komunikacji. Pozwala ono tworzyć i zarządzać zadaniami podczas wysyłania wiadomości oraz zachowuje kontekst każdego czatu.

Zapewnij wszystkim połączenie dzięki publicznym kanałom i prywatnym wiadomościom bezpośrednim.

Współpracuj natychmiastowo dzięki połączeniom audio/wideo i udostępnianiu ekranu za pomocą jednego kliknięcia, korzystając z ClickUp SyncUps

Zapewnij wszystkim dostęp do aktualnych informacji, udostępniając pliki i zadania, osadzając linki i oznaczając członków zespołu za pomocą @wzmianek

Catch Me Up. Uzyskaj szybkie odpowiedzi i podsumowania wątków dzięki agentom AI ClickUp i funkcji

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX, komputerowy towarzysz AI, kończy z rozrostem AI, ujednolicając AI, wyszukiwanie i automatyzację we wszystkich aplikacjach roboczych, danych ClickUp, połączonych aplikacjach i wyszukiwarce internetowej — zapewniając prawdziwą kontekstową AI. Wyszukuj, automatyzuj i twórz we wszystkich narzędziach roboczych bez konieczności przełączania się między aplikacjami lub przeszukiwania wielu aplikacji. Koniec z opóźnieniami, ręcznym wyszukiwaniem i obciążeniem poznawczym! Przełączaj się między najlepszymi modelami AI premium, w tym GPT, Claude, Gemini i innymi.

Uzyskaj odpowiedzi kontekstowe oparte na danych roboczych, a nie tylko ogólnych informacjach znalezionych w Internecie.

Znajdź zawartość w ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub i wszystkich innych aplikacjach.

Generuj raportowanie, zadania lub wiadomości, pisz aktualizacje lub analizuj dane bez konieczności angażowania inżynierów podpowiedzi lub ręcznego wprowadzania danych.

Wykorzystaj funkcję Talk To Text — udoskonaloną przez AI funkcję dyktowania, która działa w każdej aplikacji. Dyktuj pomysły, przydzielaj zadania, twórz szkice wiadomości e-mail lub podsumowuj spotkania, aby uzyskać czterokrotnie większą wydajność.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy: Wdroż ponad 50 reguł automatyzacji lub stwórz własne niestandardowe cykle pracy dzięki Wdroż ponad 50 reguł automatyzacji lub stwórz własne niestandardowe cykle pracy dzięki ClickUp Automations

Połącz istniejące narzędzia bez konieczności przebudowywania: Wykorzystaj ponad 1000 natywnych narzędzi, aby rozszerzyć funkcjonalność swojej platformy dzięki Wykorzystaj ponad 1000 natywnych narzędzi, aby rozszerzyć funkcjonalność swojej platformy dzięki integracjom ClickUp

Wizualizuj postępy na swój sposób: przenieś wszystkie swoje wskaźniki, zadania, projekty i KPI do niestandardowych, interaktywnych przenieś wszystkie swoje wskaźniki, zadania, projekty i KPI do niestandardowych, interaktywnych pulpitów nawigacyjnych ClickUp , dodając potężne, kontekstowe informacje dzięki kartom AI

Skalowalne zarządzanie dokumentami: Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki funkcji współedytowania i komentowania, twórz wiki i huby SOP, a także organizuj całą dokumentację za pomocą Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki funkcji współedytowania i komentowania, twórz wiki i huby SOP, a także organizuj całą dokumentację za pomocą ClickUp Knowledge Management

Ułatw wizualne tworzenie pomysłów: przeprowadzaj burze mózgów na cyfrowych płótnach, przekształcaj kształty i karteczki samoprzylepne w zadania, które można śledzić, generuj obrazy za pomocą AI i osadzaj zadania na żywo w przeprowadzaj burze mózgów na cyfrowych płótnach, przekształcaj kształty i karteczki samoprzylepne w zadania, które można śledzić, generuj obrazy za pomocą AI i osadzaj zadania na żywo w ClickUp Tablicach

Tworzenie i dopracowywanie zawartości: Generuj opisy, podsumowania i listy działań za pomocą funkcji AI Writer for Work ClickUp Brain bezpośrednio w zadaniach lub dokumentach.

Spraw, aby rozmowy były skuteczne: nagrywaj spotkania, generuj podsumowania oparte na AI i twórz połączone elementy do wykonania dzięki nagrywaj spotkania, generuj podsumowania oparte na AI i twórz połączone elementy do wykonania dzięki ClickUp AI Notetaker

Limitations ClickUp

Jego rozbudowane funkcje mogą prowadzić do nieco większego uczenia się dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent dobrze to ujął:

Dla osób pracujących samodzielnie lub w małych zespołach (takich jak ja, realizujący projekt Android/Kotlin Solo Traveler) funkcje wersji bezpłatnej/średniej są bardzo rozbudowane — mogłem rozpocząć pracę bez ponoszenia dużych kosztów i rozwijać się w miarę potrzeb. Największą zaletą dla mnie jest to, że ClickUp pozwala mi widzieć wszystko w jednym miejscu: zadania, dokumenty, cele, kalendarz, tablice — dzięki czemu rzadko mam wrażenie, że „przeskakuję między aplikacjami”. Integracja z narzędziami, z których już korzystam, zmniejszyła tarcia w naszym cyklu pracy rozwoju, blogowania i komunikacji zespołowej. *

Dla osób pracujących samodzielnie lub w małych zespołach (takich jak ja, realizujący projekt Android/Kotlin Solo Traveler) funkcje wersji bezpłatnej/średniej są bardzo rozbudowane — mogłem rozpocząć pracę bez ponoszenia dużych kosztów i rozwijać się w miarę potrzeb. Największą zaletą dla mnie jest to, że ClickUp pozwala mi widzieć wszystko w jednym miejscu: zadania, dokumenty, cele, kalendarz, tablice — dzięki czemu rzadko mam wrażenie, że „przeskakuję między aplikacjami”. Integracja z narzędziami, z których już korzystam, zmniejszyła tarcia w naszym cyklu pracy rozwoju, blogowania i komunikacji zespołowej. *

2. Google Workspace (najlepsze rozwiązanie do współpracy, komunikacji i zarządzania plikami w chmurze)

za pośrednictwem obszaru roboczego Google

Google Workspace służy jako cyfrowe hub dla nowoczesnych organizacji, które chcą scentralizować komunikację, współpracę i narzędzia zwiększające wydajność.

Od Gmaila i Chata do przesyłania wiadomości, przez Dysk do zarządzania plikami, po Dokumenty, Arkusze i Prezentacje do tworzenia zawartości – wszystkie aplikacje są ze sobą połączone. Integracja sztucznej inteligencji poprzez Gemini for Workspace przekształca codzienne cykle pracy w procesy oparte na analizie danych, pomagając zespołom skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu.

Dzięki konsoli administratora zespoły IT mogą zarządzać użytkownikami, ustawiać uprawnienia i zabezpieczać dane w całym przedsiębiorstwie.

Najlepsze funkcje Google obszar roboczy

Przechowuj, organizuj i udostępniaj dokumenty w bezpieczny sposób w Google Drive .

Przeprowadzaj spotkania wideo i prezentacje za pomocą Google Meet z funkcją redukcji szumów.

Zautomatyzuj cykle pracy i twórz aplikacje bez kodowania za pomocą AppSheet .

Twórz wewnętrzne strony internetowe lub huby projektów za pomocą Google Sites .

Zarządzaj służbowymi wiadomościami e-mail za pomocą Gmaila dla domen niestandardowych (@twojafirma.com)

Ograniczenia Google obszarów roboczych

Ograniczone obciążenie pamięci (15 GB na użytkownika w planach podstawowych) wymaga częstych aktualizacji.

Aplikacje premium, takie jak Gemini i YouTube, wymagają droższych planów obszarów roboczych.

Ceny Google Workspace

Pakiet startowy: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 16,80 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatkowo: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google obszar roboczy

G2: 4,6/5 (ponad 46 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Workspace w praktyce?

Oto, co mówi recenzja G2:

W Google Workspace najbardziej podoba mi się to, jak płynnie wszystkie narzędzia integrują się ze sobą. Gmail, Dysk, Dokumenty Google, Arkusze Google i Meet współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym, co sprawia, że współpraca jest niezwykle łatwa i wydajna. […] Uważam również, że zaawansowane opcje niestandardowego dostosowywania — szczególnie w Dokumentach Google i Arkuszach Google — nie są tak elastyczne, jak w niektórych alternatywnych programach komputerowych.

W Google Workspace najbardziej podoba mi się to, jak płynnie wszystkie narzędzia integrują się ze sobą. Gmail, Dysk, Dokumenty Google, Arkusze Google i Meet współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym, co sprawia, że współpraca jest niezwykle łatwa i wydajna. […] Uważam również, że zaawansowane opcje niestandardowego dostosowywania — szczególnie w Dokumentach Google i Arkusze Google — nie są tak elastyczne, jak w niektórych alternatywnych pulpitach.

🔍 Czy wiesz, że... Dzięki wszechobecnej sztucznej inteligencji łatwiej niż kiedykolwiek jest stworzyć własnego cyfrowego Frankensteina złożonego z narzędzi, które prawie nie komunikują się ze sobą. W rzeczywistości 88% osób korzysta ze sztucznej inteligencji codziennie, a 55% używa jej kilka razy dziennie. To, co zaczyna się od kilku „pomocnych” narzędzi, szybko przeradza się w rozrost sztucznej inteligencji . Dlatego właśnie ujednolicone środowisko pracy jest tak niezbędne dla współczesnych pracowników umysłowych.

3. Microsoft 365 (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego zarządzania dokumentami, automatyzacji cyklu pracy i komunikacji)

za pośrednictwem Microsoft 365

Microsoft 365 to zunifikowana cyfrowa przestrzeń robocza, która oferuje aplikacje zwiększające wydajność, platformy do współpracy oraz inteligentne usługi w chmurze.

W przeciwieństwie do starych, samodzielnych wersji pakietu Office, ten ekosystem ewoluuje dzięki automatycznym aktualizacjom, pamięci w chmurze i kontrolom na poziomie przedsiębiorstwa, co sprawia, że jest to dobry wybór zarówno dla start-upów, jak i globalnych organizacji.

Copilot, asystent AI platformy, podsumowuje wiadomości e-mail w Outlooku, generuje prezentacje w PowerPoint, analizuje trendy danych w Excelu i tworzy zawartość w Wordzie. W połączeniu z narzędziami takimi jak Viva Engage do komunikacji wewnętrznej i Clipchamp do szybkiej edycji wideo, zyskujesz miejsce pracy oparte na analizie danych.

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Współpracuj i komunikuj się w czasie rzeczywistym za pomocą Microsoft Teams .

Bezpiecznie przechowuj i synchronizuj pliki dzięki integracji z OneDrive i SharePoint .

Kupuj, wdrażaj i zarządzaj rozwiązaniami biznesowymi opartymi na AI za pośrednictwem Microsoft Marketplace .

Uzyskaj dostęp do czatu AI, burzy mózgów i funkcji badawczych dzięki Copilot Chat opartemu na najnowszym modelu OpenAI.

Limity Microsoft 365

Integracja z produktami innymi niż Microsoft może być trudna, co ogranicza cykle pracy na wielu platformach.

Niektóre zaawansowane funkcje (takie jak Power BI) wymagają dodatkowych ustawień lub mogą nie być dostępne we wszystkich planach.

Ceny Microsoft 365

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft 365

G2: 4,6/5 (ponad 5500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft 365 w praktyce?

Według opinii użytkownika:

Codziennie korzystam z Microsoft 365 i jest to ważny element mojej pracy. Ustawienie było proste, a ponieważ aplikacje są przyjazne dla użytkownika, szybko się z nimi oswoiłem […] Czasami Microsoft 365 może wydawać się nieco ciężki, zwłaszcza podczas korzystania z Teams, która zużywa dużo zasobów systemowych. Przełączanie się między kontem osobistym a służbowym nie zawsze przebiega płynnie, a synchronizacja OneDrive może czasami przebiegać wolno. *

Codziennie korzystam z Microsoft 365 i jest to ważny element, w jaki robię swoją pracę. Ustawienie było proste, a ponieważ aplikacje są przyjazne dla użytkownika, szybko się z nimi oswoiłem […] Czasami Microsoft 365 może wydawać się nieco ciężki, zwłaszcza podczas korzystania z Teams, która zużywa dużo zasobów systemowych. Przełączanie się między kontem osobistym a służbowym nie zawsze przebiega płynnie, a synchronizacja OneDrive może czasami przebiegać wolno.

🔍 Czy wiesz, że... Pierwszy arkusz kalkulacyjny, VisiCalc ( 1979), był tak rewolucyjny, że ludzie kupowali komputery Apple II tylko po to, aby z niego korzystać. Jest on znany jako „aplikacja zabójcza”, która zapoczątkowała erę komputerów osobistych w pracy.

4. Slack (najlepszy do komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym, integracji i dyskusji dotyczących projektów)

za pośrednictwem Slack

Slack to zunifikowana platforma komunikacyjna, na której współistnieją rozmowy, pliki i agenci AI.

Możesz tworzyć dedykowane kanały dla projektów lub działów, dzięki czemu dyskusje pozostają ukierunkowane i łatwe do wyszukiwania. Każda wiadomość, dokument lub decyzja jest przechowywana w obszarze roboczym. Huddles do czatów audio lub wideo, Clip do aktualizacji i Canvas do wspólnego tworzenia dokumentacji pozwalają zespołom hybrydowym i zdalnym zachować spójność.

Dla współpracowników przytłoczonych przełączaniem się między aplikacjami, głębokie integracje Slacka, w tym Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello i inne, gromadzą wszystkie narzędzia i aktualizacje na platformie.

Najlepsze funkcje Slacka

Współpracuj zewnętrznie z klientami i dostawcami za pośrednictwem Slack Connect .

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy za pomocą Workflow Builder .

Znajduj wiadomości, pliki i decyzje za pomocą funkcji Enterprise Search .

Wykorzystaj AI w Slacku i Agentforce, aby podsumowywać wątki, wyodrębniać elementy do wykonania i generować zawartość.

Limity Slacka

Slack może przytłaczać ciągłymi powiadomieniami, zwłaszcza gdy dodaje się je do wielu kanałów.

Funkcja wyszukiwania jest z limitem; znalezienie starych wiadomości lub plików może być trudne, chyba że czaty są dobrze zorganizowane.

Ceny Slack

Free

Pro: 7,25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Business+: 15 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slacka

G2: 4,5/5 (ponad 36 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (23 882)

Co o Slacku mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia jednego z użytkowników platformy:

Najbardziej podoba mi się to, że wszystkie komunikaty naszego zespołu są gromadzone w jednym miejscu. Zamiast niekończących się łańcuchów e-maili, w których łatwo zgubić ważne informacje, mamy dedykowane kanały dla różnych projektów, zespołów, a nawet zwykłych czatów. […] To naprawdę frustrujące, gdy szukasz czegoś sprzed kilku miesięcy i okazuje się, że tego nie ma, ponieważ nie dokonałeś aktualizacji. Czujesz się prawie zmuszony do płacenia, aby mieć dostęp do własnych rozmów. *

Najbardziej podoba mi się to, że wszystkie komunikaty naszego zespołu są gromadzone w jednym miejscu. Zamiast niekończących się łańcuchów e-maili, w których łatwo zgubić ważne informacje, mamy dedykowane kanały dla różnych projektów, zespołów, a nawet zwykłych czatów. […] To naprawdę frustrujące, gdy szukasz czegoś sprzed kilku miesięcy i okazuje się, że tego nie ma, ponieważ nie dokonałeś aktualizacji. Czujesz się prawie zmuszony do płacenia, aby mieć dostęp do własnych rozmów.

🧠 Ciekawostka: Pomysł 40-godzinnego tygodnia pracy pojawił się w XIX wieku, kiedy działacze związkowi promowali hasło „Osiem godzin pracy, osiem godzin odpoczynku, osiem godzin na to, co chcemy”. Wcześniej standardem normalnym były 12-14-godzinne dni pracy.

5. Confluence (najlepsze do dokumentacji i uporządkowanego udostępniania wiedzy)

za pośrednictwem Confluence

Confluence firmy Atlassian to cyfrowa przestrzeń robocza, która umożliwia zespołom współpracę, dokumentowanie i organizowanie wiedzy.

Od tablic i dokumentów na żywo po bazy danych i aktualizacje wideo — dostosowuje się do Twojego sposobu pracy. Projektanci mogą wizualnie przedstawiać koncepcje, zespoły produktowe mogą tworzyć projekty PRD, a działy operacyjne mogą organizować powtarzające się procesy, dzięki czemu każdy etap pracy jest łatwy do wyszukania.

Rovo, silnik AI firmy Atlassian, łączy wszystkie Twoje narzędzia. Użyj go, aby podsumować zawartość i połącz bazę wiedzy w Jira, Slack i innych platformach. Możesz tworzyć plany, dopracowywać dokumentację lub poprosić Rovo Chat o szybkie odpowiedzi dotyczące zasad firmy, właścicieli projektów lub wniosków ze spotkań.

Najlepsze funkcje Confluence

Przeprowadzaj burze mózgów, twórz diagramy lub mapy procesów za pomocą tablic i natychmiast przekształcaj pomysły w zadania.

Efektywnie organizuj kamienie milowe projektu, dane onboardingowe lub OKR, korzystając z baz danych z dostosowywanymi widokami.

Łatwo nadążaj za zmianami dzięki stronom generowanym przez AI i podsumowaniom komentarzy , które w ciągu kilku sekund wyświetlają kluczowe aktualizacje.

Szybko rozpoczynaj nowe projekty lub dokumenty, korzystając z gotowych szablonów do zarządzania projektami , notatek ze spotkań lub planów marketingowych.

Ograniczenia Confluence

Redaktor stron może być nieporęczny i frustrujący, zwłaszcza w przypadku złożonego formatu, obrazów lub makr, co spowalnia data powstania dokumentów.

Brak odpowiedniego zarządzania stronami i zawartością powoduje dezorganizację danych.

Ceny Confluence

Free

Standard: 5,42 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 10,44 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4,1/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Confluence mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak ujął to jeden z użytkowników:

Ponieważ należymy do branży usługowej, regularne spotkania i dokumentowanie ich przebiegu jest jednym z naszych codziennych zadań, które pozwalają nam bezbłędnie prowadzić działalność. Confluence pomaga nam w wspólnych dyskusjach, a także w czytaniu i pisaniu dokumentów firmowych. […] Jednym z głównych limitów Confluence jest to, że jego strony nie można projektować ani dostosowywać tak jak w programie MS Word lub Notion ze względu na jego sztywność i stałe szablony.

Ponieważ działamy w branży usługowej, regularne spotkania i dokumentowanie ich przebiegu to jedna z naszych codziennych czynności, które pozwalają nam bezbłędnie prowadzić działalność. Confluence pomaga nam w wspólnych dyskusjach, a także w czytaniu i pisaniu dokumentów firmowych. […] Jednym z głównych limitów Confluence jest to, że jego strony nie można projektować ani dostosowywać tak jak w programie MS Word lub Notion ze względu na jego sztywność i stałe szablony.

6. Zoho Workplace (najlepsze rozwiązanie do zarządzania e-mail, dokumentami i zespołem)

za pośrednictwem Zoho Workplace

Zoho Workplace to pakiet do współpracy stworzony dla organizacji, które chcą uprościć swoje cyfrowe środowisko pracy. Otrzymujesz pulpit, dzięki któremu możesz uzyskać dostęp do wszystkich narzędzi, zarządzać zadaniami i być na bieżąco po jednym zalogowaniu.

Dzięki zintegrowanym aplikacjom, takim jak Zoho Mail, Cliq, WorkDrive i Connect, profesjonaliści mogą tworzyć, udostępniać i współpracować nad zawartością w czasie rzeczywistym.

Wbudowany asystent AI Zia dodaje warstwę inteligencji, wyświetlając wyniki wyszukiwania na wszystkich podłączonych platformach, pomagając w lokalizacji wiadomości, plików lub notatek.

Najlepsze funkcje Zoho Workplace

Współpracuj nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami za pomocą Zoho Writer , Sheet i Show .

Przechowuj i organizuj pliki we wspólnych folderach udostępnianych zespołowych, korzystając z Zoho WorkDrive z kontrolą wersji.

Zautomatyzuj powtarzające się czaty i aktualizacje zadań za pomocą botów w Zoho Cliq, aby usprawnić cykl pracy.

Ograniczenia Zoho Workplace

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania, prowadzące do nieefektywności w dużych przedsiębiorstwach.

Limity dotyczące przestrzeni dyskowej mogą być uciążliwe w przypadku projektów wymagających dużej ilości danych.

Ceny Zoho Workplace

Workplace Standard: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Mail Lite: 1 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Mail Premium: 4 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Workplace Professional: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Workplace Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (ponad 26 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Zoho Workplace prawdziwi użytkownicy?

Zweryfikowany recenzent udostępnia swoją opinię:

Zoho Projects sprawia, że zarządzanie zadaniami i śledzenie projektów jest bardzo proste. Szczególnie podoba mi się przejrzysty układ oparty na listach i wykresach Gantt. Ułatwia nam to życie, ponieważ pokazuje kamienie milowe zadań wraz z czasem. […] Chociaż Zoho Projects ma wiele funkcji, nauka obsługi może być nieco trudna dla nowych użytkowników, zwłaszcza podczas dostosowywania niestandardowych cykli pracy.

Zoho Projects sprawia, że zarządzanie zadaniami i śledzenie projektów jest bardzo proste. Szczególnie podoba mi się przejrzysty układ oparty na listach i wykresach Gantt. Ułatwia nam to życie, ponieważ pokazuje kamienie milowe zadań wraz z czasem. […] Chociaż Zoho Projects ma wiele funkcji, nauka obsługi może być nieco trudna dla nowych użytkowników, zwłaszcza podczas dostosowywania niestandardowych cykli pracy.

Enterprise AI Search łączy wszystkie zadania, umożliwiając natychmiastowe wyszukiwanie informacji we wszystkich podłączonych narzędziach — takich jak Google Drive, Notion, Slack i Gmail — z jednego miejsca. Zamiast przełączać się między aplikacjami, otrzymujesz szybkie, kontekstowe odpowiedzi pobrane z zadań, dokumentów, czatów i spotkań. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i agentom opartym na AI możesz mieć pewność, że wyniki wyszukiwania są aktualne i zakończone.

7. MangoApps (najlepsze rozwiązanie do współpracy społecznościowej w intranecie i zwiększania zaangażowania pracowników)

za pośrednictwem MangoApps

MangoApps to platforma dla pracowników, która łączy w sobie funkcje intranetu, hubu współpracy i pakietu do zarządzania pracą. Oferuje nowoczesny intranet z kreatorem stron bez kodowania, pulpitami nawigacyjnymi opartymi na roli, markowymi portalami dla pracowników oraz wielokanałową komunikacją za pomocą alertów, biuletynów i ukierunkowanych aktualizacji.

Platforma zawiera również asystentów i agentów AI bezpośrednio w przepływie pracy, pomagając pracownikom wyszukiwać zawartość wewnętrzną, zakończyć zadania i uzyskać natychmiastowy dostęp do wsparcia HR lub IT. Asystenci ci są szkoleni w oparciu o dane wewnętrzne firmy, zapewniając kontekstowo dokładne i bezpieczne odpowiedzi.

Najlepsze funkcje MangoApps

Zmotywuj swoich pracowników dzięki uznaniu i nagrodom za kamienie milowe, osiągnięcia i docenianie przez współpracowników.

Korzystaj z wielojęzycznej komunikacji dzięki wbudowanej funkcji tłumaczenia na ponad 50 języków.

Twórz i dostosowuj asystentów AI w AI Studio, korzystając z danych przedsiębiorstwa i generowania wspomaganego wyszukiwaniem.

Ograniczenia MangoApps

Zarządzanie zadaniami w wielu projektach jest fragmentaryczne; nie ma prostego, ujednoliconego widoku ani raportowania zadań oczekujących.

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami (takich jak wykresy Gantt).

Ceny MangoApps

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MangoApps

G2: 4,2/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o MangoApps prawdziwi użytkownicy?

Oto, co miał do udostępnienia jeden z użytkowników:

Lubię aplikacje Mango ze względu na wiele opcji, które oferują, takich jak łączenie się z osobami z całej firmy, które znajdują się w odległych lokalizacjach. […] Są bardzo łatwe w użyciu i można je dostosować do własnych potrzeb. […] Nie jest łatwo publikować pytania lub aktualizacje dotyczące wielu grup jednocześnie. Dużo zawartości trafia do jednej grupy, co powoduje utratę możliwości dotarcia do większej liczby odbiorców. *

Lubię aplikacje Mango ze względu na wiele opcji, które oferują, takich jak łączenie się z osobami z całej firmy, które znajdują się w odległych lokalizacjach. […] Są bardzo łatwe w użyciu i można je dostosować do własnych potrzeb. […] Nie jest łatwo publikować pytania lub aktualizacje dotyczące wielu grup jednocześnie. Dużo zawartości trafia do jednej grupy, co powoduje utratę możliwości dotarcia do większej liczby odbiorców.

8. Workona (najlepsze do organizacji zakładek i obszaru roboczego)

za pośrednictwem Workona

Workona organizuje otwarte karty, aplikacje w chmurze i zasoby projektowe w dedykowanych przestrzeniach, zamieniając przeglądarkę w skupione miejsce pracy. Każda przestrzeń działa jak cyfrowe biurko dla projektu, przechowując wszystko, od Dokumentów Google i kanałów Slack po pliki Figma.

Inteligentna wyszukiwarka i szablony automatyzacji przepływu pracy oparte na AI pozwalają ustawić nowe projekty z połączonymi folderami, udostępnianymi zakładkami i podłączonymi narzędziami. Dzięki automaturowi, tworzeniu kopii zapasowych i synchronizacji urządzeń nigdy nie stracisz swojej pracy.

Ponadto rozszerzenie Tab Manager platformy (dostępne dla przeglądarek Chrome, Firefox i Edge) zapewnia pełną kontrolę nad otwartymi zakładkami, grupując je w odpowiednich obszarach roboczych.

Najlepsze funkcje Workona

Automatycznie zawieszaj nieaktywne zakładki, aby zaoszczędzić pamięć i przyspieszyć działanie przeglądarki.

Automatycznie zapisuj całą sesję, aby mieć pewność, że możesz zamknąć zakładki i wrócić w dowolnym momencie bez utraty postępów.

Udostępniaj swoje miejsce pracy członkom zespołu, aby wszyscy mieli dostęp do tych samych zasobów, notatek i zadań.

Ograniczenia Workona

Wersja bezpłatna ogranicza Cię do zaledwie pięciu przestrzeni.

Kompatybilność przeglądarek może się różnić. Niektóre funkcje działają inaczej w przeglądarkach Chrome, Firefox i Brave, a nie wszystkie przeglądarki zapisują grupowania zgodnie z oczekiwaniami.

Ceny Workona

Pro: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół: 8 USD/miesiąc na użytkownika (min. 3 użytkowników)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Workona

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Workonie mówią prawdziwi użytkownicy?

Z weryfikowanej recenzji użytkownika:

Workona pomogła mi w bardzo efektywny sposób zarządzać kilkoma profilami użytkowników jednocześnie. Nie tracę już zakładek, nad którymi pracuję w różnych projektach, i pomaga mi zarządzać zasobami, takimi jak zakładki. […] Wdrożenie tego rozwiązania na 2 profilach użytkowników z kilkoma projektami zajęło mi kilka godzin. […] Ładuje się powoli na sprzęcie o niskiej wydajności, takim jak laptopy z procesorem Celeron (ale na Celeronie wszystko działa wolno).

Workona pomogła mi w bardzo efektywny sposób zarządzać kilkoma profilami użytkowników jednocześnie. Nie tracę już zakładek, nad którymi pracuję w różnych projektach, i pomaga mi zarządzać zasobami, takimi jak zakładki. […] Wdrożenie tego rozwiązania na 2 profilach użytkowników z kilkoma projektami zajęło mi kilka godzin. […] Ładuje się powoli na sprzęcie o niskiej wydajności, takim jak laptopy z procesorem Celeron (ale na Celeronie wszystko działa wolno).

🔍 Czy wiesz, że... Firma Groove Networks, pionier w dziedzinie udostępniania plików i współpracy między użytkownikami w czasie rzeczywistym, została założona przez Raya Ozziego. W 2005 roku została przejęta przez Microsoft za 120 milionów dolarów. Jej technologia trafiła ostatecznie do programu Microsoft SharePoint Workspace, a później stała się częścią OneDrive.

9. Notion (najlepsze rozwiązanie do elastycznej przestrzeni roboczej dla notatek, projektów i baz danych)

za pośrednictwem Notion

Notion to elastyczne narzędzie zwiększające wydajność, które pomaga organizować notatki, zarządzać zadaniami, współpracować z zespołem i tworzyć niestandardowe bazy danych. Możesz tworzyć strony dla projektów, wiki dla wiedzy zespołu oraz listy zadań do zrobienia, które zapewniają wszystkim spójność.

Jeśli potrzebujesz przestrzeni do burzy mózgów, po prostu utwórz stronę z osadzonymi obrazami i szybkimi notatkami. Skorzystaj z tablicy Kanban typu „przeciągnij i upuść” lub twórz listy kontrolne z przypomnieniami.

Oprócz notatek i zadań, bazy danych Notion pozwalają tworzyć wszystko, od kalendarzy zawartości po systemy CRM. Funkcje współpracy i komentowania w czasie rzeczywistym oznaczają, że możesz omawiać projekty bez opuszczania obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje Notion

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki Notion Agent , który może zakończone zadania, aktualizować bazy danych i tworzyć zawartość.

Rejestruj każdą rozmowę za pomocą AI Spotkanie Notatki , które podsumowują, przypisują zadania i automatycznie aktualizują strony projektu.

Znajdź kontekst w dokumentach Notion, plikach PDF i połączonych narzędziach za pomocą Enterprise Search .

Twórz interaktywne dokumenty, korzystając z ponad 50 bloków zawartości, w tym wykresów, przełączników, osadzeń i tabelek.

Ograniczenia Notion

Wydajność może być niska w przypadku dużych baz danych, wielu stron lub ciężkiej zawartości.

Funkcje wyszukiwania i udostępniania wiedzy mogą być niespójne.

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 8000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co o Notion mówią prawdziwi użytkownicy?

Jak udostępniono w ostatniej recenzji:

Notion pomógł mi uporządkować moje myśli i projekty w sposób, w jaki nie udało się to innym cyfrowym notatnikom. Dzięki emoji, połączeniu z innymi aplikacjami i elementom wizualnym, które pomagają mojemu umysłowi uporządkować informacje w sposób, który uważam za najlepszy, narzędzie to jest dla mnie nieocenione zarówno jako pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, jak i przedsiębiorcy. […] Myślę, że scentralizowanie mojego kalendarza było trudne, podobnie jak połączenie różnych projektów w jednym „jedynym źródle prawdy”, jakim jest kalendarz, oraz uzyskiwanie przypomnień. *

Notion pomógł mi uporządkować moje myśli i projekty w sposób, w jaki nie udało się to innym cyfrowym notatnikom. Dzięki emoji, połączeniu z innymi aplikacjami i elementom wizualnym, które pomagają mojemu umysłowi uporządkować informacje w sposób, który uważam za najlepszy, narzędzie to jest dla mnie nieocenione zarówno jako pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, jak i przedsiębiorcy. […] Myślę, że scentralizowanie mojego kalendarza było trudne, podobnie jak połączenie różnych projektów w jednym „jedynym źródle prawdy”, jakim jest kalendarz, oraz uzyskiwanie przypomnień. *

10. Rambox (najlepsze do zarządzania aplikacjami i komunikacji)

za pośrednictwem Rambox

Rambox to organizer obszaru roboczego, który pomaga zarządzać różnymi aplikacjami internetowymi, takimi jak komunikatory, e-mail, zarządzanie projektami, czat zespołowy i media społecznościowe.

Wystarczy dodać najczęściej używane aplikacje, skonfigurować je w spersonalizowanych obszarach roboczych i ustawić powiadomienia. Pozwala to grupować je według projektów, a nawet hibernować nieaktywne platformy, aby zaoszczędzić pamięć komputera.

Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie hasłami, szybkie przełączanie kont, tryb ciemny i wsparcie dla niestandardowych rozszerzeń, łatwo jest utrzymać cykl pracy bez zakłóceń. Możesz wstrzymać powiadomienia, aby się skupić, zintegrować rozszerzenia, takie jak sprawdzanie gramatyki lub menedżery haseł, oraz synchronizować ustawienia między urządzeniami w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Rambox

Natychmiastowo wyeliminuj czynniki rozpraszające uwagę dzięki trybowi skupienia .

Przełączaj się między narzędziami za pomocą szybkiego wyszukiwania i skrótów klawiaturowych.

Zabezpiecz obszar roboczy za pomocą hasła głównego lub klucza bezpieczeństwa FIDO U2F, aby zapewnić dodatkową ochronę.

Zastosuj wstrzyknięcie JavaScript lub CSS, aby spersonalizować wygląd i działanie poszczególnych aplikacji.

Ograniczenia Rambox

Zużywa znaczną ilość pamięci, zwłaszcza w przypadku wielu usług lub zakładek.

Tylko niewielka część rozszerzeń Chrome jest dostępna jako wtyczki.

Ceny Rambox

Podstawowe: Free

Pro: 7 USD/miesiąc (do trzech użytkowników)

Enterprise: 14 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Rambox

G2: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Rambox prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra podsumowuje to w następujący sposób:

Możesz uzyskać dostęp do wielu stron internetowych w jednej aplikacji — to świetna sprawa! Dzięki aplikacji towarzyszącej możesz zgromadzić wszystkie niezbędne aplikacje internetowe w jednej, zunifikowanej platformie. […] Brakuje jej kluczowych rozszerzeń i nie można otwierać stron internetowych jednocześnie w przeglądarce i aplikacji. Przeglądanie stron z wiadomościami lub zasobów wydaje się zbyt skomplikowane.

Możesz uzyskać dostęp do wielu stron internetowych w jednej aplikacji — to świetna sprawa! Dzięki aplikacji towarzyszącej możesz zgromadzić wszystkie niezbędne aplikacje internetowe w jednej, zunifikowanej platformie. […] Brakuje jej kluczowych rozszerzeń i nie można otwierać stron internetowych jednocześnie w przeglądarce i aplikacji. Przeglądanie stron z wiadomościami lub zasobów wydaje się zbyt skomplikowane.

Agenci AI mogą przeszukiwać całą przestrzeń roboczą — w tym zadania, dokumenty, czaty, a nawet podłączone narzędzia zewnętrzne, takie jak Google Drive lub GitHub — aby natychmiast wyświetlić istotne informacje, niezależnie od tego, jak stare są lub jak głęboko są ukryte. Na przykład, jeśli musisz przygotować aktualizację projektu lub odpowiedzieć na pytanie klienta, agent AI może automatycznie zebrać informacje z poprzednich dokumentów, ostatnich czatów i zintegrowanych aplikacji, a następnie podsumować lub przedstawić wyniki w ciągu kilku sekund. Eliminuje to konieczność ręcznego przeszukiwania wielu platform, zapewniając stały dostęp do pełnego kontekstu i najnowszej wiedzy.

11. Bitrix24 (najlepszy pakiet do zarządzania projektami i komunikacji typu „wszystko w jednym”)

za pośrednictwem Bitrix24

Bitrix24 to oparta na chmurze platforma do zarządzania biznesem. Pomaga ona w zarządzaniu relacjami z klientami, śledzeniu procesów sprzedaży, przydzielaniu zadań i zarządzaniu nimi oraz przechowywaniu ważnych plików.

Możesz organizować projekty na tablicach Kanban, wykresach Gantt i w grupach roboczych. Platforma oferuje również niestandardowe formularze, strony internetowe i sklepy internetowe do obsługi klientów, a także szczegółowe analizy i raportowanie, dzięki którym będziesz na bieżąco informowany o postępach i wydajności.

CoPilot może generować notatki ze spotkań, pomysły z burzy mózgów, szkice wiadomości, podsumowania rozmów, a nawet przekształcać zalecenia dotyczące dalszych działań w zadania, które można zrealizować.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Zautomatyzuj powtarzające się cykle pracy i standardowe operacje za pomocą niestandardowych wyzwalaczy i reguł.

Śledź czas, obciążenie pracą i wydajność, aby zoptymalizować produktywność zespołu.

Scentralizuj komunikację dzięki wbudowanemu czatowi, rozmowom wideo, grupom roboczym i kanałom aktywności obejmującym całą firmę.

Limity Bitrix24

Obsługa klienta jest często powolna i mniej responsywna, szczególnie w przypadku użytkowników korzystających z bezpłatnego planu.

Interfejs może wydawać się zagmatwany i nieintuicyjny ze względu na szeroki zakres narzędzi, co sprawia, że wdrażanie nowych pracowników i szkolenia są bardziej złożone.

Ceny Bitrix24

Standard: 124 USD/miesiąc (do 50 użytkowników)

Professional: 249 USD/miesiąc (do 100 użytkowników)

Enterprise: 499 USD/miesiąc (do 250 użytkowników)

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4,1/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Bitrix24 użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia jednego z użytkowników na temat oprogramowania:

To naprawdę dobra platforma dla małych firm, która może służyć jako narzędzie do komunikacji i współpracy na poziomie korporacyjnym, bez kosztów i problemów związanych z platformami takimi jak Jira, Confluence i MS Teams. […] Nie podoba mi się, że pełna funkcja nie jest dostępna dla użytkowników wersji Basic, gdy firma zatrudnia do 5 osób, a aby uzyskać dodatkowe funkcje, takie jak rejestracja czasu pracy, trzeba dokonać aktualizacji i zapłacić podwójną cenę za 100 pracowników. *

To naprawdę dobra platforma dla małych firm, która może służyć jako narzędzie do komunikacji i współpracy na poziomie korporacyjnym, bez kosztów i problemów związanych z platformami takimi jak Jira, Confluence i MS Teams. […] Nie podoba mi się, że pełna funkcja nie jest dostępna dla użytkowników wersji Basic, gdy firma zatrudnia do 5 osób, a aby uzyskać dodatkowe funkcje, takie jak rejestracja czasu pracy, trzeba dokonać aktualizacji i zapłacić podwójną cenę za 100 pracowników.

🔍 Czy wiesz, że... Kiedy w 1843 roku Alexander Bain wynalazł faks, urządzenie to mogło przesyłać obrazy za pośrednictwem linii telegraficznych. Zatem z technicznego punktu widzenia ludzie wysyłali „dokumenty cyfrowe” już ponad 180 lat temu.

Spraw, aby wszystkie elementy idealnie do siebie pasowały

Zarządzanie pracą w wielu narzędziach jest męczące, czasochłonne i podatne na błędy. Przedstawione tutaj narzędzia do tworzenia zunifikowanego obszaru roboczego dają Ci możliwość scentralizowania cyklu pracy, poprawy współpracy i zwiększenia wydajności, ale nadal pozostawiają pewne luki.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, została stworzona, aby zapewnić Ci elastyczny system zarządzania zadaniami ze zintegrowanymi funkcjami AI.

Dzięki zintegrowanej z platformą pomocy AI ClickUp Brain oraz wszystkiemu, od zadań, dokumentów, czatów i pulpitów nawigacyjnych po kalendarze, formularze i tablice, ClickUp jest jedyną zintegrowaną przestrzenią roboczą AI, jakiej potrzebujesz.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i doświadcz mądrzejszej, bardziej wydajnej pracy! ✅