10 najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji API dla zespołów programistycznych w 2024 roku

Interfejsy API są siłą napędową nowoczesnego tworzenia oprogramowania. Żądania API i wywołania API pozwalają programistom szybko integrować różne systemy i usługi, budując złożone aplikacje z niespotykaną dotąd szybkością i zwinnością.

Jednak przy tak wielu dostępnych interfejsach API wyzwaniem dla programistów jest nadążanie za wszystkimi specyfikacjami API bez wysokiej jakości dokumentacji API. W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do tworzenia dokumentacji API. Narzędzia te pomagają programistom zrozumieć i efektywniej korzystać z interfejsów API bez konieczności spędzania godzin na przekopywaniu się przez dokumentację.

W tym artykule omówimy korzyści płynące z korzystania z narzędzia do tworzenia dokumentacji API i przedstawimy kompleksowy przegląd 10 najlepszych narzędzi dostępnych na rynku.

Co to jest narzędzie do tworzenia dokumentacji API?

Narzędzie do tworzenia dokumentacji API (Application Programming Interface) to wyspecjalizowane oprogramowanie, które pomaga programistom w tworzeniu, zarządzaniu i wyświetlaniu kompleksowych i łatwych do zrozumienia dokumentów API.

Narzędzia dokumentacji API pomagają zespołom programistycznym w definiowaniu możliwości, wykorzystania i oczekiwanych rezultatów interfejsu API.

Pomagają w przejrzystości funkcji API, umożliwiając innym programistom szybsze i skuteczniejsze zrozumienie i zintegrowanie go z własnym oprogramowaniem.

Narzędzia dokumentacji API często zapewniają dodatkowe funkcje, takie jak generowanie kodu, środowiska testowe i kontrola wersji, co czyni je niezbędnymi w procesie rozwoju.

Czego należy szukać w narzędziu do tworzenia dokumentacji API?

Wybierając odpowiednie narzędzie do tworzenia dokumentacji API, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych funkcji, w tym użyteczność, kompletność, współpracę, automatyzację i integracje.

Użyteczność ma najwyższy priorytet : Narzędzie do dokumentacji API powinno być przyjazne dla użytkownika, aby programiści mogli szybko je zrozumieć i używać bez konieczności stawiania czoła stromym krzywym uczenia się. Dodatkowym atutem jest interaktywna dokumentacja API

: Narzędzie do dokumentacji API powinno być przyjazne dla użytkownika, aby programiści mogli szybko je zrozumieć i używać bez konieczności stawiania czoła stromym krzywym uczenia się. Dodatkowym atutem jest interaktywna dokumentacja API Kompletność ma znaczenie: Narzędzie do dokumentacji API powinno być w stanie udokumentować wszystkie aspekty funkcji API, od punktów końcowych i metod po przykłady żądań/odpowiedzi i kody błędów

Współpraca to klucz : W środowisku zespołowym potrzebujesz narzędzia, które wspiera wielu użytkowników pracujących jednocześnie, z funkcjami takimi jak edycja w czasie rzeczywistym i kontrola wersji, aby tworzyć interaktywną dokumentację API

: W środowisku zespołowym potrzebujesz narzędzia, które wspiera wielu użytkowników pracujących jednocześnie, z funkcjami takimi jak edycja w czasie rzeczywistym i kontrola wersji, aby tworzyć interaktywną dokumentację API Automatyzacja to znaczna oszczędność czasu : Poszukaj narzędzi, które oferują funkcje automatycznego generowania kodu lub automatycznej aktualizacji, aby utrzymać potok dokumentacji API w synchronizacji z najnowszą wersją API

: Poszukaj narzędzi, które oferują funkcje automatycznego generowania kodu lub automatycznej aktualizacji, aby utrzymać potok dokumentacji API w synchronizacji z najnowszą wersją API Rozważ możliwości integracji: Poszukaj narzędzia API, które płynnie integruje się z istniejącym procesem tworzenia dokumentacji, w tym z IDE, systemami kontroli źródła i narzędziami do testowania API

Rozważenie tych czynników przy wyborze narzędzia do dokumentacji API pomoże ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla potrzeb twojego zespołu.

10 najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji API w 2024 roku

W tej sekcji omówimy 10 najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji API w 2024 roku.

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko w celu płynnej realizacji pomysłów w zespole

ClickUp dostarcza kilka narzędzi dokumentacji API dostosowanych do potrzeb zespołów programistycznych i deweloperów.

Z Dokumenty ClickUp pozwala bez wysiłku tworzyć, organizować i zarządzać dokumentacją API w jednym miejscu. Wykorzystuje funkcje, takie jak rozbudowana edycja, zagnieżdżone strony i współpraca w czasie rzeczywistym, które sprawiają, że dokumentacja projektów rozwoju oprogramowania powiew świeżości.

The Asystent ClickUp AI usprawnia proces tworzenia dokumentacji API dzięki funkcjom takim jak automatyczne daty powstania dokumentów, inteligentne sugestie i wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym. Pomaga programistom w pisaniu dobrze zorganizowanej dokumentacji API, zmniejszając wysiłek ręczny i poprawiając jakość dokumentacji.

Co więcej, platforma dostarcza unikalną funkcję tworzenia Kod ClickUp Dokumentacja ułatwiając zrozumienie i utrzymanie bazy kodu. Funkcja ta jest szczególnie pomocna podczas korzystania z Oprogramowanie do zarządzania projektami zespołowymi ClickUp dla projektów, w których kluczowa jest wyczyszczona i zwięzła dokumentacja kodu.

Dodatkowo, ClickUp oferuje gotowe szablony, takie jak Szablon SOP zakładu API autorstwa ClickUp który można dostosować do indywidualnych potrzeb. Narzędzia ClickUp dla programistów oferują wszechstronne funkcje i możliwości, co czyni je doskonałym wyborem do zarządzania dokumentacją API i projektami rozwoju oprogramowania.

ClickUp najlepsze funkcje

Wysoce konfigurowalna platforma pozwala dostosować oprogramowanie do potrzeb zespołu

Doskonała współpraca nad dokumentami i mapami drogowymi, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie wspólnie opracowywać dokumentację

Skalowalność i możliwość rozwoju wraz z zespołem

Limity ClickUp

Ograniczone narzędzia i funkcje w planie Free

Nawigacja jest nieco skomplikowana, szczególnie dla osób początkujących w zarządzaniu projektami

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI: $5 dodatek do każdego płatnego planu

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,566+ recenzji)

: 4.7/5 (8,566+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,796+ recenzji)

2. apiDOC

przez apiDOC apiDOC to wydajne narzędzie do tworzenia dokumentacji API, które automatycznie generuje wysokiej jakości dokumentację na podstawie adnotacji API w kodzie źródłowym. Upraszcza proces, zapewniając jednocześnie dokładność, łatwość zrozumienia i płynną nawigację dla programistów.

apiDOC najlepsze funkcje

Automatyczne generowanie dokumentacji API

Kontrola wersji dokumentacji API

Wsparcie dla Markdown w dokumentacji API

limity apiDOC

Ograniczone opcje niestandardowe dla dokumentacji API

Brak wsparcia dla niektórych złożonych typów API

Stosunkowo niewielka społeczność użytkowników

apiDOC ceny

N/A

apiDOC oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Listonosz

przez Listonosz Postman to wysoko ceniona platforma API, która zapewnia programistom wszechstronne funkcje testowania, dokumentacji i współpracy.

Unikalną zaletą Postmana jest przyjazny dla użytkownika interfejs i solidne możliwości testowania.

Deweloperzy poszukujący rozbudowanych narzędzi do testowania API mogą wybrać Postman zamiast innych narzędzi API.

Najlepsze funkcje Postmana

Świetne rozwiązanie dla deweloperów, którzy potrzebują solidnych możliwości do tworzenia obszernej dokumentacji

Łatwy w użyciu z przejrzystym, przyjaznym interfejsem

Możliwość testowania, zapisywania i eksportowania/udostępniania nowych punktów końcowych

Limity Postmana

Czasami nie jest jasne, dlaczego API zawodzi

Dodaje nagłówki do żądań, które czasami mogą prowadzić do błędów API backendu

Natywna wyszukiwarka mogłaby zostać ulepszona

Cennik usługi Postman

Podstawowy : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Professional : $29/miesiąc na użytkownika

: $29/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Listonosz oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1 118+ recenzji)

: 4.6/5 (1 118+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (455+ recenzji)

4. ReDocly

przez ReDocly ReDocly to platforma dokumentacji API, która pomaga zespołom programistycznym generować, publikować i utrzymywać wysokiej jakości dokumentację. Wspiera OpenAPI 3.0 i 2.0 i może generować dokumenty API w różnych formatach, w tym HTML, Markdown i PDF.

Funkcje dokumentacji API ReDocly obejmują:

Automatyczne generowanie kodu

Interaktywna konsola API

Funkcje współpracy

ReDocly jest najlepszym rozwiązaniem dla zespołów programistycznych, które muszą generować i utrzymywać wysokiej jakości dokumentację API. Jest to również dobry wybór dla teamów, które muszą współpracować nad dokumentacją.

Najlepsze funkcje ReDocly

Wszechstronne funkcje dokumentacji API

Łatwe ustawienie i użytkowanie, nawet dla Teams, którzy są nowicjuszami w dokumentacji API

Dostawca opcji planu cenowego, które pasują do potrzeb Teams każdej wielkości

Limity ReDocly

Oferuje pewne niestandardowe opcje dokumentacji API, ale nie są one tak rozszerzone, jak w przypadku innych narzędzi

Brak wsparcia dla wszystkich złożonych typów API, takich jak interfejsy API korzystające z webhooków lub posiadające wiele mechanizmów uwierzytelniania

Ma stosunkowo niewielką społeczność użytkowników w porównaniu do innych narzędzi do tworzenia dokumentacji API

Ceny ReDocly

Starter : Free

: Free Podstawowy : $69/miesiąc za użytkownika

: $69/miesiąc za użytkownika Professional : $300/miesiąc na użytkownika

: $300/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ReDocly oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. DapperDox

przez DapperDox DapperDox to platforma dokumentacji API o otwartym kodzie źródłowym, która pomaga zespołom programistycznym generować, publikować i utrzymywać wysokiej jakości dokumentację. Wspiera OpenAPI 3.0 i 2.0 i może generować dokumenty API w różnych formatach, w tym HTML, Markdown i PDF.

Najlepsze funkcje DapperDox

Może automatycznie generować definicje API ze specyfikacji OpenAPI

Wsparcie dla bogatych funkcji dokumentacji, takich jak Markdown, obrazy i diagramy

Ułatwia zespołom współpracę nad dokumentacją API

Limity DapperDox

Niestandardowe opcje nie są tak rozszerzone, jak w przypadku innych narzędzi

brak wsparcia dla wszystkich złożonych typów API, takich jak interfejsy API korzystające z webhooków lub posiadające wiele mechanizmów uwierzytelniania

Ceny DapperDox

Kontakt w sprawie cen

DapperDox oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Swagger UI

przez Swagger UI Swagger UI to open-source'owy, interaktywny generator dokumentacji dla API RESTful oparty na specyfikacji OpenAPI.

Swagger UI może być używany do generowania dokumentacji z pliku specyfikacji OpenAPI lub może być używany do eksploracji i interakcji z istniejącym API. Wygenerowana dokumentacja zawiera informacje o zasobach, operacjach, parametrach i odpowiedziach API. Zawiera również interaktywne próbki kodu i dokumentację dla każdego punktu końcowego.

Jeśli łatwość użycia i szeroki zakres funkcji jest na szczycie twojej listy, rozważ Swagger UI do tworzenia dokumentacji API.

Swagger oferuje interaktywne próbki kodu i dokumentację dla każdego punktu końcowego. Może być używany do generowania dokumentacji zarówno dla odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W przypadku dokumentacji wewnętrznej, Swagger UI może być używany, aby pomóc programistom w nauce i korzystaniu z API. W przypadku dokumentacji zewnętrznej, Swagger UI może być wykorzystany do zapewnienia deweloperom kompleksowego przeglądu API

Swagger Hub umożliwia wykorzystanie Swagger UI do generowania dokumentacji w różnych formatach, w tym HTML, Markdown i PDF

Swagger UI to potężne i łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia dokumentacji API. Doskonale nadaje się dla teamów różnej wielkości, zarówno do tworzenia dokumentacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Najlepsze funkcje Swagger UI

Kompatybilność z większością popularnych technologii

Dobrze sprawdza się zarówno w dokumentacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej

Interaktywne próbki kodu i dokumentacja dla każdego punktu końcowego

Swagger UI limits

Ograniczone opcje dostosowywania, tj. brak możliwości niestandardowych układów lub motywów

Brak wsparcia dla niektórych złożonych typów API

Może działać nieco wolniej niż konkurenci

Ceny Swagger UI

Free

Swagger UI oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (39+ recenzji)

: 4.5/5 (39+ recenzji) Capterra: N/A

7. Document360

przez Document360 Document 360 to platforma oparta na wiedzy, która upraszcza tworzenie i zarządzanie dokumentacją pomocy.

Oferuje funkcje takie jak wersjonowanie, portale klientów i analityka, umożliwiając firmom zapewnienie skutecznej obsługi klienta. Intuicyjny interfejs i funkcje współpracy sprawiają, że jest to preferowany wybór do tworzenia kompleksowej i przyjaznej dla użytkownika dokumentacji.

Document360 jest dostawcą intuicyjnych narzędzi do tworzenia kompleksowej dokumentacji API z wersjonowaniem i analityką.

To oprogramowanie najlepiej nadaje się dla firm, które chcą usprawnić obsługę klienta i współpracę w swoich zespołach.

Najlepsze funkcje Document360

Intuicyjne narzędzia do kompleksowej dokumentacji API

Zaawansowane wersjonowanie dla efektywnego zarządzania zawartością

Portale niestandardowe dla lepszej obsługi klienta i współpracy

Limity Document360

Brak wbudowanego edytora kodu do tworzenia skryptów

Niestandardowe opcje brandingu w ograniczonym zakresie

Brak dostępu offline do dokumentów

Ceny Document360

Free

Standard : 149 USD/miesiąc za projekt

: 149 USD/miesiąc za projekt Profesjonalny : 299 USD/miesiąc za projekt

: 299 USD/miesiąc za projekt Business : 399 USD/miesiąc za projekt

: 399 USD/miesiąc za projekt Enterprise: 599 USD/miesiąc za projekt

Oceny i recenzje Document360

G2 : 4.7/5 (367+ recenzji)

: 4.7/5 (367+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (188+ recenzji)

8. OpenAPI Generator

przez Generator OpenAPI Narzędzie open-source OpenAPI Generator pozwala generować dokumentację, biblioteki klientów API, stuby serwerów i wiele więcej z OpenAPI Spec (v2, v3).

Oprogramowanie to może zaoszczędzić znaczną ilość czasu podczas tworzenia API i jest szczególnie przydatne dla zespołów, które muszą wspierać wiele języków i frameworków.

OpenAPI Generator oszczędza czas i wysiłek poprzez automatyczne generowanie kodu dla API. Obsługuje ponad 50 języków i frameworków, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla zespołów różnej wielkości, które chcą generować wysokiej jakości kod, który jest łatwy do odczytania i utrzymania.

OpenAPI Generator jest oprogramowaniem typu Free i Open Source.

Najlepsze funkcje OpenAPI Generator

Wsparcie dla wielu języków i frameworków do generowania klienta API

Dostawca konfigurowalnych szablonów do generowania kodu

Zapewnia spójną dokumentację API na różnych platformach

Ograniczenia OpenAPI Generator

Limit wsparcia dla mniej popularnych języków programowania

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Niespójne aktualizacje i ulepszenia

Ceny OpenAPI Generator

Free

OpenAPI Generator oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Światła stopu

przez Światła stopu Stoplight to zaawansowane narzędzie do tworzenia dokumentacji API, które pomaga w projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu interfejsów API.

Unikalny ze względu na swój wizualny redaktor i automatyczne serwery makiet, upraszcza proces rozwoju API i zachęca do współpracy.

Stoplight zapewnia wsparcie dla standardów OpenAPI i JSON Schema, dzięki czemu sprawdza się zarówno w przypadku początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Jeśli chcesz usprawnić proces tworzenia API i poprawić jego jakość poprzez wspólne projektowanie i kompleksowe testowanie, Stoplight może być świetnym wyborem!

Najlepsze funkcje Stoplight

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs do szybkiego tworzenia dokumentacji API

Bezproblemowe funkcje współpracy dla procesów projektowania API opartych na pracy zespołowej

Wbudowane narzędzia do testowania, zapewniające solidne i niezawodne działanie API

Limity Stoplight

Limit możliwości dostosowywania dla zaawansowanych użytkowników

Brak wsparcia dla języków innych niż angielski

Limit funkcji online

Ceny Stoplight

Podstawowy : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Startup : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Pro Teams: $319/miesiąc

$319/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Stoplight oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (342+ recenzji)

: 4.4/5 (342+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (2+ reviews)

ClickUp wyróżnia się jako jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji API dla programistów

Narzędzia do tworzenia dokumentacji API są istotną częścią nowoczesnego ekosystemu programistycznego. Usprawniają one dane powstania, zarządzanie i dostarczanie dokumentów API, poprawiając wydajność i komfort użytkowania.

