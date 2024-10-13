Dołącz do ruchu: 24 projekty Open Source, w które warto się zaangażować w 2025 roku

Ciekawi Cię, co sprawia, że Twoje ulubione oprogramowanie jest potężne? Magia tkwi w projektach open-source, w których współpraca napędza innowacje.

Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, czy po prostu interesujesz się technologią, poruszanie się po rozległym krajobrazie open source może być przytłaczające. Niektóre projekty mogą pozostać niezauważone, a nie chcesz inwestować swoich umiejętności w te, które mogą zniknąć.

Mój zespół i ja zbadaliśmy narzędzia open-source, od uczenia maszynowego po tworzenie stron internetowych, a nasze badania przyniosły cenne spostrzeżenia. Na tym blogu przedstawię listę kilku fajnych projektów open-source, dzięki którym będziesz mieć do dyspozycji najlepsze narzędzia.

24 najlepsze projekty open source, w które warto się zaangażować

Odkrywanie właściwego narzędzia open source do zarządzania projektami wnoszenie wkładu może poprawić umiejętności kodowania i rozszerzyć sieć w społeczności open source

Oto 24 najlepsze projekty open source idealne dla nowych współpracowników, które pomogą ci płynnie zarządzać projektami

Narzędzia do komunikacji i współpracy

1. ClickUp (najlepszy do niestandardowego zarządzania projektami typu "wszystko w jednym ")

Chociaż ClickUp dla zespołów programistycznych clickUp nie jest narzędziem open-source w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale odzwierciedla podstawowe zasady filozofii open-source, takie jak elastyczność, udostępnianie, współpraca i zaangażowanie społeczności. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs, niestandardowe opcje i solidne możliwości integracji sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie do zarządzania projektami. ClickUp Zarządzanie projektami oferuje najwyższej klasy funkcje prywatności i udostępniania, zapewniając brak problemów z kompatybilnością w pełnym zakresie zarządzania projektami. Podobnie jak projekty open-source pozwalające programistom na dostosowanie narzędzi do konkretnych potrzeb, ClickUp oferuje niestandardowe opcje rozszerzenia. Użytkownicy mogą dostosować widoki i pulpity do swoich preferencji i ustawić szczegółową automatyzację z różnymi aplikacjami.

ClickUp wspiera środowisko współpracy, w którym użytkownicy mogą dzielić się spostrzeżeniami, wskazówkami i najlepszymi praktykami za pośrednictwem serwisu grupa społeczności . Ten aspekt społecznościowy odzwierciedla kulturę open-source, w której użytkownicy przyczyniają się do rozwoju narzędzia i zwiększają jego użyteczność poprzez udostępnianie wiedzy.

Użytkownicy ClickUp korzystają z bogatego repozytorium zasobów, samouczków i zawartości generowanej przez użytkowników, które pomagają im zmaksymalizować potencjał platformy.

Co więcej, deweloperzy mogą usprawnić swoją pracę poprzez integrację z GitHub lub tworzenie aplikacji za pomocą API ClickUp. Zwiększa to jeszcze bardziej elastyczność deweloperów i kontrolę nad cyklami pracy związanymi z zarządzaniem projektami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zachowaj wszystkie metryki projektu na wyciągnięcie ręki dzięki niestandardowym panelom ClickUp

Zachowaj wszystkie metryki projektu na wyciągnięcie ręki dzięki niestandardowym Pulpity ClickUp -Dostosuj pulpity do potrzeb projektu, umożliwiając kompleksową widoczność i monitorowanie.

Twórz niestandardowe automatyzacje, aby dostosować je do swojego cyklu pracy dzięki ClickUp Automations

Usprawnij projekty open source i cykle pracy dzięki Automatyzacja ClickUp poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak aktualizacje statusu i przekazywanie projektów. Funkcja ta zwiększa wydajność i zmniejsza liczbę błędów popełnianych ręcznie.

Użyj ClickUp Brain, aby przyspieszyć planowanie i zarządzanie projektami

Szybsze śledzenie projektów dzięki wykorzystaniu ClickUp Brain do generowania podzadań na podstawie opisów, podsumowywania wątków i autonomicznego aktualizowania zadań, dzięki czemu zarządzanie projektami jest płynniejsze i bardziej intuicyjne.

Scentralizuj dokumentację projektu za pomocą ClickUp Docs, aby Twój zespół był na bieżąco informowany

Każdy członek zespołu może być na bieżąco informowany i koordynowany dzięki kompleksowemu dokumentowaniu szczegółów projektu ClickUp Docs Bezproblemowa integracja z ponad 200 narzędziami, takimi jak GitHub, Slack i Google Drive, zwiększająca funkcję i połączenie w ramach stosu technologicznego z Integracje ClickUp Czytaj więcej: 10 najlepszych platform integracyjnych API, które usprawnią działalność Business w 2024 roku



Współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą tablic ClickUp, aby przekształcić burzę mózgów w ustrukturyzowane plany projektów

Użycie Tablice ClickUp ułatwiają współpracę w czasie rzeczywistym nad strategicznymi inicjatywami, przekształcając sesje burzy mózgów w wykonalne zadania projektowe.

Limity ClickUp

Model freemium może ograniczać niektóre zaawansowane funkcje, skłaniając użytkowników do korzystania z płatnych planów

Krzywa uczenia się może być stroma dla niektórych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Mattermost: Elastyczna platforma do współpracy typu open-source

via Mattermost Mattermost to platforma do komunikacji i współpracy o otwartym kodzie źródłowym, przeznaczona dla programistów i firm poszukujących bezpiecznego i konfigurowalnego narzędzia do komunikacji zespołowej. Umożliwia zespołom organizowanie rozmów, udostępnianie plików i zarządzanie projektami za pośrednictwem zintegrowanych kanałów i cykli pracy.

Najlepsze funkcje Mattermost

Wdrożenie Mattermost na własnych serwerach w celu zachowania pełnej kontroli nad komunikacją i bezpieczeństwem danych w organizacji

Niestandardowa rozbudowa funkcji dzięki wtyczkom, integracjom i botom w celu dostosowania platformy do konkretnych potrzeb

**Limity Mattermost

Wymaga samodzielnego hostingu, co może być skomplikowane i wymagać dużych zasobów dla małych zespołów lub organizacji bez dedykowanego wsparcia IT

Najważniejsze ceny

Free: Free

Free Profesjonalny: 10 USD/miesiąc za użytkownika

10 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Najważniejsze oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (332 opinie)

4.3/5 (332 opinie) Capterra: 4.4/5 (158 opinii)

Uczenie maszynowe i AI

3. TensorFlow: potężna platforma open-source do uczenia maszynowego

via TensorFlow TensorFlow to biblioteka projektów open-source zaprojektowana do wysokowydajnych obliczeń numerycznych. Oferuje elastyczny ekosystem, który umożliwia programistom łatwe tworzenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego.

TensorFlow zapewnia wsparcie dla różnorodnych aplikacji dzięki swoim Otwarte API które jest wspierane przez rozszerzenie Narzędzia dokumentacji API . Dzięki temu programiści mogą łatwo niestandardowo dostosowywać i rozszerzać swoje projekty uczenia maszynowego.

Najlepsze funkcje TensorFlow

Elastyczne API, takie jak Keras, upraszczają projektowanie modeli

Kompatybilność z różnymi urządzeniami - od smartfonów po klastry

**Limity TensorFlow

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Ceny TensorFlow

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje TensorFlow

G2: 4,5 na 5 (ponad 60 recenzji)

4,5 na 5 (ponad 60 recenzji) Capterra: Ocena: 4.6 (100+ recenzji)

4. PyTorch: Wszechstronne narzędzie do uczenia maszynowego

via PyTorch PyTorch to biblioteka uczenia maszynowego o otwartym kodzie źródłowym, preferowana do zastosowań takich jak wizja komputerowa i przetwarzanie języka naturalnego. Doskonale sprawdza się w opracowywaniu i badaniu modeli głębokiego uczenia. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, takich jak obliczenia tensorowe z silną akceleracją GPU i dynamiczne wykresy obliczeniowe do elastycznego budowania modeli.

Najlepsze funkcje PyTorch

TorchScript ułatwia płynne przejście z fazy rozwoju do fazy produkcyjnej

Wsparcie dla wielu procesorów graficznych w celu efektywnego skalowania projektów

Limity PyTorch

Zwiększone zużycie pamięci w porównaniu do bardziej statycznych frameworków grafowych

Ceny PyTorch

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

PyTorch opinie i oceny

G2: 4.6/5 (20+ recenzji)

4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. Scikit-learn: Solidny zestaw narzędzi do uczenia maszynowego w Pythonie

via Scikit-learn Scikit-learn to biblioteka Pythona, która zapewnia proste i wydajne narzędzia do eksploracji i analizy danych. Jest zbudowana na NumPy, SciPy i Matplotlib, jest dostępna dla każdego i może być ponownie wykorzystana w różnych kontekstach. Scikit-learn jest open source na licencji BSD i nadaje się do użytku komercyjnego.

Najlepsze funkcje Scikit-learn

Kompleksowy zestaw narzędzi do uczenia maszynowego do obsługi klasyfikacji, regresji, grupowania i redukcji wymiarowości

Płynna integracja z naukowym stosem Pythona

**Ograniczenia Scikit-learn

Brak natywnego wsparcia dla bibliotek głębokiego uczenia

ceny Scikit-learn

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje Scikit-learn

G2: 4,8 na 5 (ponad 50 recenzji)

4,8 na 5 (ponad 50 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Web development

6. Django: Wysokopoziomowy framework do szybkiego tworzenia stron internetowych

via Django Django jest wysokopoziomowym frameworkiem webowym Pythona, który wspiera szybki rozwój z czystym, pragmatycznym designem. Faworyzowany przez perfekcjonistów pracujących pod presją czasu, Django usprawnia tworzenie aplikacji internetowych, wykonując większość rutynowych czynności, pozwalając programistom skupić się na unikalnych funkcjach aplikacji.

Najlepsze funkcje Django

Przyspieszenie cyklu deweloperskiego od pomysłu do zakończonego projektu w celu zwiększenia wydajności.

Zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji poprzez automatyczną ochronę przed wstrzykiwaniem kodu SQL, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) i clickjackingiem przy jednoczesnym bezpiecznym zarządzaniu uwierzytelnianiem użytkowników i sesjami.

Limity Django

Wdrożenie może być trudne na niektórych platformach, takich jak Windows lub udostępnianie hostów

Zmiany w bazie danych są trudne do przywrócenia po ich commitowaniu

Ceny Django

Dostępne za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje Django

G2: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

4.5/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

7. Flask: Lekki framework do elastycznego tworzenia stron internetowych

via Flask Flask, mikro framework webowy dla Pythona, jest idealny dla początkujących. Jest lekki, ale potężny i pozwala użytkownikom szybko tworzyć aplikacje internetowe. Flask jest zbudowany na zestawie narzędzi Werkzeug WSGI i silniku szablonów Jinja i opiera się na zestawie narzędzi Click CLI dla swoich możliwości wiersza poleceń.

Najlepsze funkcje Flask

Łatwy w użyciu i rozszerzeniu framework do tworzenia aplikacji

Minimalne ramy zapewniają niską złożoność rdzenia, jednocześnie umożliwiając znaczne rozszerzenia

**Limity Flask

Minimalistyczny rdzeń może wymagać licznych rozszerzeń dla dużych aplikacji

Ceny Flask

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje Flask

G2: 4.5/5 (40+ recenzji)

4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: Ocena: 4.6/5 (10+ recenzji)

8. React: Solidna biblioteka do budowania interfejsów użytkownika

via React React to najlepsza biblioteka do tworzenia webowych i natywnych interfejsów użytkownika, oferująca niezrównaną elastyczność w procesie programowania. Narzędzie to zwiększa wydajność programistów poprzez wykorzystanie JavaScript, wszechstronnego języka programowania. Jego Integracja z GitHub możliwości usprawniają cykl pracy programistycznej i promują współpracę.

Najlepsze funkcje React

Modułowy, łatwy w utrzymaniu kod z architekturą opartą na komponentach

Składnia JSX upraszcza pisanie i rozumienie kodu poprzez bezpośrednią integrację logiki interfejsu użytkownika

**Limity React

Użytkownicy raportowali sporadyczne wyzwania związane z integracją złożonych modułów natywnych w React Native

Ceny React

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje React

G2: 4.5/5 (130 recenzji)

4.5/5 (130 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Vue.js: Postępowy framework JavaScript do budowania interfejsów webowych

via Vue.js Vue.js jest uznawany za postępowy framework JavaScript przeznaczony do budowania interfejsów użytkownika. Zapewnia prostotę integracji jak biblioteka i solidne ustawienie funkcji pełnoprawnego frameworka, dzięki czemu nadaje się do wszystkiego, od małych aplikacji po duże projekty na poziomie Enterprise.

Najlepsze funkcje Vue.js

Intuicyjne API i światowej klasy dokumentacja ułatwiająca wdrożenie

Reaktywne i zoptymalizowane pod kątem kompilatora renderowanie minimalizujące potrzebę ręcznej optymalizacji

**Limity Vue.js

Nowość na rynku z pewnymi wyzwaniami w złożonych scenariuszach

Ceny Vue.js

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Vue.js opinie i oceny

G2: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

4.8/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 10 recenzji)

DevOps i automatyzacja

10. Jenkins: Wiodący serwer automatyzacji dla skalowalnego rozwoju oprogramowania

via Jenkins Jenkins to serwer automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia wdrażanie, automatyzację i tworzenie narzędzi i projektów o dowolnej skali. Narzędzie to znane jest z szerokiego wsparcia członków społeczności i zdolności do wydajnej obsługi złożonych cykli pracy.

Najlepsze funkcje Jenkins

Rozbudowany ekosystem wtyczek do integracji narzędzi CI/CD

Skalowalna architektura dystrybucji do zarządzania większymi obciążeniami pracą

**Limity Jenkinsa

Konfiguracja może stanowić wyzwanie

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami

Ceny Jenkins

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje Jenkins

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 550 recenzji)

11. Ansible: Potężny silnik automatyzacji procesów IT

via Ansible Ansible to idealne narzędzie do automatyzacji IT o otwartym kodzie źródłowym, upraszczające provisioning, zarządzanie konfiguracją, wdrażanie aplikacji i wiele innych procesów IT. Platforma Red Hat® Ansible Automation Platform rozszerza swoje solidne ramy, integrując liczne projekty upstream w ujednolicone rozwiązanie Enterprise dla zaawansowanych potrzeb automatyzacji.

Najlepsze funkcje Ansible

Kompleksowa automatyzacja procesów IT w wielu środowiskach i systemach w celu zwiększenia wydajności

Łatwa obsługa złożonych operacji dzięki rozbudowanej bibliotece gotowych modułów zapewniających skalowalność

Ansible limit

Stroma krzywa uczenia się dla zaawansowanych funkcji i scenariuszy automatyzacji na dużą skalę

Ansible pricing

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Ansible opinie i oceny

G2: 4.6/5 (270+ recenzji)

4.6/5 (270+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

12. Kubernetes: Potężny orkiestrator dla skonteneryzowanych aplikacji

via Kubernetes Kubernetes, czyli K8s, rewolucjonizuje zarządzanie aplikacjami w kontenerach dzięki solidnym możliwościom automatyzacji. Jako kamień węgielny nowoczesnego DevOps, Kubernetes doskonale sprawdza się we wdrażaniu, skalowaniu i zarządzaniu złożonymi aplikacjami.

Najlepsze funkcje Kubernetes

Zapewnia płynne przejścia i szybkie przywracanie po zakłóceniach dzięki automatyzacji wdrożeń i wycofań

Ułatwienie wydajnej pracy w sieci bez modyfikowania kodu aplikacji poprzez wykrywanie usług i równoważenie obciążenia

**Ograniczenia Kubernetes

Złożoność zarządzania raportowana przez użytkowników sprawia, że narzędzie jest początkowo trudne w obsłudze

Ceny Kubernetes

Dostępne za darmo, ponieważ jest to open source

Kubernetes opinie i oceny

G2: 4.6/5 (130+ recenzji)

4.6/5 (130+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Zarządzanie danymi i analiza

13. Elasticsearch: Dynamiczny silnik wyszukiwania i analizy

via Elasticsearch Elasticsearch to rozproszony silnik wyszukiwania i analizy RESTful znany ze swojej szybkości, skalowalności i zdolności do obsługi różnych typów danych. Jako podstawowy składnik Elastic Stack, Elasticsearch wspiera różne przypadki użycia, w tym monitorowanie dzienników i infrastruktury, monitorowanie wydajności aplikacji i wiele innych.

Najlepsze funkcje Elasticsearch

Wdrażanie możliwości wyszukiwania w różnych typach danych w celu uzyskania wydajności w czasie rzeczywistym

Uzyskiwanie wglądu z zaawansowanych analiz poprzez wyszukiwanie i agregację w czasie rzeczywistym

**Limity Elasticsearch

Ograniczone wsparcie dla zapytań KNN w porównaniu do standardowego wyszukiwania pełnotekstowego

Wymaga szczegółowych przykładów i samouczków dla nowych użytkowników, zwłaszcza w celu wdrożenia crawlerów

Ceny Elasticsearch

Standard: $95/miesiąc

$95/miesiąc Złoty: $109/miesiąc

$109/miesiąc Platinum: $125/miesiąc

$125/miesiąc Enterprise: 175 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Elasticsearch

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

14. Apache Kafka: Potężna platforma dla strumieni danych w czasie rzeczywistym

via Apache Kafka Apache Kafka to potęga w strumieniowym przesyłaniu danych. Jako rozproszona platforma strumieniowania wydarzeń o otwartym kodzie źródłowym, umożliwia wysokowydajne potoki danych w celu usprawnienia analizy i integracji danych. Apache Kafka zachęca do zaangażowania społeczności, a utrzymanie jej solidnej architektury często wymaga pull requestów od globalnych współpracowników.

Najlepsze funkcje Apache Kafka

Szybkie dostarczanie wiadomości z niskimi opóźnieniami w systemach dystrybucji dla wysokiej przepustowości

Rozbudowane sieci obsługujące biliony wiadomości i petabajty danych dziennie ze wsparciem skalowalności

Apache Kafka limity

Ograniczone wsparcie dla języka Python może ograniczać użyteczność dla niektórych programistów

ceny Apache Kafka

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje Apache Kafka

G2: 4.5/5 (110+ recenzji)

4.5/5 (110+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

15. PostgreSQL: Zaawansowana relacyjna baza danych typu open source

via PostgreSQL Dzięki ponad 35-letniemu aktywnemu rozwojowi, PostgreSQL zyskał silną reputację dzięki niezawodności, solidności funkcji i wydajności. Zapewnia wsparcie dla szerokiego zakresu zaawansowanych typów danych i funkcji optymalizacji wydajności, które są kluczowe dla wydajnej obsługi dużych ilości danych.

Najlepsze funkcje PostgreSQL

Dokładność i spójność danych dzięki solidnemu wsparciu transakcji i silnym gwarancjom integralności

Szybkie wyszukiwanie danych dzięki rozbudowanym opcjom indeksowania i potężnemu optymalizatorowi zapytań

PostgreSQL limity

Potrzeba większej integracji z powszechnie używanymi aplikacjami open-source w celu zwiększenia funkcji

Ceny PostgreSQL

Dostępne jako darmowe oprogramowanie open-source

Oceny i recenzje PostgreSQL

G2: 4.4/5 (630 opinii)

Capterra: 4.6/5 (410 głosów)

Systemy operacyjne

16. Jądro Linux: Rdzeń systemów operacyjnych Linux

via Linux Kernel Jądro Linux jest centralnym komponentem systemów operacyjnych Linux, służącym jako krytyczny pośrednik między sprzętem a procesami. Zarządza zasobami systemowymi i upraszcza złożone interakcje, zapewniając wydajną pracę. Opracowane z myślą o bezpieczeństwie, jądro jest świadectwem mocy i elastyczności narzędzi open-source.

Najlepsze funkcje jądra Linux

Zwiększona stabilność i wydajność systemu dzięki efektywnemu zarządzaniu pamięcią i procesami

Rozbudowany ekosystem sprzętowy z szerokim zakresem sterowników urządzeń

**Limity jądra systemu Linux

Wymaga dogłębnej wiedzy technicznej w zakresie niestandardowych ustawień i rozwiązywania problemów

**Ceny jądra Linux

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje Linux Kernel

G2: 4.6/5 (20 recenzji)

4.6/5 (20 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

17. SerenityOS: świeże spojrzenie na klasyczne systemy operacyjne dla pulpitów

via SerenityOS SerenityOS to system operacyjny typu open-source, który łączy w sobie nostalgiczny graficzny interfejs użytkownika z nowoczesnymi zasadami projektowania oprogramowania. Został zbudowany od podstaw, kładąc nacisk na spójną, zwartą społeczność użytkowników i programistów, która stale zwiększa jego możliwości i stabilność.

Najlepsze funkcje SerenityOS

Nostalgiczny interfejs użytkownika z nowoczesnym akcentem dzięki estetyce GUI w stylu retro lat 90

Solidne, elastyczne i wydajne zarządzanie systemem dostarczane przez rdzeń uniksowy

SerenityOS limity

Jego niszowa baza użytkowników może nie spodobać się wszystkim użytkownikom, szczególnie tym przyzwyczajonym do komercyjnego systemu operacyjnego głównego nurtu

Ceny SerenityOS

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje SerenityOS

Za mało recenzji

Rozwój mobilny

18. Flutter: Wszechstronny framework do rozwoju międzyplatformowego

via Flutter Stworzony przez Google, Flutter jest narzędziem programistycznym typu open-source do tworzenia natywnych aplikacji dla systemów Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows i Internetu z jednej bazy kodu. Narzędzie to jest znane z pomagania programistom w tworzeniu atrakcyjnych, natywnie kompilowanych narzędzi i aplikacji.

Najlepsze funkcje Flutter

Wysoka wydajność osiągnięta dzięki kompilacji do ARM, kodu maszynowego Intel i JavaScript w celu szybkiego wykonania na wszystkich urządzeniach

Wdrażanie na wielu platformach z jednej bazy kodu, w tym iOS, Android, sieć i pulpit

**Limity Flutter

Wydajność pozostaje obecnie w tyle za natywnymi platformami, takimi jak Kotlin czy Swift, co podkreśla potrzebę dalszego rozwoju

Ceny Flutter

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje Flutter

G2: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4.6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

19. React Native: Potężny framework do budowania aplikacji mobilnych

via React Native Opracowany przez Facebooka React Native został zaprojektowany do tworzenia natywnych aplikacji mobilnych przy użyciu JavaScript i React. Umożliwia programistom jednokrotne napisanie kodu i wdrożenie go na platformach Android i iOS, znacznie skracając czas i koszty rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności i doświadczenia użytkownika.

Najlepsze funkcje React Native

Wieloplatformowe aplikacje mobilne z jedną bazą kodu

Szeroki ekosystem bibliotek i narzędzi zwiększających funkcjonalność aplikacji

**Ograniczenia React Native

Wydajność może pozostawać w tyle za prawdziwie natywnymi aplikacjami, szczególnie w przypadku złożonych lub intensywnie wykorzystujących grafikę aplikacji

ceny React Native

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

React Native opinie i oceny

G2: 4.5/5 (130 recenzji)

4.5/5 (130 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Rozwiązania e-commerce i business

20. ERPNext: Najbardziej zwinny system ERP na świecie

via ERPNext ERPNext jest powszechnie uważany za jedno z najlepszych darmowych i otwartych oprogramowań ERP. Narzędzie oferuje zakończony pakiet narzędzi do zarządzania biznesem, od księgowości finansowej po CRM i produkcję. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i rozszerzenie możliwości dostosowywania sprawiają, że jest to preferowany wybór dla ponad 10 000 firm na całym świecie.

Najlepsze funkcje ERPNext

Kompleksowy system ERP z ponad 1000 modułów usprawniających operacje Business

Księgowość finansowa i raportowanie w czasie rzeczywistym dla większej przejrzystości i kontroli

ERPNext limity

Niepełne wykorzystanie kluczowych modułów w niektórych wdrożeniach może ograniczać dostęp do cennych funkcji i spostrzeżeń

ceny ERPNext

Small Business: 52 USD/miesiąc dla Teams zatrudniających około 50 pracowników

52 USD/miesiąc dla Teams zatrudniających około 50 pracowników Enterprise: Niestandardowy cennik

recenzje i oceny ERPNext

G2: 4.5/5 (ponad 40 opinii)

4.5/5 (ponad 40 opinii) Capterra: 4.6/5 (130+ głosów)

21. Bagisto: Wszechstronny framework e-commerce Laravel

via Bagisto Bagisto to platforma e-commerce typu open source zbudowana na Laravel i Vue.js. Pomaga ona firmom w zakładaniu i rozwijaniu sklepów internetowych. Dzięki różnym konfigurowalnym funkcjom i intuicyjnemu interfejsowi, Bagisto zapewnia wsparcie dla marketplace'ów, aplikacji mobilnych, blockchain i aplikacji headless commerce, a wszystko to zasilane przez Generative AI.

Najlepsze funkcje Bagisto

Dynamiczna platforma mobilna synchronizująca produkty i kategorie w czasie rzeczywistym

Kompleksowy zestaw narzędzi do efektywnego zarządzania zamówieniami i ulepszonej interakcji z klientami

**Limity Bagisto

Nowi użytkownicy mogą nie w pełni wykorzystywać wszystkie dostępne moduły, co prowadzi do niepełnego wykorzystania możliwości platformy

**Ceny Bagisto

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

Oceny i recenzje Bagisto

Za mało recenzji

22. Odoo: Kompleksowy pakiet do zarządzania Business

via Odoo Odoo to otwarte oprogramowanie biznesowe typu "wszystko w jednym", które oferuje zakres aplikacji usprawniających i automatyzujących procesy biznesowe. Modułowa architektura Odoo umożliwia użytkownikom rozpoczęcie od podstawowych modułów i dodawanie kolejnych w miarę rozwoju ich biznesu. Jest szeroko stosowany w CRM, e-commerce, księgowości, inwentaryzacji, punktach sprzedaży i zarządzaniu projektami.

**Najlepsze funkcje Odoo

Bezproblemowa obsługa łączy wszystkie funkcje Business dzięki kompleksowej integracji

Niestandardowe opcje w Odoo Studio dostosowują rozwiązania do konkretnych potrzeb Businessu

**Limity Odoo

Organizacje non-profit zmagają się ze złożonością Odoo w zarządzaniu darowiznami, ponieważ wykorzystuje ono moduły fakturowania i sprzedaży, które nie są zoptymalizowane do tych zadań

**Ceny Odoo

One App Free Plan: $0

$0 Standard Plan: $31.10/miesiąc za użytkownika

$31.10/miesiąc za użytkownika Plan niestandardowy: $46.80/miesiąc na użytkownika

Odoo opinie i oceny

G2: 4.2/5 (260+ recenzji)

4.2/5 (260+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (940 opinii)

Projekty edukacyjne

23. freeCodeCamp: Wiodąca platforma do edukacji w zakresie kodowania

via freeCodeCamp freeCodeCamp to organizacja non-profit, która oferuje darmowe, interaktywne lekcje kodowania i inne projekty pomagające ludziom w nauce tworzenia stron internetowych i zdobywaniu certyfikatów z różnych dziedzin programowania. Dzięki rozszerzonemu programowi nauczania można opanować podstawy HTML i CSS, a także złożone tematy i technologie, takie jak uczenie maszynowe i bezpieczeństwo informacji.

najlepsze funkcje FreeCodeCamp

Szansa na zbudowanie portfolio rzeczywistych projektów w celu zademonstrowania kompetencji i umiejętności poprzez naukę opartą na projektach

Tętniąca życiem społeczność uczniów i ekspertów zapewniająca pomoc, mentoring i współpracę ograniczenia freeCodeCamp

Brak struktury w samodzielnej nauce może być wyzwaniem dla uczniów, którzy rozwijają się w bardziej tradycyjnym środowisku edukacyjnym

cennik freeCodeCamp

Dostępny za darmo, ponieważ jest open source

oceny i recenzje FreeCodeCamp

Za mało recenzji

24. Open edX: Rozbudowana platforma edukacyjna dla różnorodnych potrzeb edukacyjnych

via Open edX Open edX to jeden z bezpiecznych, wysoce skalowalnych projektów open source wykorzystywanych przez uniwersytety, Enterprise i organizacje rządowe na całym świecie. Został zaprojektowany w celu dostarczania różnorodnych doświadczeń edukacyjnych, w tym masowych otwartych kursów online (MOOC), małych prywatnych kursów online i sesji szkoleniowych dla firm.

Najlepsze funkcje Open edX

Angażujące doświadczenia edukacyjne online na dużą skalę w różnych formatach, takich jak MOOC i szkolenia korporacyjne

Zwiększone zaangażowanie użytkowników dzięki interaktywnej zawartości, integracji multimediów i narzędziom do komunikacji w czasie rzeczywistym

**Limity Open edX

Open edX Community Edition może wymagać dodatkowych wtyczek lub niestandardowego rozwoju w celu zaspokojenia specjalistycznych potrzeb, co może zwiększyć złożoność i czas dostosowanych wdrożeń

Ceny Open edX

Dostępne za darmo, ponieważ jest to oprogramowanie typu open source

Open edX opinie i oceny

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (80+ głosów)

Rozpocznij swój projekt z odpowiednim narzędziem Open-Source - ClickUp

Podczas zarządzania rozwojem oprogramowania open-source nie wszystkie narzędzia są sobie równe. Mogą one mieć decydujący wpływ na wspieranie innowacji i współpracy. Każdy ze wzmiankowanych projektów open-source oferuje unikalne korzyści, ale ClickUp wyróżnia się jako narzędzie zmieniające zasady gry.

To coś więcej niż tylko platforma do zarządzania - to elastyczne, konfigurowalne rozwiązanie zaprojektowane w celu usprawnienia współpracy w zespole i usprawnienia cyklu pracy nad projektem, szczególnie dla programistów pracujących w środowiskach open source.

To, co czyni ClickUp szczególnie potężnym, to jego zdolność do dostosowania się do podstawowych wartości open-source - przejrzystości, współpracy i zdolności adaptacyjnych. Bez trudu integruje się z różnymi cyklami pracy deweloperskiej, od małych teamów po projekty na dużą skalę, umożliwiając użytkownikom zarządzanie projektami, automatyzację procesów i łatwe śledzenie postępów.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad osobistym projektem, czy przyczyniasz się do globalnej inicjatywy, ClickUp oferuje strukturę i narzędzia potrzebne do zachowania wydajności i organizacji.

Wraz z szybkim rozwojem oprogramowania open-source, niezawodne narzędzie takie jak ClickUp ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności i napędzania innowacji. Czy jesteś gotowy, aby zoptymalizować swoje strategie zarządzania projektami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, jak zmienia on Twoje projekty open source.